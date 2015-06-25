Пробизнесбанк АКБ

Пробизнесбанк выбрал веб-интерфейс для работы с модулями АБС АКБ Пробизнесбанк модернизировал систему налогового учета по операциям с ценными бумагами, воспол

В «Пробизнесбанке» создан единый интернет-банк для корпоративного и личного использования R-Style Softlab создала единую зону банковского онлайн-обслуживания юридических и физических лиц в «Пробизнесбанке» (финансовая группа «Лайф»). Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Для пос

«Пробизнесбанк» продлил 25 тыс. лицензий на решения «Лаборатории Касперского» ь ее работы. В связи с ростом количества устройств и усложнением корпоративной ИТ-инфраструктуры у «Пробизнесбанка» возросли требования к защите информации. Данные теперь хранятся не только на

«Антифрод-терминал» интегрирован с системой ДБО «Пробизнесбанка» ктивность. Нам удалось вывести продукт InterBank Corporate, составляющий основу интернет-клиента в “Пробизнесбанке”, на новую ступень развития. Теперь компания станет локомотивом продвижения “А

«Неофлекс» разработала концепцию управления SOA-проектами для «Пробизнесбанка» ского курса по переходу на сервис-ориентированную архитектуру, компания «Неофлекс» разработала для «Пробизнесбанка», опорного банка группы, концепцию управления SOA-проектами. Об этом CNews соо

R-Style Softlab внедрила мобильный сервис для бизнес-клиентов «Пробизнесбанка» приниматели, которые пользуются продуктами банка и как физические лица. Следующим этапом проекта в «Пробизнесбанке» станет внедрение платежного сервиса специалистами R-Style Softlab. «Мы не тол

«Лаборатория Касперского» защитила электронную почту «Пробизнесбанка» й почты от спама и вредоносных программ обезопасят всю систему корпоративной почтовой коммуникации «Пробизнесбанка». С поставки в банк решения Kaspersky Security для почтовых серверов началось

«Лаборатория Касперского» защитит электронную почту Пробизнесбанка ой почты от спама и вредоносных программ обезопасят всю систему корпоративной почтовой коммуникации Пробизнесбанка. Именно с поставки решения Kaspersky Security для почтовых серверов началось с

Клиенты «Пробизнесбанка» получили возможность осуществлять свыше 1500 видов платежей через систему Contact нка получили возможность осуществлять свыше 1500 видов платежей. С помощью системы Contact клиенты «Пробизнесбанка» теперь могут не только осуществлять денежные переводы в 110 стран мира, но и

«Инфосистемы Джет» внедрили систему мониторинга критичных бизнес-приложений в «Пробизнесбанке» тем, что сокращает потенциальные финансовые и имиджевые потери. Как рассказали CNews в компании, в «Пробизнесбанке» полностью автоматизированы многие бизнес-процессы, что вместе с наличием слож

«Пробизнесбанк» для расчета налогов по сделкам с ценными бумагами выбрал RS-Securities Компания R-Style Softlab объявила о завершении проекта по внедрению решения RS-Securities «Пробизнесбанке», головном банке финансовой группы «Лайф». В сегменте ценных бумаг «Пробизнесб

«Пробизнесбанк» автоматизировал обработку платежных документов при помощи Abbyy FlexiCapture потокового ввода данных, отметили в Abbyy. Таким образом, сегодня при помощи Abbyy FlexiCapture в «Пробизнесбанке» обрабатывается около 2 тыс. платежных документов в день. При этом, с одной ст

«Пробизнесбанк» и «Инфосистемы Джет» расширили сотрудничество по аутсорсингу х задач, — рассказал Алексей Пирогов, вице-президент по банковским информационным технологиям, CIO «Пробизнесбанка». — Передача большего числа функций на аутсорсинг дала нам возможность переори

«Финансовая группа Лайф» предоставила «Ланит» лимит по банковским гарантиям на 1,7 млрд руб. едних трех лет активно развивает сотрудничество с системными интеграторами. За это время клиентами «Пробизнесбанка» стали 20 участников рейтинга топ-50 крупнейших ИТ-компаний России. Только за

«АНД Проджект» создала CRM-систему для учебного центра «Пробизнесбанка» », — убежден Георгий Овчинников, первый заместитель начальника департамента корпоративного бизнеса «Пробизнесбанка». Как отмечается, в банке принята многоступенчатая форма корпоративного обучен

«АМТ-Груп» внедрила систему селекторных совещаний IP Forum в «Пробизнесбанке» ологиями, говорится в сообщении компании. Основной целью внедрения системы селекторных совещаний в «Пробизнесбанке» стало обеспечение возможности проведения регулярных оперативных совещаний, в

«Пробизнесбанк» выпустил новое приложение мобильного банка для владельцев iPhone средств. Скачать приложение бесплатно можно в AppStore, а подключиться к услуге «iPhone-банкинга» «Пробизнесбанка» — через «Электронный банк», «Центр Телефонного Обслуживания» или ближайший оф

R-Style Softlab внедрила в систему интернет-банкинга «Пробизнесбанка» eToken PASS ия компании «Аладдин Р.Д.» для обеспечения информационной безопасности корпоративных клиентов. Для «Пробизнесбанка» безопасная аутентификация клиентов является одной из ключевых задач, поэтому

«Пробизнесбанк» передал на аутсорсинг «Инфосистемам Джет» администрирование ИТ-инфраструктуры доверено взять на аутсорсинг администрирование вычислительных мощностей системы «Интербанк» и АБС «Пробизнесбанка». ИТ-инфраструктура банка построена на базе оборудования IBM, R-Style и других

Ключи eToken ГОСТ обеспечивают ИБ системы «Интернет-Клиент» «Пробизнесбанка» АКБ «Пробизнесбанк», входящий в состав финансовой группы «Лайф», завершил проект повышения защищен

«Пробизнесбанк» перешел на RS Bank V.6 ланах банка — передача бэк-офисной составляющей на полный аутсорсинг. Параллельно со сменой ядра в «Пробизнесбанке» стартовал проект по внедрению комплекса дистанционного банковского обслуживан

«АНД Проджект» помогает «Пробизнесбанку» развивать CRM-систему и развитию системы управления отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. В 2009 г. в «Пробизнесбанке» была реализована первая очередь проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM. Пос

«Ростелеком» обеспечил отделения «Пробизнесбанка» доступом в интернет о оператора связи «Ростелеком» подписал договор на предоставление услуг доступа в интернет для АКБ «Пробизнесбанк». По условиям договора, «Ростелеком» обеспечит отделения банка безлимитным дост

"Пробизнесбанк" внедряет Genesys Express 3.0 основные функции, даёт справочным службам, службам приёма и обработки клиентских запросов, телемаркетинговым компаниям возможность уменьшить риски и упростить развертывание программного обеспечения. "Пробизнесбанк" выбрал Genesys Express 3.0 как часть стратегии дальнейшего улучшения клиентского обслуживания. Genesys Express 3.0 будет установлен в контакт-центре "Пробизнесбанк" компан