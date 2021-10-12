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Иванов Дмитрий


12.10.2021 «Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 3
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
22.03.2021 В Рязанской области зерновые будут убирать роботы 1
05.02.2021 МТС развернула в Прикамье выделенную сеть LTE на глубине 400 метров 1
09.11.2020 «Техносерв консалтинг» участвует в масштабной трансформации ERP-систем «Магнита» 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 3
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.09.2019 Основателя и экс-главу «Техносерва» объявили в международный розыск 1
02.08.2019 Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» 3 миллиарда 1
04.07.2019 ДИТ Москвы рассказал об электронных услугах для автомобилистов 1
04.06.2019 Музей основателя «Техносерва» закрыли из-за ареста картин по решению суда 1
31.05.2019 Суд арестовал квартиры, машины, самолеты и картины основателей «Техносерва» на огромную сумму 2
05.03.2019 Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» более 70 миллиардов 1
21.12.2018 Государство требует колоссальную сумму от основателей «Техносерв», изгнанных из компании 1
01.08.2018 «Корус Консалтинг» внедрила систему анализа и отчетности в «Ленте» 1
05.07.2018 «Яндекс» выделил новостную ленту «Дзен» в отдельный бизнес 1
20.12.2017 ДИТ Москвы: количество платежей за ЖКУ через mos.ru за год увеличилось на 25% 1
26.06.2017 «Промсвязьбанк» выходит на новые рынки товарного хеджирования 1
07.02.2017 Разработчики универсального языка для «общения» роботов стали победителями трека TechNet GenerationS 1
12.01.2017 «Большой Универсальный Магазин» развивает бизнес на базе SAP Hybris on HANA 1
12.07.2016 В МГУ «дали толчок» чипам из пластмассы 2
14.05.2015 Система спутникового мониторинга «Скаут» внедрена в автопарке «Невской логистической компании» 1
23.03.2012 МОЭСК внедрила систему управления ТОиР на платформе SAP 1
02.02.2012 Развод IBS и «Борлас» затягивается, но сотрудники уже переезжают 2
30.01.2012 В СМАРТС сменился гендиректор 1
23.12.2011 «Триколор ТВ» запускает проект «Домовая сеть» 1
22.12.2011 Развод IBS – «Борлас»: Ананьин продает свою долю IBS 1
14.09.2011 IBS Group продолжает наращивать долги 1
02.08.2011 IBS продала недвижимость на $14 млн 1
17.06.2011 Аркадий Волож сбрил усы 1
24.05.2011 «Яндекс» привлек на бирже $1,3 млрд: кто продал и кто сохранил акции - СХЕМА 1
18.05.2011 45% пользователей «Одноклассников» играют в игры в соцсети 1
26.10.2010 IBS Group заняла $20 млн в Европе, чтобы рассчитаться с российскими кредиторами 1
01.06.2010 IBS Group хочет привлечь новых инвесторов 1

Публикаций - 42, упоминаний - 49

Иванов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
ОТР 135 5
Directum - Директум 647 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
SAP SE 3220 3
Программный продукт ГК 92 3
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Intracom Telecom 40 1
Borlas - Борлас Секьюрити Казахстан 2 1
СКАУТ 63 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Синтерра - Synterra 570 1
Beorg - Биорг 16 1
ВолгаТелеком 223 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Facebook 3768 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
RedSys - РедСис 67 1
Brother 116 1
Qlik 63 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
Promsvyaz Capital B.V. 10 6
Peters International 4 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Fintailor Investments Limited 4 4
Возрождение - Коммерческий банк 99 3
ПромСвязьКапитал 61 3
ПСБ менеджмент 2 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Прэктис капитал 2 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
GS Home Shopping Inc 2 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 38 1
Subaru - Субару Мотор 24 1
МБА-Москва Банк 7 1
Anavoya Holdings Limited 3 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Открытие ФК 538 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 6
Арбитражный суд города Москвы 339 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 5
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 4
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 4
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 4
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 4
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 4
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 4
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 4
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 4
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 4
Счётная палата РФ 461 4
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 4
Федеральное казначейство России 766 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Басманный районный суд города Москвы 47 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 4
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
GM Cadillac Escalade 5 2
Bombardier Challenger 2 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Apple iOS 5742 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Google Android 10751 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Яндекс.Дзен 66 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
Microsoft Excel 438 1
Directum Ario 14 1
Qlikview 97 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Волошкина Татьяна 8 7
Шаталов Владимир 12 7
Афанасьев Александр 20 7
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Мамакин Владимир 8 7
Иодко Алексей 9 7
Ананьев Алексей 88 7
Жупанов Андрей 8 7
Ананьев Дмитрий 53 7
Шведов Александр 18 5
Злобин Виталий 12 5
Семочкин Александр 5 5
Малахов Александр 16 5
Шевяхов Евгений 7 5
Христенко Павел 11 4
Рудзевич Мария 34 4
Меджитов Тимур 56 4
Соломин Никита 8 4
Мартынова Елена 24 4
Панов Евгений 16 4
Наволоцкий Евгений 11 4
Егоров Максим 23 4
Кулешов Василий 11 4
Осипов Владимир 17 4
Копырин Федор 11 4
Швиндт Антоний 13 4
Разумовский Дмитрий 70 4
Геллер Анатолий 12 4
Казарин Станислав 100 4
Власов Сергей 76 4
Лысенко Эдуард 209 4
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Хайруллин Айрат 39 4
Ципорин Павел 51 4
Рымар Максим 36 4
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Семенов Алексей 67 4
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Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Ростовская область 864 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 5 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
Русский язык 1000 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
Ведомости 259 2
РИА Новости 654 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Toutiao 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
eMarketer 77 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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