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Восточный календарь и организации, системы, технологии, персоны:
|IDC - International Data Corporation 4911 2
|Gartner - Гартнер 3556 2
|Juniper Research 522 1
|NPD DisplaySearch 284 1
|DigiTimes Research 23 1
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