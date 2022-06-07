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Импортозамещение Импортонезависимость технологический (цифровой) суверенитет режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий

Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий

Санкции против нашей страны в сфере ИТ имеют давние традиции. Координационный комитет по экспортному контролю (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom), в сфере ответственности которого были и информационные технологии, заработал еще осенью 1949 г. А два десятка лет спустя, весной 2014-го, в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины, на Россию были наложены санкции в самых разных областях. Пострадала и сфера ИТ. Однако санкционировать ИТ-сферу настоящим образом западные страны начали в 2022 г. после начала Специальной военной операции. И стало ясно, что импортозамещение в сфере информационных технологий — это осознанная необходимость, без которой невозможно дальнейшее развитие страны.

 

Юрий Зарубин, Заместитель директора Департамента координации программ и проектов , Минцифры России "О приоритетных направлениях в условиях новой технической политики" 14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022
 


Импортозамещение 2022
Рынок ИТ: итоги 2021
Астра Линукс, Илья Сивцев
07.06.2022 Власти выделили миллионы на план прорыва высокотехнологичного малого бизнеса на зарубежные рынки
07.06.2022 Вице-премьер Чернышенко: За 1,5 года количество аккредитованных отечественных ИТ-компаний выросло в 7 раз
Итоги года для «Диасофт»: экосистема цифровой трансформации, платформы развития и импортонезависимость
06.06.2022 ФлексСофт обеспечит банкам импортозамещение систем управления рисками
02.06.2022 Транспортная отрасль доказала реальность импортозамещения в области «больших данных»
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 
02.06.2022 Импортозамещать нельзя отложить
02.06.2022 Импортозамещение и санкции в сфере ИТ: не повторить прошлых ошибок
02.06.2022 Практическая конференция 4.0 «Опыт цифровой трансформации отечественных производств»
02.06.2022 «ФлексСофт» о важности современной архитектуры Core-системы для эффективного импортозамещения СУБД на CNews Forum Кейсы
01.06.2022 «Переходя — переходи». Импортозамещение по проторенной дорожке
01.06.2022 В Merlion сформирован стек наиболее востребованных отечественных программных продуктов
01.06.2022 Грантовый отбор «Антикризис-искусственный интеллект» поможет выводить отечественные цифровые продукты на новые рынки
31.05.2022 Антон Тен -

Мы наблюдаем лавинообразное импортозамещение в сфере коммуникаций
31.05.2022 Цены на российские решения для информбезопасности без предупреждения взлетели до небес
31.05.2022 «Инфосистемы джет» повысит качество миграции ИТ-инфраструктуры на отечественные платформы с помощью разработки Pragmatic Tools
30.05.2022 «Дочка» «Ростелекома» отлучила от госзаказа поставщика российского ПО, страстного адепта импортозамещения
30.05.2022 Как быстро и без потерь перейти на отечественную IdM-систему: план действий
26.05.2022 Аудитория CNews превысила 517 тыс. человек в сутки
25.05.2022 Импортозамещение RPA: быстрая и бесшовная миграция RPA-проектов с «PIX Переходником»
23.05.2022 На территории ДНР и ЛНР начинается импортозамещение ПО и разработка единых стандартов связи
23.05.2022 С чего начать импортозамещение в ИБ?
23.05.2022 Чтобы ИТ-компании больше зарабатывали, в России ограничат самостоятельную разработку ПО госсектором
20.05.2022 ERP-импортозамещение: как минимизировать риски при переходе на российскую платформу
19.05.2022 «Росатом» полностью переходит на Astra Linux
19.05.2022 Цифровая трансформация в «Газпром добыча Оренбург»: импортозамещение и отказ от бумаги
19.05.2022 Импортозамещение SIEM: что важно учесть
18.05.2022 Дистрибуция как драйвер импортозамещения
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры
17.05.2022 TEGRUS и ELMA реализуют проекты по импортозамещению
16.05.2022 Российский разработчик «Инфолэнд» сменил название на Orion soft
16.05.2022 «Инфосистемы джет» и ГК «Астра» обеспечат качество и надежность импортозамещенных ИТ-систем
16.05.2022 Импортозамещенный аналог системы управления знаниями KMS Lighthouse анонсирован в России
16.05.2022 Импортозамещение в России: как быстро заменить уязвимые ИТ-решения
13.05.2022 Иркутская область перешла на отечественную почтовую систему с помощью АО «Гринатом простые решения»
12.05.2022 Tegrus и Elma реализуют проекты по импортозамещению
11.05.2022 Еще больше low-code и возможностей для автоматизации и импортозамещения – Comindware Business Application Platform 4

Публикаций - 7025, упоминаний - 9753

Импортозамещение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 847
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 725
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 668
6072 521
IBM - International Business Machines Corp 8941 476
Oracle Corporation 6035 472
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 415
SAP SE 4595 407
Intel Corporation 11262 387
Google LLC 10352 346
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 327
Yandex - Яндекс 5015 324
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 299
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 276
Крок - Croc 1616 273
Apple Inc 10683 253
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 248
Huawei 3222 246
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 240
Cisco Systems 4720 236
VK - Mail.ru Group 3057 230
Softline - Софтлайн 1870 228
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 220
Samsung Electronics 9333 219
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 215
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 215
Ростех - Автоматика Концерн 1008 208
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 205
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 205
Ред Софт - Red Soft 299 195
Базальт СПО - BaseALT 254 189
HP Inc. 5313 186
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 177
Элемент ГК - Elementec 1523 165
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 164
Dell EMC 4736 155
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 154
Сбер - Dialog - Диалог 864 154
Meta Platforms - Facebook 4267 153
АйТи 1179 153
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 458
РЖД - Российские железные дороги 1458 295
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 219
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 216
Почта России ПАО 1853 193
Газпром ПАО 1008 174
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 166
Точка 1820 142
Альфа-Банк 1476 124
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 115
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 112
ГПБ - Газпромбанк 842 110
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 102
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 100
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 94
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 90
РВК - Российская венчурная компания 530 87
Газпром нефть 439 87
Роснефть НК - нефтяная компания 434 84
НСПК - Национальная система платежных карт 401 83
X5 Group 709 81
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 70
Россети Ленэнерго 786 70
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 68
Лента - Сеть розничной торговли 912 63
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 62
Visa International 1809 62
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 61
ПСБ - Промсвязьбанк 682 58
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 58
Май - Российская торговая компания 416 58
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 58
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 56
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 54
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 53
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 53
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 53
ВТБ - ВТБ24 658 53
Транснефть 232 52
Самолёт ГК 216 51
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2251
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1702
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1006
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 687
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 636
Президент Российской Федерации 3770 537
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 400
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 344
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 341
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 335
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 313
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 309
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 296
Федеральное казначейство России 1345 290
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 280
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 251
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 224
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 213
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 211
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 210
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 189
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 171
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 170
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 150
Правительство Москвы 1640 146
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 142
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 140
Счётная палата РФ 628 137
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 126
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 125
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 111
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 109
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 107
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 102
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 99
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 94
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 86
Администрация Президента РФ 904 84
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 72
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 67
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 231
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 167
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 69
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 67
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 62
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 61
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 70 50
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 47
АФТ - Ассоциация Финтех 251 43
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 38
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 34
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 32
Единая Россия - Политическая партия 246 30
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 28
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 22
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 22
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 22
АРБ - Ассоциация российских банков 176 21
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 21
Linux Foundation 167 16
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 15
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 15
Гильдия Управляющих Документацией 72 14
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 13
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 13
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 12
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 231 12
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 12
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 10
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 10
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 10
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 9
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 9
SoGo - Open Source Groupware 8 8
ЛДПР 98 8
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 7
ASF - Apache Software Foundation 98 7
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 4398
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 2467
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 118
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СКБ Контур - Контур.Фокус 471 117
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Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 105
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 14
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 13
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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