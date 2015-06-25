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Пробизнесбанк АКБ
СОБЫТИЯ
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|25.06.2015
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Пробизнесбанк выбрал веб-интерфейс для работы с модулями АБС
АКБ Пробизнесбанк модернизировал систему налогового учета по операциям с ценными бумагами, воспол
|25.02.2015
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В «Пробизнесбанке» создан единый интернет-банк для корпоративного и личного использования
R-Style Softlab создала единую зону банковского онлайн-обслуживания юридических и физических лиц в «Пробизнесбанке» (финансовая группа «Лайф»). Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Для пос
|26.12.2014
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«Пробизнесбанк» продлил 25 тыс. лицензий на решения «Лаборатории Касперского»
ь ее работы. В связи с ростом количества устройств и усложнением корпоративной ИТ-инфраструктуры у «Пробизнесбанка» возросли требования к защите информации. Данные теперь хранятся не только на
|12.08.2014
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«Антифрод-терминал» интегрирован с системой ДБО «Пробизнесбанка»
ктивность. Нам удалось вывести продукт InterBank Corporate, составляющий основу интернет-клиента в “Пробизнесбанке”, на новую ступень развития. Теперь компания станет локомотивом продвижения “А
|01.08.2014
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«Неофлекс» разработала концепцию управления SOA-проектами для «Пробизнесбанка»
ского курса по переходу на сервис-ориентированную архитектуру, компания «Неофлекс» разработала для «Пробизнесбанка», опорного банка группы, концепцию управления SOA-проектами. Об этом CNews соо
|14.01.2014
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R-Style Softlab внедрила мобильный сервис для бизнес-клиентов «Пробизнесбанка»
приниматели, которые пользуются продуктами банка и как физические лица. Следующим этапом проекта в «Пробизнесбанке» станет внедрение платежного сервиса специалистами R-Style Softlab. «Мы не тол
|03.10.2013
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«Лаборатория Касперского» защитила электронную почту «Пробизнесбанка»
й почты от спама и вредоносных программ обезопасят всю систему корпоративной почтовой коммуникации «Пробизнесбанка». С поставки в банк решения Kaspersky Security для почтовых серверов началось
|29.08.2013
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«Лаборатория Касперского» защитит электронную почту Пробизнесбанка
ой почты от спама и вредоносных программ обезопасят всю систему корпоративной почтовой коммуникации Пробизнесбанка. Именно с поставки решения Kaspersky Security для почтовых серверов началось с
|24.06.2013
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Клиенты «Пробизнесбанка» получили возможность осуществлять свыше 1500 видов платежей через систему Contact
нка получили возможность осуществлять свыше 1500 видов платежей. С помощью системы Contact клиенты «Пробизнесбанка» теперь могут не только осуществлять денежные переводы в 110 стран мира, но и
|31.01.2013
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«Инфосистемы Джет» внедрили систему мониторинга критичных бизнес-приложений в «Пробизнесбанке»
тем, что сокращает потенциальные финансовые и имиджевые потери. Как рассказали CNews в компании, в «Пробизнесбанке» полностью автоматизированы многие бизнес-процессы, что вместе с наличием слож
|17.10.2012
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«Пробизнесбанк» для расчета налогов по сделкам с ценными бумагами выбрал RS-Securities
Компания R-Style Softlab объявила о завершении проекта по внедрению решения RS-Securities «Пробизнесбанке», головном банке финансовой группы «Лайф». В сегменте ценных бумаг «Пробизнесб
|12.09.2012
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«Пробизнесбанк» автоматизировал обработку платежных документов при помощи Abbyy FlexiCapture
потокового ввода данных, отметили в Abbyy. Таким образом, сегодня при помощи Abbyy FlexiCapture в «Пробизнесбанке» обрабатывается около 2 тыс. платежных документов в день. При этом, с одной ст
|04.06.2012
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«Пробизнесбанк» и «Инфосистемы Джет» расширили сотрудничество по аутсорсингу
х задач, — рассказал Алексей Пирогов, вице-президент по банковским информационным технологиям, CIO «Пробизнесбанка». — Передача большего числа функций на аутсорсинг дала нам возможность переори
|05.04.2012
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«Финансовая группа Лайф» предоставила «Ланит» лимит по банковским гарантиям на 1,7 млрд руб.
