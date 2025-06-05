Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186245
ИКТ 14449
Организации 11203
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3533
Системы 26422
Персоны 80234
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Smart технологии Смартизация Интеллектуализация Интеллектуальные технологии


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Роботы, блокчейн, ИИ — в Москве проходит выставка новейших технологий

создании решения использовались возможности SAP S/4HANA, а также решение Shared Service Framework. Интеллектуализация HR-процессов Программный робот изучает резюме, запускает проверку службы б
05.06.2025 Умные устройства требуют умной защиты: Сбербанк запускает программу по поиску уязвимостей в смарт-девайсах

ет независимых исследователей помочь сделать смарт-решения Сбербанк безопаснее для пользователей. Запуск публичной программы Sber IoT Bug Bounty на платформе позволит обеспечить дополнительную защиту умных устройств, которыми пользуются миллионы пользователей. Сбербанк приветствует участие как опытных исследователей, так и начинающих багхантеров: программа открыта для всех специалистов, зар
03.06.2025 МТС запустила тариф для звонков с умных устройств

МТС сообщает о запуске тарифа «Отдельный номер» для звонков с умных устройств. Тариф позволяет использовать альтернативный номер телефона для звонков с умных устройств, и включает пакет минут на исходящие вызовы. Первыми устройствами, к которым мож
02.06.2025 ИИ-агенты для бизнеса: Сбербанк представил гайд по созданию интеллектуальных систем, способных автономно выполнять бизнес-задачи

ентных систем в условиях реальной корпоративной среды. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Построение по-настоящему эффективной мультиагентной системы, требует четкого определения перечня интеллектуальных агентов, решаемых ими задач и зон ответственности, принципов взаимодействия агентов как между собой, так и с внешней средой, проверок и ограничений для контроля каналов коммуни
20.05.2025 «Авто.ру» запустил умную карту автодилеров

ность применить дополнительные фильтры поиска, чтобы убрать лишние объявления и увидеть, где в наличии есть автомобиль в нужной комплектации, техническом оснащении и цвете. Авто.ру «Авто.ру» запустил умную карту автодилеров Добавление поиска предложений на карте стало результатом внутреннего исследования «Авто.ру», которое показало, что визуализация предложений на карте упрощает процесс, по
13.05.2025 Axenix запускает платформу для создания интеллектуальных ассистентов на базе технологий генеративного ИИ

ителям визуализированный отчет по актуальным данным в любой сфере деятельности компании, а также оценить их динамику и предложить выводы. Кроме этого, платформа позволяет создавать специализированных интеллектуальных ассистентов — по налогам, юридическим и регламентным вопросам, для адаптации новых сотрудников и т.д. Аналитика от ИИ-платформы Axenix отличается большей глубиной, актуальность
05.05.2025 «Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA

Компания «Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analytics) по классу защиты КС3 в соответствии с регламентом РФ. Камера с классом защиты КС3 востребована для проектов, в которых требует
30.04.2025 «Алиса» и умные устройства в апреле

исы». Планируется также обновление «Станции Дуо Макс». Интерфейс станет удобнее, появится караоке, кастомизация главного экрана, поддержка мультизадачности. Первая умная IP-камера «Яндекса» В линейке умных устройств скоро появится первая умная IP-камера «Яндекса» — с трансляцией видео в реальном времени, записью событий и уведомлениями при обнаружении движения или человека в кадре. Создават
21.04.2025 Студенты университетов научатся создавать умные устройства и роботов в новых магистратурах с «Яндексом»

ориентироваться в больших динамических пространствах, работать над навигацией в сложной и изменяющейся среде, искать предметы разной формы. Выпускники также смогут стать востребованными инженерами по интеллектуальной робототехнике и автоматизации процессов, руководителями R&D-проектов, которые умеют управлять разработкой новых продуктов: от исследования до промышленного внедрения, координир
17.04.2025 «Билайн» установил контроль над разработчиком интеллектуальных аудиобейджей

го направления Сбербанк вложит 5 млрд руб. до 2030 г. Ожидается, что по результатам выполнения мероприятий, в России появится 81 стартап с общей выручкой 7,7 млрд руб., которые создадут 54 результата интеллектуальной деятельности.
17.04.2025 Каких успехов удалось добиться в результате цифровой трансформации

От цифровой трансформации к интеллектуализации «Цифровая трансформация уже произошла во многих компаниях. Пора заняться и
27.03.2025 Успешные испытания на совместимость интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA с платформой «Интеллект Х»

Компания НПК «Атроник» успешно завершила тестирование интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analitics) со встроенным вычислителем периферийной видеоаналитики, киберзащищенным каналом передачи данных и цифровой электронной подпись
24.03.2025 Исследование ЭБР: число судебных дел по авторским и смежным правам в России выросло на 35% в 2024 году

ыло зарегистрировано 28 803 судебных споров, связанных с защитой авторских и смежных прав, что на 35% больше, чем годом ранее (21 396 дел). В то же время общее число судебных разбирательств в области интеллектуальной собственности увеличилось незначительно — на 5%, достигнув отметки 55 136 дел. За последние два года рост судебных дел в области интеллектуальной собственности составил

12.03.2025 Как перейти от цифровизации к интеллектуализации

тизация — уже пройденный этап. Тренд на цифровизацию тоже находится на излете. Компании переходят к интеллектуализации», — начал свое выступление модератор конференции Кирилл Кибалко, независим
10.03.2025 Новосибирская область присоединилась к сети РЦИС.РФ

я технологических компаний и субъектов креативного (творческого) предпринимательства под залог прав интеллектуальной собственности в Новосибирской области. Его важное назначение – повышать каче
06.03.2025 В 2024 году «Микрон» зарегистрировал 7 объектов интеллектуальной собственности

В 2024 г. «Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», запатентовал семь объектов интеллектуальной деятельности. В числе новых ОИС – устройство формирования и восстановления модифицированного кода Хемминга для 16-разрядных двоичных чисел, а также пять свидетельств о регистра
05.03.2025 РЦИС поделился с Таджикистаном опытом цифровизации сферы интеллектуальной собственности

уальных прав на территории страны. Такой оборот невозможен без исчерпывающих сведений о результатах интеллектуальной деятельности и правах на них. Именно эти сведения содержатся в распределенно
27.02.2025 В феврале у Алисы и умных устройств появилось несколько новых возможностей

В феврале у «Алисы» и умных устройств появилось несколько новых возможностей: режим «Умного климата» позволяет поддерживать температуру дома на одном уровне без перепадов и настройки нескольких сценариев; сценариями
26.02.2025 Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ

От цифровизации к интеллектуализации «Время цифровизации проходит — бизнес постепенно переходит к интеллектуализации», — начал свое выступление Кирилл Кибалко, независимый эксперт, модератор конференции «
25.02.2025 Обновленное решение «Росэлектроники» позволит создавать «умную» инфраструктуру на объектах

ляцией, кондиционированием. Комплекс «Пелена», разработанный специалистами Калужского электромеханического завода (КЭМЗ, входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»), позволяет построить «умную» систему инфраструктурного администрирования, которая управляется при помощи облачной платформы и линейки контроллеров собственного производства. Масштабируемость и гибкость «Пелены» обес
20.02.2025 «Яндекс» зафиксировал рекордный рост продаж «ТВ Станций» в 2024 году

IV квартал 2024 г. показал сильные продажи умных устройств и смарт-ТВ c «Алисой». За этот период было продано 1,9 млн устройств с «Алисо
14.02.2025 Умную технику чаще всего покупали жители Москвы, Петербурга и Самары

а статистику, то каждый второй житель крупного города в России пользуется умными гаджетами. То есть смарт-устройства уже перестали быть нишевыми и достаточно быстро входят в повседневную жизнь

13.02.2025 Федеральная нотариальная палата разворачивает узел блокчейн РЦИС

ования. Интеграция с РЦИС.РФ предоставит нотариусам доступ к реестрам авторитетных участников рынка интеллектуальной собственности: органов власти, ОКУПов, вузов, НИИ, медиахолдингов. Наша зада
31.01.2025 KMDA-3303/3305: cпециализированные ПК для интеллектуальных задач в каталоге Corson

требованиями к объему передаваемых данных, вычислительной мощности и безопасности. Именно поэтому в интеллектуальной промышленности есть запрос на устройство, которое одновременно учитывает спе
23.01.2025 Умные устройства Box доступны в России

лены такие устройства, как беспроводные кинетические выключатели, реле для управления световыми и бытовыми приборами, дверные звонки, умные розетки, центры управления и беспроводные датчики. МакЦентр Умные устройства Box доступны в России Производитель предлагает несколько серий кинетических выключателей, различающихся по конструкции и дизайну. Такие устройства помогают избежать прокладки д
23.01.2025 Двор с интеллектом: «Ростелеком» создал первую умную придомовую площадку на Ямале

фровыми решениями платформы «Ростелеком Ключ» на Ямале пользуются уже несколько тысяч человек. Пока самая популярная услуга экосистемы в округе — видеодомофон. Только в 2024 г. мы установили более 40 умных устройств. Теперь они есть не только в крупных городах, но и в удаленных поселениях, таких как Лимбяяха, Красноселькуп, Мужи и Харп. Современные домофоны позволяют видеть гостей через при
09.01.2025 США запустили маркировку безопасности Cyber Trust для умных устройств

ША Белый дом представил программу добровольной сертификации под названием U.S. Cyber Trust Mark для умных устройств. Как пишут журналисты Bleeping Computer, главная цель состоит в том, чтобы по
25.12.2024 Единое свидетельство РЦИС и n’RIS

Данные из общественно-государственной блокчейн-инфраструктур РЦИС.РФ об объекте интеллектуальной собственности и правах на него, депонировании интеллектуальной деятельности в n’RIS сведены в единый документ. Об этом CNews сообщили представители РЦИС. Ранее n’RIS выд
25.12.2024 «Алиса» и умные устройства в декабре 2024 г.: зимние заставки, новогодний плейлист для караоке, новые режимы освещения и другие обновления

«Яндекс» подготовил обновления «Алисы» и умных устройств. Зимние картины на «ТВ Станциях» и «Станции Макс» На экранах «ТВ Станций» теп
24.12.2024 SberDevices представила умную систему защиты от протечек

S о том, что в квартире произошла протечка. Интеграция с российской платформой умного дома Sber позволяет управлять системой дистанционно с помощью мобильного приложения «Салют» или голосом с помощью умных устройств Sber с виртуальным ассистентом. Например, при отъезде из квартиры можно удаленно в приложении активировать сценарий «Я уехал в отпуск», и подача воды автоматически перекроется.

16.12.2024 Вячеслав Смирнов -

Вячеслав Смирнов, «НПО «ИТС»: Вклад фотовидеофиксации в обеспечение безопасности дорожного движения очень высок

CNews: Тема санкционных ограничений не теряет своей актуальности. Как сейчас складывается ситуация на российском рынке интеллектуальных транспортных систем? Удалось ли отечественным компаниям найти замену иностранному оборудованию? Вячеслав Смирнов: Да, удалось, и это серьезный прорыв в развитии отечественного

12.12.2024 «Яндекс» представил смарт-функции — новую технологию для управления «ТВ Станциями» с помощью «Алисы»

«Яндекс» впервые показал смарт-функции — технологию, которая меняет опыт взаимодействия пользователей с умным телевизо
06.12.2024 Sitronics Group внедрила систему интеллектуальной видеоаналитики на химических предприятиях для контроля промышленной безопасности

ием до постройки дата-центров, обеспечивающих хранение обработанного видеопотока. В цехах и на парковках двух филиалов промпредприятия суммарно было установлено 500 видеокамер, подключенных к системе интеллектуальной видеоаналитики. Специалисты, отвечающие за промышленную безопасность и руководители предприятия получили возможность в режиме реального времени видеть, что происходит на произв
05.12.2024 РЦИС и Республика Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве

тр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) займется цифровой трансформацией сферы интеллектуальной собственности в Республике Адыгея вместе с региональными властями. Новые инс
05.12.2024 «Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf

EKF объявляет о поддержке умных устройств бренда «Марусей», голосовым помощником от VK. Чтобы управлять ими через голосового помощника, нужно подключить устройства к новому приложению EKF Connect Home и добавить в прило
03.12.2024 Redmond реализует интеграцию своих устройств с умным домом Sber

их партнёров. Мы уверены, что пользователи умного дома Sber оценят простоту управления и надежность умной техники Redmond. Наши разработки позволят людям меньше заниматься бытовыми делами, и бо
13.11.2024 «Т-Мобайл» запускает умную блокировку звонков «Защита от спама»

«Т-Мобайл» запустил бесплатный сервис «Защита от спама» — умную блокировку нежелательных звонков, с помощью которой абонент может выбирать, какие категории звонков он хотел бы получать, а какие блокировать: рекламу, спам, звонки от мошенников, банков,
05.11.2024 Иркутская область и РЦИС договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности

ие о сотрудничестве с Правительством Иркутской области. РЦИС будет содействовать цифровизации сферы интеллектуальной собственности, развивать образовательные и просветительские программы по тем
23.10.2024 Клиенты Т2 смогут приобрести умную колонку с подпиской «Яндекс Плюс» в салонах связи

возможностей для клиентов в партнерстве с «Яндекс Плюсом» и предлагает оформить колонку с подпиской в салонах связи оператора. Условия аренды устройства с подпиской «Яндекс Плюс» позволяют оплачивать умную колонку с «Алисой» равными частями на протяжении 12 или 36 месяцев, выбрав комфортный для себя период и платеж. Т2 Клиенты Т2 смогут приобрести умную колонку с подпиской «Яндекс Пл
21.10.2024 VK представила флагманскую умную колонку — «VK Капсула Про»

альная коллекция. VK VK Капсула Про На базе «VK Капсулы Про» можно построить систему управления умным домом. Благодаря встроенному Zigbee-хабу, поддержке протоколов Wi-Fi и Bluetooth можно подключать умные устройства более чем 70 брендов и управлять ими голосом. Колонка также оснащена умными датчиками движения, освещенности, температуры и влажности. Они сразу готовы к работе: достаточно соз

Публикаций - 9353, упоминаний - 10651

Smart технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25223 624
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14152 439
Ростелеком 10291 405
Yandex - Яндекс 8399 368
Google LLC 12238 352
IBM - International Business Machines Corp 9551 347
Samsung Electronics 10609 319
Huawei 4214 309
Intel Corporation 12527 295
Apple Inc 12607 287
SAP SE 5424 231
МегаФон 9867 218
8956 203
Oracle Corporation 6862 203
Cisco Systems 5221 199
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 171
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9187 171
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5262 167
Sony 6629 162
HP Inc. 5757 149
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4506 142
Siemens AG - Siemens Group 2627 139
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 132
Крок - Croc 1814 131
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 130
Softline - Софтлайн 3248 127
LG Electronics 3671 123
Dell EMC 5089 120
Xiaomi 1961 118
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 116
Amazon Inc - Amazon.com 3129 115
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2251 115
Ростех - Автоматика Концерн 1743 112
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 109
VK - Mail.ru Group 3529 105
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 382 104
Meta Platforms - Facebook 4526 102
Nvidia Corp 3719 91
Broadcom - VMware 2488 84
Telegram Group 2545 81
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8150 391
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2686 147
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2987 120
РЖД - Российские железные дороги 1997 112
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 100
Лента - Сеть розничной торговли 2261 90
РВК - Российская венчурная компания 555 85
Почта России ПАО 2238 75
Газпром ПАО 1414 65
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 64
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1403 64
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1633 60
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 57
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 440 55
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 647 50
Альфа-Банк 1862 49
Газпром нефть 669 49
Россети Ленэнерго 1699 49
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1014 49
ГПБ - Газпромбанк 1168 46
X5 Group - Перекрёсток 604 44
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 499 44
Связной ГК 1384 43
TÜV Rheinland Group 163 38
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 38
Магнит - Тандер - сеть магазинов 961 38
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 36
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 557 34
Северсталь ПАО - Severstal 557 34
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 33
BMW Group 464 32
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1362 32
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 30
Русагро Группа Компаний 338 30
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1788 29
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 29
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 29
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 29
Роснефть НК - нефтяная компания 528 29
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2762 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12809 486
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3239 290
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6258 285
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5225 263
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4780 247
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 245
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3521 200
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 523 193
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2810 174
Судебная власть - Judicial power 2407 169
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3407 162
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4864 141
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5217 136
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2714 128
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3449 127
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 126
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 117
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3351 116
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3110 99
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1996 95
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1463 93
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3107 83
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1479 83
Федеральное казначейство России 1877 76
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2076 69
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2915 68
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 65
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 65
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1452 62
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1134 60
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 54
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 705 54
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1406 49
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 49
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1901 48
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2252 45
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 750 42
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 365 42
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 41
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 40
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6421 170
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 64
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1040 63
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 60
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 42
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 41
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 35
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 27
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 383 26
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 25
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 355 24
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 24
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 22
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 21
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 21
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 19
Единая Россия - Политическая партия 315 18
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 346 15
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 15
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 14
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 242 14
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 13
Apache Software Foundation - ASF 221 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 10
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 9
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 13 9
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 8
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 8
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 8
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 8
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 8
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 122 7
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 70 7
Linux Foundation 189 7
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 7
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 7
Русский Щит - ассоциация 39 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72883 3355
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57095 2885
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17928 1939
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33898 1817
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 1325
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23020 1119
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26020 1105
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25625 1077
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31876 1016
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31572 917
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17106 851
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6137 823
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27127 816
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21787 742
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25521 709
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28912 705
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14834 696
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6866 686
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11946 653
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5869 649
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13024 640
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21950 625
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17076 620
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12230 620
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7386 613
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11408 611
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5661 602
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9745 576
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12955 571
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13308 542
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12266 542
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4339 531
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14360 531
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10521 500
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10101 480
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11178 468
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8157 466
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2047 458
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12341 458
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12309 454
Google Android 14653 459
Microsoft Windows 16300 367
Linux OS 10864 320
Apple iOS 8231 253
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1394 205
Microsoft Windows 2000 8662 180
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5808 165
Apple iPhone 6 4862 161
Apple iPhone - серия смартфонов 7348 156
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5123 156
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 822 154
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5157 150
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2875 143
Microsoft Office 3942 123
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2342 122
Google Play - Google Store - Google Android Market 3426 103
Oracle Java - язык программирования 3327 96
Apple iPad 3920 90
Google YouTube - Видеохостинг 2876 84
Apple - App Store 3002 82
Microsoft Azure 1457 80
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3433 76
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2033 76
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 242 74
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1619 73
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2104 66
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 61
VK - Mail.ru Одноклассники 1902 61
Intel x86 - архитектура процессора 1981 60
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 60
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 57
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1478 57
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 57
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 339 56
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 517 52
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1524 52
Depositphotos - фотобанк 404 51
Apple Mac - Apple Macintosh 3046 50
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 48
Microsoft Office 365 981 46
Путин Владимир 3342 176
Медведев Дмитрий 1662 81
Шадаев Максут 1139 48
Шушкин Дмитрий 95 39
Дергачева Светлана 53 38
Мишустин Михаил 731 36
Чернышенко Дмитрий 575 30
Дырмовский Дмитрий 142 28
Греф Герман 465 27
Натрусов Артем 312 27
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 26
