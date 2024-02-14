Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 143405
ИКТ 11281
Организации 8986
Ведомства 1424
Ассоциации 860
Технологии 3214
Системы 22377
Персоны 59205
География 2284
Статьи 1452
Пресса 1074
ИАА 650
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2327
Мероприятия 826

Правительство Москвы Мэрия Москвы

Правительство Москвы - Мэрия Москвы


14.02.2024 Более 60 молодых ИТ-специалистов пройдут стажировку в Правительстве Москвы

R-город». На днях открылся набор на участие в новом потоке программы. С 1 августа 2024 г. к команде Правительства Москвы присоединятся еще 185 молодых специалистов из разных отраслей.
08.02.2024 Владимир Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили более 22 млн раз

ехнической школе» и подать заявку на помощь в расширении экспортной деятельности», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столиц
07.09.2023 Диагностический ассистент «Аида» на базе искусственного интеллекта появится во всех взрослых поликлиниках Москвы

«Сбер» и Правительство Москвы совместно разработали новый инструмент для помощи врачам столичных полик
25.05.2023 ЦОДД Правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) повысил эффективность своих внутренних процессов, в короткие сроки внедрив электронную систему поддержки на базе решения Naumen Service Desk Pro. Новый системный
25.05.2023 ЦОДД правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro

Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) оптимизировал свои внутренние процессы, в короткие сроки внедрив электронную систему поддержки на базе решения Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщил пре
25.04.2023 Быстрый вход и верификация: «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в сеть городских информационных порталов

«Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали сервис онлайн-авторизации Tinkoff ID в портал Mos.ru и дру
02.08.2022 Правительство Москвы выступило против закона, который убьет «Авито»

рыночной практике каждого субъекта РФ». Рекламный облик Москвы Еще одним недостатком законопроекта правительство Москвы считает то, что схему ЦРК предполагается утверждать в Минцифры. Это явля
18.07.2022 Спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения» запустили на портале мэра Москвы

На портале мэра и Правительства Москвы mos.ru появился спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения». Он посвящен созданным в городе цифровым инструментам для бизнеса, которые позволят заменить иностранные аналоги.

05.07.2022 Молодые специалисты смогут пройти стажировку в Правительстве Москвы по семи направлениям

жданин», «Наш город», «Госуслуги Москвы» и др. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы. Молодые люди, показавшие лучшие результаты, смогут получить постоянную

17.06.2022 Правительство Москвы и VK станут партнерами в развитии цифровых сервисов

26.04.2022 Москвичи воспользовались онлайн-услугами и сервисами портала мэра Москвы более 2,5 млрд раз

иде. Сегодня, по данным Росстата, цифровыми возможностями столицы пользуются 97,5% москвичей. За последние пять лет этот показатель увеличился более чем на 30 процентных пунктов, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. «Такой рост прежде всего связан с развитием цифровой экосистемы столицы. В 2011 г. Москва первой в России начала предоставлять государственные услуги онлайн. Сейч
18.02.2022 Пользователям портала мэра Москвы стали доступны новые уведомления

ождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий. По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Комплекса экономической

17.02.2022 Подсказки, ссылки, история запросов: на сайте мэра Москвы обновился поиск

На портале мэра Москвы (mos.ru) обновили работу поиска. Получив от пользователя запрос, он выдает еще больше текстовых подсказок и ссылок. Кроме того, теперь сохраняется история запросов, но при желании э
02.02.2022 За 2021 г. электронными услугами и сервисами на портале мэра Москвы воспользовались 472 млн раз

Электронными услугами и сервисами на портале mos.ru в 2021 г. воспользовались более 472 млн раз. Всего горожанам доступно более 380 онлайн-услуг и сервисов, отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. С их помощью горожане могут решить практически любой вопрос: оплатить жилищно-коммунальные услуги, записать ребенка в творческий кружок или спортивную секцию, под
28.01.2022 Об экономике и не только: сервис видеоконсультаций на портале мэра Москвы расширяет возможности

На портале мэра Москвы mos.ru обновился сервис «Запись на онлайн-прием к уполномоченному представителю в
26.01.2022 В Москве у юрлиц появилась возможность оплачивать счета на портале мэра Москвы

овой функции им больше не нужно переходить на другие онлайн-ресурсы, чтобы оплачивать текущие счета. Теперь это можно сделать через корпоративный кабинет в любое удобное время», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. В разделе «Мои платежи» предприниматели могут найти и сразу же оплатить более 3000 видов счетов за разные виды услуг. Среди них, например, аренда нежилых помещени
20.01.2022 Более тысячи онлайн-встреч проведено с момента обновления сервиса видеоконсультаций на портале мэра Москвы

