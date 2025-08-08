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Gen V кибератаки пятого поколения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


CNews: ИТ-тренды 2021

рошлого опроса, наибольшие надежды возлагаются на аналитику больших данных, искусственный интеллект и облачные решения. В некоторых отраслях в топ по востребованности также вошли интернет вещей, сети пятого поколения и автономные системы. Генеральный партнер Партнер body .section1 .full-width-block { padding: 0 50px 50px; } .big-number { font-size: 1.2em; background-color: #2C95E3; color: w
Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот

ициозные программы развития ключевых отраслей. Вместе с тем, на пути тотального проникновения 5G все еще остаются препятствия. О том, что может существенно увеличить сроки и стоимость внедрения сетей пятого поколения, в интервью CNews рассказал Себастиан Толстой, президент Ericsson в России. 23.12.2020 Текст: Артур Галеев «Сети 5G станут основой развития экономики России» CNews: Себастиан,

08.08.2025 ITGlobal.com запустит облачные сегменты на процессорах Intel Xeon Gold пятого поколения

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, запустит новые облачные сегменты на базе процессоров Intel Xeon Gold пятого поколения. В рамках услуг публичного облака VMware и vStack станут доступны три новые конфигурации на базе процессоров нового поколения. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com
04.02.2025 Fplus представил новый реестровый сервер «Союз» на процессорах пятого поколения

Российский производитель электроники Fplus представил двухсокетный сервер «Союз SR-222» на базе процессоров пятого поколения с поддержкой четвертого. Он предназначен для решения бизнес-задач, требующих больших вычислительных ресурсов: интеллектуального анализа данных, облачных вычислений, работы с Bi
13.09.2024 Строить на свои. Операторы останутся почти без господдержки в развитии сетей 5G

Справляйтесь сами Строительство сотовых сетей пятого поколения (5G) будет вестись преимущественно на деньги самих операторов сотовой связи, пишет «Коммерсант». Государство планирует выделить из бюджета меньше 5% требуемой суммы. К моменту

27.07.2023 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ складных смартфонов Samsung Galaxy пятого поколения

ГБ. Fold5 предлагается в трех цветах (голубой, черный и бежевый), а также трех вариантах памяти: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. На онлайн-площадках и в магазинах двух сетей стал доступен предзаказ на девайсы пятого поколения от Samsung с двумя видами складного экрана. Стоимость смартфонов Samsung Galaxy Flip5 начинается от 109 999 руб., а Samsung Galaxy Fold5 от 189 999 руб. Совершить оплату можно

21.04.2023 «Ростех» разработал комплекс связи с искусственным интеллектом для самолетов пятого поколения

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолетов пятого поколения. Его применение позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами. Комплекс, разработанный специалистами НПП «Полет» (входит в «Рос
27.07.2022 Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения

У России свой путь В России в ближайшем будущем начнется разработка сотовых сетей формата 6G, несмотря на то, что в стране по-прежнему нет полноценных сетей пятого поколения, пишет «Коммерсант». Над проектом работает «Сколтех» совместно с Научно-исследовательским институтом радио (ФГБУ НИИР), подведомственным Минцифры. Авторы проекта запросили на с
22.12.2021 Индустриальный 5G-полигон заработал на базе Боткинской больницы в Москве

«Ростелеком» объявил об открытии в Москве первого в России индустриального полигона, на котором можно комплексно протестировать работу решений и оборудования в сетях связи пятого поколения (5G). Здесь созданы все технологические условия, чтобы в результате совместной работы оператора, разработчиков и будущих потребителей подготовить новые сервисы к практической э
30.11.2021 Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них

Дорожная карта развития сетей 5G в России CNews изучил дорожную карту развития мобильных сетей пятого поколения (5G), подготовленную госкорпорацией «Ростех» и «Ростелекомом» в рамках соглашения с правительством РФ. Первая версия данного документа была представлена в конце 2019 г. Тогда п
03.11.2021 КнААЗ внедряет цифровые технологии при создании самолетов пятого поколения

Технологии пятого поколения на филиале АО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени им. Ю.А. Гагарина» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) потребовали принципиально нового по
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G

Россия для 4G На Кавказе на протяжении нескольких месяцев не прекращаются массовые протесты против вышек сотовых сетей пятого поколения (5G). По информации портала Nag.ru, жители региона несколько раз переходили от слов к делу и уничтожали имущество операторов сотовой связи. В 2020 г. жители Северной Осетии два
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G

5G для избранных Жители приграничных областей и городов России могут надолго остаться без сотовых сетей пятого поколения из-за того, что их собираются строить на «отечественных» частотах. Без связи пятого поколения, сверхбыстрыми темпами развивающейся во многих других странах, придется обо
18.11.2020 «Ростех» и «Ростелеком» потратят 208 миллиардов на 5G

Миллиарды на российские 5G Создание сотовых сетей пятого поколения (5G) на территории России потребует колоссальных инвестиций в размере свыше 208 млрд руб. Эту сумму, пишет РБК, обнародовали «Ростелеком» и «Ростех» в дорожной карте развития р
23.09.2020 «Ростелеком» и «Ростех» представили новые решения на базе 5G

«Ростелеком» и госкорпорация «Ростех» представили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020) новые цифровые решения на базе мобильных сетей пятого поколения (5G). «Ростех» впервые продемонстрировал функциональный макет базовой станции 5G отечественного производства. «Ростелеком» представил практические варианты использования возмож
17.08.2020 Игры на скорости 5G: жители Санкт-Петербурга смогут в течение месяца тестировать связь пятого поколения от «Билайн»

опулярных компьютерных игр в сервисе облачного гейминга Beeline Gaming и специально разработанной игры в виртуальной реальности жители и гости города могут протестировать в действии возможности сетей пятого поколения. Пилотная зона 5G «Билайн» впервые будет развернута в Санкт-Петербурге на длительное время, а тестирование будет доступно обычным пользователям. Для организации пилотной зоны «
28.07.2020 В России выдана первая лицензия на 5G. Ее получила МТС

Первая лицензия 5G в России Оператор связи МТС первым среди российских операторов получил лицензию на оказание услуг мобильной связи в сетях пятого поколения на территории России. Как сообщили CNews представители компании, условия лицензии допускают предоставление таких услуг в 83 российских субъектах. Лицензию МТС предоставил Роско
14.07.2020 Orange и Nokia объявили о первом успешном испытании оптической технологии пятого поколения на работающей общеевропейской сети

В июне 2020 г. сетевой оператор Orange и компания Nokia успешно завершили важные испытания чипсетов (СБИС) цифровых сигнальных процессоров (DSP/ЦСП) пятого поколения Nokia Photonic Service Engine (NOKIS PSE-V) в ходе передачи трафика по действующей сети оператора Orange. Среди преимуществ новой технологии и возможных приложений необходимо о
07.07.2020 Украинцы восстали против 5G: Они требуют запретить эти сети

Украинцам не нужны 5G-сети Жители Украины стали высказываться против внедрения в стране сотовых сетей пятого поколения (5G). В специальном разделе официального сайта президента Украины появилась петиция «Запретить внедрение 5G из-за его крайне негативного влияния на здоровье». Номер петиции – №
29.05.2020 Начались продажи чудо-флешки, защищающей от 5G и коронавируса. Ее можно заказать и в России

«Надежная защита» от 5G В Великобритании начались продажи USB-флешки 5GBioShield, способной, по заверениям разработчиков, защитить от вредного воздействия сотовых сетей пятого поколения (5G). В Великобритании распространена вера, что сети 5G помогают в распространении коронавируса, что, в теории, наделяет 5GBioShield защитой и от него. Производитель не указыва
20.02.2020 Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND

Western Digital объявила об успешном завершении разработки технологического процесса пятого поколения для производства памяти 3D NAND. Технология получила название BiCS5 и закрепила лидирующие позиции компании в производстве передовых флеш-накопителей. Благодаря использованию в
19.09.2019 «Ростелеком» и Ростех создали Архитектурный совет для развития 5G в России

и трехстороннего соглашения, подписанного ими 10 июля 2019 года с Правительством Российской Федерации. Соглашение заключено в целях развития в России высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения» и включает разработку соответствующей дорожной карты, проект которой будет направлен в Правительство РФ в конце декабря 2019 года. До конца сентября 2019 года в Правительство

