Правительство Москвы - Мэрия Москвы

Более 60 молодых ИТ-специалистов пройдут стажировку в Правительстве Москвы R-город». На днях открылся набор на участие в новом потоке программы. С 1 августа 2024 г. к команде Правительства Москвы присоединятся еще 185 молодых специалистов из разных отраслей.

Владимир Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили более 22 млн раз ехнической школе» и подать заявку на помощь в расширении экспортной деятельности», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столиц

Диагностический ассистент «Аида» на базе искусственного интеллекта появится во всех взрослых поликлиниках Москвы «Сбер» и Правительство Москвы совместно разработали новый инструмент для помощи врачам столичных полик

ЦОДД Правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) повысил эффективность своих внутренних процессов, в короткие сроки внедрив электронную систему поддержки на базе решения Naumen Service Desk Pro. Новый системный

ЦОДД правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) оптимизировал свои внутренние процессы, в короткие сроки внедрив электронную систему поддержки на базе решения Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщил пре

Быстрый вход и верификация: «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в сеть городских информационных порталов «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали сервис онлайн-авторизации Tinkoff ID в портал Mos.ru и дру

Правительство Москвы выступило против закона, который убьет «Авито» рыночной практике каждого субъекта РФ». Рекламный облик Москвы Еще одним недостатком законопроекта правительство Москвы считает то, что схему ЦРК предполагается утверждать в Минцифры. Это явля

Спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения» запустили на портале мэра Москвы На портале мэра и Правительства Москвы mos.ru появился спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения». Он посвящен созданным в городе цифровым инструментам для бизнеса, которые позволят заменить иностранные аналоги.

Молодые специалисты смогут пройти стажировку в Правительстве Москвы по семи направлениям жданин», «Наш город», «Госуслуги Москвы» и др. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы. Молодые люди, показавшие лучшие результаты, смогут получить постоянную

Москвичи воспользовались онлайн-услугами и сервисами портала мэра Москвы более 2,5 млрд раз иде. Сегодня, по данным Росстата, цифровыми возможностями столицы пользуются 97,5% москвичей. За последние пять лет этот показатель увеличился более чем на 30 процентных пунктов, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. «Такой рост прежде всего связан с развитием цифровой экосистемы столицы. В 2011 г. Москва первой в России начала предоставлять государственные услуги онлайн. Сейч

Пользователям портала мэра Москвы стали доступны новые уведомления ождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий. По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Комплекса экономической

Подсказки, ссылки, история запросов: на сайте мэра Москвы обновился поиск На портале мэра Москвы (mos.ru) обновили работу поиска. Получив от пользователя запрос, он выдает еще больше текстовых подсказок и ссылок. Кроме того, теперь сохраняется история запросов, но при желании э

За 2021 г. электронными услугами и сервисами на портале мэра Москвы воспользовались 472 млн раз Электронными услугами и сервисами на портале mos.ru в 2021 г. воспользовались более 472 млн раз. Всего горожанам доступно более 380 онлайн-услуг и сервисов, отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. С их помощью горожане могут решить практически любой вопрос: оплатить жилищно-коммунальные услуги, записать ребенка в творческий кружок или спортивную секцию, под

Об экономике и не только: сервис видеоконсультаций на портале мэра Москвы расширяет возможности На портале мэра Москвы mos.ru обновился сервис «Запись на онлайн-прием к уполномоченному представителю в

В Москве у юрлиц появилась возможность оплачивать счета на портале мэра Москвы овой функции им больше не нужно переходить на другие онлайн-ресурсы, чтобы оплачивать текущие счета. Теперь это можно сделать через корпоративный кабинет в любое удобное время», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. В разделе «Мои платежи» предприниматели могут найти и сразу же оплатить более 3000 видов счетов за разные виды услуг. Среди них, например, аренда нежилых помещени

Более тысячи онлайн-встреч проведено с момента обновления сервиса видеоконсультаций на портале мэра Москвы омента обновления сервиса видеоконсультаций специалисты провели более 100 встреч», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Сер

Москвичи записались к нотариусам через сайт мэра Москвы более 8500 раз прием к нотариусу через mos.ru более 8500 раз. Сервис работает с июня 2021 г. Это совместный проект Правительства Москвы и Московской городской нотариальной палаты. Об этом CNews сообщили предс

Суперсервис на портале мэра Москвы поможет участникам программы реновации докупить квадратные метры 15 тыс. участников программы реновации», — отметил первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Евгений Козлов. Чтобы купить дополнительные квадратные метры со скидкой,

В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад 21 г. Заявки на открытый конкурс будут приниматься до 14 октября, итоги будут подведены 26 октября. Правительство Москвы выделило из бюджета на эти мероприятия 483,6 млн руб. Впрочем, по заявле

Технологии оцифровки «Биорг» помогают быстрее получить обратную связь от сотрудников Правительства Москвы Университет Правительства Москвы использует новые технологии, чтобы ускорить мониторинг настроений сотрудников из подведомственных городу организаций и понять, насколько люди удовлетворены условиями труда.

