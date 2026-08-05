Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Ярославская область
СОБЫТИЯ
|05.08.2026
|
Ozon запускает региональную витрину для ярославских производителей
» и запускать новые региональные витрины. Теперь на площадке появился специальный раздел «Сделано в Ярославской области» – он дает местным предпринимателям дополнительную возможность бесплатно
|27.03.2026
|
«МегаФон» запустил новую инфраструктуру связи в Переславском районе Ярославской области
телей, так и для дачников, и для путешественников», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области. Лыченцы — населенный пункт, известный российским поклонникам творчества
|25.03.2026
|
Ozon вывел на полную мощность крупный логистический центр в Ярославской области
Ozon запустил третью и четвертую очереди логистического комплекса в Ярославской области и вывел его на полную мощность. Теперь компания сможет обрабатывать в цен
|13.03.2026
|
«МегаФон» ускорил интернет для дачников Гаврилов-Ямского района Ярославской области
неры «МегаФона» построили новые телеком-объекты недалеко от дачных обществ в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Теперь ярославские дачники смогут продуктивнее проводить время на участк
|14.01.2026
|
Для сельских жителей в Ярославской области ускорили интернет
ославском, Рыбинском и Переславском районах, а всего за прошедший год в Ярославском регионе было построено и модернизировано более 100 базовых станций», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.
|18.12.2025
|
«МегаФон» ускорил интернет в селе Угодичи Ярославской области
Мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с стал доступен жителям и гостям древнего села Угодичи на озере Неро в Ярославской области. Инфраструктуру связи здесь построила техническая служба «МегаФона». Угодичи находятся на противоположном от Ростова Великого восточном берегу озера Неро и по времени своего
|21.11.2025
|
«МегаФон» к началу зимы повысил надежность телеком-оборудования в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области
«МегаФон» объявил о завершении комплексной подготовки сетевой инфраструктуры Гаврилов‑Ямского района Ярославской области к зимнему периоду: обновлены системы электропитания на базовых станциях в городе и прилегающих деревнях, что позволит более чем 16 тыс. жителей сохранять связь даже в сильны
|24.10.2025
|
Деревни в Ярославской области получили 4G
я. В том году мы улучшили покрытие и ускорили интернет вдоль внутриобластных трасс в Ростовском, Большесельском. Борисоглебском и Ярославском районах», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.
|08.10.2025
|
«МегаФон» улучшил качество связи на дорогах Ярославской области
25 г. «МегаФон» провел работы на сети и ускорил мобильный интернет на внутриобластных автотрассах в Ярославской области в Ростовском, Гаврилов-Ямском и Большесельском районах. Строительство объ
|26.06.2025
|
Doma.ai и застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области
Doma.ai и специализированный застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области. Стороны договорились о развитии долгосрочного партнерства в сфере создания современной городской среды с применением технологий «Умный дом» в жилых комплексах города и обла
|26.06.2025
|
«МегаФон» улучшил качество связи в Ярославской области
ичения покрытия и скорости передачи данных, и рассчитываем, что новое оборудование полностью удовлетворит растущий спрос абонентов во время экскурсий», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.
|30.05.2025
|
Билайн обновил 210 остановок в Ярославской области
В девяти муниципалитетах Ярославской области завершилась масштабная замена остановок общественного транспорта. Всего в рамках проекта было установлено 210 новых современных конструкций. Проект реализован при участии ПА
|27.05.2025
|
«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с Московской областью
«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с
|19.05.2025
|
«Билайн» подключил автоматический пост весогабаритного контроля на ключевом маршруте Ярославской области
В Ярославской области в 2024 г. завершена реализация проекта по строительству автоматического п
|17.04.2025
|
«МегаФон» включил 4G еще в восьми поселениях Ярославской области
Жители еще восьми небольших деревень и сел Ярославской области получили доступ к мобильной связи четвертого поколения «МегаФона». В рамк
|20.03.2025
|
Ярославским дачникам добавили скорости
ета была доступна максимальному числу любителей загородного отдыха», — сказал директор «МегаФона» в Ярославской области Сергей Тимонин.
|19.02.2025
|
«МегаФон» ускорил интернет в селах Некрасовского района Ярославской области
2% больше мобильного трафика, чем в предыдущем. Также аналитики отмечают, увеличилось и количество минут на телефонные разговоры, прирост составил 8%», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.
|12.12.2024
|
«МегаФон» ускорил интернет в 10 поселках Ярославской области
«МегаФон» ускорил интернет в поселках Ярославского района Ярославской области, где проживает более 28 тыс. жителей. Модернизация действующих объектов с
|31.10.2024
|
«Мегафон» ускорил интернет в Ярославском зоопарке
делясь впечатлениями с близкими и друзьями. «Ярославский зоопарк является одним из центров туризма Ярославской области. Анализируя сеть, мы видим, как по мере увеличения количества гостей раст
|24.09.2024
|
«МегаФон» ускорил интернет в столице огородников Ярославской области
«МегаФон» ускорил интернет в столице огородников Ярославской области. Теперь все желающие полюбоваться озерными пейзажами и древней архитектур
|13.08.2024
|
«МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М-8 в Ярославской области
ызывать помощь - все это в режиме реального времени, – сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области На сегодняшний день скоростная автомагистраль М-8 пролегает по территория
|10.06.2024
|
Ярославская область первой из регионов подключится к новой Федеральной навигационно-информационной системе
Об этом договорились губернатор Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, подпи
|07.06.2024
|
В Ярославской области появятся умные трамваи
компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) и правительство Ярославской области подписали Соглашение о реализации совместных инициатив и проектов, направ
|23.05.2024
|
Рыбинск присоединился к лидерам внедрения оплаты проезда по геолокации
В мае в Рыбинске начался второй этап модернизации общественного транспорта Ярославской области. На городские маршруты вышли новые комфортабельные автобусы, а пассажирам
|12.04.2024
|
«МегаФон» ускорил интернет в 10 районах Ярославской области
Инженеры «МегаФона» установили новые телеком‑объекты в самых качающих районах Ярославской области. Благодаря проведенным работам улучшения голосовой связи и мобильного инт
|02.02.2024
|
Горизонты обучения ИТ-специалистов расширяются: «Школа 21» открылась в Ярославле
церемонии открытия участвовали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Общероссийской общественной организации «Дел
|15.12.2023
|
Абоненты «Мегафона» прокачали трафик на дорогах Ярославской области
живающих в населенных пунктах рядом с автотрассами», — сказал Сергей Тимонин, директор «Мегафона» в Ярославской области. Спрос на высокие скорости интернета в Ярославской области подтвер
|09.11.2023
|
Скорость мобильного интернета в Некрасовском районе Ярославской области выросла на 20%
«Мегафон» модернизировал сеть в Некрасовском районе Ярославской области. Теперь около 10 тыс. жителей в поселках и малых населенных пунктах района смогут пользоваться современными цифровыми сервисами наравне с городскими жителями на скорости до
|26.10.2023
|
«Мегафон» усилил сеть LTE в деревнях и селах Ярославской области
Более 1500 жителей поселков и деревень Ярославской области получили доступ к мобильному интернету от «Мегафона» на скорости до 40 Мб
|02.05.2023
|
Ярославский моторный завод автоматизировал склад на LEAD WMS и сократил сверхурочные работы на 72%
ейших российских предприятий по производству двигателей и автокомпонентов выбрало решение от ГК LogistiX для модернизации склада площадью 26 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Ярославский моторный завод в рамках задачи модернизации цеха для производства двигателей и компонентов к ним полностью поменял подход к системе складирования и создал современный технологичный
|26.04.2023
|
Количество пользователей мобильного приложения «Ярославская область транспорт» выросло более чем в три раза
о, пользователям стала доступна версия для слабовидящих, – сказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. В мобильном приложении «Ярославская область транспорт»
|27.03.2023
|
«Сбер» и правительство Ярославской области продолжают внедрение цифровых решений в регионе
Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили, как цифровые медицинские, образовательные и транс
|02.02.2023
|
Более 620 тыс. пассажиров за полгода перевезли новые ярославские автобусы, оснащенные цифровыми сервисами
ь (Ярославль-Главный) – поселок Щедрино» в рамках первого этапа модернизации пассажирских перевозок Ярославской области летом 2022 г. За это время новые комфортабельные автобусы перевезли 627 т
|17.10.2022
|
В два раза выросло число пассажиров, оплачивающих проезд в мобильном приложении «Ярославская область транспорт»
ласть транспорт». Технология «умной» оплаты разработана компанией «Датапакс» и запущена в автобусах Ярославской области в июле. Всего с момента запуска порядка 5000 поездок оплачены в мобильном
|14.07.2022
|
В автобусах Ярославля начали тестировать цифровую платформу «Датапакс»
ем управления общественным транспортом в рамках первого этапа модернизации пассажирских перевозок в Ярославской области. Пилотный проект стартовал 14 июля 2022 г. на автобусном маршруте №176. Н
|17.06.2022
|
«Билайн» в Ярославской области инвестирует в развитие инфраструктуры около 1 млрд рублей
ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») и администрация Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики
|28.04.2022
|
У общественного транспорта Ярославской области появилось мобильное приложение
«Датапакс» запустил новое мобильное приложение для жителей Ярославской области. С его помощью можно планировать и совершать поездки на общественном тран
|04.06.2021
|
«Билайн» в Ярославской области инвестирует в развитие телекоммуникационной инфраструктуры
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики
|02.12.2020
|
Ростех и правительство Ярославской области займутся цифровой трансформацией региона
Правительство Ярославской области и госкорпорация Ростех подписали соглашение о цифровой трансформации реги
|03.07.2019
|
«Росэлектроника» оборудовала «умными» светильниками дороги в Ярославской области
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех оборудовал дороги Рыбинска в Ярославской области светодиодными светильниками с интеллектуальным управлением, которые позволят экономить до 70% электроэнергии. Новые фонари уже установлены на вводимом в эксплуатацию магистр
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысенко Эдуард 317 86
|Шадаев Максут 1210 52
|Гуральников Сергей 164 49
|Тимонин Сергей 48 45
|Орловский Виктор 408 43
|Козырев Алексей 328 39
|Ермолаев Артем 379 38
|Опенышева Светлана 64 38
|Кесельбренер Леонид 52 38
|Разумовский Дмитрий 125 36
|Евраев Михаил 266 34
|Звягина Наталья 64 34
|Стрельцов Андрей 62 33
|Громов Иван 102 33
|Лопаткин Герман 104 31
|Авербах Владимир 127 31
|Матвеева Татьяна 110 31
|Фомичев Олег 139 30
|Попов Алексей 339 29
|Бойко Елена 152 27
|Албычев Александр 168 26
|Власов Сергей 101 26
|Гаттаров Руслан 144 26
|Никуличев Андрей 43 25
|Чучелов Андрей 44 25
|Козлов Александр 71 24
|Шайхутдинов Роман 116 24
|Дюбанов Анатолий 95 23
|Солодовников Денис 108 22
|Соколов Олег 51 21
|Петрушин Андрей 110 21
|Шевченко Владимир 153 19
|Казарин Станислав 175 19
|Деянышев Вадим 19 19
|Елистратов Николай 90 18
|Бутенко Юрий 65 17
|Селиванов Дмитрий 52 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Ивакин Роман 57 17
|Меджитов Тимур 85 16
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.