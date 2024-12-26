МГУ Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
МГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулик Сергей 10 6
|Кабанов Владимир 178 2
|Савкин Владимир 39 2
|Емельченков Сергей 140 2
|Селезнев Денис 26 2
|Бутенко Владимир 23 2
|Чапчаев Андрей 55 2
|Дьяконов Иван 2 2
|Велихов Евгений 36 2
|Коркин Анатолий 2 2
|Wild Andreas - Вильд Андреас 2 2
|Номоконов Василий 12 1
|Сахненко Сергей 88 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Хоробрых Андрей 12 1
|Шерейкин Максим 15 1
|Стругацкие (братья) 32 1
|Йодковский Станислав 1 1
|Годунов Андрей 12 1
|Ford Henry - Форд Генри 18 1
|Путин Владимир 3171 1
|Борисов Юрий 116 1
|Иванов Сергей 388 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Фролов Александр 34 1
|Емельяненко Александр 2 1
|Черняев Александр 4 1
|Урбанский Владимир 26 1
|Никитин Олег 32 1
|Юнусов Руслан 20 1
|Осминкина Любовь 1 1
|Фредерикс Всеволод 1 1
|Гончар Кирилл 1 1
|Якунин Александр 49 1
|Жаворонков Александр 3 1
|Садовничий Виктор 60 1
|Караваев Игорь 12 1
|Тер-Минасова Светлана 1 1
|Путилин Владислав 14 1
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