Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем «Пульсар» ния Философт», ИТ-разработчик приложения «Мажордом», и производитель приборов учета энергоресурсов «Пульсар» стали партнерами. Об этом CNews сообщили представители Философт». Продукт «Мажордом»

НПП «Пульсар» внедрило «СёрчИнформ SIEM» для мониторинга событий безопасности й. Поэтому и было принято решение о внедрении, – сказал Дмитрий Шишкин, заместитель начальника УИТИ НПП «Пульсар». – «СёрчИнформ SIEM» позволила осуществлять сбор данных из различных источников

«РТ-Информ» автоматизирует бизнес-процессы на заводе «Пульсар» Компания «РТ-Информ» автоматизирует бизнес-процессы на государственном заводе «Пульсар», производителе дискретных полупроводниковых приборов, входящем в холдинговую компанию «Росэлектроника». Об этом CNews сообщили в «РТ-Информ». При помощи компании завод перейдет на инфо

Пульсар неожиданно подтвердил теорию Эйнштейна я теория относительности Альберта Эйнштейна, вновь получила подтверждение. Удивительно, но исследуя пульсар PSR J0348+0432, ученые сами не ожидали, что теория Эйнштейна сработает в экстремальны

Космическое танго "черной вдовы": найден необычный пульсар нститута гравитационной физики имени Альберта Эйнштейна (AEI) в Ганновере обнаружили миллисекундный пульсар исключительно по его импульсному гамма-излучению. Новый метод анализа данных, разрабо

Самый быстрый пульсар: 1% скорости света "Чандра", рентгеновский космический телескоп НАСА, обнаружил пульсар, мчащийся со скоростью почти 10 млн километров в час, то есть примерно в одну сотую скорости света. Существование этого объекта под названием IGR J1104-6103, находящегося на расстоянии

В Крабовидной туманности найден смертельно опасный пульсар ся с околосветовой скоростью. Мощными источниками гамма-лучей являются пульсары, вращающиеся нейтронные звезды, образовавшиеся после взрыва сверхновой. Астрономы нашли в центре Крабовидной туманности пульсар, который излучает гамма-лучи с невероятной энергией - свыше 100000 миллионов электрон-вольт. Это невероятная цифра, поскольку, существующие теории гамма-излучения пульсаров предполагают

В Змее таилась алмазная планета ему получила неофициальное название «алмазная». Исследователи полагают, что по мере сближения звезд пульсар вращался все быстрее и буквально сорвал со звезды-компаньона внешние слои вещества, ч

NVIDIA помогает открыть новый пульсар спользуются графические процессоры NVIDIA GPU. Они помогают открыть местоположение нового пульсара Пульсар, впервые обнаруженный в июле 2010 года, получил идентификатор PSR J1952+2630. Его раз

Новый пульсар бьет рекорд массы и рушит существующие теории омам повезет, у пульсара обнаруживается сосед. Когда их орбиты пересекаются и сосед заслоняет собой пульсар, то вступает в действие релятивистский эффект "задержки Шапиро" – частота наблюдаемых

Выполнены уникальные наблюдения аномального рентгеновского пульсара й обсерваторией Einstein, только недавно в 2007 г. был классифицирован как аномальный рентгеновский пульсар – одиночная, молодая (возраст около 1400 лет) вращающаяся нейтронная звезда со сверхс

Выявлен "чистый" гамма-пульсар Как сообщает пресс-служба NASA, орбитальный гамма-телескоп Fermi обнаружил пульсар, обладающий характерным импульсным излучением только и исключительно в гамма-области электромагнитного спектра. Частота пульсаций - и, вероятно, вращения объекта вокруг своей оси в рамк

Нейтронные гейзеры объяснили сейсмологию пульсаров ути, на расстоянии приблизительно 170 тыс. св. лет от Земли. Его можно наблюдать в Южном полушарии. Пульсар известен своими частыми «землетрясениями». Энергия излучения пульсара черпается из ег

Нейтронные гейзеры объяснили сейсмологию пульсаров ути, на расстоянии приблизительно 170 тыс. св. лет от Земли. Его можно наблюдать в Южном полушарии. Пульсар известен своими частыми «землетрясениями». Энергия излучения пульсара черпается из ег

Обнаружен пульсар с медленной прецессией вращения вероятно, что RX J0720.4-3125 испытывает прецессию вращения, то есть его ось меняет угол наклона, и пульсар поворачивается различными участками поверхности в сторону Земли. Для наблюдения назем

Обнаружен пульсар с медленной прецессией вращения вероятно, что RX J0720.4-3125 испытывает прецессию вращения, то есть его ось меняет угол наклона, и пульсар поворачивается различными участками поверхности в сторону Земли. Для наблюдения назем

Мертвые звезды продолжают рождать планеты? С помощью инфракрасного телескопа Spitzer обнаружен пульсар, вокруг которого вращается гигантский диск, состоящий из обломков погибшей звезды, со

Мертвые звезды продолжают рождать планеты? С помощью инфракрасного телескопа Spitzer обнаружен пульсар, вокруг которого вращается гигантский диск, состоящий из обломков погибшей звезды, со

Сверхбыстрый пульсар противоречит теории? SpaceDaily. Исследователи восстановили путь, пройденный звездой, и определили ее «место рождения». Пульсар B1508+55 образовался в результате взрыва сверхновой в созвездии Лебедя, где находится

Сверхбыстрый пульсар противоречит теории? SpaceDaily. Исследователи восстановили путь, пройденный звездой, и определили ее «место рождения». Пульсар B1508+55 образовался в результате взрыва сверхновой в созвездии Лебедя, где находится

Обнаружен сверхбыстрый пульсар нных стиральных машин, однако в данном случае речь идет о вращении целой звезды как единого целого. Пульсар PSR J1748–2446ad находится в шаровом скоплении Terzan 5, расположенном на рассто

Обнаружен сверхбыстрый пульсар нных стиральных машин, однако в данном случае речь идет о вращении целой звезды как единого целого. Пульсар PSR J1748–2446ad находится в шаровом скоплении Terzan 5, расположенном на рассто

Обнаружен самый быстрый рентгеновский пульсар Видимый компонент тесной двойной системы, где при помощи космического телескопа INTEGRAL обнаружен пульсар IGR J00291+5934 Доктор Саймон Шоу (Simon Shaw) из Школы Физики и Астрономии университ

Обнаружен самый быстрый рентгеновский пульсар Видимый компонент тесной двойной системы, где при помощи космического телескопа INTEGRAL обнаружен пульсар IGR J00291+5934 Доктор Саймон Шоу (Simon Shaw) из Школы Физики и Астрономии университ

Пропавший пульсар обнаружен в тени черной дыры 32 месяца назад быстрый пульсар, до этого регулярно излучавший мощные импульсы рентгеновского излучения, скрылся от а

Пропавший пульсар обнаружен в тени черной дыры 32 месяца назад быстрый пульсар, до этого регулярно излучавший мощные импульсы рентгеновского излучения, скрылся от а

Обнаружен самый молодой пульсар н-Бэнк обнаружили исключительно слабые сигналы от пульсара, возраст которого оценивается в 820 лет. Пульсар получил обозначение PSR J0205+6449; в настоящее время он обращается 15 раз в секунду.