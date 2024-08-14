Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196080
ИКТ 15107
Организации 11636
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3572
Системы 26872
Персоны 85555
География 3089
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

RBSC Roland Berger Strategy Consulants

RBSC - Roland Berger Strategy Consulants

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.08.2024 На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео 1
15.01.2024 LG открывает завод по производству зарядных устройств для электромобилей 1
23.06.2021 Завершено проектирование «Биржи данных» для платформы «Автодата» 1
22.06.2021 Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима вложился в немецкий стартап Myos 1
17.06.2019 Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект 1
04.10.2016 Онлайн-сервис грузоперевозок iCanDeliver привлек более $5 млн инвестиций от фондов A&NN и Amereus 1
22.04.2014 Из совета директоров IBS ушел специалист по офшорам 1
14.12.2010 Юрий Пуха назначен партнером PwC в сфере телекоммуникаций 1
03.12.2010 МТТ отдают выходцам из Минсвязи 1
21.12.2009 МТТ хочет стать интернет-провайдером 1
09.10.2009 21 октября в Москве состоится Microsoft Dynamics Forum 2009 1
06.10.2009 21 октября в Москве состоится Microsoft Dynamics Forum 2009 1
02.10.2009 21 октября в Москве состоится Microsoft Dynamics Forum 2009 1
29.05.2000 Торговые площадки в Интернете сэкономят американским автомобильным концернам $1200 вместо обещанных $3000 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

RBSC и организации, системы, технологии, персоны:

Восточная Техника 20 3
Microsoft Corporation 25655 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 3
МегаФон 10529 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 698 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
МТС - МТТ ПромСвязь-Инвест 1 1
МТС - МТТ Наука-Связь-Иваново 1 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 20 1
NetApp - Network Appliance 663 1
Ростелеком 10797 1
Amazon Inc - Amazon.com 3236 1
Alibaba Group 468 1
LG Electronics 3721 1
Accenture plc 711 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2127 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9421 1
Рексофт - Reksoft 470 1
McKinsey & Company Int 289 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 298 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 359 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 147 1
MGI Digital Technology - MGI Digital Graphic Technology 20 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
UBtech Robotics 16 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 420 4
Богемия Трейдинг - Импакт Богемия Трейдинг 4 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 3
Метрополис ТРК 60 3
ПромСвязьКапитал 85 2
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
Fasanara Capital 1 1
Катрен НПК 20 1
ABN AMRO - ING Barings - Barings Bank 20 1
Xploration Capital 6 1
Kearney - A.T. Kerney 47 1
eBay Inc 1637 1
Ингосстрах СПАО 471 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 1
Ак Барс Банк 283 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 51 1
РЕСО Гарантия СК 51 1
A&NN 15 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22652 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 429 3
Управление финансами - Financial management 642 3
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 205 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 995 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12750 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7293 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9742 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4939 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29494 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8466 2
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 674 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12003 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3925 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1239 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4003 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1454 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2484 1
Оповещение и уведомление - Notification 5763 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1194 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1197 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 551 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 149 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 92 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9746 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5161 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1615 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7755 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17749 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8638 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 230 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3590 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6392 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13766 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 3
Microsoft Dynamics 1195 3
Geely Group - Geely Zeekr 22 1
Google YouTube - Видеохостинг 2976 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2961 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1187 1
Apache Hadoop 468 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 1
Ларина Надежда 4 3
Герман Александр 4 3
Прянишников Николай 315 3
Лисоволик Ярослав 3 3
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Разгуляев Виталий 2 1
Шибаев Сергей 2 1
Шибанов Сергей 1 1
Кириллов Кирилл 3 1
Литвина Дарья 3 1
Пуха Юрий 1 1
Фирсов Борис 1 1
Грановский Геннадий 1 1
Рудаков Данил 2 1
Глинберг Владислав 1 1
Meincke Dennis - Майнке Деннис 1 1
Калининская Светлана 1 1
Вердыш Вячеслав 1 1
Monk Brian - Монк Брайан 1 1
Карачинский Анатолий 96 1
Брюквин Юрий 300 1
Васильев Евгений 132 1
Слизень Виталий 244 1
Гурко Александр 139 1
Родионов Иван 72 1
Ebener Stefan - Эбенер Стефан 1 1
Морошкин Александр 118 1
Кравченко Игорь 11 1
Ким Игорь 4 1
Тимко Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 9
Европа 24874 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18876 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 2
Германия - Федеративная Республика 13108 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 1
Южная Корея - Республика 6997 1
Беларусь - Белоруссия 6227 1
Канада 5043 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 822 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1033 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 757 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 913 1
США - Техас 1034 1
Великобритания - Остров Мэн 82 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21269 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8409 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5948 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8000 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8730 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26893 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6422 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 958 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10767 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33196 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2996 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1673 1
Аудит - аудиторский услуги 3347 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 710 1
Импортозамещение - параллельный импорт 603 1
Миграция населения - Миграционные службы 445 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1311 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6952 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11262 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12126 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5675 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 643 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5677 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6085 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 385 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1055 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1126 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8500 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1081 1
Рустелеком ТК 305 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1416 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 481 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще