PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express

Teamgroup представляет твердотельный накопитель NV10000 M.2 PCIe 5.0 продукта в линейке твердотельных накопителей Teamgroup NV с интерфейсом M.2 — Teamgroup NV10000 M.2 PCIe 5.0. Данное устройство обеспечивает скорость чтения до 10 000 МБ/с и демонстрирует стаби

Teamgroup представляет твердотельный накопитель T-Force Z54E PCIe 5.0 компании Teamgroup, производителя памяти, объявил о выпуске твердотельного накопителя T-Force Z54E PCIe 5.0. Данный накопитель оснащен контроллером Phison E28 с техпроцессом 6 нм от TSMC, что

Teamgroup выпустила твердотельный накопитель NV5000 M.2 PCIe 4.0 льных накопителей Teamgroup M.2 NV: твердотельный накопитель начального уровня Teamgroup NV5000 M.2 PCIe 4.0 с интерфейсом PCIe Gen4x4. Новая серия NV (Nova Value) совместима с новейшими

XPG представляет серию SSD Mars 980 Gen5: идеальное хранилище для эпохи искусственного интеллекта XPG, бренд компании Adata Technology, объявил о запуске новой серии SSD с интерфейсом PCIe Gen5 — Mars 980. Разработанная специально для профессиональных геймеров, энтузиастов тех

Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России с дисплеем 165 Гц и видеокартой RTX 4060 еем с частотой обновления 165 Гц. Есть поддержка MUX Switch, двухканальной памяти DDR5 и накопителя PCIe 4.0 SSD. Об этом CNews сообщили представители Maibenben. Технические характеристики Maib

Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России — мощный процессор, дисплей 165 Гц и видеокарта RTX 4060 ехнологии охлаждения. Благодаря поддержке MUX Switch, двухканальной памяти DDR5 и емкому накопителю PCIe 4.0 SSD, новинка справится с играми AAA-класса, стримингом и многозадачностью без компро

SSD Digma Meta P31 с поддержкой PCIe 5.0: новый стандарт скорости и надежности, доступный каждому линейки SSD-накопителей Digma Meta P31. Это первый в российской рознице SSD с поддержкой интерфейса PCIe Gen 5.0 x4 NVMe на базе безбуферного контроллера Phison PS5031-E31T. Об этом CNews сообщ

Legend 970 Pro – новый SSD от Adata . Ltd., бренд модулей памяти и флэш-памяти, выпустила твердотельный накопитель Adata Legend 970 Pro PCIe Gen5. Как и его предшественник, Legend 970 Pro оснащен компактным радиатором с активным

Выход новых стандартов PCIe 6.0 и 7.0 отстает от графика. Задержка составит годы Новый интерфейс PCIe Организация Special Interest Group (PCI-SIG), ответственная за разработку спецификаций P

Digma Pro Top P6: новая серия высокоскоростных PCIe 5.0 SSD PS5026-E26 – первого и пока единственного из уже продающихся решений с интерфейсом передачи данных PCIe 5.0 x4. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro. Phison PS5026-E26 изготовлен по

Adata объявляет о выходе Legend 970 PCIe Gen5 SSD микросхем, все больше материнских плат стали поддерживать новое поколение твердотельных накопителей PCIe 5.0 (SSD). Adata Technology Co., Ltd. выпустила твердотельный накопитель Legend 970. Leg

Adata Technology анонсирует Legend 960 MAX PCIe 4.0 SSD for Creators лну замены потребительских ПК, а также растущий спрос на высокоэффективные твердотельные накопители PCIe 4.0. Также принимая во внимание требования к тепловыделению твердотельных накопителей дл

Adata представляет новый SSD Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 ектроприводов и промышленных решений, объявила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280. С появлением Web 3.0 и растущим вниманием к виртуальному миру новый Le

Adata представляет SSD Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 и его лимитированную версию ектроприводов и промышленных решений, объявила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280. Legend 850 обеспечивает новый уровень производительности для таких зад

Созданы сверхбыстрые SSD, копирующие фильмы в 4K за считанные секунды % (на уровне 608 МБ/сек на 1 Вт) выше по сравнению с предшественниками. Новейшие SSD Samsung PM1743 PCIe 5.0 в форм-факторе E3.S Данные изменения, по мнению специалистов Samsung, положительно о

Новая серия SSD Kioxia предоставляет рядовым пользователям все преимущества интерфейса PCIe 4.0 Компания Kioxia Europe объявила, что ее линейка твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 пополнилась новыми устройствами серии BG5. Эти SSD разработаны для обеспечения оптим

Производители материнских плат оставили уникальные чипы Intel без их главной «фишки» ейс – старый Материнские платы на чипсете Intel B660 в ряде случаев не будут поддерживать интерфейс PCIe 5.0, пишет портал VideoCardz. Данный набор системной логики предназначен для процессоров

Kioxia представила SSD форм-фактора EDSFF, созданные с использованием технологии PCIe 5.0 й в форм-факторе Enterprise and Data Center (EDSFF) E3.S, разработанных с использованием технологии PCIe 5.0. Устройства линейки CD7 E3.S построены на базе тестовых образцов SSD форм-фактора E3

Adata представляет новую серию твердотельных накопителей Legend PCIe M.2 2280 требностями и бюджетами. В их число входят Adata Legend 740, 750 и 840. Legend 740 и 750 используют PCIe Gen3 x4 и NVMe 1.3 для обеспечения скорости последовательного чтения и записи до 2500/20

Kingston Fury представила линейку высокопроизводительных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 NVMe дотельного накопителя Kingston Fury Renegade — SSD нового поколения в форм-факторе M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe для геймеров, энтузиастов сборки ПК и продвинутых пользователей. Kingston Fury

Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового поколения KC3000 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe тв для хранения данных, представила KC3000 — твердотельный накопитель форм-фактора M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe, предназначенный для ноутбуков и настольных компьютеров. Накопитель нового поко

«Рикор» разработала материнскую плату, позволяющую подключать дополнительную периферию ской платы на базе Intel Xeon Scalable второго поколения с 6 PCI-express слотами, пять из которых – PCI Express x16, и один – PCI Express х8. Слоты отличаются по размерам и скоростным по

Kioxia представила новые накопители FL6 Kioxia представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 на базе памяти стандарта Storage Class Memory. В новых твердотельных накопителях сер

Micron представила SSD Crucial P5 Plus с поддержкой PCIe Gen4 Micron Technology, Inc. объявила о появлении в продаже твердотельных PCIe-накопителей Crucial P5 Plus. Они стали пополнением отмеченной наградами линейки SSD комп

Kingston Digital начинает поставки SSD-накопителя NV1 Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., представляет NV1 — новый твердотельный накопитель NVMe PCIe. Благодаря высокой производительности и односторонней конструкции по стандарту M.2, NV1 станет выбором начинающих пользователей, работающих на ноутбуках и ПК малого форм-фактора. Накопител

Zyxel начала продажи PCIe мультигигабитных сетевых карт Zyxel Networks представила в России и СНГ две новые мультигиабитные PCIe сетевые карты XGN100C и XGN100F. Новинки предназначены как для домашнего офиса, так и для среднего и малого бизнеса и позволят окончательно решить вопрос с пропускной способностью ресурсое

Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification» ering) компании Kioxia Europe. Kioxia XD6 Устройства Kioxia линейки XD6 соответствуют спецификациям PCIe 4.0 и NVMe 1.3c и доступны в форм-факторах E1.S 9,5 мм, 15 мм и 25 мм. Серия XD6 была ра

Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews году Integrated Device Technology выпустили первый контроллер SSD NVMe и флеш-накопитель в формате PCIe. Серверный вариант накопителя, работающего через шину PCI Express, появился спустя год в

Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black ACK. Речь идет о первом для компании твердотельном (SSD) накопителе с поддержкой NVMe и технологией PCIe Gen4 нового поколения, плате расширения PCIe Gen3 x8 с возможностью настройки в к

Samsung представила новый твердотельный накопитель SSD 980 Pro с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe. Цена. Фото Samsung Electronics представила первый потребительский твердотельный накопитель (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe — Samsung SSD 980 Pro. Новый диск разработан для максимальной производительност

XPG анонсирует новый SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280 профессиональных киберспортсменов и энтузиастов, объявляет о выходе нового SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 2280. Теперь у ADATA XPG наиболее полное предложение дисков для PCIe G

Asus представила сервер ESC4000A-E10 с Nvidia A100 Asus объявила о выпуске ESC4000A-E10 – графического сервера с поддержкой вычислительных PCIe-ускорителей Nvidia A100, шиной PCIe 4.0 и возможностью установки сетевого адаптер

Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4 новых SSD Adata Falcon и Swordfish. Обе модели работают на памяти 3D NAND и поддерживают интерфейс PCIe Gen3x4. SSD Adata Falcon поддерживает интерфейс PCIe Gen3x4 и оборудован 3D NAND

Seagate представила твердотельный накопитель PCIe для сетевых хранилищ NAS олее интенсивно работать с данными многопользовательских сетевых хранилищ NAS. Seagate IronWolf 510 PCIe отличается большой надежностью: среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1,8 м

Seagate представила два новых производительных решения для геймеров лучших линеек игровых накопителей Seagate. Встречайте твердотельный накопитель Seagate FireCuda 520 PCIe 4.0 x4 и док-станцию FireCuda Gaming Dock с жестким диском емкостью 4 ТБ и слотом расшир

Intel вдвое обрушила цены на свой новый 18-ядерный чип оддержка новейшей технологии разгона частот Turbo Boost 3.0, а также поддержка большего числа линий PCIe и большего объема системной памяти с более высокими частотами. Необычной особенностью ан

Toshiba Memory представила SSD-диски с интерфейсом PCIe 4.0 для корпоративных систем Toshiba Memory Europe объявила о создании SSD-дисков с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe самого быстрого класса в отрасли для корпоративных систем, обеспечивающих скоро