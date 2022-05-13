Транспорт Автомобилестроение внедорожники off-road vehicle внедорожные транспортные средства
|13.05.2022
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В России началось производство мобильных комплексов связи для силовиков. Их собирают на базе внедорожников
плексы связи, на момент публикации материала оставалось тайной. Известно лишь, что это будут именно внедорожники, так как только они обладают заявленной повышенной проходимостью. Таким образом,
|09.12.2016
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Юрий Черкас -
Системы Anti-APT как автомобили: иногда можно проехать на спорткаре, а где-то пройдет только внедорожник
а рулем. И если спортивный автомобиль проигрывает внедорожнику на просёлочной дороге, это не говорит о плохом качестве спорткара. Это лишь демонстрирует, что в данном конкретном случае лучше подходит внедорожник. По нашему опыту, сегодня заказчики очень щепетильно подходят к выбору Anti-APT решений. И не приобретают их, пока не протестируют на своей инфраструктуре, в условиях, максимально п
|05.11.2009
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Внедорожник для геймеров
В Сети появились изображения "автомобиля для геймеров". Внедорожник Toytota Tacoma под названием All-Terrain Gamer начинен всем необходимым, что нужно фанату компьютерных игр - в частности, в нем есть 4 консоли Xbox 360, подключенные к 24-дюймовым Ж
|20.07.2009
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Land Rover выпустил телефон-внедорожник
еи емкостью 1800 мАч составляет 11,5 часов в режиме разговора и 42 суток в режиме ожидания. Телефон-внедорожник Land Rover S1 Мобильник выдерживает падение на бетонный пол с высоты двух метров,
|06.08.2007
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"MX vs. ATV Unleashed: Битвы внедорожников" в печати
Компания "Акелла" отправила в печать русскую версию гоночного симулятора MX vs. ATV Unleashed. В продажу игра "MX vs. ATV Unleashed: Битвы внедорожников" поступит 15 августа.В распоряжение игроку предоставляется впечатляющий гараж "пожирателей грязи": здесь нашлось место для юрких мотоциклов, их четырёхколёсных собратьев, квадроци
|21.07.2005
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Самые живучие мобильники
Экстрим по-скандинавски Немецкие «внедорожники« «Экстремальные» телефоны – это реально? Есть в жизни ситуации, когда главным тр
|04.12.2001
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MSN: первый спортивный внедорожник Volvo можно будет купить в интернете
и последним рекламной кампании и организации электронных продаж автомобилей Volvo. Срок действия соглашения определен в 15 месяцев. В течение этого же периода на рынок будет выпущен первый спортивный внедорожник Volvo - XC90. На сайте MSN предварительные заказы на новый автомобиль будут приниматься еще до того, как он поступит в широкую продажу. Финансовая сторона договора не разглашалась,
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