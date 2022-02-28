Индексная книга CNews*
Астрономия Млечный Путь Наша Галактика Milky Way
- Млечный Путь появился около 14 млрд лет назад в результате слияния огромных облаков газа и пыли под воздействием гравитации. Со временем появились две характерные структуры – сначала огромное сферическое «гало», а потом – плотный яркий диск.
- Млечный Путь, как считается, содержит до 400 миллиардов звезд, причем семь процентов из них аналоги Солнца. Это означает, что примерно шесть миллиардов звезд могут иметь планеты, подобные Земле.
- Мы можем разглядеть лишь 0,000002% всех звезд Млечного Пути. По оценкам учёных, в галактике Млечный Путь около 100 миллиардов звезд (по другим – 400 млрд). Но невооруженный глаз человека может разглядеть не больше 10 000 звезд, и это если побывать во всех уголках Земли. В ясную ночь вам может показаться, что небо заполнено десятками, а может, и сотнями тысяч звезд. Однако, в лучшем случае, за раз у вас получится насчитать не более 3000 светящихся объектов.
- Даже обладая скоростью света, до центра нашей галактики мы бы летели 28 000 лет.
- Галактика - гравитационно-связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.
- Экзопланета - планета, находящаяся вне Солнечной системы.
Млечный Путь над островом La Palma, Канарские острова.
Новые данные изменили представление о возрасте некоторых областей Млечного пути. Используя данные, собранные при помощи миссии Gaia ("Гея") Европейского космического агентства (ЕКА), астрономы показали в 2022 году, что часть Млечного пути, известная как "толстый диск", формировалась 13 миллиардов лет назад, то есть примерно на 2 миллиарда лет раньше, чем ожидалось, и всего лишь через 0,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Млечный Путь в сравнении с другими галактиками.
В центре Млечного Пути в 2022 году нашли крупнейшую в космосе молекулу спирта. Она находится в газопылевом облаке недалеко от сверхмассивной черной дыры. Астрономы впервые нашли изопропанол и его изомер пропанол-1 в межзвездной среде. С помощью телескопа ALMA они наблюдали за горячим ядром Sgr B2(N2) в гигантском молекулярном облаке Стрелец В2, расположенном недалеко от центра Млечного Пути. Там уже находили другие спирты (этанол, виниловый спирт и метанол), пропилцианид и этилформиат. Ученые установили, что изопропанола и пропанола-1 в облаке в 600 и 350 раз меньше, чем метанола, и в 30 и 20 раз меньше, чем этанола, соответственно. При этом содержание изопропанола относительно его изомера составляет 0,6, что похоже на отношение изомеров для пропилцианида, который до этого нашли в ядре. Это указывает на сходство химических процессов, которые формируют эти семейства молекул. Астрономы считают, что пропанол рождается в ледяных оболочках пылинок в результате реакций фотодиссоциации между гидроксилом OH и пропиленом.
Звездное небо над Эльбрусом.
Млечный путь и Магеллановы облака.
Млечный Путь над мексиканской пустыней.
Млечный путь над «Долиной смерти», США.
Млечный Путь над островом La Palma, Канарские острова.
Публикаций - 477, упоминаний - 778
Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 3
|Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 2
|CNews RND - R&D.CNews 2112 39
|New Scientist 1447 26
|Future - Space.com 195 26
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 21
|Nature 770 16
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 15
|Phys.org 972 15
|SpaceDaily - Space Daily 187 13
|ScienceDaily 400 10
|Space Daily 528 10
|Sky and Telescope - Space and Telescope 49 9
|EurekAlert 270 7
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 23 6
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
|Physical Review Letters 111 4
|CNews Мировой океан 41 3
|Optics 128 3
|Известия ИД 307 2
|Associated Press 1975 2
|The Guardian - Британская газета 320 2
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
|PhysicsWeb 180 2
|CNews Инноваторы 39 2
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
|LiveScience 153 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Казахстан Сегодня 308 1
|Scientific American 80 1
|CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947566.
Создано именных указателей - 86552.
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947566.
Создано именных указателей - 86552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.