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Ходаков Сергей


05.08.2021 «Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data 1
07.07.2021 «БПС-Сбербанк» создал центр информационной безопасности на базе Security Vision SOC 1
18.12.2020 Фонд «Сколково» представил аналитический отчет на тему Deeptech 1
08.10.2020 Visionlabs получила сертификат МВД на свою биометрическую платформу 1
09.06.2020 В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов 1
10.03.2020 Smart Engines стала поставщиком технологий «зеленого» ИИ для французской Tessi 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
10.09.2018 Резидент «Сколково» представил продвинутую платформу для видеотрансляций 1
01.03.2018 VIST Robotics испытала беспилотный карьерный самосвал в Марокко 1
06.06.2017 Онлайн-сервис для грузоперевозок GroozGo привлек более $2 млн инвестиций 1
13.12.2016 Wallarm привлекла $2,3 млн инвестиций 1
31.10.2016 В «историческом прорыве Microsoft» использовалась методика российских разработчиков 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
04.10.2016 Резидент «Сколково» строит платформу интеллектуальной безопасности для Росэнергобанка 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 2
04.04.2016 SolidSoft получит 4 млн руб. от «Сколково» на разработку интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений 1
22.03.2016 «Сколково» вложит 5 млн руб. в развитие решения для защиты веб-приложений Wallarm 1
26.11.2015 Информационная безопасность: на подходе новое поколение защитных систем 1
24.11.2015 Отобраны 10 стартапов-финалистов конкурса Skolkovo Cybersecurity Challenge 1
24.11.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
08.09.2015 Продлен срок приема заявок на конкурс Skolkovo Cybersecurity challenge 2015 1
20.08.2015 Банк Wells Fargo с помощью ЦРТ заменил в мобильном приложении пароли на биометрический доступ по голосу и лицу 1
16.07.2015 Фонд «Сколково» вложился в защиту онлайн-платежей 2
16.07.2015 Group-IB получила от «Сколково» 5 млн руб. на проект защиты систем онлайн-платежей 1
01.06.2015 «НТЦ Релэкс» получит грант «Сколково» в размере 32 млн руб. на разработку СУБД нового поколения 1
15.05.2015 «Крибрум» получил грант «Сколково» на 24 млн руб. 1
28.04.2015 Comindware получила от фонда «Сколково» грант на 29,7 млн руб. 1
25.02.2015 Разработчик сервиса бесконтактных мобильных платежей PayQR стал резидентом «Сколково» 1
25.12.2014 Гибрид HTTP-сервера и фаервола Tempesta FW получит мини-грант «Сколково» в размере 1,7 млн руб. 1
22.12.2014 Создатели виртуальной примерочной обуви Fitanny получат 15 млн руб. от фонда «Сколково» 1
15.10.2014 Файервол Wallarm получил 5 млн рублей от "Сколково" 2
09.09.2014 iSecurity 2014 поможет развитию интернета в России 2

Публикаций - 40, упоминаний - 44

Ходаков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3557 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
InfoWatch - Инфовотч 615 6
Microsoft Corporation 11168 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
Ланит ГК 1160 5
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 5
НИТ - Национальные информационные технологии 31 5
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 5
Instabank - Инстабанк 12 5
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 4
SolidSoft - СолидСофт 10 3
Samsung Electronics 5730 3
Tech explorer 2 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Cisco Systems 2056 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
Код Безопасности 365 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Webmoney 333 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Крок 1221 2
Вист Групп - Vist Group 32 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
HP Inc. 2937 1
SmartPlayer - Смартплеер 4 1
G-Core Labs 64 1
Google LLC 7177 1
Вист Групп - Vist Robotics 6 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Газпромбанк - ГПБ 693 11
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 5
ВТБ Банк Москвы 372 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 5
МДМ Банк 150 5
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 5
Пробизнесбанк АКБ 109 5
ВТБ24 583 4
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 4
Медскан 12 4
Глобэкс банк 28 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Башнефть ПАО АНК 90 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Альфа-Банк 1127 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
Coca-Cola Company 113 1
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 1
Илим Палп - Ilim Group 9 1
Почта Банк 289 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
CaixaBank 6 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Tessi 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Правительство РФ 2208 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Безопасный город 347 1
Big Data - Большие данные 1136 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Google Android 10751 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Apple iOS 5742 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 1
Comindware Tracker 17 1
ФИТ PayQR платежный сервис 7 1
Алябьев Андрей 27 10
Клеев Владимир 9 6
Герасимов Александр 40 6
Скородумов Олег 17 6
Елистратов Николай 90 6
Тищенко Юрий 14 5
Базалей Наталья 14 5
Сергеев Александр 21 5
Потёмкин Роман 20 5
Кравченко Денис 24 5
Пшиченко Дмитрий 19 5
Игнатов Виктор 12 5
Атанесов Саргис 13 5
Смирнов Александр 44 5
Козлов Александр 54 5
Мухин Максим 18 5
Хрусталев Александр 31 5
Разгуляев Валерий 18 5
Воробьев Артем 14 5
Чекель Павел 15 5
Сафронов Юрий 61 5
Леоничев Алексей 14 5
Румянцева Ольга 45 5
Николаев Евгений 13 5
Муравлев Александр 15 5
Шалимов Александр 9 5
Бетсис Павел 84 4
Грибанов Юрий 24 4
Свердлов Михаил 29 4
Патрин Максим 31 4
Спиридонов Александр 35 4
Бугаев Леонид 11 4
Скурятина Елена 20 4
Пашнин Роман 10 4
Шакманас Алгирдас 33 4
Дюгаев Евгений 12 4
Китляр Владимир 19 4
Яшин Леонид 20 4
Соловьев Игорь 35 4
Нестеров Алексей 79 4
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Казахстан - Республика 2650 5
Россия - Ростовская область 864 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Марокко - Королевство 75 1
США - Кремниевая долина 399 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Apps4All 25 4
Markets&Markets Research 78 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 10
CNews AWARDS 292 9
CNews APPWards 36 5
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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