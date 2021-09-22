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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - ЦФО - Ярославская область


22.09.2021 Общество «Знание» открыло первый в России образовательно–просветительский хаб на основе решений Cisco 3
17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 2
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 1
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 1
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 1
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
08.06.2021 ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет 1
04.06.2021 «Билайн» в Ярославской области инвестирует в развитие телекоммуникационной инфраструктуры 1
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 1
11.05.2021 «Ростелеком»: 25 тысяч человек протестировали систему дистанционного электронного голосования 1
30.04.2021 «Билайн» и Xiaomi будут совместно развивать новый формат магазинов в небольших городах 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 3
12.01.2021 К московской программе Future Tech присоединились 2,5 тысячи молодых специалистов 1
24.12.2020 Tele2 запустила продажи на goods.ru 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
02.12.2020 Ростех и правительство Ярославской области займутся цифровой трансформацией региона 2
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
18.11.2020 Waves Enterprise запустила блокчейн-сервис для онлайн голосования 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 1
22.09.2020 «Вега» запустила автоматизированное производство печатных плат для «умных» электросчетчиков 1
10.09.2020 «Ростелеком» усовершенствовал систему дистанционного электронного голосования по итогам общественного тестирования 2
10.09.2020 Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам 1
08.09.2020 Независимые наблюдатели смогут проконтролировать процесс дистанционного голосования 1
26.08.2020 «Ростелеком» рассказал об итогах технологического тестирования системы дистанционного электронного голосования 2
19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России 2
11.08.2020 «Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 1
12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет! 1

Публикаций - 340, упоминаний - 472

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 49
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 18
Microsoft Corporation 11628 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 13
Ростех - Ростехнологии 2230 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 11
Скай Линк - Skylink 548 8
3934 8
СМАРТС Компания 236 7
Ростелеком ЦентрТелеком 219 7
АйТи 771 7
Ланит ГК 1185 6
Directum - Директум 693 6
Yota - Скартел 623 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 6
AMD Graphics Product Group - ATI 362 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
Oracle Corporation 3466 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 5
Yandex - Яндекс 4129 5
АФК Система ПАО 1057 5
Золотая Корона 282 4
IBM 3677 4
Ред Софт - Red Soft 246 4
Армада 282 4
Ростелеком Связьинвест 773 4
Криста НПО 59 4
Huawei 2750 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 327 4
Maykor - Мэйкор 259 3
Alcatel-Lucent Enterprise 356 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 3
Red Hat 683 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 3
Softline - Софтлайн 1507 3
Google LLC 7439 3
Почта России ПАО 1586 18
УЭК - Универсальная электронная карта 512 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 10
РЖД - Российские железные дороги 1093 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 4
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 4
ЕС-лизинг 13 3
Евросеть 939 3
РТС - Фондовая биржа 175 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 163 2
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 2
X5 Group - Пятерочка 561 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 2
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 58 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
X5 Group 601 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Газпром нефть 384 2
Прэктис капитал 2 2
Россети ПАО 168 2
Visa International 1358 2
ПСБ менеджмент 2 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 2
Qiwi 783 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 2
Связной ГК 897 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Газпром межрегионгаз 30 2
eBay Inc 565 2
РусславБанк - РСБ 147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 51
Правительство РФ 2226 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 23
Президент Российской Федерации 1447 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 16
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 12
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 10
Федеральное казначейство России 766 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 7
Администрация Президента РФ 274 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 5
Арбитражный суд города Москвы 347 5
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 59 5
Правительство Москвы 660 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 4
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 41 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 4
Правительство Московской области 48 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 3 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 27
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 26
3G - Стандарт мобильной связи 3835 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 8
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 41 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 410 7
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 696 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 134 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 568 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 85 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 730 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 510 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Умные платформы 500 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
РЭС - Радиоэлектронные средства 34 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 15
Google Android 10752 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
Apple iOS 5744 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 6
Linux OS 4386 5
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 5
Pokémon Go 45 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 4
Apple iPad 3263 4
Apple - App Store 2199 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Microsoft SQL Server 814 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 3
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 3
Google YouTube - Видеохостинг 1833 3
Linux - Debian GNU 277 3
Directum Solo 33 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Apple iPad mini 375 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 2
SQL - Язык программирования 439 2
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 2
Орловский Виктор 229 20
Лысенко Эдуард 209 16
Козырев Алексей 270 8
Попов Алексей 319 6
Кирюшин Геннадий 34 5
Миронов Дмитрий 14 5
Путин Владимир 1840 5
Дубовсков Андрей 82 4
Авербах Владимир 121 4
Никифоров Николай 1126 4
Четвернин Алексей 652 4
Разумовский Дмитрий 70 4
Шмид Александр 18 4
Медведев Дмитрий 1437 4
Догадин Александр 4 4
Валяева Елизавета 72 4
Рылов Дмитрий 45 3
Лосев Сергей 43 3
Рымар Максим 36 3
Кравцов Роман 77 3
Щеголев Игорь 676 3
Чучелов Андрей 44 3
Рудычева Наталья 81 3
Тихонов Александр 61 3
Ципорин Павел 51 3
Селютин Александр 59 3
Гуральников Сергей 161 3
Деянышев Вадим 19 3
Слободин Михаил 55 3
Эмдин Сергей 67 3
Шадаев Максут 384 3
Ивакин Роман 49 3
Бровко Василий 47 3
Маевский Игорь 23 3
Пирогов Алексей 29 3
Евтушенков Владимир 134 3
Массух Илья 192 3
Кесельбренер Леонид 49 3
Жаров Александр 165 3
Краснов Александр 48 3
Россия - Российская федерация - РФ 58975 222
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 136
Россия - ЦФО - Ивановская область 266 74
Россия - ЦФО - Костромская область 234 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 63
Россия - ЦФО - Тульская область 760 61
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 57
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 52
Россия - ЦФО - Калужская область 584 49
Россия - ЦФО - Курская область 342 49
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 48
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 45
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 44
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 43
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 42
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 41
Россия - УФО - Челябинская область 674 41
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 41
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 40
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 40
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 39
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 36
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 34
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 33
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 32
Россия - УФО - Тюменская область 597 32
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 30
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 29
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 29
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 29
Россия - СФО - Республика Алтай 712 28
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 28
Россия - СФО - Новосибирская область 843 28
Россия - ПФО - Пензенская область 359 28
Россия - УФО - Свердловская область 822 28
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 28
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 27
Россия - ПФО - Самарская область 580 26
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 10
Информационное общество - Государственная программа 282 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 5
Региональное законодательство 45 4
Федеральное законодательство 254 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 4
Коррупция 22 4
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 4
Образование в России 381 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 3
Великая Отечественная война 130 3
Русский язык 1028 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 2
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