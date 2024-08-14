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RBSC Roland Berger Strategy Consulants
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 15
RBSC и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 1
|Ларина Надежда 4 3
|Герман Александр 4 3
|Прянишников Николай 315 3
|Лисоволик Ярослав 3 3
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
|Разгуляев Виталий 2 1
|Шибаев Сергей 2 1
|Шибанов Сергей 1 1
|Кириллов Кирилл 3 1
|Литвина Дарья 3 1
|Пуха Юрий 1 1
|Фирсов Борис 1 1
|Грановский Геннадий 1 1
|Рудаков Данил 2 1
|Глинберг Владислав 1 1
|Meincke Dennis - Майнке Деннис 1 1
|Калининская Светлана 1 1
|Вердыш Вячеслав 1 1
|Monk Brian - Монк Брайан 1 1
|Карачинский Анатолий 96 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Васильев Евгений 132 1
|Слизень Виталий 244 1
|Гурко Александр 139 1
|Родионов Иван 72 1
|Ebener Stefan - Эбенер Стефан 1 1
|Морошкин Александр 118 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Ким Игорь 4 1
|Тимко Евгений 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8500 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1081 1
|Рустелеком ТК 305 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.