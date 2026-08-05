Россия - ЦФО - Ярославская область

Ozon запускает региональную витрину для ярославских производителей » и запускать новые региональные витрины. Теперь на площадке появился специальный раздел «Сделано в Ярославской области» – он дает местным предпринимателям дополнительную возможность бесплатно

«МегаФон» запустил новую инфраструктуру связи в Переславском районе Ярославской области телей, так и для дачников, и для путешественников», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области. Лыченцы — населенный пункт, известный российским поклонникам творчества

Ozon вывел на полную мощность крупный логистический центр в Ярославской области Ozon запустил третью и четвертую очереди логистического комплекса в Ярославской области и вывел его на полную мощность. Теперь компания сможет обрабатывать в цен

«МегаФон» ускорил интернет для дачников Гаврилов-Ямского района Ярославской области неры «МегаФона» построили новые телеком-объекты недалеко от дачных обществ в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Теперь ярославские дачники смогут продуктивнее проводить время на участк

Для сельских жителей в Ярославской области ускорили интернет ославском, Рыбинском и Переславском районах, а всего за прошедший год в Ярославском регионе было построено и модернизировано более 100 базовых станций», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

«МегаФон» ускорил интернет в селе Угодичи Ярославской области Мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с стал доступен жителям и гостям древнего села Угодичи на озере Неро в Ярославской области. Инфраструктуру связи здесь построила техническая служба «МегаФона». Угодичи находятся на противоположном от Ростова Великого восточном берегу озера Неро и по времени своего

«МегаФон» к началу зимы повысил надежность телеком-оборудования в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области «МегаФон» объявил о завершении комплексной подготовки сетевой инфраструктуры Гаврилов‑Ямского района Ярославской области к зимнему периоду: обновлены системы электропитания на базовых станциях в городе и прилегающих деревнях, что позволит более чем 16 тыс. жителей сохранять связь даже в сильны

Деревни в Ярославской области получили 4G я. В том году мы улучшили покрытие и ускорили интернет вдоль внутриобластных трасс в Ростовском, Большесельском. Борисоглебском и Ярославском районах», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

«МегаФон» улучшил качество связи на дорогах Ярославской области 25 г. «МегаФон» провел работы на сети и ускорил мобильный интернет на внутриобластных автотрассах в Ярославской области в Ростовском, Гаврилов-Ямском и Большесельском районах. Строительство объ

Doma.ai и застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области Doma.ai и специализированный застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области. Стороны договорились о развитии долгосрочного партнерства в сфере создания современной городской среды с применением технологий «Умный дом» в жилых комплексах города и обла

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Билайн обновил 210 остановок в Ярославской области В девяти муниципалитетах Ярославской области завершилась масштабная замена остановок общественного транспорта. Всего в рамках проекта было установлено 210 новых современных конструкций. Проект реализован при участии ПА

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с Московской областью «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с

«Билайн» подключил автоматический пост весогабаритного контроля на ключевом маршруте Ярославской области В Ярославской области в 2024 г. завершена реализация проекта по строительству автоматического п

«МегаФон» включил 4G еще в восьми поселениях Ярославской области Жители еще восьми небольших деревень и сел Ярославской области получили доступ к мобильной связи четвертого поколения «МегаФона». В рамк

Ярославским дачникам добавили скорости ета была доступна максимальному числу любителей загородного отдыха», — сказал директор «МегаФона» в Ярославской области Сергей Тимонин.

«МегаФон» ускорил интернет в селах Некрасовского района Ярославской области 2% больше мобильного трафика, чем в предыдущем. Также аналитики отмечают, увеличилось и количество минут на телефонные разговоры, прирост составил 8%», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

«МегаФон» ускорил интернет в 10 поселках Ярославской области «МегаФон» ускорил интернет в поселках Ярославского района Ярославской области, где проживает более 28 тыс. жителей. Модернизация действующих объектов с

«Мегафон» ускорил интернет в Ярославском зоопарке делясь впечатлениями с близкими и друзьями. «Ярославский зоопарк является одним из центров туризма Ярославской области. Анализируя сеть, мы видим, как по мере увеличения количества гостей раст

«МегаФон» ускорил интернет в столице огородников Ярославской области «МегаФон» ускорил интернет в столице огородников Ярославской области. Теперь все желающие полюбоваться озерными пейзажами и древней архитектур

«МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М-8 в Ярославской области ызывать помощь - все это в режиме реального времени, – сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области На сегодняшний день скоростная автомагистраль М-8 пролегает по территория

Ярославская область первой из регионов подключится к новой Федеральной навигационно-информационной системе Об этом договорились губернатор Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, подпи

В Ярославской области появятся умные трамваи компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) и правительство Ярославской области подписали Соглашение о реализации совместных инициатив и проектов, направ

Рыбинск присоединился к лидерам внедрения оплаты проезда по геолокации В мае в Рыбинске начался второй этап модернизации общественного транспорта Ярославской области. На городские маршруты вышли новые комфортабельные автобусы, а пассажирам

«МегаФон» ускорил интернет в 10 районах Ярославской области Инженеры «МегаФона» установили новые телеком‑объекты в самых качающих районах Ярославской области. Благодаря проведенным работам улучшения голосовой связи и мобильного инт

Горизонты обучения ИТ-специалистов расширяются: «Школа 21» открылась в Ярославле церемонии открытия участвовали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Общероссийской общественной организации «Дел

Абоненты «Мегафона» прокачали трафик на дорогах Ярославской области живающих в населенных пунктах рядом с автотрассами», — сказал Сергей Тимонин, директор «Мегафона» в Ярославской области. Спрос на высокие скорости интернета в Ярославской области подтвер

Скорость мобильного интернета в Некрасовском районе Ярославской области выросла на 20% «Мегафон» модернизировал сеть в Некрасовском районе Ярославской области. Теперь около 10 тыс. жителей в поселках и малых населенных пунктах района смогут пользоваться современными цифровыми сервисами наравне с городскими жителями на скорости до

«Мегафон» усилил сеть LTE в деревнях и селах Ярославской области Более 1500 жителей поселков и деревень Ярославской области получили доступ к мобильному интернету от «Мегафона» на скорости до 40 Мб

Ярославский моторный завод автоматизировал склад на LEAD WMS и сократил сверхурочные работы на 72% ейших российских предприятий по производству двигателей и автокомпонентов выбрало решение от ГК LogistiX для модернизации склада площадью 26 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. Ярославский моторный завод в рамках задачи модернизации цеха для производства двигателей и компонентов к ним полностью поменял подход к системе складирования и создал современный технологичный

Количество пользователей мобильного приложения «Ярославская область транспорт» выросло более чем в три раза о, пользователям стала доступна версия для слабовидящих, – сказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. В мобильном приложении «Ярославская область транспорт»

«Сбер» и правительство Ярославской области продолжают внедрение цифровых решений в регионе Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили, как цифровые медицинские, образовательные и транс

Более 620 тыс. пассажиров за полгода перевезли новые ярославские автобусы, оснащенные цифровыми сервисами ь (Ярославль-Главный) – поселок Щедрино» в рамках первого этапа модернизации пассажирских перевозок Ярославской области летом 2022 г. За это время новые комфортабельные автобусы перевезли 627 т

В два раза выросло число пассажиров, оплачивающих проезд в мобильном приложении «Ярославская область транспорт» ласть транспорт». Технология «умной» оплаты разработана компанией «Датапакс» и запущена в автобусах Ярославской области в июле. Всего с момента запуска порядка 5000 поездок оплачены в мобильном

В автобусах Ярославля начали тестировать цифровую платформу «Датапакс» ем управления общественным транспортом в рамках первого этапа модернизации пассажирских перевозок в Ярославской области. Пилотный проект стартовал 14 июля 2022 г. на автобусном маршруте №176. Н

«Билайн» в Ярославской области инвестирует в развитие инфраструктуры около 1 млрд рублей ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») и администрация Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики

У общественного транспорта Ярославской области появилось мобильное приложение «Датапакс» запустил новое мобильное приложение для жителей Ярославской области. С его помощью можно планировать и совершать поездки на общественном тран

«Билайн» в Ярославской области инвестирует в развитие телекоммуникационной инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики

Ростех и правительство Ярославской области займутся цифровой трансформацией региона Правительство Ярославской области и госкорпорация Ростех подписали соглашение о цифровой трансформации реги