Ускова Ольга 169 25
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 25
Борченко Павел 55 25
Наумов Виктор 126 25
Беляев Владислав 97 24
Биккужин Рамиль 55 23
Чаркин Евгений 314 23
Страх Александр 44 23
Собянин Сергей 466 22
Касперская Наталья 303 21
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 21
Никифоров Николай 1136 21
Ермолаев Артем 379 21
Векилов Тимур 28 21
Рейман Леонид 1058 19
Вексельберг Виктор 154 19
Осеевский Михаил 332 18
Богачев Игорь 182 18
Соколов Дмитрий 69 18
Trump Donald J. - Трамп Дональд 602 17
Кричевский Андрей 19 17
Нестеров Алексей 166 17
Рустамов Рустам 513 16
Васильев Евгений 127 16
Гольцов Александр 82 16
Мельник Сергей 22 16
Лысенко Эдуард 311 15
Паршин Максим 321 15
Гурко Александр 136 15
Россия - РФ - Российская федерация 156379 5185
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45613 1405
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53408 1227
Европа 24618 735
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18159 734
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18511 524
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14476 504
Германия - Федеративная Республика 12928 362
Япония 13533 320
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13560 287
Южная Корея - Республика 6851 221
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8090 216
Франция - Французская Республика 7974 195
Азия - Азиатский регион 5737 193
Беларусь - Белоруссия 6015 184
Индия - Bharat 5681 182
Земля - планета Солнечной системы 10648 169
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4089 164
Украина 7785 162
Солнце - звезда Солнечной системы 5345 162
Россия - СФО - Новосибирск 4632 155
Россия - УФО - Екатеринбург 4257 139
Казахстан - Республика 5784 139
Канада 4984 120
Европа Восточная 3121 116
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3343 112
Италия - Итальянская Республика 4426 105
Китай - Тайвань 4131 103
Африка - Африканский регион 3569 102
Сингапур - Республика 1906 100
США - Калифорния 4773 97
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 96
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3186 94
Финляндия - Финляндская Республика 3657 93
Ближний Восток 3029 93
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3240 92
Испания - Королевство 3758 92
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3170 91
Швеция - Королевство 3671 91
Америка Северная - Североамериканский регион 3380 89
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54883 2109
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51161 1438
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31782 1318
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20319 1221
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25901 988
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17373 641
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15057 603
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8346 553
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4933 549
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10713 522
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9634 510
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11730 488
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10226 475
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8516 460
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6298 439
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10509 407
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4236 376
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7334 373
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7544 361
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8088 354
Энергетика - Energy - Energetically 5511 346
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5302 340
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11416 336
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5499 327
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6077 319
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8230 304
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6915 302
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3762 301
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5894 288
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5844 283
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5606 282
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6383 281
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6222 268
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1626 261
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4362 252
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4322 246
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6654 245
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5303 239
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5263 234
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 233
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11401 163
CNews - ZOOM.CNews 1853 85
Коммерсантъ - Издательский дом 2144 76
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6010 64
Ведомости 1222 38
Forbes - Форбс 909 35
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 34
Bloomberg 1407 33
The Register - The Register Hardware 1691 27
TAdviser - Центр выбора технологий 425 25
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1126 24
AP - Associated Press 2006 23
CNews RND - R&D.CNews 2274 21
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 20
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 19
Ars Technica 435 17
Wikipedia - Википедия 581 17
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 17
Известия ИД 701 17
ZDnet 662 15
FT - Financial Times 1258 15
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 15
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 302 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 15
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 15
The Verge - Издание 591 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 13
РИА Новости 979 12
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 12
CNET Networks - CNET News 1643 11
TechnologyAdvice - eWeek 230 11
New Scientist 1448 10
AppleInsider 398 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 665 10
Wired - Издание 269 10
IDG - International Data Group 116 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 9
Эксперт ГК 26 9
Computer Weekly 376 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8365 347
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3740 250
Gartner - Гартнер 3604 214
IDC - International Data Corporation 4942 195
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 772 50
Forrester Research 828 32
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 26
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 22
Juniper Research 550 22
Frost & Sullivan 203 18
Fortune Global 500 287 18
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 15
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 15
Markets&Markets Research 113 14
ABI Research 235 12
IBM Research 108 11
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 9
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 9
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 9
Gartner - Dataquest 353 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 247 8
Microsoft Research 140 8
Fortune Global 100 142 8
CNews Инновация года - награда 132 8
CNews Рынок ИТ-услуг 170 8
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 167 7
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 22 7
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 155 7
CNews Мишень 172 7
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 6
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 6
BCG - Boston Consulting Group 111 6
The Economist Intelligence Unit 41 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 6
Vanson Bourne 49 6
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 6
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 5
ARC Advisory Group 20 5
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 5
РАН - Российская академия наук 2008 119
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1633 78
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1251 71
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1078 63
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 516 46
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 979 46
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 663 41
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 394 39
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 37
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 36
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 435 27
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 25
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 23
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 23
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 22
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 261 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 610 18
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 419 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 17
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 16
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 16
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 280 16
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 147 15
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 14
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 14
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 13
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 13
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 97 13
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 259 12
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 12
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 11
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 227 11
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 279 11
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 203 11
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 161 11
ТГУ - Томский государственный университет 207 11
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 279 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 10
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 10
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 291 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 154
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 101
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2596 94
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1256 83
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1211 77
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 51
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 39
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 611 37
CNews AWARDS - награда 547 30
День молодёжи - 27 июня 991 29
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 20
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 19
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 18
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 16
CeBIT 612 14
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 13
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 13
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 12
ISR - Integrated Systems Russia 24 12
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 11
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 10
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 10
CNews FORUM Кейсы 279 9
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 9
Связь-Экспокомм 113 9
CNews ИТ-стратегия 32 8
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 8
Высокие технологии XXI века 78 8
Startup Village - международная стартап-конференция 62 8
Docflow 147 8
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 7
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 7
Microsoft Imagine Cup 60 7
ИнфоКом 117 7
ISE - Integrated Systems Europe 50 6
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 6
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 655 6
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 6
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403477, в очереди разбора - 733520.
Создано именных указателей - 186245.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще