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Сергунина Наталья

СОБЫТИЯ


16.02.2026 Наталья Сергунина: В Москве подготовили онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию

лице открыли набор на бесплатный онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Программу подготовили Московский физико-технический институт (МФТИ) и Правительство Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Занятия будут полезны как действующим тренерам, так и тем, кто только начинает развиваться в этом направлении. В преподавательский состав вошли эксперты ведущих российских в
25.07.2025 Наталья Сергунина: Более 500 тысяч компаний и ИП зарегистрировали корпоративные кабинеты на столичном портале mos.ru

в компаний и индивидуальных предпринимателей. С их помощью представители делового сообщества могут взаимодействовать с различными ведомствами и оптимизировать многие бизнес-процессы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Сейчас предпринимателям доступно больше 200 услуг и сервисов — от согласования дизайн-проекта размещения вывески до оформления пропусков на проезд грузового транспорта. «Вост
04.02.2025 Наталья Сергунина: Электронные услуги Москвы вошли в топ-5 популярных сервисов у горожан

ы, интернет-магазины, а также городские электронные услуги — ими пользуются более 90% горожан. О результатах опроса, проведенного столичным Департаментом информационных технологий, рассказала заммэра Наталья Сергунина. «Такие исследования помогают развивать цифровую экосистему города, опираясь на предпочтения москвичей. Они быстро осваивают новые технологии — 36% опрошенных уже используют п
20.11.2024 Наталья Сергунина: С начала года к столичным онлайн-сервисам для малого бизнеса обратились 127 тысяч раз

На столичном портале «Малый бизнес Москвы» собрано свыше 35 онлайн-сервисов для начинающих и действующих предпринимателей, сообщила заммэра Наталья Сергунина. С их помощью можно выбрать нишу, оценить перспективы и подготовить документы для регистрации своего дела, а также подобрать помещение и узнать о мерах финансовой поддержки. «
15.10.2024 Наталья Сергунина: Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города

сква получила сертификат в рамках международной инициативы ООН «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов» (United for Smart Sustainable Cities — U4SSC). Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Церемония вручения состоялась сегодня в Нью-Дели. «Столица вновь подтвердила статус одного из самых технологичных мегаполисов мира. При оценке эксперты учитывали 90 показател
20.09.2024 Наталья Сергунина: Москва использует потенциал всех актуальных сегодня технологий умного города

Москва использует потенциал всех актуальных сегодня технологий умного города, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом CNews сообщили представители пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы «Российская столица использует потенциал всех технологий, которые сегодня актуальны для
16.08.2024 Наталья Сергунина: Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru более 425 миллионов раз за полгода

С января по июнь 2024 г. сервисами и услугами столичного портала mos.ru воспользовались свыше 425 млн раз, сообщила заммэра Наталья Сергунина. С их помощью горожане в удобное для себя время решают повседневные задачи, планируют досуг и участвуют в благотворительности. «Востребованность городских онлайн-услуг и серви
14.08.2024 Наталья Сергунина: Востребованность онлайн-гида «Узнай Москву» этим летом выросла вдвое

Посещаемость портала «Узнай Москву» этим летом выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., сообщила заммэра Наталья Сергунина. Проект помогает горожанам и туристам ближе познакомиться с историей и архитектурой столицы. «С июня онлайн-гидом воспользовались больше 550 тыс. раз. Достопримечательности с

03.07.2024 Наталья Сергунина: Более полумиллиона человек посетили онлайн-страницу проекта «Лето в Москве» за месяц

у!» его страницу на портале mos.ru посетили более 500 тыс. человек. На ней собрана информация обо всех мероприятиях, которые сейчас проходят в столице в рамках масштабного фестиваля, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Чаще всего пользователи интересуются культурными и спортивными программами, интеллектуальными играми и мастер-классами. «С помощью онлайн-страницы горожане и туристы могут сп
17.06.2024 Наталья Сергунина: В Москве запустили онлайн-проект об истории цифровизации города

город» на ВДНХ открыли спецпроект «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета». Он отражает основные этапы развития ИТ-экосистемы столицы, дополняя одноименную офлайн-экспозицию, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «В новом спецпроекте рассказывается, как создавались ключевые ИТ-решения и какой путь они прошли, чтобы стать неотъемлемой частью жизни миллионов москвичей. Пользователи увид
24.04.2024 Наталья Сергунина: Пять новых весенних маршрутов по Москве опубликовали в турсервисе Russpass

В туристическом сервисе Russpass появились новые варианты познавательных прогулок по весенней Москве. Они подойдут как горожанам, так и туристам, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Каждый из пяти маршрутов включает больше 10 знаковых мест столицы, объединенных общей темой. Например, в преддверии праздника Светлой Пасхи желающие смогут познакомиться с ж
11.04.2024 Наталья Сергунина: Начался прием заявок на ИТ-стажировку в Правительстве Москвы

