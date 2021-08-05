Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ходаков Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 44
Ходаков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Алябьев Андрей 27 10
|Клеев Владимир 9 6
|Герасимов Александр 40 6
|Скородумов Олег 17 6
|Елистратов Николай 90 6
|Тищенко Юрий 14 5
|Базалей Наталья 14 5
|Сергеев Александр 21 5
|Потёмкин Роман 20 5
|Кравченко Денис 24 5
|Пшиченко Дмитрий 19 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Атанесов Саргис 13 5
|Смирнов Александр 44 5
|Козлов Александр 54 5
|Мухин Максим 18 5
|Хрусталев Александр 31 5
|Разгуляев Валерий 18 5
|Воробьев Артем 14 5
|Чекель Павел 15 5
|Сафронов Юрий 61 5
|Леоничев Алексей 14 5
|Румянцева Ольга 45 5
|Николаев Евгений 13 5
|Муравлев Александр 15 5
|Шалимов Александр 9 5
|Бетсис Павел 84 4
|Грибанов Юрий 24 4
|Свердлов Михаил 29 4
|Патрин Максим 31 4
|Спиридонов Александр 35 4
|Бугаев Леонид 11 4
|Скурятина Елена 20 4
|Пашнин Роман 10 4
|Шакманас Алгирдас 33 4
|Дюгаев Евгений 12 4
|Китляр Владимир 19 4
|Яшин Леонид 20 4
|Соловьев Игорь 35 4
|Нестеров Алексей 79 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770119, в очереди разбора - 673801.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770119, в очереди разбора - 673801.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru