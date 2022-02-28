Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way

В центре Млечного Пути в 2022 году нашли крупнейшую в космосе молекулу спирта. Она находится в газопылевом облаке недалеко от сверхмассивной черной дыры. Астрономы впервые нашли изопропанол и его изомер пропанол-1 в межзвездной среде. С помощью телескопа ALMA они наблюдали за горячим ядром Sgr B2(N2) в гигантском молекулярном облаке Стрелец В2, расположенном недалеко от центра Млечного Пути. Там уже находили другие спирты (этанол, виниловый спирт и метанол), пропилцианид и этилформиат. Ученые установили, что изопропанола и пропанола-1 в облаке в 600 и 350 раз меньше, чем метанола, и в 30 и 20 раз меньше, чем этанола, соответственно. При этом содержание изопропанола относительно его изомера составляет 0,6, что похоже на отношение изомеров для пропилцианида, который до этого нашли в ядре. Это указывает на сходство химических процессов, которые формируют эти семейства молекул. Астрономы считают, что пропанол рождается в ледяных оболочках пылинок в результате реакций фотодиссоциации между гидроксилом OH и пропиленом.