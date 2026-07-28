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Индексная книга (каталог) CNews*
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CNews Fast рейтинг

СОБЫТИЯ


28.07.2026 CNews500: крупнейшие ИТ-компании России 1
Рынок ИТ: итоги 2024 1
Рынок ИТ: итоги 2023 2
Рынок ИТ: итоги 2022 1
Рынок ИТ: итоги 2021 1
21.07.2025 CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России 1
19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 1
05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2
Рынок ИТ: итоги 2020 1
07.06.2022 Angara Security вошла в топ самых быстрорастущих ИТ-компаний 2021 по версии CNews 1
31.05.2022 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний выросла на 17,8% 1
24.05.2022 У ОТР сменился владелец 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 2
03.06.2021 «Сигма» вошла в пятерку самых быстрорастущих ИТ-компаний России по версии CNews 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
31.01.2020 Начался сбор данных для CNews100 — рейтинга крупнейших ИТ-компаний России 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
29.03.2019 Завершается сбор данных для CNews100 – рейтинга крупнейших ИТ-компаний России 1
12.03.2019 Годовая выручка «Системного софта» превысила пять миллиардов 1
28.01.2019 Сергей Шерстобитов -

Революция в бизнес-моделях интеграторов – зеркало цифровой трансформации

 1
16.05.2018 «Айди – Технологии управления» вошла в пятерку самых быстроразвивающихся ИТ-компаний 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
09.02.2018 Начался сбор данных для CNews100 – рейтинга крупнейших ИТ-компаний России 1
17.05.2017 Опубликован рейтинг «CNews100 крупнейших ИТ-компаний России». Рынок выходит из кризиса 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 2
07.03.2017 CNews завершает сбор данных для «CNews100 – рейтинга крупнейших ИТ-компаний России» 1
07.09.2016 «Инфотекс» подвела итоги 25 лет работы на рынке ИБ 1
01.06.2016 «Инфотекс» поднялась на 20 позиций в новом рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» 1
31.05.2016 Вышел рейтинг CNews100 крупнейших ИТ-компаний России: Выручка списка превысила 1 трлн рублей 2
26.05.2016 CNews100: Рубеж в триллион пройден – спасибо падению рубля 2
12.02.2016 Начался сбор данных для CNews100 - рейтинга крупнейших ИТ-компаний России 1
23.07.2015 Вышел в свет 75 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
25.06.2015 Опубликован рейтинг «CNews100 Крупнейшие ИТ-компании России» 1
09.02.2015 Начинается сбор данных для рейтинга CNews100 1
23.05.2014 Рейтинг CNews100 2013: стагнация с плохим прогнозом 1
24.03.2014 Завершается сбор данных для рейтинга CNews100 1
05.02.2014 Начинается сбор данных для рейтинга CNews100 1
06.02.2013 Начинается сбор данных для рейтинга CNews100 1
22.02.2012 Начинается сбор данных для рейтинга CNews100 1

Публикаций - 55, упоминаний - 61

CNews Fast рейтинг и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 22
Softline - Софтлайн 3730 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5640 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 13
Ростелеком 10926 13
9574 13
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 11
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 10
ИКС 532 9
NVision Group - Энвижн Груп 699 8
Унитех 18 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 7
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 549 6
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 256 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 801 6
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 151 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1472 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 5
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 300 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1137 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 352 5
DCLogic - ДиСиЛоджик 64 5
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 44 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 509 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 642 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1759 4
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 124 4
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 984 4
Эвотор - Evotor 231 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
ХайТэк - Hi-Tech 237 4
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1459 4
Сател 186 4
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 3
Ростех - РТ-Информ 149 3
Google LLC 12663 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3140 4
Газпром ПАО 1491 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Почта России ПАО 2363 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2937 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Деловые Линии ГК 93 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Recruitment Centre Innopolis 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 1
Nordic Star - Borenius 2 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1744 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 19 1
КуйбышевАзот 20 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 9 1
Арикапитал УК 6 1
ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
Alager - Алагер 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2094 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1237 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1893 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1514 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1202 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 370 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Superjob - Суперджоб 849 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5635 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13756 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2330 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4946 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5652 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3877 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2061 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5420 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3194 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1503 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 208 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3581 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1162 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 757 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 381 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2335 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 974 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1537 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 385 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1301 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Федеральное казначейство России 1948 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 785 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25547 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34812 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24331 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18075 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36067 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22876 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26253 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22318 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12859 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3688 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7809 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3574 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7848 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12198 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13926 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33402 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6219 4
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 279 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2754 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9894 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4867 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6539 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10175 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7917 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1585 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4258 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8614 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3576 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1209 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 982 2
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4833 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 753 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1099 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18298 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1645 2
Oracle Java - язык программирования 3465 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 739 3
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 397 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 316 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1355 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 131 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
Neoflex Reporting 25 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3553 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 30 1
IBM ISS - IBM Managed Security Services - IBM MSS - IBM Managed Security Systems 11 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2399 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 4 1
Aladdin Liveoffice 15 1
Merlion - Tempoline - Кактус - Нота софт - Notasoft 15 1
ITPS AVIST - Asset Visualization Smart Technology 6 1
Системный софт - SysSoft Security Center 2 1
InfoTeCS - ViPNet EDI 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 216 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1035 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6246 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 453 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2503 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5694 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 619 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 482 1
Microsoft Outlook 1506 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Тикуркин Максим 38 5
Шерстобитов Сергей 57 4
Витоженц Александр 7 3
Чапчаев Андрей 56 3
Добкин Аркадий 82 2
Тен Антон 46 2
Фетисов Алексей 65 2
Мельников Алексей 74 2
Груздев Сергей 48 2
Иодковский Станислав 104 2
Калганов Игорь 53 2
Курасов Алексей 19 2
Попов Сергей 166 2
Семенов Александр 166 2
Горелов Дмитрий 61 1
Ефименко Евгений 11 1
Гольцов Александр 84 1
Хала Илья 49 1
Евтушенко Алексей 42 1
Старовойт Роман 22 1
Игнатова Людмила 40 1
Любимов Алексей 33 1
Киселев Александр 115 1
Кулашова Анна 73 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Хомяков Сергей 65 1
Зельдец Игорь 32 1
Санин Александр 51 1
Пелевин Алексей 13 1
Марушкевич Андрей 8 1
Гук Андрей 41 1
Цыпляев Максим 44 1
Сорокин Максим 16 1
Головачев Михаил 20 1
Пономарев Михаил 18 1
Бородин Владимир 20 1
Лавров Владимир 111 1
Спаринапти Антон 16 1
Колосов Антон 8 1
Рудов Антон 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19499 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4480 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3458 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54682 5
Европа 24946 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 829 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19077 3
Казахстан - Республика 6032 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1312 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13807 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2525 2
Африка - Африканский регион 3638 2
Ближний Восток 3150 2
Россия - СФО - Новосибирск 4864 2
Украина 7918 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1686 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Африка Северная 262 1
Белиз 72 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3437 1
Земля - планета Солнечной системы 10855 1
Азия - Азиатский регион 5913 1
Япония 13791 1
Беларусь - Белоруссия 6279 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3132 1
Ирландия - Республика 1049 1
Швеция - Королевство 3777 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8548 1
Сингапур - Республика 1952 1
Индия - Bharat 5862 1
Европа Восточная 3138 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1830 1
Америка Южная 884 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1085 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1092 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3297 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57527 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5097 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6154 16
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11631 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18100 10
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2421 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6505 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27211 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16001 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6653 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7780 7
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3996 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5595 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1472 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3568 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4798 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2744 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33648 4
Энергетика - Energy - Energetically 5838 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2873 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6579 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10306 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5563 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2671 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8930 3
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5689 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 991 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 760 2
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11282 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 96 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 238 2
Импортозамещение - параллельный импорт 617 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
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CNews Журнал 167 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 2381 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 588 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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