12.09.2019 Российский телеком-рынок вырос втрое выше предсказанного

5G в России: любовь к трем гигагерцам Во всем мире надежды на развитие рынка телекоммуникаций связаны с сетями пятого поколения. У России их тоже вниманием не обделяют, но, как порой у нас бывает, процесс идет несколько разнонаправлено. С одной стороны, о важности 5G говорят на самом высоком уровне, опе
16.05.2019 Роботизированные самосвалы «БелАЗ» подключили к сети 5G

На территории завода «БелАЗ» развернута тестовая, автономная сеть beCloud с применением технологий пятого поколения, работающая совместно с сетью LTE-Advanced Pro. Данная сеть является прообразом будущей республиканской сети пятого поколения, тесно интегрированной сетью четвертого пок
26.01.2018 Check Point представил Infinity Total Protection

еспечения безопасности, которая позволяет организациям предотвращать кибератаки «Пятого поколения» (Gen V). В основе модели компоненты архитектуры Check Point Infinity, благодаря которой решени
13.09.2017 Ericsson расширяет портфель решений для сетей 5G_пресс-релиз

(New Radio). Это первое беспроводное решение 5G NR компании Ericsson, предназначенное для работы в FDD-режиме передачи данных. Использование AIR 3246 обеспечивает операторам возможность запуска услуг пятого поколения в сетях, развернутых в диапазонах средних частот, и увеличивает пропускную способность сетей LTE, что особенно актуально для крупных городов с высокой плотностью населения.Анон
27.02.2017 Samsung выпустил полный портфель технических новинок для сетей 5G

Электроника и «железо» для сетей пятого поколения Samsung Electronics в рамках конференции MWC 2017 представила комплексное портфолио сетевых продуктов и решений 2017 г. для мобильных сетей пятого поколения. Список вклю
27.02.2017 Samsung Electronics представила портфолио сетевых продуктов и решений для мобильных сетей 5G

Компания Samsung Electronics представила комплексное портфолио сетевых продуктов и решений 2017 г. для мобильных сетей пятого поколения. В том числе анонсированы потребительские устройства для фиксированного беспроводного доступа, базовые станции 5G Radio Base Station (5G Access Unit), инфраструктурные решения

18.08.2016 Ericsson и China Mobile первыми в мире испытали дрон 5G в действующей сети

арата с поддержкой 5G в действующей сотовой сети. Испытания проводились в Китае, в городе Уси, расположенном в провинции Цзянсу. В местной сети China Mobile была обеспечена поддержка технологий связи пятого поколения и хендоверы между несколькими базовыми станциями. Для демонстрации работоспособности концепции в условиях действующей сети оператора хендоверы между сайтами осуществлялись одно
26.11.2015 Ericsson выпускает 5G Radio Prototypes для тестирования технологии связи пятого поколения в коммерческих сетях

Японский оператор сотовой связи NTT DOCOMO первым начнет тестовые испытания технологий связи пятого поколения с помощью новых продуктов 5G Radio Prototypes компании Ericsson. Использование 5G Radio Prototypes является вторым этапом испытаний в области 5G в условиях коммерческих сетей с
22.09.2015 Ericsson расширяет межотраслевую программу по исследованиям и разработкам в области связи пятого поколения 5G for Europe

Компания Ericsson объявила о расширении межотраслевой программы по исследованиям и разработкам в области связи пятого поколения 5G for Europe («5G для Европы») на ряд новых европейских рынков. Программа 5G for Europe создается для реализации пилотных инновационных исследовательских и промышленных проект
28.05.2015 Новая разработка Ericsson обеспечивает подключение мобильных устройств к нескольким базовым станциям 5G одновременно

в 8 раз. При столь существенном росте трафика применяемые сейчас технологии не смогут обеспечивать высокое качество связи. Задача усложняется из-за увеличения количества подключенных устройств. Сети пятого поколения будут запущены в коммерческую эксплуатацию не ранее 2020 г. Однако Ericsson уже запустил тестовые сети 5G в помещениях и на улице в Швеции и США. Новейшие 5G-технологии Ericsso
02.07.2014 Huawei представила оптическую сеть пятого поколения и чипы 200G PID для оборудования WDM городских сетей

Компания Huawei представила гибкую оптическую сеть пятого поколения на базе технологии SDN (Software Defined Networking, программно-определяемая сеть) и интегральное фотонное устройство 200G (PID) для компактного оборудования WDM городских сете
10.12.2012 Обзор Apple Macbook Air 13’’ пятого поколения: эту песню не задушишь, не убьешь

движения лёгких, тонких, мощных и мобильных лэптопов на массовый рынок, Apple вынужден доказывать превосходство ещё одного своего уникального и «культового» товара – Macbook Air. А это значит, что от пятого поколения этих ноутбуков мы можем ожидать чего-то особенного. Для обзора мы взяли модель с дисплеем диагональю 13,3 дюйма - Macbook Air 13’’. Дизайн Macbook Air пятого поколения и
30.05.2012 Eset начала продажи пятого поколения бизнес-решений Eset NOD32 в России

Компания Eset, международный разработчик антивирусного ПО, эксперт в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, сообщила о начале продаж пятого поколения бизнес-решений Eset NOD32 в России. «За счет сочетания качественной защиты, высокой скорости работы и минимальной нагрузки на производительность системных ресурсов антивирусные
30.05.2012 Netgear объявила о скорой доступности в России роутера с поддержкой пятого поколения WiFi

Компания Netgear объявила о скорой доступности в России Netgear R6300, первого двухдиапазонного гигабитного WiFi-роутера с поддержкой пятого поколения WiFi (5G WiFi) на гигабитных скоростях. Этот роутер также обратно совместим с 802.11a/b/g/n, что обеспечивает его оптимальное взаимодействие с устаревшими устройствами WiFi. Wi
03.05.2012 Истребители пятого поколения отправят на разведку

и F-35 будут единственными пилотируемыми самолетами, способными вести разведку, наблюдение и рекогносцировку в сложных условиях высокотехнологичной войны. Ларри Джеймс подчеркивает, что оба самолета пятого поколения имеют множество датчиков, которые обеспечивают эффективность наблюдения и разведки не хуже, чем у специализированных разведывательных самолетов. Научно-консультативный совет ВВ
08.02.2012 Eset начала бета-тестирование пятого поколения решений для бизнеса Eset NOD32

Компания Eset, международный разработчик антивирусного ПО, сообщила о начале открытого тестирования бета-версий пятого поколения продуктов Eset NOD32 для корпоративных пользователей. Решение Eset NOD32 Endpoint Security обеспечивает защиту рабочих станций от всех видов киберугроз. В свою очередь, для ком
12.01.2011 Китайский истребитель пятого поколения: появился прототип

Перед новогодними праздниками в интернете появились фотографии и видео китайского истребителя пятого поколения J-20. Скептики говорили о подделке, эксперты - о возможном изменении в соотношении сил и технологическом прорыве КНР. Фотографии с равным успехом могли быть как подделкой, так

22.09.2010 Слухи: iPhone пятого поколения будет поддерживать LTE-сети

Публикаций - 1337, упоминаний - 1342

Gen V и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 195
Apple Inc 13154 186
Samsung Electronics 11064 177
Huawei 4676 173
МегаФон 10742 161
Ростелеком 10948 151
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 137
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 114
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 114
Intel Corporation 12811 101
Xiaomi - Сяоми 2231 100
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 95
Qualcomm Technologies 1974 87
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 82
Google LLC 12688 72
Microsoft Corporation 25775 51
MediaTek - Ralink 595 39
ZTE Corporation 800 31
AMD - Advanced Micro Devices 4641 31
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 29
Nvidia Corp 4002 28
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 28
Lenovo Group 2446 27
Dell EMC 5180 26
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 25
BBK OPPO Electronics 484 24
LG Electronics 3735 23
Yandex - Яндекс 9216 22
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 21
Sony 6739 20
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 20
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 18
BBK OnePlus 298 18
Check Point Software Technologies 829 18
AT&T Inc 1725 18
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 16
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 16
X Corp - Twitter 2938 15
HP Inc. 5883 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 13
Lockheed Martin 777 67
Boeing 1031 24
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 11
Россети Ленэнерго 1699 10
Evocargo - Эвокарго 45 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 8
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 6
Почта России ПАО 2370 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 6
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 6
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Альфа-Банк 1979 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 5
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 5
Nike 195 5
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 4
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 4
Казанский метрополитен 15 4
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - ЭкспоФорум Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 4
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 4
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 148
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 101
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 90
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 78
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 61
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 53
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 45
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 45
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 36
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 35
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 34
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 25
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 24
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 17
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 17
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 15
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 15
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 14
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 10
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 70
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 40
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 19
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 12
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 6
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 5
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 5
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 734
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 402
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 397
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 374
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 277
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 272
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 215
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 214
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 200
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 196
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 189
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 189
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 183
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 171
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 170
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 169
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 168
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 166
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 157
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 145
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 144
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 135
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 131
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 127
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 125
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 122
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 121
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 112
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 109
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 103
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 100
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 97
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 95
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 94
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 93
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 93
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 89
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 89
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 89
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 88
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 112
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 105
Google Android 15243 103
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 84
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 80
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 67
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 60
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 57
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 56
Apple iOS 8583 53
Apple iPad 4011 47
Apple iPhone 6 4861 42
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 40
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 40
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 37
Apple iPhone 12 243 36
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 35
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 35
Apple iPod 1553 33
Apple iPod Touch 747 32
Huawei Mate - серия смартфонов 453 31
Microsoft Windows 16882 30
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 30
Apple iPad mini 430 30
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 30
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 29
Intel Core - Семейство процессоров 1251 29
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 28
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 28
Apple iPhone 11 290 28
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 28
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 27
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 26
FreePik 1841 26
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 26
Apple iPad Pro 320 25
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 25
Apple iPhone 5 783 24
Samsung Galaxy 1035 23
Microsoft Windows 10 1938 22
Путин Владимир 3454 40
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 29
Осеевский Михаил 350 28
Иванов Олег 153 19
Шадаев Максут 1210 17
Чернышенко Дмитрий 581 16
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 15
Лысенко Эдуард 317 13
Глазков Борис 48 12
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 12
Акимов Максим 192 11
Мишустин Михаил 787 11
Лацанич Василь 106 11
Никифоров Николай 1138 11
Ушацкий Андрей 105 10
Телков Алексей 45 9
Жуков Василий 27 9
Эмдин Сергей 69 9
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 9
Бровко Василий 60 9
Иванов Сергей 405 9
Ekholm Börje - Экхольм Берье - Ekholm Borje - Эхолм Борже 17 8
Лаконцев Дмитрий 26 7
Горбатько Александр 105 7
Носков Константин 241 7
Собянин Сергей 538 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Чемезов Сергей 147 7
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 7
Егоров Игорь 45 7
Медведев Дмитрий 1665 6
Зелин Александр 32 6
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 6
Wu Aiden - У Эйден 22 6
Клебанова Юлия 30 6
Shwed Gil - Швед Гил 44 5
Коротин Павел 31 5
Анкилов Константин 121 5
Филимончик Михаил 5 5
Гагарин Юрий 98 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 819
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 320
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 291
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 219
Европа 24964 119
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 113
Япония 13807 94
Южная Корея - Республика 7052 90
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 73
Китай - Тайвань 4245 56
Земля - планета Солнечной системы 10865 55
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 52
Индия - Bharat 5869 52
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 48
Швеция - Королевство 3782 40
Финляндия - Финляндская Республика 3697 38
Германия - Федеративная Республика 13221 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Европа Восточная 3138 27
Канада 5081 24
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 24
Украина 7928 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 23
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Азия - Азиатский регион 5920 21
Россия - СФО - Новосибирск 4876 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 17
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 16
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 16
США - Калифорния 4829 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 15
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 15
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Tractica 7 1
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IDC EMEA 19 1
IDC China 2 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 5
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 4
АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 4
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 13 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 2
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 2
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 2
UC3M - Universidad Carlos III de Madrid - Charles III University of Madrid - Мадридский университет имени Карла III 8 2
НИИСССАУ - Научно-исследовательский институт специальных систем связи, автоматизации и управления - НИИ ССАУ - Научно-исследовательский институт систем связи, автоматизации и управления 7 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
СевГУ - Севастопольский государственный университет 19 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 37
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 24
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 24
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 20
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 11
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 4
Samsung Unpacked 41 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Фарнборо - Международный авиасалон 28 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Spb Startup Day 2 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Embedded World 10 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Check Point CPX 360 2 1
Photokina 60 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
МТС - Телеком Идея 51 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Технопром - форум технологического развития 9 1
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