Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Пробизнесбанк АКБ


27.09.2019 ВТБ избрал заместителя президента-председателя правления 1
02.09.2019 В ВТБ пришел новый куратор ИТ. Ольга Дергунова перестанет курировать ИТ-направление 2
21.01.2019 ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из Альфа-банка 1
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 1
17.11.2015 Рынок банковской информатизации: спад сегодня и бум к 2020 г. 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
14.09.2015 Финансовый сектор: Как безболезненно сократить расходы на ИТ 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
01.09.2015 Конференция CNews «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
17.07.2015 Каждый десятый клиент банков в России не знает, подключен ли он к интернет-банку 1
15.07.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
30.06.2015 Эксперты назвали самые эффективные интернет- и мобильные банки 2
23.04.2015 Выручка R-Style Softlab увеличилась в 2014 г. на 27,6% 1
17.04.2015 Инфобезопасность в финсекторе: считайте риски и создавайте защиту 1
16.04.2015 R-Style Softlab перевела банки финансовой группы «Лайф» на 31 сборку RS-Bank V.6 1
16.03.2015 25 марта в Москве пройдет Abbyy Data Capture Forum 2015 1
02.03.2015 Финансовая группа «Лайф» внедрила платформу Oracle Master Data Management 1
25.02.2015 В «Пробизнесбанке» создан единый интернет-банк для корпоративного и личного использования 2
26.12.2014 «Пробизнесбанк» продлил 25 тыс. лицензий на решения «Лаборатории Касперского» 2
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 1
31.10.2014 Бум мобильных приложений прошел 1
31.10.2014 Сколько стоит интернет-банкинг? 3
15.10.2014 80 российских банков из ТОП-100 выбирают решения Abbyy 2
02.09.2014 «Инфосистемы Джет» построили распределенный ЦОД для ФГ «Лайф» 1
21.08.2014 «Акадо Телеком» организует каналы доступа для «ВТБ 24» 1
14.08.2014 ФГ «Лайф» запустила платежный сервис «Лайф-Кошелёк» 2
12.08.2014 «Антифрод-терминал» интегрирован с системой ДБО «Пробизнесбанка» 1
05.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
01.08.2014 «Неофлекс» разработала концепцию управления SOA-проектами для «Пробизнесбанка» 2

Публикаций - 109, упоминаний - 145

Пробизнесбанк АКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 16
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Webmoney 330 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Citrix Systems 571 12
Cinimex - Синимекс 160 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 11
Instabank - Инстабанк 12 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 10
Polycom - Поликом Раша 300 9
IBM 3539 9
Ланит ГК 1156 9
Custis 73 9
CleverDATA 54 9
Консист Бизнес Групп 58 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 7
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 6
Oracle Corporation 3344 5
Abbyy 793 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
Google LLC 7148 3
Facebook 3765 3
Samsung Electronics 5666 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 29
ПСБ - Промсвязьбанк 613 21
ВТБ Банк Москвы 371 19
МДМ Банк 150 16
Газпромбанк - ГПБ 692 15
Уралсиб Банк 389 15
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 15
Visa International 1345 15
Бинбанк 184 15
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 14
Новард Управляющая компания - Novard 67 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 13
Национальный банк Траст 96 13
Спортмастер 116 12
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 12
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 11
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 10
Башнефть ПАО АНК 90 10
ВТБ24 583 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 9
Альфа-Банк 1123 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 8
Bayer AG - Байер 37 8
Сетелем Банк 25 8
Открытие ФК 538 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 6
ВкусВилл 48 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
Jones Day 15 5
En+ Group 17 5
Банк Санкт-Петербург 120 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Citibank - Ситибанк 170 4
СДМ-Банк 51 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Федеральное казначейство России 766 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
Счётная палата РФ 460 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 219 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 18 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
ИТ как услуга 20 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 8
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 5
R-Style Softlab - InterBank 94 4
R-Style Softlab - RS-Bank 228 3
ЦФТ Faktura.ru 79 3
Домашние Деньги - Digital Cash 12 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Aladdin JaCarta 147 2
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
Apple macOS 925 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
OpenText Documentum 189 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Альфа-Мобайл 63 1
Apache OpenOffice 264 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
Abbyy FlexiCapture 127 1
Linux OS 4257 1
Apple iPad 3263 1
IBM Watson 105 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
WhatsApp Messenger 654 1
Oracle Fusion Middleware 162 1
R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 42 1
R-Style Softlab - RS-Securities 54 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Кравченко Денис 24 19
Мухин Максим 18 16
Леушев Андрей 63 15
Свердлов Михаил 29 15
Патрин Максим 31 14
Левиков Антон 68 14
Потёмкин Роман 20 13
Шевченко Владимир 135 13
Дегтярев Алексей 54 13
Подкопаев Олег 24 13
Леоничев Алексей 14 13
Гуральников Сергей 161 13
Базалей Наталья 14 13
Сафронов Юрий 61 13
Прохоров Фёдор 78 13
Шестаков Александр 35 13
Хрусталев Александр 31 12
Грибанов Юрий 24 12
Скородумов Олег 17 12
Коротнев Константин 31 12
Чекель Павел 15 12
Пиляр Елена 21 12
Муравлев Александр 15 12
Михалев Павел 20 12
Асратян Петр 35 12
Халяпин Сергей 77 12
Тищенко Юрий 14 12
Фридман Илья 41 11
Гаттаров Руслан 117 11
Калюжный Игорь 24 10
Плешков Алексей 42 10
Реймер Денис 49 9
Лысенко Эдуард 209 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Скородумов Анатолий 63 8
Солопов Вячеслав 14 8
Стрелова Ольга 32 8
Мельникова Алиса 29 8
Рахтеенко Владимир 31 8
Рудаков Денис 31 8
Россия - Российская федерация - РФ 57350 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 20
Казахстан - Республика 2629 12
Россия - Челябинская область 658 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 7
Россия - Ростовская область 862 6
Европа 3752 5
Россия - Калужская область 571 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - Тюменская область 582 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Армения - Республика 688 1
Россия - Новокузнецк 175 1
Югория - страховая компания 11 1
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 167 1
Россия - Калуга 295 1
Казахстан - Алматы 261 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Ставрополь 271 1
Беларусь - Минск 327 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Кипр - Республика 247 1
Таджикистан - Республика 434 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Болгария - Республика 306 1
Индия - Республика 2169 1
Восточная Европа 1678 1
Россия - Воронеж 690 1
Украина 3365 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 18
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 4
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 2
Аутсорсинг 84 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Русский язык 982 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Торговля розничная 77 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 6
The Wall Street Journal 709 2
Thomson Reuters - Рейтер 1729 2
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
CNews Analytics 1988 6
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 5
Gartner 2190 3
IDC - International Data Corporation 2718 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Markswebb 21 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 14
CNews AWARDS 291 12
CNews APPWards 36 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
Docflow 58 2
Abbyy Data Capture Forum 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761675, в очереди разбора - 665364.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще