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Успешные испытания на совместимость интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA с платформой «Интеллект Х»

Компания НПК «Атроник» успешно завершила тестирование интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analitics) со встроенным вычислителем периферийной видеоаналитики, киберзащищенным каналом передачи данных и цифровой электронной подписью выбранных кадров с кроссплатформенной системой видеонаблюдения «Интеллект Х» российской компании ITV. Подтверждена корректность работы программ с сохранением номинальной производительности, что позволяет рекомендовать отечественные программные решения для использования совместно с интеллектуальной криптозащищенной видеокамерой от НПК «Атроник». Об этом CNews сообщили представители НПК «Атроник».

Интеллектуальная камера SEVA штатно прописывается в системе «Интеллект Х», обеспечивая поддержку полного функционала платформы. При этом потребителю предоставляются на выбор следующие варианты использования видеоаналитики: инсталлированной в камере, на удаленном сервере либо одновременно оба варианта.

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