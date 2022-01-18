Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Gen V
кибератаки пятого поколения
Публикаций - 81, упоминаний - 90
Gen V упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WSJ - The Wall Street Journal 1195 2
|The Verge - Издание 460 1
|ZDnet 560 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5685 1
|Ведомости 276 1
|Engadget - Блог о технологиях 404 1
|GizChina - Издание 42 1
|Юность - радиостанция 25 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 2
|Check Point Research 48 1
|Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 3 1
|Dell'Oro Group 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru