Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way

Млечный Путь появился около 14 млрд лет назад в результате слияния огромных облаков газа и пыли под воздействием гравитации. Со временем появились две характерные структуры – сначала огромное сферическое «гало», а потом – плотный яркий диск.



В Млечном Пути среднее расстояние между звездами составляет около 5 световых лет (50 000 000 000 000 км).

Млечный Путь, как считается, содержит до 400 миллиардов звезд, причем семь процентов из них аналоги Солнца . Это означает, что примерно шесть миллиардов звезд могут иметь планеты, подобные Земле

Мы можем разглядеть лишь 0,000002% всех звезд Млечного Пути. По оценкам учёных, в галактике Млечный Путь около 100 миллиардов звезд (по другим – 400 млрд). Но невооруженный глаз человека может разглядеть не больше 10 000 звезд, и это если побывать во всех уголках Земли. В ясную ночь вам может показаться, что небо заполнено десятками, а может, и сотнями тысяч звезд. Однако, в лучшем случае, за раз у вас получится насчитать не более 3000 светящихся объектов.

Даже обладая скоростью света , до центра нашей галактики мы бы летели 28 000 лет.



Галактика - гравитационно-связанная система из звёзд, звёздных скоплений , межзвёздного газа и пыли, тёмной материи , планет.

Экзопланета - планета, находящаяся вне Солнечной системы

Есть ли точные данные о координатах Млечного пути в пространстве Вселенной? Во Вселенной нет какого-то выделенного начала координат. На достаточно больших масштабах все её точки совершенно равноправны. Так что единственный способ задать координаты Млечного пути для гипотетического наблюдателя за пределами Вселенной - это найти достаточно интересный объект масштаба скопления галактик, описать его наблюдателю достаточно подробно, чтобы он смог отличить его от других похожих объектов, и договориться, что какая-нибудь точка этого объекта будет считаться условным началом координат, а удобные направления от этой точки - осями Есть ли точные данные о координатах Млечного пути в пространстве Вселенной? Во Вселенной нет какого-то выделенного начала координат. На достаточно больших масштабах все её точки совершенно равноправны. Так что единственный способ задать координаты Млечного пути для гипотетического наблюдателя за пределами Вселенной - это найти достаточно интересный объект масштаба скопления галактик, описать его наблюдателю достаточно подробно, чтобы он смог отличить его от других похожих объектов, и договориться, что какая-нибудь точка этого объекта будет считаться условным началом координат, а удобные направления от этой точки - осями Млечный Путь над островом La Palma, Канарские острова. Млечный Путь над островом La Palma, Канарские острова. Новые данные изменили представление о возрасте некоторых областей Млечного пути. Используя данные, собранные при помощи миссии Gaia ("Гея") Европейского космического агентства (ЕКА), астрономы показали в 2022 году, что часть Млечного пути, известная как "толстый диск", формировалась 13 миллиардов лет назад, то есть примерно на 2 миллиарда лет раньше, чем ожидалось, и всего лишь через 0,8 миллиарда лет после Большого взрыва. Новые данные изменили представление о возрасте некоторых областей Млечного пути. Используя данные, собранные при помощи миссии Gaia ("Гея") Европейского космического агентства (ЕКА), астрономы показали в 2022 году, что часть Млечного пути, известная как "толстый диск", формировалась 13 миллиардов лет назад, то есть примерно на 2 миллиарда лет раньше, чем ожидалось, и всего лишь через 0,8 миллиарда лет после Большого взрыва. Млечный Путь в сравнении с другими галактиками. Млечный Путь в сравнении с другими галактиками. В центре Млечного Пути в 2022 году нашли крупнейшую в космосе молекулу спирта. Она находится в газопылевом облаке недалеко от сверхмассивной черной дыры. Астрономы впервые нашли изопропанол и его изомер пропанол-1 в межзвездной среде. С помощью телескопа ALMA они наблюдали за горячим ядром Sgr B2(N2) в гигантском молекулярном облаке Стрелец В2, расположенном недалеко от центра Млечного Пути. Там уже находили другие спирты (этанол, виниловый спирт и метанол), пропилцианид и этилформиат. Ученые установили, что изопропанола и пропанола-1 в облаке в 600 и 350 раз меньше, чем метанола, и в 30 и 20 раз меньше, чем этанола, соответственно. При этом содержание изопропанола относительно его изомера составляет 0,6, что похоже на отношение изомеров для пропилцианида, который до этого нашли в ядре. Это указывает на сходство химических процессов, которые формируют эти семейства молекул. Астрономы считают, что пропанол рождается в ледяных оболочках пылинок в результате реакций фотодиссоциации между гидроксилом OH и пропиленом. В центре Млечного Пути в 2022 году нашли крупнейшую в космосе молекулу спирта. Она находится в газопылевом облаке недалеко от сверхмассивной черной дыры. Астрономы впервые нашли изопропанол и его изомер пропанол-1 в межзвездной среде. С помощью телескопа ALMA они наблюдали за горячим ядром Sgr B2(N2) в гигантском молекулярном облаке Стрелец В2, расположенном недалеко от центра Млечного Пути. Там уже находили другие спирты (этанол, виниловый спирт и метанол), пропилцианид и этилформиат. Ученые установили, что изопропанола и пропанола-1 в облаке в 600 и 350 раз меньше, чем метанола, и в 30 и 20 раз меньше, чем этанола, соответственно. При этом содержание изопропанола относительно его изомера составляет 0,6, что похоже на отношение изомеров для пропилцианида, который до этого нашли в ядре. Это указывает на сходство химических процессов, которые формируют эти семейства молекул. Астрономы считают, что пропанол рождается в ледяных оболочках пылинок в результате реакций фотодиссоциации между гидроксилом OH и пропиленом. Звездное небо над Эльбрусом. Звездное небо над Эльбрусом. Млечный путь и Магеллановы облака. Млечный путь и Магеллановы облака. Млечный Путь над мексиканской пустыней. Млечный Путь над мексиканской пустыней. Млечный путь над «Долиной смерти», США. Млечный путь над «Долиной смерти», США. Млечный Путь над Мертвой Долиной в Намибии Млечный Путь над Мертвой Долиной в Намибии Есть ли точные данные о координатах Млечного пути в пространстве Вселенной? Во Вселенной нет какого-то выделенного начала координат. На достаточно больших масштабах все её точки совершенно равноправны. Так что единственный способ задать координаты Млечного пути для гипотетического наблюдателя за пределами Вселенной - это найти достаточно интересный объект масштаба скопления галактик, описать его наблюдателю достаточно подробно, чтобы он смог отличить его от других похожих объектов, и договориться, что какая-нибудь точка этого объекта будет считаться условным началом координат, а удобные направления от этой точки - осями