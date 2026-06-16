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Астрономия Млечный Путь Наша Галактика Milky Way
- Млечный Путь появился около 14 млрд лет назад в результате слияния огромных облаков газа и пыли под воздействием гравитации. Со временем появились две характерные структуры – сначала огромное сферическое «гало», а потом – плотный яркий диск.
- В Млечном Пути среднее расстояние между звездами составляет около 5 световых лет (50 000 000 000 000 км).
- Млечный Путь, как считается, содержит до 400 миллиардов звезд, причем семь процентов из них аналоги Солнца. Это означает, что примерно шесть миллиардов звезд могут иметь планеты, подобные Земле.
- Мы можем разглядеть лишь 0,000002% всех звезд Млечного Пути. По оценкам учёных, в галактике Млечный Путь около 100 миллиардов звезд (по другим – 400 млрд). Но невооруженный глаз человека может разглядеть не больше 10 000 звезд, и это если побывать во всех уголках Земли. В ясную ночь вам может показаться, что небо заполнено десятками, а может, и сотнями тысяч звезд. Однако, в лучшем случае, за раз у вас получится насчитать не более 3000 светящихся объектов.
- Даже обладая скоростью света, до центра нашей галактики мы бы летели 28 000 лет.
- Галактика - гравитационно-связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.
- Экзопланета - планета, находящаяся вне Солнечной системы.
СОБЫТИЯ
|16.06.2026
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Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Определить, насколько простирается наш Млечный Путь, всегда было непросто, поскольку его диск не обрывается резко — он постепенно ис
|20.12.2025
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Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
000 световых лет от Земли в Местной группе — скоплении гравитационно связанных галактик, включающем Млечный Путь. Большое Магелланово Облако заполнено горячими яркими звёздами, которые излучают
|09.10.2025
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Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
егионах галактики. Ученые также использовали модель химической эволюции, чтобы отслеживать развитие Млечного Пути с течением времени, уделяя особое внимание его вертикальной структуре и толщине
|30.08.2024
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Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
атория Открытие двух новых галактик-спутников изменила первоначальную гипотезу, предполагающую, что Млечный Путь испытывает дефицит карликовых галактик. Ученые признали, что существует множеств
|21.07.2024
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Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
номической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) обнаружили огромные магнитные тороиды в гало Млечного Пути, которые играют основополагающую роль в распространении космических лучей и ока
|07.12.2023
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Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
или бабочки.Астрономы изучили ряд планетарных туманностей, расположенных недалеко от центра нашего Млечного Пути. Хотя эти туманности не связаны между собой и произошли от разных звезд и в раз
|07.07.2023
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Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики
очных явления созданы древним извержением черной дыры. Радиоизображение центральной части галактики Млечный Путь, наложенное на снимок обсерватории MeerKAT. Можно увидеть гигантские радиопузыри
|04.07.2022
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В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект
Новый объект находится примерно в 26 000 световых лет от Земли почти в самом центре Млечного пути. Внутри него расположена формирующаяся звезда О-типа массой около 32 Солнечных масс, а вокруг закручивается протодиск из газа и пыли. Его ширина составляет около 4000 астрономичес
|27.06.2022
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Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути
Принято считать, что Млечный Путь — гигантская спиральная галактика, которая появилась в результате слияния карлик
|28.02.2022
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Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути
звезд и свыше 500 000 крайне бедных металлами. Эти сведения помогут ученым понять, как формировался Млечный Путь, а также позволят идентифицировать звездные следы, оставленные распавшимися или
|17.09.2021
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Термоядерную сверхновую в нашей Галактике нашла российская обсерватория
том от 100 до 1000 лет. Также астрономы считают, что взрыв произошел не в самом галактическом диске Млечного Пути, а на огромном расстоянии над ним — примерно в 4 тыс. световых лет от его плоск
|18.06.2021
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Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи
столкновения и слияния и позволяют расти массивным галактикам. На модели темной материи, окружающей Млечный Путь (изображен в виде маленького синего кольца в центре) и Большое Магелланово Облак
|10.06.2018
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Наша галактика в два раза больше, чем считалось ранее
Наша галактика – Млечный Путь – в два раза больше, чем считалось ранее. Если бы люди могли путешествовать со с
|05.02.2015
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Копии Земли могут быть почти у всех звезд
шей галактике их могут быть сотни миллиардов, то есть даже по несколько на каждую из 100 млрд звезд Млечного Пути. По расчетам ученых, в обитаемой зоне обычной звезды в среднем находится около
|14.07.2014
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Астрономы обнаружили две самые далёкие звезды Млечного Пути
AS J0015 +01 находятся от нас в пять раз дальше, чем Большое Магелланово Облако – один из спутников Млечного Пути. По словам Джона Бочански, найденные звёзды расположены настолько далеко, что с
|30.10.2013
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Млечный Путь раскачивают загадочные волны
пока неизвестна. Возможно «гонят волну» спиральные рукава, а может рябь вызвана прохождением сквозь Млечный Путь другой, намного меньшей, галактики.
|08.07.2013
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Темной материи нет? Свидетельство Андромеды
доктор Хонгшенг Чжао (Hongsheng Zhao) из Университета Сент-Эндрюс полагает, что 10 млрд. лет назад Млечный Путь столкнулся с Галактикой Андромеды, и что наши представления о гравитации в корне
|28.06.2013
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Млечный Путь больше, чем считали ученые
ие, проведенное учеными из Университета Колорадо Боулдер с помощью телескопа Хаббл, показывает, что Млечный Путь на самом деле может быть намного больше, чем считалось ранее. Изучение спиральны
|13.03.2013
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Недавняя встреча: Млечный путь пережил столкновение с черной дырой
Еще недавно центр Млечного Пути был местом гигантской катастрофы. Появляется все больше свидетельств того, что
|29.01.2013
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Жуки ориентируются по Млечному пути
"минимальной вычислительной мощностью" оказалось первым, достоверно использующим для ориентирования Млечный Путь. Группа ученых из Швеции и Южной Африки опубликовали исследование, в котором опи
|28.12.2012
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Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой
убмиллиметровом диапазоне световые волны, исходящие из района так называемых Звездных яслей в нашем Млечном Пути. Этот "рождественский запуск" - последний из пяти по исследовательской программе
|31.10.2012
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Млечный путь поглощает звездный поток
ом древнего звездного скопления, постепенно поглощается Млечным путем – галактическим домом Земли. "Млечный путь постоянно "поедает" маленькие галактики и звездные скопления, - считает Ана Бона
|23.08.2012
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Млечный Путь и Магеллановы Облака не одиноки во Вселенной
т по крайней мере две группы галактик, подобных Млечному Пути с Магеллановыми облаками. Сам по себе Млечный Путь является довольно типичной галактикой. Но в паре со своими спутниками (Большим и
|13.07.2012
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Галактики-призраки – жертвы ультрафиолетового расстрела
вых галактиках присутствовала в избытке. Так, если в обыкновенных карликовых галактиках, окружающих Млечный Путь, плотность темной материи в десяток раз больше обычной, то в галактиках-призрака
|04.07.2012
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Млечный путь еще трясет от темной материи
объяснение этой асимметрии, однако так и не смогли определить небесный объект, который прошел через Млечный путь и вызвал это возмущение. Это могла быть одна из маленьких галактик-спутников, об
|04.06.2012
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Слияние с Андромедой превратит Млечный Путь в "яйцо"
ом. Однако согласно одному из "худших" сценариев, при котором Андромеда "попадет" непосредственно в Млечный Путь, а не заденет его краешком, и ее, и наши звезды полетят по другим орбитам. В люб
|31.05.2012
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Миллион лет назад Млечный Путь "плевался" гамма-лучами
же испускают в противоположных направлениях мощные струи вещества, излучающие в гамма-диапазоне. Но Млечный Путь не всегда был таким – с помощью космической гамма-обсерватории "Ферми" астрономы
|14.05.2012
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Блуждающие планеты – вот где кроется недостающая масса галактики
ению профессора Букингемского центра астробиологии Чандра Викрамасингха, в межзвездном пространстве Млечного пути могут путешествовать несколько сотен тысяч миллиардов планет размером с Землю.
|04.05.2012
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Ученые "выловили" почти 700 звезд-изгнанниц
составе много металлов, и оттого - необычный цвет. В дополнение к высокой скорости и удаленности от Млечного Пути этот цвет может быть использован астрономами в качестве маркера бродячей звезды
|18.04.2012
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Миллиарды звезд нашей Галактики "удочеряют" бродячие планеты
Согласно новому исследованию, миллиарды звезд нашей галактики захватили бездомные планеты, во множестве рассыпанные по межзвездному пространству. Эти планеты были когда-то выброшены звездами, около которых они родились, а потом, попав под
|22.12.2011
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Звездная стрелка Галактики указывает на Солнце
Астрономы почти 80 лет назад установили, что Млечный Путь является огромной спиральной галактикой. Трудно понять это с первого взгляда, по
|05.12.2011
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Млечный путь продолжает "пожирать" соседей
Наша галактика Млечный Путь продолжает пожирать своих небольших соседей - карликовые галактики. Группа астро
|21.10.2011
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Короткие гамма-вспышки стерилизуют Галактику
анном случае важна не продолжительность, а мощность излучения. Ученые констатируют, что если внутри Млечного Пути произойдет подобное событие, оно будет иметь печальные последствия для атмосфер
|26.09.2011
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Ученые ищут жизнь не в том месте галактики
Мы знаем наверняка, что жизнь в галактике Млечный Путь существует: она обитает на планете Земля. Ученые постоянно ищут ответы на вопрос
|16.09.2011
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Столкновения со Стрельцом превратили Млечный путь в спираль
ческие скопления, формируя общий спиральный рисунок. Второй удар привел к тому, что смоделированный Млечный путь приобрел практически ту же форму, что и реальный – спиральная галактика с центра
|27.06.2011
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Большое Магелланово облако ворует звезды
Из двух десятков галактик-сателлитов, окружающих Млечный путь, Большое Магелланово облако светит ярче всех остальных. Причем, как выясняется,
|24.05.2011
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У нашей галактики наступает "кризис среднего возраста"
о моделирования. Исследователи смоделировали развитие 25 миллионов галактик, из которых похожими на Млечный Путь оказались только 28 439. Также они проверили, как происходит звездообразование в
|22.04.2011
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Самые крупные звезды взрываются в самых мелких галактиках
Грандиозные взрывы, по данным астрономов, происходили в галактиках, в тысячу раз более мелких, чем Млечный путь. Обнаружены были ярчайшие взрывы даже там, где, казалось, нет вообще никаких гал
|22.02.2011
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Астрономы насчитали в Галактике 50 млрд планет
Экстраполируя на весь Млечный Путь данные об экзопланетах, полученные космическим телескопом "Кеплер", ученые подсч
|20.02.2011
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В древних галактиках звезды рождались чаще
ел куда быстрее. 10 миллиардов лет назад галактики ежегодно пополнялись тысячами звезд, тогда как в Млечном Пути за год появляется в среднем 10 новорожденных солнц. Дыра Локмана в созвездии Бол
Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:
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