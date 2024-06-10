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Ростех Росэлектроника Пульсар НПП Научно-производственная организация технопарк Пульсар


УПОМИНАНИЯ


10.06.2024 Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем «Пульсар»

ния Философт», ИТ-разработчик приложения «Мажордом», и производитель приборов учета энергоресурсов «Пульсар» стали партнерами. Об этом CNews сообщили представители Философт». Продукт «Мажордом»
20.05.2024 НПП «Пульсар» внедрило «СёрчИнформ SIEM» для мониторинга событий безопасности

й. Поэтому и было принято решение о внедрении, – сказал Дмитрий Шишкин, заместитель начальника УИТИ НПП «Пульсар». – «СёрчИнформ SIEM» позволила осуществлять сбор данных из различных источников
08.12.2015 «РТ-Информ» автоматизирует бизнес-процессы на заводе «Пульсар»

Компания «РТ-Информ» автоматизирует бизнес-процессы на государственном заводе «Пульсар», производителе дискретных полупроводниковых приборов, входящем в холдинговую компанию «Росэлектроника». Об этом CNews сообщили в «РТ-Информ». При помощи компании завод перейдет на инфо
29.04.2013 Пульсар неожиданно подтвердил теорию Эйнштейна

я теория относительности Альберта Эйнштейна, вновь получила подтверждение. Удивительно, но исследуя пульсар PSR J0348+0432, ученые сами не ожидали, что теория Эйнштейна сработает в экстремальны
30.10.2012 Космическое танго "черной вдовы": найден необычный пульсар

нститута гравитационной физики имени Альберта Эйнштейна (AEI) в Ганновере обнаружили миллисекундный пульсар исключительно по его импульсному гамма-излучению. Новый метод анализа данных, разрабо
04.07.2012 Самый быстрый пульсар: 1% скорости света

"Чандра", рентгеновский космический телескоп НАСА, обнаружил пульсар, мчащийся со скоростью почти 10 млн километров в час, то есть примерно в одну сотую скорости света. Существование этого объекта под названием IGR J1104-6103, находящегося на расстоянии

14.10.2011 В Крабовидной туманности найден смертельно опасный пульсар

ся с околосветовой скоростью. Мощными источниками гамма-лучей являются пульсары, вращающиеся нейтронные звезды, образовавшиеся после взрыва сверхновой. Астрономы нашли в центре Крабовидной туманности пульсар, который излучает гамма-лучи с невероятной энергией - свыше 100000 миллионов электрон-вольт. Это невероятная цифра, поскольку, существующие теории гамма-излучения пульсаров предполагают
31.08.2011 В Змее таилась алмазная планета

ему получила неофициальное название «алмазная». Исследователи полагают, что по мере сближения звезд пульсар вращался все быстрее и буквально сорвал со звезды-компаньона внешние слои вещества, ч
04.03.2011 NVIDIA помогает открыть новый пульсар

спользуются графические процессоры NVIDIA GPU. Они помогают открыть местоположение нового пульсара  Пульсар, впервые обнаруженный в июле 2010 года, получил идентификатор PSR J1952+2630. Его раз
28.10.2010 Новый пульсар бьет рекорд массы и рушит существующие теории

омам повезет, у пульсара обнаруживается сосед. Когда их орбиты пересекаются и сосед заслоняет собой пульсар, то вступает в действие релятивистский эффект "задержки Шапиро" – частота наблюдаемых
06.02.2009 Выполнены уникальные наблюдения аномального рентгеновского пульсара

й обсерваторией Einstein, только недавно в 2007 г. был классифицирован как аномальный рентгеновский пульсар – одиночная, молодая (возраст около 1400 лет) вращающаяся нейтронная звезда со сверхс
17.10.2008 Выявлен "чистый" гамма-пульсар

Как сообщает пресс-служба NASA, орбитальный гамма-телескоп Fermi обнаружил пульсар, обладающий характерным импульсным излучением только и исключительно в гамма-области электромагнитного спектра. Частота пульсаций - и, вероятно, вращения объекта вокруг своей оси в рамк
09.06.2006 Нейтронные гейзеры объяснили сейсмологию пульсаров

ути, на расстоянии приблизительно 170 тыс. св. лет от Земли. Его можно наблюдать в Южном полушарии. Пульсар известен своими частыми «землетрясениями». Энергия излучения пульсара черпается из ег
09.06.2006 Нейтронные гейзеры объяснили сейсмологию пульсаров

ути, на расстоянии приблизительно 170 тыс. св. лет от Земли. Его можно наблюдать в Южном полушарии. Пульсар известен своими частыми «землетрясениями». Энергия излучения пульсара черпается из ег
25.04.2006 Обнаружен пульсар с медленной прецессией вращения

вероятно, что RX J0720.4-3125 испытывает прецессию вращения, то есть его ось меняет угол наклона, и пульсар поворачивается различными участками поверхности в сторону Земли. Для наблюдения назем
25.04.2006 Обнаружен пульсар с медленной прецессией вращения

вероятно, что RX J0720.4-3125 испытывает прецессию вращения, то есть его ось меняет угол наклона, и пульсар поворачивается различными участками поверхности в сторону Земли. Для наблюдения назем
07.04.2006 Мертвые звезды продолжают рождать планеты?

С помощью инфракрасного телескопа Spitzer обнаружен пульсар, вокруг которого вращается гигантский диск, состоящий из обломков погибшей звезды, со
07.04.2006 Мертвые звезды продолжают рождать планеты?

С помощью инфракрасного телескопа Spitzer обнаружен пульсар, вокруг которого вращается гигантский диск, состоящий из обломков погибшей звезды, со
17.02.2006 Сверхбыстрый пульсар противоречит теории?

SpaceDaily. Исследователи восстановили путь, пройденный звездой, и определили ее «место рождения». Пульсар B1508+55 образовался в результате взрыва сверхновой в созвездии Лебедя, где находится
17.02.2006 Сверхбыстрый пульсар противоречит теории?

SpaceDaily. Исследователи восстановили путь, пройденный звездой, и определили ее «место рождения». Пульсар B1508+55 образовался в результате взрыва сверхновой в созвездии Лебедя, где находится
23.01.2006 Обнаружен сверхбыстрый пульсар

нных стиральных машин, однако в данном случае речь идет о вращении целой звезды как единого целого. Пульсар PSR J1748–2446ad находится в шаровом скоплении Terzan 5, расположенном на рассто
23.01.2006 Обнаружен сверхбыстрый пульсар

нных стиральных машин, однако в данном случае речь идет о вращении целой звезды как единого целого. Пульсар PSR J1748–2446ad находится в шаровом скоплении Terzan 5, расположенном на рассто
25.02.2005 Обнаружен самый быстрый рентгеновский пульсар

Видимый компонент тесной двойной системы, где при помощи космического телескопа INTEGRAL обнаружен пульсар IGR J00291+5934 Доктор Саймон Шоу (Simon Shaw) из Школы Физики и Астрономии университ
25.02.2005 Обнаружен самый быстрый рентгеновский пульсар

Видимый компонент тесной двойной системы, где при помощи космического телескопа INTEGRAL обнаружен пульсар IGR J00291+5934 Доктор Саймон Шоу (Simon Shaw) из Школы Физики и Астрономии университ
09.07.2002 Пропавший пульсар обнаружен в тени черной дыры

32 месяца назад быстрый пульсар, до этого регулярно излучавший мощные импульсы рентгеновского излучения, скрылся от а
09.07.2002 Пропавший пульсар обнаружен в тени черной дыры

32 месяца назад быстрый пульсар, до этого регулярно излучавший мощные импульсы рентгеновского излучения, скрылся от а
23.04.2002 Обнаружен самый молодой пульсар

н-Бэнк обнаружили исключительно слабые сигналы от пульсара, возраст которого оценивается в 820 лет. Пульсар получил обозначение PSR J0205+6449; в настоящее время он обращается 15 раз в секунду.
23.04.2002 Обнаружен самый молодой пульсар

н-Бэнк обнаружили исключительно слабые сигналы от пульсара, возраст которого оценивается в 820 лет. Пульсар получил обозначение PSR J0205+6449; в настоящее время он обращается 15 раз в секунду.

Публикаций - 97, упоминаний - 161

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 32
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 30
Галактика - Корпорация 1478 16
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 10
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 5
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 5
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 4
Ростех - Автоматика Концерн 1669 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1335 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 571 4
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Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 3
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13213 2
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Омега 82 1
Ростелеком 9911 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 1
Cisco Systems 5153 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 414 1
Торий НПП 46 9
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Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 15 2
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
BMW Group 458 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 123 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 276 1
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Плазма НПП 2 1
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
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Серния Инжиниринг 6 1
Петрокомета НИО ЦИТ - Научно-исследовательский и опытно-экспериментальный центр интеллектуальных технологий 1 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 1
Лента - Сеть розничной торговли 2143 1
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РЖД - Российские железные дороги 1939 1
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SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 61 3
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ESA INTEGRAL - INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory - Международная обсерватория гамма-лучей 6 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1126 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2798 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 2
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 2
МегаФон Контроль грузов 8 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Nvidia Fermi 28 2
CSIRO Autonomous Systems - CSIRO Parkes - Murchison Radio-astronomy Observatory, MRO - Радиоастрономическая обсерватория Мерчисона 4 2
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1138 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 24 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 38 1
1С:ERP Управление предприятием 599 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 41 1
BOINC Einstein@Home - Проект добровольных вычислений проверки гипотезы Эйнштейна о существовании гравитационных волн 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 949 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1386 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3293 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4685 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 435 1
Философт - Мажордом 27 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 281 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 130 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 30 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 168 1
Зверев Андрей 59 10
Козлов Игорь 47 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 188 4
Боровой Сергей 4 3
Брыкин Арсений 55 2
Chakrabarty Deepto - Чакрабарти Дипто 2 2
Sigurdsson Steinn - Зигурдсон Штайнн 2 2
Peroux Celine - Перуа Селин 2 2
Волжзан Александр 2 2
Wilson-Hodge Colleen - Вилсон-Ходж Колин 2 2
Konacki Maciej - Конацки Мацей 4 2
Manchester Dick - Манчестер Дик 2 2
Jenet Frederick - Жанет Фредерик 2 2
Шишкин Владимир 2 1
Путин Владимир 3239 1
Сергунина Наталья 369 1
Борисов Юрий 120 1
Иванов Сергей 388 1
Суворов Александр 19 1
Левашов Александр 90 1
Асланян Сергей 103 1
Покровский Иван 123 1
Сечин Игорь 36 1
Газизов Камиль 67 1
Якунин Александр 49 1
Калин Сергей 31 1
Баринов Сергей 4 1
Грызлов Борис 32 1
Носов Константин 20 1
Маслов Михаил 12 1
Гуляев Юрий 8 1
Авдонин Борис 6 1
Литвин Владимир 6 1
Рогов Сергей 5 1
Бакатин Дмитрий 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 361 1
Именнов Антон 3 1
Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 1
Каргальцев Олег 1 1
Сухман Сергей 13 1
Земля - планета Солнечной системы 10462 35
Россия - РФ - Российская федерация 148748 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52574 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5242 22
Солнечная система - Solar system 2532 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44153 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17827 11
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 594 11
Европа 24381 11
Юпитер - планета Солнечной системы 554 8
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 8
Созвездие Телец - Taurus - Крабовидная туманность - Альдебаран 14 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 6
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 110 6
Япония 13369 6
Франция - Французская Республика 7896 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1544 5
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 5
Италия - Итальянская Республика 4378 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3204 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17452 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 865 4
Земля - Южное полушарие 159 4
Германия - Федеративная Республика 12783 4
Созвездие Дева - Virgo 22 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 4
Чили - Республика 477 4
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 4
США - Нью-Мексико 247 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7710 3
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2564 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1948 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13403 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1402 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 735 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1221 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1582 2
Россия - ПФО - Саратовская область 761 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3731 41
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1691 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52517 27
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30093 23
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 42 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5959 15
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 48 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 13
Физика - Physics - область естествознания 2688 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10156 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5751 8
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 474 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19183 7
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 398 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49183 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16705 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2182 5
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 811 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5081 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4774 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4536 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7333 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1617 4
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 134 4
Германий 43 3
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7927 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6163 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2070 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3365 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 361 3
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1123 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2289 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6346 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3620 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 290 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14082 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1638 2
SpaceDaily - Space Daily 187 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 83 3
Phys.org 972 3
New Scientist 1448 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 2
Nature 815 2
Future - Space.com 199 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1026 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1014 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1969 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
CNews Журнал 166 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 50 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
Российская газета 274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 56 8
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 7
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 5
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 5
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 4
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 27 3
РАН - Российская академия наук 1928 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 881 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 119 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 55 2
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 40 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 216 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 124 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 126 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1562 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 155 1
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 362 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 995 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 157 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 30 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 159 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
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