омента обновления сервиса видеоконсультаций специалисты провели более 100 встреч», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Сер
12.01.2022 Москвичи записались к нотариусам через сайт мэра Москвы более 8500 раз

прием к нотариусу через mos.ru более 8500 раз. Сервис работает с июня 2021 г. Это совместный проект Правительства Москвы и Московской городской нотариальной палаты. Об этом CNews сообщили предс
29.12.2021 Суперсервис на портале мэра Москвы поможет участникам программы реновации докупить квадратные метры

15 тыс. участников программы реновации», — отметил первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Евгений Козлов. Чтобы купить дополнительные квадратные метры со скидкой,
06.10.2021 В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад

21 г. Заявки на открытый конкурс будут приниматься до 14 октября, итоги будут подведены 26 октября. Правительство Москвы выделило из бюджета на эти мероприятия 483,6 млн руб. Впрочем, по заявле
04.10.2021 Технологии оцифровки «Биорг» помогают быстрее получить обратную связь от сотрудников Правительства Москвы

Университет Правительства Москвы использует новые технологии, чтобы ускорить мониторинг настроений сотрудников из подведомственных городу организаций и понять, насколько люди удовлетворены условиями труда.
04.10.2021 Грантовую поддержку Правительства Москвы получат 14 анимационных компаний

В столице определены анимационные компании, которые получат гранты Правительства Москвы на создание нового аудиовизуального контента и стимулирование роста экономических показателей. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Поддержка одобрена 14 студиям. В
27.08.2021 Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации»

ать персонализированный рекомендательный сервис, предлагающий стартапам доступные меры поддержки от Правительства Москвы, частных и государственных корпораций, акселераторов и венчурных фондов»
18.08.2021 Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз

азличным тематикам. Он формируется исходя из анализа запросов предпринимателей, которые поступают в Правительство Москвы — например, через линию прямых обращений на Инвестпортале. Сегодня в кла
02.06.2021 Для бизнес-сообщества Москвы создали новую информационную систему

система «Открытый контроль» создана Правительством Москвы. Апробацией сервисов занимались совместно Правительство Москвы и городской штаб по защите бизнеса. Ресурс продолжит совершенствоваться.
28.05.2021 Правительство Москвы учредило гранты для студий анимации

22.04.2021 Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City

ы на улучшение благосостояния людей и защиту окружающей среды», — рассказал Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий. В разде
20.02.2021 Московские власти потратят полмиллиарда на блокчейн

Смарт-контракты на блокчейне «Объединенная энергетическая компания» (АО ОЭК) принадлежащая правительству Москвы, объявила конкурс на создание блокчейн-платформы, предназначенной для цифрового взаимодействия участников регионального рынка электрической энергии (РРЭЭ), включая объекты

09.02.2021 12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы

На краудсорсинговой платформе Правительства Москвы завершился 30 проект «Город идей», посвященный развитию самой платформы. «В юбилейном проекте участвовали 12 тысяч москвичей. Вместе они прислали больше 600 идей по развити
25.01.2021 Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards

й информационной поддержкой их продвижения. Программа «Московский акселератор» стартовала в ноябре 2019 года. Проекту удалось объединить на одной площадке представителей бизнеса, стартап-сообщества и Правительства Москвы для развития перспективных инновационных решений и поддержки технологических компаний. За первый год работы было запущено семь отраслевых треков с ведущими отечественными и
15.01.2021 Решения хакатона «Лидеры цифровой трансформации» успешно прошли тестирование в правительстве Москвы

мации», доработанные в рамках онлайн-интенсива Mosbootcamp, прошли тестирование экспертами ведомств правительства Москвы, признавших их перспективными для внедрения, сообщили CNews в Агентстве

23.12.2020 «Микрон» модернизирует производство при поддержке правительства Москвы

одства RFID меток. «Мы постоянно расширяем линейку выпускаемой продукции, осваивая более 30 новых изделий и модификаций ежегодно, это влечет за собой потребность в модернизации производства. Субсидия правительства Москвы по частичной компенсации затрат на лизинговые платежи – является реально работающим инструментом государственной поддержки высокотехнологичных предприятий», - отметил Алекс
10.12.2020 9,7 тысячи московских компаний воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам

ратор программы льготного кредитования — Сбербанк. Благодаря сотрудничеству кредитной организации и Правительства Москвы своевременную финансовую поддержку на сумму более 54 миллиардов рублей в
03.11.2020 ВТБ присоединился к программе пилотирования инноваций правительства Москвы

