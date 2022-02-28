Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 86552
ИКТ 7630
Организации 5758
Ведомства 1300
Ассоциации 640
Технологии 2782
Системы 16573
Персоны 30662
География 1465
Статьи 1118
Пресса 844
ИАА 577
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1403
Мероприятия 807

Астрономия Млечный Путь Наша Галактика Milky Way

Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way

  • Млечный Путь появился около 14 млрд лет назад в результате слияния огромных облаков газа и пыли под воздействием гравитации. Со временем появились две характерные структуры – сначала огромное сферическое «гало», а потом – плотный яркий диск.
  • Млечный Путь, как считается, содержит до 400 миллиардов звезд, причем семь процентов из них аналоги Солнца. Это означает, что примерно шесть миллиардов звезд могут иметь планеты, подобные Земле.
  • Мы можем разглядеть лишь 0,000002% всех звезд Млечного Пути. По оценкам учёных, в галактике Млечный Путь около 100 миллиардов звезд (по другим – 400 млрд). Но невооруженный глаз человека может разглядеть не больше 10 000 звезд, и это если побывать во всех уголках Земли. В ясную ночь вам может показаться, что небо заполнено десятками, а может, и сотнями тысяч звезд. Однако, в лучшем случае, за раз у вас получится насчитать не более 3000 светящихся объектов.
  • Даже обладая скоростью света, до центра нашей галактики мы бы летели 28 000 лет.
     
  • Галактика - гравитационно-связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.
  • Экзопланета - планета, находящаяся вне Солнечной системы.

 

Млечный Путь над островом La Palma, Канарские острова. Млечный Путь над островом La Palma, Канарские острова.
Новые данные изменили представление о возрасте некоторых областей Млечного пути. Используя данные, собранные при помощи миссии Gaia ("Гея") Европейского космического агентства (ЕКА), астрономы показали в 2022 году, что часть Млечного пути, известная как "толстый диск", формировалась 13 миллиардов лет назад, то есть примерно на 2 миллиарда лет раньше, чем ожидалось, и всего лишь через 0,8 миллиарда лет после Большого взрыва. Новые данные изменили представление о возрасте некоторых областей Млечного пути. Используя данные, собранные при помощи миссии Gaia ("Гея") Европейского космического агентства (ЕКА), астрономы показали в 2022 году, что часть Млечного пути, известная как "толстый диск", формировалась 13 миллиардов лет назад, то есть примерно на 2 миллиарда лет раньше, чем ожидалось, и всего лишь через 0,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Млечный Путь в сравнении с другими галактиками. Млечный Путь в сравнении с другими галактиками.
В центре Млечного Пути в 2022 году нашли крупнейшую в космосе молекулу спирта. Она находится в газопылевом облаке недалеко от сверхмассивной черной дыры. Астрономы впервые нашли изопропанол и его изомер пропанол-1 в межзвездной среде. С помощью телескопа ALMA они наблюдали за горячим ядром Sgr B2(N2) в гигантском молекулярном облаке Стрелец В2, расположенном недалеко от центра Млечного Пути. Там уже находили другие спирты (этанол, виниловый спирт и метанол), пропилцианид и этилформиат. Ученые установили, что изопропанола и пропанола-1 в облаке в 600 и 350 раз меньше, чем метанола, и в 30 и 20 раз меньше, чем этанола, соответственно. При этом содержание изопропанола относительно его изомера составляет 0,6, что похоже на отношение изомеров для пропилцианида, который до этого нашли в ядре. Это указывает на сходство химических процессов, которые формируют эти семейства молекул. Астрономы считают, что пропанол рождается в ледяных оболочках пылинок в результате реакций фотодиссоциации между гидроксилом OH и пропиленом. В центре Млечного Пути в 2022 году нашли крупнейшую в космосе молекулу спирта. Она находится в газопылевом облаке недалеко от сверхмассивной черной дыры. Астрономы впервые нашли изопропанол и его изомер пропанол-1 в межзвездной среде. С помощью телескопа ALMA они наблюдали за горячим ядром Sgr B2(N2) в гигантском молекулярном облаке Стрелец В2, расположенном недалеко от центра Млечного Пути. Там уже находили другие спирты (этанол, виниловый спирт и метанол), пропилцианид и этилформиат. Ученые установили, что изопропанола и пропанола-1 в облаке в 600 и 350 раз меньше, чем метанола, и в 30 и 20 раз меньше, чем этанола, соответственно. При этом содержание изопропанола относительно его изомера составляет 0,6, что похоже на отношение изомеров для пропилцианида, который до этого нашли в ядре. Это указывает на сходство химических процессов, которые формируют эти семейства молекул. Астрономы считают, что пропанол рождается в ледяных оболочках пылинок в результате реакций фотодиссоциации между гидроксилом OH и пропиленом.
Звездное небо над Эльбрусом. Звездное небо над Эльбрусом.
Млечный путь и Магеллановы облака. Млечный путь и Магеллановы облака.
Млечный Путь над мексиканской пустыней. Млечный Путь над мексиканской пустыней.
Млечный путь над «Долиной смерти», США. Млечный путь над «Долиной смерти», США.
Млечный Путь над островом La Palma, Канарские острова.

 


28.02.2022 Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути
28.02.2022 Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути
17.09.2021 Термоядерную сверхновую в нашей Галактике нашла российская обсерватория
18.06.2021 Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи
10.06.2018 Наша галактика в два раза больше, чем считалось ранее
05.02.2015 Копии Земли могут быть почти у всех звезд
14.07.2014 Астрономы обнаружили две самые далёкие звезды Млечного Пути
30.10.2013 Млечный Путь раскачивают загадочные волны
08.07.2013 Темной материи нет? Свидетельство Андромеды
28.06.2013 Млечный Путь больше, чем считали ученые
13.03.2013 Недавняя встреча: Млечный путь пережил столкновение с черной дырой
29.01.2013 Жуки ориентируются по Млечному пути
28.12.2012 Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой
31.10.2012 Млечный путь поглощает звездный поток
23.08.2012 Млечный Путь и Магеллановы Облака не одиноки во Вселенной
13.07.2012 Галактики-призраки – жертвы ультрафиолетового расстрела
04.07.2012 Млечный путь еще трясет от темной материи
04.06.2012 Слияние с Андромедой превратит Млечный Путь в "яйцо"
31.05.2012 Миллион лет назад Млечный Путь "плевался" гамма-лучами
14.05.2012 Блуждающие планеты – вот где кроется недостающая масса галактики
04.05.2012 Ученые "выловили" почти 700 звезд-изгнанниц
18.04.2012 Миллиарды звезд нашей Галактики "удочеряют" бродячие планеты
22.12.2011 Звездная стрелка Галактики указывает на Солнце
05.12.2011 Млечный путь продолжает "пожирать" соседей
21.10.2011 Короткие гамма-вспышки стерилизуют Галактику
26.09.2011 Ученые ищут жизнь не в том месте галактики
16.09.2011 Столкновения со Стрельцом превратили Млечный путь в спираль
27.06.2011 Большое Магелланово облако ворует звезды
24.05.2011 У нашей галактики наступает "кризис среднего возраста"
22.04.2011 Самые крупные звезды взрываются в самых мелких галактиках
22.02.2011 Астрономы насчитали в Галактике 50 млрд планет
20.02.2011 В древних галактиках звезды рождались чаще
08.02.2011 В Галактике найден новый звездный поток
19.11.2010 Астрономы уточнили количество звезд по Вселенной
24.05.2010 Европейское космическое агентство выбрало СУБД InterSystems Caché для создания карты галактики «Млечный Путь»
25.02.2010 Выявлена некорректность спектроскопии ближайших галактик
18.08.2008 В нашей Галактике выявлено 17 неизвестных прежде фрагментов иных галактик
15.05.2008 Астрономы обнаружили самую молодую сверхновую в нашей галактике
28.03.2008 В центре Млечного пути обнаружена новая органическая молекула
13.12.2007 Гало Млечного пути расщепилось надвое

Публикаций - 477, упоминаний - 778

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1077 373
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 10
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 7
Microsoft Corporation 22497 7
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
Элемент ГК - Elementec 1523 5
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 4
РТИ Микрон - Micron 851 4
Цифра ГК 948 4
Орбита 76 4
Kometa - Комета 77 3
IBS Platformix - СИЛА 262 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 205 3
Google LLC 10352 3
6072 3
HP Inc. 5313 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 2
Новый диск 905 2
1С-Битрикс - Bitrix 443 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 2
Epicor Software Corporation 161 2
Adobe Systems 1443 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 2
Parallax - Параллакс 11 2
Intel Corporation 11262 2
InterSystems - ИнтерСистемз 131 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 1
Bouygues Telecom 47 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 1
Cogent Communications 20 1
МегаФон - Мобиком 221 1
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 106 1
Шахты 99 1
Pioneer Corporation 405 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1
Прогноз 957 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 1
Магнетар 4 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 73
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 42
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 13
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 9
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 6
Точка 1820 6
ЕКА Топливная компания 137 5
Открытие ФК 2713 5
Subaru - Субару Мотор 45 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 3
Градиент 52 3
Россети Ленэнерго 786 2
Торий НПП 22 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
Ford 386 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 56 2
Carl Zeiss 294 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 27 2
eBay Inc 1576 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 0 1
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 0 1
ATIC 38 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 1
Геометрия НПО 64 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 18 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 1
Этажи 35 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 95
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 51 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Китай - Государственный совет КНР - State Council of the People's Republic of China 6 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 0 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 3
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 108
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 43
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 38
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 33
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 21
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 21
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 18
Яркость источника света 176 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 13
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 332 11
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 122 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 10
Оптические технологии - Высокотехнологичная оптико-электронная техника 2377 9
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 8
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 264 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 995 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 6
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 586 4
НИР - Научно-исследовательская работа 442 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1197 4
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2151 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 3
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиокарбон, Радиоуглерод 0 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 3
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 114 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 3
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 3
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels 0 3
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 232 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 2
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 288 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 361 2
Тонкий клиент - Thin client 940 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 90
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 64 31
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 128 22
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 122 18
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 0 15
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 0 14
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 0 14
ЭОС Дело СЭД 4365 14
Microsoft Windows 2000 2856 14
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 0 12
GAiA-X - европейская облачная система 42 11
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 43 11
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 10
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 31 8
LG 75SM99 2832 7
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 0 7
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 0 6
Age of Kings 498 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 5
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 169 5
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 0 5
Космодром Байконур 1025 5
СВД Встраиваемые Системы - ЗОСРВ Нейтрино 77 5
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ - Спектр-М, Миллиметрон 0 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 233 4
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 0 4
SETI ATA - Allen Telescope Array - Антенная решётка Аллена 0 3
ANU AAO - Australian Astronomical Observatory - Siding Spring Observatory - Астрономическая обсерватория Сайдинг-Спринг - Anglo-Australian Observatory - Англо-Австралийская обсерватория - телескоп Фолкеса 0 3
EHT - Event Horizon Telescope - Телескоп горизонта событий 3 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 3
Microsoft Office 3247 3
NAIC - National Astronomy and Ionosphere Center - Arecibo Observatory - Аресибо Обсерватория (радиотелескоп) 0 3
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 13 3
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 4 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 2
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 32 2
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 2
IOTA - Криптовалюта с открытым исходным кодом 5 2
Linux OS 7669 2
NASA Swift - искусственный спутник 0 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 22
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 28 3
Allen Paul - Аллен Пол 119 3
Svensmark Henrik - Свенсмарк Хенрик 0 3
Ghez Andrea - Гез Андреа 0 3
Боровиков Игорь 77 2
Левкевич Михаил 60 2
Waxman Eli - Ваксман Эли 4 2
Blitz Leo - Блитз Лео 2 2
Abbott Tim - Эббот Тим 2 2
Быченко Андрей 0 1
Keeton Charles - Китон Чарльз 2 1
Копосов Сергей 1 1
Rezzolla Luciano - Реццола Лучано 1 1
Игнатов Александр 5 1
Винокур Валерий 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 262
Солнечная система - Solar system 2236 185
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 139
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 96
Россия - РФ - Российская федерация 108428 38
Луна - спутник Земли 1184 34
Европа 12319 29
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 30 25
Германия - Федеративная Республика 8903 25
Чили - Республика 435 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 22
США - Гавайи - Гавайские острова 269 22
Юпитер - планета Солнечной системы 529 21
Япония 10069 19
Земля - Южное полушарие 134 19
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 23 18
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 34 18
Венера - планета Солнечной системы 262 17
Австралия - Австралийский Союз 2791 17
Франция - Французская Республика 5665 16
Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 16
Канада 3319 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 13
Италия - Итальянская Республика 3310 12
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 424 12
США - Калифорния 3381 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 11
США - Калифорния - Санта-Барбара 52 11
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 10
США - Колумбия - Вашингтон 1169 9
США - Нью-Мексико 239 9
Плутон - малая планета Солнечной системы 234 8
Созвездие Дева - Virgo 14 8
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 179 8
США - Аризона 468 8
Нидерланды 2197 7
Нептун - планета Солнечной системы 180 7
США - Мэриленд - Балтимор 154 7
США - Колорадо 368 6
Испания - Королевство 2917 6
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 249
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 614 164
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 110
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 53
Тёмная материя - Dark Matter 0 53
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 252 51
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 48
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 38
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 38
Физика - область естествознания 889 36
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 13
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 12
Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика - Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - День астероида 30 июня 78 12
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 9
Космос - Нейтронная звезда 0 7
Водородная энергетика - Hydrogen energy 32 7
GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки 11 7
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 40 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 7
Космос - Туманность - участок межзвёздной среды, выделяющийся своим излучением или поглощением излучения на общем фоне неба 0 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
ММБ - малый бизнес и микробизнес 317 5
Металлы - Сплавы 1049 5
Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 23 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 166 4
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 145 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
Топливо - Контроль топлива 303 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 3
Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula 0 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 3
Юриспруденция - Законодательство 579 3
Энергетика 756 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 3
CNews RND - R&D.CNews 2112 39
New Scientist 1447 26
Future - Space.com 195 26
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 21
Nature 770 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 15
Phys.org 972 15
SpaceDaily - Space Daily 187 13
ScienceDaily 400 10
Space Daily 528 10
Sky and Telescope - Space and Telescope 49 9
EurekAlert 270 7
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 23 6
Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
Physical Review Letters 111 4
CNews Мировой океан 41 3
Optics 128 3
Известия ИД 307 2
Associated Press 1975 2
The Guardian - Британская газета 320 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
PhysicsWeb 180 2
CNews Инноваторы 39 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
LiveScience 153 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
Казахстан Сегодня 308 1
Scientific American 80 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
500 Startups 4742 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 26
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 21
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 66 20
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 10
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 10
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 6 9
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 48 9
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 9
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 12 8
Princeton University - Принстонский университет 139 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 7
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 6
Yale University - Йельский университет 116 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 6
University of Toronto - Университет Торонто 95 5
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 0 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 4
Columbia University - Колумбийский университет 143 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 4
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 2 4
IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 0 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 3
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 78 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 97 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 3
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 37 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 3
University of Manchester - Манчестерский университет 52 2
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 0 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 2
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 0 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
CAS NOAC - National Astronomical Observatory of China - Национальная астрономическая обсерватория Китая - Цзыцзиньшаньская астрономическая обсерватория 1 2
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 0 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 25 2
Amundsen–Scott South Pole Station - Амундсен-Скотт антарктическая станция США - Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory Обсерватория AST/RO 0 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 91 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947566.
Создано именных указателей - 86552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов

Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию
Показать еще