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МГУ Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова



26.12.2024 Создан первый в России прототип 50-кубитного квантового компьютера 1
26.12.2024 Ученые физического факультета МГУ представили первый в России прототип 50-кубитного квантового компьютера на одиночных холодных атомах 1
02.07.2024 В МГУ оптимизировали подготовку медицинских физиков 1
03.06.2024 В России создан квантовый чип, «который можно перепрограммировать на ходу» 1
14.05.2024 Мультиязычную нейросеть МГУ для обработки научных текстов внедрили в научные библиотеки 1
25.05.2022 Денис Селезнёв -

В бизнесе наступает время HR-экосистем

 1
28.02.2022 Денис Селезнёв -

Переход на удаленку привел к революции в управленческих процессах

 1
07.12.2021 «Инфотекс» получила разрешение ФСБ на опытную эксплуатацию квантовой криптографической системы Vipnet Quandor 1
22.09.2021 МГУ бесплатно обучит основам искусственного интеллекта всех желающих 1
25.08.2021 В России завершен первый этап создания университетской квантовой сети 1
07.08.2020 Бывший ИТ-директор «Сибура» присоединился к команде «Почты России» 1
07.08.2020 В «Почте России» новый ИТ-директор взамен арестованного 1
25.09.2019 В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием 1
28.02.2019 Создатель ГАС «Выборы» возглавил госконцерн «Автоматика» 1
13.02.2019 Ученые МГУ нашли нетоксичный способ производства кремниевых нанонитей для солнечных батарей 1
21.01.2019 ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из Альфа-банка 1
18.01.2019 В России совершен прорыв в создании 50-кубитного квантового компьютера 1
30.08.2018 Умер основатель CommuniGate Владимир Бутенко 1
01.06.2018 Одобрено создание российских 50-кубитных квантовых компьютеров 1
14.03.2018 Ученые МГУ разработали новый тип жидкокристаллических дисплеев 1
13.12.2017 В МГУ создали «квантовый телефон» 1
13.12.2017 В МГУ разработали и успешно протестировали квантовую телефонию 1
31.10.2017 Изобретение ученых МГУ приблизит создание квантового компьютера 1
11.04.2017 В России будет создано первое промышленное оборудование для квантовых коммуникаций 1
17.03.2017 Физики МГУ работают над созданием «квантового телефона» 1
08.09.2014 РЖД меняет Microsoft Exchange и Lync на продукт, созданный россиянином 1
02.04.2014 Назначен исполняющий обязанности главного конструктора ГАС «Выборы» 1
24.12.2013 В МГУ и Квантовом центре придумали, как сделать спутники меньше, а связь надежнее 1
28.04.2011 Русские ученые научили компьютер угадывать мыслеобразы 1
09.03.2011 Электронная промышленность России меняет власть 1
26.03.2010 В Курчатовском институте пройдут чтения, посвященные мощным лазерам 1
14.01.2010 Курчатовский институт и МГУ оформили партнерство 1
12.09.2002 Motorola планирует создать сеть исследовательских групп в России 1
12.09.2002 Motorola планирует создать сеть исследовательских групп в России 1
29.07.1999 Дар компании REDLAB учебно-научному лазерному центру МГУ 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

МГУ и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 6
Ростелеком 9701 4
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 4
Microsoft Corporation 24625 3
Yandex - Яндекс 7340 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
МегаФон 8805 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
Первая Форма - 1Форма 47 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Lenovo Motorola 3501 2
Stalker Software GmbH 7 2
Google LLC 11775 2
Motorola Inc 1140 2
Kintech Laboratory - Kintech Technologies 2 2
Cisco Systems 5114 1
Московский НПЦ сетевых технологий 1 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 47 1
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Рязанский ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Технопарк 6 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 11 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 56 1
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
8213 1
ЭвриТег - EveryTag 34 1
Alibaba Group 422 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Intel Corporation 12197 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Deutsche Telekom 911 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Почта России ПАО 2112 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
PRADO Банкир и Консультант - ПРАДО Банкир и Консультант 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 37 1
Ренова финанс 5 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 9 1
eBay Inc 1619 1
Альфа-Банк 1769 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Сконтел 8 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 12
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 11
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 4
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 168 4
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 3
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No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 2
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 48 1
Google Android 13994 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Azure 1408 1
Apple iOS 7809 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
Linux OS 9937 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows 15657 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Microsoft Exchange 1714 1
InfoTeCS - ViPNet Quandor 6 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 4 1
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 13 1
Oracle - Sun Solaris SPARCstation 1 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 1
Кулик Сергей 10 6
Кабанов Владимир 178 2
Савкин Владимир 39 2
Емельченков Сергей 140 2
Селезнев Денис 26 2
Бутенко Владимир 23 2
Чапчаев Андрей 55 2
Дьяконов Иван 2 2
Велихов Евгений 36 2
Коркин Анатолий 2 2
Wild Andreas - Вильд Андреас 2 2
Номоконов Василий 12 1
Сахненко Сергей 88 1
Мельникова Алиса 90 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Хоробрых Андрей 12 1
Шерейкин Максим 15 1
Стругацкие (братья) 32 1
Йодковский Станислав 1 1
Годунов Андрей 12 1
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Путин Владимир 3171 1
Борисов Юрий 116 1
Иванов Сергей 388 1
Гарбук Сергей 18 1
Фролов Александр 34 1
Емельяненко Александр 2 1
Черняев Александр 4 1
Урбанский Владимир 26 1
Никитин Олег 32 1
Юнусов Руслан 20 1
Осминкина Любовь 1 1
Фредерикс Всеволод 1 1
Гончар Кирилл 1 1
Якунин Александр 49 1
Жаворонков Александр 3 1
Садовничий Виктор 60 1
Караваев Игорь 12 1
Тер-Минасова Светлана 1 1
Путилин Владислав 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Нидерланды 3517 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 2
Япония 13282 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Китай - Тайвань 3984 1
США - Калифорния 4625 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 40 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 103 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Швейцария - Лозанна 70 1
Москва - СЗАО - Строгино 47 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 8
Физика - Physics - область естествознания 2643 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Закон Мура - Moore's law 206 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 303 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 2
Молекула - Molecula 1065 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Материаловедение - Materials Science 168 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 150 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Nature 811 1
Advanced Functional Materials 4 1
ComputerWorld 144 1
Optics Letters - Optical Society of America 5 1
Bloomberg 1286 1
The Verge - Издание 554 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 34
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 4
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 15 4
РАН - Российская академия наук 1870 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 25 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 40 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 7 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 3 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
РАН ИБП - Институт биологического приборостроения с опытным производством 1 1
НИЦ Курчатовский институ - ИТЭФ - Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 5 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 43 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 18 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
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