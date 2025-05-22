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Автокод (портал)
УПОМИНАНИЯ
Автокод (портал) и организации, системы, технологии, персоны:
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 183 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
|Смолин Кирилл 5 2
|Белозеров Андрей 36 2
|Ермолаев Артем 378 2
|Асонов Артем 2 2
|Васильев Александр 61 1
|Горбатько Александр 105 1
|Собянин Сергей 415 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Пашкевич Анна 4 1
|Тадевосян Максим 2 1
|Абрамов Роман 6 1
|Бессараб Андрей 5 1
|Носенко Юлия 7 1
|Гааг Виктор 2 1
|Карпов Иван 78 1
|Тараторин Александр 58 1
|Глазков Александр 142 1
|Демидов Сергей 127 1
|Адиев Вадим 1 1
|Савелов Владислав 1 1
|Шагапов Игорь 1 1
|Тятенкова Елена 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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