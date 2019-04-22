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ESA European Space Agency Европейское космическое агентство Европейское управление космических исследований

ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований

СОБЫТИЯ

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22.04.2019 «Росэлектроника» поставит оборудование для Европейского космического агентства

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал матрицу быстродействующих переключателей с драйвером управления для Европейского космического агентства. Оборудование предназначено для использования в космических радиолокаторах на околоземной орбите. Новая разработка в полтора раза дешевле зарубежных аналогов
13.01.2015 Orange Business Services развернул частное «облако» для «Европейского Космического Агентства»

«Европейское Космическое Агентство» (ESA) — межправительственная организация, занимающаяся вопросами изучения космоса — выбрало компанию Orange Business Services в качестве подрядчика для развер
24.05.2010 Европейское космическое агентство выбрало СУБД InterSystems Caché для создания карты галактики «Млечный Путь»

Корпорация InterSystems объявила, что Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало высокопроизводительную объектную систему управления базами данных InterSystems Caché для обработки научных данных, собираемых космическим телеско
21.08.2009 Европейское космическое агентство становится крупным покупателем данных TerraSAR-X

будут использоваться, в частности, в рамках комплексного европейского проекта GMES (Global Monitoring Environment and Security, Глобальный мониторинг окружающей среды и безопасность). Таким образом, Европейское космическое агентство расширило применение радиолокационных изображений: к данным собственного аппарата ENVISAT-1 теперь добавился ресурс германского спутника. Всего в рамках програ
28.08.2008 Европейское Космическое Агентство запускает спутник
21.05.2008 Европейское космическое агентство объявило набор астронавтов

Как сообщает пресс-служба Европейского космического агентства, впервые с 1992 года ESA начинает новый набор астронавтов для европейских программ будущих космических полетов. Отобранные кандидаты из 17 стран – членов ESA
24.03.2008 Европейское космическое агентство представит гравитационный спутник GOCE

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, в начале апреля Европейское космическое агентство (ЕКА) представит в исследовательском центре ЕКА ESTEC (Нордвик, Нидерланды) первый европейский спутник для измерения гравитационного поля Земли и изучения режи
15.10.2002 Европейское космическое агентство готовит к запуску гамма-телескоп

Активные исследования космоса с помощью гамма-лучей были практически прекращены после снятия с орбиты в июне 2000 года отработавшей свой срок обсерватории Compton. Но 17 октября Европейское космическое агентство (ESA) запустит новую сверхчувствительную орбитальную обсерваторию на гамма-лучах, которая должна помочь астрономам изучить наиболее значимые объекты вселенной

15.10.2002 Европейское космическое агентство готовит к запуску гамма-телескоп

Активные исследования космоса с помощью гамма-лучей были практически прекращены после снятия с орбиты в июне 2000 года отработавшей свой срок обсерватории Compton. Но 17 октября Европейское космическое агентство (ESA) запустит новую сверхчувствительную орбитальную обсерваторию на гамма-лучах, которая должна помочь астрономам изучить наиболее значимые объекты вселенной

19.08.2002 Европейское космическое агентство поверило в антигравитацию

Прежде Европейское космическое агентство (ESA) в исследованиях способов управления гравитацией замечено не было. Тем не менее, реализуемый НАСА в Кливленде теоретический проект в области физики альтер
19.08.2002 Европейское космическое агентство поверило в антигравитацию

Прежде Европейское космическое агентство (ESA) в исследованиях способов управления гравитацией замечено не было. Тем не менее, реализуемый НАСА в Кливленде теоретический проект в области физики альтер
06.06.2002 Европейское Космическое Агенство поделилось планами на будущее
06.06.2002 Европейское Космическое Агенство поделилось планами на будущее
23.04.2002 Европейское космическое агентство изучает "слепое пятно", откуда Земле может грозить астероидная опасность

неизвестными астероидами, приходящими к нам со стороны "слепого пятна", то есть со стороны Солнца? Европейское космическое агентство приступило к изучению возможностей поиска этих невидимых с

23.04.2002 Европейское космическое агентство изучает "слепое пятно", откуда Земле может грозить астероидная опасность

неизвестными астероидами, приходящими к нам со стороны "слепого пятна", то есть со стороны Солнца? Европейское космическое агентство приступило к изучению возможностей поиска этих невидимых с

21.09.2001 Европейское космическое агентство предоставит финансовую поддержку малым компаниям, использующим спутниковые технологии
11.09.2001 Европейское космическое агентство сокращает финансирование телекоммуникаций

Руководство Европейского космического агентства (ESA) на 29% уменьшило сумму долгосрочного финансирования телекоммуникационных проектов, сообщила Space News. Также сокращено финансирование двух европейских
18.07.2001 Европейское космическое агенство пытается спасти неудачно запущенный спутник связи
12.07.2001 Европейское космическое агентство запустит сегодня спутник связи Artemis

Публикаций - 692, упоминаний - 787

ESA и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 18
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 14
Spirit DSP - Спирит Корп 482 13
Kometa - Комета 160 12
Starsem - Старсем 20 9
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 9
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 8
Thales Group 143 7
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 7
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 38 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 7
Polar - Полар 116 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
СКАУТ 81 5
Rover - RoverComputers 423 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 5
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 5
SAP SE 5601 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 4
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 4
Hispasat 18 4
LunaCorp 6 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
ТелеСвязь 29 4
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 4
InterSystems - ИнтерСистемз 137 4
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 3
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 3
iNavSat consortium - Galileo positioning system - Thales, EADS, Inmarsat 4 3
Thaicom - Shin Satellite Plc 8 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Intel Corporation 12811 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 3
Google LLC 12690 3
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 2
ЕКА Топливная компания 148 69
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 37
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 32
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 25
Boeing 1031 21
Arianespace 87 20
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 16
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 12
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 10
Lockheed Martin 777 9
QinetiQ Group 57 8
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 7
Blue Origin 29 7
Airbus EADS SPACE Transportation 8 6
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 5
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 5
ESA - ESOC - European Space Operations Centre - Европейский центр управления космическими полётами 8 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 5
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 4
TransOrbital 8 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Airbus Group - Airbus Industries 249 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 3
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 3
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 3
Airbus EADS Casa 9 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
Kari - Кари - сеть магазинов 75 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Puma - Пума 50 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Звезда НПП имени Г.И. Северина 10 2
Резонанс НПП 407 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 200
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 173
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 24
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 17
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 13
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 8
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 3
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 3
ООН - Управление Организации Объединённых Наций по вопросам космического пространства - UNOOSA - United Nations Office for Outer Space Affairs 7 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Евросоюз - EIB - European Investment Bank - Европейский инвестиционный банк 10 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 599
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 186
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 63
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 51
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 36
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 29
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 27
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 21
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 19
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 19
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 17
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 15
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 14
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 13
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 10
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 10
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 10
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 9
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 9
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 110
Космодром Байконур 1072 106
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 63
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 61
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 58
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 52
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 50
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 43
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 41
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 39
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 32
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 32
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 29
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 28
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 24
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 22
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 20
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ExoMars Trace Gas Orbiter - ЭкзоМарс 34 20
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 18
ESA SMART-1 - Смарт-1 33 17
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 16
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 27 15
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 15
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 53 14
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 14
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 14
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 12
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 12
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 11
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 10
EUMETSAT Meteosat - MSG, Meteosat Second Generation - MTG, Meteosat Third Generation 15 9
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 26 9
GAiA-X - европейская облачная система 54 9
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 8
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 8
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 8
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 8
Перминов Анатолий 131 20
Рахманов Максим 47 12
Маленченко Юрий 58 12
Lu Edward - Лу Эдвард 19 11
Dordain Jean-Jacques - Дорден Жан-Жак 15 11
Коптев Юрий 30 8
Калери Александр 19 8
Крикалев Сергей 26 8
Southwood David - Саутвуд Дэвид 12 8
Foale Michael - Фоул Майкл 19 8
Phillips Jon - Филлипс Джон 17 7
Bernard Foing - Фоинг Бернард 11 7
De Winne Frank - Де Винн Франк 18 7
Алешин Борис 16 6
Duque Pedro - Дуке Педро 10 6
Путин Владимир 3454 6
Гагарин Юрий 98 6
Stott Nicole - Стотт Николь 14 5
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
Шалманов Сергей 202 4
Падалка Геннадий 22 4
Романенко Роман 21 4
Токарев Валерий 19 4
Lindstrand Per - Линдстранд Пер 4 4
Шарипов Салижан 19 4
Крейденко Константин 6 4
McArthur William - МакАртур Уильям 16 4
Bertolami Orfeu - Бертолами Орфе 4 4
Thirsk Robert - Тирск Роберт 13 4
Raffarin Jean-Pierre - Раффарен Жан-Пьер 8 4
Lebreton Jean-Pierre - Лебретон Жан-Пьер 4 4
Lunine Jonathan - Лунин Джонатан 6 4
Tajmar Martin - Таймар Мартен 4 4
Fuglesang Christer - Фуглесанг Кристер 8 4
Chiao Leroy - Чиао Лерой 9 4
Иванов Сергей 405 4
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 4
Назарбаев Нурсултан 85 4
Поляков Валерий 6 3
Европа 24964 543
Земля - планета Солнечной системы 10865 371
Россия - РФ - Российская федерация 166168 270
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 219
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 128
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 120
Солнечная система - Solar system 2569 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 87
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 84
Франция - Французская Республика 8177 70
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 64
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 63
Германия - Федеративная Республика 13221 63
Япония 13807 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 53
Италия - Итальянская Республика 4508 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 49
Казахстан - Республика 6048 44
Индия - Bharat 5870 44
Венера - планета Солнечной системы 298 43
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 36
Канада 5082 36
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 34
США - Калифорния 4829 33
Испания - Королевство 3840 31
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 28
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 24
Сатурн - Титан (спутник) 533 22
Юпитер - планета Солнечной системы 557 19
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 19
США - Пасадина 169 19
Нидерланды 3746 19
Бразилия - Федеративная Республика 2520 18
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 17
Бельгия - Королевство 1192 17
Украина 7928 17
США - Колорадо 385 17
Мировой океан - World Ocean 528 17
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 15
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 149
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 142
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 100
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 57
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 46
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 42
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 33
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 32
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 28
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 28
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 27
Экватор - Equator 206 25
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 21
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 21
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 18
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 17
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 17
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 17
Физика - Physics - область естествознания 2940 16
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 15
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 170 15
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Энергетика - Energy - Energetically 5855 13
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 13
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 12
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 12
Парашют - Прыжки с парашютом 119 12
Молекула - Molecula 1102 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 10
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 74
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New Scientist 1448 37
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Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 20
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 14
Future - Space.com 200 12
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CNews RND - R&D.CNews 2274 11
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 8
Phys.org 972 7
Nature 832 7
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NEWSru.com 229 6
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NYT - The New York Times 1100 4
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AP - Associated Press 2007 4
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Forbes - Форбс 1002 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
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Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
SETimes 43 2
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NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 26
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 20
SII - Space Science Institute - Космический институт в Боулдере 15 15
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 13
РАН - Российская академия наук 2122 13
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 12
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 7
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 6
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 5
University of Oxford - Оксфордский университет 211 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 4
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 4
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 10 4
ESA - ESTEC - European Space Research and Technology Centre - Европейский центр космических исследований и технологий 7 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 4
University of Bristol - Бристольский университет 86 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 15 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
UNIGE Geneva Observatory - Женевская обсерватория 9 2
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 2
NJIT - New Jersey Institute of Technology - Технологический институт Нью-Джерси 10 2
Météo-France - Метео-Франс 6 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 2
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 2
Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen - Гронингенский университет - Университет Гронингена 15 2
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 2
Субмикрон НИИ 9 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 11
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
Международный женский день - 8 марта 418 2
ISDC - International Space Development Conference - Международная конференция по развитию космоса 1 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
Global Trajectory Optimisation Competition - Всемирный конкурс по оптимизации баллистических траекторий 1 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
SAP TechEd 9 1
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