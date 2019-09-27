Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Пробизнесбанк АКБ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 109, упоминаний - 145
Пробизнесбанк АКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кравченко Денис 24 19
|Мухин Максим 18 16
|Леушев Андрей 63 15
|Свердлов Михаил 29 15
|Патрин Максим 31 14
|Левиков Антон 68 14
|Потёмкин Роман 20 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Дегтярев Алексей 54 13
|Подкопаев Олег 24 13
|Леоничев Алексей 14 13
|Гуральников Сергей 161 13
|Базалей Наталья 14 13
|Сафронов Юрий 61 13
|Прохоров Фёдор 78 13
|Шестаков Александр 35 13
|Хрусталев Александр 31 12
|Грибанов Юрий 24 12
|Скородумов Олег 17 12
|Коротнев Константин 31 12
|Чекель Павел 15 12
|Пиляр Елена 21 12
|Муравлев Александр 15 12
|Михалев Павел 20 12
|Асратян Петр 35 12
|Халяпин Сергей 77 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Фридман Илья 41 11
|Гаттаров Руслан 117 11
|Калюжный Игорь 24 10
|Плешков Алексей 42 10
|Реймер Денис 49 9
|Лысенко Эдуард 209 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Скородумов Анатолий 63 8
|Солопов Вячеслав 14 8
|Стрелова Ольга 32 8
|Мельникова Алиса 29 8
|Рахтеенко Владимир 31 8
|Рудаков Денис 31 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 6
|The Wall Street Journal 709 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1729 2
|WSJ - The Wall Street Journal 161 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Банки.ру - Banki.ru 28 1
|CNews Analytics 1988 6
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 5
|Gartner 2190 3
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|Markswebb 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761675, в очереди разбора - 665364.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761675, в очереди разбора - 665364.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru