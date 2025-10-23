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Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт водный мореплавание судоходство морской транспорт речной транспорт гидротехнические сооружения

Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения

Иосиф Ильин "Старый капитан" (1980) Иосиф Ильин "Старый капитан" (1980)
Чекмасов Валентин Думы о море. (В.П. Постоев - старший механик). 1979 Чекмасов Валентин Думы о море. (В.П. Постоев - старший механик). 1979
Василий Стригин "Портрет капитана корабля" (1975) Василий Стригин "Портрет капитана корабля" (1975)
Георгий Кикин "Портрет капитана рудовоза В.В. Мещерякова" (1986) Георгий Кикин "Портрет капитана рудовоза В.В. Мещерякова" (1986)
Нина Гаврилова "Волжский капитан" (1962) Нина Гаврилова "Волжский капитан" (1962)
Юрий Фролов "Старпом" (1954) Юрий Фролов "Старпом" (1954)
Игорь Раздрогин "Портрет боцмана" (1972) Игорь Раздрогин "Портрет боцмана" (1972)
Александр Хоменко "Портрет А.И. Ерофеева - старшего механика Волжского флота" (1950) Александр Хоменко "Портрет А.И. Ерофеева - старшего механика Волжского флота" (1950)
Георгий Гурьянов "Матрос" (1991) Георгий Гурьянов "Матрос" (1991)
Владимир Ветрогонский "Молодежный экипаж. В рубке теплохода Волгобалт-33" (1983) Владимир Ветрогонский "Молодежный экипаж. В рубке теплохода Волгобалт-33" (1983)
Генрих Верещагин "Радист I класса танкера "Даугавпилс" А.А. Гуляев" (1983) Генрих Верещагин "Радист I класса танкера "Даугавпилс" А.А. Гуляев" (1983)
Наталья Захарова "Рубка", из серии "Москва-порт" (1985) Наталья Захарова "Рубка", из серии "Москва-порт" (1985)
Наталья Захарова "Солярий", из серии "Москва-порт" (1985) Наталья Захарова "Солярий", из серии "Москва-порт" (1985)
Олег Андреев "В рубке", из серии "По Печоре" (1986) Олег Андреев "В рубке", из серии "По Печоре" (1986)
Виктор Малиновский "На буксире. Гармонист" (1960) Виктор Малиновский "На буксире. Гармонист" (1960)
"Судовой радист", 1980-е гг. Кулагин Борис Петрович (род. 1950) "Судовой радист", 1980-е гг. Кулагин Борис Петрович (род. 1950)
"Хозяйка Волги", 1976 г. Прокопенко Алексей Андреевич "Хозяйка Волги", 1976 г. Прокопенко Алексей Андреевич
Игорь Маляренко "Молодые капитаны" (1987) Игорь Маляренко "Молодые капитаны" (1987)
Михаил Пясковский "Андрюша Андриевский - вахтенный Балтийского клуба юных моряков" (1979) Михаил Пясковский "Андрюша Андриевский - вахтенный Балтийского клуба юных моряков" (1979)
Эдуард Браговский "Петя мечтает" (1977) Эдуард Браговский "Петя мечтает" (1977)
Владимир Ветрогонский "Первый рейс" (1983) Владимир Ветрогонский "Первый рейс" (1983)
Владимир Емельянов "Мальчишки и море" (1975) Владимир Емельянов "Мальчишки и море" (1975)
Виктор Прибыловский "Будущие капитаны" (1963) Виктор Прибыловский "Будущие капитаны" (1963)
Н.С. Сальников "Вахта капитана" (1970) б. темпера Н.С. Сальников "Вахта капитана" (1970) б. темпера
Юрий Боско "Помощник капитана" (1963) Юрий Боско "Помощник капитана" (1963)
Михаил Ройтер "В перерыве" (1965) Михаил Ройтер "В перерыве" (1965)
Александр Хойдре "В Атлантику" (1968) Александр Хойдре "В Атлантику" (1968)
Портрет капитана-наставника Копцева Н.Г. 1972 г. Орлов Степан Егорович (1929-2003) Портрет капитана-наставника Копцева Н.Г. 1972 г. Орлов Степан Егорович (1929-2003)
Советский речной транспорт Показано разнообразие популярного речного транспорта советского периода: Ракета (катер на подводных крыльях для малых пассажирских перевозок), большой пассажирский теплоход на фоне которого идет баржа, на дальнем плане схематично показаны баржи с грузом и парусники. А. Гусаревич, 1964г. Советский речной транспорт Показано разнообразие популярного речного транспорта советского периода: Ракета (катер на подводных крыльях для малых пассажирских перевозок), большой пассажирский теплоход на фоне которого идет баржа, на дальнем плане схематично показаны баржи с грузом и парусники. А. Гусаревич, 1964г.
На реке, 1960 Худ.: Соколов Николай Александрович На реке, 1960 Худ.: Соколов Николай Александрович
Семен Чернов, Владимир Добровольский "Бакенщица" (1961) Семен Чернов, Владимир Добровольский "Бакенщица" (1961)
Яков Ромас "Бакенщик" (1941) Яков Ромас "Бакенщик" (1941)
Николай Ермолаев "Маяк" (1965) Николай Ермолаев "Маяк" (1965)
«Утро в гавани», 1964 г. Автор: Мечев Мюд Мариевич «Утро в гавани», 1964 г. Автор: Мечев Мюд Мариевич
В порту, 1980-е Худ.: Данилов Анатолий Васильевич В порту, 1980-е Худ.: Данилов Анатолий Васильевич
Суло Юнтунен "Река и корабли" (1974) Суло Юнтунен "Река и корабли" (1974)
Адольф Алексеев "Пристань на Ангаре" (1958) Адольф Алексеев "Пристань на Ангаре" (1958)
Самуил Каплан "Порт не спит" (1962) Самуил Каплан "Порт не спит" (1962)
Михаил Будкеев "Переходной мост" (1969) Михаил Будкеев "Переходной мост" (1969)
Феликс Тебиев "Город кораблей" (1987) Феликс Тебиев "Город кораблей" (1987)
Николай Петрашкевич "Тишина у Баренцева моря" (1974) Николай Петрашкевич "Тишина у Баренцева моря" (1974)
Юлий Рачёв "Начало навигации. Ранняя весна" (1985) Юлий Рачёв "Начало навигации. Ранняя весна" (1985)
Георгий Петров "Морской порт" (1961) Георгий Петров "Морской порт" (1961)
Юрий Ефремов "Пристань", из серии "Север" (1963) Юрий Ефремов "Пристань", из серии "Север" (1963)
Арсений Семенов "Грузовой порт в Ялте" (1958) Арсений Семенов "Грузовой порт в Ялте" (1958)
Иван Ионченков "В порту" (1971) Иван Ионченков "В порту" (1971)
Константин Назаров "Море" (1973) Константин Назаров "Море" (1973)
Виктор Вихтинский "В бухте" (1950) Виктор Вихтинский "В бухте" (1950)
«В Южном порту столицы» 1949 г. Ромас Яков Дорофеевич (1902-1969) «В Южном порту столицы» 1949 г. Ромас Яков Дорофеевич (1902-1969)
Александрс Звиедрис "Красный корабль" (1962) Александрс Звиедрис "Красный корабль" (1962)
Евгений Устинов "На пирсе" (1981) Евгений Устинов "На пирсе" (1981)
Таисия Скородумова "Перекур" (1982) Таисия Скородумова "Перекур" (1982)
Рудольф Баранов "С высоты портового крана" (1974) Рудольф Баранов "С высоты портового крана" (1974)
Вадим Орлов "Кораблик" (1985) Вадим Орлов "Кораблик" (1985)
Надир Касумов "Каждое утро" (1974) Надир Касумов "Каждое утро" (1974)
Юрий Походаев "Восход луны. Корабль Юрий Гагарин" (1978) Юрий Походаев "Восход луны. Корабль Юрий Гагарин" (1978)
К.Д. Иноземцев "На море" (1986) К.Д. Иноземцев "На море" (1986)
Владимир Ветрогонский "Стоим на якоре" (1981) Владимир Ветрогонский "Стоим на якоре" (1981)
Константин Назаров "В море" (1962) Константин Назаров "В море" (1962)
Геннадий Скворцов "Северный порт" (1977) Геннадий Скворцов "Северный порт" (1977)
Владимир Садин "Лес портовых кранов" (б/д) Владимир Садин "Лес портовых кранов" (б/д)
Янис Бректе "Порт" (1968) Янис Бректе "Порт" (1968)
А.П. Луценко "Порт. Теплоход "Караганда" на разгрузке" (1955) А.П. Луценко "Порт. Теплоход "Караганда" на разгрузке" (1955)
Нина Дьякова "Порт" (1978) Нина Дьякова "Порт" (1978)
Валентин Цельмер "В арктическом порту" (1959) Валентин Цельмер "В арктическом порту" (1959)
Гарри Френц "Порт" (1960) Гарри Френц "Порт" (1960)
Лев Гимов "Порт Ванино" (1988) Лев Гимов "Порт Ванино" (1988)
Федор Сидоров "В порту Игарка" (1960-е) Федор Сидоров "В порту Игарка" (1960-е)
Борис Шварков "Вологодский порт" (1977) Борис Шварков "Вологодский порт" (1977)
Александр Зырянов "Грузовой порт" (1959) Александр Зырянов "Грузовой порт" (1959)
Александр Балабаев "В порту" (1987) Александр Балабаев "В порту" (1987)
Фернан Зинатулин "Порт Восточный. Краны" (1979) Фернан Зинатулин "Порт Восточный. Краны" (1979)
Фернан Зинатулин "Порт Восточный. Погрузка" (1979) Фернан Зинатулин "Порт Восточный. Погрузка" (1979)
Николай Гусаченко "Вечер в порту" (1970-е) Николай Гусаченко "Вечер в порту" (1970-е)
Валерий Алфеевский "В торговом порту" (1961) Валерий Алфеевский "В торговом порту" (1961)
Герман Завьялов "Сибирский порт" (1974) Герман Завьялов "Сибирский порт" (1974)
Николай Сальников "В игарском порту" (1970) Николай Сальников "В игарском порту" (1970)
Геннадий Ефимочкин "Порт" (1969) Геннадий Ефимочкин "Порт" (1969)
Николай Сальников "В Игарском порту" (1960) Николай Сальников "В Игарском порту" (1960)
Николай Сальников "Лето в затоне" (1979) Николай Сальников "Лето в затоне" (1979)
Фёдор Молибоженко "Два времени" (1975) Фёдор Молибоженко "Два времени" (1975)
Георгий Нисский "Пароход Россия" (1951) Георгий Нисский "Пароход Россия" (1951)
Георгий Мирошниченко "Синяя Обь" (1980) Георгий Мирошниченко "Синяя Обь" (1980)
Кирилл Кипятков "Угольный терминал" (2016) Кирилл Кипятков "Угольный терминал" (2016)
Рашит Газеев "Белый сон речного порта" (б/д) Рашит Газеев "Белый сон речного порта" (б/д)
Татьяна Прибыловская "Обед" (1972) Татьяна Прибыловская "Обед" (1972)
Михаил Филатов "Пристань Минусинскъ" (1978) Михаил Филатов "Пристань Минусинскъ" (1978)
Эльза Хохловкина "Паромная переправа" (1983) Эльза Хохловкина "Паромная переправа" (1983)
"У причала", 1958 г. Дешалыт Ефим Исаакович (1921 - 1996) "У причала", 1958 г. Дешалыт Ефим Исаакович (1921 - 1996)
Валентин Едемский "В канале" (б/д) Валентин Едемский "В канале" (б/д)
Юрий Ефремов "Савраска" (1967) Юрий Ефремов "Савраска" (1967)
Станислав Белов "Теплоход пришел" (1979) Станислав Белов "Теплоход пришел" (1979)
В порту 1930 г. Дейнека Александр Александрович (1899-1969) В порту 1930 г. Дейнека Александр Александрович (1899-1969)
"Рабочая река", 2022-23г.г. Художник - Артем Тихонов "Рабочая река", 2022-23г.г. Художник - Артем Тихонов
"У причала", 1964 г. Автор: Труфанов Михаил Павлович "У причала", 1964 г. Автор: Труфанов Михаил Павлович
"На разгрузке" 1955 г. Кац Илья Львович (1908 - 1992) "На разгрузке" 1955 г. Кац Илья Львович (1908 - 1992)
Резниченко Юрий Докеры Находки. 1981 Резниченко Юрий Докеры Находки. 1981
«Море», 1985 год. Художник — Фомин Евгений Тарасович. «Море», 1985 год. Художник — Фомин Евгений Тарасович.
Нина Ватолина, плакат 1952 года "Мы тоже будем моряками!" Нина Ватолина, плакат 1952 года "Мы тоже будем моряками!"
Роза Давитьян "Волга-труженица" (1967) Роза Давитьян "Волга-труженица" (1967)
Сергей Бакаев "Вечерний причал" (1963) Сергей Бакаев "Вечерний причал" (1963)
Михаил Пясковский "Погрузка Оби" (1960) Михаил Пясковский "Погрузка Оби" (1960)
Валентин Губарев "Прощайте, скалистые горы!" (2001) Валентин Губарев "Прощайте, скалистые горы!" (2001)
Довоенный плакат речфлота. Предположительно 1930-е гг. Довоенный плакат речфлота. Предположительно 1930-е гг.
Гиви Манткава "На балконе. Боцман в отпуске" (1976) Гиви Манткава "На балконе. Боцман в отпуске" (1976)
«Ранний снег», 1962 год. Графика Новосибирский государственный художественный музей Баранов Константин Яковлевич (1910-1985) «Ранний снег», 1962 год. Графика Новосибирский государственный художественный музей Баранов Константин Яковлевич (1910-1985)
"Последний караван", 1964 г. Ромас Яков Дорофеевич (1902 - 1969) "Последний караван", 1964 г. Ромас Яков Дорофеевич (1902 - 1969)
Алла Семакова "Ледоход на Двине" (1976) Алла Семакова "Ледоход на Двине" (1976)
Мюд Мечев "В северных широтах" (1961) Мюд Мечев "В северных широтах" (1961)
Николай Завьялов "Байкал. Первый снег" (1974) Николай Завьялов "Байкал. Первый снег" (1974)
Яков Вебер "Последний рейс" (1930) Яков Вебер "Последний рейс" (1930)
Яблоков Анатолий Навигация заканчивается. 1986 Яблоков Анатолий Навигация заканчивается. 1986
Александр Ведерников "Зимний день из окна" (1966) Александр Ведерников "Зимний день из окна" (1966)
Анатолий Тумбасов "Суда на зимовке в Заозерском затоне" (1973) Анатолий Тумбасов "Суда на зимовке в Заозерском затоне" (1973)
Виктор Вильнер "Зимовье кораблей" (1978) Виктор Вильнер "Зимовье кораблей" (1978)
Г.Н. Завьялов "Сибирский порт" (1974) Г.Н. Завьялов "Сибирский порт" (1974)
"Всероссийский субботник – путь к Возрождению водного транспорта" (Петров-Водкин К) 1920 год "Всероссийский субботник – путь к Возрождению водного транспорта" (Петров-Водкин К) 1920 год
Плакат "Водник, ты голоден, разут" (1922) Плакат "Водник, ты голоден, разут" (1922)
Плакат "Хорошие советские реки" (1920-е) Плакат "Хорошие советские реки" (1920-е)
Плакат РСФСР "Усиливайте водный транспорт" (1921) Плакат РСФСР "Усиливайте водный транспорт" (1921)
Посетите СССР: Волжский круиз. (Неизвестный художник) 1956 год Посетите СССР: Волжский круиз. (Неизвестный художник) 1956 год
Плакат «Речные путешествия», 1981 Худ.: Маркович Марк Михайлович Плакат «Речные путешествия», 1981 Худ.: Маркович Марк Михайлович
На мостике "Советского Союза" - задняя обложка буклета Дальневосточного морского пароходства ММФ СССР (1959) На мостике "Советского Союза" - задняя обложка буклета Дальневосточного морского пароходства ММФ СССР (1959)
Петр Столяренко "Теплоход Грузия" (1983) Петр Столяренко "Теплоход Грузия" (1983)
Советский речной транспорт, 1962 Худ.: Гусаревич Александр Советский речной транспорт, 1962 Худ.: Гусаревич Александр
"На Волге", 1961 г. Пушнин Александр Тихонович (1921 - 1991) "На Волге", 1961 г. Пушнин Александр Тихонович (1921 - 1991)
Владимир Маковский "На пароходе" (1902) Владимир Маковский "На пароходе" (1902)
Поездка на речных судах - лучший отдых! Плакат посвящен туризму в Советском Союзе, в частности речных круизов. В 1960-х гг. в СССР широко развернулось туристическое движение. Спрос на активный отдых, круизы значительно вырос у советских граждан, что было связано с переходом предприятий на пятидневную рабочую неделю. В. Казакевич, 1961г. Поездка на речных судах - лучший отдых! Плакат посвящен туризму в Советском Союзе, в частности речных круизов. В 1960-х гг. в СССР широко развернулось туристическое движение. Спрос на активный отдых, круизы значительно вырос у советских граждан, что было связано с переходом предприятий на пятидневную рабочую неделю. В. Казакевич, 1961г.
«Вечерняя прогулка на теплоходе — лучший отдых после трудового дня». Советский рекламный плакат. Паскевич Ю. А., 1965 год. «Вечерняя прогулка на теплоходе — лучший отдых после трудового дня». Советский рекламный плакат. Паскевич Ю. А., 1965 год.
Плакат «Морские прогулки — лучший отдых», 1959 Худ.: Сергей Сахаров Плакат «Морские прогулки — лучший отдых», 1959 Худ.: Сергей Сахаров
Наталья Нестерова "Прогулочный пароход" (1970) Наталья Нестерова "Прогулочный пароход" (1970)
В.Н. Сигорский "Москва. Речной вокзал" (1971) В.Н. Сигорский "Москва. Речной вокзал" (1971)
Сахаров Сергей "На пароходе по Есенинским местам", плакат 1964 года Сахаров Сергей "На пароходе по Есенинским местам", плакат 1964 года
Илья Репин. «Бурлаки, идущие вброд», 1872 год Государственная Третьяковская галерея Это второй вариант картины «Бурлаки на Волге». История создания картины подробно описана самим Репиным в книге «Далёкое близкое». Первоначальный замысел произведения целиком укладывался в концепцию «критического реализма» 1860-х годов: нищие, ободранные, грязные бурлаки в сопоставлении с нарядной толпой дачников (такую сцену Репин увидел однажды во время прогулки по Неве). С целью осуществления этой идеи художник в 1870 году предпринял поездку по Волге, где выполнил множество портретных зарисовок. От первоначального замысла не осталось и следа. Современники с самого начала воспринимали картину не как иллюстрацию из реальной жизни, а скорее как представление «народных типов» и повествование об их трудном жизненном пути. В реальности баржу просто физически не могло тащить такое небольшое количество людей. «…в моих “Бурлаках” каждую баржу тащило не менее 200–250 человек – целые полки народа, что составляет всю суть дела», – гневно писал Василий Верещагин, сопоставляя репинскую картину с собственным замыслом. Второй вариант картины более «жесткий», чем всем известные «Бурлаки» из Русского музея. Репин затенил первый план, ликвидировал солнечный пейзаж, акцентировал брутальность «диких организмов», как однажды выразился критик Стасов, и развернул фризообразную композицию лицом на зрителя, оказывающегося прямо на пути движения. В картине «Бурлаки на Волге» нет события, а есть монотонное движение. Этот вариант, хранящийся в Русском музее, более классичен, в нем Репин использовал барельефную композицию. В варианте Третьяковской галереи, «Бурлаки, идущие вброд», репинские герои движутся из глубины прямо на зрителя, словно стремясь выйти за пределы холста. Это решение выглядит более смелым и отражает пластические поиски художника. Контраст предгрозового мрачного неба, темной группы людей и золота песка будто подчеркивает чудовищную несправедливость мира. Изображая беспросветно тяжелую жизнь простого человека, художник ищет в каждом из героев яркую образную характеристику. Его персонажи, взятые из самой народной гущи, не вызывают к себе жалости, напротив, внушают уважение. Илья Репин. «Бурлаки, идущие вброд», 1872 год Государственная Третьяковская галерея Это второй вариант картины «Бурлаки на Волге». История создания картины подробно описана самим Репиным в книге «Далёкое близкое». Первоначальный замысел произведения целиком укладывался в концепцию «критического реализма» 1860-х годов: нищие, ободранные, грязные бурлаки в сопоставлении с нарядной толпой дачников (такую сцену Репин увидел однажды во время прогулки по Неве). С целью осуществления этой идеи художник в 1870 году предпринял поездку по Волге, где выполнил множество портретных зарисовок. От первоначального замысла не осталось и следа. Современники с самого начала воспринимали картину не как иллюстрацию из реальной жизни, а скорее как представление «народных типов» и повествование об их трудном жизненном пути. В реальности баржу просто физически не могло тащить такое небольшое количество людей. «…в моих “Бурлаках” каждую баржу тащило не менее 200–250 человек – целые полки народа, что составляет всю суть дела», – гневно писал Василий Верещагин, сопоставляя репинскую картину с собственным замыслом. Второй вариант картины более «жесткий», чем всем известные «Бурлаки» из Русского музея. Репин затенил первый план, ликвидировал солнечный пейзаж, акцентировал брутальность «диких организмов», как однажды выразился критик Стасов, и развернул фризообразную композицию лицом на зрителя, оказывающегося прямо на пути движения. В картине «Бурлаки на Волге» нет события, а есть монотонное движение. Этот вариант, хранящийся в Русском музее, более классичен, в нем Репин использовал барельефную композицию. В варианте Третьяковской галереи, «Бурлаки, идущие вброд», репинские герои движутся из глубины прямо на зрителя, словно стремясь выйти за пределы холста. Это решение выглядит более смелым и отражает пластические поиски художника. Контраст предгрозового мрачного неба, темной группы людей и золота песка будто подчеркивает чудовищную несправедливость мира. Изображая беспросветно тяжелую жизнь простого человека, художник ищет в каждом из героев яркую образную характеристику. Его персонажи, взятые из самой народной гущи, не вызывают к себе жалости, напротив, внушают уважение.
Евгений Амаспюр "Отслуживший" (1979) Евгений Амаспюр "Отслуживший" (1979)
Иосиф Ильин "Старый капитан" (1980)

СОБЫТИЯ


23.10.2025 ВСК и ЦСМС объединились для развития телемедицины на судах рыбопромыслового флота

держку здоровья членам экипажей в период промысла, включая телемедицинские сервисы для оперативных консультаций в рейсе. «Это партнерство – важный шаг в развитии страховой защиты для рыбопромыслового флота. Мы сможем предложить рынку действительно комплексные решения. Они не только минимизируют финансовые риски судовладельцев, но и, что крайне важно, позаботятся о здоровье и безопасности мо
16.08.2024 Переход с системы электронного архива на систему электронного документооборота в компании «Российский Речной Регистр»

Компания «Российский Речной Регистр» выполнила переход с системы электронного архива на систему электронного документооборота «Этлас», а также расширила количество рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители
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08.09.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Ульяновск-Казань

какие легенды о сокровищах рассказывают жители Сенгилея, почему село Ундоры в 19 веке считалось значимым культурным центром края, и когда Старая Майна стала «старой». Виртуальной экскурсией во время речной прогулки из Ульяновска в Казань могут бесплатно воспользоваться абоненты любого оператора. Достаточно скачать приложение МТС Live на свой смартфон, в разделе «Онлайн» найти аудиогид «Вол
22.08.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Нижний Новгород

енный на поддержку круизного туризма в регионах России – «Волжские истории». Серия бесплатных аудиогидов в формате мини-спектаклей будет стартовать с пристаней городов, расположенных на Волге. Первый речной аудиомаршрут появился в июне в Самаре. А новый аудиогид серии будет сопровождать туристов и жителей региона из Чебоксар по Волге в сторону Нижнего Новгорода и Казани. Об этом CNews сообщ
16.08.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Казань

енный на поддержку круизного туризма в регионах России – «Волжские истории». Серия бесплатных аудиогидов в формате мини-спектаклей будет стартовать с пристаней городов, расположенных на Волге. Первый речной аудиомаршрут появился в июне в Самаре. А новый аудиогид серии будет сопровождать туристов и жителей региона из Чебоксар по Волге в сторону Казани и Нижнего Новгорода. Об этом CNews сообщ
01.06.2023 Sitronics Group оснастит морской порт Сочи отечественной СУДС

Sitronics Group и ФГУП «Росморпорт» подписали контракт на оснащение морского порта Сочи системой управления движением судов (СУДС) на отечественном ПО. Система у
28.04.2023 Sitronics Group начала предоставлять АИС-данные для мониторинга и безопасности судов рыбопромыслового флота

Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) начал получать информацию о местоположении судов рыбопромыслового флота с использованием данных береговой и спутниковой автоматической идентификационной системы (АИС) компании Sitronics Group (входит в АФК «Система»). Сотрудничество ЦСМС и Sitronics Group поз
17.01.2023 «Карелкамень» оптимизировал работу флота и исключил убыточные контракты с помощью «1С:ERP» и «1С:Документооборота»

его числа сделок. Об этом CNews сообщили представители «1С». Ранее в группе компаний «Карелкамень» не было автоматизировано управление финансами, оптовой торговлей, речными грузоперевозками. В работе флота нередко возникали простои. Заявки на расходование денежных средств (около 60 заявок ежедневно) согласовывались по электронной почте. Казначей вел реестр заявок вручную, согласование плате
31.10.2022 Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря

ходЪ. Пассажирский порт» обещает в ближайшее время вывести на Москва-реку двадцать один всесезонный речной трамвайчик. Введение их в эксплуатацию в первую очередь необходимо, чтобы сократить вр
04.08.2022 Владельцы лодок, катеров и яхт получат удобный сервис для уведомления о выходе в море

айдер интеллектуальных решений для бизнеса, стало участником проекта, который упростит для владельцев лодок, катеров, яхт и других гражданских водных транспортных средств процедуру уведомления выхода в море. Сервис, разработанный МТТ и ООО «Простые решения», автоматизирует процедуру оповещения. В помощь судовладельцам МТТ и ООО «Простые решения» разработали цифрового помощника на платформе

28.09.2021 РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота

РТКОММ (на 100% принадлежит «Ростелекому») сообщила о выводе на российский рынок комплексных спутниковых решений для гражданского морского и речного флота. Решение спутникового оператора позволит контролировать состояние узлов, качество бункеровки и сохранность груза, обеспечит мониторинг местонахождения судна, а также предоставит надежное

21.06.2021 «Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех продемонстрирует новейшее оборудование связи для флота на десятом Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Будут представлены решения для цифровизации коммуникаций на судах ВМФ, устройства для применения в составе Глобальной мо
30.07.2020 «Ростех» оборудовал новейший боевой корабль полимерным укрытием для радиолокационного оборудования

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации «Ростех» разработало и установило укрытие из полимерных материалов для антенной системы радиолокационной станции фрегата «Адмирал флота Касатонов». Специальная конструкция защищает оборудование от климатических воздействий, обладает высокой надежностью и длительным сроком службы. Новый фрегат «Адмирал флота Касатон
09.04.2019 «Газпром нефть» внедрила цифровую систему управления логистикой в Арктике

O и Novy Port и оптимизации управления логистикой. Система, разработанная специалистами «Газпром нефти», работает в трех режимах: долгосрочное и оперативное планирование, диспетчеризация арктического флота и аналитика с использованием искусственного интеллекта. Аналитическая система использует такие потоки информации, как объемы суточной добычи на Новопортовском и Приразломном месторождения
21.09.2017 Orange Business Services объединит подразделения и суда Topaz Energy & Marine в единую бесшовную сеть

нии.Возможности платформы Orange Maritime Connect позволяют оптимизировать каналы связи на плывущем в море судне. Заказчик может гибко управлять передачей голоса, видео и данных в условиях огра
13.10.2014 «Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт

пелКом» («Билайн Бизнес») и ГК «Geolife Эшелон» сообщили о продолжении сотрудничества в области М2М-технологий - специальные телематические блоки с М2М SIM-чипами «Билайн» теперь устанавливаются и на водный транспорт. Гоночные болиды российской команды New Star оборудованы современными телематическими системами «Эшелон Marine» и «Билайн Бизнес». Благодаря М2М-оборудованию, выступления неодн
04.08.2014 Состоялась церемония памятного гашения почтового блока «300 лет победе русского флота в Гангутском морском сражении»

вязи В.В. Шелихов и статс-секретарь, заместитель Министра обороны Российской Федерации Н.А. Панков приняли участие в торжественной церемонии памятного гашения почтового блока «300 лет победе русского флота в Гангутском морском сражении». «Сегодня мы выпускаем в обращение почтовый блок, который дает нам возможность еще раз рассказать о доблести русских воинов, решительности действий и высоки
01.08.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой «300 лет победе русского флота в Гангутском морском сражении»

1700–1721 гг., состоявшееся 27 июля (7 августа) 1714 г. у мыса Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) в Балтийском море между русским и шведским флотами, первая в истории России морская победа русского флота. В сентябре 1714 г. «в граде Петровом» по Неве провели захваченные шведские корабли. Победители и пленные шли под аркой, украшенной аллегорической картиной, изображавшей орла верхом на сл
09.10.2012 «Транзас» ввела в эксплуатацию ПАК речной информационной системы «Днепр»

Компания «Транзас» осуществила поставку и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса речной информационной системы на реке Днепр. Система входит в состав национальной речной

15.05.2012 Доля HD каналов на спутниках флота Eutelsat возросла до 8%

52 телеканала (при 3835 по состоянию на аналогичный период прошлого года). В настоящее время группировка Eutelsat, чья дирекция базируется в Париже, располагает 28 спутниками. В последнее время среди флота Eutelsat особенно активно развиваются 3 орбитальные позиции: 7 гр. W, 13 гр. E (Hotbird) и 36 гр. E. В двух последних случаях увеличение теле- и радиоканалов на этих орбитальных позициях

26.05.2010 Электрический речной трамвай

В мире изготовлен первый полноценный речной трамвай на электрической тяге. Устройство Electronemo работает в Чехии и питается на солнечных батареях. Стоимость изготовления такого транспорта составила 149 тыс долларов, из которых о
20.04.2010 Решения Acronis обеспечили непрерывность рабочих процессов Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота

о обеспечения, объявила о завершении выполнения контракта на поставку программных решений резервного копирования и восстановления данных по заказу Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. С 2001 г. в академии проводится работа по созданию и внедрению системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом «ISO-9001:2000». Создан отдел управления качеством п
27.02.2010 Начат поиск легендарного флота Китая

Как сообщает Associated Press, Китай и Кения заключили соглашение о совместных поисках следов легендарного флота Китая, посетившего приступили к реализации рассчитанного на три года плана поиска следов пребывания легендарного флота адмирала Чжэн Хэ. Финансирование работ будет осуществлять мин
21.01.2010 Усиление Балтийского флота в связи с размещением в Польше ракет Patriot не планируется

Минобороны РФ опровергло сообщения об усилении Балтийского флота в связи с размещением в Польше американских ракет Patriot, пишет РБК. Как сообщили РБК в управлении пресс-службы и информации Минобороны России, информация, опубликованная в ряде СМИ об у
19.11.2009 В Москве состоится научно-техническая конференция "50 лет судовой атомной энергетике"

знаменовало зарождение судовой атомной энергетики, сообщает пресс-служба Курчатовского института. Цель конференции: обсуждение опыта проектирования, строительства и эксплуатации гражданского атомного флота; обсуждение перспектив развития атомного ледокольного флота с учетом изменяющейся ледовой обстановки на трассах Северного морского пути и активизации деятельности в районах Крайнег
16.06.2009 «Морской Порт Санкт-Петербург» управляет корпоративными финансами с помощью Microsoft Dynamics AX

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», создала информационную систему управления корпоративными финансами для группы компаний «Морской Порт Санкт-Петербург». Решение, созданное специалистами «АНД Проджект» на базе ERP-системы Microsoft Dynamics AX, позволяет получать детализированную отчетность как по финансовым резуль
19.12.2008 Корабли Северного флота посетят порт Лиссабон

18 декабря в районах Северо-Восточной Атлантики проведены полёты палубной авиации Северного флота с борта тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Полёты выполнены в штатном режиме палубными истребителями Су-33. В ходе полётов лётчиками были отр
19.12.2008 Отряд боевых кораблей Северного флота совершает деловой заход на Кубу

Сегодня в рамках выполнения задач дальнего похода отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко», судов обеспечения «СБ-406» и танкера «Иван Бубнов» посетит порт Гавана - столицу Республики Куба. Это первый визит корабле
02.12.2008 «Волгоградский речной порт» управляет ТОиР с помощью TRIM

НПП «СпецТек» сдал в эксплуатацию автоматизированную систему управления ремонтами и техническим обслуживанием судов, созданную для предприятия «Волгоградский речной порт». Система построена на основе программного обеспечения TRIM. «Волгоградский речной порт» эксплуатирует пассажирские и буксирные суда, а также грузовой флот, посредством котор
02.12.2008 Начинаются морские учения "ВЕНРУС-2008" кораблей России и Венесуэлы

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 1 декабря 2008 года начинаются совместные учения отряда боевых кораблей Северного флота и ВМС Венесуэлы "ВЕНРУС-2008". С российской стороны в учениях примут участие боевые корабли Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и большой противолодочны
07.10.2008 Морские стратегические ядерные силы Северного флота участвуют в учениях "Стабильность-2008"

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 6 октября началось командно-штабное учение Северного флота, в котором принимают участие эскадра атомных подводных лодок, Военно-воздушные силы флота и Беломорская военно-морская база. Целью учения является комплексная отработка задач приме
22.09.2008 Отряд кораблей Северного флота РФ выдвинулся к берегам Венесуэлы

Отряд кораблей Северного флота РФ во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" сегодня в 10:00 мск покинул главную базу флота в Мурманске и вышел в дальний поход к берегам Венесуэлы, пишет РБК. К
14.04.2008 Подводятся итоги работ по ликвидации ядерного наследия атомного флота СССР

года в Москве в Центральном НИИ управления, экономики и информации Росатома (ЦНИИАтоминформ) состоится международная конференция "Международное сотрудничество по ликвидации ядерного наследия атомного флота СССР". После окончания "холодной войны" из состава Военно-морского флота было выведено около 200 атомных подводных лодок, вследствие чего встала задача их утилизации. В 2002 году н
21.02.2008 MS Dynamics AX внедрят в «Морском порту Санкт-Петербурга»

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», и группа компаний «Морской порт Санкт-Петербург» объявили о начале проекта по созданию корпоративной информационной системы управления на базе Microsoft Dynamics AX. «Морской порт Санкт-Петербург» ─ это кр
22.01.2008 Россия начала учения корабельной ударной группы в Атлантике

нформации Минобороны России, в Северо-Восточной Атлантике 21 января начались учения корабельной ударной группы, которые будут проходить в течение нескольких дней. Корабельная ударная группа Северного флота под флагом командующего Северным флотом РФ вице-адмирала Николая Максимова в составе крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Адмирал Л
22.01.2008 ВВС примут активное участие в учениях Военно-морского Флота в Атлантике

Как сообщает служба информации ВВС, в учениях корабельной ударной группы Военно-морского Флота в Атлантике активно принимают участие Военно-воздушные силы. Сегодня в район учений в Бискайский залив вылетело 2 стратегических ракетоносца Ту-160, которые по плану руководителя учения о
06.12.2007 Авианосная группа Северного флота ушла в Средиземное море

Как сообщает Kremlin.ru, 5 декабря 2007 года на встрече с Президентом России Владимиром Путиным министр обороны России Анатолий Сердюков доложил, что в 12 часов этого дня авианосная группа Северного флота вышла в поход в северо-восточную Атлантику и Средиземное море. В её состав, наряду с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», входят большие противо
02.04.2007 «Билайн» обеспечит связь в море

иал сотового оператора «Билайн» расширил дальность связи в акватории и прибрежной части Балтийского моря Калининградской области.Теперь абоненты оператора смогут пользоваться услугами связи, находясь в море. За счет регулярной модернизации сети и строительства новых станций в прибрежной зоне, которая проводилась с начала года, оператор планирует обеспечить связью рыбаков, а также любителей

28.12.2006 Управление Северного флота объявило конкурс на эксплуатацию средств связи

Управление Северного флота в лице в/ч 45794 проводит открытый конкурс на оказание услуг по проведению эксплуатационно-технического обслуживания линейно-кабельных сооружений связи и средств связи Северного флота<

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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
Российская палата судоходства - АСК - Ассоциация судоходных компаний - СОРОСС - Союз российских судовладельцев 3 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 8 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
АПСРТ - Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта 1 1
АСРТ РФ - Ассоциация связистов речного транспорта Российской Федерации 1 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 162
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 124
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 118
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 108
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 106
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 88
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 87
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 74
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 74
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 71
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 62
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 55
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 54
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 45
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 39
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 39
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 34
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 34
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 34
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 33
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 31
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 31
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 30
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 30
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 29
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 33
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 28
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 26
Linux OS 11533 23
Microsoft Windows 16882 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
Microsoft Windows 2000 8678 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 11
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 11
Google Android 15243 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
Apple iOS 8583 9
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 9
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 9
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 8
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Microsoft Office 4170 8
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 8
Microsoft Dynamics 1197 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 8
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 8
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 7
Evocargo N1 21 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 7
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 7
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 7
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 7
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 20 6
FreePik 1841 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 6
Космодром Байконур 1072 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Stafory - робот Вера 377 6
Путин Владимир 3454 19
Пожидаев Николай 85 10
Медведев Дмитрий 1665 9
Донской Дмитрий 40 8
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 6
Жуков Василий 27 5
Калинин Александр 189 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Родионов Андрей 35 5
Перминов Анатолий 131 5
Истомин Максим 26 5
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Бубнов Иван 5 4
Шишенин Евгений 30 4
Ратиев Сергей 28 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Мишустин Михаил 787 4
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Дрейгер Павел 40 4
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Дыгало Игорь 9 4
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Balch Tucker - Болч Таккер 4 3
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Гвоздев Дмитрий 145 3
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Рустелеком ТК 305 1
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Internet Stock Report 994 1
ITResearch 123 1
Moody's Investors Service 136 1
РАН - Российская академия наук 2122 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 8
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
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NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
Keio University - Университет Кэйо 39 3
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
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Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 3
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Universitat de Valеncia - University of Valencia - Университет Валенсии 10 2
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 2
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 2
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