биоз креативных идей столичных стартапов, нашей технологической и финансовой экспертизы и поддержки правительства Москвы может дать жизнь новым интересным проектам. Несмотря на ограничения панд
07.10.2020 Столичным компаниям нужно будет информировать правительство Москвы о числе сотрудников на удаленной работе

в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и Правительства Москвы. Важно готовить и предоставлять информацию заранее. Кроме того, Департам
23.09.2020 «Ростех» и Правительство Москвы будут совместно развивать 5G

России 5G-лаборатории для решения городских задач. Предполагается тесное взаимодействие «Ростеха» и Правительства Москвы в области апробации российских технологичных решений и инноваций: город

25.08.2020 Разработки «Автоматики» будут внедряться в системах безопасности правительства Москвы

ода Москвы в рамках международного форума «Армия-2020». Стороны обсудили перспективы применения разработок Концерна в области противодействия беспилотным летательным аппаратам в системах безопасности правительства Москвы. В переговорах приняли участие заместитель генерального директора по науке концерна «Автоматика» Андрей Новиков, советник начальника управления Департамента региональной бе
30.07.2020 «Микрон» развивает экспорт при поддержке Правительства Москвы

ветствии со стандартами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949:2016. Финансовая поддержка экспортно-ориентированным предприятиям оказывается в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и постановлением Правительства Москвы от 13 ноября 2012г. № 646-ПП «Об утверждении порядков предоставления финансовой поддержки из бюджета города Москвы организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществля
12.05.2020 Московские власти открыли онлайн-сервис по выдаче субсидий малому и среднему бизнесу

Столичные субсидии онлайн Власти Москвы запустили онлайн-прием заявок от компаний малого и среднего бизнеса на получение городских субсидий. Прием заявок, как сказано на сайте мэра Москвы, реализован на официальном портале Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Малый бизнес Москвы». Для получения субсидий предпринимателям необходимо загрузить на сайт пакет док
10.04.2020 Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО

Закупка ДИТ под прицелом критики Как стало известно CNews, попытка ИТ-департамента правительства Москвы (ДИТ) закупить ПО Microsoft не осталась незамеченной АРПП «Отечественный софт», которая в резкой форме обратила на этот факт внимание Минкомсвязи и столичной мэрии. АРПП (А

