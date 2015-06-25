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Пробизнесбанк АКБ

СОБЫТИЯ

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25.06.2015 Пробизнесбанк выбрал веб-интерфейс для работы с модулями АБС

АКБ Пробизнесбанк модернизировал систему налогового учета по операциям с ценными бумагами, воспол
25.02.2015 В «Пробизнесбанке» создан единый интернет-банк для корпоративного и личного использования

R-Style Softlab создала единую зону банковского онлайн-обслуживания юридических и физических лиц в «Пробизнесбанке» (финансовая группа «Лайф»). Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Для пос
26.12.2014 «Пробизнесбанк» продлил 25 тыс. лицензий на решения «Лаборатории Касперского»

ь ее работы. В связи с ростом количества устройств и усложнением корпоративной ИТ-инфраструктуры у «Пробизнесбанка» возросли требования к защите информации. Данные теперь хранятся не только на

12.08.2014 «Антифрод-терминал» интегрирован с системой ДБО «Пробизнесбанка»

ктивность. Нам удалось вывести продукт InterBank Corporate, составляющий основу интернет-клиента в “Пробизнесбанке”, на новую ступень развития. Теперь компания станет локомотивом продвижения “А
01.08.2014 «Неофлекс» разработала концепцию управления SOA-проектами для «Пробизнесбанка»

ского курса по переходу на сервис-ориентированную архитектуру, компания «Неофлекс» разработала для «Пробизнесбанка», опорного банка группы, концепцию управления SOA-проектами. Об этом CNews соо
14.01.2014 R-Style Softlab внедрила мобильный сервис для бизнес-клиентов «Пробизнесбанка»

приниматели, которые пользуются продуктами банка и как физические лица. Следующим этапом проекта в «Пробизнесбанке» станет внедрение платежного сервиса специалистами R-Style Softlab. «Мы не тол
03.10.2013 «Лаборатория Касперского» защитила электронную почту «Пробизнесбанка»

й почты от спама и вредоносных программ обезопасят всю систему корпоративной почтовой коммуникации «Пробизнесбанка». С поставки в банк решения Kaspersky Security для почтовых серверов началось

29.08.2013 «Лаборатория Касперского» защитит электронную почту Пробизнесбанка

ой почты от спама и вредоносных программ обезопасят всю систему корпоративной почтовой коммуникации Пробизнесбанка. Именно с поставки решения Kaspersky Security для почтовых серверов началось с
24.06.2013 Клиенты «Пробизнесбанка» получили возможность осуществлять свыше 1500 видов платежей через систему Contact

нка получили возможность осуществлять свыше 1500 видов платежей. С помощью системы Contact клиенты «Пробизнесбанка» теперь могут не только осуществлять денежные переводы в 110 стран мира, но и

31.01.2013 «Инфосистемы Джет» внедрили систему мониторинга критичных бизнес-приложений в «Пробизнесбанке»

тем, что сокращает потенциальные финансовые и имиджевые потери. Как рассказали CNews в компании, в «Пробизнесбанке» полностью автоматизированы многие бизнес-процессы, что вместе с наличием слож
17.10.2012 «Пробизнесбанк» для расчета налогов по сделкам с ценными бумагами выбрал RS-Securities

Компания R-Style Softlab объявила о завершении проекта по внедрению решения RS-Securities «Пробизнесбанке», головном банке финансовой группы «Лайф». В сегменте ценных бумаг «Пробизнесб
12.09.2012 «Пробизнесбанк» автоматизировал обработку платежных документов при помощи Abbyy FlexiCapture

потокового ввода данных, отметили в Abbyy. Таким образом, сегодня при помощи Abbyy FlexiCapture в «Пробизнесбанке» обрабатывается около 2 тыс. платежных документов в день. При этом, с одной ст
04.06.2012 «Пробизнесбанк» и «Инфосистемы Джет» расширили сотрудничество по аутсорсингу

х задач, — рассказал Алексей Пирогов, вице-президент по банковским информационным технологиям, CIO «Пробизнесбанка». — Передача большего числа функций на аутсорсинг дала нам возможность переори
05.04.2012 «Финансовая группа Лайф» предоставила «Ланит» лимит по банковским гарантиям на 1,7 млрд руб.

едних трех лет активно развивает сотрудничество с системными интеграторами. За это время клиентами «Пробизнесбанка» стали 20 участников рейтинга топ-50 крупнейших ИТ-компаний России. Только за

27.03.2012 «АНД Проджект» создала CRM-систему для учебного центра «Пробизнесбанка»

», — убежден Георгий Овчинников, первый заместитель начальника департамента корпоративного бизнеса «Пробизнесбанка». Как отмечается, в банке принята многоступенчатая форма корпоративного обучен
27.03.2012 «АМТ-Груп» внедрила систему селекторных совещаний IP Forum в «Пробизнесбанке»

ологиями, говорится в сообщении компании. Основной целью внедрения системы селекторных совещаний в «Пробизнесбанке» стало обеспечение возможности проведения регулярных оперативных совещаний, в

16.12.2011 «Пробизнесбанк» выпустил новое приложение мобильного банка для владельцев iPhone

средств. Скачать приложение бесплатно можно в AppStore, а подключиться к услуге «iPhone-банкинга» «Пробизнесбанка» — через «Электронный банк», «Центр Телефонного Обслуживания» или ближайший оф
04.10.2011 R-Style Softlab внедрила в систему интернет-банкинга «Пробизнесбанка» eToken PASS

ия компании «Аладдин Р.Д.» для обеспечения информационной безопасности корпоративных клиентов. Для «Пробизнесбанка» безопасная аутентификация клиентов является одной из ключевых задач, поэтому

31.08.2010 «Пробизнесбанк» передал на аутсорсинг «Инфосистемам Джет» администрирование ИТ-инфраструктуры

доверено взять на аутсорсинг администрирование вычислительных мощностей системы «Интербанк» и АБС «Пробизнесбанка». ИТ-инфраструктура банка построена на базе оборудования IBM, R-Style и других
05.07.2010 Ключи eToken ГОСТ обеспечивают ИБ системы «Интернет-Клиент» «Пробизнесбанка»

АКБ «Пробизнесбанк», входящий в состав финансовой группы «Лайф», завершил проект повышения защищен
12.01.2010 «Пробизнесбанк» перешел на RS Bank V.6

ланах банка — передача бэк-офисной составляющей на полный аутсорсинг. Параллельно со сменой ядра в «Пробизнесбанке» стартовал проект по внедрению комплекса дистанционного банковского обслуживан
13.07.2009 «АНД Проджект» помогает «Пробизнесбанку» развивать CRM-систему

и развитию системы управления отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. В 2009 г. в «Пробизнесбанке» была реализована первая очередь проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM. Пос
18.08.2008 «Ростелеком» обеспечил отделения «Пробизнесбанка» доступом в интернет

о оператора связи «Ростелеком» подписал договор на предоставление услуг доступа в интернет для АКБ «Пробизнесбанк». По условиям договора, «Ростелеком» обеспечит отделения банка безлимитным дост
20.10.2003 "Пробизнесбанк" внедряет Genesys Express 3.0

основные функции, даёт справочным службам, службам приёма и обработки клиентских запросов, телемаркетинговым компаниям возможность уменьшить риски и упростить развертывание программного обеспечения. "Пробизнесбанк" выбрал Genesys Express 3.0 как часть стратегии дальнейшего улучшения клиентского обслуживания. Genesys Express 3.0 будет установлен в контакт-центре "Пробизнесбанк" компан
01.12.1998 "КРОК" выиграла очередной тендер Пробизнесбанка на поставку компьютерной техники

Компания "КРОК" выиграла тендер, проведенный управлением автоматизации Пробизнесбанка. Не так давно обе фирмы подписали контракт, по которому "КРОК" в рамках программы развития Пробизнесбанка стал его поставщиком в закупке тяжелых и средних серверов Compaq.

Публикаций - 135, упоминаний - 219

Пробизнесбанк АКБ и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 25
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 22
Microsoft Corporation 25775 18
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 16
Instabank - Инстабанк 24 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 13
Webmoney - Вебмани.Ру 547 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Ростелеком 10948 12
Citrix Systems 868 12
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Развитие Бизнеса / Ру 81 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 9
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Oracle Corporation 7074 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 8
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 8
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 36 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 6
МегаФон 10742 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 63
ПСБ - Промсвязьбанк 963 25
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Альфа-Банк 1979 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 20
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 18
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 17
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 16
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 16
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Visa International 1993 15
Новард УК - Novard 73 14
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 14
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 13
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 13
Спортмастер - Sportmaster 201 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 12
ВТБ - ВТБ24 671 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 10
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 9
Bayer AG - Байер 85 9
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 8
Экспресс-Волга АКБ 10 7
Хованский АКБ 9 7
ВУЗ-банк 10 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Mary Kay - Мэри Кэй 104 7
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 7
Банк24.ру 72 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
ВкусВилл - Избёнка 216 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Федеральное казначейство России 1949 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 48
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 34
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 17
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Стандартизация - Standardization 2339 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 12
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 10
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 10
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 9
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 16
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 12
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
Microsoft Dynamics CRM 564 8
Microsoft Dynamics 1197 7
Google Android 15244 5
Apple iOS 8583 5
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 5
Apple iPad 4012 4
Linux OS 11533 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Balance 25 3
Kaspersky Internet Security 497 3
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 3
Домашние Деньги - Digital Cash 15 2
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 2
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех - ART-Bank Digital Banking Platform 3 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Abbyy FlexiCapture 178 2
Microsoft Windows 16882 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
КриптоПро CSP СКЗИ 255 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
AMT Group - AMT IP Forum 14 1
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