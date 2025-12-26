ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания

РТУ МИРЭА и ВГТРК открывают мегалабораторию будущего для медиаинженеров цифрового телевидения и звука В РТУ МИРЭА открылась учебная-научная мегалаборатория «Цифрового телевидения, саунд-технологий и медиасвязи» созданная совместно с ВГТРК. Здесь будут готовить специалистов, которые будут создавать технологии для телевидения, радио и цифровых платформ будущего. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. Конфигурируемый

YouTube заблокировал телеканалы 40 российских регионов ube-каналы других филиалов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) — всего свыше сорока, как сообщило в своем Telegram-канале санкт-петербургское отделен

Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ «Орион» снова под ударом Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного телевидения «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник на рынке платного ТВ. Собеседник издания объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая

Сын главы ВГТРК покинул пост гендиректора компании, которая владеет «Мегафоном» ритейлеров, поэтому если сразу прыгнуть в диджитал, то можно занять куда более серьезную долю рынка, чем в традиционной экономике», — считает он. Карьера Бориса Добродеева Борис Добродеев — сын главы ВГТРК («Всероссийская государственная телерадиовещательная компания») Олега Добродеева. В 2014 г. он возглавил социальную сеть «Вконтакте», входящую в холдинг Mail.ru Group. Основным акционером

«Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию елений Росгвардии, пожарных частей и полицейских участков. Крупнейшие телевещатели («Первый канал», ВГТРК, НТВ, «Матч ТВ» и другие) поделятся частотами для беспроводного подключения социально-з

ВГТРК запускает новую платформу «Смотрим» ВГТРК объявил о запуске медиа-платформы «Смотрим». Для ВГТРК новая платформа «Смотрим» – очередной шаг в стратегии динамичного развития в цифровой среде. А что это такое для пользователя? Бесплатное приложение «Смотрим» – это практически безграничн

В России государственному телеканалу разрешили бесплатно брать ролики с YouTube с YouTube в телепередачах Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Как и суды других инстанций, ранее рассматривавшие дело, суд по интеллектуальным прав

ВГТРК внедрила решение PT MultiScanner для защиты корпоративных ресурсов от вредоносного ПО Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) выбрала многоуровневую систему защиты от вредоносного контента PT MultiScanner для пов

«Мегафон» обеспечил передачу сигнала ГТРК «Липецк» «Мегафон» предоставил Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) междугородний канал связи «Липецк – Волгоград» для доставки региональных программ ГТРК «Липецк» на каналах «Россия 1» и «Россия 24».Оператор предоставил клиенту инфраструктуру волоконно-оптических линий связи общей протяжённостью более 640 км. С её помощью РТРС организовал с

«Транстелеком» обеспечил интернет-каналами ГТРК «Саратов» К «Саратов», филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК), осуществляет вещание на территории Саратовской области телеканалов «Россия1.Саратов»

«Ростелеком» увеличил скорость интернет-подключения ГТРК «Дагестан» «Ростелеком» объявил о предоставлении филиалу ВГТРК в Дагестане – государственной телерадиовещательной компании «Дагестан», высокоскоростно

«Цифровое телевидение» ВГТРК стало доступно на Дальнем Востоке Тематические телеканалы ВГТРК («Моя Планета», «Спорт 1», «Русский роман», «Мульт» и прочие) с стали доступны жителям всей территории Дальнего Востока, включая Сахалин, Камчатку и Чукотку. С 24 декабря 2014 г. на росси

Совет директоров «Ростелекома» одобрил создание совместного предприятия с ВГТРК для развития медиабизнеса Компания «Ростелеком» объявила об одобрении советом директоров создания совместного предприятия (СП) с ВГТРК путем объединения принадлежащих им медиаактивов: компании «Цифровое Телевидение» (ЦТВ), входящей в группу ВГТРК, и компании «НКС-Медиа», дочернего общества «Ростелекома». Как говор

ВГТРК переведет вещание телеканалов «Цифрового телевидения» с иностранных спутников на российские С января 2015 г. все цифровые телеканалы производства ВГТРК, включая пакет программ из 20 каналов «Цифрового телевидения» («Моя Планета», «Спорт 1»

Сын гендиректора ВГТРК возглавил «Вконтакте» с-служба компании. Как подчеркивается в сообщении пресс-службы «Вконтакте», в результате этих назначений завершился длившийся более года акционерный конфликт. Борис Добродеев - сын директора холдинга ВГТРК Олега Добродеева. С подачи Mail.ru, которая на тот момент владела 52% «Вконтакте», он фактически исполнял полномочия генерального директора соцсети с апреля 2014 г. после того, как компан

«Ростелеком» обеспечил ВГТРК услугой защиты от DDoS-атак сударственная телевизионная и радиовещательная компания» на предоставление услуги «Мониторинг трафика и защита от DDoS-атак». Заключение договора позволит защитить от DDoS-атак информационные ресурсы ВГТРК и обеспечить к ним бесперебойный доступ пользователей. Как отмечают в «Ростелекоме», сегодня DDoS-атаки являются одним из самых распространенных способов блокировки сайтов, а также сервис

ВГТРК подвела итоги конкурсов по выбору поставщиков телевизионного, коммуникационного и ИТ-оборудования «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) подвела итоги двух открытых конкурсов по выбору поставщиков телевизионного, коммуникационного и ИТ-оборудования. Напомним, что первый тендер ВГТРК был связан с поставкой комплекту

ВГТРК закупит телевизионное, коммуникационное и ИТ-оборудование на 1,28 млрд руб. «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) объявила о проведении двух открытых конкурсов по выбору поставщиков телевизионного, коммуникационного и ИТ-оборудования. Так, первый конкурс связан с поставкой комплектующих телевизионно

ВГТРК потратит свыше 1,4 млрд руб. на оснащение филиалов телевизионным оборудованием и автоматизированными системами «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) объявила о проведении двух открытых конкурсов на доставку комплектующих и монтаж компл

ВГТРК внедрил call-центр Infinity В медиахолдинге ВГТРК внедрен call-центр Infinity от компании «ИнтелТелеком». Главными целями проекта стали: создание автоматизированной системы по работе с входящими вызовами, эффективный контроль работы перс

В медиахолдинге ВГТРК успешно внедрен Call-центр Infinity от компании “ИнтелТелеком” История проекта Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) – один из крупнейших медиахолдингов в России. Бесконечное число звонков, многозадачнос

«Ростелеком» создаст виртуальную частную сеть для ВГТРК «Ростелеком» начал создание виртуальной частной сети (Virtual Private Network, VPN) для ВГТРК, крупнейшей медиа-корпорации России. Право на проведение этих работ «Ростелеком» получил по итогам тендера, проведенного в 2012 г. Согласно проекту в первую очередь «Ростелеком» организуе

Inline Technologies построила ЦОД для ВГТРК омпания Inline Technologies объявила о завершении проекта по построению центра обработки данных для ВГТРК на ул. Шаболовка. Целью проекта являлось построение инфраструктуры для размещения произ

ВГТРК объединила неэфирные телеканалы под единым брендом Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК) объединила неэфирные телеканалы под единым брендом «Цифровое телевидение». «На рынке -

Inline Technologies обеспечила ИБ ВГТРК ies объявила о завершении комплекса работ по обеспечению информационной безопасности в телекомпании ВГТРК. В рамках работ было проведено подробное обследование информационных систем в части инф

«МегаФон» обеспечит участников саммита АТЭС во Владивостоке полным комплексом телекоммуникационных услуг организовал конфиденциальную сотовую связь и выделенные каналы для объединенного штаба силовых структур, а также обеспечил возможность прямых видеотрансляций с мероприятий саммита для съемочных групп ВГТРК. В воскресенье, 2 сентября, во Владивостоке открывается саммит форума стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). 24-я встреча лидеров стран, на которые приходится свыше 57% миро

