Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПромСвязьКапитал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 72
ПромСвязьКапитал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 4
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|Ананьев Алексей 88 23
|Ананьев Дмитрий 53 23
|Иванов Алексей 76 4
|Рейман Леонид 413 4
|Волошкина Татьяна 8 4
|Мамакин Владимир 8 4
|Иодко Алексей 9 4
|Жупанов Андрей 8 4
|Козеренко Евгений 9 3
|Шаталов Владимир 12 3
|Афанасьев Александр 20 3
|Иванов Дмитрий 42 3
|Ананьева Дарья 2 2
|Копейкин Алексей 14 2
|Соколов Алексей 121 2
|Сайдашев Рафаэль 1 1
|Васин Василий 17 1
|Kayne Anderson Rudnick 3 1
|Ланин Александр 6 1
|Машков Валентин 2 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Телегина Анастасия 1 1
|Маскальцов Григорий 1 1
|Никитин Евгений 10 1
|Радченко Дмитрий 1 1
|Могильников Константин 1 1
|Дзюба Игорь 1 1
|Ананьев Николай 2 1
|Богомолов Андрей 19 1
|Билялетдинов Марат 2 1
|Руднев Александр 4 1
|Абрамов Александр 6 1
|Морошкин Александр 106 1
|Фролкин Михаил 7 1
|Янкин Константин 7 1
|Ананьева Татьяна 8 1
|Ермаков Валерий 71 1
|Малис Александр 111 1
|Ершов Андрей 45 1
|Кузнецов Дмитрий 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766171, в очереди разбора - 669857.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766171, в очереди разбора - 669857.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru