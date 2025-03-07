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Ростех Росэлектроника СКТБ РТ Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1051 2
|Евтушенков Владимир 208 2
|Сахненко Сергей 89 2
|Чемезов Сергей 143 1
|Зверев Андрей 59 1
|Борисов Юрий 118 1
|Ляшук Захар 1 1
|Козлов Игорь 47 1
|Путин Владимир 3201 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Никитин Андрей 46 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Фомина Алена 9 1
|Бородинов Леонид 14 1
|Юхневич Леонид 28 1
|Степанов Павел 26 1
|Капралов Геннадий 1 1
|Дегтев Геннадий 262 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Лаверычев Илья 2 1
|Дымовских Алексей 3 1
|Зверев Игорь 3 1
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