"MX vs. ATV Unleashed: Битвы внедорожников" в печати Компания "Акелла" отправила в печать русскую версию гоночного симулятора MX vs. ATV Unleashed. В продажу игра "MX vs. ATV Unleashed: Битвы внедорожников" поступит 15 августа.В распоряжение игроку предоставляется впечатляющий гараж "пожирателей грязи": здесь нашлось место для юрких мотоциклов, их четырёхколёсных собратьев, квадроци