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Автокод (портал)


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Появился новый сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД 1
31.01.2024 «Автокод Профи» запустил проверку автовладельца 1
26.01.2024 Проверить автовладельца теперь можно через сервис «Автокод» 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
24.04.2018 Онлайн-сервис «Автокод» начал проверять автомобили на ремонтные работы 1
24.08.2017 Первые полупроводниковые: что умели советские ЭВМ «Урал» 1
05.07.2017 PwC: Москва вошла в пятерку городов-лидеров по готовности перехода к концепции Smart City 1
18.04.2017 Интернет-сервис «Автокод» запустил собственные приложения для Android и iOS 1
13.02.2017 Андрей Белозеров покинул пост заместителя Департамента ИТ города Москвы 1
25.11.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 1
07.10.2016 Водители смогут получать напоминания о сроке действия скидки на штраф ГИБДД 1
08.09.2016 ИТ-департамент Москвы: штраф за неоплаченную парковку можно обжаловать в электронном виде 1
01.08.2016 «Автокод» начал предоставлять данные о пробеге автомобиля 1
18.07.2016 Бесплатный SMS-сервис расскажет московским водителям о Европротоколе 1
25.03.2016 Более 6 тыс. москвичей получили справки для ГИБДД в режиме «одного окна» 1
02.02.2016 На московском портале госуслуг появилась возможность оплаты штрафов со скидкой 1
18.01.2016 Портал «Автокод» реализовал возможность оплаты автомобильных штрафов с 50% скидкой 1
11.01.2016 «Автокод» поможет водителям вернуть ошибочно уплаченный штраф МАДИ 1
08.12.2015 На Rambler.ru появилась авторизация через московский портал госуслуг 1
27.10.2015 Водители смогут запросить копию постановления МАДИ через «Автокод» 1
13.10.2015 На портале «Автокод» открылась онлайн-запись на водительскую медкомиссию 1
01.10.2015 «Автокод» сообщит результат обжалования штрафа МАДИ 1
23.09.2015 «Яндекс» перезапускает «Авто.ру» 1
14.09.2015 На портале «Автокод» стали доступны фотографии нарушений правил стоянки и остановки 1
10.09.2015 Столичная система ограничения на въезд и передвижение грузового автотранспорта начала учитывать нарушения водителей 1
14.08.2015 «Автокод» поможет водителям оформить европротокол 1
21.04.2015 Посетители портала Auto.ru воспользовались проверкой машин по «Автокоду» более 300 тыс. раз 1
10.04.2015 Столичные водители смогут записаться на прием к руководству МАДИ через «Автокод» 1
23.03.2015 Водители смогут отслеживать статус своего обращения в МАДИ на портале «Автокод» 1
02.03.2015 «Яндекс» научился проверять автомобили на угон 1
02.03.2015 Auto.ru начал проверять автомобили на угон 1
18.12.2014 Столичные водители смогут аннулировать необоснованный штраф на портале «Автокод» 1
05.12.2014 Столичные водители смогут сообщить об оплате штрафа за неправильную парковку на портале «Автокод» 1
20.03.2014 Московский портал госуслуг перешел на новый интерфейс 1
14.03.2014 «Автокод» защитит покупателей подержанных автомобилей в Москве и Московской области 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Автокод (портал) и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7695 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 928 1
Проектная практика 48 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 15 1
АйТи 1381 1
Diasoft - Диасофт 927 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 660 1
Oracle Corporation 6757 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 234 1
SpectrumData - СпектрумДата 2 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 156 8
Авторамблер 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2876 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7574 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Лента - Сеть розничной торговли 2143 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1004 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 1
ВТБ - Почта Банк 471 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1685 1
ПСБ - Промсвязьбанк 871 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 48 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 513 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Альфа-Банк 1797 1
АльфаСтрахование СГ 329 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 230 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1408 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1931 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2577 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3328 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2973 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3417 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 863 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2024 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 101 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 34 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 201 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Челябинской области 67 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 609 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 220 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 116 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 56 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Администрация Краснодарского края 61 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 217 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 183 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12973 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11516 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 4
Оповещение и уведомление - Notification 4864 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8630 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4264 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1470 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12586 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 662 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12278 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 630 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4097 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4152 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1658 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14018 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11444 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5159 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8003 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 587 1
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 16 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2251 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12869 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3942 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 312 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1860 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9641 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9538 1
Умные платформы 1751 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1525 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6863 1
Мобильная связь - Короткий номер 395 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24901 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1427 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 778 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5430 7
Google Android 14252 3
Apple iOS 7958 3
Правительство Москвы - Наш город 103 3
Яндекс.Авто 41 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 2
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 272 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3293 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2797 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 101 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 157 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 62 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 245 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 22 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 448 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 95 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 299 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 1
Altuera - Smart CPD 2 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1680 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 773 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1020 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 25 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 211 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Softline - Polymatica Dashboards 34 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
SpectrumData - Автокод Профи 1 1
Смолин Кирилл 5 2
Белозеров Андрей 36 2
Ермолаев Артем 378 2
Асонов Артем 2 2
Васильев Александр 61 1
Горбатько Александр 105 1
Собянин Сергей 415 1
Лысенко Эдуард 310 1
Пашкевич Анна 4 1
Тадевосян Максим 2 1
Абрамов Роман 6 1
Бессараб Андрей 5 1
Носенко Юлия 7 1
Гааг Виктор 2 1
Карпов Иван 78 1
Тараторин Александр 58 1
Глазков Александр 142 1
Демидов Сергей 127 1
Адиев Вадим 1 1
Савелов Владислав 1 1
Шагапов Игорь 1 1
Тятенкова Елена 25 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 26
Россия - РФ - Российская федерация 148697 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7709 3
Земля - планета Солнечной системы 10462 1
Россия - УФО - Свердловская область 1581 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1717 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 774 1
Россия - ПФО - Самарская область 1374 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1871 1
Россия - УФО - Челябинская область 1273 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 573 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1442 1
Россия - СЗФО - Псковская область 646 1
Россия - ДФО - Магаданская область 441 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 615 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 1
США - Нью-Йорк 3104 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 605 1
Сингапур - Республика 1870 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Япония - Токио 997 1
США - Торонто 269 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Китай - Шанхай 790 1
Австралия - Сидней 274 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3007 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
Россия - ПФО - Саратовская область 761 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5313 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19174 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7087 12
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 80 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5982 6
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 390 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10154 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3619 3
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 39 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7926 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6342 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 838 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1602 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1078 3
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 106 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6163 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6099 2
Паспорт - Паспортные данные 2593 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1266 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4232 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 169 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 47 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 508 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1317 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 224 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1945 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10166 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3602 1
Металлы - Сплавы - Феррит - железо или сплав железа с объёмноцентрированной кубической кристаллической решёткой 17 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5957 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9038 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7322 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 402 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5705 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2942 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 11
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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