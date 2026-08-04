Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий

Air Liquide в России внедрила отечественное решение для цифровой трансформации производства одства. Переход на связку систем «Умная диагностика» и Industrial Ocean позволил не просто провести импортозамещение, но и получить более гибкий инструмент хранения и анализа промышленных данны

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября кими «подводными камнями» сталкиваются компании при переносе данных и систем с западных платформ на отечественные стеки? Как принципы «безопасности по разработке» (Security by Design) внедряютс

Trassir выпустила лицензию AnyIP для Astra Linux под проекты импортозамещения в КИИ серверов Trassir и операционной системы общего назначения со встроенными средствами защиты информации (СЗИ) позволяет предприятиям: обеспечить соответствие нормативным директивам Минцифры РФ в рамках импортозамещения зарубежного системного софта; развернуть систему видеонаблюдения на базе ОС, обладающей подтвержденной сертификацией ФСТЭК России; минимизировать риски информационной безопасно

«Аксиома» выдержала нагрузку: проект импортозамещения на АЭС перешел в финальную стадию твенной ЕАМ-платформы «Аксиома» переведена в опытно-промышленную эксплуатацию на всех атомных станциях концерна «Росэнергоатом». Об этом CNews сообщил представитель компании «Интерпроком». Масштабный проект по импортозамещению, который стал значимым шагом на пути технологической независимости концерна, преодолел очередной рубеж — в июле текущего года успешно завершены нагрузочные испытания,

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября кими «подводными камнями» сталкиваются компании при переносе данных и систем с западных платформ на отечественные стеки? Как принципы «безопасности по разработке» (Security by Design) внедряютс

CNews500: крупнейшие ИТ-компании России Итоги 2025 г. CNews Analytics более 25 лет пристально следит за изменениями на отечественном ИТ-рынке. Начиная с 2002 г., аналитическое агентство публикует рейтинг топ-100

60% компаний выбирают отечественные СХД и объектные хранилища ам Михаила Косцова, руководителя практики вычислительной инфраструктуры, СХД и СРК «К2Тех», сегодня импортозамещение уже нельзя рассматривать как простую замену одного решения другим: «Для мног

3D-принтер столичного производства сможет активнее применяться в отечественных индустриальных проектах й российское происхождение оборудования. Реестровая запись помогает предприятиям проще проходить внутренние согласования, готовить закупочную документацию и рассматривать наше оборудование в проектах импортозамещения и модернизации производства. В настоящий момент мы работаем над включением в Реестр российской промышленной продукции еще одной нашей аддитивной установки — среднегабаритного п

«Ставрополькрайводоканал» создал импортонезависимую ИТ-инфраструктуру на базе решений «Ред Софт» нал» демонстрирует, что переход на российское программное обеспечение может стать не только задачей импортозамещения, но и возможностью модернизировать подходы к управлению ИТ-инфраструктурой.

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября кими «подводными камнями» сталкиваются компании при переносе данных и систем с западных платформ на отечественные стеки? Как принципы «безопасности по разработке» (Security by Design) внедряютс

Indeed CM 7.3: больше возможностей для импортонезависимой PKI-инфраструктуры мость с OpenLDAP и «Альт Домен», интеграция с Dogtag CA, единый вход с использованием Kerberos — все эти изменения помогают заказчикам гибко выстраивать инфраструктуру управления сертификатами как на отечественных, так и на open source-компонентах. При развитии продукта мы смотрим на весь жизненный цикл цифрового сертификата: от выпуска на ключевой носитель, контроля срока действия, аудита

На площадке АФТ проводится масштабное нагрузочное тестирование отечественных Служб каталогов на оборудовании Yadro ов. «Тестирование в АФТ демонстрирует возможность построения сложного высоконагруженного решения на отечественном программно-аппаратном стеке. Результаты нагрузочных испытаний служб каталогов б

Успешная миграция на отечественное ПО: «Росморпорт» и «Диджитал Дизайн» завершили ключевой проект по импортозамещению отери функциональности и снижения производительности решения. Сегодня система работает на полностью отечественном стеке, что гарантирует ее технологическую независимость», – сказал заместитель

Termidesk: российский рынок VDI переходит от импортозамещения к технологической конкуренции технологии» (входит в «Группу Астра»), Termidesk VDI, заняло 30% рынка и подтвердил лидерство среди отечественных VDI-платформ. Технология VDI становится одним из наиболее заметных направлений

Госсектору добавят иностранного «железа». Власти резко снизили планку импортозамещения электроники критические уязвимости. Поэтому российское оборудование — это в первую очередь вопрос безопасности. Импортозамещение мы рассматриваем как важнейшее условие для дальнейшего развития отрасли моби

«Росатом» завершил импортозамещение блока финансовой отчетности «Корпоративного хранилища данных» ервое квартальное закрытие. В июне завершилась передача блока отчетности на поддержку в «Гринатом». Импортозамещение ИТ-платформы для формирования финансовой отчетности — часть масштабного прое

«Группа Астра» и BAUM-Inform расширяют возможности использования отечественных технологий ссийский разработчик системы резервного копирования, восстановления и защиты данных, подтвердили совместимость своих продуктов. Совместное функционирование решений расширяет возможности использования отечественных технологий при построении инфраструктуры хранения, резервного копирования и восстановления данных. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Результаты тестирования сис

«Философия.ИТ» завершила проект импортозамещения ERP для «Просвещения» на базе «1С» й для нас издательской отрасли, команда достигла всех поставленных целей и подтвердила экспертизу в импортозамещении систем. Этот опыт может использоваться и в других отраслях, разумеется, с уч

Производитель отечественных решений для цифровой энергетики привлек 500 млн рублей по программе Минэка и «Корпорации МСП» тал, обеспечить выполнение текущих заказов и продолжить реализацию проектов по разработке и выпуску отечественных решений для цифровой энергетики», — сказал управляющий директор ООО «Бреслер» М

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября кими «подводными камнями» сталкиваются компании при переносе данных и систем с западных платформ на отечественные стеки? Как принципы «безопасности по разработке» (Security by Design) внедряютс

«Гравитон» и «Кит» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере импортонезависимой ИТ-инфраструктуры е требованиям корпоративных заказчиков. Партнерство ориентировано на организации, для которых важны технологическая независимость, совместимость компонентов, надежность поставок и возможность с

Российским разработчикам дали шанс: «Норникель» отказывается от санкционного американского ПО Путь на импортозамещение Как выяснил CNews, ПАО «ГМК «Норильский никель», одно из крупнейших горно-ме

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет переходит на операционные системы «Альт» от «Базальт СПО» российские технологии в образовании, но и воспитываем поколение пользователей, осознанно выбирающих отечественные ИТ-продукты», ― сказала Оксана Нешко, ведущий специалист отдела образовательных

SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете» с заинтересованными сторонами и учитывать потребности внутренних заказчиков. Отдельной темой стало импортозамещение. Участники отметили, что выбирать отечественные решения нужно не ради формал

Фонд «Сколково» масштабирует модель внедрения российских технологий в промышленность ростом рынка возрастает спрос на механизмы, позволяющие предприятиям быстрее находить перспективные отечественные разработки, проверять эффективность разработок в реальных производственных усло

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить? раструктурой может увеличиться примерно до 50 млрд рублей при среднегодовых темпах роста около 20%. Импортозамещение останется главным драйвером развития рынка как минимум до 2028 года. Затем к

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости? ислав Цынский: Первые сложности начинаются на этапе принятия решения — здесь просыпается страх, что импортозамещение пойдёт не по плану. Вмешательство в работу ИТ-инфраструткуры ассоциируется с

«Группа Астра» и «Рэйдикс» подтвердили совместимость Astra Linux Server и Raidix Era tra Linux Server и Raidix Era в единой инфраструктуре хранения и обработки данных. На фоне курса на импортозамещение, роста нагрузки на корпоративные инфраструктуры и массового перехода на высо

ОДК представила отечественные энергоустановки для центров обработки данных не только цифровая, но и прежде всего инженерная инфраструктура. Именно наличие надежного энергообеспечения определяет, где и с какой скоростью такие объекты могут появляться в стране. ОДК предлагает отечественные газотурбинные решения на базе индустриальных двигателей мощностью от 6 до 32 МВт с КПД выше 32%, которые позволяют создавать локальные источники генерации, когенерации и интегриро

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» . Награду в номинации «Платежное решение» получил Павел Белов, директор по развитию «Плати по миру» Импортозамещение года Победителем в номинации «Управление инфраструктурой» стал проект, в ход

Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, мощно избавилась от софта Microsoft и перешла на российский Linux аллургический комбинат принял решение отказаться от ПО Microsoft в пользу отечественных разработок. Импортозамещение было запланировано крупномасштабное – несколько тысяч ПК хотели будут переве

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября кими «подводными камнями» сталкиваются компании при переносе данных и систем с западных платформ на отечественные стеки? Как принципы «безопасности по разработке» (Security by Design) внедряютс

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали импортозамещающие компоненты для промышленной электроники едприятий. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест превышает 33 тыс. Столица создает базу для технологического суверенитета страны. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» наращивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глоба

Рынок готовится к новой волне импортозамещения операционных систем льного директора «Ред Софт» Рустам Рустамов. Разработчикам придется проверять продукты в нескольких отечественных средах, а заказчикам — точнее планировать инфраструктуру. ОС выбирают вместе с

Новый уровень импортонезависимости. В России появилось крупномасштабное производство печатных плат для принтеров лету 2026 г. платы зарубежного производства занимали три четверти российского рынка. В частности, в 2025 г. емкость рынка печатных плат составила 123 млн квадратных дециметров, из которых лишь 24% – российского производства. При этом развитие отечественного производства печатных плат продолжается. Объем их выпуска в стране, по прогнозам, может вырасти на 127% к 2030 г.

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться Компании все еще ждут возвращения Oracle «Термин импортоопережение мне нравится гораздо больше, чем импортозамещение, — начал свое выступление Кирилл Кибалко, модератор конференции. — Мы не про

«Аквариус» представила обновленную версию топологического редактора в рамках проекта по разработке отечественных САПР Компания «Аквариус» представила предварительные результаты выполнения этапа государственного проекта по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР) микроэлектроники. Работы ведутся по заказу Минпромторга РФ в рамках дорожной карты развития высокотехнологичного направления «Сист

Корпоративный мессенджер превратился в обязательную надстройку к почте и телефонии на развитие российских корпоративных мессенджеров, остается искусственный интеллект. Почти в каждом отечественном решении часть рутинных операций уже выполняют ИИ-инструменты, чаще всего речь и

Свое место под солнцем: отечественные решения для виртуальных рабочих мест теснят VMware и Citrix ия должна быть подтверждена в каждом из сценариев. VDI или VPN: следующий вызов Пока рынок осваивал импортозамещение, на горизонте обозначился новый сюжет. Ограничения на использование VPN-серв