Грантовую поддержку Правительства Москвы получат 14 анимационных компаний В столице определены анимационные компании, которые получат гранты Правительства Москвы на создание нового аудиовизуального контента и стимулирование роста экономических показателей. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Поддержка одобрена 14 студиям. В

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» ать персонализированный рекомендательный сервис, предлагающий стартапам доступные меры поддержки от Правительства Москвы, частных и государственных корпораций, акселераторов и венчурных фондов»

Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз азличным тематикам. Он формируется исходя из анализа запросов предпринимателей, которые поступают в Правительство Москвы — например, через линию прямых обращений на Инвестпортале. Сегодня в кла

Для бизнес-сообщества Москвы создали новую информационную систему система «Открытый контроль» создана Правительством Москвы. Апробацией сервисов занимались совместно Правительство Москвы и городской штаб по защите бизнеса. Ресурс продолжит совершенствоваться.

Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City ы на улучшение благосостояния людей и защиту окружающей среды», — рассказал Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий. В разде

Московские власти потратят полмиллиарда на блокчейн Смарт-контракты на блокчейне «Объединенная энергетическая компания» (АО ОЭК) принадлежащая правительству Москвы, объявила конкурс на создание блокчейн-платформы, предназначенной для цифрового взаимодействия участников регионального рынка электрической энергии (РРЭЭ), включая объекты

12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы На краудсорсинговой платформе Правительства Москвы завершился 30 проект «Город идей», посвященный развитию самой платформы. «В юбилейном проекте участвовали 12 тысяч москвичей. Вместе они прислали больше 600 идей по развити

Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards й информационной поддержкой их продвижения. Программа «Московский акселератор» стартовала в ноябре 2019 года. Проекту удалось объединить на одной площадке представителей бизнеса, стартап-сообщества и Правительства Москвы для развития перспективных инновационных решений и поддержки технологических компаний. За первый год работы было запущено семь отраслевых треков с ведущими отечественными и

Решения хакатона «Лидеры цифровой трансформации» успешно прошли тестирование в правительстве Москвы мации», доработанные в рамках онлайн-интенсива Mosbootcamp, прошли тестирование экспертами ведомств правительства Москвы, признавших их перспективными для внедрения, сообщили CNews в Агентстве

«Микрон» модернизирует производство при поддержке правительства Москвы одства RFID меток. «Мы постоянно расширяем линейку выпускаемой продукции, осваивая более 30 новых изделий и модификаций ежегодно, это влечет за собой потребность в модернизации производства. Субсидия правительства Москвы по частичной компенсации затрат на лизинговые платежи – является реально работающим инструментом государственной поддержки высокотехнологичных предприятий», - отметил Алекс

9,7 тысячи московских компаний воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам ратор программы льготного кредитования — Сбербанк. Благодаря сотрудничеству кредитной организации и Правительства Москвы своевременную финансовую поддержку на сумму более 54 миллиардов рублей в

ВТБ присоединился к программе пилотирования инноваций правительства Москвы биоз креативных идей столичных стартапов, нашей технологической и финансовой экспертизы и поддержки правительства Москвы может дать жизнь новым интересным проектам. Несмотря на ограничения панд

Столичным компаниям нужно будет информировать правительство Москвы о числе сотрудников на удаленной работе в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и Правительства Москвы. Важно готовить и предоставлять информацию заранее. Кроме того, Департам

«Ростех» и Правительство Москвы будут совместно развивать 5G России 5G-лаборатории для решения городских задач. Предполагается тесное взаимодействие «Ростеха» и Правительства Москвы в области апробации российских технологичных решений и инноваций: город

Разработки «Автоматики» будут внедряться в системах безопасности правительства Москвы ода Москвы в рамках международного форума «Армия-2020». Стороны обсудили перспективы применения разработок Концерна в области противодействия беспилотным летательным аппаратам в системах безопасности правительства Москвы. В переговорах приняли участие заместитель генерального директора по науке концерна «Автоматика» Андрей Новиков, советник начальника управления Департамента региональной бе

«Микрон» развивает экспорт при поддержке Правительства Москвы ветствии со стандартами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949:2016. Финансовая поддержка экспортно-ориентированным предприятиям оказывается в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и постановлением Правительства Москвы от 13 ноября 2012г. № 646-ПП «Об утверждении порядков предоставления финансовой поддержки из бюджета города Москвы организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществля

Московские власти открыли онлайн-сервис по выдаче субсидий малому и среднему бизнесу Столичные субсидии онлайн Власти Москвы запустили онлайн-прием заявок от компаний малого и среднего бизнеса на получение городских субсидий. Прием заявок, как сказано на сайте мэра Москвы, реализован на официальном портале Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Малый бизнес Москвы». Для получения субсидий предпринимателям необходимо загрузить на сайт пакет док