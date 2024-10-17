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Правительство Москвы ДПиИР Москва Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
СОБЫТИЯ
|17.10.2024
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Почти 3 млрд руб. инвестировали в НИОКР резиденты кластера «Ломоносов»
Это новое здание научной долины стало домом для самых перспективных инноваций столицы. На площадке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы созданы все необходи
|12.09.2022
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Новые курсы по востребованным специальностям появились в столичном «Технограде»
моделей на основе большого числа фотографий с разных ракурсов. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. «Освоить новые перс
|18.07.2022
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Спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения» запустили на портале мэра Москвы
ам для бизнеса, которые позволят заменить иностранные аналоги. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. С их помощью можно
|25.05.2022
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Открыт прием заявок для участия в тестировании беспилотников в «Сколково»
ровать бизнес в приоритетной для столицы сфере авиатехнологий. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Участники проекта п
|06.05.2022
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Москва приглашает разработчиков со всей России на хакатон
ку можно на сайте Агентства инноваций Москвы до 6 июня 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. «Участникам предсто
|22.04.2022
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В Москве составили подборку онлайн-курсов по востребованным профессиям
полезны как студентам и начинающим специалистам, так и профессионалам. Зарегистрированные пользователи увидят его в личном кабинете либо могут перейти по ссылке. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. «В “Базе знаний” собрано более 200 курсов и вебинаров по различным направлениям, включая программирование, дизайн, марк
|31.01.2022
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Московский инновационный кластер презентовал свои возможности регионам
оторой приняли участие 95 представителей органов власти почти из 20 субъектов. В их числе Новосибирская и Иркутская области, Алтайский край, Башкирия и Татарстан. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. «Мы стремимся к тому, чтобы создаваемая в столице инновационная инфраструктура была полезна для предпринимателей со все
|06.07.2021
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Tele2 учредила грант для поддержки локальных предпринимателей
ром всероссийского конкурса для предпринимателей, организованного компанией ADG group при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Оператор представит
|02.06.2021
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Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы
прокомментировал итоги международной технологической конференции Startup Village 2021 руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Чере
|30.07.2020
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«Микрон» развивает экспорт при поддержке Правительства Москвы
По решению отраслевой комиссии Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР) крупнейшему
|30.12.2019
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«Микрон» развивает экспортное направление
«Микрон» объявил о том, что по решению Отраслевой комиссии Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
|20.11.2019
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Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру
Э. Баумана и НИУ «МИЭТ», а также малые и средние предприятия. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Участникам МИК дост
|28.09.2018
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В Москве запущен бизнес-дайджест об изменениях в законодательстве
ать об изменениях в федеральном и региональном законодательстве, говорится в сообщении пресс-службы Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР). «Правительс
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Фурсин Алексей 158 145
|Сергунина Наталья 375 132
|Лысенко Эдуард 317 15
|Вышегородцев Михаил 8 7
|Ефимов Владимир 145 6
|Парабучев Алексей 17 5
|Дроздов Игорь 45 5
|Яшин Олег 9 4
|Собянин Сергей 538 4
|Шаров Андрей 19 3
|Рогова Вера 3 3
|Агамирзян Игорь 74 3
|Борбачева Ксения 5 3
|Maxwell Scott - Максвелл Скотт 5 3
|Галицкий Александр 123 3
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Трошин Алексей 16 2
|Власов Максим 24 2
|Пуртов Кирилл 64 2
|Чернов Игорь 6 2
|Анайко Елена 2 2
|Пышминцев Игорь 3 2
|Путин Владимир 3454 2
|Теплов Олег 31 2
|Иванов Сергей 405 2
|Прохоров Александр 102 2
|Цыбульников Вячеслав 78 2
|Каем Кирилл 41 1
|Новиков Сергей 47 1
|Абрамков Александр 44 1
|Васильев Александр 72 1
|Пищелко Александр 12 1
|Бочкин Александр 62 1
|Павлов Алексей 26 1
|Власов Алексей 20 1
|Беляков Алексей 30 1
|Поляков Андрей 15 1
|Демчинский Андрей 2 1
|Иванов Денис 13 1
|Гончаров Михаил 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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