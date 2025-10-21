Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

PCI mini-PCI PCIe PCI Express Peripheral Component Interconnect Express

PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


21.10.2025 Teamgroup представляет твердотельный накопитель NV10000 M.2 PCIe 5.0

продукта в линейке твердотельных накопителей Teamgroup NV с интерфейсом M.2 — Teamgroup NV10000 M.2 PCIe 5.0. Данное устройство обеспечивает скорость чтения до 10 000 МБ/с и демонстрирует стаби
17.10.2025 Teamgroup представляет твердотельный накопитель T-Force Z54E PCIe 5.0

компании Teamgroup, производителя памяти, объявил о выпуске твердотельного накопителя T-Force Z54E PCIe 5.0. Данный накопитель оснащен контроллером Phison E28 с техпроцессом 6 нм от TSMC, что

07.08.2025 Teamgroup выпустила твердотельный накопитель NV5000 M.2 PCIe 4.0

льных накопителей Teamgroup M.2 NV: твердотельный накопитель начального уровня Teamgroup NV5000 M.2 PCIe 4.0 с интерфейсом PCIe Gen4x4. Новая серия NV (Nova Value) совместима с новейшими
30.04.2025 XPG представляет серию SSD Mars 980 Gen5: идеальное хранилище для эпохи искусственного интеллекта

XPG, бренд компании Adata Technology, объявил о запуске новой серии SSD с интерфейсом PCIe Gen5 — Mars 980. Разработанная специально для профессиональных геймеров, энтузиастов тех
24.03.2025 Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России с дисплеем 165 Гц и видеокартой RTX 4060

еем с частотой обновления 165 Гц. Есть поддержка MUX Switch, двухканальной памяти DDR5 и накопителя PCIe 4.0 SSD. Об этом CNews сообщили представители Maibenben. Технические характеристики Maib
24.03.2025 Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России — мощный процессор, дисплей 165 Гц и видеокарта RTX 4060

ехнологии охлаждения. Благодаря поддержке MUX Switch, двухканальной памяти DDR5 и емкому накопителю PCIe 4.0 SSD, новинка справится с играми AAA-класса, стримингом и многозадачностью без компро
03.02.2025 SSD Digma Meta P31 с поддержкой PCIe 5.0: новый стандарт скорости и надежности, доступный каждому

линейки SSD-накопителей Digma Meta P31. Это первый в российской рознице SSD с поддержкой интерфейса PCIe Gen 5.0 x4 NVMe на базе безбуферного контроллера Phison PS5031-E31T. Об этом CNews сообщ
24.07.2024 Legend 970 Pro – новый SSD от Adata

. Ltd., бренд модулей памяти и флэш-памяти, выпустила твердотельный накопитель Adata Legend 970 Pro PCIe Gen5. Как и его предшественник, Legend 970 Pro оснащен компактным радиатором с активным

17.06.2024 Выход новых стандартов PCIe 6.0 и 7.0 отстает от графика. Задержка составит годы

Новый интерфейс PCIe Организация Special Interest Group (PCI-SIG), ответственная за разработку спецификаций P
03.11.2023 Digma Pro Top P6: новая серия высокоскоростных PCIe 5.0 SSD

PS5026-E26 – первого и пока единственного из уже продающихся решений с интерфейсом передачи данных PCIe 5.0 x4. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro. Phison PS5026-E26 изготовлен по

06.07.2023 Adata объявляет о выходе Legend 970 PCIe Gen5 SSD

микросхем, все больше материнских плат стали поддерживать новое поколение твердотельных накопителей PCIe 5.0 (SSD). Adata Technology Co., Ltd. выпустила твердотельный накопитель Legend 970. Leg
10.11.2022 Adata Technology анонсирует Legend 960 MAX PCIe 4.0 SSD for Creators

лну замены потребительских ПК, а также растущий спрос на высокоэффективные твердотельные накопители PCIe 4.0. Также принимая во внимание требования к тепловыделению твердотельных накопителей дл
04.08.2022 Adata представляет новый SSD Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280

ектроприводов и промышленных решений, объявила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) Legend 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280. С появлением Web 3.0 и растущим вниманием к виртуальному миру новый Le
21.07.2022 Digma представила два SSD на 2 ТБ
13.05.2022 Adata представляет SSD Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 и его лимитированную версию

ектроприводов и промышленных решений, объявила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280. Legend 850 обеспечивает новый уровень производительности для таких зад
23.12.2021 Созданы сверхбыстрые SSD, копирующие фильмы в 4K за считанные секунды

% (на уровне 608 МБ/сек на 1 Вт) выше по сравнению с предшественниками. Новейшие SSD Samsung PM1743 PCIe 5.0 в форм-факторе E3.S Данные изменения, по мнению специалистов Samsung, положительно о
16.11.2021 Новая серия SSD Kioxia предоставляет рядовым пользователям все преимущества интерфейса PCIe 4.0

Компания Kioxia Europe объявила, что ее линейка твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 пополнилась новыми устройствами серии BG5. Эти SSD разработаны для обеспечения оптим
11.11.2021 Производители материнских плат оставили уникальные чипы Intel без их главной «фишки»

ейс – старый Материнские платы на чипсете Intel B660 в ряде случаев не будут поддерживать интерфейс PCIe 5.0, пишет портал VideoCardz. Данный набор системной логики предназначен для процессоров
09.11.2021 Kioxia представила SSD форм-фактора EDSFF, созданные с использованием технологии PCIe 5.0

й в форм-факторе Enterprise and Data Center (EDSFF) E3.S, разработанных с использованием технологии PCIe 5.0. Устройства линейки CD7 E3.S построены на базе тестовых образцов SSD форм-фактора E3
03.11.2021 Adata представляет новую серию твердотельных накопителей Legend PCIe M.2 2280

требностями и бюджетами. В их число входят Adata Legend 740, 750 и 840. Legend 740 и 750 используют PCIe Gen3 x4 и NVMe 1.3 для обеспечения скорости последовательного чтения и записи до 2500/20
01.11.2021 Kingston Fury представила линейку высокопроизводительных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 NVMe

дотельного накопителя Kingston Fury Renegade — SSD нового поколения в форм-факторе M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe для геймеров, энтузиастов сборки ПК и продвинутых пользователей. Kingston Fury

25.10.2021 Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового поколения KC3000 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe

тв для хранения данных, представила KC3000 — твердотельный накопитель форм-фактора M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe, предназначенный для ноутбуков и настольных компьютеров. Накопитель нового поко
27.09.2021 «Рикор» разработала материнскую плату, позволяющую подключать дополнительную периферию

ской платы на базе Intel Xeon Scalable второго поколения с 6 PCI-express слотами, пять из которых – PCI Express x16, и один – PCI Express х8. Слоты отличаются по размерам и скоростным по
14.09.2021 Kioxia представила новые накопители FL6

Kioxia представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 на базе памяти стандарта Storage Class Memory. В новых твердотельных накопителях сер
13.08.2021 Micron представила SSD Crucial P5 Plus с поддержкой PCIe Gen4

Micron Technology, Inc. объявила о появлении в продаже твердотельных PCIe-накопителей Crucial P5 Plus. Они стали пополнением отмеченной наградами линейки SSD комп
29.03.2021 Kingston Digital начинает поставки SSD-накопителя NV1

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., представляет NV1 — новый твердотельный накопитель NVMe PCIe. Благодаря высокой производительности и односторонней конструкции по стандарту M.2, NV1 станет выбором начинающих пользователей, работающих на ноутбуках и ПК малого форм-фактора. Накопител
24.02.2021 Zyxel начала продажи PCIe мультигигабитных сетевых карт

