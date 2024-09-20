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Наталья Сергунина: Москва использует потенциал всех актуальных сегодня технологий умного города

Москва использует потенциал всех актуальных сегодня технологий умного города, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом CNews сообщили представители пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы

«Российская столица использует потенциал всех технологий, которые сегодня актуальны для умных городов в разных уголках мира: блокчейн, цифровые двойники и метавселенные, интернет вещей и другие. Ежегодно мы реализуем сотни ИТ-проектов. Каждый из них направлен на повышение качества жизни людей. По внедрению искусственного интеллекта Москва — один из лидеров, он задействован уже более чем в 90 городских проектах», — сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, правительство Москвы регулярно делится своим опытом и изучает передовые практики мегаполисов БРИКС. Специалисты исследуют лучшие примеры применения инноваций и анализируют перспективы их локализации у нас. На данный момент рассмотрено порядка 550 кейсов.

«Мы сотрудничаем с коллегами из БРИКС по всем ключевым направлениям: технологии, экономика, предпринимательство, культура, молодежные проекты. Вместе организуем фестивали и выставки, круглые столы, бизнес-миссии и масштабные форумы, подобные этому. За последние несколько лет заключены десятки соглашений для укрепления партнерских связей», — сказала Наталья Сергунина.

Технологическое развитие

Как отметила вице-мэр, на Москву приходится более 17,5% российских высокотехнологичных компаний, треть занятых в отечественной науке, свыше 200 вузов — пятая часть всех высших учебных заведений в стране, 19% несырьевого неэнергетического экспорта, 90% кинопроизводителей и 22% организаций в креативных индустриях России.

«Продолжим комплексно поддерживать технологический сектор и отрасли, обеспечивающие производство критически важной продукции. К 2030 г. планируем почти в два раза увеличить количество высокотехнологичных предприятий, на 38% — общее число субъектов малого и среднего бизнеса», — сказала Наталья Сергунина.

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Маркет

Город постоянно организует профориентационные программы и карьерные фестивали, чтобы молодежь могла познакомиться с перспективными профессиями и узнать об их преимуществах. Тех, кто заинтересуется, ждут на бесплатных курсах и практикумах. За год проходят тысячи таких занятий на разных площадках. Одна из крупнейших — комплекс «Техноград» на ВДНХ. С момента открытия он принял около двух млн посетителей.

Цифровые возможности

Один из основополагающих для Москвы принципов — «город как сервис». Для жителей оцифровано максимальное количество госуслуг, охватывающих все сферы — от здравоохранения и образования до культуры и ЖКХ. Они представлены на главном столичном портале mos.ru.

Важная задача — проактивная забота о гражданах без лишних заявлений. Если в системе есть сведения о том, что человеку положена та или иная услуга, ему придет уведомление. Останется только дать согласие на ее получение. Сейчас Москва реализует несколько таких проактивных услуг.

В целом благодаря электронным сервисам москвичам уже не понадобилось предоставлять более миллиарда различных справок.

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