Kaspersky Business Space Security защищает ВГТРК от ИТ-угроз о» сообщила о продлении «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией» (ВГТРК) срока действия 2 тыс. лицензий Kaspersky Business Space Security. Поставку решения для

«Инфосистемы Джет» создали для ВГТРК систему контроля уязвимостей на базе продукта MaxPatrol ния «Инфосистемы Джет» и «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) сообщили о завершении проекта по обеспечению непрерывного контроля ИБ всех составляющи

«Инфосистемы Джет» обеспечили защиту электронной почты ВГТРК «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) и компания «Инфосистемы Джет» сообщили о завершении проекта по обеспечению безопасност

«Антивирус Касперского» для GFI MailSecurity защищает ВГТРК от вирусов ого» сообщила о поставке «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании» (ВГТРК) программного продукта GFI MailSecurity с дополнительным модулем «Антивирус Касперского

ГТРК «Южный Урал» четыре года использует антивирусные технологии Dr.Web х лет рабочие станции, серверы и электронная почта государственной телерадиокомпании «Южный Урал» защищены от вирусных угроз и спама линейкой корпоративных продуктов Dr.Web. Для внедрения руководство ГТРК «Южный Урал» выбрало ряд продуктов из комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite. Так, 150 рабочих станций и пять серверов компании, как офисного, так и технологического назначения, защище

«В Контакте» выиграла суд против ВГТРК из-за пиратского фильма Высший арбитражный суд (ВАС) РФ отклонил заявление ВГТРК о пересмотре постановления суда об отказе в иске к социальной сети «В Контакте» о прекращении размещения и использования фильма «Охота на пиранью» и взыскании 3 млн руб. компенсации. Об э

«Ростелеком» обеспечит ГТРК «Чита» высокоскоростным доступом в интернет Сибирский филиал «Ростелекома» предоставит филиалу ФГУП «ВГТРК» «Государственная телерадиокомпания «Чита» услуги высокоскоростного доступа в интернет.

ВГТРК весной запустит новый неэфирный канал Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) заканчивает подготовку к запуску телеканала под условным названием «Наука 2.0». Об это

Желающих регулировать Рунет больше, чем нужно: среди претендентов - МТС, IBM и ВГТРК руководитель дирекции развития цифровых технологий Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Дмитрий Медников и вице-президент «Ростелекома» по федеральным программам Алексей Наще

«В Контакте» намерена обжаловать решение суда по делу ВГТРК Администрация социальной сети «В Контакте» в пятницу, 13 августа, подала кассационную жалобу на решение суда, которое обязывает компанию выплатить 1 млн руб. в пользу медиахолдинга ВГТРК, сообщил в блоге пресс-секретарь «В Контакте» Владислав Цыплухин. «Мы намерены обжаловать решение, но чтобы к нам не приходили судебные приставы, мы уже перевели деньги на счет суда. До с

"В Контакте" оштрафовали за пиратский фильм, размещенный пользователем Вынесено судебное решение по делу «Всероссийской государственной телерадиокомпании» (ВГТРК) против социальной сети «В Контакте». Апелляционный суд Санкт-Петербурга обязал админис

«ВКонтакте» освободили от ответственности за пиратское видео Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал «Всероссийской государственной телерадиокомпании» (ВГТРК) в удовлетворении иска в отношении социальной сети «ВКонтакте», сообщили CNews в интерн

Суд отклонил иск ВГТРК против «ВКонтакте» В апреле 2008 г. «Всероссийская государственная теле-радио компания» (ВГТРК) подала два параллельных иска против социальной сети «ВКонтакте». Социальную сеть обвинили в нарушении авторских прав на размещенные пользователями фильмы «Охота на пиранью» и «Остров». Н