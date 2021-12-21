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Правительство Москвы
ДПиИР Москва
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы



21.12.2021 Уже второй с начала месяца детский технопарк открыт в Москве 1
20.12.2021 На оборонном предприятии Москвы протестируют новый комплекс для энергосбережения 2
16.12.2021 В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка 2
14.12.2021 Резиденты StartHub.Moscow получили гранты на сумму один миллион рублей 1
10.12.2021 Бизнес с пеленок: обучающий курс по предпринимательству для детей протестируют в Москве 2
08.12.2021 Премии за разработку новых технологий получили лучшие изобретатели Москвы 1
06.12.2021 Более 17 млрд руб. направлено в Москве на финансовую поддержку предпринимателей с начала 2021 года 1
26.11.2021 Первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу 1
25.11.2021 Детский технопарк «Москва» завоевал серебро на международном конкурсе по искусственному интеллекту 1
23.11.2021 Самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае 1
18.11.2021 Москва заняла второе место на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards 2
16.11.2021 В Москве пройдет бесплатный онлайн-интенсив по цифровизации бизнеса 1
16.11.2021 Ученик столичного детского технопарка стал призером Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 1
15.11.2021 Более 2 млрд руб. субсидий и грантов одобрено московским предпринимателям с начала 2021 г. 1
10.11.2021 Более 13 тыс. московских предпринимателей получили субсидии на размещение онлайн-рекламы 1
08.11.2021 В Москве стартует прием заявок на гранты для создателей авторской анимации 1
08.11.2021 Экспорт высокотехнологичной продукции Москвы вырос почти на 15% 2
29.10.2021 Более пяти тысяч человек приняли участие в Международном конвенте СНГ «Цифровое партнерство» 1
28.10.2021 В Москве стартует образовательная программа «Академия инноваторов» 1
28.10.2021 В Москве проведут обучающий онлайн-курс для предпринимателей по работе с маркетплейсами 1
21.10.2021 Быстрее, выше, сильнее: около сотни цифровых решений для спортсменов предложили разработчики столичным федерациям и клубам 1
14.10.2021 Столичный «Техноград» запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям 1
14.10.2021 На платформе «Карта инновационных решений» появился раздел с разработками в области строительства 1
13.10.2021 Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч 1
13.10.2021 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот при выдаче субсидий предпринимателям Москвы через Сбербанк 2
06.10.2021 В Москве впервые пройдет познавательная акция «День без турникетов. Дети» 1
01.10.2021 Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц 1
29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании 1
28.09.2021 Москва вновь стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
22.09.2021 Москва и Сеул подписали соглашение о сотрудничестве в области инноваций 1
17.09.2021 В Москве начали тестировать смартбуфет для продажи готового питания 2
17.09.2021 Наталья Сергунина: Более 100 тыс. раз с начала года воспользовались предприниматели поддержкой МБМ 1
13.09.2021 Агентство инноваций Москвы заключило соглашение о сотрудничестве с ассоциацией Innobiz Республики Кореи 2
08.09.2021 Более 2,6 тысячи разработок представлено на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений» 1
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 2
27.08.2021 Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» 2
24.08.2021 В Москве определены лучшие стартапы в сфере трубной промышленности 2
23.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1

Публикаций - 155, упоминаний - 218

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4577 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 219 4
Нетология - Netology 32 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 722 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 4
Ростех - Ростехнологии 2312 3
Микрон - Micron 576 2
SAP SE 4377 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 2
Dassault Systemes 182 2
Ростех - Швабе Холдинг 155 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 946 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2234 2
iFarm 4 2
Arduino Software 42 1
Сенсарт - SensArt 3 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 27 1
Nvidia Corp 3023 1
HintEd 3 1
Моторика 14 1
СуперОкс 3 1
ADG Group 6 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
AWG - АртВеб Групп 11 1
InSales 40 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
МФ технологии - МФТ 25 1
Gero 2 1
SmartPlayer - Смартплеер 5 1
SweetCard - Свиткард 3 1
Цифровое пространство 3 1
Электротранспортные технологии 1 1
Технологии Будущего 30 1
Umnico - Юмнико 1 1
5030 1
Ростех - Автоматика Концерн 419 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 1
VK - Mail.ru Group 2812 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 270 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 5
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 30 4
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 17 4
Красный октябрь - кондитерская фабрика 24 2
Уралсиб Банк 426 2
Водный стадион Технопарк 11 2
Совкомбанк ПАО 157 2
ПСБ - Промсвязьбанк 636 2
X5 Group 650 2
Кировский завод 29 2
Альфа-Банк 1332 2
Открытие ФК 567 2
Интер РАО ПАО 265 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 11 1
Decathlon - Декатлон 26 1
Michelin - Мишлен 27 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 22 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 7 1
Темп НПП им. Ф. Короткова 2 1
Genotek - Генотек 4 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 66 1
Eurocargo - Эвокарго 3 1
Самолёт ГК 20 1
Кредит Европа банк 30 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 9 1
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 24 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Траектория будущего (АТБ) 5 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 5 1
YouDo 30 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 1
Почта Банк 304 1
ГПБ - Газпромбанк 799 1
Belkacar - оператор каршеринга 27 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 28 1
Правительство Москвы - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 88 62
Правительство Москвы 817 48
МИК - Московский инновационный кластер 65 36
МЭЦ - Московский экспортный центр 12 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1140 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1852 7
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 5
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1481 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 2
Правительство Пензенской области 17 2
Правительство РФ 2657 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 78 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 59 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 2
Правительство Орловской области 15 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 20 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 24 1
Мосгортранс ГУП 84 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 1
Правительство Орловской области - Управление информационных технологий Орловской области 4 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 12 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Мэр города Москвы 16 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 5 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
Администрация Псковской области 23 1
Правительство Пермского края 17 1
Администрация Ленинградской области - Комитет государственного заказа 4 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1247 1
АФТ - Ассоциация Финтех 85 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 476 5
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2147 5
Проверка контрагентов 57 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 180 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 86 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 78 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 55 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 56 2
НИР - Научно-исследовательская работа 173 2
Экология 18 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 300 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1251 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 2
3D печать 272 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 164 1
ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 6 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 164 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 271 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2445 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 1
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 5 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 13 1
Website - Вебсайт 394 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 270 1
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке 7 1
ISO 14001 - стандарт систем экологического управления - environmental management system 15 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 247 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1505 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 630 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 153 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 144 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 95 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 65 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 253 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 1
МИК - Московский акселератор 33 26
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 41 8
ДИТ Москвы - Моя Москва 26 3
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 74 3
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 2
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 98 2
Apple iOS 6242 2
Google Android 11666 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 2
Dsight - Платформа для венчурных инвестиций 4 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 142 1
Yandex DataSphere 7 1
MONQ AIOps-платформа 4 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 19 1
Сенсарт - Surfancy Compact 4 1
Lex Borealis - Doczilla 5 1
Roblox - Онлайн-игра 9 1
Правительство Москвы - RussPass - туристический сервис 8 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 175 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 16 1
Yoloco 3 1
Сберкорус Сфера курьер 13 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 109 1
Altcraft Marketing - омниканальная платформа автоматизации digital-маркетинга и коммуникаций 1 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 123 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
MTS StartUp Hub 27 1
Национальные Технологии - СХД Купол 36 1
Ростех - Автоматика - Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 1
Ростех - Автоматика - Бином-КА 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 1
Google YouTube - Видеохостинг 2175 1
ByteDance TikTok 114 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 70 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 58 1
СПАРК-Интерфакс 113 1
Yandex DataLens 10 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
Фурсин Алексей 118 107
Сергунина Наталья 189 81
Лысенко Эдуард 221 13
Ефимов Владимир 35 5
Парабучев Алексей 11 4
Рогова Вера 3 3
Борбачева Ксения 5 3
Цыбульников Вячеслав 36 2
Прохоров Александр 92 2
Трошин Алексей 5 2
Власов Максим 7 2
Пуртов Кирилл 4 2
Собянин Сергей 220 1
Сахненко Сергей 72 1
Транковская Наталья 11 1
Иванов Сергей 359 1
Бочаров Алексей 12 1
Семенов Александр 87 1
Уткин Никита 26 1
Реймер Денис 53 1
Гришин Дмитрий 182 1
Чупшева Светлана 5 1
Пищелко Александр 4 1
Поляков Андрей 11 1
Иванов Денис 11 1
Гончаров Михаил 9 1
Литманович Дмитрий 3 1
Куценко Евгений 2 1
Самойленков Сергей 1 1
Тимощук Наталья 6 1
Беленькая Олеся 1 1
Орлов Александр 9 1
Викентий Францев 8 1
Орлов Кирилл 2 1
Пономаренко Никита 1 1
Прохоров Фёдор 81 1
Кудж Станислав 5 1
Броницкий Тимур 1 1
Drucker Peter - Друкер Питер 3 1
Юдчиц Денис 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 121
Россия - Российская федерация - РФ 82467 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 7
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 6
Великобритания - Лондон 1840 6
Южная Корея - Сеул 313 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 6
США - Нью-Йорк 2587 5
Китай - Пекин 816 5
Казахстан - Республика 4137 5
Германия - Федеративная Республика 7787 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 4
Япония - Токио 884 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10884 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1196 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1443 4
Европа 7261 3
Япония 7898 3
Нидерланды - Амстердам 488 3
Испания - Каталония - Барселона 697 3
Германия - Берлин 570 3
Беларусь - Белоруссия 3206 3
Индия - Республика 4083 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 3
Южная Корея - Республика 3255 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 299 3
США - Иллинойс - Чикаго 384 3
Сингапур - Республика 1519 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 858 2
Россия - ПФО - Пензенская область 433 2
Франция - Французская Республика 4928 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1219 2
Россия - ЮФО - Севастополь 457 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 2
Финляндия - Финляндская Республика 1622 2
Израиль 1685 2
Бизнес-акселератор 31 7
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ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 49 2
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Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 5
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 86 2
ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФЦМН ФГБУ 5 1
МИК EdTech Challenge B2B 1 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
ГУУ - Государственный университет управления 17 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 274 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 16 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 20 1
World Summit Awards 6 5
BRICS Solutions Awards 5 5
Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 5 5
Startup Village - международная стартап-конференция 45 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 187 1
FIRST Championship - First Russia Robotics Championship 1 1
Развитие регионов - премия 1 1
Eventiada IPRA Golden World Awards 1 1
Время Инноваций - награда 2 1
Цифровые Вершины - премия 8 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 163 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 14 1
Киберспортивная Москва - турнир Правительства Москвы по киберспорту 2 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 14 1
GITEX Technology Week - Выставка 18 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 60199.
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