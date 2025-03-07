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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Росэлектроника СКТБ РТ Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике

Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике

07.03.2025 Анатолий Гарбузов: От автоматизированных систем для сельского хозяйства до робосаперов – какую технику будущего производят в Москве 1
05.06.2024 «Ростех» импортозаместил СВЧ-комплектующие для радаров 1
05.06.2024 В России разработаны СВЧ-комплектующие для радаров на замену импортным 3
27.05.2024 Начались поставки комплектующих для первого полностью российского спутника связи «Экспресс-АМУ4» 1
17.03.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали робота-амфибию 1
18.10.2021 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 1
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 1
17.09.2020 «Росэлектроника» совместно с ФРП запустит производство отечественных ИБП 2
28.07.2020 Ростех представил правительству Новгородской области комплексные решения для цифровизации региона 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3
19.02.2018 «Ростех» и АФК «Система» создают предприятие по производству чипов 2
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
16.06.2014 К 2015 г. СКТБ РТ планирует увеличить объем выпускаемой продукции 1
07.06.2010 В «Восходе» прошел конкурс директоров. Победил генерал ФСБ 2

Публикаций - 15, упоминаний - 22

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1168 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 5
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 14 5
РТИ 146 4
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 3
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 3
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 24 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 2
Mikron America 3 2
РТИ Микроэлектроника 12 2
Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP 7 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 2
Ситроникс МД 3 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 15 2
Teledyne Technologies - Teledyne CARIS - Teledyne Brown 9 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1316 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 137 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 34 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 911 1
Омега 82 1
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 14 1
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 1
Старт НПП имени А. И. Яскина 3 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 36 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Восход ФГБУ НИИ 651 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Бином 24 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 9 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
ИРЗ - Иркутский релейный завод 1 1
Планета ОКБ 4 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 13 3
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 2
Торий НПП 46 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 2
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 16 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 1
Циклон-тест НПП 1 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 12 1
UPS 206 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5987 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 985 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 371 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 166 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2906 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11780 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 475 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1662 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3044 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19768 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9808 4
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 366 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51257 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4207 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2202 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2973 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5362 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1453 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20802 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10833 2
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Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1775 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29985 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12144 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11712 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5455 1
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 54 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24649 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27997 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12601 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13983 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 284 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2771 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29425 4
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48441 2
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7552 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24326 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5568 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5141 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 298 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 705 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 25 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Национальный проект 313 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 223 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 147 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1335 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3178 1
Информатика - computer science - informatique 1068 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1918 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 909 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3449 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4701 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1593 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1903 1
Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 978 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 4
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 4
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 39 4
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 7 4
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 56 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 32 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 32 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 252 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 5 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
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