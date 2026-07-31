CNews Analytics

Топ-10 сфер применения квантовых компьютеров. Инфографика CNews

Долгое время квантовые вычисления оставались красивой теорией. Но прямо сейчас мы наблюдаем тектонический сдвиг: технологии вышли на коммерческий рынок. Сегодня гибридные квантовые процессоры и нейросети уже гоняют реальные деньги по «невзламываемым» сетям, проектируют лекарства от рака и спасают мегаполисы от пробок. Классические суперкомпьютеры стремительно проигрывают эту битву за скорость. Разбираем 10 главных сфер, где квантовая революция уже изменила нашу жизнь.