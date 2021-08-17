Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВГТРК
Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 191, упоминаний - 394
ВГТРК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 14
|Щеголев Игорь 676 4
|Жаров Александр 165 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Волин Алексей 113 4
|Красавина Евгения 6 2
|Бусаргин Андрей 23 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 2
|Сюй Виктор 22 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Сафронов Дмитрий 9 1
|Златопольский Антон 18 1
|Мединыч Ольга 1 1
|Зеленский Владимир 12 1
|Никифоров Владимир 3 1
|Хорс Михаил 1 1
|Сурков Владислав 59 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Добровольская Евгения 1 1
|Кудрявцев Иван 1 1
|Колпакова Светлана 1 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Цыварева Татьяна 3 1
|Бельская Яна 9 1
|Abrams J.J. - Абрамса Джей Джей 2 1
|Мамонтов Аркадий 1 1
|Гребенщиков Кирилл 1 1
|Гндолян Роберт 3 1
|Гамзатов Гамзат 12 1
|Кучин Сергей 22 1
|Телятников Алексей 12 1
|Канаев Алексей 3 1
|Данилов Алексей 5 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Кореш Виктор 71 1
|Порошенко Петр 17 1
|Рейман Леонид 411 1
|CNews Analytics 1988 4
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru