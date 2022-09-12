Новые курсы по востребованным специальностям появились в столичном «Технограде»

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ открывает два новых направления обучения, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Посетителям предлагают освоить специальности в сфере онлайн-торговли и изучить основы 3D-сканирования и фотограмметрии — метода создания трехмерных моделей на основе большого числа фотографий с разных ракурсов. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Освоить новые перспективные профессии приглашаются все желающие. Компетенции в сфере 3D-сканирования сейчас крайне востребованы в кино, анимации, рекламе, фешен-индустрии, разработке компьютерных игр и музейно-выставочном деле. А навыки по работе с маркетплейсами незаменимы в онлайн-продажах. Все выпускники курсов получат соответствующие удостоверения и сертификаты»,— сказала Наталья Сергунина.

Бесплатное обучение проводится по разным направлениям, таким как цифровой 3D-аватар человека, трехмерные модели предметов, цифровые прически и одежда, анимация и другим. Ознакомиться с расписанием и выбрать занятия можно на сайте «Технограда». У тех, кто решит посетить уроки по основам 3D-сканирования, появится возможность попрактиковаться на одном из самых мощных фотограмметрических сканеров в России. Образовательным партнером выступает учебно-производственная компания по созданию фотореалистичных 3D-аватаров людей и 3D-моделей.

В мастерской «Маркетплейсы» образовательный процесс построен на изучении трех популярных российских торговых онлайн-площадок. Мастер-классы, которые проведут эксперты, посвятят решению отдельных технических задач. Расписание занятий опубликовано на сайте «Технограда».

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Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательных программ для жителей и гостей столицы. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.