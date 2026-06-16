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Астрономия Млечный Путь Наша Галактика Milky Way

Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way
  • Млечный Путь появился около 14 млрд лет назад в результате слияния огромных облаков газа и пыли под воздействием гравитации. Со временем появились две характерные структуры – сначала огромное сферическое «гало», а потом – плотный яркий диск.
  • В Млечном Пути среднее расстояние между звездами составляет около 5 световых лет (50 000 000 000 000 км).
  • Млечный Путь, как считается, содержит до 400 миллиардов звезд, причем семь процентов из них аналоги Солнца. Это означает, что примерно шесть миллиардов звезд могут иметь планеты, подобные Земле.
  • Мы можем разглядеть лишь 0,000002% всех звезд Млечного Пути. По оценкам учёных, в галактике Млечный Путь около 100 миллиардов звезд (по другим – 400 млрд). Но невооруженный глаз человека может разглядеть не больше 10 000 звезд, и это если побывать во всех уголках Земли. В ясную ночь вам может показаться, что небо заполнено десятками, а может, и сотнями тысяч звезд. Однако, в лучшем случае, за раз у вас получится насчитать не более 3000 светящихся объектов.
  • Даже обладая скоростью света, до центра нашей галактики мы бы летели 28 000 лет.
     
  • Галактика - гравитационно-связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.
  • Экзопланета - планета, находящаяся вне Солнечной системы.

 

Есть ли точные данные о координатах Млечного пути в пространстве Вселенной? Во Вселенной нет какого-то выделенного начала координат. На достаточно больших масштабах все её точки совершенно равноправны. Так что единственный способ задать координаты Млечного пути для гипотетического наблюдателя за пределами Вселенной - это найти достаточно интересный объект масштаба скопления галактик, описать его наблюдателю достаточно подробно, чтобы он смог отличить его от других похожих объектов, и договориться, что какая-нибудь точка этого объекта будет считаться условным началом координат, а удобные направления от этой точки - осями Есть ли точные данные о координатах Млечного пути в пространстве Вселенной? Во Вселенной нет какого-то выделенного начала координат. На достаточно больших масштабах все её точки совершенно равноправны. Так что единственный способ задать координаты Млечного пути для гипотетического наблюдателя за пределами Вселенной - это найти достаточно интересный объект масштаба скопления галактик, описать его наблюдателю достаточно подробно, чтобы он смог отличить его от других похожих объектов, и договориться, что какая-нибудь точка этого объекта будет считаться условным началом координат, а удобные направления от этой точки - осями
Млечный Путь над островом La Palma, Канарские острова. Млечный Путь над островом La Palma, Канарские острова.
Новые данные изменили представление о возрасте некоторых областей Млечного пути. Используя данные, собранные при помощи миссии Gaia ("Гея") Европейского космического агентства (ЕКА), астрономы показали в 2022 году, что часть Млечного пути, известная как "толстый диск", формировалась 13 миллиардов лет назад, то есть примерно на 2 миллиарда лет раньше, чем ожидалось, и всего лишь через 0,8 миллиарда лет после Большого взрыва. Новые данные изменили представление о возрасте некоторых областей Млечного пути. Используя данные, собранные при помощи миссии Gaia ("Гея") Европейского космического агентства (ЕКА), астрономы показали в 2022 году, что часть Млечного пути, известная как "толстый диск", формировалась 13 миллиардов лет назад, то есть примерно на 2 миллиарда лет раньше, чем ожидалось, и всего лишь через 0,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Млечный Путь в сравнении с другими галактиками. Млечный Путь в сравнении с другими галактиками.
В центре Млечного Пути в 2022 году нашли крупнейшую в космосе молекулу спирта. Она находится в газопылевом облаке недалеко от сверхмассивной черной дыры. Астрономы впервые нашли изопропанол и его изомер пропанол-1 в межзвездной среде. С помощью телескопа ALMA они наблюдали за горячим ядром Sgr B2(N2) в гигантском молекулярном облаке Стрелец В2, расположенном недалеко от центра Млечного Пути. Там уже находили другие спирты (этанол, виниловый спирт и метанол), пропилцианид и этилформиат. Ученые установили, что изопропанола и пропанола-1 в облаке в 600 и 350 раз меньше, чем метанола, и в 30 и 20 раз меньше, чем этанола, соответственно. При этом содержание изопропанола относительно его изомера составляет 0,6, что похоже на отношение изомеров для пропилцианида, который до этого нашли в ядре. Это указывает на сходство химических процессов, которые формируют эти семейства молекул. Астрономы считают, что пропанол рождается в ледяных оболочках пылинок в результате реакций фотодиссоциации между гидроксилом OH и пропиленом. В центре Млечного Пути в 2022 году нашли крупнейшую в космосе молекулу спирта. Она находится в газопылевом облаке недалеко от сверхмассивной черной дыры. Астрономы впервые нашли изопропанол и его изомер пропанол-1 в межзвездной среде. С помощью телескопа ALMA они наблюдали за горячим ядром Sgr B2(N2) в гигантском молекулярном облаке Стрелец В2, расположенном недалеко от центра Млечного Пути. Там уже находили другие спирты (этанол, виниловый спирт и метанол), пропилцианид и этилформиат. Ученые установили, что изопропанола и пропанола-1 в облаке в 600 и 350 раз меньше, чем метанола, и в 30 и 20 раз меньше, чем этанола, соответственно. При этом содержание изопропанола относительно его изомера составляет 0,6, что похоже на отношение изомеров для пропилцианида, который до этого нашли в ядре. Это указывает на сходство химических процессов, которые формируют эти семейства молекул. Астрономы считают, что пропанол рождается в ледяных оболочках пылинок в результате реакций фотодиссоциации между гидроксилом OH и пропиленом.
Звездное небо над Эльбрусом. Звездное небо над Эльбрусом.
Млечный путь и Магеллановы облака. Млечный путь и Магеллановы облака.
Млечный Путь над мексиканской пустыней. Млечный Путь над мексиканской пустыней.
Млечный путь над «Долиной смерти», США. Млечный путь над «Долиной смерти», США.
Млечный Путь над Мертвой Долиной в Намибии Млечный Путь над Мертвой Долиной в Намибии
Есть ли точные данные о координатах Млечного пути в пространстве Вселенной? Во Вселенной нет какого-то выделенного начала координат. На достаточно больших масштабах все её точки совершенно равноправны. Так что единственный способ задать координаты Млечного пути для гипотетического наблюдателя за пределами Вселенной - это найти достаточно интересный объект масштаба скопления галактик, описать его наблюдателю достаточно подробно, чтобы он смог отличить его от других похожих объектов, и договориться, что какая-нибудь точка этого объекта будет считаться условным началом координат, а удобные направления от этой точки - осями

 

СОБЫТИЯ


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анном случае важна не продолжительность, а мощность излучения. Ученые констатируют, что если внутри Млечного Пути произойдет подобное событие, оно будет иметь печальные последствия для атмосфер
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Экстраполируя на весь Млечный Путь данные об экзопланетах, полученные космическим телескопом "Кеплер", ученые подсч
20.02.2011 В древних галактиках звезды рождались чаще

ел куда быстрее. 10 миллиардов лет назад галактики ежегодно пополнялись тысячами звезд, тогда как в Млечном Пути за год появляется в среднем 10 новорожденных солнц. Дыра Локмана в созвездии Бол

Публикаций - 606, упоминаний - 1020

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

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ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 3
Greenpeace - Гринпис 130 2
РКФ - Российская кинологическая федерация 4 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 238
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 215
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 92
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 89
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 51
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 46
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 41
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 35
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 33
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 29
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 25
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 23
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 22
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 19
Освещение - яркость источника света 742 17
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 13
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 13
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 154 12
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 12
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 9
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 8
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 141 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 105
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 38
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 28
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 28
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 27
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 21
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 19
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 17
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 17
GAiA-X - европейская облачная система 54 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 14
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 13
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 12
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 26 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 8
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 7
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 7
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 6
Космодром Байконур 1072 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 5
NASA Mars Odyssey orbiter 59 5
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 5
NRAO - VLBA - Very Long Baseline Array - Антенная решётка со сверхдлинными базами 20 5
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 8 5
EHT - Event Horizon Telescope - Телескоп горизонта событий 5 4
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 4
ESA - LISA - Laser Interferometer Space Antenna - NGO - New Gravitational-wave Observatory 11 4
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 3
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 15 3
NASA Swift - искусственный спутник 10 3
NAIC - National Astronomy and Ionosphere Center - Arecibo Observatory - Аресибо Обсерватория (радиотелескоп) 16 3
ANU AAO - Australian Astronomical Observatory - Siding Spring Observatory - Астрономическая обсерватория Сайдинг-Спринг - Anglo-Australian Observatory - Англо-Австралийская обсерватория - телескоп Фолкеса 11 3
SETI ATA - Allen Telescope Array - Антенная решётка Аллена 9 3
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 3
ESA Gaia - Global Astrometric Interferometer for Astrophysics - Гайя, Гея - космический телескоп 4 3
MIT - Haystack 6 3
Cornell University - arXiv.org 52 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 24
Ghez Andrea - Гез Андреа 4 4
Boss Alan - Босс Алан 9 4
Brown Warren - Браун Уоррен 5 4
Bruggen Marcus - Брюгген Маркус 4 4
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 4
Svensmark Henrik - Свенсмарк Хенрик 5 3
Мазец Евгений 3 3
Kazantzidis Stelios - Казанцидис Стелиос 3 3
Stanek Krzysztof - Станек Криштоф 3 3
Martin Crystal - Мартин Кристал 3 3
Gaensler Bryan - Гэнслер Брайен 5 3
McKee Christopher - Макки Кристофер 3 3
Попов Сергей 166 3
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 3
Allen Paul - Аллен Пол 125 3
Левкевич Михаил 59 2
Лукьяненко Сергей 49 2
Waxman Eli - Ваксман Эли 4 2
Keeton Charles - Китон Чарльз 2 2
Sagan Carl - Саган Карл 11 2
Blitz Leo - Блитз Лео 2 2
Abbott Tim - Эббот Тим 2 2
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 2
Навакшин Сергей 2 2
Кравцов Андрей 4 2
Schaefer Laura - Шефер Лора 2 2
Uttley Phil - Аттли Фил 2 2
Holley-Bockelmann Kelly - Холлей-Бокелманн Келли 2 2
Charf Caleb - Чарф Калеб 4 2
Diamond Philip - Даймонд Филип 2 2
Miller Jon - Миллер Джон 11 2
Scarpa Riccardo - Скарпа Риккардо 2 2
Famaey Benoit - Фамей Бенуа 2 2
Kaiser Christian - Кейзер Кристин 2 2
Levine Evan - Левин Эван 2 2
Schirmer Mischa - Ширмер Миша 2 2
Drake Frank - Дрейк Фрэнк 4 2
Haseda Katsumi - Хаседа Кацуми 2 2
Ford Holland - Форд Холланд 3 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 309
Солнечная система - Solar system 2569 218
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 170
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 111
Европа 24964 67
США - Калифорния 4829 56
Россия - РФ - Российская федерация 166168 54
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 48
Германия - Федеративная Республика 13221 40
Юпитер - планета Солнечной системы 557 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 32
Чили - Республика 494 30
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 43 29
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 29
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 29
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 27
Франция - Французская Республика 8177 27
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 26
Венера - планета Солнечной системы 298 26
Япония 13807 25
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 23
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 39 22
Канада 5082 22
Италия - Итальянская Республика 4508 22
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 21
Земля - Южное полушарие 160 20
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 18
Астрономия - Космос - Карликовая галактика - Dwarf Galaxy 16 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 14
США - Колумбия - Вашингтон 1487 14
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 13
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 13
Нептун - планета Солнечной системы 203 12
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 11
Созвездие Дева - Virgo 22 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 11
Мировой океан - World Ocean 528 11
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 11
Уран - планета Солнечной системы 550 10
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 431
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 396
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 169
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 119
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 117
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 117
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 86
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 76
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 70
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 68
Физика - Physics - область естествознания 2940 63
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 53
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 49
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 138 44
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 34
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 32
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 27
Астрономия - Квазар - Quasar 85 26
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 24
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 23
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 22
Физика - Светимость 77 21
Молекула - Molecula 1102 18
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 17
Энергетика - Energy - Energetically 5855 16
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 48 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 14
Астрономия - Космос - Красный гигант 62 14
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 13
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 11
Астрономия - Космос - Спиральные галактики - Spiral galaxies 16 11
CNews RND - R&D.CNews 2274 41
New Scientist 1448 34
Future - Space.com 200 30
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 23
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 23
Nature 832 18
Phys.org 972 17
SpaceDaily - Space Daily 187 17
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
ScienceDaily 399 11
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 10
Universe Today 34 10
Space Daily 528 10
EurekAlert 291 7
Astronomy & Astrophysics 16 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
Physical Review Letters 164 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
PhysicsWeb 184 3
Optics 143 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
LiveScience 154 2
CNews Инноваторы 39 2
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
The Guardian - Британская газета 406 2
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
USA Today 153 2
Scientific American 81 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
ComputerWire 51 1
Astrophysics and Space Science 4 1
FT - Financial Times 1296 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Казахстан Сегодня 310 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner - Гартнер 3658 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Synergy Research Group 48 1
CNews Мишень 186 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 31
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 25
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 17
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 16
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 14
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 14
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 13
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 13
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 12
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 11
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 10
University of Chicago - Чикагский университет 102 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 7
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 7
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 6
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 6
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 6
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 6
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 6
University of Oxford - Оксфордский университет 211 6
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 6
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 5
Columbia University - Колумбийский университет 157 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 4
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 4
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 4
BU - Boston University - Бостонский университет 63 4
LJMU - Liverpool John Moores University - Ливерпульский университет имени Джона Мурса 9 4
Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen - Гронингенский университет - Университет Гронингена 15 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Связь-Экспокомм 276 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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