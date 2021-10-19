Сергунина Наталья

Число партнеров столичного благотворительного сервиса за год выросло почти в 10 раз 2

Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч 1

Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 1

Грантовую поддержку Правительства Москвы получат 14 анимационных компаний 2

Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц 2

Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 1

Агентство инноваций Москвы заключило соглашение о сотрудничестве с ассоциацией Innobiz Республики Кореи 2

В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации 1

К столичному благотворительному сервису присоединился 50 фонд 1

В Москве проведут технологический конкурс SaaS Factory 1

В сентябре предприниматели Москвы смогут подать заявки на антикоронавирусную поддержку на сайте МИК 1

Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass 2

Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1

В Москве проведут соревнование по робототехнике для юных инженеров First Tech Challenge 1

В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса 2

В Москве запущен новый туристический портал 2

Московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг 1