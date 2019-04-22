Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ESA
European Space Agency
Европейское космическое агентство
Европейское управление космических исследований
Публикаций - 559, упоминаний - 608
ESA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
|Перминов Анатолий 124 12
|Маленченко Юрий 55 9
|Phillips Jon - Филлипс Джон 16 7
|Крикалев Сергей 24 7
|Калери Александр 17 6
|Рахманов Максим 47 5
|Алешин Борис 16 4
|Гагарин Юрий 36 4
|Коптев Юрий 27 4
|Шалманов Сергей 199 4
|Путин Владимир 2451 3
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 160 3
|Романенко Роман 17 3
|Падалка Геннадий 17 3
|Михайлов Михаил 8 2
|Сураев Максим 18 2
|Ельцин Борис. 45 2
|Schmidt Rudolf - Шмидт Рудольф 2 2
|Назарбаев Нурсултан 79 2
|Токарев Валерий 14 2
|Иванов Сергей 356 2
|Козлов Дмитрий 22 2
|Громов Олег 8 2
|Борисов Геннадий 2 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 140 2
|Zuber Maria - Зубер Мария 2 2
|Поляков Валерий 5 2
|Евтушенко Олег 125 1
|Prodi Romano - Проди Романо 10 1
|Филимонов Сергей 45 1
|Митрофанов Игорь 1 1
|Велихов Евгений 30 1
|Бендин Сергей 6 1
|Ковалев Андрей 15 1
|Лончаков Юрий 23 1
|Кузнецов Александр 84 1
|Мотовилов Олег 61 1
|Медовников Георгий 3 1
|Червонный Станислав 2 1
|Касперский Евгений 286 1
|IDC - International Data Corporation 4549 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru