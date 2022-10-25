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Материаловедение Materials Science



25.10.2022 Ученые ДВФУ создают мультибитную трехмерную магнитную память 1
19.08.2022 ГК «Астра» и ИжГТУ ускорят подготовку ИТ-кадров 1
03.08.2022 В России создан композитный материал для ванадиевых аккумуляторов большой емкости 1
20.04.2022 Отечественный сканер «ЭларСкан» позволит ускорить перевод в электронный вид библиотечного фонда Курчатовского института 1
26.10.2021 Группа «Роснано» разместила NFT 3D-моделей химических соединений и перспективных материалов 1
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 1
13.05.2021 Lenovo внедрит новую вычислительную систему с производительностью 17 петафлопс в Технологическом институте Карлсруэ 1
23.04.2021 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов 1
02.03.2021 Создан аккумулятор, способный работать без подзарядки сотни лет 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
06.11.2020 Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте 1
13.08.2020 Обычный кирпич можно превратить в высокотехнологичную замену аккумулятора. И это не шутка 1
07.08.2020 Новые транзисторы работают вопреки основным законам 2
25.06.2020 Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить 1
09.04.2020 Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 1
13.03.2020 Как будут печатать российские космические аппараты 1
19.12.2019 «Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества 1
19.12.2019 «Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества 1
27.10.2019 Квантовый компьютер достиг важной вехи и стал полезным 1
27.09.2019 В Сколтехе представили лабораторию интегральной фотоники и новых материалов 1
12.10.2018 Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 1
01.06.2018 Одобрено создание российских 50-кубитных квантовых компьютеров 1
13.04.2018 В АНО «Цифровая экономика» представили проект техзадания на создание квантового компьютера 1
07.11.2017 Samsung придумал, как удвоить емкость батарей для электромобилей 1
25.10.2017 Как власти России хотят развивать квантовые вычисления, суперкомпьютеры и виртуальную реальность 1
14.08.2017 Ученые из НИТУ «МИСиС» первыми в мире создали управляемые двумерные полупроводники 3
22.11.2016 Московские школы получат оборудование для инженерных классов 1
12.07.2016 В МГУ «дали толчок» чипам из пластмассы 1
04.07.2016 Сибирские ученые создают самый компактный в мире аппарат гемодиализа 1
14.06.2016 Airbus Group намерен использовать платформу 3DExperience в своих программах аддитивного производства 1
25.05.2016 Создан аккумулятор, с которым смартфон проработает неделю без подзарядки 1
04.02.2016 Создана «гибкая керамика» для печатных плат 1
20.01.2016 В Томске создали стекла с защитой от метеоритов 1
17.11.2015 «Т-Платформы» установили суперкомпьютер JURECA в немецком суперкомпьютерном центре Юлих 1
18.06.2015 IBM и ФАНО договорились о подготовке инфраструктуры для совместных исследований 1
18.06.2015 МТС определила самых «качающих» студентов Красноярска 1
09.06.2015 Николай Рыжов назначен руководителем Комитета АПКИТ по развитию и локализации ИТ 1
04.06.2015 Российские наноагенты лишают опухоль питания 1
18.11.2014 Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 1

Публикаций - 146, упоминаний - 157
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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