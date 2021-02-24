Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд

Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОБЫТИЯ
|24.02.2021
|
Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments
В перфоманс-маркетинг платформу Affise вложились венчурный фонд Leta Capital, который выступил лид-инвестором, и фонд TMT Investments. Сумма р
|21.04.2020
|
Фонд Leta Capital разработал антикризисный гид для стартапов
Венчурный фонд LETA Capital подготовил и опубликовал свод антикризисных правил и рекомендаций, призванных по
|08.04.2020
|
Российский фонд LETA Capital инвестирует $1 млн в разработчика виртуальных репетиторов
Российский венчурный фонд LETA Capital стал лид-инвестором компании Mybuddy.ai – создателя нового направ
|19.02.2020
|
LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда
LETA Capital объявила финансовые итоги работы своего первого фонда LETA Capital Limited, работающего по модели Evergreen. Фонд был сформирован в 2012 г., объем
|30.03.2017
|
Brain4Net привлекла $1 млн инвестиций от Leta Capital
ечении инвестиций в формате конвертируемых нот на сумму $1 млн. Инвестором данного выпуска выступил венчурный фонд Leta Capital, который год назад участвовал в первом инвестиционном раунде комп
|03.06.2016
|
Leta Capital, Altair Capital и JanVest вложили $2,4 млн в аналитическую платформу для маркетологов Unomy
Венчурные фонды Leta Capital, Altair Capital и JanVest инвестировали $2,4 млн в аналитическую платформу для м
|19.01.2016
|
Maxfield Capital и Leta Capital вложились в израильский проект viisights
Международный венчурный фонд Maxfield Capital и Leta Capital объявили об инвестировании в израильский проект viisights (www.viisights.com). Общий объем привлеченных проектом средств составил $1,2 млн. К раунду также присоединились TheTime и
|21.11.2014
|
Leta Capital инвестировала $1,5 млн в разработчика решений по дистанционному управлению функциями автомобиля bright box
зводителей. Это редкий случай, когда у стартапа уже есть несколько готовых решений, которыми пользуются сотни дилерских центров и тысячи автолюбителей», поясняет Александр Чачава, управляющий партнер Leta Capital, который в результате сделки вошел в совет директоров компании. В ближайшее время bright box планирует расширить сотрудничество с автопроизводителями для предустановки системы Remo
|10.10.2013
|
Leta Capital инвестирует $500 тыс. в разработчика «автопилота для транспортных средств»
Компания Leta Capital объявила об инвестировании $500 тыс. в резидента космического кластера инновационного центра «Сколково» — компанию RoboCV («РобоСиВи»), которая занимается разработками в области ав
|02.09.2013
|
Венчурный фонд Leta Capital стал первым партнером «Росинфокоминвеста»
и первого партнера государственного инвестиционного фонда «Росинфокоминвест». Им стал корпоративный венчурный фонд Leta Capital. Фонды будут совместно финансировать проекты в области информацио
|01.07.2013
|
Фонды LETA Capital и TMT Investments инвестируют $1 млн в калифорнийский стартап rollApp Inc.
ос более чем в 50 раз и в мае 2013 года превысил отметку 0.5 млн посещений в месяц. Сегодня rollApp Inc. объявил о привлечении “Раунда А” финансирования в размере $1 млн от синдиката инвесторов. Фонд LETA Capital выступил в качестве ведущего инвестора. Фонд TMT Investments, который осуществил посевную инвестицию в rollApp в 2011 г. , также принял участие в этом раунде. rollApp планирует исп
|20.03.2013
|
Leta Capital и Altair.VC стали инвестиционными партнерами бизнес-инкубатора МГУ
Бизнес-инкубатор МГУ начал сотрудничество с двумя инвестиционными фондами — Leta Capital и Altair.VC. В рамках сотрудничества Leta Capital и Altair.VC выделят средства для осуществления посевных инвестиций в резидентов инкубатора, которые, помимо материальной по
|19.09.2012
|
Leta Capital инвестировала в SaaS-сервис RedHelper
агрузки операторов. За счет комплексного решения, простой интеграции в бизнес по модели SaaS и удобных пользовательских интерфейсов система успешно распространяется более чем в 15 странах, отметили в Leta Capital. По данным компании, общий объем инвестиций на первом этапе составил чуть более $600 тыс. при оценке RedHelper более чем в $2 млн. Средства от инвестиций будут направлены на технол
|13.09.2012
|
Венчурный фонд Leta Group обновил стратегию развития и название
формационных технологий — объявила об обновлении стратегии венчурного фонда и смене его названия на Leta Capital. С момента своего запуска в начале 2012 г. венчурный фонд Leta GIV инвестировал
|29.06.2012
|
Фонд LETA GIV инвестировал в стартап «Будист.ру»
ународной экспансии сервиса, охват других языковых групп, а так же апробацию моделей монетизации сервиса, при условии, что изначальный функционал все так же останется бесплатен для пользователей. Для LETA GIV вложение в социальные интернет-сервисы - новое направление. На данном этапе компания обладает интересной идеей и быстрорастущей базой последователей, с момента старта проекта его услуг
|07.06.2012
|
Венчурный фонд LETA GIV вложился в фотохостинг BaltoStorage
программного обеспечения. Общий объем инвестиций в компанию BaltoStorage составляет $350 тыс. Фонд LETA GIV является единственным инвестором и получает долю в компании. Инвестиции проводятся в
|17.05.2012
|
Leta Group создала венчурный инвестиционный фонд
передовых информационных технологий, объявила о создании собственного фонда венчурных инвестиций — Leta GIV. Венчурный фонд Leta GIV является частным непубличным фондом прямых инвестици
