Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Китай Государственный совет КНР Госсовет КНР State Council of the People's Republic of China Правительство Китая

Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая

СОБЫТИЯ


23.09.2015 Николай Никифоров обсудил вопросы информационной безопасности с членом Госсовета КНР Сун Даханем

рь Посольства КНР в России Ван Вэй, руководители департаментов Канцелярии по делам законодательства Госсовета КНР, представители Министерства иностранных дел РФ и других профильных ведомств. Ст
21.03.2008 Правительство Китая закроет 25 видеосервисов
17.01.2008 Правительство Китая будет бороться с онлайн-играми

Представители правительства Китая объявили о том, что планируют запретить некоторые «нежелательные» элементы многопользовательских онлайн-игр, чтобы уменьшить количество пользователей, страдающих от интернет
09.06.2006 МИД Китая: иностранные интернет-компании должны подчиняться законам страны

Китай приветствует иностранные интернет-компании в своей стране, но при условии уважения к законам и их соблюдению, в частности, касательно высказываний, — заявил представитель МИД Китая. Комментарии последовали после того, как сооснователь Google Сергей Брин признал, что компании пришлось поступиться принципами в угоду требуемой цензуры. Лю Чанчао (Liu Jianchao) сказ
15.07.2002 Правительство Китая снова начинает борьбу с сетевыми изданиями
01.06.2000 Государственное статистическое управление Китая сообщило о рекордных темпах роста индустрии информационных технологий

Сегодня Государственное статистическое управление Китая опубликовало результаты анализа темпов развития промышленности в сфере информационных технологий. Сравнивались результаты первого квартала 2000 г
23.11.1999 Правительство Китая обещает ввести сниженные расценки для доступа в Интернет
16.09.1999 Правительство Китая намерено запретить иностранные инвестиции в Internet
06.04.1999 Правительство Китая усиливает меры борьбы с пиратским ПО

Публикаций - 480, упоминаний - 548

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4675 93
Google LLC 12688 76
Microsoft Corporation 25775 60
Apple Inc 13154 52
Intel Corporation 12811 49
ZTE Corporation 800 32
Samsung Electronics 11064 30
AMD - Advanced Micro Devices 4641 30
Qualcomm Technologies 1974 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 20
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 20
Yahoo! 3726 20
Nvidia Corp 4002 20
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 20
Lenovo Group 2446 18
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 17
Cisco Systems 5372 16
Alibaba Group 473 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
Lenovo Motorola 3566 15
China Mobile 436 15
Dell EMC 5180 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 14
AT&T Inc 1725 14
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 13
X Corp - Twitter 2938 12
Xiaomi - Сяоми 2231 12
Loongson Technology 80 12
Tencent 190 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
MediaTek - Ralink 595 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Google China 31 9
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 58 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
LG Electronics 3735 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 10
Резонанс НПП 407 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Boeing 1031 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
SoftBank Group 284 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 3
ISC - Internet Society of China - Интернет-общество Китая 7 2
Трамплин ГК 3 2
Международный аэропорт Пудун - Shanghai Pudong International Airport - ИАТА: PVG – ИКАО: ZSPD 8 2
Связной ГК 1401 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Ford 434 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Valeo 9 2
Россети Ленэнерго 1699 2
BorgWarner 2 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
Мастер-Банк 35 1
Правительство ЮАР - Government of South Africa- органы государственной власти 10 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
101Hotels.com 456 1
Air Liquide - Эр Ликид 4 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 29 1
Qichacha 1 1
PetroChina 5 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 38 1
China Renaissance 1 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 57
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 47
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 17
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 14
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 4
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 15
Коммунизм - Коммунистические партии 71 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 6
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 6
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
Демократическая политическая партия США 122 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
GNI - Global Network Initiative 3 1
ГосИнформСистемы 160 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 66
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 62
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 62
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 56
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 54
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 36
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 28
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 27
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 24
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 17
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 15
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 14
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Google Android 15243 37
Linux OS 11533 33
Microsoft Windows 16882 31
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 23
Google - Gmail 1021 19
Google YouTube - Видеохостинг 3002 16
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 15
Huawei Mate - серия смартфонов 453 14
Baidu 302 14
Microsoft Windows 2000 8678 13
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 84 12
Intel x86 - архитектура процессора 2151 12
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 31 12
Apple iOS 8583 10
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Microsoft Windows 10 1938 9
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 9
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 9
Google Cloud Services 244 9
FreePik 1841 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 40 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 7
Apple iPad 4011 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 6
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 6
Tencent - WeChat - мессенджер 177 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 6
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 21 5
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 88 5
Apple macOS 2419 5
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 5
Huawei MateBook - серия ноутбуков 112 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 57
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 13
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 12
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 9
Путин Владимир 3454 8
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 8
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Jiabao Wen - Цзябао Вэнь 12 5
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 4
Brin Sergey - Сергей Брин 193 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 4
Никифоров Николай 1138 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 4
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 4
Rogers Mike - Роджерс Майк 8 3
Ruppersberger Dutch - Рапперсбергер Датч 4 3
Мишустин Михаил 787 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 3
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Шалманов Сергей 202 3
Lew Jacob - Лью Джейкоб 2 2
Wang Jianzhou- Ванг Цзянжоу 8 2
Wang Yang - Ван Ян 6 2
Капустин Святослав 8 2
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 2
Ecclestone Christopher - Экклстоун Кристофер 4 2
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 2
Mills Richard - Милз Ричард 3 2
Níng Mao - Нин Мао 3 2
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 2
Rice Condoleezza - Райс Кондолизе 12 2
Jiwei Lou - Цзивэй Лоу 2 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 473
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 235
Россия - РФ - Российская федерация 166164 110
Китай - Пекин - Beijing 1096 102
Япония 13807 60
Европа 24963 56
Германия - Федеративная Республика 13221 51
Китай - Тайвань 4245 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 33
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 33
Южная Корея - Республика 7051 31
США - Колумбия - Вашингтон 1487 30
Канада 5081 28
Китай - Шанхай 833 28
Азия - Азиатский регион 5920 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 20
Индия - Bharat 5869 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 18
Иран - Исламская Республика Иран 1155 18
Франция - Французская Республика 8177 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
Нидерланды 3745 12
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 11
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 10
Швеция - Королевство 3781 9
США - Нью-Йорк 3180 9
Африка - Африканский регион 3640 9
Бразилия - Федеративная Республика 2520 9
Испания - Королевство 3839 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Украина 7928 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 7
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 7
Китай - Сычуань 96 7
Китай - Пекин - Дунчэн - Тяньаньмэнь - Врата Небесного Спокойствия 19 6
Сингапур - Республика 1953 6
Америка - Американский регион 2206 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 229
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 64
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 58
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 56
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 55
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 50
Цензура - Свобода слово 514 38
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 38
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 23
Blacklist - Чёрный список 713 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 21
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 19
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 15
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 14
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 12
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 12
Галлий - Gallium - химический элемент 363 11
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 11
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 11
Английский язык 7030 11
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 63
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 48
Bloomberg 1627 39
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 21
FT - Financial Times 1295 18
Tom’s Hardware 600 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 14
NYT - The New York Times 1100 14
AP - Associated Press 2007 14
The Register - The Register Hardware 1784 12
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 12
South China Morning Post 93 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 8
Computer.Tradeshow.Ru 59 8
Times 661 7
Forbes - Форбс 1002 6
China Daily 71 6
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 5
WCCFTech - Издание 110 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Beijing News 12 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
DigiTimes - Издание 1331 4
The Washington Post 350 4
Ars Technica 450 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 3
SCMP - South China Morning Post 36 3
Wikipedia - Википедия 650 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
GizChina - Издание 84 3
Global Times 16 3
The Information 83 3
Известия ИД 770 3
TechSpot 188 3
New Scientist 1448 3
GizmoChina 171 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 3
IDC - International Data Corporation 4975 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
TrendForce 187 5
Gartner - Гартнер 3658 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
TechInsights 16 2
Analysys International 16 2
Frost & Sullivan 207 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 2
CNews Мишень 186 2
EY Global Fintech Adoption Index 1 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Counterpoint Research 110 1
Tractica 7 1
Strategy Analytics 285 1
Privacy International 16 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Forbes Global 2000 50 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Constellation Research 5 1
TIRIAS Research 4 1
Internet Stock Report 994 1
In-Stat 115 1
DigiTimes Research 23 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 19
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 8
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 5
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 2
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 7 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 1
NIAID - National Institute of Allergy and Infectious Diseases - Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний 8 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 3 1
CAE - Chinese Academy of Engineering - Китайская инженерная академия 5 1
CATR - China Academy of Telecommunication Research - China Academy of Telecommunications Technology - Китайская академия телекоммуникационных исследований 4 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
DIW - Das Institut der deutschen Wirtschaft - German Institute for Economic Research - Немецкий институт экономических исследований 1 1
Китай - Государственный совет КНР - China Earthquake Administration, CEA - Сейсмологическое управление Китая - Китайское сейсмологическое управление 8 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 1
РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 2 1
Минобрнауки РФ - ФИЦ ФТМ - Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины - НИИМББ ФГБУН - Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики - 1 1
День согласия и примирения - официальное название праздника в РФ 7 ноября c 1996 года по 2004 год 2 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева - ШҚТУ - Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 3 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 1
РАН - Институт физиологии имени И. П. Павлова 4 1
HFIPS - Hefei Institutes of Physical Science - ХНИИФН - Хэфэйский научно-исследовательский институт физических наук Китайской академии наук - Хэфэйская национальная лаборатория физических наук 2 1
РАН ИБХ - Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 2 1
CMSA - Beijing Aerospace Flight Control Center - BACCC - Beijing Aerospace Command and Control Center - Пекинский центр управления аэрокосмическими полётами 3 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 1
РАН ДВО - ИАПУ - Институт автоматики и процессов управления 7 1
Soochow University - Сучжоуский университет 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
День молодёжи - 27 июня 1087 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
Defcon 45 1
CCTV Spring Festival Gala 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Hot Chips 10 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще