Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВГТРК Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания
ВГТРК – крупнейший медиахолдинг России с самой широкой сетью региональных филиалов. Благодаря совместной разработке единой медиасетисигналы «Россия 1» и «Россия 24» доставляются до 84 филиалов ВГТРК из федерального центра в Москве. Также новая инфраструктура используется для доставки регионализированных версий каналов на онлайн-платформе «Смотрим».
СОБЫТИЯ
|26.12.2025
|
РТУ МИРЭА и ВГТРК открывают мегалабораторию будущего для медиаинженеров цифрового телевидения и звука
В РТУ МИРЭА открылась учебная-научная мегалаборатория «Цифрового телевидения, саунд-технологий и медиасвязи» созданная совместно с ВГТРК. Здесь будут готовить специалистов, которые будут создавать технологии для телевидения, радио и цифровых платформ будущего. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. Конфигурируемый
|07.02.2024
|
YouTube заблокировал телеканалы 40 российских регионов
ube-каналы других филиалов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) — всего свыше сорока, как сообщило в своем Telegram-канале санкт-петербургское отделен
|22.06.2022
|
Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ
«Орион» снова под ударом Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного телевидения «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник на рынке платного ТВ. Собеседник издания объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая
|17.05.2022
|
Сын главы ВГТРК покинул пост гендиректора компании, которая владеет «Мегафоном»
ритейлеров, поэтому если сразу прыгнуть в диджитал, то можно занять куда более серьезную долю рынка, чем в традиционной экономике», — считает он. Карьера Бориса Добродеева Борис Добродеев — сын главы ВГТРК («Всероссийская государственная телерадиовещательная компания») Олега Добродеева. В 2014 г. он возглавил социальную сеть «Вконтакте», входящую в холдинг Mail.ru Group. Основным акционером
|20.11.2020
|
«Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию
елений Росгвардии, пожарных частей и полицейских участков. Крупнейшие телевещатели («Первый канал», ВГТРК, НТВ, «Матч ТВ» и другие) поделятся частотами для беспроводного подключения социально-з
|03.11.2020
|
ВГТРК запускает новую платформу «Смотрим»
ВГТРК объявил о запуске медиа-платформы «Смотрим». Для ВГТРК новая платформа «Смотрим» – очередной шаг в стратегии динамичного развития в цифровой среде. А что это такое для пользователя? Бесплатное приложение «Смотрим» – это практически безграничн
|16.01.2019
|
В России государственному телеканалу разрешили бесплатно брать ролики с YouTube
с YouTube в телепередачах Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Как и суды других инстанций, ранее рассматривавшие дело, суд по интеллектуальным прав
|14.05.2018
|
ВГТРК внедрила решение PT MultiScanner для защиты корпоративных ресурсов от вредоносного ПО
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) выбрала многоуровневую систему защиты от вредоносного контента PT MultiScanner для пов
|09.02.2018
|
«Мегафон» обеспечил передачу сигнала ГТРК «Липецк»
«Мегафон» предоставил Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) междугородний канал связи «Липецк – Волгоград» для доставки региональных программ ГТРК «Липецк» на каналах «Россия 1» и «Россия 24».Оператор предоставил клиенту инфраструктуру волоконно-оптических линий связи общей протяжённостью более 640 км. С её помощью РТРС организовал с
|24.10.2016
|
«Транстелеком» обеспечил интернет-каналами ГТРК «Саратов»
К «Саратов», филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК), осуществляет вещание на территории Саратовской области телеканалов «Россия1.Саратов»
|27.09.2016
|
«Ростелеком» увеличил скорость интернет-подключения ГТРК «Дагестан»
«Ростелеком» объявил о предоставлении филиалу ВГТРК в Дагестане – государственной телерадиовещательной компании «Дагестан», высокоскоростно
|25.12.2014
|
«Цифровое телевидение» ВГТРК стало доступно на Дальнем Востоке
Тематические телеканалы ВГТРК («Моя Планета», «Спорт 1», «Русский роман», «Мульт» и прочие) с стали доступны жителям всей территории Дальнего Востока, включая Сахалин, Камчатку и Чукотку. С 24 декабря 2014 г. на росси
|23.12.2014
|
Совет директоров «Ростелекома» одобрил создание совместного предприятия с ВГТРК для развития медиабизнеса
Компания «Ростелеком» объявила об одобрении советом директоров создания совместного предприятия (СП) с ВГТРК путем объединения принадлежащих им медиаактивов: компании «Цифровое Телевидение» (ЦТВ), входящей в группу ВГТРК, и компании «НКС-Медиа», дочернего общества «Ростелекома». Как говор
|18.12.2014
|
ВГТРК переведет вещание телеканалов «Цифрового телевидения» с иностранных спутников на российские
С января 2015 г. все цифровые телеканалы производства ВГТРК, включая пакет программ из 20 каналов «Цифрового телевидения» («Моя Планета», «Спорт 1»
|18.09.2014
|
Сын гендиректора ВГТРК возглавил «Вконтакте»
с-служба компании. Как подчеркивается в сообщении пресс-службы «Вконтакте», в результате этих назначений завершился длившийся более года акционерный конфликт. Борис Добродеев - сын директора холдинга ВГТРК Олега Добродеева. С подачи Mail.ru, которая на тот момент владела 52% «Вконтакте», он фактически исполнял полномочия генерального директора соцсети с апреля 2014 г. после того, как компан
|01.08.2014
|
«Ростелеком» обеспечил ВГТРК услугой защиты от DDoS-атак
сударственная телевизионная и радиовещательная компания» на предоставление услуги «Мониторинг трафика и защита от DDoS-атак». Заключение договора позволит защитить от DDoS-атак информационные ресурсы ВГТРК и обеспечить к ним бесперебойный доступ пользователей. Как отмечают в «Ростелекоме», сегодня DDoS-атаки являются одним из самых распространенных способов блокировки сайтов, а также сервис
|19.02.2014
|
ВГТРК подвела итоги конкурсов по выбору поставщиков телевизионного, коммуникационного и ИТ-оборудования
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) подвела итоги двух открытых конкурсов по выбору поставщиков телевизионного, коммуникационного и ИТ-оборудования. Напомним, что первый тендер ВГТРК был связан с поставкой комплекту
|23.01.2014
|
ВГТРК закупит телевизионное, коммуникационное и ИТ-оборудование на 1,28 млрд руб.
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) объявила о проведении двух открытых конкурсов по выбору поставщиков телевизионного, коммуникационного и ИТ-оборудования. Так, первый конкурс связан с поставкой комплектующих телевизионно
|16.12.2013
|
ВГТРК потратит свыше 1,4 млрд руб. на оснащение филиалов телевизионным оборудованием и автоматизированными системами
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) объявила о проведении двух открытых конкурсов на доставку комплектующих и монтаж компл
|09.10.2013
|
ВГТРК внедрил call-центр Infinity
В медиахолдинге ВГТРК внедрен call-центр Infinity от компании «ИнтелТелеком». Главными целями проекта стали: создание автоматизированной системы по работе с входящими вызовами, эффективный контроль работы перс
|19.09.2013
|
В медиахолдинге ВГТРК успешно внедрен Call-центр Infinity от компании “ИнтелТелеком”
История проекта Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) – один из крупнейших медиахолдингов в России. Бесконечное число звонков, многозадачнос
|04.04.2013
|
«Ростелеком» создаст виртуальную частную сеть для ВГТРК
«Ростелеком» начал создание виртуальной частной сети (Virtual Private Network, VPN) для ВГТРК, крупнейшей медиа-корпорации России. Право на проведение этих работ «Ростелеком» получил по итогам тендера, проведенного в 2012 г. Согласно проекту в первую очередь «Ростелеком» организуе
|03.04.2013
|
Inline Technologies построила ЦОД для ВГТРК
омпания Inline Technologies объявила о завершении проекта по построению центра обработки данных для ВГТРК на ул. Шаболовка. Целью проекта являлось построение инфраструктуры для размещения произ
|31.01.2013
|
ВГТРК объединила неэфирные телеканалы под единым брендом
Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК) объединила неэфирные телеканалы под единым брендом «Цифровое телевидение». «На рынке -
|06.09.2012
|
Inline Technologies обеспечила ИБ ВГТРК
ies объявила о завершении комплекса работ по обеспечению информационной безопасности в телекомпании ВГТРК. В рамках работ было проведено подробное обследование информационных систем в части инф
|31.08.2012
|
«МегаФон» обеспечит участников саммита АТЭС во Владивостоке полным комплексом телекоммуникационных услуг
организовал конфиденциальную сотовую связь и выделенные каналы для объединенного штаба силовых структур, а также обеспечил возможность прямых видеотрансляций с мероприятий саммита для съемочных групп ВГТРК. В воскресенье, 2 сентября, во Владивостоке открывается саммит форума стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). 24-я встреча лидеров стран, на которые приходится свыше 57% миро
|26.06.2012
|
Kaspersky Business Space Security защищает ВГТРК от ИТ-угроз
о» сообщила о продлении «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией» (ВГТРК) срока действия 2 тыс. лицензий Kaspersky Business Space Security. Поставку решения для
|29.05.2012
|
«Инфосистемы Джет» создали для ВГТРК систему контроля уязвимостей на базе продукта MaxPatrol
ния «Инфосистемы Джет» и «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) сообщили о завершении проекта по обеспечению непрерывного контроля ИБ всех составляющи
|11.05.2012
|
«Инфосистемы Джет» обеспечили защиту электронной почты ВГТРК
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) и компания «Инфосистемы Джет» сообщили о завершении проекта по обеспечению безопасност
|19.10.2011
|
«Антивирус Касперского» для GFI MailSecurity защищает ВГТРК от вирусов
ого» сообщила о поставке «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании» (ВГТРК) программного продукта GFI MailSecurity с дополнительным модулем «Антивирус Касперского
|18.03.2011
|
ГТРК «Южный Урал» четыре года использует антивирусные технологии Dr.Web
х лет рабочие станции, серверы и электронная почта государственной телерадиокомпании «Южный Урал» защищены от вирусных угроз и спама линейкой корпоративных продуктов Dr.Web. Для внедрения руководство ГТРК «Южный Урал» выбрало ряд продуктов из комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite. Так, 150 рабочих станций и пять серверов компании, как офисного, так и технологического назначения, защище
|15.03.2011
|
«В Контакте» выиграла суд против ВГТРК из-за пиратского фильма
Высший арбитражный суд (ВАС) РФ отклонил заявление ВГТРК о пересмотре постановления суда об отказе в иске к социальной сети «В Контакте» о прекращении размещения и использования фильма «Охота на пиранью» и взыскании 3 млн руб. компенсации. Об э
|01.02.2011
|
«Ростелеком» обеспечит ГТРК «Чита» высокоскоростным доступом в интернет
Сибирский филиал «Ростелекома» предоставит филиалу ФГУП «ВГТРК» «Государственная телерадиокомпания «Чита» услуги высокоскоростного доступа в интернет.
|24.12.2010
|
ВГТРК весной запустит новый неэфирный канал
Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) заканчивает подготовку к запуску телеканала под условным названием «Наука 2.0». Об это
|14.12.2010
|
Желающих регулировать Рунет больше, чем нужно: среди претендентов - МТС, IBM и ВГТРК
руководитель дирекции развития цифровых технологий Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Дмитрий Медников и вице-президент «Ростелекома» по федеральным программам Алексей Наще
|16.08.2010
|
«В Контакте» намерена обжаловать решение суда по делу ВГТРК
Администрация социальной сети «В Контакте» в пятницу, 13 августа, подала кассационную жалобу на решение суда, которое обязывает компанию выплатить 1 млн руб. в пользу медиахолдинга ВГТРК, сообщил в блоге пресс-секретарь «В Контакте» Владислав Цыплухин. «Мы намерены обжаловать решение, но чтобы к нам не приходили судебные приставы, мы уже перевели деньги на счет суда. До с
|20.07.2010
|
"В Контакте" оштрафовали за пиратский фильм, размещенный пользователем
Вынесено судебное решение по делу «Всероссийской государственной телерадиокомпании» (ВГТРК) против социальной сети «В Контакте». Апелляционный суд Санкт-Петербурга обязал админис
|13.04.2010
|
«ВКонтакте» освободили от ответственности за пиратское видео
Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал «Всероссийской государственной телерадиокомпании» (ВГТРК) в удовлетворении иска в отношении социальной сети «ВКонтакте», сообщили CNews в интерн
|13.04.2010
|
Суд отклонил иск ВГТРК против «ВКонтакте»
В апреле 2008 г. «Всероссийская государственная теле-радио компания» (ВГТРК) подала два параллельных иска против социальной сети «ВКонтакте». Социальную сеть обвинили в нарушении авторских прав на размещенные пользователями фильмы «Охота на пиранью» и «Остров». Н
|27.05.2009
|
ГТРК «Татарстан» строит безбумажный документооборот на базе СЭД «Дело»
В мае 2009 г. филиал ФГУП Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ФГУП ВГТРК) ГТРК «Татарстан» приобрел систему электронного документооборота «Дело» компании «Элект
ВГТРК и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 35
|Медников Дмитрий 24 17
|Добродеев Олег 17 16
|Щеголев Игорь 699 16
|Жаров Александр 183 10
|Малинин Александр 40 9
|Рейман Леонид 1065 9
|Добродеев Борис 97 9
|Ситников Сергей 79 8
|Никифоров Николай 1138 8
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Дуров Павел 329 7
|Духовницкий Олег 91 6
|Волин Алексей 122 5
|Калугин Сергей 169 5
|Сеславинский Михаил 32 5
|Сафронов Дмитрий 11 5
|Серова Елена 320 5
|Мардер Наум 116 5
|Усманов Алишер 311 4
|Кириенко Владимир 148 4
|Массух Илья 239 4
|Солдатов Алексей 104 4
|Гришин Дмитрий 210 4
|Сергеев Дмитрий 61 4
|Кириенко Сергей 149 4
|Лесин Михаил 28 4
|Наумов Виктор 126 4
|Прохоров Юрий 64 4
|Северов Дмитрий 41 4
|Романченко Андрей 20 4
|Липов Андрей 68 4
|Иванов Олег 153 4
|Худавердян Тигран 94 3
|Мантуров Денис 126 3
|Петров Сергей 61 3
|Рыжиков Сергей 112 3
|Эрнст Константин 17 3
|Захаров Дмитрий 46 3
|Маслов Александр 39 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.