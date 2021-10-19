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Сергунина Наталья


19.10.2021 Число партнеров столичного благотворительного сервиса за год выросло почти в 10 раз 2
14.10.2021 Столичный «Техноград» запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям 1
13.10.2021 Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч 1
07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 1
06.10.2021 В Москве впервые пройдет познавательная акция «День без турникетов. Дети» 2
05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 2
04.10.2021 Грантовую поддержку Правительства Москвы получат 14 анимационных компаний 2
01.10.2021 Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц 2
29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 1
28.09.2021 Москва вновь стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities 1
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
21.09.2021 Около 100 креативных площадок Москвы присоединились к сентябрьской акции «День без турникетов» 2
17.09.2021 Наталья Сергунина: Более 100 тыс. раз с начала года воспользовались предприниматели поддержкой МБМ 1
16.09.2021 Стартапы-участники технологических конкурсов МИК привлекли более миллиарда рублей инвестиций 1
13.09.2021 Агентство инноваций Москвы заключило соглашение о сотрудничестве с ассоциацией Innobiz Республики Кореи 2
08.09.2021 Более 2,6 тысячи разработок представлено на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений» 2
06.09.2021 В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации 1
02.09.2021 К столичному благотворительному сервису присоединился 50 фонд 1
01.09.2021 К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи 2
30.08.2021 В Москве проведут технологический конкурс SaaS Factory 1
27.08.2021 Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» 1
26.08.2021 В сентябре предприниматели Москвы смогут подать заявки на антикоронавирусную поддержку на сайте МИК 1
23.08.2021 Более 60 тысяч просмотров набрали познавательные маршруты онлайн-гида «Узнай Москву» за лето 1
23.08.2021 Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass 2
23.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
20.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
18.08.2021 В программе «Московский акселератор» примут участие стартапы в сфере транспорта и мобильности 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
16.08.2021 В Москве проведут соревнование по робототехнике для юных инженеров First Tech Challenge 1
12.08.2021 Выпускники столичной программы StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций 1
10.08.2021 В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей 2
04.08.2021 В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса 2
30.07.2021 Московские предприниматели более 26 тыс. раз за полгода воспользовались онлайн-продуктами портала МБМ 1
28.07.2021 В Москве запущен новый туристический портал 2
23.07.2021 Более 27 тысяч предпринимателей с начала 2021 года стали участниками бесплатных обучающих мероприятий проекта «Малый бизнес Москвы» 2
22.07.2021 Московские компании прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций 2
21.07.2021 В Москве 1 августа стартует новая обучающая программа проекта «Бизнес-уик-энд» 1
20.07.2021 Московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг 1
19.07.2021 Раздел с актуальными вакансиями стал доступен на сайте центра развития карьеры «Технограда» 1
15.07.2021 Более 5 тысяч заявок на рекламу по льготной стоимости одобрили московским предпринимателям 2

Публикаций - 163, упоминаний - 241

Сергунина Наталья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 3
Abbyy 793 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 2
Seldon - Селдон 14 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Microsoft Corporation 11060 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
ЭОС - Электронные офисные системы 984 2
Docsvision - ДоксВижн 772 2
InSales 40 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Моторика 12 1
Google LLC 7144 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
AWG - АртВеб Групп 4 1
Рикор Холдинг - Rikor 70 1
Movavi 21 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
Neurobotics - Нейроботикс 4 1
SmartPlayer - Смартплеер 4 1
Технологии Будущего 29 1
Dassault Systemes 146 1
Wargaming 90 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Samsung Electronics 5651 1
Институт НТИ - Национальной технологической инициативы 2 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Микрон - Micron 365 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Facebook 3765 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
Фонд информационной демократии 27 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 2 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
КАО АО - Аэрокосмическое оборудование Корпорация 1 1
РЖД Москва - Курский вокзал 3 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Банк Интеза 20 1
Eurocargo - Эвокарго 3 1
Эльдар - киноклуб-музей 2 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Северсталь ПАО 204 1
Банк Зенит 131 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1123 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ESforce 22 1
Открытие ФК 538 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 27
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 16
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 10
Правительство Москвы 653 10
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Правительство Москвы - Департамент торговли и услуг 4 2
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
Парк Зарядье 14 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Проверка контрагентов 53 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 13 1
3D-печать 135 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
Digital Natives - Цифровые аборигены - Цифровая нация - Цифровой человек 2 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
GoodWAN - Беспроводная технология передачи данных для интернета вещей 4 1
Автоматизация 47 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 5
Apple iOS 5741 4
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 4
Google Android 10750 4
МИК - Московский акселератор 28 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Правительство Москвы - RussPass - туристический сервис 7 2
ДИТ Москвы - Моя Москва 21 2
Microsoft Visio 67 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 4 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Discover Moscow - Познакомься с Москвой 3 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
MONQ AIOps-платформа 4 1
РДП.ру EcoRouter 9 1
Москвенок - система Проход и питание 3 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 1
Epic Games Unreal Engine 174 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Microsoft Word 345 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Office 1934 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Фурсин Алексей 100 50
Лысенко Эдуард 209 7
Путин Владимир 1824 3
Фокина Елизавета 2 2
Шадаев Максут 384 2
Массух Илья 192 2
Пырко Алексей 1 1
Лисаченко Андрей 1 1
Хлопцева Екатерина 1 1
Новиков Семен 1 1
Бадмацыренова Мария 1 1
Ермолаева Мария 1 1
Пресняков Денис 1 1
Третьяков Павел 1 1
Кондаранцев Алексей 1 1
Платонов Владимир 1 1
Бахрушин Алексей 1 1
Пешков Алексей 2 1
Ванурин Алексей 1 1
Атаманов Александр 3 1
Белоглазов Александр 3 1
Лавейкин Александр 1 1
Панайотов Александр 1 1
Ребенок Александра 1 1
Кузнецова Екатерина 4 1
Нечаев Владимир 10 1
Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
Кухарук Руслан 2 1
Ефимов Владимир 32 1
Иванов Александр 71 1
Прохоров Александр 86 1
Семенов Александр 69 1
Соколов Александр 22 1
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Василенко Александр 64 1
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Цыбульский Александр 5 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 142
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 8
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 7
Франция - Французская Республика 2120 5
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Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Индия - Республика 2169 3
Казахстан - Республика 2627 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
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Европа 3745 2
Испания - Королевство 1251 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 2
Южная Корея - Республика 1456 2
Сингапур - Республика 808 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Индонезия - Республика 384 1
Россия - Ростовская область 861 1
Россия - Калининградская область 535 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Испания - Барселона 536 1
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 1
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Таиланд - Королевство 359 1
Европа Западная 612 1
Китай - Пекин 319 1
Россия - Магадан 134 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Русский язык 978 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Образование в России 335 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Венчурные инвестиции 9 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 7 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
СевГУ - Севастопольский государственный университет 4 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 1 1
University of Virginia - Виргинский университет 3 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
МИК EdTech Challenge B2B 1 1
Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 5 3
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 2
BIG Innovation Awards 5 2
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 5 1
BRICS Solutions Awards 5 1
World Summit Awards 5 1
ISOCARP Awards 1 1
WeGO Smart Sustainable City Awards 1 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 1
100+ Forum Russia 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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