Zyxel Networks представила в России и СНГ две новые мультигиабитные PCIe сетевые карты XGN100C и XGN100F. Новинки предназначены как для домашнего офиса, так и для среднего и малого бизнеса и позволят окончательно решить вопрос с пропускной способностью ресурсое
06.11.2020 Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification»

ering) компании Kioxia Europe. Kioxia XD6 Устройства Kioxia линейки XD6 соответствуют спецификациям PCIe 4.0 и NVMe 1.3c и доступны в форм-факторах E1.S 9,5 мм, 15 мм и 25 мм. Серия XD6 была ра
27.10.2020 Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews

году Integrated Device Technology выпустили первый контроллер SSD NVMe и флеш-накопитель в формате PCIe. Серверный вариант накопителя, работающего через шину PCI Express, появился спустя год в
08.10.2020 Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black

ACK. Речь идет о первом для компании твердотельном (SSD) накопителе с поддержкой NVMe и технологией PCIe Gen4 нового поколения, плате расширения PCIe Gen3 x8 с возможностью настройки в к
22.09.2020 Samsung представила новый твердотельный накопитель SSD 980 Pro с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe. Цена. Фото

Samsung Electronics представила первый потребительский твердотельный накопитель (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe — Samsung SSD 980 Pro. Новый диск разработан для максимальной производительност
22.09.2020 XPG анонсирует новый SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280

профессиональных киберспортсменов и энтузиастов, объявляет о выходе нового SSD ADATA XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 2280. Теперь у ADATA XPG наиболее полное предложение дисков для PCIe G
03.07.2020 Asus представила сервер ESC4000A-E10 с Nvidia A100

Asus объявила о выпуске ESC4000A-E10 – графического сервера с поддержкой вычислительных PCIe-ускорителей Nvidia A100, шиной PCIe 4.0 и возможностью установки сетевого адаптер
20.05.2020 Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4

новых SSD Adata Falcon и Swordfish. Обе модели работают на памяти 3D NAND и поддерживают интерфейс PCIe Gen3x4. SSD Adata Falcon поддерживает интерфейс PCIe Gen3x4 и оборудован 3D NAND

17.03.2020 Seagate представила твердотельный накопитель PCIe для сетевых хранилищ NAS

олее интенсивно работать с данными многопользовательских сетевых хранилищ NAS. Seagate IronWolf 510 PCIe отличается большой надежностью: среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1,8 м
10.01.2020 Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0
12.11.2019 Seagate представила два новых производительных решения для геймеров

лучших линеек игровых накопителей Seagate. Встречайте твердотельный накопитель Seagate FireCuda 520 PCIe 4.0 x4 и док-станцию FireCuda Gaming Dock с жестким диском емкостью 4 ТБ и слотом расшир
02.10.2019 Intel вдвое обрушила цены на свой новый 18-ядерный чип

оддержка новейшей технологии разгона частот Turbo Boost 3.0, а также поддержка большего числа линий PCIe и большего объема системной памяти с более высокими частотами. Необычной особенностью ан
29.08.2019 Toshiba Memory представила SSD-диски с интерфейсом PCIe 4.0 для корпоративных систем

Toshiba Memory Europe объявила о создании SSD-дисков с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe самого быстрого класса в отрасли для корпоративных систем, обеспечивающих скоро
01.08.2019 Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти

Toshiba Memory Europe GmbH представила две новые серии твердотельных дисков (SSD) с интерфейсом NVMe PCIe 3.0 Gen3x4 в форм-факторе M.2 – RD500 и RC500. В устройствах обеих серий используется современная 96-слойная 3D флеш-память TLC (трехуровневые ячейки) BICS FLASH собственной разработки. Но

Публикаций - 1550, упоминаний - 2349

PCI и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12541 667
AMD - Advanced Micro Devices 4468 314
Nvidia Corp 3731 275
Microsoft Corporation 25236 136
HP Inc. 5761 107
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 103
Dell EMC 5092 92
Acer Group - Acer Inc 2657 85
AMD Graphics Product Group - ATI 964 85
Samsung Electronics 10625 77
SAS Institute 1032 75
Lenovo Group 2361 75
Apple Inc 12628 66
IBM - International Business Machines Corp 9551 65
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 60
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 50
Dell Technologies - Dell Computer 2162 48
Toshiba Corporation 2955 46
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 390 44
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 38
Fujitsu 2066 35
Huawei 4221 33
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 32
Broadcom - VMware 2490 31
Adata Technology 120 30
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 29
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 28
Sony 6634 27
Т-Платформы - T-Platforms 400 26
Western Digital Corporation - WDC 573 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 24
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 23
HP - Hewlett-Packard 3644 22
Oracle Corporation 6867 22
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 22
Supermicro 126 21
Adobe Systems 1571 19
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 62 19
Google LLC 12255 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 27
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 13
Россети Ленэнерго 1699 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 10
Tesla Motors 427 8
TÜV Rheinland Group 163 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 5
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 5
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 4
EPIC Telecom Invest 208 4
Лента - Сеть розничной торговли 2267 3
Ferrari NV 157 3
Чип и Дип 11 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 3
РЖД - Российские железные дороги 2001 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 2
Microsoft - LinkedIn 684 2
Kickstarter 131 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 2
Boeing 1017 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 481 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 2
SoftBank Group 270 2
UMA - United Music Agency 40 2
Совкомбанк Совесть 277 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 2
Верный - торговая сеть 310 2
Uber 337 2
Intel Capital 148 2
Puma - Пума 49 2
Родник 87 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 89
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 45
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 2
Федеральное казначейство России 1879 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 38
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 11
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 11
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 9
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 9
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 8
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 7
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 6
TCG - Trusted Computing Group 31 5
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 3
Linux Foundation 189 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 67 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Apache Software Foundation - ASF 221 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 1034
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 708
DDR - Double data rate 2915 615
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 538
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 517
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 447
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 435
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 420
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1615 399
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 368
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 350
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 301
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 271
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 258
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 791 257
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 247
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 238
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 236
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 232
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 222
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 221
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 205
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 197
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 194
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 183
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 181
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1070 174
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 173
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4380 165
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 160
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 155
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 155
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1454 145
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 145
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 140
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 136
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1066 134
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 134
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 132
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 132
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 225
Microsoft Windows 16327 184
Intel Core - Семейство процессоров 1236 157
Linux OS 10896 149
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 143
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 135
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 101
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 93
Intel x86 - архитектура процессора 1982 87
Microsoft Windows 10 1874 78
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 76
Intel Core i - Cерия процессоров 531 76
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 643 74
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 71
Nvidia GeForce GTX 523 68
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 67
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 66
Microsoft DirectX 718 66
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 312 61
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 61
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 60
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 57
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 338 55
Intel Celeron - Серия процессоров 973 54
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 53
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 51
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 51
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 47
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 47
Microsoft Windows 2000 8662 46
Microsoft Windows XP 2419 43
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 42
Intel Express Chipset Family 112 42
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 42
Intel Turbo Boost Technology 215 40
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 160 39
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 39
