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Прохоров Юрий


30.06.2021 Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь 1
26.08.2019 МГТС оборудовала «умные» остановки в Жуковском к авиасалону МАКС-2019 1
18.04.2016 ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается 1
15.04.2016 Французский суд снял арест с задолженности Eutelsat в отношении «Космической связи» 1
09.02.2016 В «Космической связи» нашли признаки злоупотребления монопольным положением 1
18.12.2015 Месть за Крым: Как Украина атаковала российский спутник 1
01.12.2015 «Космическая связь» начинает оказание услуг связи и вещания с использованием спутника «Экспресс-АМ8» 1
15.09.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» выведен на орбиту 1
23.04.2015 «Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7» 1
16.03.2015 Услуги спутникового высокоскоростного доступа в интернет стали доступны на Дальнем Востоке и в Сибири 1
30.12.2014 «Космическая связь» не видит смысла реформироваться 1
25.12.2014 «Цифровое телевидение» ВГТРК стало доступно на Дальнем Востоке 1
18.12.2014 ВГТРК переведет вещание телеканалов «Цифрового телевидения» с иностранных спутников на российские 1
10.11.2014 «Космическая связь» и Romantis начинают совместный проект по предоставлению услуг ТВ-вещания в Африканском регионе 1
22.10.2014 Новый телекоммуникационный спутник тяжелого класса «Экспресс-АМ6» выведен на орбиту 1
04.04.2014 Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами 5
17.03.2014 Новые российские спутники непосредственного вещания «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2» выведены на орбиту 1
26.09.2013 ГПКС ввело в эксплуатацию ВОЛС между ЦКС «Медвежьи Озера» и Техническим центром коммутации междугородного телевидения 1
10.09.2013 «Космическая связь» и «Газпром космические системы» подписали соглашение относительно проекта по созданию производства спутников 1
15.05.2013 Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium 1
22.11.2012 Благодаря ВТО россияне получили доступ к иностранным спутникам 1
21.06.2012 Earthly Orbit и «Космическая связь» подписали соглашение по использованию ресурса перспективного спутника «Экспресс-AM8» 1
19.06.2012 «Космическая связь» и iDirect подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и управления сетями VSAT 1
14.06.2012 «Внешэкономбанк» и ГПКС подписали кредитное соглашение о финансировании строительства спутника «Экспресс-АМ7» 1
13.06.2012 Правительство утвердило новый состав комиссии по развитию телерадиовещания 1
28.05.2012 ФГУП «Космическая связь»: почему отказывают спутники? 1
14.05.2012 «Космическая связь» и Hughes договорились сотрудничать в области развития сетей VSAT 1
09.11.2011 В ЦКС «Дубна» развернута первая земная станция спутниковой связи Ka-диапазона 1
17.05.2011 «Космическая связь» и «Морсвязьспутник» подписали соглашение о сотрудничестве в области спутниковой связи 1
17.05.2011 ГПКС и Eutelsat станут партнерами по оказанию услуг широкополосной связи с использованием спутника KA-SAT 1
11.05.2011 ГПКС и Eutelsat в 2015 г. запустят новый спутник для расширения вещательных и мультимедийных услуг в Европейской части России 1
18.01.2011 В первый день работы CSTB'2011 пройдёт круглый стол «переход России на цифровое эфирное вещание» 1
02.12.2010 «Космическая связь» вводит в эксплуатацию модернизированную автоматизированную систему мониторинга и измерений 1
07.10.2010 «Космическая связь» и «Примрыбснаб» будут использовать сеть VSAT-ГПКС для оказания услуг связи и вещания на морских судах 1
20.09.2010 «АвтоВАЗ» выбрал защиту «Лаборатории Касперского» 1
02.09.2010 «Космическая связь» выходит на рынок телевещания Западной Европы 1
30.08.2010 Щёголев поручил ФГУП НИИР доработать проект по созданию системы спутникового ШПД 1
29.04.2010 ИТ в финансовом секторе: к чему привела "перезагрузка" 6
20.04.2010 ГПКС готовится развивать услуги 3D и HDTV с помощью новых спутников серии «Экспресс-АТ» 1
25.02.2010 Пропускная способность российских спутников связи к 2015 г. вырастет в 2 раза 2

Публикаций - 44, упоминаний - 56

Прохоров Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 212 9
Eutelsat 66 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Комстар Регионы 89 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ФАС РФ - Управление контроля ракетно-космической, атомной промышленности и авиастроения 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Никифоров Николай 1126 2
Волин Алексей 113 1
Назаров Алексей 69 1
Носков Константин 202 1
Жаров Александр 165 1
Сурков Владислав 59 1
Ганин Александр 3 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 34
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 8
Европа 3788 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Франция - Французская Республика 2143 3
Украина 3398 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Европа Западная 618 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Восточная Европа 1691 1
Япония 2811 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Жуковский 24 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
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