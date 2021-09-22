Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Ярославская область
Публикаций - 340, упоминаний - 472
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 20
|Лысенко Эдуард 209 16
|Козырев Алексей 270 8
|Попов Алексей 319 6
|Кирюшин Геннадий 34 5
|Миронов Дмитрий 14 5
|Путин Владимир 1840 5
|Дубовсков Андрей 82 4
|Авербах Владимир 121 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Четвернин Алексей 652 4
|Разумовский Дмитрий 70 4
|Шмид Александр 18 4
|Медведев Дмитрий 1437 4
|Догадин Александр 4 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Рылов Дмитрий 45 3
|Лосев Сергей 43 3
|Рымар Максим 36 3
|Кравцов Роман 77 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Тихонов Александр 61 3
|Ципорин Павел 51 3
|Селютин Александр 59 3
|Гуральников Сергей 161 3
|Деянышев Вадим 19 3
|Слободин Михаил 55 3
|Эмдин Сергей 67 3
|Шадаев Максут 384 3
|Ивакин Роман 49 3
|Бровко Василий 47 3
|Маевский Игорь 23 3
|Пирогов Алексей 29 3
|Евтушенков Владимир 134 3
|Массух Илья 192 3
|Кесельбренер Леонид 49 3
|Жаров Александр 165 3
|Краснов Александр 48 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786427, в очереди разбора - 690103.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786427, в очереди разбора - 690103.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru