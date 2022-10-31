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Транспорт водный мореплавание судоходство морской транспорт речной транспорт гидротехнические сооружения

Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения


31.10.2022 Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря

ров – они не шумят и не создают вредных выхлопов. Паром Ampere  Продолжим рассказ про электрический водный транспорт историей про судно, также рассчитанное на перевозку пассажиров. Это паром с

04.08.2022 Владельцы лодок, катеров и яхт получат удобный сервис для уведомления о выходе в море

айдер интеллектуальных решений для бизнеса, стало участником проекта, который упростит для владельцев лодок, катеров, яхт и других гражданских водных транспортных средств процедуру уведомления выхода в море. Сервис, разработанный МТТ и ООО «Простые решения», автоматизирует процедуру оповещения. В помощь судовладельцам МТТ и ООО «Простые решения» разработали цифрового помощника на платформе

13.10.2014 «Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт

пелКом» («Билайн Бизнес») и ГК «Geolife Эшелон» сообщили о продолжении сотрудничества в области М2М-технологий - специальные телематические блоки с М2М SIM-чипами «Билайн» теперь устанавливаются и на водный транспорт. Гоночные болиды российской команды New Star оборудованы современными телематическими системами «Эшелон Marine» и «Билайн Бизнес». Благодаря М2М-оборудованию, выступления неодн
02.04.2007 «Билайн» обеспечит связь в море

иал сотового оператора «Билайн» расширил дальность связи в акватории и прибрежной части Балтийского моря Калининградской области.Теперь абоненты оператора смогут пользоваться услугами связи, находясь в море. За счет регулярной модернизации сети и строительства новых станций в прибрежной зоне, которая проводилась с начала года, оператор планирует обеспечить связью рыбаков, а также любителей

27.07.2001 День Системного Администратора

лку навострил... Свистнул SIMM и полетел, В шею коршуна задел, Взвизгнул хард, взмывая ввысь - Только перья разнеслись. SIMM и хард - буль-буль, хоть плачь, Да, программер наш меткач! Смотрит: коршун в море тонет, По-английски что-то стонет. Лебедь около плывёт, В злого коршуна плюёт, Гибель близкую торопит, Мазербордом в море топит - И программеру потом Молвит русским языком: "Ты пр

