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Восточный календарь Китайский календарь Китайский Новый год Праздник весны



29.01.2025 Количество SIM-карт Т2, купленных гражданами Китая, выросло в 7,4 раза 1
01.07.2022 Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию 1
08.12.2021 Caviar создал коллекционный Huawei P50 Pro к китайскому Новому Году 2
09.02.2021 Самые ожидаемые смартфоны 2021 года 1
11.03.2020 Россияне бросились скупать дорогие смартфоны. В продажах iPhone взрывной рост 1
21.02.2020 Квартальная выручка Lenovo достигла рекордных $14,1 млрд 1
10.01.2020 Рассекречен новый флагман Xiaomi. Характеристики, цена 1
12.12.2018 Рынку ноутбуков обещан крах в начале 2019 года 1
06.06.2018 Мегасервис WeChat начал работать в России 1
17.03.2017 Началось производство первого «настоящего» ноутбука Microsoft 1
26.01.2017 Бывший вице-президент Xiaomi ушел в виртуальную реальность 1
23.01.2017 Легендарный вице-президент Xiaomi уволился, чтобы наладить жизнь и здоровье 1
30.11.2016 Обновление платежного сервиса Alipay превратило его в «публичный дом» 1
15.01.2015 Карты UnionPay можно бесплатно пополнить в пунктах Contact 1
05.11.2014 Стали известны цены «умных часов» Apple Watch и уточненный срок начала продаж 1
24.02.2014 Технологии Big Data нарисуют карту миграции китайцев в Новый год 1
18.06.2013 Поставки телевизоров продолжают сокращаться 1
19.03.2013 Аналитики предупредили о снижении спроса на рынке ПК 1
21.02.2013 Производитель Apple iPhone остановил наем новых сотрудников 2
10.04.2012 "Стахановцы" нашего времени: как готовили видеонаблюдение на выборах 2012 1
15.03.2011 Пользователи Twitter публикуют по 140 млн твитов в день 1
25.02.2010 Google возобновил переговоры с Китаем 1
02.02.2010 Google запустил новый веб-сервис в Китае 1
27.03.2008 Эксперты ФАО: в распространении птичьего гриппа виноваты утки и рисовые поля 1
09.06.2004 600 млн. мобильников: план-минимум на 2004 г. 1
26.02.2003 Китайцы предпочитают мобильные телефоны традиционным 1
14.02.2003 Объём передаваемых китайцами SMS вырос в 5 раз 1
12.02.2003 TSMC обнародовал результаты деятельности в январе 1
11.02.2003 Ali представил финансовые результаты января 1
11.02.2003 UMC: в январе все по плану 1
14.01.2003 Nvidia будет выпускать 12-слойные видеоплаты NV30 под жестким контролем 1
11.12.2002 DRAMeXchange: рынок памяти на подъеме 1
28.05.2002 Азиатский рынок мобильных телефонов растет на фоне мирового снижения продаж 1

Публикаций - 33, упоминаний - 35

Восточный календарь и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10269 7
Apple Inc 12109 7
Lenovo Group 2294 5
Xiaomi 1737 5
Huawei 3938 3
HP Inc. 5688 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 3
Google LLC 11788 3
BBK OPPO Electronics 384 2
LG Electronics 3615 2
Nvidia Corp 3493 2
PayPal 654 2
Dell EMC 5030 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2053 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 2
UMC - United Microelectronics Corporation 318 2
Tencent 158 2
Lenovo Motorola 3501 2
BBK OnePlus 216 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 1
Lenovo Intelligent Devices Group 10 1
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 11 1
Microsoft Corporation 24639 1
Intel Corporation 12201 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
HP - Hewlett-Packard 3624 1
Ростелеком 9710 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Compal Electronics 134 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 1
X Corp - Twitter 2846 1
ZTE Corporation 747 1
Почта России ПАО 2116 1
Связной ГК 1370 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 19 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
RBC Capital Markets 59 1
Елтранс плюс ГК - Елтранс + 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 28 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 14 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7591 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20812 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14398 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7883 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2189 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9289 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13816 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5037 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3468 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1136 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8470 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5258 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2906 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9617 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2083 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10518 2
Наушники - Headphones 4010 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12194 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10772 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1794 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1256 2
ToF camera - Time-of-flight камера 65 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5784 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1742 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8569 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 1
DDR - Double data rate 2730 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12548 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7088 4
Google Chromebook - Google Хромбук 234 2
Google Android 14010 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 2
Tencent WeChat - мессенджер 142 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 2
Apple iPhone 13 143 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 190 2
Alibaba Group - AliPay 71 2
Huawei P50 - Серия смартфонов 9 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Lenovo ThinkBook - Серия ноутбуков 26 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 134 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Linux OS 9967 1
WhatsApp Messenger 1084 1
Apple Touch ID 280 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2979 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Apple AirPods - Наушники 133 1
Apple iPad 3860 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 465 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 430 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Baidu 283 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Nvidia GeForce FX 72 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 587 1
Apple iPhone 5 773 1
Microsoft Surface Pro - планшет 125 1
Microsoft Surface - Планшет 429 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 76 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 2
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 32 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Вольпе Борис 91 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 1
Brin Sergey - Сергей Брин 187 1
Лагутин Сергей 1 1
Peterc Alexander - Питерк Александр 2 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Горный Александр 41 1
Назаренко Сергей 3 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Jun Lei - Цзунь Лей 45 1
Wood Ben - Вуд Бен 18 1
Пьявкин Александр 12 1
Ступин Антон 11 1
Копицын Олег 3 1
Воронов Алексей 1 1
Daryanani Amit - Дарьянани Эмит 3 1
Голева Ольга 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 28
Россия - РФ - Российская федерация 144512 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 6
Китай - Тайвань 3990 5
Япония 13292 3
Индия - Bharat 5453 3
Китай - Пекин - Beijing 1001 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 2
Таиланд - Королевство 817 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
Европа 21778 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Россия - СФО - Новосибирск 4301 1
Земля - планета Солнечной системы 10379 1
Бразилия - Федеративная Республика 2363 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3948 1
Азия - Азиатский регион 5536 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 325 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 238 1
Америка - Американский регион 2163 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1154 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2732 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
Южная Корея - Республика 6653 1
Америка Латинская 1813 1
Китай - Шанхай 787 1
Сингапур - Республика 1852 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1956 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 993 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 839 1
Саудовская Аравия - Королевство 586 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 719 1
Европа Западная 1482 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 250 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 232 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6188 3
Металлы - Золото - Gold 1136 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4669 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 728 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4959 2
Лунный календарь - Лунный год 5 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1180 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7494 1
Китай - Великая Китайская стена 28 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1192 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4979 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1740 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2589 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1653 1
Экватор - Equator 202 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 414 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5661 1
Зоология - Рептилии - Reptilia - Пресмыкающиеся - класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых 82 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 1
DigiTimes - Издание 1310 6
Bloomberg 1290 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 2
IDG - International Data Group 115 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
FT - Financial Times 1222 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1867 1
Forbes - Форбс 819 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
GizmoChina 134 1
9to5Mac 70 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 33 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
DRAMeXchange 41 1
IDC - International Data Corporation 4911 2
Gartner - Гартнер 3556 2
Juniper Research 522 1
NPD DisplaySearch 284 1
DigiTimes Research 23 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 643 2
Международный женский день - 8 марта 327 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 115 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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