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Россия ЦФО Ярославская область

Россия - ЦФО - Ярославская область

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Ozon запускает региональную витрину для ярославских производителей

» и запускать новые региональные витрины. Теперь на площадке появился специальный раздел «Сделано в Ярославской области» – он дает местным предпринимателям дополнительную возможность бесплатно

27.03.2026 «МегаФон» запустил новую инфраструктуру связи в Переславском районе Ярославской области

телей, так и для дачников, и для путешественников», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области. Лыченцы — населенный пункт, известный российским поклонникам творчества

25.03.2026 Ozon вывел на полную мощность крупный логистический центр в Ярославской области

Ozon запустил третью и четвертую очереди логистического комплекса в Ярославской области и вывел его на полную мощность. Теперь компания сможет обрабатывать в цен
13.03.2026 «МегаФон» ускорил интернет для дачников Гаврилов-Ямского района Ярославской области

неры «МегаФона» построили новые телеком-объекты недалеко от дачных обществ в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Теперь ярославские дачники смогут продуктивнее проводить время на участк
14.01.2026 Для сельских жителей в Ярославской области ускорили интернет

ославском, Рыбинском и Переславском районах, а всего за прошедший год в Ярославском регионе было построено и модернизировано более 100 базовых станций», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.
18.12.2025 «МегаФон» ускорил интернет в селе Угодичи Ярославской области

Мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с стал доступен жителям и гостям древнего села Угодичи на озере Неро в Ярославской области. Инфраструктуру связи здесь построила техническая служба «МегаФона». Угодичи находятся на противоположном от Ростова Великого восточном берегу озера Неро и по времени своего
21.11.2025 «МегаФон» к началу зимы повысил надежность телеком-оборудования в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области

«МегаФон» объявил о завершении комплексной подготовки сетевой инфраструктуры Гаврилов‑Ямского района Ярославской области к зимнему периоду: обновлены системы электропитания на базовых станциях в городе и прилегающих деревнях, что позволит более чем 16 тыс. жителей сохранять связь даже в сильны
24.10.2025 Деревни в Ярославской области получили 4G

я. В том году мы улучшили покрытие и ускорили интернет вдоль внутриобластных трасс в Ростовском, Большесельском. Борисоглебском и Ярославском районах», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.
08.10.2025 «МегаФон» улучшил качество связи на дорогах Ярославской области

25 г. «МегаФон» провел работы на сети и ускорил мобильный интернет на внутриобластных автотрассах в Ярославской области в Ростовском, Гаврилов-Ямском и Большесельском районах. Строительство объ
26.06.2025 Doma.ai и застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области

Doma.ai и специализированный застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области. Стороны договорились о развитии долгосрочного партнерства в сфере создания современной городской среды с применением технологий «Умный дом» в жилых комплексах города и обла
26.06.2025 «МегаФон» улучшил качество связи в Ярославской области

ичения покрытия и скорости передачи данных, и рассчитываем, что новое оборудование полностью удовлетворит растущий спрос абонентов во время экскурсий», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.
30.05.2025 Билайн обновил 210 остановок в Ярославской области

В девяти муниципалитетах Ярославской области завершилась масштабная замена остановок общественного транспорта. Всего в рамках проекта было установлено 210 новых современных конструкций. Проект реализован при участии ПА
27.05.2025 «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с Московской областью

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с

19.05.2025 «Билайн» подключил автоматический пост весогабаритного контроля на ключевом маршруте Ярославской области

В Ярославской области в 2024 г. завершена реализация проекта по строительству автоматического п
17.04.2025 «МегаФон» включил 4G еще в восьми поселениях Ярославской области

Жители еще восьми небольших деревень и сел Ярославской области получили доступ к мобильной связи четвертого поколения «МегаФона». В рамк
20.03.2025 Ярославским дачникам добавили скорости

ета была доступна максимальному числу любителей загородного отдыха», — сказал директор «МегаФона» в Ярославской области Сергей Тимонин.
19.02.2025 «МегаФон» ускорил интернет в селах Некрасовского района Ярославской области

2% больше мобильного трафика, чем в предыдущем. Также аналитики отмечают, увеличилось и количество минут на телефонные разговоры, прирост составил 8%», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.
12.12.2024 «МегаФон» ускорил интернет в 10 поселках Ярославской области

«МегаФон» ускорил интернет в поселках Ярославского района Ярославской области, где проживает более 28 тыс. жителей. Модернизация действующих объектов с
31.10.2024 «Мегафон» ускорил интернет в Ярославском зоопарке