Публикаций - 2243, упоминаний - 2989

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10770 117
Microsoft Corporation 24112 105
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 93
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1577 77
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10957 77
МегаФон 7899 73
Yandex - Яндекс 6530 72
7704 60
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8445 59
IBM - International Business Machines Corp 9352 56
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 52
Oracle Corporation 6527 48
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2060 45
Элемент ГК - Микрон - Micron 1368 44
Google LLC 11419 43
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3066 41
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 385 38
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1580 37
Cisco Systems 5014 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1417 34
VK - Mail.ru Group 3285 33
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3335 33
Apple Inc 11692 31
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 405 31
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 205 30
SAP SE 5123 28
BSS - Банк Софт Системс - БСС 628 27
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 569 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 25
Цифра ГК 2284 24
Такском - Taxcom 235 24
HP Inc. 5628 24
Ситроникс - Sitronics 1199 24
Schneider Electric 559 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4544 24
Samsung Electronics 9995 24
NVision Group - Энвижн Груп 676 23
АФК Система ПАО 1773 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2721 22
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6607 140
РЖД - Российские железные дороги 1800 73
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 376 53
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 52
Почта России ПАО 2008 49
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 47
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 763 47
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 46
ГПБ - Газпромбанк 1025 44
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 944 42
Альфа-Банк 1687 41
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 403 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2632 37
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 36
Ингосстрах СПАО 399 36
ПГК - Первая грузовая компания 179 35
Сургутнефтегаз - СНГ 256 35
ПСБ - Промсвязьбанк 800 34
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 311 34
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 31
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6805 30
Интеррос - Росбанк АКБ 607 29
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 366 29
Газпром ПАО 1250 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1470 28
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 250 28
Открытие ФК - Банк Открытие 526 27
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 129 25
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 68 25
Абсолют Банк 214 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2043 24
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 23
МКБ - Московский кредитный банк 541 22
Газпром нефть 559 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 182 22
ТМК - Трубная металлургическая компания 113 22
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 21
Лента - Сеть розничной торговли 1916 21
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 451 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 811 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1756 570
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10577 289
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 498 278
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5486 229
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4727 229
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3170 166
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3130 154
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2599 147
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 269 144
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4171 127
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 102
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 277 99
Федеральное казначейство России 1656 98
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 217 94
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2663 94
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1307 91
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1272 86
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2817 85
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5119 83
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2330 82
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2936 79
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1802 77
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 287 74
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4328 74
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 935 74
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1304 68
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 387 68
МИК - Московский инновационный кластер 135 66
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3489 64
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 195 63
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2574 62
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 744 56
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1805 56
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 417 55
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1131 55
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 379 52
Мосгордума - Московская городская Дума 139 51
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 296 50
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 140 50
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 870 49
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 243 25
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6184 18
Русский Щит - ассоциация 38 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 272 14
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 13
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2661 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 11
Единая Россия - Политическая партия 286 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 567 9
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 9
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1001 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 8
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 449 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 654 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 275 5
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 278 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 4
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 4
ЛДПР 102 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 97 3
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 3
Коммунизм - Коммунистические партии 69 3
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 2
Ассоциация менеджеров 85 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59505 909
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44959 623
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28331 382
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15848 279
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20185 259
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11060 239
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11822 237
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10023 175
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24040 172
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14770 170
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19462 166
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10300 162
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12242 162
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10921 160
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1769 153
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23437 152
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27813 130
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10364 129
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26910 123
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3757 121
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11576 120
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6638 116
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9987 114
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22885 111
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3554 111
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 591 108
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9161 105
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22814 102
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7978 100
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10358 99
Оповещение и уведомление - Notification 4066 99
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11725 97
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город 1306 96
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1637 91
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15614 90
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7122 89
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14531 89
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9143 86
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8119 86
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13553 86
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 709 263
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4648 250
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1321 114
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3028 95
Google Android 13441 79
Apple iOS 7382 61
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2596 54
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 72 53
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 89 51
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 219 49
Microsoft Windows 15068 47
Правительство Москвы - Активный гражданин 116 43
Linux OS 9163 43
Правительство Москвы - Наш город 96 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 362 39
Microsoft Windows 2000 8659 38
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 92 37
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 939 33
Apple iPhone 6 4862 31
Google Play - Google Store - Android Market 3159 28
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 366 27
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 715 27
Электронный дневник - Цифровой дневник 146 27
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 433 25
СКБ Контур - Контур.Фокус 901 24
Apple - App Store 2776 24
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 53 23
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1125 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 39 22
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 71 20
Новые облачные технологии - МойОфис 656 20
1С:ERP Управление предприятием 453 19
Apple iPad 3808 19
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 77 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 46 19
МИК - Московский акселератор 36 19
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 18
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 500 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4858 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 208 15
Ермолаев Артем 369 197
Сергунина Наталья 352 192
