Leta Capital Leta GIV венчурный фонд

Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments

В перфоманс-маркетинг платформу Affise вложились венчурный фонд Leta Capital, который выступил лид-инвестором, и фонд TMT Investments. Сумма р
21.04.2020 Фонд Leta Capital разработал антикризисный гид для стартапов

Венчурный фонд LETA Capital подготовил и опубликовал свод антикризисных правил и рекомендаций, призванных по
08.04.2020 Российский фонд LETA Capital инвестирует $1 млн в разработчика виртуальных репетиторов

Российский венчурный фонд LETA Capital стал лид-инвестором компании Mybuddy.ai – создателя нового направ
19.02.2020 LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда

LETA Capital объявила финансовые итоги работы своего первого фонда LETA Capital Limited, работающего по модели Evergreen. Фонд был сформирован в 2012 г., объем

30.03.2017 Brain4Net привлекла $1 млн инвестиций от Leta Capital

ечении инвестиций в формате конвертируемых нот на сумму $1 млн. Инвестором данного выпуска выступил венчурный фонд Leta Capital, который год назад участвовал в первом инвестиционном раунде комп
03.06.2016 Leta Capital, Altair Capital и JanVest вложили $2,4 млн в аналитическую платформу для маркетологов Unomy

Венчурные фонды Leta Capital, Altair Capital и JanVest инвестировали $2,4 млн в аналитическую платформу для м
19.01.2016 Maxfield Capital и Leta Capital вложились в израильский проект viisights

Международный венчурный фонд Maxfield Capital и Leta Capital объявили об инвестировании в израильский проект viisights (www.viisights.com). Общий объем привлеченных проектом средств составил $1,2 млн. К раунду также присоединились TheTime и 
21.11.2014 Leta Capital инвестировала $1,5 млн в разработчика решений по дистанционному управлению функциями автомобиля bright box

зводителей. Это редкий случай, когда у стартапа уже есть несколько готовых решений, которыми пользуются сотни дилерских центров и тысячи автолюбителей», поясняет Александр Чачава, управляющий партнер Leta Capital, который в результате сделки вошел в совет директоров компании. В ближайшее время bright box планирует расширить сотрудничество с автопроизводителями для предустановки системы Remo
10.10.2013 Leta Capital инвестирует $500 тыс. в разработчика «автопилота для транспортных средств»

Компания Leta Capital объявила об инвестировании $500 тыс. в резидента космического кластера инновационного центра «Сколково» — компанию RoboCV («РобоСиВи»), которая занимается разработками в области ав
02.09.2013 Венчурный фонд Leta Capital стал первым партнером «Росинфокоминвеста»

и первого партнера государственного инвестиционного фонда «Росинфокоминвест». Им стал корпоративный венчурный фонд Leta Capital. Фонды будут совместно финансировать проекты в области информацио
01.07.2013 Фонды LETA Capital и TMT Investments инвестируют $1 млн в калифорнийский стартап rollApp Inc.

ос более чем в 50 раз и в мае 2013 года превысил отметку 0.5 млн посещений в месяц. Сегодня rollApp Inc. объявил о привлечении “Раунда А” финансирования в размере $1 млн от синдиката инвесторов. Фонд LETA Capital выступил в качестве ведущего инвестора. Фонд TMT Investments, который осуществил посевную инвестицию в rollApp в 2011 г. , также принял участие в этом раунде. rollApp планирует исп
20.03.2013 Leta Capital и Altair.VC стали инвестиционными партнерами бизнес-инкубатора МГУ

Бизнес-инкубатор МГУ начал сотрудничество с двумя инвестиционными фондами — Leta Capital и Altair.VC. В рамках сотрудничества Leta Capital и Altair.VC выделят средства для осуществления посевных инвестиций в резидентов инкубатора, которые, помимо материальной по
19.09.2012 Leta Capital инвестировала в SaaS-сервис RedHelper

агрузки операторов. За счет комплексного решения, простой интеграции в бизнес по модели SaaS и удобных пользовательских интерфейсов система успешно распространяется более чем в 15 странах, отметили в Leta Capital. По данным компании, общий объем инвестиций на первом этапе составил чуть более $600 тыс. при оценке RedHelper более чем в $2 млн. Средства от инвестиций будут направлены на технол
13.09.2012 Венчурный фонд Leta Group обновил стратегию развития и название

формационных технологий — объявила об обновлении стратегии венчурного фонда и смене его названия на Leta Capital. С момента своего запуска в начале 2012 г. венчурный фонд Leta GIV инвестировал

29.06.2012 Фонд LETA GIV инвестировал в стартап «Будист.ру»

ународной экспансии сервиса, охват других языковых групп, а так же апробацию моделей монетизации сервиса, при условии, что изначальный функционал все так же останется бесплатен для пользователей. Для LETA GIV вложение в социальные интернет-сервисы - новое направление. На данном этапе компания обладает интересной идеей и быстрорастущей базой последователей, с момента старта проекта его услуг
07.06.2012 Венчурный фонд LETA GIV вложился в фотохостинг BaltoStorage

программного обеспечения. Общий объем инвестиций в компанию BaltoStorage составляет $350 тыс. Фонд LETA GIV является единственным инвестором и получает долю в компании. Инвестиции проводятся в
17.05.2012 Leta Group создала венчурный инвестиционный фонд

передовых информационных технологий, объявила о создании собственного фонда венчурных инвестиций — Leta GIV. Венчурный фонд Leta GIV является частным непубличным фондом прямых инвестици

Публикаций - 75, упоминаний - 98