едних трех лет активно развивает сотрудничество с системными интеграторами. За это время клиентами «Пробизнесбанка» стали 20 участников рейтинга топ-50 крупнейших ИТ-компаний России. Только за
|27.03.2012
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«АНД Проджект» создала CRM-систему для учебного центра «Пробизнесбанка»
», — убежден Георгий Овчинников, первый заместитель начальника департамента корпоративного бизнеса «Пробизнесбанка». Как отмечается, в банке принята многоступенчатая форма корпоративного обучен
|27.03.2012
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«АМТ-Груп» внедрила систему селекторных совещаний IP Forum в «Пробизнесбанке»
ологиями, говорится в сообщении компании. Основной целью внедрения системы селекторных совещаний в «Пробизнесбанке» стало обеспечение возможности проведения регулярных оперативных совещаний, в
|16.12.2011
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«Пробизнесбанк» выпустил новое приложение мобильного банка для владельцев iPhone
средств. Скачать приложение бесплатно можно в AppStore, а подключиться к услуге «iPhone-банкинга» «Пробизнесбанка» — через «Электронный банк», «Центр Телефонного Обслуживания» или ближайший оф
|04.10.2011
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R-Style Softlab внедрила в систему интернет-банкинга «Пробизнесбанка» eToken PASS
ия компании «Аладдин Р.Д.» для обеспечения информационной безопасности корпоративных клиентов. Для «Пробизнесбанка» безопасная аутентификация клиентов является одной из ключевых задач, поэтому
|31.08.2010
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«Пробизнесбанк» передал на аутсорсинг «Инфосистемам Джет» администрирование ИТ-инфраструктуры
доверено взять на аутсорсинг администрирование вычислительных мощностей системы «Интербанк» и АБС «Пробизнесбанка». ИТ-инфраструктура банка построена на базе оборудования IBM, R-Style и других
|05.07.2010
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Ключи eToken ГОСТ обеспечивают ИБ системы «Интернет-Клиент» «Пробизнесбанка»
АКБ «Пробизнесбанк», входящий в состав финансовой группы «Лайф», завершил проект повышения защищен
|12.01.2010
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«Пробизнесбанк» перешел на RS Bank V.6
ланах банка — передача бэк-офисной составляющей на полный аутсорсинг. Параллельно со сменой ядра в «Пробизнесбанке» стартовал проект по внедрению комплекса дистанционного банковского обслуживан
|13.07.2009
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«АНД Проджект» помогает «Пробизнесбанку» развивать CRM-систему
и развитию системы управления отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. В 2009 г. в «Пробизнесбанке» была реализована первая очередь проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM. Пос
|18.08.2008
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«Ростелеком» обеспечил отделения «Пробизнесбанка» доступом в интернет
о оператора связи «Ростелеком» подписал договор на предоставление услуг доступа в интернет для АКБ «Пробизнесбанк». По условиям договора, «Ростелеком» обеспечит отделения банка безлимитным дост
|20.10.2003
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"Пробизнесбанк" внедряет Genesys Express 3.0
основные функции, даёт справочным службам, службам приёма и обработки клиентских запросов, телемаркетинговым компаниям возможность уменьшить риски и упростить развертывание программного обеспечения. "Пробизнесбанк" выбрал Genesys Express 3.0 как часть стратегии дальнейшего улучшения клиентского обслуживания. Genesys Express 3.0 будет установлен в контакт-центре "Пробизнесбанк" компан
|01.12.1998
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"КРОК" выиграла очередной тендер Пробизнесбанка на поставку компьютерной техники
Компания "КРОК" выиграла тендер, проведенный управлением автоматизации Пробизнесбанка. Не так давно обе фирмы подписали контракт, по которому "КРОК" в рамках программы развития Пробизнесбанка стал его поставщиком в закупке тяжелых и средних серверов Compaq.
Пробизнесбанк АКБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кравченко Денис 28 21
|Леушев Андрей 75 16
|Мухин Максим 18 16
|Свердлов Михаил 33 15
|Левиков Антон 69 14
|Патрин Максим 32 14
|Гуральников Сергей 164 13
|Хрусталев Александр 33 13
|Сафронов Юрий 68 13
|Леоничев Алексей 14 13
|Базалей Наталья 15 13
|Шевченко Владимир 153 13
|Коротнев Константин 35 13
|Подкопаев Олег 30 13
|Прохоров Фёдор 83 13
|Шестаков Александр 40 13
|Потёмкин Роман 21 13
|Дегтярев Алексей 58 13
|Грибанов Юрий 30 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Муравлев Александр 15 12
|Тищенко Юрий 15 12
|Халяпин Сергей 96 12
|Асратян Петр 36 12
|Пиляр Елена 24 12
|Михалев Павел 20 12
|Гаттаров Руслан 144 11
|Плешков Алексей 68 11
|Фридман Илья 42 11
|Калюжный Игорь 27 10
|Пшиченко Дмитрий 49 9
|Воробьев Артем 26 9
|Лысенко Эдуард 317 9
|Реймер Денис 54 9
|Скородумов Анатолий 65 9
|Козлов Михаил 182 9
|Рудаков Денис 31 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Клеев Владимир 9 8
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