«Сантехкомплект» роботизирует логистику

Российское предприятие в области производства и комплектации строительных объектов инженерным оборудованием «Сантехкомплект» внедрило роботизированный транспорт Evocargo. Флот автономных грузовиков российского разработчика и сервис-провайдера «ЭвоКарго» курсирует между шестью ключевыми точками склада, перевозя оборудование и материалы для сантехники. Протяженность маршрута составляет около одного километра. Внедрение электротранспорта на базе ИИ позволило организовать регулярные перевозки и минимизировать риски, связанные с человеческим фактором. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Evocargo N1 — автономный грузовик с автопилотом пятого поколения, не имеющий кабины, руля и педалей. Его работа основана на алгоритмах искусственного интеллекта и передовой системе сенсоров и компьютерного зрения, которые отвечают за восприятие окружающей среды и высокоточную навигацию. Мультисенсорная система восприятия ускоряет реакцию грузовика на внешние факторы по сравнению с человеком, а многоуровневая система безопасности обеспечивает уровень надежности, недоступный традиционному транспорту.

«Внедрение таких технологий позволяет нам повысить эффективность логистики, обеспечивая стабильность и минимизируя риски. Мы ориентированы на использование современных решений, которые дают реальную отдачу для бизнеса, и рады быть в первых рядах компаний, которые осваивают передовые технологии. Тем самым мы и решаем текущие задачи, и укрепляем наши позиции на рынке», — сказал Константин Мягков, директор по транспортной логистике «Сантехкомплект».

«Запуск автономных грузовиков на объекте «Сантехкомплекта» стал еще одним примером бесшовного встраивания автономных грузовиков в действующую логистическую инфраструктуру. Ключевыми задачами для бизнеса сегодня являются повышение эффективности и снижение издержек. Инновационный сервис позволяет оптимизировать логистику и повысить производительность предприятия, значительно повышает безопасность процессов транспортировки и исключает риски человеческого фактора. При этом автономный транспорт предоставляется «по подписке», что позволяет получить доступ к современным роботизированным решениям без капитальных вложений», — отметил Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».

Запуск роботизированных грузоперевозок в складском комплексе «Сантехкомплекта» стал частью расширяющейся географии автономной логистики на промышленных и складских объектах России. Сервис интегрируется в работающие процессы площадок без перестройки инфраструктуры и с учетом операционных особенностей каждого заказчика, включая возможность модификации кузовного модуля Evocargo N1 под конкретный тип груза.