Сергунина Наталья

Наталья Сергунина: В Москве подготовили онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию лице открыли набор на бесплатный онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Программу подготовили Московский физико-технический институт (МФТИ) и Правительство Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Занятия будут полезны как действующим тренерам, так и тем, кто только начинает развиваться в этом направлении. В преподавательский состав вошли эксперты ведущих российских в

Наталья Сергунина: Более 500 тысяч компаний и ИП зарегистрировали корпоративные кабинеты на столичном портале mos.ru в компаний и индивидуальных предпринимателей. С их помощью представители делового сообщества могут взаимодействовать с различными ведомствами и оптимизировать многие бизнес-процессы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Сейчас предпринимателям доступно больше 200 услуг и сервисов — от согласования дизайн-проекта размещения вывески до оформления пропусков на проезд грузового транспорта. «Вост

Наталья Сергунина: Электронные услуги Москвы вошли в топ-5 популярных сервисов у горожан ы, интернет-магазины, а также городские электронные услуги — ими пользуются более 90% горожан. О результатах опроса, проведенного столичным Департаментом информационных технологий, рассказала заммэра Наталья Сергунина. «Такие исследования помогают развивать цифровую экосистему города, опираясь на предпочтения москвичей. Они быстро осваивают новые технологии — 36% опрошенных уже используют п

Наталья Сергунина: С начала года к столичным онлайн-сервисам для малого бизнеса обратились 127 тысяч раз На столичном портале «Малый бизнес Москвы» собрано свыше 35 онлайн-сервисов для начинающих и действующих предпринимателей, сообщила заммэра Наталья Сергунина. С их помощью можно выбрать нишу, оценить перспективы и подготовить документы для регистрации своего дела, а также подобрать помещение и узнать о мерах финансовой поддержки. «

Наталья Сергунина: Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города сква получила сертификат в рамках международной инициативы ООН «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов» (United for Smart Sustainable Cities — U4SSC). Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Церемония вручения состоялась сегодня в Нью-Дели. «Столица вновь подтвердила статус одного из самых технологичных мегаполисов мира. При оценке эксперты учитывали 90 показател

Наталья Сергунина: Москва использует потенциал всех актуальных сегодня технологий умного города Москва использует потенциал всех актуальных сегодня технологий умного города, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом CNews сообщили представители пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы «Российская столица использует потенциал всех технологий, которые сегодня актуальны для

Наталья Сергунина: Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru более 425 миллионов раз за полгода С января по июнь 2024 г. сервисами и услугами столичного портала mos.ru воспользовались свыше 425 млн раз, сообщила заммэра Наталья Сергунина. С их помощью горожане в удобное для себя время решают повседневные задачи, планируют досуг и участвуют в благотворительности. «Востребованность городских онлайн-услуг и серви

Наталья Сергунина: Востребованность онлайн-гида «Узнай Москву» этим летом выросла вдвое Посещаемость портала «Узнай Москву» этим летом выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., сообщила заммэра Наталья Сергунина. Проект помогает горожанам и туристам ближе познакомиться с историей и архитектурой столицы. «С июня онлайн-гидом воспользовались больше 550 тыс. раз. Достопримечательности с

Наталья Сергунина: Более полумиллиона человек посетили онлайн-страницу проекта «Лето в Москве» за месяц у!» его страницу на портале mos.ru посетили более 500 тыс. человек. На ней собрана информация обо всех мероприятиях, которые сейчас проходят в столице в рамках масштабного фестиваля, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Чаще всего пользователи интересуются культурными и спортивными программами, интеллектуальными играми и мастер-классами. «С помощью онлайн-страницы горожане и туристы могут сп

Наталья Сергунина: В Москве запустили онлайн-проект об истории цифровизации города город» на ВДНХ открыли спецпроект «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета». Он отражает основные этапы развития ИТ-экосистемы столицы, дополняя одноименную офлайн-экспозицию, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «В новом спецпроекте рассказывается, как создавались ключевые ИТ-решения и какой путь они прошли, чтобы стать неотъемлемой частью жизни миллионов москвичей. Пользователи увид