Собянин Сергей 306 154
Лысенко Эдуард 290 136
Овчинский Владислав 197 99
Шадаев Максут 826 88
Фурсин Алексей 156 86
Ефимов Владимир 133 64
Лужков Юрий 113 63
Фомичев Олег 130 58
Козырев Алексей 297 54
Путин Владимир 2965 51
Евраев Михаил 252 49
Ликсутов Максим 72 48
Бойко Елена 152 46
Иванов Алексей 115 44
Дегтев Геннадий 225 39
Чаркин Евгений 275 38
Натрусов Артем 252 37
Медведев Дмитрий 1644 36
Гуральников Сергей 164 36
Казарин Станислав 151 36
Онищенко Владислав 85 34
Валяева Елизавета 72 33
Шипов Савва 92 33
Аксаков Анатолий 142 33
Сахаров Александр 52 33
Белоусов Максим 100 33
Гимранов Ринат 114 33
Попов Андрей 99 33
Горбатько Александр 105 33
Волков Никита 71 33
Сотин Денис 189 33
Клепиков Алексей 109 32
Паршин Максим 314 28
Абакумов Евгений 182 28
Петров Михаил 138 26
Козак Николай 116 26
Меджитов Тимур 85 26
Слышкин Василий 117 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40931 2030
Россия - РФ - Российская федерация 133989 1360
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6903 259
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16331 196
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51026 149
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13782 137
Европа 21415 113
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2623 108
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16114 80
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13924 77
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 763 69
Германия - Федеративная Республика 12406 67
Земля - планета Солнечной системы 10154 62
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13131 59
Казахстан - Республика 5294 58
Европа Восточная 3040 57
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 765 55
Россия - УФО - Челябинская область 1095 51
Россия - УФО - Тюменская область 1049 49
Беларусь - Белоруссия 5251 48
Россия - ЦФО - Ярославская область 793 48
Россия - ЮФО - Волгоградская область 669 48
Россия - ЦФО - Калужская область 911 48
Россия - ЦФО - Тамбовская область 542 44
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1094 44
Россия - ЮФО - Ростовская область 1410 43
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1513 41
Россия - ПФО - Нижегородская область 1680 40
Россия - ЦФО - Тульская область 1159 39
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1179 37
Азия - Азиатский регион 5302 37
Россия - ПФО - Мордовия Республика 562 37
Украина 7450 36
Франция - Французская Республика 7694 36
Россия - ДФО - Сахалинская область 791 35
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 772 34
Россия - ПФО - Самарская область 1213 33
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1229 33
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1277 32
Россия - СКФО - Ставропольский край 777 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47680 1131
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26646 567
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16945 503
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45397 442
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9066 272
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15426 248
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7884 232
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9393 223
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22397 200
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3294 181
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7052 164
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4748 148
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10306 148
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5596 141
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4349 137
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5690 128
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3793 127
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7047 127
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5296 125
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5308 123
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12187 120
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1268 119
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 986 110
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4709 107
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4829 106
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3524 105
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6526 103
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5249 102
Страхование - Страховое дело - Insurance 5450 97
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4061 89
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 869 88
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3741 84
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2740 84
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4558 84
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3493 82
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1438 81
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12550 80
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2546 77
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6203 76
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2807 76
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11109 99
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 42
Коммерсантъ - Издательский дом 1577 33
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 789 28
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 17
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 466 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 914 13
Ведомости 789 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 12
CNews RND - R&D.CNews 2273 12
РИА Новости 851 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 9
Известия ИД 559 8
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 8
Euronews - телеканал 46 8
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 7
CNews TV 747 7
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 7
РБК ТВ - телеканал 79 7
Wikipedia - Википедия 458 6
Forbes - Форбс 717 6
The Bell - Издание 41 6
Автокод (портал) 34 6
Радио России - радиостанция 49 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 868 5
Чудо техники 60 5
Говорит Москва - радиостанция 23 5
Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 4
РОИ - Российская общественная инициатива 81 4
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 169 4
TAdviser - Центр выбора технологий 356 4
Российская газета 260 3
ТАСС Телеком 38 3
Росбалт ИА 60 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 279 3
The Guardian - Британская газета 353 3
Открытые системы ИД 173 3
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 23 3
Apps4All 26 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7788 141
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2853 35
IDC - International Data Corporation 4885 13
Gartner - Гартнер 3509 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 560 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 290 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 4
StartupBlink 5 4
Frost & Sullivan 201 4
Медиалогия 21 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 29 2
Technavio 27 2
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 2
Wainhouse Research 40 2
StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Markets&Markets Research 109 2
BCG - Boston Consulting Group 104 2
ITResearch 118 1
Juniper Research 516 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 132 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 202 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 109 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 112 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 178 1
ResearchMe 14 1
IMS Research 31 1
ABI Research 233 1
Mordor Intelligence 22 1
Gartner - AMR Research 48 1
IDTechEx 4 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 27 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1404 40
РАН - Российская академия наук 1774 39
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 208 37
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 853 22
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 535 17
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 718 16
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 783 14
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 217 12
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 33 12
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 179 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 329 9
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 12 8
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 301 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 499 7
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 60 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 30 6
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 70 6
РГСУ - Российский государственный социальный университет 46 6
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 6
МГПУ - Московский городской педагогический университет 35 5
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 5
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 75 5
Московский Политех - Московский политехнический университет 52 5
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 62 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 306 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 228 4
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 53 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 482 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 191 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 365 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 4
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 40 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 212 4
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 190 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 110 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 995 85
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 79
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1909 63
CNews AWARDS - награда 451 60
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 266 28
CNews Баттл 64 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1162 19
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 17
День молодёжи - 27 июня 739 14
CSTB Telecom & Media 58 13
CNews APPWards 36 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 520 12
Высокие технологии XXI века 78 11
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 11 10
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 10
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2270 9
Неогеография XXI - форум 65 8
Связь-Экспокомм 109 8
Электронное государство XXI века 32 7
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 77 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 5
BRICS Solutions Awards 5 5
Московский Венчурный форум 9 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 118 4
Startup Village - международная стартап-конференция 60 4
Digital October - конференционное пространство 90 3
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 3
Infosecurity - выставка 63 3
World Summit Awards 6 3
День без турникетов 8 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 3
Единый день голосования 107 3
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 3
GITEX Technology Week - Выставка 24 2
ИнфоКом 92 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1279567, в очереди разбора - 810287.
Создано именных указателей - 143405.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще