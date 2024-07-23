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Индексная книга (каталог) CNews*
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Tencent

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23.07.2024 Китай выпустил национальную ОС с поддержкой китайских суверенных процессоров

Tencent развивает форк CentOS Облачная «дочка» китайского ИТ-гиганта Tencent выпустила новую версию форка Linux-дистрибутива CentOS – TencentOS Server V3 – с подд
07.02.2023 Tencent Cloud заключил партнерское соглашение с MONT

Tencent Cloud, китайский облачный гигант, заключил партнерское соглашение с ИТ-дистрибьютором MONT на поставки решений Tencent Cloud для бизнес-заказчиков в страны СНГ: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Об этом CNews сообщили представители M
08.08.2011 Российские компании не попали в Топ-100 мировых инноваторов

порядке убывания «рейтинга инновационности» заняли: Salesforce.com, Amazon.com, Intuitive Surgical, Tencent Holdings и Apple. Все пять компаний, за исключением Tencent Holdings, - америк
07.02.2011 Tencent инвестировала в американского разработчика онлайн-игр

Компания Tencent, один из лидеров китайского рынка онлайн-игр, объявила о том, что приобрела контрольный пакет акций американского разработчика игр Riot Games. Финансовые условия сделки не раскрываются,
28.01.2011 Китайские Sina и Tencent интегрируют Nokia Ovi Maps в свои соцсети

Nokia сегодня, 28 января, объявила о заключении соглашения с китайскими компаниями Sina и Tencent об интеграции сервиса Nokia Ovi Maps. Согласно условиям соглашения, миллионы пользователей сервиса микроблогов компании Sina и социальной сети QQ, принадлежащей Tencent, получат

24.08.2010 Китайская Tencent купила разработчика соцсетей, финансируемого Google
13.04.2010 Китайцы хотят заработать на Mail.ru, «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Китайская Tencent Holdings объявила о вложении $300 млн в фонд Digital Sky Technologies (DST) и начале


Публикаций - 190, упоминаний - 201

Tencent и организации, системы, технологии, персоны:

Alibaba Group 473 77
Google LLC 12688 71
Microsoft Corporation 25775 57
Apple Inc 13154 40
Meta Platforms - Facebook 4621 39
Amazon Inc - Amazon.com 3277 32
VK - Mail.ru Group 3602 32
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Oracle Corporation 7074 19
ByteDance 56 16
Samsung Electronics 11064 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
МегаФон 10742 14
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Qualcomm Technologies 1974 11
X Corp - Twitter 2938 10
Microsoft Corporation - GitHub 1075 9
Salesforce 498 9
Cyanogen Mod 54 8
NetEase 36 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
SAP SE 5601 8
Cisco Systems 5372 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Yahoo! 3726 8
OpenAI 541 7
Microsoft - Activision Blizzard 511 7
Zynga Game Network 133 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Lenovo Group 2446 7
Telegram Group 2940 7
Snapchat 151 6
Epic Games 172 6
Ampere Computing 62 6
Naspers 85 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
DST Global - Digital Sky Technologies 229 12
Uber 357 9
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 9
Tesla Motors 461 8
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 7
Microsoft - LinkedIn 699 7
NanduQ - Qiwi 1013 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
JD.com - Jingdong Mall 101 6
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 6
Faraday Future - FF 15 6
USM Holdings - Ardoe Finance 13 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
SoftBank Group 284 5
Tiger Global Management 44 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Sequoia Capital 115 4
Sunac China 5 4
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 4
Газпром ПАО 1493 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
О2О Холдинг 61 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
New Media Technologies Capital Partners 6 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Redpoint Ventures 18 3
eBay Inc 1640 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Ford 434 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 12
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 11
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 8
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 7
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Китай - Верховный народный суд КНР - Supreme People's Court - Шанхайский финансовый суд - Shanghai Financial Court - Суд особой юрисдикции КНР - Beijing Intellectual Property Court 8 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 35
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
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Baidu 302 41
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Tencent - WeChat - мессенджер 177 20
Linux OS 11533 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
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Microsoft Azure 1526 10
Tencent QQ Messenger - мессенджер 44 9
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 9
ByteDance - TikTok 355 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 7
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Google Cloud Platform - GCP 383 7
Google Chrome - браузер 1701 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Apple iOS 8583 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 6
Google - Gmail 1021 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 6
Alibaba Group - AliPay 86 6
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 5
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Apple - App Store 3109 5
OpenVPN 85 4
Samsung Electronics - Bada 188 4
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Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 11
Мильнер Юрий 137 8
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 7
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 6
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 6
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Касперский Евгений 337 3
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 3
Гришин Дмитрий 210 3
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Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 3
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James Renee - Джеймс Рене 25 2
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Сюй Виктор 30 2
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