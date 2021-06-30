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ПромСвязьКапитал


30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 1
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 1
03.03.2021 МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману 1
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 2
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 1
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 1
07.04.2020 Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда 1
13.03.2020 «Техносерв» возродился и перестал быть интегратором для госсектора 1
13.02.2020 «Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты 1
15.10.2019 Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн» 1
10.10.2019 Осажденный со всех сторон «Техносерв» создал новые юрлица и получил 700-миллионный господряд 1
11.09.2019 Основатели «Техносерва» заочно арестованы 1
09.09.2019 Основателя и экс-главу «Техносерва» объявили в международный розыск 1
26.08.2019 Загнанный в угол «Техносерв» обязали расстаться с 800 миллионами 1
02.08.2019 Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» 3 миллиарда 3
26.07.2019 Алексей Ананьев за 1000 евро продал контроль над «Техносервом» 1
11.07.2019 «Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию 1
29.03.2019 «Техносерв» банкротят 1
07.02.2019 Государство требует 3 с лишним миллиарда с основателей «Техносерва», изгнанных из компании 1
21.12.2018 Государство требует колоссальную сумму от основателей «Техносерв», изгнанных из компании 1
05.06.2018 «Техносерв» продал «Мегафону» интегратора «безопасных городов» 1
05.06.2018 ВТБ купил 40% «Техносерва» 1
11.04.2018 ВТБ покупает 40% «Техносерва» 1
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился 1
29.09.2016 Банк «Возрождение» сменил ИТ-руководство 1
13.10.2015 «Мегафон» купил себе офис за $282 млн 1
25.03.2015 «Промсвязьбанк» поборется за контроль над «Связным» 1
20.08.2013 «Мегафон» отдал собственный офис за долги 1
19.07.2013 «Мегафон» не доплатил за «Синтерру». Экс-гендиректор не получил "большой бонус" 1
27.02.2013 Леонид Рейман забрал остатки империи «питерских связистов» 1
14.09.2012 Коллекции, банки и рестораны известных ИТ-предпринимателей России 1
11.05.2012 Интернет в военных городках отдали неизвестным строителям 1
21.03.2012 МТТ обеспечит всех российских военных доступом в интернет 1
14.12.2010 Гендиректор «ПетерСтара» возглавит МТТ 1
03.12.2010 МТТ отдают выходцам из Минсвязи 1
03.06.2010 Сотрудники «Техносерв» неделю не могли попасть в офис 1

Публикаций - 61, упоминаний - 72

ПромСвязьКапитал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Синтерра - Synterra 567 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 23
Питерская группа связистов 114 9
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
МегаФон ПетерСтар 146 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
RedSys - РедСис 67 4
Ростелеком Связьинвест 702 3
АФК Система ПАО 996 2
Globecast 7 1
MX 1 3 1
МегаФон Цифровые Бизнес Решения 2 1
ТС-холдинг 3 1
Verysell - Верисел 91 1
Telstra Corporation Limited 60 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
НТВ-Плюс 174 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 206 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Инфосистемы Джет 675 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
РТКомм.ру 161 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 1
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 1
Рустелеком ТК 197 1
Microsoft Corporation 11127 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Рексофт - Reksoft 202 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
АйТи 752 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 21
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
Возрождение - Коммерческий банк 99 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 6
Promsvyaz Capital B.V. 10 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Сибэнергомаш УК 7 3
МСП Факторинг 10 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Anavoya Holdings Limited 3 2
Связь-банк 79 2
Прэктис капитал 2 1
ОНЭКСИМ ГК 35 1
ПСБ менеджмент 2 1
Ризус-проект ООО 3 1
Alternativa Capital 2 1
Зарплата.ру 3 1
Synterra Cyprus 11 1
HeadHunter Group - Job.ru 16 1
Peters International 4 1
Fintailor Investments Limited 4 1
Право.ру 5 1
DST Global 165 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 1
Национальный банк Траст 96 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Связной ГК 883 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 10
Арбитражный суд города Москвы 339 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Басманный районный суд города Москвы 47 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
Безопасный город 347 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Java - Язык программирования 1178 1
Bombardier Challenger 2 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
GM Cadillac Escalade 5 1
Jooble.org 3 1
Ананьев Алексей 88 23
Ананьев Дмитрий 53 23
Иванов Алексей 76 4
Рейман Леонид 413 4
Волошкина Татьяна 8 4
Мамакин Владимир 8 4
Иодко Алексей 9 4
Жупанов Андрей 8 4
Козеренко Евгений 9 3
Шаталов Владимир 12 3
Афанасьев Александр 20 3
Иванов Дмитрий 42 3
Ананьева Дарья 2 2
Копейкин Алексей 14 2
Соколов Алексей 121 2
Сайдашев Рафаэль 1 1
Васин Василий 17 1
Kayne Anderson Rudnick 3 1
Ланин Александр 6 1
Машков Валентин 2 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Телегина Анастасия 1 1
Маскальцов Григорий 1 1
Никитин Евгений 10 1
Радченко Дмитрий 1 1
Могильников Константин 1 1
Дзюба Игорь 1 1
Ананьев Николай 2 1
Богомолов Андрей 19 1
Билялетдинов Марат 2 1
Руднев Александр 4 1
Абрамов Александр 6 1
Морошкин Александр 106 1
Фролкин Михаил 7 1
Янкин Константин 7 1
Ананьева Татьяна 8 1
Ермаков Валерий 71 1
Малис Александр 111 1
Ершов Андрей 45 1
Кузнецов Дмитрий 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Европа 3774 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Кипр - Республика 247 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Нидерланды 976 2
Нидерланды - Амстердам 259 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Россия - Руза - Рузский район 10 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Москва - Бибирево 11 1
Украина 3378 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Восточная Европа 1682 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Московская область - Одинцовский район 3 1
Россия - Ярославская область 333 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - Сочи 913 1
Узбекистан - Республика 825 1
Россия - Сибирь 878 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Eurovision 4 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 15
CNews Analytics 1991 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 3
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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