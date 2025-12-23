Найден способ резко повысить скорость работы SSD в Windows 11

Windows 11 ускоряется за счет Windows Server

Пользователи нашли способ повысить скорость работы твердотельных накопителей (SSD) с поддержкой интерфейса NVMe в операционной системе Windows 11, пишет Tom’s Hardware. Добиться ощутимого улучшения производительности устройства позволяет активация нового, нативного драйвера NVMe, который недавно появился в серверной версии ОС Microsoft – Windows Server, и затем незаметно для большинства пользователей «перекочевал» в Windows 11.

NVMe (NVM Express) – это высокоскоростной интерфейс передачи данных для твердотельных накопителей (SSD) посредством шины PCI-Express. Первая версия спецификации NVMe была опубликована в 2011 г. Первые NVMe SSD появились на рынке еще в 2013 г.

ОС семейства Windows поддерживают NVMe со старта, но для взаимодействия ОС с такими устройствами, как отмечает Tom’s Hardware, ранее применялся механизм трансляции команд SCSI – довольно старого высокоскоростного интерфейса, который первоначально был рассчитан на использование с механическими устройствами хранения. Эмуляция SCSI расходовала дополнительные ресурсы, кроме того, технология SCSI сама по себе не слишком подходит для работы с современными SSD для PCIe 5 в силу устаревшей архитектуры, поясняют в Microsoft.

Таким образом, корпорации Microsoft потребовалось не менее 12 лет на то, чтобы добавить нативную поддержку технологии в свою серверную операционную систему Windows Server – стабильная версия соответствующего драйвера была добавлена лишь в декабре 2025 г. Зато обновления, которые только усложняли жизнь владельцев ПК с SSD, Microsoft выпускала неоднократно.

В Windows 11 24H2/25H2, которая имеет общую кодовую базу с Windows Server 2025, она не реализована до сих пор и ее применение официально не предусмотрено. Когда новый драйвер станет доступен пользователям Windows 11 для ПК и рабочих станций – и вообще станет ли доступен когда-либо, пока неизвестно.

Тестирование сообществом

Пользователь социальной сети X (ранее – Twitter) под псевдонимом Mouse&Keyboard протестировал новый драйвер на ПК под Windows 11 с последним крупным обновлением функциональности 25H2. В качестве «подопытного» использовался SSD SK Hynix Platinum P41 на 2 ТБ. Замеры показателей производились при помощи бесплатной утилиты AS SSD Benchmark.

По итогам тестирования этот SSD с новым драйвером NVMe проявил себя лучше, чем со старым: комплексный показатель, характеризующий общую производительность устройства, увеличился с 10032 до 11344 балла (+13%). Наиболее значимый прирост скорости наблюдался в операциях произвольной записи: блоками по 4 КБ (+16%) и блоками по 4 КБ в 64 потока (+22%).

Улучшения производительности фиксируют и владельцы мобильных устройств, вынужденных использовать Windows. Пользователь Reddit Cheetah2kkk опробовал новый способ на портативной приставке MSI Claw A8 BZ2EM, представленной весной 2025 г., внутри которой он самостоятельно установил SSD-накопитель Crucial T705 емкостью 4 ТБ, одно из самых быстрых устройств своего в своем классе и по стоимости сопоставимое с самой консолью.

Как и в случае с предыдущим девайсом, прирост скорости последовательного чтения и записи оказался весьма умеренным. Однако рост производительности произвольных операций чтения и, особенно, записи оказался куда более внушительным: +12% и +85% соответственно.

Выгода для пользователей серверных конфигураций

Впрочем, как отмечает Tom’s Hardware, большинство пользователей Windows 11 даже с переходом на нативный драйвер NVMe не заметит большой разницы. Наибольшую пользу он, принесет владельцам высоконагруженных систем, постоянно ведущих интенсивный обмен данными. Вероятно, именно серверная версия Windows первой получила нативную версию драйвера NVMe.

Корпорация Microsoft, анонсируя новшество в Windows Server 2025 в декабре, утверждала, что нативный драйвер позволяет повысить производительность произвольных операций считывания вплоть до 45% (в один поток блоками по 4 КБ), до 78% (восемь потоков) и 71% (16 потоков).

В Microsoft также отметили, что переработанный драйвер способствует не только увеличению производительности работы с SSD, но и снижению нагрузки на центральный процессор на уровне 47% (произвольное чтение блоками по 4 КБ в восемь потоков).

В качестве тестовой платформы использовалось серверное «железо»: двухпроцессорная система на базе CPU Intel с 208 логическими ядрами в сумме, 128 ГБ оперативной памяти и SSD Solidigm D7-PS1010 (PCIe 5.0) на 3,5 ТБ.

Экспериментировать никто не запрещает

Желающие из числа технически подкованных пользователей Windows 11 могут уже сейчас испытать технологию. Для этого существует неофициальное решение, предусматривающее добавление в системный реестр Windows трех новый ключей в разделе “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides”, которое предлагает Mouse&Keyboard.

Однако следует иметь в виду, что вмешательство в работу системных компонентов несет определенные риски, а результат может не оправдать ожиданий. Так, некоторые комментаторы X, опробовавшие решение, отметили недоступность файловых систем ReFS на NVMe SSD-накопителях после внесения соответствующих изменений в реестр и последующей перезагрузки. Откат правок позволил вернуть работоспособность устройству под Windows.