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ESA European Space Agency Европейское космическое агентство Европейское управление космических исследований
СОБЫТИЯ
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|22.04.2019
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«Росэлектроника» поставит оборудование для Европейского космического агентства
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал матрицу быстродействующих переключателей с драйвером управления для Европейского космического агентства. Оборудование предназначено для использования в космических радиолокаторах на околоземной орбите. Новая разработка в полтора раза дешевле зарубежных аналогов
|13.01.2015
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Orange Business Services развернул частное «облако» для «Европейского Космического Агентства»
«Европейское Космическое Агентство» (ESA) — межправительственная организация, занимающаяся вопросами изучения космоса — выбрало компанию Orange Business Services в качестве подрядчика для развер
|24.05.2010
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Европейское космическое агентство выбрало СУБД InterSystems Caché для создания карты галактики «Млечный Путь»
Корпорация InterSystems объявила, что Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало высокопроизводительную объектную систему управления базами данных InterSystems Caché для обработки научных данных, собираемых космическим телеско
|21.08.2009
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Европейское космическое агентство становится крупным покупателем данных TerraSAR-X
будут использоваться, в частности, в рамках комплексного европейского проекта GMES (Global Monitoring Environment and Security, Глобальный мониторинг окружающей среды и безопасность). Таким образом, Европейское космическое агентство расширило применение радиолокационных изображений: к данным собственного аппарата ENVISAT-1 теперь добавился ресурс германского спутника. Всего в рамках програ
|28.08.2008
|Европейское Космическое Агентство запускает спутник
|21.05.2008
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Европейское космическое агентство объявило набор астронавтов
Как сообщает пресс-служба Европейского космического агентства, впервые с 1992 года ESA начинает новый набор астронавтов для европейских программ будущих космических полетов. Отобранные кандидаты из 17 стран – членов ESA
|24.03.2008
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Европейское космическое агентство представит гравитационный спутник GOCE
Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, в начале апреля Европейское космическое агентство (ЕКА) представит в исследовательском центре ЕКА ESTEC (Нордвик, Нидерланды) первый европейский спутник для измерения гравитационного поля Земли и изучения режи
|15.10.2002
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Европейское космическое агентство готовит к запуску гамма-телескоп
Активные исследования космоса с помощью гамма-лучей были практически прекращены после снятия с орбиты в июне 2000 года отработавшей свой срок обсерватории Compton. Но 17 октября Европейское космическое агентство (ESA) запустит новую сверхчувствительную орбитальную обсерваторию на гамма-лучах, которая должна помочь астрономам изучить наиболее значимые объекты вселенной
|15.10.2002
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Европейское космическое агентство готовит к запуску гамма-телескоп
Активные исследования космоса с помощью гамма-лучей были практически прекращены после снятия с орбиты в июне 2000 года отработавшей свой срок обсерватории Compton. Но 17 октября Европейское космическое агентство (ESA) запустит новую сверхчувствительную орбитальную обсерваторию на гамма-лучах, которая должна помочь астрономам изучить наиболее значимые объекты вселенной
|19.08.2002
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Европейское космическое агентство поверило в антигравитацию
Прежде Европейское космическое агентство (ESA) в исследованиях способов управления гравитацией замечено не было. Тем не менее, реализуемый НАСА в Кливленде теоретический проект в области физики альтер
|19.08.2002
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Европейское космическое агентство поверило в антигравитацию
Прежде Европейское космическое агентство (ESA) в исследованиях способов управления гравитацией замечено не было. Тем не менее, реализуемый НАСА в Кливленде теоретический проект в области физики альтер
|06.06.2002
|Европейское Космическое Агенство поделилось планами на будущее
|06.06.2002
|Европейское Космическое Агенство поделилось планами на будущее
|23.04.2002
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Европейское космическое агентство изучает "слепое пятно", откуда Земле может грозить астероидная опасность
неизвестными астероидами, приходящими к нам со стороны "слепого пятна", то есть со стороны Солнца? Европейское космическое агентство приступило к изучению возможностей поиска этих невидимых с
|23.04.2002
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Европейское космическое агентство изучает "слепое пятно", откуда Земле может грозить астероидная опасность
неизвестными астероидами, приходящими к нам со стороны "слепого пятна", то есть со стороны Солнца? Европейское космическое агентство приступило к изучению возможностей поиска этих невидимых с
|21.09.2001
|Европейское космическое агентство предоставит финансовую поддержку малым компаниям, использующим спутниковые технологии
|11.09.2001
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Европейское космическое агентство сокращает финансирование телекоммуникаций
Руководство Европейского космического агентства (ESA) на 29% уменьшило сумму долгосрочного финансирования телекоммуникационных проектов, сообщила Space News. Также сокращено финансирование двух европейских
|18.07.2001
|Европейское космическое агенство пытается спасти неудачно запущенный спутник связи
|12.07.2001
|Европейское космическое агентство запустит сегодня спутник связи Artemis
ESA и организации, системы, технологии, персоны:
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