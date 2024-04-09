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ПромСвязьКапитал
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 85, упоминаний - 115
ПромСвязьКапитал и организации, системы, технологии, персоны:
|Ананьев Алексей 110 37
|Ананьев Дмитрий 83 36
|Брюквин Юрий 300 13
|Слизень Виталий 244 8
|Рейман Леонид 1065 8
|Усманов Алишер 311 8
|Мамакин Владимир 8 5
|Иодко Алексей 9 5
|Жупанов Андрей 8 5
|Волошкина Татьяна 8 5
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 5
|Солдатенков Сергей 162 4
|Васильев Евгений 132 4
|Шаталов Владимир 13 4
|Козеренко Евгений 9 4
|Кочетков Владислав 248 4
|Мельников Максим 39 4
|Осипов Сергей 43 4
|Морошкин Александр 118 4
|Иванов Алексей 163 4
|Афанасьев Александр 53 4
|Ивантер Дмитрий 36 3
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 3
|Демин Дмитрий 17 3
|Хохряков Павел 3 3
|Литвина Дарья 3 3
|Копейкин Алексей 16 2
|Таврин Иван 120 2
|Карелин Александр 4 2
|Андреева Екатерина 54 2
|Соловьев Юрий 32 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Ананьева Дарья 2 2
|Васин Василий 35 2
|Рожецкин Леонид 48 2
|Акопьян Артур 27 2
|Королев Игорь 65 2
|Коняев Андрей 16 2
|Андросик Владимир 33 2
|Колесников Геннадий 2 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.