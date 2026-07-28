Индексная книга (каталог) CNews*
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CNews Fast рейтинг
СОБЫТИЯ
Публикаций - 55, упоминаний - 61
CNews Fast рейтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Тикуркин Максим 38 5
|Шерстобитов Сергей 57 4
|Витоженц Александр 7 3
|Чапчаев Андрей 56 3
|Добкин Аркадий 82 2
|Тен Антон 46 2
|Фетисов Алексей 65 2
|Мельников Алексей 74 2
|Груздев Сергей 48 2
|Иодковский Станислав 104 2
|Калганов Игорь 53 2
|Курасов Алексей 19 2
|Попов Сергей 166 2
|Семенов Александр 166 2
|Горелов Дмитрий 61 1
|Ефименко Евгений 11 1
|Гольцов Александр 84 1
|Хала Илья 49 1
|Евтушенко Алексей 42 1
|Старовойт Роман 22 1
|Игнатова Людмила 40 1
|Любимов Алексей 33 1
|Киселев Александр 115 1
|Кулашова Анна 73 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
|Хомяков Сергей 65 1
|Зельдец Игорь 32 1
|Санин Александр 51 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Марушкевич Андрей 8 1
|Гук Андрей 41 1
|Цыпляев Максим 44 1
|Сорокин Максим 16 1
|Головачев Михаил 20 1
|Пономарев Михаил 18 1
|Бородин Владимир 20 1
|Лавров Владимир 111 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Колосов Антон 8 1
|Рудов Антон 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.