Публикаций - 315, упоминаний - 320

Транспорт водный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23864 19
IBM - International Business Machines Corp 9280 15
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 12
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 12
Акелла 847 11
Google LLC 11213 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10083 10
Yandex - Яндекс 6113 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10413 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8238 8
Apple Inc 11459 7
Intel Corporation 11798 7
HP Inc. 5595 7
Oracle Corporation 6425 7
Siemens AG - Siemens Group 2557 6
SAP SE 5016 6
Samsung Electronics 9877 6
Amazon Inc - Amazon.com 2855 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1364 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7374 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 5
Sony 6500 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3023 5
Цифра ГК 2210 5
Telegram Group 1282 4
Transas - Транзас ГК 150 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6494 4
Ситроникс - Sitronics 1137 4
7362 4
Oracle - Sun Microsystems 2208 4
Cisco Systems 4953 4
X Corp - Twitter 2769 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4366 4
Lenovo Motorola 3506 4
Gibbs Technologies 5 4
Новый диск 954 4
Meta Platforms - Facebook 4360 3
Парус Корпорация 538 3
Dell EMC 4961 3
LG Electronics 3563 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6752 20
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2565 13
РЖД - Российские железные дороги 1698 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6366 7
Northrop Grumman 201 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 290 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6200 5
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2536 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 394 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 429 3
Газпром ПАО 1195 3
Россети Ленэнерго 2414 3
Lockheed Martin 752 3
Северсталь ПАО - Severstal 393 3
Доброфлот 10 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 185 3
Альфа-Банк 1641 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 602 3
Почта России ПАО 2063 2
Global Marine Group - Global Marine Systems 15 2
Возрождение - Коммерческий банк 333 2
Royal Dutch Shell - Шелл 195 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 227 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 546 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 82 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 313 2
Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 135 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 166 2
eBay Inc 1605 2
Bank of America - Банк Америки 260 2
Совкомбанк Совесть 271 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 45 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 386 2
Barnes & Noble 130 2
Евросеть 1402 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 437 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2006 14
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 554 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4718 9
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 219 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 9
Президент Российской Федерации 3924 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1269 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9848 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3112 7
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 6
Правительство Москвы 2146 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1662 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4767 5
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5425 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1282 4
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 240 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1768 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 555 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1236 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1608 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2588 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1127 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2501 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3965 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2565 3
World Bank Group - Всемирный банк 300 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2073 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 487 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 23 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 93 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2461 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 713 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 139 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2620 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 598 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Greenpeace - Гринпис 119 2
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 192 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1817 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 989 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1389 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
Ассоциация менеджеров 97 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56345 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41885 54
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9021 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4411 13
Microsoft Windows 2000 12896 12
Microsoft Windows 14802 10
Linux OS 8683 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4841 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2565 8
Google YouTube - Видеохостинг 2521 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6769 6
Apple iPhone 6 6333 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 103 6
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 6
Apple iOS 7118 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1464 5
Microsoft Office 3540 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 748 5
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 56 5
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 5
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1496 4
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3596 4
Google Android 13050 4
Google Play - Google Store - Android Market 3078 4
NVision Барьер 566 4
Microsoft DirectX 700 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 80 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1150 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 231 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 820 3
Nvidia PhysX 62 3
BMW X - серия кроссоверов 16 3
Oracle Java - язык программирования 2829 3
Stafory - робот Вера 312 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 994 2
Microsoft Azure 1346 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 730 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3964 2
Mozilla Firefox - браузер 1822 2
WhatsApp Messenger 946 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 2
Донской Дмитрий 36 5
Путин Владимир 2843 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 3
Фрадков Михаил 160 3
Sholkovitz Ed - Шолковиц Эд 2 2
Скрябин Константин 7 2
Медведев Дмитрий 1637 2
Онищенко Владислав 80 2
Касперская Наталья 280 2
Пашковский Михаил 2 2
Курьянов Сергей 162 2
Гурко Александр 136 2
Иванова Елена 79 2
Штефан Илья 7 2
Онищенко Геннадий 35 2
Рейман Леонид 1033 2
Жуков Сергей 37 2
Wagner Peter - Вагнер Питер 2 2
Kocemba Maciej - Коцемба Мачей 6 2
Иванов Александр 92 2
Тутельян Виктор 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 2
Щеголев Игорь 692 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 1
Греф Герман 376 1
Шадаев Максут 744 1
Сотин Денис 180 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 155 1
Бенгин Владимир 29 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 274 1
Мишустин Михаил 546 1
Рогозин Дмитрий 97 1
Иванов Петр 21 1
Даценко Юрий 8 1
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Петухов Михаил 6 1
Понькин Александр 30 1
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Россия - РФ - Российская федерация 128345 132
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50872 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40592 45
Земля - планета Солнечной системы 10043 37
Европа 21565 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15617 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13877 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 25
Мировой океан - World Ocean 490 23
Япония 13057 20
Германия - Федеративная Республика 12303 18
Индия - Bharat 5183 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15813 16
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Америка Северная 3132 10
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Финляндия - Финляндская Республика 3513 9
Украина 7414 9
Китай - Тайвань 3844 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2719 9
Израиль 2637 9
Турция - Турецкая республика 2152 9
Великобритания - Лондон 2388 9
Норвегия - Королевство 1778 8
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Америка 2167 8
Индонезия - Республика 900 8
Нидерланды 3357 8
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1018 7
США - Аляска 237 7
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1029 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46320 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43620 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25385 43
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15895 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21568 28
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5167 27
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3612 26
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9521 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8178 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11377 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10246 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11404 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14597 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9097 18
Энергетика - Energy - Energetically 4600 18
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2154 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7250 16
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3111 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9693 16
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1361 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6798 15
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4836 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8723 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5079 14
Английский язык 6277 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4558 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5154 13
Флот - крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа 426 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3873 12
Зоология - наука о животных 2370 12
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 804 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5772 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4875 12
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1810 11
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2897 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3985 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4676 11
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1217 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3577 10
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1503 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11055 19
AP - Associated Press 1994 12
TerraDaily 141 10
New Scientist 1447 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1417 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 5
NEWSru.com 229 5
Phys.org 973 3
Space Daily 528 3
CNews - ZOOM.CNews 1816 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5809 3
The Engineer 79 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 530 2
Forbes - Форбс 667 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 2
Nature 800 2
Wikipedia - Википедия 447 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
ScienceDaily 400 1
Юность - радиостанция 33 1
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
Dow Jones - MarketWatch 310 1
Nature Geoscience 16 1
Ananova 250 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Times 658 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Октагон - Octagon.Media 5 1
Советский спорт 11 1
Scientific American 80 1
CNews Инноваторы 39 1
Финансовые известия 33 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 65 1
The Verge - Издание 515 1
Bloomberg 1156 1
Tom’s Hardware 230 1
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CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 27 2
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ITResearch 116 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Internet Stock Report 994 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 262 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 64 1
CNews Инновация года - награда 99 1
Microsoft Research 138 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 52 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 1
TrendForce 90 1
Research and Markets 23 1
BCG - Boston Consulting Group 101 1
Markets&Markets Research 106 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 128 1
РАН - Российская академия наук 1827 6
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 762 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 2
РАМН ФИЦ - Института питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 428 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 137 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 93 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 185 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1332 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 19 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 13 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 88 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 210 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 21 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 1
University of Chicago - Чикагский университет 97 1
Positive Technologies - Positive Education 5 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 56 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 15 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 9 1
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 5 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 34 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 15 1
Китай - Государственный совет КНР - China Earthquake Administration, CEA - Сейсмологическое управление Китая - Китайское сейсмологическое управление 8 1
ASM - American Society for Microbiology - Американское общество микробиологии 1 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 51 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 136 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 704 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1846 5
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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