Наталья Сергунина: Пять новых весенних маршрутов по Москве опубликовали в турсервисе Russpass В туристическом сервисе Russpass появились новые варианты познавательных прогулок по весенней Москве. Они подойдут как горожанам, так и туристам, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Каждый из пяти маршрутов включает больше 10 знаковых мест столицы, объединенных общей темой. Например, в преддверии праздника Светлой Пасхи желающие смогут познакомиться с ж

Наталья Сергунина: Начался прием заявок на ИТ-стажировку в Правительстве Москвы арьеру в сфере информационных технологий (ИТ), приглашают подать заявку на стажировку в Правительстве Москвы. Прием на новый поток направления «ИТ-город» продлится до 24 мая 2024 г., сообщила заммэра Наталья Сергунина. Программа рассчитана на участников до 35 лет. Желающим присоединиться к команде города нужно заполнить анкету на карьерном портале. После регистрации им предстоит ответить на

Наталья Сергунина: Столичная «Карта инновационных решений» объединила разработчиков из 74 регионов России новационных решений» объединила уже свыше четырех тысяч компаний из 74 регионов России. Только в прошлом году в Москве благодаря сервису внедрили больше 100 отечественных разработок, сообщила заммэра Наталья Сергунина. На площадке предприниматели могут рассказать о себе, привлечь заказчиков и партнеров, а также заключить выгодные контракты. А крупный бизнес и городские структуры — подобрать

Наталья Сергунина: Московскую киноплатформу посетили уже более 15 тысяч пользователей просы по организации съемок, например арендовать костюмы или забронировать подходящую площадку. Так, с момента запуска проекта поступило уже около 500 заявок на согласование локаций, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Меньше чем за полгода аудитория платформы для профсообщества выросла до 15 тыс. пользователей. Недавно ее возможности расширились. В частности, появился удобный поиск площад

Наталья Сергунина: Столичный «Техноград» проведет в феврале более 20 бесплатных курсов «Техноград» на ВДНХ организуют цикл бесплатных курсов. Освоить новые профессиональные навыки и повысить квалификацию могут все желающие. Общая продолжительность программ — 168 часов, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Всего пройдет больше 20 бесплатных курсов, посвященных дизайну, маркетингу, информационным технологиям, строительству и другим темам. Шесть из них доступны онлайн», — сказал

Наталья Сергунина: Посещаемость портала «Узнай Москву» выросла почти вдвое Количество посещений портала «Узнай Москву» за 2023 г. выросло по сравнению с 2022 г. практически в два раза и достигло почти трех миллионов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Жители и гости столицы искали информацию о знаковых зданиях города, изучали тематические маршруты, участвовали в викторинах, интересовались биографиями известных людей. «Чаще

Наталья Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» назвали лучшие новогодние маршруты по Москве авительства Москвы. «В голосовании приняли участие свыше 185 тыс. человек. Большинство пользователей отдали предпочтение тематическим маршрутам по главным площадям и улицам Москвы», — сказала заммэра Наталья Сергунина. Участникам опроса предлагалось выбрать от одного до пяти вариантов. Среди них экскурсии по музеям, главным паркам и историческим районам города, благодаря которым можно узнат

Наталья Сергунина: В компаниях-резидентах инновационного кластера «Ломоносов» работают более 1,6 тыс. специалистов технологического центра Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы». За год работы его резидентами стали порядка 60 инновационных компаний, сообщила заммэра Наталья Сергунина. На площади 65 тыс. квадратных метров расположены конгрессно-выставочные пространства, лаборатории и офисы организаций из сфер робототехники, биомедицины, экологии, информацио

