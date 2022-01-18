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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Gen V
кибератаки пятого поколения



18.01.2022 Авиакомпании в ужасе готовы отменить рейсы для 100 тыс. пассажиров из-за намеченного на завтра запуска 5G 1
14.01.2022 МВД строит на «Эльбрусах» грандиозную систему фиксации нарушений ПДД в Москве 1
08.12.2021 Open RAN и другие тренды: чудес экономии можно не ждать 1
Новый Wi-Fi: понимаем особенности и знакомимся с кейсами 3
26.07.2021 Check Point Software: главные достижения за год 1
08.02.2021 Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G 2
07.08.2020 Аналитика МТС: за месяц в России продано 5G-смартфонов на сумму более 1 миллиарда рублей 2
28.07.2020 МТС получила первую 5G лицензию в России 1
27.05.2020 Citrix и Check Point Software создадут межсетевой экран следующего поколения 1
29.01.2020 Nokia выпустит сверхдешевый долгоиграющий смартфон с огромным аккумулятором. Цена 1
24.01.2020 Рассекречен облик новых флагманов Samsung Galaxy S20 c гигантской камерой. Цена 1
16.01.2020 Москва поделилась базой практик 5G с мировым сообществом 1
15.01.2020 Весь мир переходит на подержанные смартфоны. Спрос на новые стремительно сокращается 1
08.01.2020 Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена 1
16.12.2019 Операторам продадут частоты для 5G только, если они работают на российском «железе», которого нет 1
12.12.2019 «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали соглашение о намерениях по созданию СП для расчистки спектра 5G 1
10.12.2019 Операторам могут отдать самые ценные 5G-частоты, если они купят российское «железо» 1
10.12.2019 Xiaomi выпустила самый дешевый 5G-смартфон в истории. Видео 1
03.12.2019 Системы контроля доступа с O.Vision протестируют на 5G-сети «Билайн» в Сколково 1
03.12.2019 Политика выхода iPhone изменится впервые за 12 лет 1
02.12.2019 Intel продала Apple модемный бизнес с «убытком в несколько миллиардов долларов» 1
29.11.2019 В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву» 1
29.11.2019 В России проведены хирургические операции и консилиум с использованием сети «5G Билайн» 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 1
18.11.2019 Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке 1
13.11.2019 «Ростелеком» раскрыл параметры сделки по приобретению Tele2 1
30.10.2019 У Xiaomi готов сверхтонкий дешевый телевизор на «квантовых точках» 1
09.10.2019 Российские власти в разы снижают цены на 5G-частоты 1
09.10.2019 Tele2 запускает облачные игры на 5G 1
03.10.2019 МТС и Samsung протестировали работу сети 5G 1
03.10.2019 Идеальные часы Apple скрывают чудовищный изъян 1
01.10.2019 Huawei выпустит уникальный 5-нм процессор вопреки запретам США 1
27.09.2019 ПК и смартфоны больше не нужны. В 2019 г. рынок рухнет 1
24.09.2019 Xiaomi выпустила первый смартфон с «бесконечным» дисплеем и камерой на 108 МП. Видео 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 1
23.09.2019 Xiaomi выпускает самый дешевый в мире смартфон с поддержкой 5G. Цена 1
23.09.2019 «Мегафон» и СПбГУ открыли студенческую 5G-лабораторию 1
20.09.2019 Apple открыла доступ к скачиванию новейшей iOS 13. Что в ней нового 1
20.09.2019 Huawei выпустила первые смартфоны без сервисов Google. Характеристики, цены 1
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1

Публикаций - 81, упоминаний - 90

Gen V упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10159 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7842 12
Huawei 3000 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8561 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6246 10
Nokia Corporation 5233 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2244 7
Check Point Software Technologies 683 6
Ericsson 2284 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7533 5
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 13 5
Qualcomm Technologies 1555 5
ZTE Corporation 636 5
Microsoft Corporation 21038 4
Samsung Electronics 8964 4
Freshtel 49 3
Xiaomi 990 3
Twitter 2305 3
Google LLC 9469 3
Honor 358 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 2
Центел - Центральный телеграф 365 2
Intel Corporation 10810 2
Мотив - Екатеринбург-2000 129 2
Ростех - Ростехнологии 2355 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 260 2
OnePlus - BBK Electronics 368 2
Yandex - Яндекс 4598 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1727 2
OPPO Electronics 248 2
Meizu 144 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 458 1
Elisa 28 1
Verizon 829 1
Вист Групп - Vist Group 33 1
Цифра ГК 144 1
SanDisk 289 1
ESG - Enterprise Strategy Group 130 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1275 1
Huawei Marine Networks 12 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 273 2
Four Seasons Hotels and Resorts 11 2
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 41 1
Southwest Airlines - авиакомпания 14 1
Delta Air Lines - авиакомпания 43 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 40 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 5 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
LoveFrom - дизайнерская студия 4 1
United Airlines - авиакомпания 88 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 235 1
American Airlines 77 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 258 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 41 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 429 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1644 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7430 4
Правительство Москвы 841 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1853 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1145 2
Президент Российской Федерации 1756 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1990 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1187 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 379 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2050 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 521 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2042 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1540 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 63 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1872 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1519 39
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4732 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1196 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12398 6
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 5
5G NR - 5G New Radio 63 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4950 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12400 4
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 197 4
USB Type-C - USB-C 1010 4
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 178 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9099 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3231 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6349 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6834 3
Cloud RAN - Архитектура мобильной сети 14 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 238 3
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 59 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4267 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 668 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3559 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1051 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1347 3
ARM64 - Архитектура процессора 1225 3
vRAN - virtualized RAN - виртуализованные сети радиодоступа 16 2
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 20 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 630 2
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 18 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1939 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1528 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 651 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1901 2
Virtualized Backhaul - Виртуализация транспортной сети 7 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 648 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2486 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 917 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 11
Google Android 11606 7
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1230 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1369 4
Microsoft Windows 10 10123 4
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 29 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 315 3
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 232 3
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 104 3
Huawei Mate - серия смартфонов 211 3
Check Point CloudGuard 15 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 122 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 130 2
Meizu - Серия смартфонов 34 2
Nokia Broadband Fronthaul 4 2
Apple iOS 6252 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 239 2
Google Play - Google Store - Android Market 2642 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 94 2
Google Android 9 Pie 168 2
Qualcomm Snapdragon X 39 2
Check Point SandBlast 25 2
Check Point Infinity 10 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 413 2
Nokia AirScale Radio Access 27 1
Apple Lighting 41 1
Nestle KitKat 162 1
OnePlus Oxygen OS 36 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 45 1
Apple iPad Pro 251 1
Check Point Smart-1 56 1
BQ Aquaris - серия планшетов 14 1
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 38 1
Check Point Quantum Security 6 1
Xiaomi Mi Notebook - Серия ноутбуков 14 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
Samsung 3D V-NAND flash memory - SSD 36 1
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 8 1
Huawei 5G CPE Pro - Маршрутизатор 3 1
Nokia PureView - Смартфон 112 1
Эмдин Сергей 67 6
Путин Владимир 2450 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 4
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 3
Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 3
Осеевский Михаил 253 3
Акимов Максим 169 2
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 2
Дягилев Василий 83 2
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 2
Корня Алексей 73 2
Собчак Анатолий 4 1
Болотницкий Дмитрий 1 1
Теплых Евгений 1 1
Evanina William - Иванина Уильям 2 1
Сторожевая Валерия 1 1
Кобзарь Виталий 3 1
Лаврикова Марина 2 1
Aras Chalan - Арас Чалан 2 1
Кобец Юрий 3 1
Клебанова Юлия 19 1
Семенов Вадим 62 1
Wong Jack - Вонг Джек 7 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Павлишин Мирон 3 1
Grenell Richard - Гренелл Ричард 1 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
Alexander Peter - Александер Питер 1 1
Yu Jimmy - Ю Джимми 1 1
Vanoosthuyze Frederic - Фаносчуйзе Фредерик 1 1
Dimon Jamie - Даймон Джейми 6 1
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Рязанов Денис 2 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 1
Ершов Андрей 47 1
Ушацкий Андрей 102 1
Ватрак Валентина 10 1
Трушкин Константин 48 1
Егоров Игорь 41 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 82922 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34124 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26824 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10919 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11613 7
Европа 7259 6
Австралия - Австралийский Союз 2659 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11627 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9584 3
Япония 7914 3
Южная Корея - Республика 3273 3
Азия - Азиатский регион 3164 2
Германия - Федеративная Республика 7790 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1470 2
Канада 3060 2
Финляндия - Финляндская Республика 1651 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 2
Индия - Республика 4106 2
Бельгия - Королевство 848 2
Испания - Королевство 2569 2
Испания - Каталония - Барселона 697 1
Китай - Тяньцзинь 16 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 969 1
Финляндия - Хельсинки 238 1
Кипр - Республика 355 1
Франция - Тулуза 45 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 396 1
США - Калифорния - Купертино 246 1
Франция - Лион 20 1
Китай - Хунань 18 1
Россия - Крайний Север 143 1
США - Вашингтон - Сиэтл 386 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожск 33 1
Москва - Садовое кольцо 74 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 269 1
Москва - Воробьёвы горы 25 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 77 1
Камерун - Республика 31 1
Румыния - Бухарест 35 1
Бельгия - Антверпен 10 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1568 5
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 78 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 382 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 170 1
Закон Мура - Moore's law 184 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4177 1
Торговая война между США и Китаем 5 1
WSJ - The Wall Street Journal 1195 2
The Verge - Издание 460 1
ZDnet 560 1
Thomson Reuters - Рейтер 5685 1
Ведомости 276 1
Engadget - Блог о технологиях 404 1
GizChina - Издание 42 1
Юность - радиостанция 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 2
Check Point Research 48 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 3 1
Dell'Oro Group 34 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 171 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 2
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1060 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 208 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 385 2
Check Point CPX 360 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
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