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 38
Nvidia Quadro GPU 249 37
Intel Xeon E 196 37
Ксенин Алекс 311 24
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 10
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 9
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 8
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 8
Евдокимов Андрей 89 7
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 7
Чернышев Андрей 70 7
Lisa Su - Лиза Су 55 6
Rowan Paul - Рован Пол 11 6
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 6
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 6
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 6
Фильченков Александр 23 6
Опанасенко Всеволод 137 5
Иванов Борис 60 5
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 5
James Renee - Джеймс Рене 25 5
Курилина Наталья 15 5
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 4
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 4
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 67 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 4
Lin James - Лин Джеймс 15 4
Катаев Александр 40 4
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 4
Устюжанин Александр 11 4
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 4
Терещенко Максим 23 4
Fister Mike - Фистер Майк 10 4
Володкович Вячеслав 103 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 3
Трушкин Константин 59 3
Ким Александр 43 3
Шпак Василий 263 3
Абрамов Сергей 75 3
Грищенков Александр 17 3
Горшенин Максим 38 3
Walker Chris - Уокер Крис 7 3
Wang Michael - Ванг Майкл 18 3
Россия - РФ - Российская федерация 156831 527
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 168
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 94
Китай - Тайвань 4136 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 52
Европа 24634 46
Япония 13547 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 34
Германия - Федеративная Республика 12936 29
Южная Корея - Республика 6858 27
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 18
США - Калифорния 4775 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 13
Китай - Шанхай 807 12
Земля - планета Солнечной системы 10658 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 11
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 11
Украина 7793 10
Казахстан - Республика 5792 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 10
Индия - Bharat 5697 8
Азия - Азиатский регион 5748 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 7
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 7
Европа Восточная 3121 7
Великобритания - Лондон 2407 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 6
Канада 4985 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 6
Африка - Африканский регион 3570 5
Италия - Итальянская Республика 4429 5
Бразилия - Федеративная Республика 2450 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 5
США - Техас 1012 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 5
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 125
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 111
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 79
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 73
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 72
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 53
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 50
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 45
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 43
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 38
Ergonomics - Эргономика 1688 37
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 35
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 33
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 32
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 32
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 29
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 28
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 803 27
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 25
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 24
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 24
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 23
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 23
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 21
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 20
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 19
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 19
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 18
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 17
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 16
Английский язык 6876 16
Энергетика - Energy - Energetically 5524 16
Tom’s Hardware 516 44
CNews - ZOOM.CNews 1854 20
DigiTimes - Издание 1326 15
WCCFTech - Издание 87 10
Liliputing 71 9
VideoCardz 36 8
Inquirer 463 7
N+1 - Издание 181 6
AnandTech 73 6
TechSpot 158 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 5
Мобильные системы 117 5
DailyTech 96 5
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 4
Engadget - Блог о технологиях 424 4
PC Magazine - PCMag 93 4
Reg Hardware 91 4
Silicon 490 4
X-Bit Labs 83 4
The Register - The Register Hardware 1696 4
Ведомости 1233 3
TechPowerUp 21 3
Ars Technica 435 3
Blocks & Files 14 3
Times 648 3
Infosan 75 3
Hot Hardware - HotHardware 28 3
Igor’s Lab 7 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
ITHome 40 3
Reddit 356 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 2
The Guardian - Британская газета 384 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 2
9to5Google 57 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 2
Phoronix 49 2
Neowin 177 2
CRN 49 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 35
IDC - International Data Corporation 4943 28
TrendForce 136 10
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 8
Gartner - Гартнер 3608 7
Cinebench 29 5
TechTarget 13 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
Mercury Research 71 4
Strategy Analytics 284 3
ITResearch 121 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
Forward Insights 3 2
Jon Peddie Research 42 2
SPEC Power benchmark 2 2
Dell'Oro Group 66 2
Gartner - Dataquest 353 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 2
Fortune Global 500 287 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
IBM Research 108 1
HFS Research 49 1
Mordor Intelligence 33 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
Fortune Global 100 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 172 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
ACG Research 8 1
Technavio 28 1
Forbes Global 2000 49 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
NPD DisplaySearch 284 1
Current Analysis 24 1
Sapio Research 1 1
In-Stat/MDR 70 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
РАН - Российская академия наук 2014 15
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 6
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 3
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
Intel Developer Forum - IDF 278 25
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 20
CeBIT 612 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 12
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 10
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 3
ISE - Integrated Systems Europe 50 3
Nvidia GPU Technology Conference 8 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
iF Design Awards 26 2
Adobe MAX 11 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 9 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
Asus Open 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще