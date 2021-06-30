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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прохоров Юрий
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Публикаций - 44, упоминаний - 56
Прохоров Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 2
|Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 1
|Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
|Никифоров Николай 1126 2
|Волин Алексей 113 1
|Назаров Алексей 69 1
|Носков Константин 202 1
|Жаров Александр 165 1
|Сурков Владислав 59 1
|Ганин Александр 3 1
|Кореш Виктор 71 1
|ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 6
|Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru