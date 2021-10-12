Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Tencent


12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
20.09.2021 «Яндекс» инвестирует в развитие бизнеса на основе ClickHouse 1
09.09.2021 Власти запрещают китайцам инвестировать в «интернет будущего» 2
02.07.2021 Владимир Путин объявил «десятилетие ИИ». CNews выпускает первый рейтинг рынка искусственного интеллекта 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
03.06.2021 Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов 4
21.05.2021 Экс-президент Intel создала процессоры лучше, чем у самой Intel, на ядрах собственной разработки. Их купят Microsoft и создатели TikTok 1
13.05.2021 Возвращается к жизни безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов 1
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 1
23.09.2020 Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat 1
10.09.2020 В Китае запретили популярный детский язык программирования, потому что он учит плохому 1
25.08.2020 Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию 1
17.08.2020 Китай запретил любимый программистами текстовый редактор 1
02.07.2020 США запретили Intel продавать чипы крупнейшему китайскому производителю суперкомпьютеров 1
10.03.2020 Создатели Tiktok в течение месяца запустят «убийцу» Google Doc 2
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП 1
19.11.2019 Сбербанк покупает долю в главном акционере Mail.ru 1
24.09.2019 Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая 1
23.09.2019 СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет? 1
07.08.2019 Через «дыры» в чипах Qualcomm можно захватить миллионы устройств на Android 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
16.07.2019 Российский облачный рынок переживает бум новых сервисов 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
24.04.2019 Avast обнаружила в Google Play приложения с вредоносной рекламой, скачанные более 30 млн раз 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 3
22.02.2019 Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 1
06.02.2019 IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов 4
26.10.2018 В 99% кибервзломов виноваты сами пользователи 1
09.10.2018 Microsoft инвестировала $200 млн в победителя Uber и сделала его стратегическим партнером 1
17.09.2018 Капиталовложения в дата-центры достигли рекордных значений 1
13.08.2018 Нейросеть сыграет в Го с бизнесменами на ВЭФ - 2018 1
02.08.2018 Google займется цензурой интернета в Китае 1
06.06.2018 Мегасервис WeChat начал работать в России 1
26.04.2018 Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
17.04.2018 Британские лорды решили зарегулировать искусственный интеллект 1
26.03.2018 Uber полностью уходит из Юго-Восточной Азии и продает бизнес конкуренту 1
02.01.2018 «Китайский Стив Джобс и Илон Маск» стал невозвращенцем 1
22.11.2017 Skype исчез из всех магазинов приложений Китая, включая App Store 1

Публикаций - 93, упоминаний - 115

Tencent упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7154 30
Microsoft Corporation 11095 25
VK - Mail.ru Group 2483 22
Alibaba Group 298 16
Apple Inc - Эппл Рус 7707 13
Facebook 3766 10
Samsung Electronics 5677 8
IBM 3544 7
Yandex - Яндекс 4101 7
Amazon Inc - Amazon.com 1471 7
SAP SE 3215 7
LeEco - LeTV 46 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 6
Huawei 2730 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Cisco Systems 2040 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
Intel Corporation 4180 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
IXcellerate - Икселерейт 60 3
Oracle Corporation 3350 3
ByteDance 16 3
Qualcomm Technologies 1003 3
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Telegram Group 702 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
МФ технологии - МФТ 17 2
Крок 1220 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 2
Abbyy 795 2
Broadcom Inc 197 2
Ланит ГК 1157 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 2
Visiology - Визиолоджи 31 2
Nokia Corporation 2439 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 9
Tesla Motors 241 6
Uber 257 6
Uber Technologies 258 6
Sunac China 5 4
О2О Delivery club 153 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
DiDi Chuxing 19 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
Uber China 7 2
DC Daily 5 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
SoftBank Group 101 2
Naspers 56 2
DST Global 165 2
О2О Холдинг 43 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Газпром ПАО 521 2
YouDrive - Оператор каршеринга 31 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Яндекс.Такси 271 2
FedEx 31 1
Vulcan Capital 2 1
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
AliExpress 275 1
Performance Group 6 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
LinkedIn 520 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
UPS 36 1
Equifax 22 1
GHP Group 5 1
Geely 8 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
AliExpress Tmall 52 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
UK Parliament - Палата лордов Великобритании - The House of Lords of the United Kingdom - House of Peers 7 1
Президент США 105 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Big Data - Большие данные 1136 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
Субтехнологии 8 2
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
CDBMS - Cloud Database Management Systems - Облачные СУБД (базы данных) 1 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 10 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Khronos WebGL - Web-based Graphics Library - Кроссплатформенный API для 3D-графики в браузере 31 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 1
Google Android 10751 14
Baidu 179 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
WeChat - Мессенджер 96 6
Microsoft Windows 10 6645 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
AWS - Amazon Web Services 568 4
Microsoft Azure 1171 4
WhatsApp Messenger 654 4
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Apple iOS 5742 3
Apple macOS 926 3
Samsung Electronics Bada 171 3
Cyanogen Mod 48 3
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
СберФуд - SberFood 17 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
Uber Eats - UberEATs 28 2
БАРС.Alpha BI 32 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
Microsoft Power BI 113 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
NetApp ONTAP 34 2
Notepad++ 10 2
ByteDance TikTok 95 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 2
Linux OS 4260 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
Yandex Object Storage 4 2
Symbian OS 776 2
Apple - App Store 2198 2
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Golaxy - нейросеть-чемпион Go 1 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 23 1
IBM DB2 150 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 5 2
Добродеев Борис 83 2
Габриелян Владимир 20 1
Веркеенко Виталий 1 1
Несис Виталий 1 1
Бухман Дмитрий 9 1
Волков Максим 25 1
Борзов Максим 2 1
Дмитриев Александр 21 1
Allen Paul - Аллен Пол 43 1
Скоч Андрей 7 1
Живица Иван 2 1
Грибов Владимир 25 1
Аракелян Арам 7 1
Захаров Юрий 13 1
Васильев Евгений 93 1
Петров Сергей 51 1
Плуготаренко Сергей 50 1
Горьков Сергей 17 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Яхина Ирина 40 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 12 1
Бухман Игорь 1 1
Ишунькина Инесса 3 1
Жунич Марина 5 1
Зинина Ульяна 4 1
Kalanick Travis Cordell - КаланикТрэвис Корделл 5 1
Clement-Jones Timothy - Клемент-Джонс Тимоти 1 1
Томлянович Степан 6 1
Johnson Peggy - Джонсон Пегги 7 1
Железнов Видия 4 1
Дон Хо 1 1
Yiming Zhang - Имин Чжан 1 1
Матросов Александр 42 1
Хасис Лев 96 1
Воробьев Андрей 125 1
Усманов Алишер 241 1
Кирсанова Светлана 54 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 49
Россия - Российская федерация - РФ 57420 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
Япония 2788 8
Индия - Республика 2173 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 6
Германия - Федеративная Республика 3643 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Бразилия - Федеративная Республика 1127 4
Индонезия - Республика 385 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Специальный административный район Гонконг 550 4
Азия - Азиатский регион 1517 4
Китай - Пекин 319 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Южная Корея - Республика 1461 3
Восточная Европа 1679 3
Австралия - Австралийский Союз 1126 3
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Европа 3759 2
Казахстан - Республика 2632 2
Украина 3372 2
США - Калифорния 974 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Россия - Вологда 193 1
Таиланд - Королевство 361 1
Чили - Республика 121 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Грузия 691 1
США - Кремниевая долина 399 1
Филиппины - Республика 211 1
Южная Африка 159 1
Китай - Ханчжоу 27 1
Шотландия 51 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
F2P - Free-to-play 24 1
Русский язык 983 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
Конституция США 18 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 9
NYT - The New York Times 509 6
Bloomberg 785 4
РБК Инновации 36 2
FT - Financial Times 247 2
Toutiao 3 2
Thomson Reuters - Рейтер 1735 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
Re/code 40 1
The Intercept 9 1
Ars Technica 227 1
The Information 39 1
Global Times 12 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
Forbes - Форбс 442 1
Tom’s Hardware 86 1
The Wall Street Journal 709 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1990 3
Gartner 2192 3
IDC - International Data Corporation 2720 3
eMarketer 77 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
Sensor Tower 8 1
Synergy Research Group 13 1
Superdata 9 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
AV-Test Institute 26 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Forrester Wave 19 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Forrester Research 386 1
Fortune Global 500 161 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
UI - Universitas Indonesia - Университет Индонезия 1 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Black Hat - Конференция 41 1
РИФ - Российский Интернет Форум 17 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще