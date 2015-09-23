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Китай Государственный совет КНР Госсовет КНР State Council of the People's Republic of China Правительство Китая
СОБЫТИЯ
|23.09.2015
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Николай Никифоров обсудил вопросы информационной безопасности с членом Госсовета КНР Сун Даханем
рь Посольства КНР в России Ван Вэй, руководители департаментов Канцелярии по делам законодательства Госсовета КНР, представители Министерства иностранных дел РФ и других профильных ведомств. Ст
|21.03.2008
|Правительство Китая закроет 25 видеосервисов
|17.01.2008
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Правительство Китая будет бороться с онлайн-играми
Представители правительства Китая объявили о том, что планируют запретить некоторые «нежелательные» элементы многопользовательских онлайн-игр, чтобы уменьшить количество пользователей, страдающих от интернет
|09.06.2006
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МИД Китая: иностранные интернет-компании должны подчиняться законам страны
Китай приветствует иностранные интернет-компании в своей стране, но при условии уважения к законам и их соблюдению, в частности, касательно высказываний, — заявил представитель МИД Китая. Комментарии последовали после того, как сооснователь Google Сергей Брин признал, что компании пришлось поступиться принципами в угоду требуемой цензуры. Лю Чанчао (Liu Jianchao) сказ
|15.07.2002
|Правительство Китая снова начинает борьбу с сетевыми изданиями
|01.06.2000
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Государственное статистическое управление Китая сообщило о рекордных темпах роста индустрии информационных технологий
Сегодня Государственное статистическое управление Китая опубликовало результаты анализа темпов развития промышленности в сфере информационных технологий. Сравнивались результаты первого квартала 2000 г
|23.11.1999
|Правительство Китая обещает ввести сниженные расценки для доступа в Интернет
|16.09.1999
|Правительство Китая намерено запретить иностранные инвестиции в Internet
|06.04.1999
|Правительство Китая усиливает меры борьбы с пиратским ПО
Китай и организации, системы, технологии, персоны:
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