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Индексная книга (каталог) CNews*
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ПромСвязьКапитал

ПромСвязьКапитал

СОБЫТИЯ

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09.04.2024 HeadHunter не смог расплатиться за покупку проблемного актива 1
25.08.2023 «Мегафон» продал свой офис за 4,2 миллиарда 1
10.08.2023 HeadHunter списал 657 млн руб. из-за переоценки «Зарплата.ру» 1
18.05.2022 HeadHunter списал 493 миллиона из-за переоценки сделки по «Зарплате.ру» 1
26.04.2022 Глава ЦИАН покинул свой пост, сохранив бронь на участие в совете директоров 1
23.02.2022 Глава VK попал под американские санкции из-за своего отца 2
09.11.2021 Кто и сколько заработал на IPO ЦИАН 1
29.10.2021 Как ЦИАН потратил 1,8 миллиарда на поглощение конкурента 2
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 2
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 2
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 2
03.03.2021 МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману 1
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 2
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 2
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 1
07.04.2020 Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда 1
13.03.2020 «Техносерв» возродился и перестал быть интегратором для госсектора 1
13.02.2020 «Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты 1
15.10.2019 Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн» 1
10.10.2019 Осажденный со всех сторон «Техносерв» создал новые юрлица и получил 700-миллионный господряд 1
11.09.2019 Основатели «Техносерва» заочно арестованы 1
09.09.2019 Основателя и экс-главу «Техносерва» объявили в международный розыск 1
26.08.2019 Загнанный в угол «Техносерв» обязали расстаться с 800 миллионами 1
02.08.2019 Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» 3 миллиарда 3
26.07.2019 Алексей Ананьев за 1000 евро продал контроль над «Техносервом» 1
11.07.2019 «Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию 1
29.03.2019 «Техносерв» банкротят 1
07.02.2019 Государство требует 3 с лишним миллиарда с основателей «Техносерва», изгнанных из компании 1
21.12.2018 Государство требует колоссальную сумму от основателей «Техносерв», изгнанных из компании 1
05.06.2018 «Техносерв» продал «Мегафону» интегратора «безопасных городов» 1
05.06.2018 ВТБ купил 40% «Техносерва» 1
11.04.2018 ВТБ покупает 40% «Техносерва» 1
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился 1

Публикаций - 85, упоминаний - 115

ПромСвязьКапитал и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Синтерра - Synterra 818 36
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 35
МегаФон 10742 31
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 21
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 18
Питерская группа связистов 441 16
Ростелеком 10948 16
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 13
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Т1 Холдинг - ТС-центр 6 6
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 6
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 6
ЦИАН - Деловой Мир Онлайн - DMIR 12 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
RedSys - РедСис 74 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 4
МТС - МТТ Старт Телеком 83 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
MPOC Technologies 5 3
Microsoft Corporation 25775 3
9594 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 2
ТС-холдинг 3 2
МегаФон - Цифровые Бизнес Решения 4 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 20 2
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Возрождение - Коммерческий банк 359 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 13
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 13 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Promsvyaz Capital B.V. 10 7
ТС-инжиниринг 6 6
НОВАЭМ - Сибэнергомаш БКЗ - Барнаульский котельный завод 9 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 5
First National Holdings 40 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Альфа-Групп 745 5
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 5
МСП Факторинг 11 4
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 4
Зарплата.ру 45 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
ЦИАН - CIAN 192 4
Joox 4 3
Cladina Investments - Кладина инвестментс лимитед 5 3
Абсолют Недвижимость - Абсолют Строительная компания 4 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
Anavoya Holdings Limited 3 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Alternativa Capital 2 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 2
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 15 2
Mimons Investments 5 2
Траст НБ - Банк АВБ - Автовазбанк 14 2
ПСН группа - Промсвязьнедвижимость 4 2
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 2
КМЗ - Карачаровский механический завод 16 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 16
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Международный арбитраж 32 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Рособоронпоставка - Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 12 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 16
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Apple iPhone 6 4861 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Microsoft Windows 2000 8678 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Magenta Maxoptra 6 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Python Enhancement Proposal - PEP 9 1
Bombardier Challenger 3 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 38 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 1
GM Cadillac Escalade 8 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Jooble.org 3 1
BMW X - серия кроссоверов 28 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 1
1С:Консолидация 54 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
Mandriva Linux 87 1
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 1
1С:Образование 7 1
1С:Школа 5 1
Honda TRX 2 1
1С:Мультимедиа 12 1
1С:Учебное тестирование 2 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Viano 4 1
Ананьев Алексей 110 37
Ананьев Дмитрий 83 36
Брюквин Юрий 300 13
Слизень Виталий 244 8
Рейман Леонид 1065 8
Усманов Алишер 311 8
Мамакин Владимир 8 5
Иодко Алексей 9 5
Жупанов Андрей 8 5
Волошкина Татьяна 8 5
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 5
Солдатенков Сергей 162 4
Васильев Евгений 132 4
Шаталов Владимир 13 4
Козеренко Евгений 9 4
Кочетков Владислав 248 4
Мельников Максим 39 4
Осипов Сергей 43 4
Морошкин Александр 118 4
Иванов Алексей 163 4
Афанасьев Александр 53 4
Ивантер Дмитрий 36 3
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 3
Демин Дмитрий 17 3
Хохряков Павел 3 3
Литвина Дарья 3 3
Копейкин Алексей 16 2
Таврин Иван 120 2
Карелин Александр 4 2
Андреева Екатерина 54 2
Соловьев Юрий 32 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Ананьева Дарья 2 2
Васин Василий 35 2
Рожецкин Леонид 48 2
Акопьян Артур 27 2
Королев Игорь 65 2
Коняев Андрей 16 2
Андросик Владимир 33 2
Колесников Геннадий 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Европа 24964 11
Кипр - Республика 636 11
Нидерланды 3746 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Москва - ЦАО - Кадашёвская набережная 13 4
Казахстан - Республика 6048 4
Дания - Королевство 1337 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Нидерланды - Амстердам 630 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Украина 7928 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 3
Кипр - Лимасол 21 2
Москва - ЮВАО - Лефортово 38 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 2
Москва - ЗАО - Крылатские холмы 14 2
Армения - Республика 2449 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Швеция - Королевство 3782 2
Индия - Bharat 5870 2
Европа Восточная 3138 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 44
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 24
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 12
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 7
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Аренда 2687 5
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Налогообложение - ПСН - Патентная система налогообложения 22 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Английский язык 7030 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 67 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Ведомости 1466 4
АиФ - Аргументы и факты 52 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Sputnik 59 1
Eurovision 5 1
Сноб 7 1
CNews Северо-Запад 24 1
Foreign Policy 7 1
Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 20 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Интерфакс-100 21 1
Moody's Investors Service 136 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Frost & Sullivan 207 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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