Наталья Сергунина: За 2023 г. голосовой помощник столичного контакт-центра принял на 53 процента больше звонков В 2023 г. голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял свыше 38 млн звонков горожан. Это на 13,2 миллиона, или на 53%, больше, чем в 2022 г., сообщила заммэра Наталья Сергунина. «С 2014 г. цифровой ассистент обработал свыше 130 млн звонков москвичей. Он находит нужную информацию в два раза быстрее человека. Это позволяет горожанам скорее получить отв

Наталья Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass о пяти вариантов. Среди них рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», — сказала заммэра Наталья Сергунина. Маршрут «Рождество в Москве» представляет собой путешествие по популярным туристическим местам города — от Манежной площади через Александровский сад к Большому Каменному мос

Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках нологии искусственного интеллекта. Благодаря записям пользователи смогут познакомиться с фактами из истории знаковых мест столицы и больше узнать о самой традиции катания на коньках, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Аудиогиды посвящены пяти крупным ледовым площадкам, в том числе в Парке Горького, саду “Эрмитаж” и парке “Сокольники”. Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского ко

Наталья Сергунина: За полгода к бизнес-порталу Russpass присоединилось более 500 туркомпаний За полгода с момента запуска портала «Russpass. Бизнес» там зарегистрировалось более 500 туристических компаний, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Они получили доступ к личному кабинету и набору различных инструментов. Например, участники могут найти новых партнеров, запросить персональную аналитику или уточить актуальн

Наталья Сергунина: Столичные экспортеры при поддержке Москвы запустили продажи на 30 международных маркетплейсах еждународных маркетплейсах. Сегодня московскую продукцию можно найти в онлайн-магазинах Китая, Индии, Бразилии, Турции, Южно-Африканской Республики и других дружественных государств, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Оформление карточек товаров, их продвижение, доставку пробной п

Наталья Сергунина: Более 50 столичных мер поддержки доступно предпринимателям Москвы на мсп.рф о в разделе «Региональные меры поддержки» на портале мсп.рф. На интернет-площадке представлены тренинги, вебинары, курсы повышения квалификации, консультации и другие форматы, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. «Размещенные на платформе инструменты направлены на развитие и поддержку бизнеса. Полезные сервисы доступны как компаниям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, так и

Наталья Сергунина: Москва помогает юным предпринимателям найти перспективную нишу и запустить бизнес ческое наследие, помогать другим в качестве волонтера, посвятить себя науке или инновациям. Много городских программ направлено на обучение и поддержку начинающих предпринимателей», — сказала заммэра Наталья Сергунина. Для тех, кто задумался об открытии своего дела, в Москве проводят долгосрочные курсы и программы наставничества с экспертами, акселераторы и тематические тренинги, чемпионаты

Ко Дню Рунета Наталья Сергунина рассказала о трендах развития онлайн-проектов Москвы лезные сервисы всегда были под рукой. Не первый год мы последовательно адаптируем под этот запрос столичные онлайн-инструменты, одновременно повышая их качество и функциональность», — сказала заммэра Наталья Сергунина. Новые опции регулярно появляются в городских приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Общее число их активных пользователей уже превышает 3,4 млн. С помощью этих прилож

Наталья Сергунина рассказала об итогах работы портала «Наш город» за 11 лет ений. Они касаются самых разных сфер жизни. Например, в этом году пользователи чаще всего оставляли сообщения по поводу содержания дворовых территорий и озеленения», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Оставить обращение можно с помощью мобильного приложения или через сайт. Для этого необходимо указать корректный адрес, объект и найти в классификаторе подходящую рубрику: «М

Наталья Сергунина: В Москве растет популярность смартфонов и других мобильных устройств льным банкингом, 73% делают покупки в интернет-магазинах, 65% совершают бесконтактные платежи. О результатах опроса, проведенного столичным Департаментом информационных технологий, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Для многих жителей мобильный телефон стал равнозначным стационарному компьютеру или ноутбуку. Смартфон для игр использует 31% опрошенных, 70% слушают на нем музыку, 79% читаю