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Evocargo Эвокарго

Evocargo - Эвокарго

Evocargo специализируется на разработке и внедрении логистических вертикально-интегрированных сервисов с использованием электрического беспилотного транспорта собственного производства. Команда проекта работает над созданием экосистемы для перевозки грузов с помощью электрических высоко автоматизированных транспортных средств на основе собственной аппаратно-программной интеллектуальной платформы, позволяющей задействовать подключенную дорожную инфраструктуру (V2X) и элементы умной дороги для быстрого, безопасного и экономически эффективного передвижения.

EVO.1 – малогабаритный беспилотный грузовик, созданный российской компанией Evocargo. Высота автомобиля составляет 2,2 м, ширина – 1,8 м, длина – 5 м. В качестве топлива для EVO.1 может использоваться электроэнергия, полученная обычным способом, или выработанная из водородных топливных элементов


14.01.2025 США запретили ездить по своим дорогам автомобилям с бортовыми ИТ-системами российского и китайского производства 1
25.12.2024 АО «Окское» доверило транспортировку яиц роботам-грузовикам 1
11.12.2024 «ЭвоКарго» внедряет автономный транспорт на заводе «Северсталь-метиз» 2
10.12.2024 «Северсталь-метиз» тестирует роботы-грузовики на заводе в Череповце 1
24.10.2024 Роботы-грузовики «ЭвоКарго» запустили в ОЭЗ «Алабуга» 2
17.09.2024 Роботы-грузовики появились на складе Wildberries в Ростове-на-Дону 1
25.04.2024 «Почта России» запустила тестирование автономного грузовика в ЛЦ Внуково 1
24.04.2024 «Почта России» и «ЭвоКарго» внедряют прорывные технологии для автоматизации процессов в отрасли связи 4
12.04.2024 Wildberries масштабирует применение автономного транспорта «ЭвоКарго» 5
29.03.2024 «Росатом» и «ЭвоКарго» планируют масштабировать производство электротранспорта в России 3
29.02.2024 СИБУР и «ЭвоКарго» автоматизируют логистику в Сибири 3
09.02.2024 Производственный бизнес внедряет автономный транспорт 3
21.06.2023 Wildberries тестирует беспилотные грузоперевозки в Подмосковье 1
16.06.2023 ГТЛК договорилась с Evocargo о сотрудничестве в сфере автономных грузоперевозок 3
15.06.2023 ПЭК автоматизирует складскую логистику с применением автономных грузовиков Evocargo 1
20.09.2022 Решения для агробизнеса на Kazan Digital Week-2022 1
15.09.2021 Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного 1
04.12.2020 «Эвокарго» и ПЭК запустят беспилотные грузовики для межскладских перевозок 1
16.11.2020 Московскую программу поддержки инновационных проектов номинировали на премию ООН 1
11.11.2020 «Эвокарго» выводит на рынок российский электрический автономный грузовик EVO-1 с возможностью заправки водородом 2

Публикаций - 20, упоминаний - 38

Evocargo и организации, системы, технологии, персоны:

Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 3
Yandex - Яндекс 7339 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
Intel Corporation 12197 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 5
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Газпромнефть Снабжение 13 2
Почта России ПАО 2112 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 2
Сладкая жизнь ГК 10 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 23 2
Метиз завод 25 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Uber 330 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
Rockwool - Роквул 6 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 8
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 8
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 6
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Eurocargo EVO-1 - электромобиль 3 3
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 1
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