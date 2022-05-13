плексы связи, на момент публикации материала оставалось тайной. Известно лишь, что это будут именно внедорожники , так как только они обладают заявленной повышенной проходимостью. Таким образом,

Юрий Черкас - Системы Anti-APT как автомобили: иногда можно проехать на спорткаре, а где-то пройдет только внедорожник а рулем. И если спортивный автомобиль проигрывает внедорожнику на просёлочной дороге, это не говорит о плохом качестве спорткара. Это лишь демонстрирует, что в данном конкретном случае лучше подходит внедорожник. По нашему опыту, сегодня заказчики очень щепетильно подходят к выбору Anti-APT решений. И не приобретают их, пока не протестируют на своей инфраструктуре, в условиях, максимально п