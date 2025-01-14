Evocargo Эвокарго
Evocargo специализируется на разработке и внедрении логистических вертикально-интегрированных сервисов с использованием электрического беспилотного транспорта собственного производства. Команда проекта работает над созданием экосистемы для перевозки грузов с помощью электрических высоко автоматизированных транспортных средств на основе собственной аппаратно-программной интеллектуальной платформы, позволяющей задействовать подключенную дорожную инфраструктуру (V2X) и элементы умной дороги для быстрого, безопасного и экономически эффективного передвижения.
EVO.1 – малогабаритный беспилотный грузовик, созданный российской компанией Evocargo. Высота автомобиля составляет 2,2 м, ширина – 1,8 м, длина – 5 м. В качестве топлива для EVO.1 может использоваться электроэнергия, полученная обычным способом, или выработанная из водородных топливных элементов.
Evocargo и организации, системы, технологии, персоны:
|Жуков Василий 10 10
|Сковородников Олег 3 2
|Большаков Андрей 6 2
|Нигметзянов Марсель 14 2
|Никитин Никита 3 2
|Сергунина Наталья 368 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Минкин Юрий 14 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Дитрих Евгений 14 1
|Нигметязянов Марсель 1 1
|Филатов Вадим 3 1
|Плешков Владимир 2 1
|Гордеева Ия 3 1
|Тушаковский Игорь 3 1
|Рыбин Анатолий 1 1
|Долгополов Кирилл 1 1
|Никипелова Наталья 2 1
|Синельщикова Юлия 1 1
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