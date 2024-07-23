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Tencent
СОБЫТИЯ
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|23.07.2024
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Китай выпустил национальную ОС с поддержкой китайских суверенных процессоров
Tencent развивает форк CentOS Облачная «дочка» китайского ИТ-гиганта Tencent выпустила новую версию форка Linux-дистрибутива CentOS – TencentOS Server V3 – с подд
|07.02.2023
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Tencent Cloud заключил партнерское соглашение с MONT
Tencent Cloud, китайский облачный гигант, заключил партнерское соглашение с ИТ-дистрибьютором MONT на поставки решений Tencent Cloud для бизнес-заказчиков в страны СНГ: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Об этом CNews сообщили представители M
|08.08.2011
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Российские компании не попали в Топ-100 мировых инноваторов
порядке убывания «рейтинга инновационности» заняли: Salesforce.com, Amazon.com, Intuitive Surgical, Tencent Holdings и Apple. Все пять компаний, за исключением Tencent Holdings, - америк
|07.02.2011
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Tencent инвестировала в американского разработчика онлайн-игр
Компания Tencent, один из лидеров китайского рынка онлайн-игр, объявила о том, что приобрела контрольный пакет акций американского разработчика игр Riot Games. Финансовые условия сделки не раскрываются,
|28.01.2011
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Китайские Sina и Tencent интегрируют Nokia Ovi Maps в свои соцсети
Nokia сегодня, 28 января, объявила о заключении соглашения с китайскими компаниями Sina и Tencent об интеграции сервиса Nokia Ovi Maps. Согласно условиям соглашения, миллионы пользователей сервиса микроблогов компании Sina и социальной сети QQ, принадлежащей Tencent, получат
|24.08.2010
|Китайская Tencent купила разработчика соцсетей, финансируемого Google
|13.04.2010
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Китайцы хотят заработать на Mail.ru, «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
Китайская Tencent Holdings объявила о вложении $300 млн в фонд Digital Sky Technologies (DST) и начале
Tencent и организации, системы, технологии, персоны:
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