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Индексная книга CNews*
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Китай Государственный совет КНР Госсовет КНР State Council of the People's Republic of China Правительство Китая

Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая


23.09.2015 Николай Никифоров обсудил вопросы информационной безопасности с членом Госсовета КНР Сун Даханем
21.03.2008 Правительство Китая закроет 25 видеосервисов
17.01.2008 Правительство Китая будет бороться с онлайн-играми
09.06.2006 МИД Китая: иностранные интернет-компании должны подчиняться законам страны
15.07.2002 Правительство Китая снова начинает борьбу с сетевыми изданиями
01.06.2000 Государственное статистическое управление Китая сообщило о рекордных темпах роста индустрии информационных технологий
23.11.1999 Правительство Китая обещает ввести сниженные расценки для доступа в Интернет
16.09.1999 Правительство Китая намерено запретить иностранные инвестиции в Internet
06.04.1999 Правительство Китая усиливает меры борьбы с пиратским ПО

Публикаций - 365, упоминаний - 418

Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10987 64
Huawei 3528 58
Microsoft Corporation 23563 49
Intel Corporation 11689 32
ZTE Corporation 724 30
Apple Inc 11247 30
IBM - International Business Machines Corp 9207 22
Samsung Electronics 9761 20
Yahoo! 3689 19
Qualcomm Technologies 1708 19
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 276 17
Lenovo Group 2178 15
China Mobile 397 15
Meta Platforms - Facebook 4346 15
AMD - Advanced Micro Devices 3876 14
China Telecom - Чайна Телеком 250 14
Twitter 2712 14
Lenovo Motorola 3505 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5596 13
Cisco Systems 4889 13
Alibaba Group 387 12
AT&T Inc 1662 10
Huawei Technologies 393 9
Broadcom Inc - Avago Technologies 488 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 9
Siemens AG - Siemens Group 2547 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 8
Amazon Inc - Amazon.com 2811 7
Dell EMC 4926 7
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 398 7
LG Electronics 3544 7
Nortel Networks 1295 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4192 7
China Netcom Group Corporation Limited 58 6
Sony 6486 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 6
Xiaomi 1319 6
Loongson Technology 23 6
Canonical 190 6
Tencent 135 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6221 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 6
Резонанс НПП 347 4
SoftBank Group 248 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
Россети Ленэнерго 2359 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1906 3
eBay Inc 1599 3
Valeo 9 2
Boeing 988 2
Лента - Сеть розничной торговли 1717 2
BorgWarner 2 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 35 2
China Development Bank - China Construction Bank - Банк развития Китая - Китайский банк развития 19 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 540 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 1
Магнат 75 1
DiDi Chuxing 26 1
GM - General Motors 448 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Меркури - Mercury 232 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Телефорум 93 1
Genpact 5 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
JD.com - Jingdong Mall 83 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 1
Enron - Enrongate 121 1
QinetiQ Group 58 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 191 1
Мастер-Банк 26 1
Правительство ЮАР - Government of South Africa 4 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 9 1
ISC - Internet Society of China - Интернет-общество Китая 3 1
101Hotels.com 707 1
Qichacha 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10425 171
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18121 77
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 32
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1328 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9219 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4532 11
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 93 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 238 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 433 10
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 58 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1869 8
Администрация Президента РФ 981 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1670 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3733 6
Президент Российской Федерации 3739 6
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1251 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 500 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2358 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2441 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 946 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 389 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1022 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2418 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 357 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 132 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 53 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3074 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2429 2
Коммунистические партии 56 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 8
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 5
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 3
Демократическая политическая партия США 117 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2578 2
Linux Foundation 174 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 1
Единая Россия - Политическая партия 266 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79544 134
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53779 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22093 50
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21515 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25221 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26012 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20086 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15134 30
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6117 22
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8283 11
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники 2636 11
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 11287 10
Google Android 12629 29
Linux OS 8316 26
Microsoft Windows 14500 25
Microsoft Windows 2000 12709 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 19
Google Gmail 838 16
Baidu 267 15
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6650 11
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 29 10
Google YouTube - Видеохостинг 2443 9
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Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 717 9
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Intel x86 - архитектура процессора 1612 7
Microsoft Windows 10 1526 7
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China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 6
Microsoft Skype 1981 5
Google Cloud Services 184 5
Apple iPhone 6 6197 5
Huawei 5G Simplified Solution 20 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 884 5
Linux - Debian GNU 361 4
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UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 22 4
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Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 739 4
Microsoft Office 3457 4
Flickr - Фотохостинг 244 4
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 357 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1276 4
UnionTech UOS - Unity Operating System 18 4
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Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 8
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 30 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 7
Путин Владимир 2749 5
Никифоров Николай 1172 4
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 4
Медведев Дмитрий 1631 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 4
Merkel Angela - Меркель Ангела 35 3
Brin Sergey - Сергей Брин 184 3
Bush George - Буш Джордж 305 3
Шалманов Сергей 201 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 3
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 71 2
Yun Cai - Юнь Цай 2 2
Chambers John - Чемберс Джон 118 2
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 22 2
Lew Jacob - Лью Джейкоб 2 2
Ping Guo - Пин Го 23 2
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Xiangyang Wu - Сянян Ву 2 2
Wang Yang - Ван Ян 6 2
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Sundar Pichai - Сундар Пичай 61 2
Biden Joe - Байден Джо 78 2
Wang Jianzhou- Ванг Цзянжоу 8 2
Beard Chris - Крис Берд 13 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 2
Ma Jack - Ма Джек 21 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 184 2
Wei Miao - Вэй Мяо 4 2
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Лаженесс 3 1
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