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ESA
European Space Agency
Европейское космическое агентство
Европейское управление космических исследований



22.04.2019 «Росэлектроника» поставит оборудование для Европейского космического агентства
13.01.2015 Orange Business Services развернул частное «облако» для «Европейского Космического Агентства»
24.05.2010 Европейское космическое агентство выбрало СУБД InterSystems Caché для создания карты галактики «Млечный Путь»
21.08.2009 Европейское космическое агентство становится крупным покупателем данных TerraSAR-X
28.08.2008 Европейское Космическое Агентство запускает спутник
21.05.2008 Европейское космическое агентство объявило набор астронавтов
24.03.2008 Европейское космическое агентство представит гравитационный спутник GOCE
15.10.2002 Европейское космическое агентство готовит к запуску гамма-телескоп
15.10.2002 Европейское космическое агентство готовит к запуску гамма-телескоп
19.08.2002 Европейское космическое агентство поверило в антигравитацию
19.08.2002 Европейское космическое агентство поверило в антигравитацию
06.06.2002 Европейское Космическое Агенство поделилось планами на будущее
06.06.2002 Европейское Космическое Агенство поделилось планами на будущее
23.04.2002 Европейское космическое агентство изучает "слепое пятно", откуда Земле может грозить астероидная опасность
23.04.2002 Европейское космическое агентство изучает "слепое пятно", откуда Земле может грозить астероидная опасность
21.09.2001 Европейское космическое агентство предоставит финансовую поддержку малым компаниям, использующим спутниковые технологии
11.09.2001 Европейское космическое агентство сокращает финансирование телекоммуникаций
18.07.2001 Европейское космическое агенство пытается спасти неудачно запущенный спутник связи
12.07.2001 Европейское космическое агентство запустит сегодня спутник связи Artemis

Публикаций - 559, упоминаний - 608

ESA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1026 70
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1415 10
Галактика - Корпорация 726 8
Spirit DSP - Спирит Корп 413 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 141 6
Inmarsat - Инмарсат 95 6
Thales 78 4
SAP SE 4383 4
СКАУТ 70 4
Orange S.A. 917 4
Scanex - Сканэкс 238 4
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 305 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 558 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8574 3
InterSystems - ИнтерСистемз 129 3
Ростех - Ростехнологии 2398 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 138 2
МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 177 2
Google LLC 9564 2
Rover - RoverComputers 372 2
Globalstar - Глобалстар 155 2
Raytheon 284 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 97 2
Eutelsat 137 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 79 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1512 2
Vodafone Group 1269 2
Intel Corporation 10821 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 728 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1204 2
5246 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 298 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез 35 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 57 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 1
Orange France Télécom 654 1
Yandex - Яндекс 4680 1
Telefonica O2 UK 184 1
Amazon Inc - Amazon.com 2548 1
ЕКА Топливная компания 137 60
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 476 22
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 21
EADS Astrium 143 20
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 18
Arianespace 83 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 239 11
Boeing 931 11
Lockheed Martin 692 7
QinetiQ 54 7
Airbus Defence and Space - EADS 124 6
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 191 4
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 181 3
Банк Зенит 194 3
Kari - Кари - Сеть магазинов 52 3
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 26 3
Звезда НПП им. Г. И. Северина 9 2
Northrop Grumman 200 2
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 27 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 2
Puma - Пума 39 2
Blue Origin 17 2
Точка 244 2
Ball Aerospace & Technologies 46 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 28 2
Foster + Partners 5 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 7 1
Airbus Group 192 1
Walt Disney Company 496 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 106 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
Nestle - Нестле 99 1
GM - General Motors 420 1
Airbus Safran Launchers 1 1
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 8 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 22 1
Свобода 85 1
Восточный Банк 137 1
BP - British Petroleum 107 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3245 138
МКС - Международная космическая станция 1383 93
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 93
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 10
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 151 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 888 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1491 6
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 20 6
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 5
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 379 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1754 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 156 3
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
U.S. Geological Survey (USGS) - Геологическая служба США 81 2
Министерство высшего образования и научных исследований Франции - Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 2 2
Совет Европы 76 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 8 2
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 23 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 209 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 431 2
Президент Российской Федерации 2100 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 956 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7463 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 523 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1261 1
Правительство РФ 3850 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 130 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 850 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 403 1
Правительство Австралии - Австралийский Антарктический отдел - Australian Antarctic Division (AAD) 3 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1198 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 17475 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 3765 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12418 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1490 2
Датчик магнитного поля Холла 61 2
SRE - Site Reliability Engineering 12 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 632 2
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 175 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 47 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 45 1
3D печать 273 1
Электроника 273 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1169 1
УЗИ - Ультразвуковое исследование 29 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5853 1
EA - Enterprise Architecture 19 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 1099 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 98 1
Ku-диапазон 69 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 653 1
SpaceX ITS - SpaceX Interplanetary Transport System - Межпланетная транспортная система 2 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3077 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2559 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1893 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1774 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 970 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 464 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3692 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 447 1
NoSQL - not only SQL СУБД 93 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3564 1
OpenStack 363 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 874 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4678 1
Podcasts - Подкастинг 12 1
Космодром Байконур 1004 86
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 45
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 44
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 147 42
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 38
ESA VEX - Venus Express 70 25
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 24
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 22
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2122 17
EADS Astrium - Beagle 53 17
Check Point Smart-1 56 16
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 440 16
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 240 15
Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 62 14
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 306 14
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 33 9
GAiA-X - европейская облачная система 37 9
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 137 8
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория 121 8
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 37 8
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 157 6
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 6
NASA Endeavour 70 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 5
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 100 5
NASA Mars Odyssey 55 4
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 64 3
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 62 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 3
InterSystems Cache 76 3
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 48 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 432 3
NASA Spitzer - Спитцер - космический телескоп 116 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
SpaceX 168 2
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 129 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 132 2
Pegasus 62 2
Перминов Анатолий 124 12
Маленченко Юрий 55 9
Phillips Jon - Филлипс Джон 16 7
Крикалев Сергей 24 7
Калери Александр 17 6
Рахманов Максим 47 5
Алешин Борис 16 4
Гагарин Юрий 36 4
Коптев Юрий 27 4
Шалманов Сергей 199 4
Путин Владимир 2451 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 160 3
Романенко Роман 17 3
Падалка Геннадий 17 3
Михайлов Михаил 8 2
Сураев Максим 18 2
Ельцин Борис. 45 2
Schmidt Rudolf - Шмидт Рудольф 2 2
Назарбаев Нурсултан 79 2
Токарев Валерий 14 2
Иванов Сергей 356 2
Козлов Дмитрий 22 2
Громов Олег 8 2
Борисов Геннадий 2 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 140 2
Zuber Maria - Зубер Мария 2 2
Поляков Валерий 5 2
Евтушенко Олег 125 1
Prodi Romano - Проди Романо 10 1
Филимонов Сергей 45 1
Митрофанов Игорь 1 1
Велихов Евгений 30 1
Бендин Сергей 6 1
Ковалев Андрей 15 1
Лончаков Юрий 23 1
Кузнецов Александр 84 1
Мотовилов Олег 61 1
Медовников Георгий 3 1
Червонный Станислав 2 1
Касперский Евгений 286 1
Земля - планета Солнечной системы 6546 270
Россия - Российская федерация - РФ 89685 96
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1048 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35648 85
Солнечная система 2012 75
Европа 7710 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11771 61
Луна 1159 58
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 153 40
Солнце - звезда Солнечной системы 1020 39
Франция - Французская Республика 5005 36
Германия - Федеративная Республика 7857 35
Казахстан - Республика 4171 33
Венера - планета Солнечной системы 254 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9878 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11366 30
Япония 8037 27
Индия - Республика 4110 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28362 23
Канада 3063 19
Италия - Итальянская Республика 2921 18
США - Калифорния 3119 18
Испания - Королевство 2581 15
Франция - Иль-де-Франс - Париж 915 14
Нидерланды 2029 14
Бразилия - Федеративная Республика 1900 14
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 375 13
Бельгия - Королевство 848 13
Австралия - Австралийский Союз 2661 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1719 11
Юпитер - планета Солнечной системы 518 11
Украина 5598 11
Млечный путь - Наша Галактика 272 11
Австрия - Австрийская Республика 979 10
Сатурн - Титан (спутник) 151 10
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 238 9
Израиль 1688 9
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 260 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1935 8
Тихий океан 487 8
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 76 8
Градус Цельсия 222 7
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 4
Discovery - Дискавери 50 3
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 226 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1872 3
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 39 2
MLM - multi-level marketing - Сетевой маркетинг - Многоуровневый маркетинг 3 2
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 75 2
Дед Мороз 153 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3669 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
Принцип неопределенности Гейзенберга в квантовой механике 19 1
Атлантис 64 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2769 1
Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 16 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 30 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5086 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1524 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 76 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 79 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 223 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 115 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 63
New Scientist 1444 28
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 25
Future - Space.com 195 12
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 57 12
Space Daily 528 12
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 10
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 316 7
CNews RND - R&D.CNews 2111 7
Nature 701 7
NEWSru.com 208 6
SpaceDaily - Space Daily 187 4
Phys.org 954 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 819 4
Associated Press 1966 4
Коммерсантъ - Издательский дом 801 4
NYT - The New York Times 943 4
The Guardian - Британская газета 315 3
Известия ИД 222 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 595 2
Physical Review Letters 110 2
Казахстан Сегодня 296 2
РИА Новости 750 2
Ananova 249 2
Washington Profile 140 2
Thomson Reuters - Рейтер 5694 2
Sky and Telescope 49 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
ScienceDaily 399 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
23ABC News 127 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 278 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 340 1
WSJ - The Wall Street Journal 1197 1
Forbes - Форбс 567 1
IDC - International Data Corporation 4549 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 77 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 6
РАН - Российская академия наук 1021 5
University of Oxford - Оксфордский университет 153 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 173 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 358 3
Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 5 2
Max Planck Institutes and Experts - Институт коллоидов и интерфейсов Макса Планка - Max-Planck-Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung 54 2
ИКИ РАН - Институт космических исследований Российской академии наук 33 2
University of Bristol - Бристольский университет 60 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 2
Феррит-Домен НИИ 13 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 248 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 780 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 87 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 26 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 1
Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 7 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 395 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 161 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Германский центр авиации и космонавтики 2 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги 30 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе 11 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 19 1
University of Hawaiʻi System - Гавайский университет 37 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 150 8
SAP TechEd 8 1
ISDC - International Space Development Conference - Международная конференция по развитию космоса 1 1
SAP Startup Focus 6 1
Global Trajectory Optimisation Competition - Всемирный конкурс по оптимизации баллистических траекторий 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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