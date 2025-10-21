PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|21.10.2025
|
Teamgroup представляет твердотельный накопитель NV10000 M.2 PCIe 5.0
продукта в линейке твердотельных накопителей Teamgroup NV с интерфейсом M.2 — Teamgroup NV10000 M.2 PCIe 5.0. Данное устройство обеспечивает скорость чтения до 10 000 МБ/с и демонстрирует стаби
|17.10.2025
|
Teamgroup представляет твердотельный накопитель T-Force Z54E PCIe 5.0
компании Teamgroup, производителя памяти, объявил о выпуске твердотельного накопителя T-Force Z54E PCIe 5.0. Данный накопитель оснащен контроллером Phison E28 с техпроцессом 6 нм от TSMC, что
|07.08.2025
|
Teamgroup выпустила твердотельный накопитель NV5000 M.2 PCIe 4.0
льных накопителей Teamgroup M.2 NV: твердотельный накопитель начального уровня Teamgroup NV5000 M.2 PCIe 4.0 с интерфейсом PCIe Gen4x4. Новая серия NV (Nova Value) совместима с новейшими
|30.04.2025
|
XPG представляет серию SSD Mars 980 Gen5: идеальное хранилище для эпохи искусственного интеллекта
XPG, бренд компании Adata Technology, объявил о запуске новой серии SSD с интерфейсом PCIe Gen5 — Mars 980. Разработанная специально для профессиональных геймеров, энтузиастов тех
|24.03.2025
|
Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России с дисплеем 165 Гц и видеокартой RTX 4060
еем с частотой обновления 165 Гц. Есть поддержка MUX Switch, двухканальной памяти DDR5 и накопителя PCIe 4.0 SSD. Об этом CNews сообщили представители Maibenben. Технические характеристики Maib
|24.03.2025
|
Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России — мощный процессор, дисплей 165 Гц и видеокарта RTX 4060
ехнологии охлаждения. Благодаря поддержке MUX Switch, двухканальной памяти DDR5 и емкому накопителю PCIe 4.0 SSD, новинка справится с играми AAA-класса, стримингом и многозадачностью без компро
|03.02.2025
|
SSD Digma Meta P31 с поддержкой PCIe 5.0: новый стандарт скорости и надежности, доступный каждому
линейки SSD-накопителей Digma Meta P31. Это первый в российской рознице SSD с поддержкой интерфейса PCIe Gen 5.0 x4 NVMe на базе безбуферного контроллера Phison PS5031-E31T. Об этом CNews сообщ
|24.07.2024
|
Legend 970 Pro – новый SSD от Adata
. Ltd., бренд модулей памяти и флэш-памяти, выпустила твердотельный накопитель Adata Legend 970 Pro PCIe Gen5. Как и его предшественник, Legend 970 Pro оснащен компактным радиатором с активным
|17.06.2024
|
Выход новых стандартов PCIe 6.0 и 7.0 отстает от графика. Задержка составит годы
Новый интерфейс PCIe Организация Special Interest Group (PCI-SIG), ответственная за разработку спецификаций P
|03.11.2023
|
Digma Pro Top P6: новая серия высокоскоростных PCIe 5.0 SSD
PS5026-E26 – первого и пока единственного из уже продающихся решений с интерфейсом передачи данных PCIe 5.0 x4. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro. Phison PS5026-E26 изготовлен по
|06.07.2023
|
Adata объявляет о выходе Legend 970 PCIe Gen5 SSD
микросхем, все больше материнских плат стали поддерживать новое поколение твердотельных накопителей PCIe 5.0 (SSD). Adata Technology Co., Ltd. выпустила твердотельный накопитель Legend 970. Leg
|10.11.2022
|
Adata Technology анонсирует Legend 960 MAX PCIe 4.0 SSD for Creators
лну замены потребительских ПК, а также растущий спрос на высокоэффективные твердотельные накопители PCIe 4.0. Также принимая во внимание требования к тепловыделению твердотельных накопителей дл
|04.08.2022
|
Adata представляет новый SSD Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280
ектроприводов и промышленных решений, объявила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280. С появлением Web 3.0 и растущим вниманием к виртуальному миру новый Le
|21.07.2022
|Digma представила два SSD на 2 ТБ
|13.05.2022
|
Adata представляет SSD Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 и его лимитированную версию
ектроприводов и промышленных решений, объявила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280. Legend 850 обеспечивает новый уровень производительности для таких зад
|23.12.2021
|
Созданы сверхбыстрые SSD, копирующие фильмы в 4K за считанные секунды
% (на уровне 608 МБ/сек на 1 Вт) выше по сравнению с предшественниками. Новейшие SSD Samsung PM1743 PCIe 5.0 в форм-факторе E3.S Данные изменения, по мнению специалистов Samsung, положительно о
|16.11.2021
|
Новая серия SSD Kioxia предоставляет рядовым пользователям все преимущества интерфейса PCIe 4.0
Компания Kioxia Europe объявила, что ее линейка твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 пополнилась новыми устройствами серии BG5. Эти SSD разработаны для обеспечения оптим
|11.11.2021
|
Производители материнских плат оставили уникальные чипы Intel без их главной «фишки»
ейс – старый Материнские платы на чипсете Intel B660 в ряде случаев не будут поддерживать интерфейс PCIe 5.0, пишет портал VideoCardz. Данный набор системной логики предназначен для процессоров
|09.11.2021
|
Kioxia представила SSD форм-фактора EDSFF, созданные с использованием технологии PCIe 5.0
й в форм-факторе Enterprise and Data Center (EDSFF) E3.S, разработанных с использованием технологии PCIe 5.0. Устройства линейки CD7 E3.S построены на базе тестовых образцов SSD форм-фактора E3
|03.11.2021
|
Adata представляет новую серию твердотельных накопителей Legend PCIe M.2 2280
требностями и бюджетами. В их число входят Adata Legend 740, 750 и 840. Legend 740 и 750 используют PCIe Gen3 x4 и NVMe 1.3 для обеспечения скорости последовательного чтения и записи до 2500/20
|01.11.2021
|
Kingston Fury представила линейку высокопроизводительных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 NVMe
дотельного накопителя Kingston Fury Renegade — SSD нового поколения в форм-факторе M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe для геймеров, энтузиастов сборки ПК и продвинутых пользователей. Kingston Fury
|25.10.2021
|
Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового поколения KC3000 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe
тв для хранения данных, представила KC3000 — твердотельный накопитель форм-фактора M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe, предназначенный для ноутбуков и настольных компьютеров. Накопитель нового поко
|27.09.2021
|
«Рикор» разработала материнскую плату, позволяющую подключать дополнительную периферию
ской платы на базе Intel Xeon Scalable второго поколения с 6 PCI-express слотами, пять из которых – PCI Express x16, и один – PCI Express х8. Слоты отличаются по размерам и скоростным по
|14.09.2021
|
Kioxia представила новые накопители FL6
Kioxia представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 на базе памяти стандарта Storage Class Memory. В новых твердотельных накопителях сер
|13.08.2021
|
Micron представила SSD Crucial P5 Plus с поддержкой PCIe Gen4
Micron Technology, Inc. объявила о появлении в продаже твердотельных PCIe-накопителей Crucial P5 Plus. Они стали пополнением отмеченной наградами линейки SSD комп
|29.03.2021
|
Kingston Digital начинает поставки SSD-накопителя NV1
Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., представляет NV1 — новый твердотельный накопитель NVMe PCIe. Благодаря высокой производительности и односторонней конструкции по стандарту M.2, NV1 станет выбором начинающих пользователей, работающих на ноутбуках и ПК малого форм-фактора. Накопител
|24.02.2021
|
Zyxel начала продажи PCIe мультигигабитных сетевых карт
Zyxel Networks представила в России и СНГ две новые мультигиабитные PCIe сетевые карты XGN100C и XGN100F. Новинки предназначены как для домашнего офиса, так и для среднего и малого бизнеса и позволят окончательно решить вопрос с пропускной способностью ресурсое
|06.11.2020
|
Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification»
ering) компании Kioxia Europe. Kioxia XD6 Устройства Kioxia линейки XD6 соответствуют спецификациям PCIe 4.0 и NVMe 1.3c и доступны в форм-факторах E1.S 9,5 мм, 15 мм и 25 мм. Серия XD6 была ра
|27.10.2020
|
Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews
году Integrated Device Technology выпустили первый контроллер SSD NVMe и флеш-накопитель в формате PCIe. Серверный вариант накопителя, работающего через шину PCI Express, появился спустя год в
|08.10.2020
|
Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black
ACK. Речь идет о первом для компании твердотельном (SSD) накопителе с поддержкой NVMe и технологией PCIe Gen4 нового поколения, плате расширения PCIe Gen3 x8 с возможностью настройки в к
|22.09.2020
|
Samsung представила новый твердотельный накопитель SSD 980 Pro с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe. Цена. Фото
Samsung Electronics представила первый потребительский твердотельный накопитель (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe — Samsung SSD 980 Pro. Новый диск разработан для максимальной производительност
|22.09.2020
|
XPG анонсирует новый SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280
профессиональных киберспортсменов и энтузиастов, объявляет о выходе нового SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 2280. Теперь у ADATA XPG наиболее полное предложение дисков для PCIe G
|03.07.2020
|
Asus представила сервер ESC4000A-E10 с Nvidia A100
Asus объявила о выпуске ESC4000A-E10 – графического сервера с поддержкой вычислительных PCIe-ускорителей Nvidia A100, шиной PCIe 4.0 и возможностью установки сетевого адаптер
|20.05.2020
|
Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4
новых SSD Adata Falcon и Swordfish. Обе модели работают на памяти 3D NAND и поддерживают интерфейс PCIe Gen3x4. SSD Adata Falcon поддерживает интерфейс PCIe Gen3x4 и оборудован 3D NAND
|17.03.2020
|
Seagate представила твердотельный накопитель PCIe для сетевых хранилищ NAS
олее интенсивно работать с данными многопользовательских сетевых хранилищ NAS. Seagate IronWolf 510 PCIe отличается большой надежностью: среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1,8 м
|10.01.2020
|Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0
|12.11.2019
|
Seagate представила два новых производительных решения для геймеров
лучших линеек игровых накопителей Seagate. Встречайте твердотельный накопитель Seagate FireCuda 520 PCIe 4.0 x4 и док-станцию FireCuda Gaming Dock с жестким диском емкостью 4 ТБ и слотом расшир
|02.10.2019
|
Intel вдвое обрушила цены на свой новый 18-ядерный чип
оддержка новейшей технологии разгона частот Turbo Boost 3.0, а также поддержка большего числа линий PCIe и большего объема системной памяти с более высокими частотами. Необычной особенностью ан
|29.08.2019
|
Toshiba Memory представила SSD-диски с интерфейсом PCIe 4.0 для корпоративных систем
Toshiba Memory Europe объявила о создании SSD-дисков с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe самого быстрого класса в отрасли для корпоративных систем, обеспечивающих скоро
|01.08.2019
|
Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти
Toshiba Memory Europe GmbH представила две новые серии твердотельных дисков (SSD) с интерфейсом NVMe PCIe 3.0 Gen3x4 в форм-факторе M.2 – RD500 и RC500. В устройствах обеих серий используется современная 96-слойная 3D флеш-память TLC (трехуровневые ячейки) BICS FLASH собственной разработки. Но
