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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы ДПиИР Москва Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

СОБЫТИЯ


17.10.2024 Почти 3 млрд руб. инвестировали в НИОКР резиденты кластера «Ломоносов»

Это новое здание научной долины стало домом для самых перспективных инноваций столицы. На площадке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы созданы все необходи
12.09.2022 Новые курсы по востребованным специальностям появились в столичном «Технограде»

моделей на основе большого числа фотографий с разных ракурсов. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. «Освоить новые перс
18.07.2022 Спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения» запустили на портале мэра Москвы

ам для бизнеса, которые позволят заменить иностранные аналоги. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. С их помощью можно

25.05.2022 Открыт прием заявок для участия в тестировании беспилотников в «Сколково»

ровать бизнес в приоритетной для столицы сфере авиатехнологий. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Участники проекта п
06.05.2022 Москва приглашает разработчиков со всей России на хакатон

ку можно на сайте Агентства инноваций Москвы до 6 июня 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. «Участникам предсто
22.04.2022 В Москве составили подборку онлайн-курсов по востребованным профессиям

полезны как студентам и начинающим специалистам, так и профессионалам. Зарегистрированные пользователи увидят его в личном кабинете либо могут перейти по ссылке. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. «В “Базе знаний” собрано более 200 курсов и вебинаров по различным направлениям, включая программирование, дизайн, марк
31.01.2022 Московский инновационный кластер презентовал свои возможности регионам

оторой приняли участие 95 представителей органов власти почти из 20 субъектов. В их числе Новосибирская и Иркутская области, Алтайский край, Башкирия и Татарстан. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. «Мы стремимся к тому, чтобы создаваемая в столице инновационная инфраструктура была полезна для предпринимателей со все
06.07.2021 Tele2 учредила грант для поддержки локальных предпринимателей

ром всероссийского конкурса для предпринимателей, организованного компанией ADG group при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Оператор представит
02.06.2021 Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы

прокомментировал итоги международной технологической конференции Startup Village 2021 руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Чере
30.07.2020 «Микрон» развивает экспорт при поддержке Правительства Москвы

По решению отраслевой комиссии Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР) крупнейшему

30.12.2019 «Микрон» развивает экспортное направление

«Микрон» объявил о том, что по решению Отраслевой комиссии Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

20.11.2019 Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру

Э. Баумана и НИУ «МИЭТ», а также малые и средние предприятия. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Участникам МИК дост
28.09.2018 В Москве запущен бизнес-дайджест об изменениях в законодательстве

ать об изменениях в федеральном и региональном законодательстве, говорится в сообщении пресс-службы Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР). «Правительс

Публикаций - 282, упоминаний - 393

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Бука - Buka Entertaiment 493 9
Yandex - Яндекс 9215 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 6
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 5
Ростелеком 10948 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
РГУ имени А.Н. Косыгина - Косыгин парк - Детский технопарк 5 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
КРЗ ГБУ - Корпорация развития Зеленограда - инновационный территориальный кластер - Техноюнити - Technounity Zelenograd 8 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 2
Dassault Systemes 235 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
НейроЧат - NeuroChat 9 2
iFarm 5 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 2
Navigine - Навигационные решения 19 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 1
СуперОкс 4 1
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
Infomaximum - Инфомаксимум 69 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Google LLC 12688 1
Playrix Holding 33 1
Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 6 1
Nvidia Corp 4002 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 17
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 15
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 13
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
РВК - Российская венчурная компания 571 7
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 24 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 6
Наукоград - технопарк 156 4
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк 8 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Национальная инжиниринговая корпорация - НИК 5 3
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 3
Kempinski - Кемпински 34 3
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 7 3
Cisco Ventures 3 3
Газпром ПАО 1493 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Альфа-Банк 1979 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Водный стадион Технопарк 15 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Группа Самолет 106 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Красный октябрь 33 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 2
Калибр Технопарк 3 2
Байтик - Детский технопарк 6 2
Дельконт МЦДК 2 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 146
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 90
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 72
МИК - Московский инновационный кластер 185 60
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 19
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 17
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 13
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 10
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 4
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 4
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 4
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 3
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 2
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 7 2
Русский Щит - ассоциация 39 13
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 7
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 4 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РСО - Российские Студенческие Отряды - Ассоциация российских студенческих отрядов - Молодежная общероссийская общественная организация 1 1
ECCMA - Electronic Commerce Code Management Association - Ассоциация управления кодами электронной коммерции 2 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 70
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 26
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 24
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 22
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 22
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 20
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 19
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 16
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 15
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 12
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 11
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 10
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4343 9
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 9
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 46
МИК - Московский акселератор 36 30
Реестр добросовестных экспортеров 213 12
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ Онлайн-акселератор - Онлайн-академия МБМ - Стартап-школа МБМ 9 7
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 4
Google Android 15243 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 4
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 8 3
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 3
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 3
АСИ - Смартека 6 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Apple iOS 8583 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Правительство Москвы - Наш город 110 2
Умные коммуникационные технологии - Tada.team - мессенджер 9 2
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
Blizzard - Hearthstone 18 1
EA Origin 195 1
Infomaximum - Proceset Process mining 59 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 1
Apple Локатор 87 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Yandex DataSphere 32 1
MONQ AIOps-платформа 27 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 67 1
Сенсарт - Surfancy Compact 4 1
Фурсин Алексей 158 145
Сергунина Наталья 375 132
Лысенко Эдуард 317 15
Вышегородцев Михаил 8 7
Ефимов Владимир 145 6
Парабучев Алексей 17 5
Дроздов Игорь 45 5
Яшин Олег 9 4
Собянин Сергей 538 4
Шаров Андрей 19 3
Рогова Вера 3 3
Агамирзян Игорь 74 3
Борбачева Ксения 5 3
Maxwell Scott - Максвелл Скотт 5 3
Галицкий Александр 123 3
Медведев Дмитрий 1665 2
Трошин Алексей 16 2
Власов Максим 24 2
Пуртов Кирилл 64 2
Чернов Игорь 6 2
Анайко Елена 2 2
Пышминцев Игорь 3 2
Путин Владимир 3454 2
Теплов Олег 31 2
Иванов Сергей 405 2
Прохоров Александр 102 2
Цыбульников Вячеслав 78 2
Каем Кирилл 41 1
Новиков Сергей 47 1
Абрамков Александр 44 1
Васильев Александр 72 1
Пищелко Александр 12 1
Бочкин Александр 62 1
Павлов Алексей 26 1
Власов Алексей 20 1
Беляков Алексей 30 1
Поляков Андрей 15 1
Демчинский Андрей 2 1
Иванов Денис 13 1
Гончаров Михаил 10 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 265
Россия - РФ - Российская федерация 166164 162
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 16
Казахстан - Республика 6047 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 14
Европа 24963 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 9
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 9
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 8
Индия - Bharat 5869 8
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Израиль 2856 7
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Китай - Пекин - Beijing 1096 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 4
Япония 13807 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 4
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
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Испания - Каталония - Барселона 752 4
Япония - Токио 1020 4
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РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
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Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
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НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
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Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development - Меню Корейский институт развития стартапов и предпринимательств 1 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 15
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 11
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 10
Московский Венчурный форум 9 7
Старт Хаб 21 7
Startup Village - международная стартап-конференция 62 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Moscow City Hack 9 6
BRICS Solutions Awards 5 5
World Summit Awards 6 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
FIRST Championship - First Russia Robotics Championship 3 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
First Lego League 4 2
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GITEX Technology - международная выставка 48 2
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