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Материаловедение Materials Science

СОБЫТИЯ


31.07.2026 Новый высокопроизводительный квантовый сопроцессор SnowDrop 8Q в облаке Bauman Octillion 1
10.07.2026 В Петербургском Политехе разрабатывают комплекс, извещающий о пожаре до появления пламени 1
22.06.2026 Метод ученых Томска позволил за минуту и в одну стадию синтезировать люминесцентную керамику для энергоэффективного освещения 1
16.06.2026 В России сумели почти в 18 раз снизить сопротивление графена на пластинах для гибкой электроники 1
22.05.2026 Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов 1
21.05.2026 Физики ТПУ научились синтезировать сверхчистую нанокерамику за 10 секунд 1
18.05.2026 Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? 1
21.04.2026 300 TFlops для будущего: НГУ вывел на рабочий режим вычислительный кластер для ускоренной разработки новых материалов 2
15.04.2026 В России создан сплав для производства мощных магнитов без редкоземельных элементов 1
09.04.2026 В России создан безопасный двигатель для наноспутников, работающий на «сухой воде» 1
07.04.2026 Создан накопитель нового типа на основе ДНК. Он хранит больше данных, чем флешка и расходует в 100 раз меньше энергии 1
31.03.2026 Будущее передовых материалов (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
26.03.2026 В России создан новый способ охлаждения дата-центров. Можно сэкономить 22% электричества 1
18.03.2026 В России создали ИИ-сервис, который ускоряет разработку катализаторов для нефтегаза и водородной энергетики в 5 раз 1
17.03.2026 Технология ученых ТПУ меньше чем за минуту заставляет керамику светиться 1
24.02.2026 Физики обнаружили новый путь протекания тока в нанотранзисторах 1
22.01.2026 Интеграция ДНК-оригами с 2D-материалами открывает путь к дальнейшей миниатюризации электроники 1
13.01.2026 Ученые ТПУ нашли способ управлять электрическими свойствами графена с помощью воды 1
08.12.2025 В России запущено облако, через которое открыт доступ к двум квантовым компьютерам 1
04.12.2025 Центр инноваций «Ланит» и МИСИС объявили о старте образовательного партнерства 1
01.12.2025 В ТПУ разработали источники питания для магнитов синхротрона «Сила» 1
16.10.2025 МФТИ выпустил «Мегавольт» — уникальный испытательный электробагги 1
14.10.2025 В НГУ разработан конструктор нелинейных моделей композиционных материалов 1
28.08.2025 В России откроют новый завод полного цикла по производству чипов 1
10.07.2025 Студент НГУ разработал программное обеспечение для настройки ускорителя СКИФ 1
09.07.2025 Русские, китайцы и американцы получили нанопровод, который позволит создавать электронику размером с молекулу 2
16.06.2025 Ученые НГУ и ВолгГТУ создали цифрового помощника разработчика эластомеров 2
09.06.2025 Квантовый расчет в 50 раз эффективнее: российские учёные оптимизировали алгоритм изучения молекул 1
12.05.2025 Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов 1
05.05.2025 Ученые ТПУ разработали новый тип изоляции для высоковольтных систем 1
05.05.2025 Химики ТПУ объяснили аномалию «светящихся» молекул-олигомеров для создания гибких дисплеев 1
18.04.2025 Ученые усовершенствовали метод создания сверхтонких проводов для микроэлектроники 1
16.04.2025 Учёт симметрии помог нейросети в 2 раза точнее предсказывать свойства материалов 1
18.03.2025 Университет МИСИС и СПбПУ создают исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 1
03.03.2025 Легендарный глава Intel: Компанию нельзя дробить, лучше распустить совет директоров 1
17.02.2025 Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен 1
14.02.2025 Ученые НИТУ МИСИС напечатали модель раковой опухоли на 3D-биопринтере 1
11.02.2025 В НГТУ НЭТИ предложили использовать метод детонационного напыления для получения композиционных покрытий электротехнического назначения 1
07.02.2025 Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998 1
29.01.2025 В России впервые началось производство литий-ионных аккумуляторов для БПЛА 1

Публикаций - 208, упоминаний - 224

Материаловедение и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Intel Corporation 12811 5
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 5
Sony 6739 4
Lenovo Motorola 3566 4
Google LLC 12688 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Microsoft Corporation 25775 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
Прометей - Prometey 55 3
Nvidia Corp 4002 3
Motorola Inc 1156 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Yandex - Яндекс 9215 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Dassault Systemes 235 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
GVA - Global Venture Alliance - Глобальный венчурный альянс 13 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Nano Diamond Battery 6 2
Открытые технологии 732 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 2
Делайт 2000 - DeLight 42 2
UCap Power - Maxwell Technologies 4 2
ННГУ - СКТ-Приволжье НОЦ - Приволжский научно-образовательный центр суперкомпьютерных технологий 1 1
Томскнанотех - Межведомственный центр нанотехнологий 1 1
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 13 1
Квантом 11 1
EPAM Solutions - Thoughtcorp 7 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 15 1
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Наукоград - технопарк 156 4
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Композит 99 3
Engelhard 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
Центр перспективных технологий НПП 2 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 10 1
ИБС - Инновационные беспилотные системы - Транспорт будущего 14 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 2 1
ЦНИИТМАШ НПО - Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения - Научно-производственное объединение 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Газпром ПАО 1493 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Boeing 1031 1
Газпром нефть 725 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
Carl Zeiss AG 307 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 6
РНФ - Российский научный фонд 201 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 10 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 10 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 31 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 32
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 29
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 24
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 18
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 17
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 15
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 12
Микроскоп - Microscope 347 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 10
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 10
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 9
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 9
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 7
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 7
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 7
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 19 4
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 4
Apple iPhone 6 4861 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
FreePik 1841 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 7 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Nvidia Tesla GPU 198 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Dassault Systemes - 3DExperience 76 2
Intel Xeon E 197 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Cisco CVD - Cisco Validated Design 30 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 2
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 2
DESY European XFEL - X-Ray Free Electron Laser 5 2
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Apple Cover Flow 14 1
HPE AlphaServer 70 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Linux OS 11533 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 1
Путин Владимир 3454 7
Черникова Алевтина 51 6
Rogers John - Роджерс Джон 12 3
Иванов Сергей 405 3
Ortiz Christine - Ортиз Кристина 2 2
Talapatra Saikat - Талапатра Сайкат 2 2
Ajayan Pulickel - Аджаян Пуликель 9 2
Zaidi Navid - Заиди Навид 2 2
Bennett Vann - Беннетт Ванн 2 2
Федоров Алексей 142 2
Шухов Замир 6 2
Комлев Владимир 35 2
Шевелев Александр 10 2
Райгородский Андрей 51 2
Фурсенко Андрей 128 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Сорокин Павел 9 2
Рыжов Николай 9 2
Свидиненко Юрий 14 2
Моисеев Николай 5 2
Горынин Игорь 2 2
Балушев Станислав 2 2
Скринский Александр 2 2
Bardeen John - Бардин Джон 2 1
Дубровинская Наталья 4 1
Маковельский Олег 2 1
Орлов Виктор 1 1
van Leeuwenhoek Antoni - ван Левенгук Антони 5 1
Руденский Геннадий 1 1
Кулипанов Геннадий 2 1
Коробец Борис 3 1
Саркисян Тигран 2 1
Щеголев Владислав 1 1
Енгибарян Баграт 3 1
Пичугина Татьяна 1 1
Касимцев Анатолий 1 1
Masri Edgar - Масри Эдгар 4 1
Rischka Klaus - Ришка Клаус 1 1
Мясникова Маргарита 1 1
Minteer Shelley - Минтир Шелли 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 21
Япония 13807 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 16
Германия - Федеративная Республика 13221 16
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Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 12
Европа 24963 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - СФО - Новосибирск 4875 10
Индия - Bharat 5869 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Южная Корея - Республика 7051 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 6
США - Джорджия 335 6
Швеция - Королевство 3781 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Канада 5081 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
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Италия - Итальянская Республика 4508 3
Венгрия 855 3
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Турция - Турецкая республика 2620 3
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Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 110
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 37
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 12
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 6
ЦКП - Центр коллективного проектирования 29 6
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Phys.org 972 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Physical Review Letters 164 4
Nature 832 3
New Scientist 1448 3
e4 Engineering 107 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Space Daily 528 2
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Nature Nanotechnology 24 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
РИА Новости 1033 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Wired - Издание 276 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Ars Technica 450 1
Fortune 211 1
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УралПолит.Ru 8 1
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MIT Technology Review 66 1
EurekAlert 291 1
Nanotechweb 92 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
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