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ВГТРК
Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания


17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 1
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
02.04.2021 LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России 1
01.04.2021 «Мой офис» на ПК стал бесплатным. Но не для всех 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
22.03.2021 «Яндекс» удалил из поисковой выдачи более 15 млн ссылок на сайты с нелегальным контентом 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1
21.01.2021 Предустановка российского ПО на смартфоны застопорилась из-за «Яндекса» 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 2
03.11.2020 ВГТРК запускает новую платформу «Смотрим» 4
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
09.10.2020 Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
10.09.2020 Телевизионщики просят у властей зарегулировать видео в Рунете по образцу ТВ 1
31.03.2020 Власти потратят 1,85 миллиарда, чтобы в России хорошо работало телевидение 4K 5
25.03.2020 «Цифровое телевидение» поддержит своих зрителей во время карантина 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
13.11.2019 В России вводят монополию на телетрансляции в интернете 1
31.10.2019 Рынок интернет-пиратства в России рухнул впервые за пять лет 1
31.10.2019 На российском пиратском рынке спад впервые за 5 лет 1
29.08.2019 Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда 2
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1
04.04.2019 В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform 1
16.01.2019 В России государственному телеканалу разрешили бесплатно брать ролики с YouTube 8
01.11.2018 «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер» обязались уничтожать ссылки на «пиратские» фильмы и музыку 2
01.11.2018 «Яндекс» подписал антипиратский меморандум 1
14.06.2018 Positive Technologies сообщила о запуске коммерческой версии системы анализа трафика и сетевого расследования инцидентов 1
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 1
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 3
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 2
14.05.2018 ВГТРК внедрила решение PT MultiScanner для защиты корпоративных ресурсов от вредоносного ПО 9
30.10.2017 В Москве протестировали эфирное ТВ высокой четкости 1

Публикаций - 191, упоминаний - 394

ВГТРК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 36
VK - Mail.ru Group 2483 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 20
Yandex - Яндекс 4101 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 17
Rambler Group - Рамблер ГК 485 11
Акадо Телеком - Комкор 609 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
Google LLC 7144 7
Синтерра - Synterra 565 7
Apple Inc - Эппл Рус 7692 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 5
Samsung Electronics 5651 5
Microsoft Corporation 11060 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 4
Крок 1219 4
НТВ-Плюс 174 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Xiaomi 904 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 3
RuTube - видеохостинг 120 3
Telstra Corporation Limited 60 3
Globecast 7 3
MX 1 3 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
SAP SE 3211 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
LeEco - LeTV 46 2
Астерос - Asteros 531 2
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 2
Руформ 4 2
НТК - Национальные телекоммуникации 61 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 9
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
ВТБ24 583 3
Газпром ПАО 520 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Почта России ПАО 1572 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
НМГ Медиа Альянс 3 1
Alternativa Capital 2 1
Synterra Cyprus 11 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Перспектива НПО 1 1
Sony Pictures Entertainment 78 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Связь-банк 78 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
ПромСвязьКапитал 61 1
Флибуста 27 1
DST Global 165 1
Банк Россия 56 1
Транснефть 159 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Лукойл-Информ 72 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 10
Президент Российской Федерации 1439 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
СБУ - Служба безопасности Украины 48 3
МКС - Международная космическая станция 98 3
Правительство РФ 2201 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Администрация Президента РФ 267 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Правительство Камчатского края 16 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
Правительство Ивановской области 11 1
УФПС - Управление федеральной почтовой связи Владимирской области 1 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Правительство Камчатского края - Агентство по внутренней политике Камчатского края 1 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
КИАЦ АНО - Камчатский информационно-аналитический центр 1 1
Правительство Калужской области - Министерство цифрового развития Калужской области 3 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Президент Украины 14 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Правительство Республики Коми 19 1
Администрация Смоленской области 19 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 6
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
DCShadow - вид атак на Active Directory 3 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
PCAP - Projective Capacity Touch - Проекционно–ёмкостные сенсорные экраны 5 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 11
Google Android 10750 10
Microsoft Windows 10 6629 9
Apple iOS 5741 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 5
Apple macOS 922 4
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 4
Google YouTube - Видеохостинг 1713 3
VK - Mail.Ru Почта 164 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 3
Apple iPad 3263 3
Linux OS 4253 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
HDGO - пиратская CDN-сеть 3 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Microsoft Windows 852 2
Kodik - пиратская CDN-сеть 3 2
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 2
Apple - App Store 2198 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Word Intruder 1 1
Group-IB Anti-Piracy 5 1
Google Picasa Web Albums 119 1
Cisco SMI - Cisco Smart Install 2 1
Яндекс.Видео 32 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 11 1
ФГИС ЕИАС - Единая информационно-аналитическая система 1 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
ВГТРК Смотрим 14 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 367 1
Naumen ITSM365 9 1
Naumen ITAM - Naumen IT Asset Management 2 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
NetApp AltaVault 9 1
BasKino - пиратский онлайн-кинотеатр 3 1
HDrezka - пиратский онлайн-кинотеатр 3 1
KinoGo - пиратский онлайн-кинотеатр 3 1
Путин Владимир 1824 14
Щеголев Игорь 676 4
Жаров Александр 165 4
Никифоров Николай 1126 4
Волин Алексей 113 4
Красавина Евгения 6 2
Бусаргин Андрей 23 2
Ермаков Валерий 71 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
Худавердян Тигран 66 2
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 2
Сюй Виктор 22 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Сафронов Дмитрий 9 1
Златопольский Антон 18 1
Мединыч Ольга 1 1
Зеленский Владимир 12 1
Никифоров Владимир 3 1
Хорс Михаил 1 1
Сурков Владислав 59 1
Ковальчук Юрий 30 1
Добровольская Евгения 1 1
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СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 8
НТВ - Телекомпания 164 8
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Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 5
Eurovision 4 3
Россия 24 - телеканал 86 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Пятый канал - Телеканал 38 2
ТНТ - Телеканал 94 2
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Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
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