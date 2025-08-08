CNews: ИТ-тренды 2021 рошлого опроса, наибольшие надежды возлагаются на аналитику больших данных, искусственный интеллект и облачные решения. В некоторых отраслях в топ по востребованности также вошли интернет вещей, сети пятого поколения и автономные системы. Генеральный партнер Партнер body .section1 .full-width-block { padding: 0 50px 50px; } .big-number { font-size: 1.2em; background-color: #2C95E3; color: w

Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот ициозные программы развития ключевых отраслей. Вместе с тем, на пути тотального проникновения 5G все еще остаются препятствия. О том, что может существенно увеличить сроки и стоимость внедрения сетей пятого поколения, в интервью CNews рассказал Себастиан Толстой, президент Ericsson в России. 23.12.2020 Текст: Артур Галеев «Сети 5G станут основой развития экономики России» CNews: Себастиан,

ITGlobal.com запустит облачные сегменты на процессорах Intel Xeon Gold пятого поколения Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, запустит новые облачные сегменты на базе процессоров Intel Xeon Gold пятого поколения. В рамках услуг публичного облака VMware и vStack станут доступны три новые конфигурации на базе процессоров нового поколения. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com

Fplus представил новый реестровый сервер «Союз» на процессорах пятого поколения Российский производитель электроники Fplus представил двухсокетный сервер «Союз SR-222» на базе процессоров пятого поколения с поддержкой четвертого. Он предназначен для решения бизнес-задач, требующих больших вычислительных ресурсов: интеллектуального анализа данных, облачных вычислений, работы с Bi

Строить на свои. Операторы останутся почти без господдержки в развитии сетей 5G Справляйтесь сами Строительство сотовых сетей пятого поколения (5G) будет вестись преимущественно на деньги самих операторов сотовой связи, пишет «Коммерсант». Государство планирует выделить из бюджета меньше 5% требуемой суммы. К моменту

«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ складных смартфонов Samsung Galaxy пятого поколения ГБ. Fold5 предлагается в трех цветах (голубой, черный и бежевый), а также трех вариантах памяти: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. На онлайн-площадках и в магазинах двух сетей стал доступен предзаказ на девайсы пятого поколения от Samsung с двумя видами складного экрана. Стоимость смартфонов Samsung Galaxy Flip5 начинается от 109 999 руб., а Samsung Galaxy Fold5 от 189 999 руб. Совершить оплату можно

«Ростех» разработал комплекс связи с искусственным интеллектом для самолетов пятого поколения Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолетов пятого поколения. Его применение позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами. Комплекс, разработанный специалистами НПП «Полет» (входит в «Рос

Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения У России свой путь В России в ближайшем будущем начнется разработка сотовых сетей формата 6G, несмотря на то, что в стране по-прежнему нет полноценных сетей пятого поколения, пишет «Коммерсант». Над проектом работает «Сколтех» совместно с Научно-исследовательским институтом радио (ФГБУ НИИР), подведомственным Минцифры. Авторы проекта запросили на с

Индустриальный 5G-полигон заработал на базе Боткинской больницы в Москве «Ростелеком» объявил об открытии в Москве первого в России индустриального полигона, на котором можно комплексно протестировать работу решений и оборудования в сетях связи пятого поколения (5G). Здесь созданы все технологические условия, чтобы в результате совместной работы оператора, разработчиков и будущих потребителей подготовить новые сервисы к практической э

Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них Дорожная карта развития сетей 5G в России CNews изучил дорожную карту развития мобильных сетей пятого поколения (5G), подготовленную госкорпорацией «Ростех» и «Ростелекомом» в рамках соглашения с правительством РФ. Первая версия данного документа была представлена в конце 2019 г. Тогда п

КнААЗ внедряет цифровые технологии при создании самолетов пятого поколения Технологии пятого поколения на филиале АО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени им. Ю.А. Гагарина» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) потребовали принципиально нового по

Россию охватили массовые протесты против 5G Россия для 4G На Кавказе на протяжении нескольких месяцев не прекращаются массовые протесты против вышек сотовых сетей пятого поколения (5G). По информации портала Nag.ru, жители региона несколько раз переходили от слов к делу и уничтожали имущество операторов сотовой связи. В 2020 г. жители Северной Осетии два

Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 5G для избранных Жители приграничных областей и городов России могут надолго остаться без сотовых сетей пятого поколения из-за того, что их собираются строить на «отечественных» частотах. Без связи пятого поколения, сверхбыстрыми темпами развивающейся во многих других странах, придется обо

«Ростех» и «Ростелеком» потратят 208 миллиардов на 5G Миллиарды на российские 5G Создание сотовых сетей пятого поколения (5G) на территории России потребует колоссальных инвестиций в размере свыше 208 млрд руб. Эту сумму, пишет РБК, обнародовали «Ростелеком» и «Ростех» в дорожной карте развития р

«Ростелеком» и «Ростех» представили новые решения на базе 5G «Ростелеком» и госкорпорация «Ростех» представили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020) новые цифровые решения на базе мобильных сетей пятого поколения (5G). «Ростех» впервые продемонстрировал функциональный макет базовой станции 5G отечественного производства. «Ростелеком» представил практические варианты использования возмож

Игры на скорости 5G: жители Санкт-Петербурга смогут в течение месяца тестировать связь пятого поколения от «Билайн» опулярных компьютерных игр в сервисе облачного гейминга Beeline Gaming и специально разработанной игры в виртуальной реальности жители и гости города могут протестировать в действии возможности сетей пятого поколения. Пилотная зона 5G «Билайн» впервые будет развернута в Санкт-Петербурге на длительное время, а тестирование будет доступно обычным пользователям. Для организации пилотной зоны «

В России выдана первая лицензия на 5G. Ее получила МТС Первая лицензия 5G в России Оператор связи МТС первым среди российских операторов получил лицензию на оказание услуг мобильной связи в сетях пятого поколения на территории России. Как сообщили CNews представители компании, условия лицензии допускают предоставление таких услуг в 83 российских субъектах. Лицензию МТС предоставил Роско

Orange и Nokia объявили о первом успешном испытании оптической технологии пятого поколения на работающей общеевропейской сети В июне 2020 г. сетевой оператор Orange и компания Nokia успешно завершили важные испытания чипсетов (СБИС) цифровых сигнальных процессоров (DSP/ЦСП) пятого поколения Nokia Photonic Service Engine (NOKIS PSE-V) в ходе передачи трафика по действующей сети оператора Orange. Среди преимуществ новой технологии и возможных приложений необходимо о

Украинцы восстали против 5G: Они требуют запретить эти сети Украинцам не нужны 5G-сети Жители Украины стали высказываться против внедрения в стране сотовых сетей пятого поколения (5G). В специальном разделе официального сайта президента Украины появилась петиция «Запретить внедрение 5G из-за его крайне негативного влияния на здоровье». Номер петиции – №

Начались продажи чудо-флешки, защищающей от 5G и коронавируса. Ее можно заказать и в России «Надежная защита» от 5G В Великобритании начались продажи USB-флешки 5GBioShield, способной, по заверениям разработчиков, защитить от вредного воздействия сотовых сетей пятого поколения (5G). В Великобритании распространена вера, что сети 5G помогают в распространении коронавируса, что, в теории, наделяет 5GBioShield защитой и от него. Производитель не указыва

Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND Western Digital объявила об успешном завершении разработки технологического процесса пятого поколения для производства памяти 3D NAND. Технология получила название BiCS5 и закрепила лидирующие позиции компании в производстве передовых флеш-накопителей. Благодаря использованию в

«Ростелеком» и Ростех создали Архитектурный совет для развития 5G в России и трехстороннего соглашения, подписанного ими 10 июля 2019 года с Правительством Российской Федерации. Соглашение заключено в целях развития в России высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения» и включает разработку соответствующей дорожной карты, проект которой будет направлен в Правительство РФ в конце декабря 2019 года. До конца сентября 2019 года в Правительство

Российский телеком-рынок вырос втрое выше предсказанного 5G в России: любовь к трем гигагерцам Во всем мире надежды на развитие рынка телекоммуникаций связаны с сетями пятого поколения. У России их тоже вниманием не обделяют, но, как порой у нас бывает, процесс идет несколько разнонаправлено. С одной стороны, о важности 5G говорят на самом высоком уровне, опе

Роботизированные самосвалы «БелАЗ» подключили к сети 5G На территории завода «БелАЗ» развернута тестовая, автономная сеть beCloud с применением технологий пятого поколения, работающая совместно с сетью LTE-Advanced Pro. Данная сеть является прообразом будущей республиканской сети пятого поколения, тесно интегрированной сетью четвертого пок

Check Point представил Infinity Total Protection еспечения безопасности, которая позволяет организациям предотвращать кибератаки «Пятого поколения» (Gen V). В основе модели компоненты архитектуры Check Point Infinity, благодаря которой решени

Ericsson расширяет портфель решений для сетей 5G_пресс-релиз (New Radio). Это первое беспроводное решение 5G NR компании Ericsson, предназначенное для работы в FDD-режиме передачи данных. Использование AIR 3246 обеспечивает операторам возможность запуска услуг пятого поколения в сетях, развернутых в диапазонах средних частот, и увеличивает пропускную способность сетей LTE, что особенно актуально для крупных городов с высокой плотностью населения.Анон

Samsung выпустил полный портфель технических новинок для сетей 5G Электроника и «железо» для сетей пятого поколения Samsung Electronics в рамках конференции MWC 2017 представила комплексное портфолио сетевых продуктов и решений 2017 г. для мобильных сетей пятого поколения. Список вклю

Samsung Electronics представила портфолио сетевых продуктов и решений для мобильных сетей 5G Компания Samsung Electronics представила комплексное портфолио сетевых продуктов и решений 2017 г. для мобильных сетей пятого поколения. В том числе анонсированы потребительские устройства для фиксированного беспроводного доступа, базовые станции 5G Radio Base Station (5G Access Unit), инфраструктурные решения

Ericsson и China Mobile первыми в мире испытали дрон 5G в действующей сети арата с поддержкой 5G в действующей сотовой сети. Испытания проводились в Китае, в городе Уси, расположенном в провинции Цзянсу. В местной сети China Mobile была обеспечена поддержка технологий связи пятого поколения и хендоверы между несколькими базовыми станциями. Для демонстрации работоспособности концепции в условиях действующей сети оператора хендоверы между сайтами осуществлялись одно

Ericsson выпускает 5G Radio Prototypes для тестирования технологии связи пятого поколения в коммерческих сетях Японский оператор сотовой связи NTT DOCOMO первым начнет тестовые испытания технологий связи пятого поколения с помощью новых продуктов 5G Radio Prototypes компании Ericsson. Использование 5G Radio Prototypes является вторым этапом испытаний в области 5G в условиях коммерческих сетей с

Ericsson расширяет межотраслевую программу по исследованиям и разработкам в области связи пятого поколения 5G for Europe Компания Ericsson объявила о расширении межотраслевой программы по исследованиям и разработкам в области связи пятого поколения 5G for Europe («5G для Европы») на ряд новых европейских рынков. Программа 5G for Europe создается для реализации пилотных инновационных исследовательских и промышленных проект

Новая разработка Ericsson обеспечивает подключение мобильных устройств к нескольким базовым станциям 5G одновременно в 8 раз. При столь существенном росте трафика применяемые сейчас технологии не смогут обеспечивать высокое качество связи. Задача усложняется из-за увеличения количества подключенных устройств. Сети пятого поколения будут запущены в коммерческую эксплуатацию не ранее 2020 г. Однако Ericsson уже запустил тестовые сети 5G в помещениях и на улице в Швеции и США. Новейшие 5G-технологии Ericsso

Huawei представила оптическую сеть пятого поколения и чипы 200G PID для оборудования WDM городских сетей Компания Huawei представила гибкую оптическую сеть пятого поколения на базе технологии SDN (Software Defined Networking, программно-определяемая сеть) и интегральное фотонное устройство 200G (PID) для компактного оборудования WDM городских сете

Обзор Apple Macbook Air 13’’ пятого поколения: эту песню не задушишь, не убьешь движения лёгких, тонких, мощных и мобильных лэптопов на массовый рынок, Apple вынужден доказывать превосходство ещё одного своего уникального и «культового» товара – Macbook Air. А это значит, что от пятого поколения этих ноутбуков мы можем ожидать чего-то особенного. Для обзора мы взяли модель с дисплеем диагональю 13,3 дюйма - Macbook Air 13’’. Дизайн Macbook Air пятого поколения и

Eset начала продажи пятого поколения бизнес-решений Eset NOD32 в России Компания Eset, международный разработчик антивирусного ПО, эксперт в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, сообщила о начале продаж пятого поколения бизнес-решений Eset NOD32 в России. «За счет сочетания качественной защиты, высокой скорости работы и минимальной нагрузки на производительность системных ресурсов антивирусные

Netgear объявила о скорой доступности в России роутера с поддержкой пятого поколения WiFi Компания Netgear объявила о скорой доступности в России Netgear R6300, первого двухдиапазонного гигабитного WiFi-роутера с поддержкой пятого поколения WiFi (5G WiFi) на гигабитных скоростях. Этот роутер также обратно совместим с 802.11a/b/g/n, что обеспечивает его оптимальное взаимодействие с устаревшими устройствами WiFi. Wi

Истребители пятого поколения отправят на разведку и F-35 будут единственными пилотируемыми самолетами, способными вести разведку, наблюдение и рекогносцировку в сложных условиях высокотехнологичной войны. Ларри Джеймс подчеркивает, что оба самолета пятого поколения имеют множество датчиков, которые обеспечивают эффективность наблюдения и разведки не хуже, чем у специализированных разведывательных самолетов. Научно-консультативный совет ВВ

Eset начала бета-тестирование пятого поколения решений для бизнеса Eset NOD32 Компания Eset, международный разработчик антивирусного ПО, сообщила о начале открытого тестирования бета-версий пятого поколения продуктов Eset NOD32 для корпоративных пользователей. Решение Eset NOD32 Endpoint Security обеспечивает защиту рабочих станций от всех видов киберугроз. В свою очередь, для ком