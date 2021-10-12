Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иванов Дмитрий
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Публикаций - 42, упоминаний - 49
Иванов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
|ОТР 135 5
|Directum - Директум 647 5
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
|SAP SE 3220 3
|Программный продукт ГК 92 3
|Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|Корус Консалтинг ГК 808 1
|Intracom Telecom 40 1
|Borlas - Борлас Секьюрити Казахстан 2 1
|СКАУТ 63 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Синтерра - Synterra 570 1
|Beorg - Биорг 16 1
|ВолгаТелеком 223 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|Facebook 3768 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|SAP CIS - САП СНГ 757 1
|RedSys - РедСис 67 1
|Brother 116 1
|Qlik 63 1
|InfoWatch - Инфовотч 615 1
|Волошкина Татьяна 8 7
|Шаталов Владимир 12 7
|Афанасьев Александр 20 7
|Козеренко Евгений 9 7
|Мамакин Владимир 8 7
|Иодко Алексей 9 7
|Ананьев Алексей 88 7
|Жупанов Андрей 8 7
|Ананьев Дмитрий 53 7
|Шведов Александр 18 5
|Злобин Виталий 12 5
|Семочкин Александр 5 5
|Малахов Александр 16 5
|Шевяхов Евгений 7 5
|Христенко Павел 11 4
|Рудзевич Мария 34 4
|Меджитов Тимур 56 4
|Соломин Никита 8 4
|Мартынова Елена 24 4
|Панов Евгений 16 4
|Наволоцкий Евгений 11 4
|Егоров Максим 23 4
|Кулешов Василий 11 4
|Осипов Владимир 17 4
|Копырин Федор 11 4
|Швиндт Антоний 13 4
|Разумовский Дмитрий 70 4
|Геллер Анатолий 12 4
|Казарин Станислав 100 4
|Власов Сергей 76 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Кирюшин Сергей 52 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Терещенко Денис 38 4
|Паршин Максим 142 4
|Хайруллин Айрат 39 4
|Ципорин Павел 51 4
|Рымар Максим 36 4
|Кудрин Алексей 63 4
|Семенов Алексей 67 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
|Ведомости 259 2
|РИА Новости 654 1
|The Bell - Издание 34 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Toutiao 3 1
|ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 3
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769397, в очереди разбора - 673081.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769397, в очереди разбора - 673081.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru