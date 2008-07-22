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Китай Сычуань
СОБЫТИЯ
|22.07.2008
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Сейсмологи: перед землетрясением в Сычуани не наблюдалось аномальных явлений
сно заявлению заместителя начальника Сейсмологического управления КНР Инь Чаоминя, из-за сложности геологической структуры в районе, где 12 мая 2008 года произошло разрушительное землетрясение (пров. Сычуань, Юго-Западный Китай), перед стихией не наблюдалось каких-либо аномальных явлений, которые позволили бы сейсмологам спрогнозировать землетрясение, сообщает агентство Синьхуа. По его слов
|16.07.2008
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Продолжаются землетрясения в китайской провинции Сычуань
Как сообщает агентство Синьхуа, 15 июля в уезде Мяньчжу провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) произошло очередное землетрясение магнитудой 5,0 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 31,6 градуса с.ш. и 104,0 граду
|20.05.2008
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К работам в зоне землетрясения в провинции Сычуань подключены спутники
Как сообщает агентство "Синьхуа", после землетрясения, произошедшего 12 мая в провинции Сычуань, в Сианьском центре измерений и контроля над спутниками немедленно был введен режим быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Сейчас 15 китайских спутников обслуживают работу по л
|11.12.2001
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Ericsson получила $143-миллионный контракт на расширение GSM-сети в китайской провинции Сычуань
контракта стоимостью $143 млн. с компанией Sichuan Mobile Communication Corp. По условиям контракта, Ericsson до июня следующего года проведет работы по расширению сети стандарта GSM/GPRS в провинции Сычуань, в результате которых число абонентов может быть увеличено до 4,2 млн. Поставку и установку оборудования по контракту будут обеспечивать китайские совместные предприятия Nanjing Ericsso
|25.01.2001
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В китайской провинции Сычуань начато строительство завода по производству аналоговых микросхем
В Шеньду, районе развития предприятий сферы высоких технологий китайской провинции Сычуань, начато строительство первой производственной линии по изготовлению аналоговых интегральных микросхем, сообщило агенство Синьхуа. Это единственная производственная линия в Китае, исполь
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|IDC - International Data Corporation 5005 1
|Gartner - Гартнер 3685 1
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