арьеру в сфере информационных технологий (ИТ), приглашают подать заявку на стажировку в Правительстве Москвы. Прием на новый поток направления «ИТ-город» продлится до 24 мая 2024 г., сообщила заммэра Наталья Сергунина. Программа рассчитана на участников до 35 лет. Желающим присоединиться к команде города нужно заполнить анкету на карьерном портале. После регистрации им предстоит ответить на
07.03.2024 Наталья Сергунина: Столичная «Карта инновационных решений» объединила разработчиков из 74 регионов России

новационных решений» объединила уже свыше четырех тысяч компаний из 74 регионов России. Только в прошлом году в Москве благодаря сервису внедрили больше 100 отечественных разработок, сообщила заммэра Наталья Сергунина. На площадке предприниматели могут рассказать о себе, привлечь заказчиков и партнеров, а также заключить выгодные контракты. А крупный бизнес и городские структуры — подобрать
13.02.2024 Наталья Сергунина: Московскую киноплатформу посетили уже более 15 тысяч пользователей

просы по организации съемок, например арендовать костюмы или забронировать подходящую площадку. Так, с момента запуска проекта поступило уже около 500 заявок на согласование локаций, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Меньше чем за полгода аудитория платформы для профсообщества выросла до 15 тыс. пользователей. Недавно ее возможности расширились. В частности, появился удобный поиск площад
09.02.2024 Наталья Сергунина: Столичный «Техноград» проведет в феврале более 20 бесплатных курсов

«Техноград» на ВДНХ организуют цикл бесплатных курсов. Освоить новые профессиональные навыки и повысить квалификацию могут все желающие. Общая продолжительность программ — 168 часов, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Всего пройдет больше 20 бесплатных курсов, посвященных дизайну, маркетингу, информационным технологиям, строительству и другим темам. Шесть из них доступны онлайн», — сказал
05.02.2024 Наталья Сергунина: Посещаемость портала «Узнай Москву» выросла почти вдвое

Количество посещений портала «Узнай Москву» за 2023 г. выросло по сравнению с 2022 г. практически в два раза и достигло почти трех миллионов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Жители и гости столицы искали информацию о знаковых зданиях города, изучали тематические маршруты, участвовали в викторинах, интересовались биографиями известных людей. «Чаще
01.02.2024 Наталья Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» назвали лучшие новогодние маршруты по Москве

авительства Москвы. «В голосовании приняли участие свыше 185 тыс. человек. Большинство пользователей отдали предпочтение тематическим маршрутам по главным площадям и улицам Москвы», — сказала заммэра Наталья Сергунина. Участникам опроса предлагалось выбрать от одного до пяти вариантов. Среди них экскурсии по музеям, главным паркам и историческим районам города, благодаря которым можно узнат
29.01.2024 Наталья Сергунина: В компаниях-резидентах инновационного кластера «Ломоносов» работают более 1,6 тыс. специалистов

технологического центра Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы». За год работы его резидентами стали порядка 60 инновационных компаний, сообщила заммэра Наталья Сергунина. На площади 65 тыс. квадратных метров расположены конгрессно-выставочные пространства, лаборатории и офисы организаций из сфер робототехники, биомедицины, экологии, информацио
19.01.2024 Наталья Сергунина: За 2023 г. голосовой помощник столичного контакт-центра принял на 53 процента больше звонков

В 2023 г. голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял свыше 38 млн звонков горожан. Это на 13,2 миллиона, или на 53%, больше, чем в 2022 г., сообщила заммэра Наталья Сергунина. «С 2014 г. цифровой ассистент обработал свыше 130 млн звонков москвичей. Он находит нужную информацию в два раза быстрее человека. Это позволяет горожанам скорее получить отв
29.12.2023 Наталья Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass

о пяти вариантов. Среди них рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», — сказала заммэра Наталья Сергунина. Маршрут «Рождество в Москве» представляет собой путешествие по популярным туристическим местам города — от Манежной площади через Александровский сад к Большому Каменному мос
27.12.2023 Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках

нологии искусственного интеллекта. Благодаря записям пользователи смогут познакомиться с фактами из истории знаковых мест столицы и больше узнать о самой традиции катания на коньках, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Аудиогиды посвящены пяти крупным ледовым площадкам, в том числе в Парке Горького, саду “Эрмитаж” и парке “Сокольники”. Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского ко
26.12.2023 Наталья Сергунина: За полгода к бизнес-порталу Russpass присоединилось более 500 туркомпаний