делясь впечатлениями с близкими и друзьями. «Ярославский зоопарк является одним из центров туризма Ярославской области. Анализируя сеть, мы видим, как по мере увеличения количества гостей раст
24.09.2024 «МегаФон» ускорил интернет в столице огородников Ярославской области

«МегаФон» ускорил интернет в столице огородников Ярославской области. Теперь все желающие полюбоваться озерными пейзажами и древней архитектур
13.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М-8 в Ярославской области

ызывать помощь - все это в режиме реального времени, – сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области На сегодняшний день скоростная автомагистраль М-8 пролегает по территория
10.06.2024 Ярославская область первой из регионов подключится к новой Федеральной навигационно-информационной системе

Об этом договорились губернатор Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, подпи
07.06.2024 В Ярославской области появятся умные трамваи

компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) и правительство Ярославской области подписали Соглашение о реализации совместных инициатив и проектов, направ
23.05.2024 Рыбинск присоединился к лидерам внедрения оплаты проезда по геолокации

В мае в Рыбинске начался второй этап модернизации общественного транспорта Ярославской области. На городские маршруты вышли новые комфортабельные автобусы, а пассажирам
12.04.2024 «МегаФон» ускорил интернет в 10 районах Ярославской области

Инженеры «МегаФона» установили новые телеком‑объекты в самых качающих районах Ярославской области. Благодаря проведенным работам улучшения голосовой связи и мобильного инт
02.02.2024 Горизонты обучения ИТ-специалистов расширяются: «Школа 21» открылась в Ярославле

церемонии открытия участвовали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Общероссийской общественной организации «Дел
15.12.2023 Абоненты «Мегафона» прокачали трафик на дорогах Ярославской области

живающих в населенных пунктах рядом с автотрассами», — сказал Сергей Тимонин, директор «Мегафона» в Ярославской области. Спрос на высокие скорости интернета в Ярославской области подтвер
09.11.2023 Скорость мобильного интернета в Некрасовском районе Ярославской области выросла на 20%

«Мегафон» модернизировал сеть в Некрасовском районе Ярославской области. Теперь около 10 тыс. жителей в поселках и малых населенных пунктах района смогут пользоваться современными цифровыми сервисами наравне с городскими жителями на скорости до

26.10.2023 «Мегафон» усилил сеть LTE в деревнях и селах Ярославской области

Более 1500 жителей поселков и деревень Ярославской области получили доступ к мобильному интернету от «Мегафона» на скорости до 40 Мб
02.05.2023 Ярославский моторный завод автоматизировал склад на LEAD WMS и сократил сверхурочные работы на 72%

ейших российских предприятий по производству двигателей и автокомпонентов выбрало решение от ГК LogistiX для модернизации склада площадью 26 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Ярославский моторный завод в рамках задачи модернизации цеха для производства двигателей и компонентов к ним полностью поменял подход к системе складирования и создал современный технологичный

26.04.2023 Количество пользователей мобильного приложения «Ярославская область транспорт» выросло более чем в три раза

о, пользователям стала доступна версия для слабовидящих, – сказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. В мобильном приложении «Ярославская область транспорт»

27.03.2023 «Сбер» и правительство Ярославской области продолжают внедрение цифровых решений в регионе

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили, как цифровые медицинские, образовательные и транс
02.02.2023 Более 620 тыс. пассажиров за полгода перевезли новые ярославские автобусы, оснащенные цифровыми сервисами

ь (Ярославль-Главный) – поселок Щедрино» в рамках первого этапа модернизации пассажирских перевозок Ярославской области летом 2022 г. За это время новые комфортабельные автобусы перевезли 627 т
17.10.2022 В два раза выросло число пассажиров, оплачивающих проезд в мобильном приложении «Ярославская область транспорт»

ласть транспорт». Технология «умной» оплаты разработана компанией «Датапакс» и запущена в автобусах Ярославской области в июле. Всего с момента запуска порядка 5000 поездок оплачены в мобильном
14.07.2022 В автобусах Ярославля начали тестировать цифровую платформу «Датапакс»

ем управления общественным транспортом в рамках первого этапа модернизации пассажирских перевозок в Ярославской области. Пилотный проект стартовал 14 июля 2022 г. на автобусном маршруте №176. Н
17.06.2022 «Билайн» в Ярославской области инвестирует в развитие инфраструктуры около 1 млрд рублей

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») и администрация Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики
28.04.2022 У общественного транспорта Ярославской области появилось мобильное приложение

«Датапакс» запустил новое мобильное приложение для жителей Ярославской области. С его помощью можно планировать и совершать поездки на общественном тран
04.06.2021 «Билайн» в Ярославской области инвестирует в развитие телекоммуникационной инфраструктуры

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики
02.12.2020 Ростех и правительство Ярославской области займутся цифровой трансформацией региона

Правительство Ярославской области и госкорпорация Ростех подписали соглашение о цифровой трансформации реги
03.07.2019 «Росэлектроника» оборудовала «умными» светильниками дороги в Ярославской области

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех оборудовал дороги Рыбинска в Ярославской области светодиодными светильниками с интеллектуальным управлением, которые позволят экономить до 70% электроэнергии. Новые фонари уже установлены на вводимом в эксплуатацию магистр

Публикаций - 975, упоминаний - 1453

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МегаФон 10742 121
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 82
Ростелеком 10948 81
Microsoft Corporation 25775 49
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 30
АйТи 1519 29
Сонет 173 29
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 29
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 28
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 27
9594 27
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 24
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 24
Yandex - Яндекс 9216 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 20
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 20
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 19
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ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 18
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 17
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 15
Citrix Systems 868 14
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 14
Directum - Директум 1268 13
ЕС-лизинг 22 12
Oracle Corporation 7074 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 12
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 11
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 11
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 50
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
Почта России ПАО 2370 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
ПСБ - Промсвязьбанк 963 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
Альфа-Банк 1979 18
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 16
Новард УК - Novard 73 15
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 13
Газпром нефть 725 13
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 12
МТС Трэвел - MTS Travel 292 12
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 12
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Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 12
Mary Kay - Мэри Кэй 104 11
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 11
Россети Ленэнерго 1699 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
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ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
Visa International 1993 10
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 9
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 9
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 9
Пробизнесбанк АКБ 135 9
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 9
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 9
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 149
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 131
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 108
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 106
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 103
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 95
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 94
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 84
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 84
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 84
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 80
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 73
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 65
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 63
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 62
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 52
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 51
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 48
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 46
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 43
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 38
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 36
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 36
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 35
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 33
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 32
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 32
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 120
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 32
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
Google Android 15243 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 20
Microsoft Windows 2000 8678 18
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 18
Linux OS 11533 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 12
Apple iOS 8583 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Apple - App Store 3109 11
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 10
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 9
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 9
Microsoft Windows 16882 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 9
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 8
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 6
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 31 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 6
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 6
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Ярославская область транспорт 6 6
Avito - Авито Путешествия 60 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Apple iPad 4011 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
Лысенко Эдуард 317 86
Шадаев Максут 1210 52
Гуральников Сергей 164 49
Тимонин Сергей 48 45
Орловский Виктор 408 43
Козырев Алексей 328 39
Ермолаев Артем 379 38
Опенышева Светлана 64 38
Кесельбренер Леонид 52 38
Разумовский Дмитрий 125 36
Евраев Михаил 266 34
Звягина Наталья 64 34
Стрельцов Андрей 62 33
Громов Иван 102 33
Лопаткин Герман 104 31
Авербах Владимир 127 31
Матвеева Татьяна 110 31
Фомичев Олег 139 30
Попов Алексей 339 29
Бойко Елена 152 27
Албычев Александр 168 26
Власов Сергей 101 26
Гаттаров Руслан 144 26
Никуличев Андрей 43 25
Чучелов Андрей 44 25
Козлов Александр 71 24
Шайхутдинов Роман 116 24
Дюбанов Анатолий 95 23
Солодовников Денис 108 22
Соколов Олег 51 21
Петрушин Андрей 110 21
Шевченко Владимир 153 19
Казарин Станислав 175 19
Деянышев Вадим 19 19
Елистратов Николай 90 18
Бутенко Юрий 65 17
Селиванов Дмитрий 52 17
Ляшенко Сергей 29 17
Ивакин Роман 57 17
Меджитов Тимур 85 16
Россия - РФ - Российская федерация 166167 707
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 490
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 236
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 232
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 188
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Россия - ЦФО - Калужская область 1075 175
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 157
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 137
Россия - ЦФО - Костромская область 477 133
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 124
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 113
Россия - УФО - Челябинская область 1512 112
Россия - ПФО - Самарская область 1577 110
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 109
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 107
Россия - ЦФО - Курская область 751 106
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 103
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 102
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 96
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 95
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 89
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 88
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Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 86
Россия - ПФО - Пензенская область 637 86
Россия - УФО - Свердловская область 1951 85
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ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
РИА Новости 1033 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
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РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
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The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
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Российская газета 290 1
National Geographic 95 1
Юность - радиостанция 52 1
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CNews TV 747 1
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АиФ - Аргументы и факты 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 119
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner - Гартнер 3658 4
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Wainhouse Research 40 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НМГ - Медиалогия 37 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Grand View Research 25 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Markets&Markets Research 113 1
РАН - Российская академия наук 2122 13
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 12
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 8
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 10 8
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 6
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 6
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 2
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