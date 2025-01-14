Evocargo - Эвокарго

Evocargo специализируется на разработке и внедрении логистических вертикально-интегрированных сервисов с использованием электрического беспилотного транспорта собственного производства. Команда проекта работает над созданием экосистемы для перевозки грузов с помощью электрических высоко автоматизированных транспортных средств на основе собственной аппаратно-программной интеллектуальной платформы, позволяющей задействовать подключенную дорожную инфраструктуру (V2X) и элементы умной дороги для быстрого, безопасного и экономически эффективного передвижения.

EVO.1 – малогабаритный беспилотный грузовик, созданный российской компанией Evocargo. Высота автомобиля составляет 2,2 м, ширина – 1,8 м, длина – 5 м. В качестве топлива для EVO.1 может использоваться электроэнергия, полученная обычным способом, или выработанная из водородных топливных элементов.