За полгода с момента запуска портала «Russpass. Бизнес» там зарегистрировалось более 500 туристических компаний, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Они получили доступ к личному кабинету и набору различных инструментов. Например, участники могут найти новых партнеров, запросить персональную аналитику или уточить актуальн
22.12.2023 Наталья Сергунина: Столичные экспортеры при поддержке Москвы запустили продажи на 30 международных маркетплейсах

еждународных маркетплейсах. Сегодня московскую продукцию можно найти в онлайн-магазинах Китая, Индии, Бразилии, Турции, Южно-Африканской Республики и других дружественных государств, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Оформление карточек товаров, их продвижение, доставку пробной п
12.09.2023 Наталья Сергунина: Более 50 столичных мер поддержки доступно предпринимателям Москвы на мсп.рф

о в разделе «Региональные меры поддержки» на портале мсп.рф. На интернет-площадке представлены тренинги, вебинары, курсы повышения квалификации, консультации и другие форматы, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. «Размещенные на платформе инструменты направлены на развитие и поддержку бизнеса. Полезные сервисы доступны как компаниям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, так и
03.07.2023 Наталья Сергунина: Москва помогает юным предпринимателям найти перспективную нишу и запустить бизнес

ческое наследие, помогать другим в качестве волонтера, посвятить себя науке или инновациям. Много городских программ направлено на обучение и поддержку начинающих предпринимателей», — сказала заммэра Наталья Сергунина. Для тех, кто задумался об открытии своего дела, в Москве проводят долгосрочные курсы и программы наставничества с экспертами, акселераторы и тематические тренинги, чемпионаты
07.04.2023 Ко Дню Рунета Наталья Сергунина рассказала о трендах развития онлайн-проектов Москвы

лезные сервисы всегда были под рукой. Не первый год мы последовательно адаптируем под этот запрос столичные онлайн-инструменты, одновременно повышая их качество и функциональность», — сказала заммэра Наталья Сергунина. Новые опции регулярно появляются в городских приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Общее число их активных пользователей уже превышает 3,4 млн. С помощью этих прилож
20.10.2022 Наталья Сергунина рассказала об итогах работы портала «Наш город» за 11 лет

ений. Они касаются самых разных сфер жизни. Например, в этом году пользователи чаще всего оставляли сообщения по поводу содержания дворовых территорий и озеленения», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Оставить обращение можно с помощью мобильного приложения или через сайт. Для этого необходимо указать корректный адрес, объект и найти в классификаторе подходящую рубрику: «М
22.10.2021 Наталья Сергунина: В Москве растет популярность смартфонов и других мобильных устройств

льным банкингом, 73% делают покупки в интернет-магазинах, 65% совершают бесконтактные платежи. О результатах опроса, проведенного столичным Департаментом информационных технологий, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Для многих жителей мобильный телефон стал равнозначным стационарному компьютеру или ноутбуку. Смартфон для игр использует 31% опрошенных, 70% слушают на нем музыку, 79% читаю
17.09.2021 Наталья Сергунина: Более 100 тыс. раз с начала года воспользовались предприниматели поддержкой МБМ

са — от его запуска до масштабирования. В этом году горожане воспользовались мерами поддержки больше 100 тыс. раз, а с 2012 г., с момента основания МБМ, — уже почти 1,1 млн раз», — рассказала заммэра Наталья Сергунина. Консультации Специалисты МБМ проконсультировали представителей делового сообщества более 66 тыс. раз с начала 2021 г. Самой популярной темой у предпринимателей и самозанятых


Публикаций - 375, упоминаний - 381

Сергунина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
РГУ имени А.Н. Косыгина - Косыгин парк - Детский технопарк 5 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Telegram Group 2940 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Quorum - Кворум - 134 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Эшелон НПО 150 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 2
Seldon - Селдон 18 2
Google LLC 12690 2
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 2
Arduino Software 75 2
КРЗ ГБУ - Корпорация развития Зеленограда - инновационный территориальный кластер - Техноюнити - Technounity Zelenograd 8 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Рикор Холдинг - Rikor 173 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 1
Oberon - Оберон 62 1
ХайТэк - Hi-Tech 237 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
Wargaming 161 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 1
Jovi - Ноосфера 10 1
Dassault Systemes 235 1
DJI 96 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 42
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 16
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 10
Наукоград - технопарк 156 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Байтик - Детский технопарк 6 6
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 24 5
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
LEGO 260 4
Россети Ленэнерго 1699 4
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 4
Дом-музей Марины Цветаевой 6 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 3
Водный стадион Технопарк 15 3
МосКино - сеть кинотеатров 12 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 3
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 3
Правительство Москвы - Московский гарантийный фонд - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 4 3
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 7 3
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк 8 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 2
Альтаир ГК 9 2
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 13 2
Музей Михаила Афанасьевича Булгакова 4 2
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 2
Союзмультфильм - Союзмультпарк 3 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 199
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 153
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 132
МИК - Московский инновационный кластер 185 76
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 47
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 38
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 30
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 23
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 11
Парк Зарядье 49 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 16 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 6
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 6
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 6
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 6
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 5
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 4
Музеон - парк искусств 21 4
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 14 4
Общественная палата города Москвы 10 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 3
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 2
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 4 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
Дари Еду - Благотворительный проект 4 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
WDO - World Design Organization - Всемирная организация дизайна 1 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 54
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 52
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 46
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 34
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 31
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 30
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 23
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 21
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 20
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 19
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 13
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 12
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 12
Оповещение и уведомление - Notification 5945 12
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 367 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 11
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 10
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 732 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 128
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 20
Реестр добросовестных экспортеров 213 18
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 16
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 16
МИК - Московский акселератор 36 14
Правительство Москвы - Наш город 110 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 12
Правительство Москвы - Город идей 16 10
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 32 9
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ Онлайн-акселератор - Онлайн-академия МБМ - Стартап-школа МБМ 9 9
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 8
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 7
Google Android 15244 7
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 6
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 6
Apple iOS 8583 6
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 5
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 4
ФРИИ Акселератор GoGlobal 5 4
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 3
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 3
Discover Moscow - Познакомься с Москвой 5 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 16 3
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 26 3
Правительство Москвы - Мос.Облако ERP-платформа 5 3
АСИ - Смартека 6 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Apple Pay 519 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
Apple iPhone 6 4861 2
Tencent - WeChat - мессенджер 177 2
Microsoft Visio - MS Visio 194 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Фурсин Алексей 158 101
Лысенко Эдуард 317 17
Ефимов Владимир 145 12
Собянин Сергей 538 7
Пищелко Александр 12 4
Яхина Гузель 6 4
Дегтев Геннадий 271 3
Шинкарук Елена 28 3
Водолазкин Евгений 7 3
Путин Владимир 3454 3
Шадаев Максут 1210 2
Прохоров Александр 102 2
Массух Илья 239 2
Ермолаев Артем 379 2
Калаев Дмитрий 27 2
Гагарин Юрий 98 2
Рогова Вера 3 2
Пушкин Александр 39 2
Фокина Елизавета 2 2
Пуртов Кирилл 64 2
Чернов Игорь 6 2
Анайко Елена 2 2
Пастернак Борис 7 2
Сидоров Юрий 6 2
Булгаков Михаил 25 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 2
Лисовец Владислав 3 2
Herbert Frank - Герберт Фрэнк 7 2
Rand Ayn - Рэнд Айн 11 2
Щегольков Клим 2 2
Rowling Joanne - Роулинг Джоан 18 2
Яковлев Сергей 47 2
Кухарук Руслан 6 1
Матвеева Татьяна 110 1
Поляков Сергей 75 1
Никифоров Николай 1138 1
Серебряникова Анна 77 1
Скоробогатова Ольга 60 1
Реймер Денис 54 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 368
Россия - РФ - Российская федерация 166168 170
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 15
Казахстан - Республика 6048 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 9
Европа 24964 9
Индия - Bharat 5870 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 7
Великобритания - Лондон 2432 7
Москва - Садовое кольцо 119 6
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 93 6
Москва - СЗАО - Строгино 53 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Испания - Королевство 3840 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Испания - Каталония - Барселона 752 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Таиланд - Королевство 926 5
Китай - Пекин - Beijing 1096 5
Южная Корея - Сеул 375 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Израиль 2856 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 131
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 99
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 85
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 69
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 64
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 61
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 61
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 59
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 54
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 38
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 36
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 33
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 32
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 31
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 30
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 29
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 28
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 20
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 36
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Мобильные системы 118 1
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
StartupBlink 5 3
StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 22
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 12
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 10
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 8
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 7
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 7
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 5
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
МИК EdTech Challenge B2B 1 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 7
День молодёжи - 27 июня 1087 7
День без турникетов 8 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
First Lego League 4 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
GITEX Technology - международная выставка 48 3
BIG Innovation Awards 5 3
FIRST Championship - First Russia Robotics Championship 3 3
Старт Хаб 21 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Moscow City Hack 9 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 2
Российская креативная неделя 6 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
BRICS Solutions Awards 5 1
World Summit Awards 6 1
ISOCARP Awards 1 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Geek Picnic 8 1
MEDICA 10 1
Путешествие в Рождество - фестиваль 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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