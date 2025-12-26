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ВГТРК Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания

ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания

ВГТРК – крупнейший медиахолдинг России с самой широкой сетью региональных филиалов. Благодаря совместной разработке единой медиасетисигналы «Россия 1» и «Россия 24» доставляются до 84 филиалов ВГТРК из федерального центра в Москве. Также новая инфраструктура используется для доставки регионализированных версий каналов на онлайн-платформе «Смотрим».

СОБЫТИЯ


26.12.2025 РТУ МИРЭА и ВГТРК открывают мегалабораторию будущего для медиаинженеров цифрового телевидения и звука

В РТУ МИРЭА открылась учебная-научная мегалаборатория «Цифрового телевидения, саунд-технологий и медиасвязи» созданная совместно с ВГТРК. Здесь будут готовить специалистов, которые будут создавать технологии для телевидения, радио и цифровых платформ будущего. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. Конфигурируемый
07.02.2024 YouTube заблокировал телеканалы 40 российских регионов

ube-каналы других филиалов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) — всего свыше сорока, как сообщило в своем Telegram-канале санкт-петербургское отделен
22.06.2022 Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ

«Орион» снова под ударом Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного телевидения «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник на рынке платного ТВ. Собеседник издания объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая

17.05.2022 Сын главы ВГТРК покинул пост гендиректора компании, которая владеет «Мегафоном»

ритейлеров, поэтому если сразу прыгнуть в диджитал, то можно занять куда более серьезную долю рынка, чем в традиционной экономике», — считает он. Карьера Бориса Добродеева Борис Добродеев — сын главы ВГТРК («Всероссийская государственная телерадиовещательная компания») Олега Добродеева. В 2014 г. он возглавил социальную сеть «Вконтакте», входящую в холдинг Mail.ru Group. Основным акционером
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию

елений Росгвардии, пожарных частей и полицейских участков. Крупнейшие телевещатели («Первый канал», ВГТРК, НТВ, «Матч ТВ» и другие) поделятся частотами для беспроводного подключения социально-з
03.11.2020 ВГТРК запускает новую платформу «Смотрим»

ВГТРК объявил о запуске медиа-платформы «Смотрим». Для ВГТРК новая платформа «Смотрим» – очередной шаг в стратегии динамичного развития в цифровой среде. А что это такое для пользователя? Бесплатное приложение «Смотрим» – это практически безграничн
16.01.2019 В России государственному телеканалу разрешили бесплатно брать ролики с YouTube

с YouTube в телепередачах Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Как и суды других инстанций, ранее рассматривавшие дело, суд по интеллектуальным прав
14.05.2018 ВГТРК внедрила решение PT MultiScanner для защиты корпоративных ресурсов от вредоносного ПО

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) выбрала многоуровневую систему защиты от вредоносного контента PT MultiScanner для пов
09.02.2018 «Мегафон» обеспечил передачу сигнала ГТРК «Липецк»

«Мегафон» предоставил Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) междугородний канал связи «Липецк – Волгоград» для доставки региональных программ ГТРК «Липецк» на каналах «Россия 1» и «Россия 24».Оператор предоставил клиенту инфраструктуру волоконно-оптических линий связи общей протяжённостью более 640 км. С её помощью РТРС организовал с
24.10.2016 «Транстелеком» обеспечил интернет-каналами ГТРК «Саратов»

К «Саратов», филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК), осуществляет вещание на территории Саратовской области телеканалов «Россия1.Саратов»

27.09.2016 «Ростелеком» увеличил скорость интернет-подключения ГТРК «Дагестан»

«Ростелеком» объявил о предоставлении филиалу ВГТРК в Дагестане – государственной телерадиовещательной компании «Дагестан», высокоскоростно
25.12.2014 «Цифровое телевидение» ВГТРК стало доступно на Дальнем Востоке

Тематические телеканалы ВГТРК («Моя Планета», «Спорт 1», «Русский роман», «Мульт» и прочие) с стали доступны жителям всей территории Дальнего Востока, включая Сахалин, Камчатку и Чукотку. С 24 декабря 2014 г. на росси
23.12.2014 Совет директоров «Ростелекома» одобрил создание совместного предприятия с ВГТРК для развития медиабизнеса

Компания «Ростелеком» объявила об одобрении советом директоров создания совместного предприятия (СП) с ВГТРК путем объединения принадлежащих им медиаактивов: компании «Цифровое Телевидение» (ЦТВ), входящей в группу ВГТРК, и компании «НКС-Медиа», дочернего общества «Ростелекома». Как говор
18.12.2014 ВГТРК переведет вещание телеканалов «Цифрового телевидения» с иностранных спутников на российские

С января 2015 г. все цифровые телеканалы производства ВГТРК, включая пакет программ из 20 каналов «Цифрового телевидения» («Моя Планета», «Спорт 1»
18.09.2014 Сын гендиректора ВГТРК возглавил «Вконтакте»

с-служба компании. Как подчеркивается в сообщении пресс-службы «Вконтакте», в результате этих назначений завершился длившийся более года акционерный конфликт. Борис Добродеев - сын директора холдинга ВГТРК Олега Добродеева. С подачи Mail.ru, которая на тот момент владела 52% «Вконтакте», он фактически исполнял полномочия генерального директора соцсети с апреля 2014 г. после того, как компан
01.08.2014 «Ростелеком» обеспечил ВГТРК услугой защиты от DDoS-атак

сударственная телевизионная и радиовещательная компания» на предоставление услуги «Мониторинг трафика и защита от DDoS-атак». Заключение договора позволит защитить от DDoS-атак информационные ресурсы ВГТРК и обеспечить к ним бесперебойный доступ пользователей. Как отмечают в «Ростелекоме», сегодня DDoS-атаки являются одним из самых распространенных способов блокировки сайтов, а также сервис
19.02.2014 ВГТРК подвела итоги конкурсов по выбору поставщиков телевизионного, коммуникационного и ИТ-оборудования

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) подвела итоги двух открытых конкурсов по выбору поставщиков телевизионного, коммуникационного и ИТ-оборудования. Напомним, что первый тендер ВГТРК был связан с поставкой комплекту
23.01.2014 ВГТРК закупит телевизионное, коммуникационное и ИТ-оборудование на 1,28 млрд руб.

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) объявила о проведении двух открытых конкурсов по выбору поставщиков телевизионного, коммуникационного и ИТ-оборудования. Так, первый конкурс связан с поставкой комплектующих телевизионно
16.12.2013 ВГТРК потратит свыше 1,4 млрд руб. на оснащение филиалов телевизионным оборудованием и автоматизированными системами

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) объявила о проведении двух открытых конкурсов на доставку комплектующих и монтаж компл
09.10.2013 ВГТРК внедрил call-центр Infinity

В медиахолдинге ВГТРК внедрен call-центр Infinity от компании «ИнтелТелеком». Главными целями проекта стали: создание автоматизированной системы по работе с входящими вызовами, эффективный контроль работы перс
19.09.2013 В медиахолдинге ВГТРК успешно внедрен Call-центр Infinity от компании “ИнтелТелеком”

История проекта Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) – один из крупнейших медиахолдингов в России. Бесконечное число звонков, многозадачнос
04.04.2013 «Ростелеком» создаст виртуальную частную сеть для ВГТРК

«Ростелеком» начал создание виртуальной частной сети (Virtual Private Network, VPN) для ВГТРК, крупнейшей медиа-корпорации России. Право на проведение этих работ «Ростелеком» получил по итогам тендера, проведенного в 2012 г. Согласно проекту в первую очередь «Ростелеком» организуе
03.04.2013 Inline Technologies построила ЦОД для ВГТРК

омпания Inline Technologies объявила о завершении проекта по построению центра обработки данных для ВГТРК на ул. Шаболовка. Целью проекта являлось построение инфраструктуры для размещения произ
31.01.2013 ВГТРК объединила неэфирные телеканалы под единым брендом

Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК) объединила неэфирные телеканалы под единым брендом «Цифровое телевидение». «На рынке -
06.09.2012 Inline Technologies обеспечила ИБ ВГТРК

ies объявила о завершении комплекса работ по обеспечению информационной безопасности в телекомпании ВГТРК. В рамках работ было проведено подробное обследование информационных систем в части инф
31.08.2012 «МегаФон» обеспечит участников саммита АТЭС во Владивостоке полным комплексом телекоммуникационных услуг

организовал конфиденциальную сотовую связь и выделенные каналы для объединенного штаба силовых структур, а также обеспечил возможность прямых видеотрансляций с мероприятий саммита для съемочных групп ВГТРК. В воскресенье, 2 сентября, во Владивостоке открывается саммит форума стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). 24-я встреча лидеров стран, на которые приходится свыше 57% миро
26.06.2012 Kaspersky Business Space Security защищает ВГТРК от ИТ-угроз

о» сообщила о продлении «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией» (ВГТРК) срока действия 2 тыс. лицензий Kaspersky Business Space Security. Поставку решения для
29.05.2012 «Инфосистемы Джет» создали для ВГТРК систему контроля уязвимостей на базе продукта MaxPatrol

ния «Инфосистемы Джет» и «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) сообщили о завершении проекта по обеспечению непрерывного контроля ИБ всех составляющи
11.05.2012 «Инфосистемы Джет» обеспечили защиту электронной почты ВГТРК

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) и компания «Инфосистемы Джет» сообщили о завершении проекта по обеспечению безопасност
19.10.2011 «Антивирус Касперского» для GFI MailSecurity защищает ВГТРК от вирусов

ого» сообщила о поставке «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании» (ВГТРК) программного продукта GFI MailSecurity с дополнительным модулем «Антивирус Касперского
18.03.2011 ГТРК «Южный Урал» четыре года использует антивирусные технологии Dr.Web

х лет рабочие станции, серверы и электронная почта государственной телерадиокомпании «Южный Урал» защищены от вирусных угроз и спама линейкой корпоративных продуктов Dr.Web. Для внедрения руководство ГТРК «Южный Урал» выбрало ряд продуктов из комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite. Так, 150 рабочих станций и пять серверов компании, как офисного, так и технологического назначения, защище
15.03.2011 «В Контакте» выиграла суд против ВГТРК из-за пиратского фильма

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ отклонил заявление ВГТРК о пересмотре постановления суда об отказе в иске к социальной сети «В Контакте» о прекращении размещения и использования фильма «Охота на пиранью» и взыскании 3 млн руб. компенсации. Об э
01.02.2011 «Ростелеком» обеспечит ГТРК «Чита» высокоскоростным доступом в интернет

Сибирский филиал «Ростелекома» предоставит филиалу ФГУП «ВГТРК» «Государственная телерадиокомпания «Чита» услуги высокоскоростного доступа в интернет.
24.12.2010 ВГТРК весной запустит новый неэфирный канал

Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) заканчивает подготовку к запуску телеканала под условным названием «Наука 2.0». Об это
14.12.2010 Желающих регулировать Рунет больше, чем нужно: среди претендентов - МТС, IBM и ВГТРК

руководитель дирекции развития цифровых технологий Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Дмитрий Медников и вице-президент «Ростелекома» по федеральным программам Алексей Наще
16.08.2010 «В Контакте» намерена обжаловать решение суда по делу ВГТРК

Администрация социальной сети «В Контакте» в пятницу, 13 августа, подала кассационную жалобу на решение суда, которое обязывает компанию выплатить 1 млн руб. в пользу медиахолдинга ВГТРК, сообщил в блоге пресс-секретарь «В Контакте» Владислав Цыплухин. «Мы намерены обжаловать решение, но чтобы к нам не приходили судебные приставы, мы уже перевели деньги на счет суда. До с
20.07.2010 "В Контакте" оштрафовали за пиратский фильм, размещенный пользователем

Вынесено судебное решение по делу «Всероссийской государственной телерадиокомпании» (ВГТРК) против социальной сети «В Контакте». Апелляционный суд Санкт-Петербурга обязал админис
13.04.2010 «ВКонтакте» освободили от ответственности за пиратское видео

Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал «Всероссийской государственной телерадиокомпании» (ВГТРК) в удовлетворении иска в отношении социальной сети «ВКонтакте», сообщили CNews в интерн
13.04.2010 Суд отклонил иск ВГТРК против «ВКонтакте»

В апреле 2008 г. «Всероссийская государственная теле-радио компания» (ВГТРК) подала два параллельных иска против социальной сети «ВКонтакте». Социальную сеть обвинили в нарушении авторских прав на размещенные пользователями фильмы «Охота на пиранью» и «Остров». Н
27.05.2009 ГТРК «Татарстан» строит безбумажный документооборот на базе СЭД «Дело»

В мае 2009 г. филиал ФГУП Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ФГУП ВГТРК) ГТРК «Татарстан» приобрел систему электронного документооборота «Дело» компании «Элект

Публикаций - 329, упоминаний - 437

ВГТРК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 56
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 46
VK - Mail.ru Group 3602 40
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 37
Yandex - Яндекс 9216 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 33
МегаФон 10742 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 23
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 21
Google LLC 12690 21
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 15
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 15
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 14
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 12
Apple Inc 13156 10
Ростелеком - Связьинвест 1719 9
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Microsoft Corporation 25775 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 9
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 8
Cisco Systems 5372 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 6
Google Russia - Гугл Россия 226 6
X Corp - Twitter 2938 6
Крок - Croc 1964 6
NVision Group - Энвижн Груп 699 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 5
Samsung Electronics 11065 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 27
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 22
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 17
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 16
Газпром ПАО 1493 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 14
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 11
Почта России ПАО 2370 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 7
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 6
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 12 6
Альфа-Банк 1979 6
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 6
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 5
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 4
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 4
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Газпром нефть 725 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Walt Disney Company 647 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 71
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 44
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
Судебная власть - Judicial power 2500 16
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 5
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 4
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
ЛДПР 116 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 2
Медиаком - Росмедиаком НП 5 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 155
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 57
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 52
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 50
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 38
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 37
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 24
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 21
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 20
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 20
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 18
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 17
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 17
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 16
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 16
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Google Android 15244 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 15
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 15
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 12
Microsoft Windows 16882 12
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Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 8
Apple iOS 8583 8
Linux OS 11533 7
Kaspersky Internet Security 497 7
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Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 7
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 6
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Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 5
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
VK - Mail.ru - Одноклассники - OK Live 16 5
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 5
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Apple iPad 4012 5
Apple macOS 2419 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
VK - Mail.Ru Почта 418 5
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Google Global Cache 25 4
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Российская газета 290 4
Юность - радиостанция 52 4
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RTVi - Russian Television International 16 4
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Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 3
Парламентская газета 32 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Рустелеком ТК 305 1
Counterpoint Research 110 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
Wainhouse Research 40 1
Fortune Global 1000 51 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 2
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 2
University of Latvia - Latvijas Universitāte - Латвийский университет 4 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
Государственный Русский музей 52 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Pearson VUE 55 1
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