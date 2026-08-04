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Импортозамещение Импортонезависимость технологический (цифровой) суверенитет режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий

Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий

 

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. 

Санкции против нашей страны в сфере ИТ имеют давние традиции. Координационный комитет по экспортному контролю (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom), в сфере ответственности которого были и информационные технологии, заработал еще осенью 1949 г. А два десятка лет спустя, весной 2014-го, в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины, на Россию были наложены санкции в самых разных областях. Пострадала и сфера ИТ. Однако санкционировать ИТ-сферу настоящим образом западные страны начали в 2022 г. после начала Специальной военной операции. И стало ясно, что импортозамещение в сфере информационных технологий — это осознанная необходимость, без которой невозможно дальнейшее развитие страны.

 

 

 

Надежда Сурова, Директор, Центр компетенций «Цифровая экономика»; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по цифровой экономике Меры гос. поддержки импортозамещения. Конференция 07.10.2025 "Практика импортозамещения 2025"


 

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Публикаций - 25784, упоминаний - 44431

Импортозамещение и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2018
Microsoft Corporation 25775 1848
Ростелеком 10948 1745
9594 1570
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1146
Oracle Corporation 7074 1102
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1073
Softline - Софтлайн 3743 1054
SAP SE 5601 976
Yandex - Яндекс 9215 858
Ред Софт - Red Soft 1236 831
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 805
Intel Corporation 12811 791
IBM - International Business Machines Corp 9699 770
Google LLC 12688 679
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 619
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 597
МегаФон 10742 571
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 568
Cisco Systems 5372 560
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 530
Huawei 4675 524
Apple Inc 13154 508
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 502
Крок - Croc 1964 487
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 465
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 425
Broadcom - VMware 2610 425
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 421
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 414
Samsung Electronics 11064 413
Diasoft - Диасофт 1144 401
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 395
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 384
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 369
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 366
Telegram Group 2940 347
VK - Mail.ru Group 3602 343
HP Inc. 5883 340
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 340
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1263
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 644
РЖД - Российские железные дороги 2096 601
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 556
Почта России ПАО 2370 394
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 387
Газпром ПАО 1493 344
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 337
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 312
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 296
ГПБ - Газпромбанк 1273 296
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 294
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 265
Альфа-Банк 1979 243
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 237
Газпром нефть 725 236
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 222
МКБ - Московский кредитный банк 657 222
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 210
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 208
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 207
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 207
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 196
НСПК - Национальная система платежных карт 948 195
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 195
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 194
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 170
ПСБ - Промсвязьбанк 963 169
Северсталь ПАО - Severstal 629 169
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 165
Русагро Группа Компаний 379 161
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 160
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 158
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 148
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 147
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 145
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 145
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 143
Роснефть НК - нефтяная компания 562 136
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 135
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4242
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2323
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2081
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1475
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1091
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 863
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 628
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 571
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 291
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 290
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 288
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 273
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 260
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 257
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 221
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 215
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Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 154
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 143
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 141
Судебная власть - Judicial power 2500 139
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 568
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 383
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 189
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 149
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 116
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 112
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 112
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 109
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 92
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 85
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 76
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 74
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 73
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 59
ГосИнформСистемы 160 57
Единая Россия - Политическая партия 321 53
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 50
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 38
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 37
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 34
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 34
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 34
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 33
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 32
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 30
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 29
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 26
Linux Foundation - Free Standards Group 206 25
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 24
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 22
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 20
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 19
OWASP - Open Web Application Security Project 146 19
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 19
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 19
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 19
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 19
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 18
ЛДПР 116 18
Apache Software Foundation - ASF 231 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 11919
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 6235
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 5836
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5764
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 5415
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4983
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 4167
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 4057
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2928
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2907
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 2539
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2398
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2361
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 2347
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2335
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2274
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2270
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2227
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2088
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2065
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2011
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 1931
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1828
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1753
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1725
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1628
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1485
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1474
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 1404
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1370
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 1353
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 1312
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 1303
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1298
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 1252
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1243
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1211
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1200
Linux OS 11533 2656
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1537
Microsoft Windows 16882 1367
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1044
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 896
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 826
Google Android 15243 804
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 738
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 731
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 658
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 604
Новые облачные технологии - МойОфис 958 540
Apple iOS 8583 506
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 459
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 457
FreePik 1841 435
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 432
Intel x86 - архитектура процессора 2151 404
Microsoft Office 4170 400
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 396
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 392
Oracle Java - язык программирования 3469 383
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 330
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 327
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 322
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 320
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 319
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 306
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 305
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 303
НКТ - Р7-Офис 543 299
Microsoft Windows 2000 8678 299
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 286
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 286
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 277
Apple macOS 2419 253
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 248
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 246
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 237
1С:ERP Управление предприятием 841 236
Путин Владимир 3454 751
Шадаев Максут 1210 598
Рустамов Рустам 548 413
Мишустин Михаил 787 308
Чернышенко Дмитрий 580 285
Медведев Дмитрий 1665 231
Натрусов Артем 313 224
Шпак Василий 279 193
Тятюшев Максим 215 174
Паршин Максим 323 173
Никифоров Николай 1138 167
Смирнов Алексей 269 162
Чаркин Евгений 317 158
Ульянов Николай 176 154
Абакумов Евгений 227 144
Сивцев Илья 174 144
Панченко Иван 197 136
Албычев Александр 168 134
Макаров Валентин 251 132
Сотин Денис 216 128
Рейман Леонид 1065 125
Врацкий Андрей 175 121
Касперская Наталья 319 120
Глазков Александр 151 110
Нестеров Алексей 175 110
Галкин Николай 140 106
Лысенко Эдуард 317 105
Катамадзе Анна 133 103
Воронин Павел 196 101
Кирьянова Александра 169 99
Урусов Виктор 157 99
Сергеев Сергей 179 98
Козырев Алексей 328 98
Массух Илья 239 97
Петрушин Андрей 110 95
Дегтев Геннадий 271 92
Меденцев Константин 106 92
Бурилов Андрей 117 91
Собянин Сергей 538 89
Булгаков Кирилл 133 89
Россия - РФ - Российская федерация 166164 22625
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 4208
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 3026
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 1950
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1719
Европа 24963 1519
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1484
Германия - Федеративная Республика 13221 825
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 674
Беларусь - Белоруссия 6289 635
Азия - Азиатский регион 5920 596
Украина 7928 587
Казахстан - Республика 6047 542
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 539
Япония 13807 519
Индия - Bharat 5869 463
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 446
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 23
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 22
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Автостат 55 19
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 18
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Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 17
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Fortune Business Insights 32 16
РАН - Российская академия наук 2122 360
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 268
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 237
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 210
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 180
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 115
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 93
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 81
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 79
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 72
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 70
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 68
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 63
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 59
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 58
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