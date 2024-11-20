ЭЛАР ЭларСкан
- Сканеры ЭларСкан входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.
- ЭларСкан А2-600РА позволяет получать образы с оптическим разрешением до 600 dpi и сканировать широкоформатные документы до А2+. Встроенный компьютер и отечественное ПО позволяют получать PDF файлы с возможностью полнотекстового поиска.
|20.11.2024
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Метрические книги Московской области можно будет изучать онлайн
баз данных документов. Отечественные планетарные сканеры линейки «ЭларСкан», два устройства модели «ЭларСкан А2-600РА» и комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А1-600КС», помогут ускорить
|25.10.2024
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Голицынский пограничный институт ФСБ оцифрует документы на «ЭларСкан»
ведений Погранслужбы России поставлен современный отечественный комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». Голицынский пограничн
|03.10.2024
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В Курганской области оцифровывают документы времен Великой Отечественной войны на «ЭларСкан»
архив социально-политической истории Курганской области поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600Р для создания электронных копий наиболее ценных и востребованных оригиналов.
|26.09.2024
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Библиотека университета МИИГАиК оцифрует старинные атласы и карты на «ЭларСкан»
геодезии и картографии (МИИГАиК) поставлен отечественный комплекс высококачественного сканирования «ЭларСкан А1-600КС» для оцифровки крупноформатных оригиналов. Об этом CNews сообщили представи
|19.09.2024
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Периодические издания Сахалина оцифруют на «ЭларСкан»
кой областной универсальной научной библиотеке ведут оцифровку фондов на новом планетарном сканере «ЭларСкан А2-800РА». В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке («СахОУНБ») акти
|11.09.2024
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В Донбассе оцифруют издания XVI-XVII веков
«Луганский краеведческий музей» по федеральной программе «Культура» поставлен отечественный сканер «ЭларСкан А2-600Р» для оцифровки редких и ценных оригиналов. Об этом CNews сообщил представите
|14.08.2024
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В Воронеже обновили парк цифрового оборудования «Элар»
риалов является одним из основополагающих направлений работы отдела. Поставка планетарного сканера «ЭларСкан А2-600КС» поможет сотрудникам архива в создании высококачественных электронных копий
|07.08.2024
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В Амурской области оцифруют нотариальные документы на «ЭларСкан»
В Нотариальную палату Амурской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р», оснащенный отечественным ПО «СканИмидж» для управления процессами сканиров
|31.07.2024
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В Санкт-Петербурге на «ЭларСкан» оцифруют редкие и ценные экземпляры из фондов Театральной библиотеки
тербургскую Государственную Театральную библиотеку поставлен профессиональный отечественный сканер «ЭларСкан А2-400РА». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». «Элар» и Театральная
|17.07.2024
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В Якутии оцифруют ценные исторические материалы и выложат их в открытый доступ
С помощью нового отечественного сканера «ЭларСкан А2-400Р» Национальный архив Республики Саха создаст электронные копии для тысяч стра
|12.07.2024
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Лермонтов в цифре – в Пятигорске на «ЭларСкан» оцифруют большой архив документов
В Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова поставлен планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600Р для создания электронных копий материалов, связанных со знаменитым писателе
|10.07.2024
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На «ЭларСкан» оцифруют документы и фотографии первого русского Нобелевского лауреата академика Павлова
В Мемориальный музей-усадьбу академика И.П. Павлова поставлены два отечественных сканера «ЭларСкан А2-400Р» для оцифровки различных коллекций, связанных с жизнью выдающегося физиолога
|05.06.2024
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«ЭларСкан» поможет пополнить электронную библиотеку на Кузбассе
Отечественный планетарный сканер ЭларСкан А3-Н поставлен в центральную городскую библиотеку им. Н.К. Крупской в Ленинске-Кузне
|29.05.2024
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Нотариальные документы Тамбовской области оцифруют на отечественном сканере
В Тамбовскую областную нотариальную палату поставлен планетарный сканер «ЭларСкан А3». Об этом CNews сообщили представители «Элар». В настоящее время Тамбовская облас
|15.05.2024
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Редкие книги и документы Томской области оцифруют на «ЭларСкан»
ой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина начнут оцифровку на новом планетарном сканере «ЭларСкан А1-600КС». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». Газетные архивы, ред
|03.04.2024
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Редкие издания о жизни и творчестве Пушкина оцифруют на планетарном сканере «ЭларСкан А2-400Р»
В Псковский государственный университет поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400Р» для создания электронных копий ценных книг из фондов библиотеки учреждения.
|27.03.2024
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Документы об истории Сахалина оцифровывают на «ЭларСкан»
Государственный исторический архив Сахалинской области поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400», оснащенный российским ПО «СканИмидж» для управления процессами сканирования
|13.03.2024
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В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3»
В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3». Нотариальная палата Красноярского края объединяет 148 частнопрактикующих нотари
|28.02.2024
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В Саратове оцифруют книжные памятники и графику на «ЭларСкан»
За годы существования музея некоторые их них пришли в ветхое состояние и нуждаются в реставрации. "ЭларСкан" позволяет производить бережное сканирование благодаря специальной колыбели для разм
|13.02.2024
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Рукописи старообрядцев из фондов Пушкинского дома оцифровали на «ЭларСкан»
иг было оцифровано порядка 100 тыс. страниц древних рукописей на отечественном планетарном сканере «ЭларСкан» С2-800КС, в рамках научного проекта «История Письма Европейской цивилизации». «Книж
|08.02.2024
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Архивные документы Дальнего Востока оцифруют на «ЭларСкан»
Два отечественных планетарных сканера «ЭларСкан» А2-600КС поставлены в Государственный архив Приморского края. Об этом CNews сообщил
|31.01.2024
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Нотариальная палата Ростовской области оцифровывает документы с помощью «ЭларСкан»
В Нотариальную палату Ростовской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р», оснащенный отечественным ПО «СканИмидж» для управления процессами сканиров
|17.01.2024
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Виртуальный гербарий уникальных растений Кавказа создадут на «ЭларСкан»
ий Центрального Кавказа. Для оцифровки будет использоваться новый отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Федеральное государственное бю
|27.12.2023
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Нотариальные документы Липецкой области оцифруют на «ЭларСкан»
В Нотариальную палату Липецкой области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р», оснащенный отечественным ПО «СканИмидж» для управления процессами сканиров
|20.12.2023
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Рукописные и старопечатные книги Великого Новгорода будут оцифрованы при помощи «Эларcкан»
городский государственный объединенный музей-заповедник поставлен отечественный планетарный сканер «Эларcкан А2-600Р» для создания электронных копий редких изданий и старинных книг. Об этом CNe
|22.11.2023
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На «Эларскан» оцифруют дворянские дела и ревизские сказки Пензенской губернии
осударственный архив Пензенской области поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-450КС для оцифровки архивных дел толщиной более 600 страниц. Об этом CNews сообщ
|09.11.2023
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На «Эларскан» оцифруют газеты Волоколамского края с 1943 года
В Волоколамский библиотечный центр поставлен отечественный планетарный сканер «Эларскан» А2-400 для создания электронных копий различных краеведческих материалов. Волоколам
|02.11.2023
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Одна из старейших библиотек России оцифрует старинные книги и газеты на «Эларскан»
В Центральную универсальную научную библиотеку Ивановской области поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-600РА, с его помощью будут создавать базу электронного читального зала. Об этом CNews сообщили представители «Элар». Центральная универсальная научная библиотека Ивановской области
|24.10.2023
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Нотариальные документы Калиниградской области оцифруют на «Эларскан»
отариальную палату Калининградской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессами сканиров
|19.10.2023
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Фронтовые письма, старинные фотографии и книги оцифруют на «Эларскан»
В Зырянский краеведческий музей Томской области поставлен «Эларскан» А2-400Р для оцифровки особо ценных коллекций из основного и научно-вспомогательного
|04.10.2023
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На «Эларскан» оцифруют уникальные книги XVI-XVIII веков
В Курский областной краеведческий музей поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А1-600КС, с помощью которого планируется оцифровать десятки тысяч документов, в том числе, старинные и редкие издания. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар». ОБУК «Курс
|07.09.2023
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В Бурятии с помощью на «Эларскан» создадут цифровой гербарий лекарственных растений
ьскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова начали работу на комплексе планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р - с помощью отечественного оборудования будут оцифрованы наиболее ценные из
|23.08.2023
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В Республике Тыва на «Эларскан» оцифруют документы на старомонгольском языке
В Национальный архив республики Тыва поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-600Р. Об этом CNews сообщили представители «Элар». В Национальном архиве Республики Тыва хранятся редкие архивные документы, в том числе на старомонгольском языке, а также подшивки
|10.08.2023
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В Брянске на «Эларскан» оцифруют документы Брянского штаба партизанского движения
В 2023 г. в Государственный архив Брянской области был поставлен планетарный сканер «Эларскан» А2-600КС для создание электронных копий архивных документов. Об этом CNews сообщили
|02.08.2023
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В Бурятии оцифруют нотариальные документы на «Эларскан»
В Нотариальную палату Республики Бурятия поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессами сканиров
|04.07.2023
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В Новосибирске на «Эларскан» оцифруют документы о Героях Советского Союза
В «Государственный архив Новосибирской области» поставлен отечественный планетарный сканер «Эларскан А2-600Р». На профессиональном оборудовании будут оцифрованы наиболее ценные и востре
|21.06.2023
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В Удмуртии ведут оцифровку нотариальных документов на «Эларскан»
нотариальную палату Удмуртской республики поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессами сканиров
|31.05.2023
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В Мурманске оцифруют нотариальные документы на «Эларскан»
В Мурманскую областную нотариальную палату поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный передовым отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессам
|12.04.2023
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На Сахалине нотариальные документы оцифруют на «Эларскан»
ластную нотариальную палату поставлен современный отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р. Об этом CNews сообщили представители «Элар». Сахалинская областная нотариа
|28.03.2023
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Отечественные сканеры «Эларскан» поставлены в ППК «Роскадастр» для оцифровки Федерального фонда пространственных данных
Два новых сканера отечественного производства «Эларскан» А0 и «Эларскан» А2-400КС поставлены специалистам ППК «Роскадастр» для провед
ЭЛАР ЭларСкан и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузнецов Александр 123 7
|Мокеев Евгений 21 6
|Веригин Илья 33 4
|Иванов Евгений 42 4
|Андренюк Вадим 12 3
|Журавлев Сергей 16 3
|Буренков Виталий 3 3
|Вартанян Артём 11 3
|Коротков Виктор 5 2
|Евстигнеев Григорий 8 2
|Гай Анастасия 2 2
|Коробков Сергей 3 1
|Шендрик Анна 1 1
|Федотова Валентина 6 1
|Юмашева Юлия 1 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Андреева Мария 5 1
|Зубова Татьяна 2 1
|Буяков Алексей 1 1
|Дзюбин Алексей 5 1
|Ефанов Александр 3 1
|Деликат Анна 1 1
|Горький Максим 16 1
|Орловский Виктор 379 1
|Комиссаров Александр 16 1
|Антипова Ирина 1 1
|Шатравко Александр 3 1
|Антоневич Николай 1 1
|Шугаева Мария 4 1
|Меденцев Константин 97 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Сотин Денис 205 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Сидорина Елена 1 1
|Подшивалова Анна 1 1
|Кондрашкина Галина 1 1
|Якунина Тамара 1 1
|Рыженок Наталья 1 1
|Апарина Юлия 1 1
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