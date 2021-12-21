Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
ДПиИР Москва
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Публикаций - 155, упоминаний - 218
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фурсин Алексей 118 107
|Сергунина Наталья 189 81
|Лысенко Эдуард 221 13
|Ефимов Владимир 35 5
|Парабучев Алексей 11 4
|Рогова Вера 3 3
|Борбачева Ксения 5 3
|Цыбульников Вячеслав 36 2
|Прохоров Александр 92 2
|Трошин Алексей 5 2
|Власов Максим 7 2
|Пуртов Кирилл 4 2
|Собянин Сергей 220 1
|Сахненко Сергей 72 1
|Транковская Наталья 11 1
|Иванов Сергей 359 1
|Бочаров Алексей 12 1
|Семенов Александр 87 1
|Уткин Никита 26 1
|Реймер Денис 53 1
|Гришин Дмитрий 182 1
|Чупшева Светлана 5 1
|Пищелко Александр 4 1
|Поляков Андрей 11 1
|Иванов Денис 11 1
|Гончаров Михаил 9 1
|Литманович Дмитрий 3 1
|Куценко Евгений 2 1
|Самойленков Сергей 1 1
|Тимощук Наталья 6 1
|Беленькая Олеся 1 1
|Орлов Александр 9 1
|Викентий Францев 8 1
|Орлов Кирилл 2 1
|Пономаренко Никита 1 1
|Прохоров Фёдор 81 1
|Кудж Станислав 5 1
|Броницкий Тимур 1 1
|Drucker Peter - Друкер Питер 3 1
|Юдчиц Денис 7 1
|FT - Financial Times 1068 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 80 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru