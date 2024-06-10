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Ростех Росэлектроника Пульсар НПП Научно-производственная организация технопарк Пульсар
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2024
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Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем «Пульсар»
ния Философт», ИТ-разработчик приложения «Мажордом», и производитель приборов учета энергоресурсов «Пульсар» стали партнерами. Об этом CNews сообщили представители Философт». Продукт «Мажордом»
|20.05.2024
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НПП «Пульсар» внедрило «СёрчИнформ SIEM» для мониторинга событий безопасности
й. Поэтому и было принято решение о внедрении, – сказал Дмитрий Шишкин, заместитель начальника УИТИ НПП «Пульсар». – «СёрчИнформ SIEM» позволила осуществлять сбор данных из различных источников
|08.12.2015
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«РТ-Информ» автоматизирует бизнес-процессы на заводе «Пульсар»
Компания «РТ-Информ» автоматизирует бизнес-процессы на государственном заводе «Пульсар», производителе дискретных полупроводниковых приборов, входящем в холдинговую компанию «Росэлектроника». Об этом CNews сообщили в «РТ-Информ». При помощи компании завод перейдет на инфо
|29.04.2013
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Пульсар неожиданно подтвердил теорию Эйнштейна
я теория относительности Альберта Эйнштейна, вновь получила подтверждение. Удивительно, но исследуя пульсар PSR J0348+0432, ученые сами не ожидали, что теория Эйнштейна сработает в экстремальны
|30.10.2012
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Космическое танго "черной вдовы": найден необычный пульсар
нститута гравитационной физики имени Альберта Эйнштейна (AEI) в Ганновере обнаружили миллисекундный пульсар исключительно по его импульсному гамма-излучению. Новый метод анализа данных, разрабо
|04.07.2012
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Самый быстрый пульсар: 1% скорости света
"Чандра", рентгеновский космический телескоп НАСА, обнаружил пульсар, мчащийся со скоростью почти 10 млн километров в час, то есть примерно в одну сотую скорости света. Существование этого объекта под названием IGR J1104-6103, находящегося на расстоянии
|14.10.2011
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В Крабовидной туманности найден смертельно опасный пульсар
ся с околосветовой скоростью. Мощными источниками гамма-лучей являются пульсары, вращающиеся нейтронные звезды, образовавшиеся после взрыва сверхновой. Астрономы нашли в центре Крабовидной туманности пульсар, который излучает гамма-лучи с невероятной энергией - свыше 100000 миллионов электрон-вольт. Это невероятная цифра, поскольку, существующие теории гамма-излучения пульсаров предполагают
|31.08.2011
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В Змее таилась алмазная планета
ему получила неофициальное название «алмазная». Исследователи полагают, что по мере сближения звезд пульсар вращался все быстрее и буквально сорвал со звезды-компаньона внешние слои вещества, ч
|04.03.2011
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NVIDIA помогает открыть новый пульсар
спользуются графические процессоры NVIDIA GPU. Они помогают открыть местоположение нового пульсара Пульсар, впервые обнаруженный в июле 2010 года, получил идентификатор PSR J1952+2630. Его раз
|28.10.2010
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Новый пульсар бьет рекорд массы и рушит существующие теории
омам повезет, у пульсара обнаруживается сосед. Когда их орбиты пересекаются и сосед заслоняет собой пульсар, то вступает в действие релятивистский эффект "задержки Шапиро" – частота наблюдаемых
|06.02.2009
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Выполнены уникальные наблюдения аномального рентгеновского пульсара
й обсерваторией Einstein, только недавно в 2007 г. был классифицирован как аномальный рентгеновский пульсар – одиночная, молодая (возраст около 1400 лет) вращающаяся нейтронная звезда со сверхс
|17.10.2008
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Выявлен "чистый" гамма-пульсар
Как сообщает пресс-служба NASA, орбитальный гамма-телескоп Fermi обнаружил пульсар, обладающий характерным импульсным излучением только и исключительно в гамма-области электромагнитного спектра. Частота пульсаций - и, вероятно, вращения объекта вокруг своей оси в рамк
|09.06.2006
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Нейтронные гейзеры объяснили сейсмологию пульсаров
ути, на расстоянии приблизительно 170 тыс. св. лет от Земли. Его можно наблюдать в Южном полушарии. Пульсар известен своими частыми «землетрясениями». Энергия излучения пульсара черпается из ег
|09.06.2006
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Нейтронные гейзеры объяснили сейсмологию пульсаров
ути, на расстоянии приблизительно 170 тыс. св. лет от Земли. Его можно наблюдать в Южном полушарии. Пульсар известен своими частыми «землетрясениями». Энергия излучения пульсара черпается из ег
|25.04.2006
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Обнаружен пульсар с медленной прецессией вращения
вероятно, что RX J0720.4-3125 испытывает прецессию вращения, то есть его ось меняет угол наклона, и пульсар поворачивается различными участками поверхности в сторону Земли. Для наблюдения назем
|25.04.2006
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Обнаружен пульсар с медленной прецессией вращения
вероятно, что RX J0720.4-3125 испытывает прецессию вращения, то есть его ось меняет угол наклона, и пульсар поворачивается различными участками поверхности в сторону Земли. Для наблюдения назем
|07.04.2006
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Мертвые звезды продолжают рождать планеты?
С помощью инфракрасного телескопа Spitzer обнаружен пульсар, вокруг которого вращается гигантский диск, состоящий из обломков погибшей звезды, со
|07.04.2006
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Мертвые звезды продолжают рождать планеты?
С помощью инфракрасного телескопа Spitzer обнаружен пульсар, вокруг которого вращается гигантский диск, состоящий из обломков погибшей звезды, со
|17.02.2006
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Сверхбыстрый пульсар противоречит теории?
SpaceDaily. Исследователи восстановили путь, пройденный звездой, и определили ее «место рождения». Пульсар B1508+55 образовался в результате взрыва сверхновой в созвездии Лебедя, где находится
|17.02.2006
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Сверхбыстрый пульсар противоречит теории?
SpaceDaily. Исследователи восстановили путь, пройденный звездой, и определили ее «место рождения». Пульсар B1508+55 образовался в результате взрыва сверхновой в созвездии Лебедя, где находится
|23.01.2006
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Обнаружен сверхбыстрый пульсар
нных стиральных машин, однако в данном случае речь идет о вращении целой звезды как единого целого. Пульсар PSR J1748–2446ad находится в шаровом скоплении Terzan 5, расположенном на рассто
|23.01.2006
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Обнаружен сверхбыстрый пульсар
нных стиральных машин, однако в данном случае речь идет о вращении целой звезды как единого целого. Пульсар PSR J1748–2446ad находится в шаровом скоплении Terzan 5, расположенном на рассто
|25.02.2005
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Обнаружен самый быстрый рентгеновский пульсар
Видимый компонент тесной двойной системы, где при помощи космического телескопа INTEGRAL обнаружен пульсар IGR J00291+5934 Доктор Саймон Шоу (Simon Shaw) из Школы Физики и Астрономии университ
|25.02.2005
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Обнаружен самый быстрый рентгеновский пульсар
Видимый компонент тесной двойной системы, где при помощи космического телескопа INTEGRAL обнаружен пульсар IGR J00291+5934 Доктор Саймон Шоу (Simon Shaw) из Школы Физики и Астрономии университ
|09.07.2002
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Пропавший пульсар обнаружен в тени черной дыры
32 месяца назад быстрый пульсар, до этого регулярно излучавший мощные импульсы рентгеновского излучения, скрылся от а
|09.07.2002
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Пропавший пульсар обнаружен в тени черной дыры
32 месяца назад быстрый пульсар, до этого регулярно излучавший мощные импульсы рентгеновского излучения, скрылся от а
|23.04.2002
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Обнаружен самый молодой пульсар
н-Бэнк обнаружили исключительно слабые сигналы от пульсара, возраст которого оценивается в 820 лет. Пульсар получил обозначение PSR J0205+6449; в настоящее время он обращается 15 раз в секунду.
|23.04.2002
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Обнаружен самый молодой пульсар
н-Бэнк обнаружили исключительно слабые сигналы от пульсара, возраст которого оценивается в 820 лет. Пульсар получил обозначение PSR J0205+6449; в настоящее время он обращается 15 раз в секунду.
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