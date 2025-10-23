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Транспорт водный мореплавание судоходство морской транспорт речной транспорт гидротехнические сооружения
СОБЫТИЯ
|23.10.2025
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ВСК и ЦСМС объединились для развития телемедицины на судах рыбопромыслового флота
держку здоровья членам экипажей в период промысла, включая телемедицинские сервисы для оперативных консультаций в рейсе. «Это партнерство – важный шаг в развитии страховой защиты для рыбопромыслового флота. Мы сможем предложить рынку действительно комплексные решения. Они не только минимизируют финансовые риски судовладельцев, но и, что крайне важно, позаботятся о здоровье и безопасности мо
|16.08.2024
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Переход с системы электронного архива на систему электронного документооборота в компании «Российский Речной Регистр»
Компания «Российский Речной Регистр» выполнила переход с системы электронного архива на систему электронного документооборота «Этлас», а также расширила количество рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители
|16.07.2024
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МТС раскинула обновленную цифровую сеть в самой большой речной дельте Европы
ложенных в дельте Волги. Строительство нового телеком-оборудования и модернизация существующего позволила на 30% увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей в самой большой речной дельте Европы, которая насчитывает до 500 рукавов, протоков и мелких речек. Об этом CNews сообщили представители МТС. Благодаря строительству 25 базовых станций и модернизации существующ
|08.09.2023
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МТС запустила бесплатный речной аудиогид Ульяновск-Казань
какие легенды о сокровищах рассказывают жители Сенгилея, почему село Ундоры в 19 веке считалось значимым культурным центром края, и когда Старая Майна стала «старой». Виртуальной экскурсией во время речной прогулки из Ульяновска в Казань могут бесплатно воспользоваться абоненты любого оператора. Достаточно скачать приложение МТС Live на свой смартфон, в разделе «Онлайн» найти аудиогид «Вол
|22.08.2023
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МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Нижний Новгород
енный на поддержку круизного туризма в регионах России – «Волжские истории». Серия бесплатных аудиогидов в формате мини-спектаклей будет стартовать с пристаней городов, расположенных на Волге. Первый речной аудиомаршрут появился в июне в Самаре. А новый аудиогид серии будет сопровождать туристов и жителей региона из Чебоксар по Волге в сторону Нижнего Новгорода и Казани. Об этом CNews сообщ
|16.08.2023
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МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Казань
енный на поддержку круизного туризма в регионах России – «Волжские истории». Серия бесплатных аудиогидов в формате мини-спектаклей будет стартовать с пристаней городов, расположенных на Волге. Первый речной аудиомаршрут появился в июне в Самаре. А новый аудиогид серии будет сопровождать туристов и жителей региона из Чебоксар по Волге в сторону Казани и Нижнего Новгорода. Об этом CNews сообщ
|01.06.2023
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Sitronics Group оснастит морской порт Сочи отечественной СУДС
Sitronics Group и ФГУП «Росморпорт» подписали контракт на оснащение морского порта Сочи системой управления движением судов (СУДС) на отечественном ПО. Система у
|28.04.2023
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Sitronics Group начала предоставлять АИС-данные для мониторинга и безопасности судов рыбопромыслового флота
Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) начал получать информацию о местоположении судов рыбопромыслового флота с использованием данных береговой и спутниковой автоматической идентификационной системы (АИС) компании Sitronics Group (входит в АФК «Система»). Сотрудничество ЦСМС и Sitronics Group поз
|17.01.2023
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«Карелкамень» оптимизировал работу флота и исключил убыточные контракты с помощью «1С:ERP» и «1С:Документооборота»
его числа сделок. Об этом CNews сообщили представители «1С». Ранее в группе компаний «Карелкамень» не было автоматизировано управление финансами, оптовой торговлей, речными грузоперевозками. В работе флота нередко возникали простои. Заявки на расходование денежных средств (около 60 заявок ежедневно) согласовывались по электронной почте. Казначей вел реестр заявок вручную, согласование плате
|31.10.2022
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Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря
ходЪ. Пассажирский порт» обещает в ближайшее время вывести на Москва-реку двадцать один всесезонный речной трамвайчик. Введение их в эксплуатацию в первую очередь необходимо, чтобы сократить вр
|04.08.2022
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Владельцы лодок, катеров и яхт получат удобный сервис для уведомления о выходе в море
айдер интеллектуальных решений для бизнеса, стало участником проекта, который упростит для владельцев лодок, катеров, яхт и других гражданских водных транспортных средств процедуру уведомления выхода в море. Сервис, разработанный МТТ и ООО «Простые решения», автоматизирует процедуру оповещения. В помощь судовладельцам МТТ и ООО «Простые решения» разработали цифрового помощника на платформе
|28.09.2021
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РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота
РТКОММ (на 100% принадлежит «Ростелекому») сообщила о выводе на российский рынок комплексных спутниковых решений для гражданского морского и речного флота. Решение спутникового оператора позволит контролировать состояние узлов, качество бункеровки и сохранность груза, обеспечит мониторинг местонахождения судна, а также предоставит надежное
|21.06.2021
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«Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех продемонстрирует новейшее оборудование связи для флота на десятом Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Будут представлены решения для цифровизации коммуникаций на судах ВМФ, устройства для применения в составе Глобальной мо
|30.07.2020
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«Ростех» оборудовал новейший боевой корабль полимерным укрытием для радиолокационного оборудования
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации «Ростех» разработало и установило укрытие из полимерных материалов для антенной системы радиолокационной станции фрегата «Адмирал флота Касатонов». Специальная конструкция защищает оборудование от климатических воздействий, обладает высокой надежностью и длительным сроком службы. Новый фрегат «Адмирал флота Касатон
|09.04.2019
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«Газпром нефть» внедрила цифровую систему управления логистикой в Арктике
O и Novy Port и оптимизации управления логистикой. Система, разработанная специалистами «Газпром нефти», работает в трех режимах: долгосрочное и оперативное планирование, диспетчеризация арктического флота и аналитика с использованием искусственного интеллекта. Аналитическая система использует такие потоки информации, как объемы суточной добычи на Новопортовском и Приразломном месторождения
|21.09.2017
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Orange Business Services объединит подразделения и суда Topaz Energy & Marine в единую бесшовную сеть
нии.Возможности платформы Orange Maritime Connect позволяют оптимизировать каналы связи на плывущем в море судне. Заказчик может гибко управлять передачей голоса, видео и данных в условиях огра
|13.10.2014
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«Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт
пелКом» («Билайн Бизнес») и ГК «Geolife Эшелон» сообщили о продолжении сотрудничества в области М2М-технологий - специальные телематические блоки с М2М SIM-чипами «Билайн» теперь устанавливаются и на водный транспорт. Гоночные болиды российской команды New Star оборудованы современными телематическими системами «Эшелон Marine» и «Билайн Бизнес». Благодаря М2М-оборудованию, выступления неодн
|04.08.2014
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Состоялась церемония памятного гашения почтового блока «300 лет победе русского флота в Гангутском морском сражении»
вязи В.В. Шелихов и статс-секретарь, заместитель Министра обороны Российской Федерации Н.А. Панков приняли участие в торжественной церемонии памятного гашения почтового блока «300 лет победе русского флота в Гангутском морском сражении». «Сегодня мы выпускаем в обращение почтовый блок, который дает нам возможность еще раз рассказать о доблести русских воинов, решительности действий и высоки
|01.08.2014
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В обращение выходит почтовый блок с одной маркой «300 лет победе русского флота в Гангутском морском сражении»
1700–1721 гг., состоявшееся 27 июля (7 августа) 1714 г. у мыса Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) в Балтийском море между русским и шведским флотами, первая в истории России морская победа русского флота. В сентябре 1714 г. «в граде Петровом» по Неве провели захваченные шведские корабли. Победители и пленные шли под аркой, украшенной аллегорической картиной, изображавшей орла верхом на сл
|09.10.2012
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«Транзас» ввела в эксплуатацию ПАК речной информационной системы «Днепр»
Компания «Транзас» осуществила поставку и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса речной информационной системы на реке Днепр. Система входит в состав национальной речной
|15.05.2012
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Доля HD каналов на спутниках флота Eutelsat возросла до 8%
52 телеканала (при 3835 по состоянию на аналогичный период прошлого года). В настоящее время группировка Eutelsat, чья дирекция базируется в Париже, располагает 28 спутниками. В последнее время среди флота Eutelsat особенно активно развиваются 3 орбитальные позиции: 7 гр. W, 13 гр. E (Hotbird) и 36 гр. E. В двух последних случаях увеличение теле- и радиоканалов на этих орбитальных позициях
|26.05.2010
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Электрический речной трамвай
В мире изготовлен первый полноценный речной трамвай на электрической тяге. Устройство Electronemo работает в Чехии и питается на солнечных батареях. Стоимость изготовления такого транспорта составила 149 тыс долларов, из которых о
|20.04.2010
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Решения Acronis обеспечили непрерывность рабочих процессов Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота
о обеспечения, объявила о завершении выполнения контракта на поставку программных решений резервного копирования и восстановления данных по заказу Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. С 2001 г. в академии проводится работа по созданию и внедрению системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом «ISO-9001:2000». Создан отдел управления качеством п
|27.02.2010
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Начат поиск легендарного флота Китая
Как сообщает Associated Press, Китай и Кения заключили соглашение о совместных поисках следов легендарного флота Китая, посетившего приступили к реализации рассчитанного на три года плана поиска следов пребывания легендарного флота адмирала Чжэн Хэ. Финансирование работ будет осуществлять мин
|21.01.2010
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Усиление Балтийского флота в связи с размещением в Польше ракет Patriot не планируется
Минобороны РФ опровергло сообщения об усилении Балтийского флота в связи с размещением в Польше американских ракет Patriot, пишет РБК. Как сообщили РБК в управлении пресс-службы и информации Минобороны России, информация, опубликованная в ряде СМИ об у
|19.11.2009
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В Москве состоится научно-техническая конференция "50 лет судовой атомной энергетике"
знаменовало зарождение судовой атомной энергетики, сообщает пресс-служба Курчатовского института. Цель конференции: обсуждение опыта проектирования, строительства и эксплуатации гражданского атомного флота; обсуждение перспектив развития атомного ледокольного флота с учетом изменяющейся ледовой обстановки на трассах Северного морского пути и активизации деятельности в районах Крайнег
|16.06.2009
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«Морской Порт Санкт-Петербург» управляет корпоративными финансами с помощью Microsoft Dynamics AX
Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», создала информационную систему управления корпоративными финансами для группы компаний «Морской Порт Санкт-Петербург». Решение, созданное специалистами «АНД Проджект» на базе ERP-системы Microsoft Dynamics AX, позволяет получать детализированную отчетность как по финансовым резуль
|19.12.2008
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Корабли Северного флота посетят порт Лиссабон
18 декабря в районах Северо-Восточной Атлантики проведены полёты палубной авиации Северного флота с борта тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Полёты выполнены в штатном режиме палубными истребителями Су-33. В ходе полётов лётчиками были отр
|19.12.2008
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Отряд боевых кораблей Северного флота совершает деловой заход на Кубу
Сегодня в рамках выполнения задач дальнего похода отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко», судов обеспечения «СБ-406» и танкера «Иван Бубнов» посетит порт Гавана - столицу Республики Куба. Это первый визит корабле
|02.12.2008
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«Волгоградский речной порт» управляет ТОиР с помощью TRIM
НПП «СпецТек» сдал в эксплуатацию автоматизированную систему управления ремонтами и техническим обслуживанием судов, созданную для предприятия «Волгоградский речной порт». Система построена на основе программного обеспечения TRIM. «Волгоградский речной порт» эксплуатирует пассажирские и буксирные суда, а также грузовой флот, посредством котор
|02.12.2008
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Начинаются морские учения "ВЕНРУС-2008" кораблей России и Венесуэлы
Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 1 декабря 2008 года начинаются совместные учения отряда боевых кораблей Северного флота и ВМС Венесуэлы "ВЕНРУС-2008". С российской стороны в учениях примут участие боевые корабли Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и большой противолодочны
|07.10.2008
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Морские стратегические ядерные силы Северного флота участвуют в учениях "Стабильность-2008"
Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 6 октября началось командно-штабное учение Северного флота, в котором принимают участие эскадра атомных подводных лодок, Военно-воздушные силы флота и Беломорская военно-морская база. Целью учения является комплексная отработка задач приме
|22.09.2008
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Отряд кораблей Северного флота РФ выдвинулся к берегам Венесуэлы
Отряд кораблей Северного флота РФ во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" сегодня в 10:00 мск покинул главную базу флота в Мурманске и вышел в дальний поход к берегам Венесуэлы, пишет РБК. К
|14.04.2008
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Подводятся итоги работ по ликвидации ядерного наследия атомного флота СССР
года в Москве в Центральном НИИ управления, экономики и информации Росатома (ЦНИИАтоминформ) состоится международная конференция "Международное сотрудничество по ликвидации ядерного наследия атомного флота СССР". После окончания "холодной войны" из состава Военно-морского флота было выведено около 200 атомных подводных лодок, вследствие чего встала задача их утилизации. В 2002 году н
|21.02.2008
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MS Dynamics AX внедрят в «Морском порту Санкт-Петербурга»
Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», и группа компаний «Морской порт Санкт-Петербург» объявили о начале проекта по созданию корпоративной информационной системы управления на базе Microsoft Dynamics AX. «Морской порт Санкт-Петербург» ─ это кр
|22.01.2008
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Россия начала учения корабельной ударной группы в Атлантике
нформации Минобороны России, в Северо-Восточной Атлантике 21 января начались учения корабельной ударной группы, которые будут проходить в течение нескольких дней. Корабельная ударная группа Северного флота под флагом командующего Северным флотом РФ вице-адмирала Николая Максимова в составе крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Адмирал Л
|22.01.2008
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ВВС примут активное участие в учениях Военно-морского Флота в Атлантике
Как сообщает служба информации ВВС, в учениях корабельной ударной группы Военно-морского Флота в Атлантике активно принимают участие Военно-воздушные силы. Сегодня в район учений в Бискайский залив вылетело 2 стратегических ракетоносца Ту-160, которые по плану руководителя учения о
|06.12.2007
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Авианосная группа Северного флота ушла в Средиземное море
Как сообщает Kremlin.ru, 5 декабря 2007 года на встрече с Президентом России Владимиром Путиным министр обороны России Анатолий Сердюков доложил, что в 12 часов этого дня авианосная группа Северного флота вышла в поход в северо-восточную Атлантику и Средиземное море. В её состав, наряду с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», входят большие противо
|02.04.2007
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«Билайн» обеспечит связь в море
иал сотового оператора «Билайн» расширил дальность связи в акватории и прибрежной части Балтийского моря Калининградской области.Теперь абоненты оператора смогут пользоваться услугами связи, находясь в море. За счет регулярной модернизации сети и строительства новых станций в прибрежной зоне, которая проводилась с начала года, оператор планирует обеспечить связью рыбаков, а также любителей
|28.12.2006
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Управление Северного флота объявило конкурс на эксплуатацию средств связи
Управление Северного флота в лице в/ч 45794 проводит открытый конкурс на оказание услуг по проведению эксплуатационно-технического обслуживания линейно-кабельных сооружений связи и средств связи Северного флота<
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