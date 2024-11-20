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ЭЛАР ЭларСкан


  • Сканеры ЭларСкан входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.
  • ЭларСкан А2-600РА позволяет получать образы с оптическим разрешением до 600 dpi и сканировать широкоформатные документы до А2+. Встроенный компьютер и отечественное ПО позволяют получать PDF файлы с возможностью полнотекстового поиска.

20.11.2024 Метрические книги Московской области можно будет изучать онлайн

баз данных документов. Отечественные планетарные сканеры линейки «ЭларСкан», два устройства модели «ЭларСкан А2-600РА» и комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А1-600КС», помогут ускорить
25.10.2024 Голицынский пограничный институт ФСБ оцифрует документы на «ЭларСкан»

ведений Погранслужбы России поставлен современный отечественный комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». Голицынский пограничн
03.10.2024 В Курганской области оцифровывают документы времен Великой Отечественной войны на «ЭларСкан»

архив социально-политической истории Курганской области поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600Р для создания электронных копий наиболее ценных и востребованных оригиналов.
26.09.2024 Библиотека университета МИИГАиК оцифрует старинные атласы и карты на «ЭларСкан»

геодезии и картографии (МИИГАиК) поставлен отечественный комплекс высококачественного сканирования «ЭларСкан А1-600КС» для оцифровки крупноформатных оригиналов. Об этом CNews сообщили представи
19.09.2024 Периодические издания Сахалина оцифруют на «ЭларСкан»

кой областной универсальной научной библиотеке ведут оцифровку фондов на новом планетарном сканере «ЭларСкан А2-800РА». В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке («СахОУНБ») акти
11.09.2024 В Донбассе оцифруют издания XVI-XVII веков

«Луганский краеведческий музей» по федеральной программе «Культура» поставлен отечественный сканер «ЭларСкан А2-600Р» для оцифровки редких и ценных оригиналов. Об этом CNews сообщил представите
14.08.2024 В Воронеже обновили парк цифрового оборудования «Элар»

риалов является одним из основополагающих направлений работы отдела. Поставка планетарного сканера «ЭларСкан А2-600КС» поможет сотрудникам архива в создании высококачественных электронных копий
07.08.2024 В Амурской области оцифруют нотариальные документы на «ЭларСкан»

В Нотариальную палату Амурской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р», оснащенный отечественным ПО «СканИмидж» для управления процессами сканиров
31.07.2024 В Санкт-Петербурге на «ЭларСкан» оцифруют редкие и ценные экземпляры из фондов Театральной библиотеки

тербургскую Государственную Театральную библиотеку поставлен профессиональный отечественный сканер «ЭларСкан А2-400РА». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». «Элар» и Театральная
17.07.2024 В Якутии оцифруют ценные исторические материалы и выложат их в открытый доступ

С помощью нового отечественного сканера «ЭларСкан А2-400Р» Национальный архив Республики Саха создаст электронные копии для тысяч стра
12.07.2024 Лермонтов в цифре – в Пятигорске на «ЭларСкан» оцифруют большой архив документов

В Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова поставлен планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600Р для создания электронных копий материалов, связанных со знаменитым писателе
10.07.2024 На «ЭларСкан» оцифруют документы и фотографии первого русского Нобелевского лауреата академика Павлова

В Мемориальный музей-усадьбу академика И.П. Павлова поставлены два отечественных сканера «ЭларСкан А2-400Р» для оцифровки различных коллекций, связанных с жизнью выдающегося физиолога
05.06.2024 «ЭларСкан» поможет пополнить электронную библиотеку на Кузбассе

Отечественный планетарный сканер ЭларСкан А3-Н поставлен в центральную городскую библиотеку им. Н.К. Крупской в Ленинске-Кузне
29.05.2024 Нотариальные документы Тамбовской области оцифруют на отечественном сканере

В Тамбовскую областную нотариальную палату поставлен планетарный сканер «ЭларСкан А3». Об этом CNews сообщили представители «Элар». В настоящее время Тамбовская облас
15.05.2024 Редкие книги и документы Томской области оцифруют на «ЭларСкан»

ой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина начнут оцифровку на новом планетарном сканере «ЭларСкан А1-600КС». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». Газетные архивы, ред
03.04.2024 Редкие издания о жизни и творчестве Пушкина оцифруют на планетарном сканере «ЭларСкан А2-400Р»

В Псковский государственный университет поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400Р» для создания электронных копий ценных книг из фондов библиотеки учреждения.
27.03.2024 Документы об истории Сахалина оцифровывают на «ЭларСкан»

Государственный исторический архив Сахалинской области поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400», оснащенный российским ПО «СканИмидж» для управления процессами сканирования
13.03.2024 В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3»

В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3». Нотариальная палата Красноярского края объединяет 148 частнопрактикующих нотари
28.02.2024 В Саратове оцифруют книжные памятники и графику на «ЭларСкан»

За годы существования музея некоторые их них пришли в ветхое состояние и нуждаются в реставрации. "ЭларСкан" позволяет производить бережное сканирование благодаря специальной колыбели для разм
13.02.2024 Рукописи старообрядцев из фондов Пушкинского дома оцифровали на «ЭларСкан»

иг было оцифровано порядка 100 тыс. страниц древних рукописей на отечественном планетарном сканере «ЭларСкан» С2-800КС, в рамках научного проекта «История Письма Европейской цивилизации». «Книж
08.02.2024 Архивные документы Дальнего Востока оцифруют на «ЭларСкан»

Два отечественных планетарных сканера «ЭларСкан» А2-600КС поставлены в Государственный архив Приморского края. Об этом CNews сообщил
31.01.2024 Нотариальная палата Ростовской области оцифровывает документы с помощью «ЭларСкан»

В Нотариальную палату Ростовской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р», оснащенный отечественным ПО «СканИмидж» для управления процессами сканиров
17.01.2024 Виртуальный гербарий уникальных растений Кавказа создадут на «ЭларСкан»

ий Центрального Кавказа. Для оцифровки будет использоваться новый отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Федеральное государственное бю
27.12.2023 Нотариальные документы Липецкой области оцифруют на «ЭларСкан»

В Нотариальную палату Липецкой области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р», оснащенный отечественным ПО «СканИмидж» для управления процессами сканиров
20.12.2023 Рукописные и старопечатные книги Великого Новгорода будут оцифрованы при помощи «Эларcкан»

городский государственный объединенный музей-заповедник поставлен отечественный планетарный сканер «Эларcкан А2-600Р» для создания электронных копий редких изданий и старинных книг. Об этом CNe
22.11.2023 На «Эларскан» оцифруют дворянские дела и ревизские сказки Пензенской губернии

осударственный архив Пензенской области поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-450КС для оцифровки архивных дел толщиной более 600 страниц. Об этом CNews сообщ
09.11.2023 На «Эларскан» оцифруют газеты Волоколамского края с 1943 года

В Волоколамский библиотечный центр поставлен отечественный планетарный сканер «Эларскан» А2-400 для создания электронных копий различных краеведческих материалов. Волоколам
02.11.2023 Одна из старейших библиотек России оцифрует старинные книги и газеты на «Эларскан»

В Центральную универсальную научную библиотеку Ивановской области поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-600РА, с его помощью будут создавать базу электронного читального зала. Об этом CNews сообщили представители «Элар». Центральная универсальная научная библиотека Ивановской области
24.10.2023 Нотариальные документы Калиниградской области оцифруют на «Эларскан»

отариальную палату Калининградской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессами сканиров
19.10.2023 Фронтовые письма, старинные фотографии и книги оцифруют на «Эларскан»

В Зырянский краеведческий музей Томской области поставлен «Эларскан» А2-400Р для оцифровки особо ценных коллекций из основного и научно-вспомогательного
04.10.2023 На «Эларскан» оцифруют уникальные книги XVI-XVIII веков

В Курский областной краеведческий музей поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А1-600КС, с помощью которого планируется оцифровать десятки тысяч документов, в том числе, старинные и редкие издания. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар». ОБУК «Курс
07.09.2023 В Бурятии с помощью на «Эларскан» создадут цифровой гербарий лекарственных растений

ьскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова начали работу на комплексе планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р - с помощью отечественного оборудования будут оцифрованы наиболее ценные из
23.08.2023 В Республике Тыва на «Эларскан» оцифруют документы на старомонгольском языке

В Национальный архив республики Тыва поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-600Р. Об этом CNews сообщили представители «Элар». В Национальном архиве Республики Тыва хранятся редкие архивные документы, в том числе на старомонгольском языке, а также подшивки
10.08.2023 В Брянске на «Эларскан» оцифруют документы Брянского штаба партизанского движения

В 2023 г. в Государственный архив Брянской области был поставлен планетарный сканер «Эларскан» А2-600КС для создание электронных копий архивных документов. Об этом CNews сообщили
02.08.2023 В Бурятии оцифруют нотариальные документы на «Эларскан»

В Нотариальную палату Республики Бурятия поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессами сканиров
04.07.2023 В Новосибирске на «Эларскан» оцифруют документы о Героях Советского Союза

В «Государственный архив Новосибирской области» поставлен отечественный планетарный сканер «Эларскан А2-600Р». На профессиональном оборудовании будут оцифрованы наиболее ценные и востре
21.06.2023 В Удмуртии ведут оцифровку нотариальных документов на «Эларскан»

нотариальную палату Удмуртской республики поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессами сканиров
31.05.2023 В Мурманске оцифруют нотариальные документы на «Эларскан»

В Мурманскую областную нотариальную палату поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный передовым отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессам
12.04.2023 На Сахалине нотариальные документы оцифруют на «Эларскан»

ластную нотариальную палату поставлен современный отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р. Об этом CNews сообщили представители «Элар». Сахалинская областная нотариа
28.03.2023 Отечественные сканеры «Эларскан» поставлены в ППК «Роскадастр» для оцифровки Федерального фонда пространственных данных

Два новых сканера отечественного производства «Эларскан» А0 и «Эларскан» А2-400КС поставлены специалистам ППК «Роскадастр» для провед

Публикаций - 135, упоминаний - 294

ЭЛАР ЭларСкан и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 130
ЭЛАР - ПроСофт-ПК 20 3
Microbox 4 2
Oracle Corporation 6687 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
ДИМИ-Центр - DIMI-Center 2 1
8213 1
Xerox 1139 1
Canon 1397 1
Scansystem Ltda 1 1
Konica Minolta 406 1
ATIZ Innovation 4 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Microsoft Corporation 24624 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
МегаФон 8804 1
Cisco Systems 5114 1
OpenText 207 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Directum - Директум 1089 1
UseTech - Юзтех Интеграция 50 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Gelarm - Геларм 36 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Supra 35 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Лазеры и аппаратура НПЦ 9 1
Тексел 7 1
Комос Групп 14 2
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина ФГБУК - Бахрушинский музей - Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина - Литературно-Театральный музей Императорской Академии наук 6 2
Курский областной краеведческий музей 3 2
Вологодский поисковый отряд 1 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Роснефть - РН-Самотлорнефтегаз 9 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Elaboro Agnieszka Borowiecka 1 1
Почта России ПАО 2112 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Я.Н.С. Аудит АКГ - Янс-Аудит 1 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 1
Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка 2 1
Беловский музейно-выставочный центр МАУ 1 1
Музей Анны Ахматовой 3 1
Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда 2 1
НЛМ РБ - Национальный литературный музей Республики Башкортостан 1 1
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова 1 1
Луганский краеведческий музей ГБУК ЛНР 1 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 2
Фонд президентских грантов 14 1
ГКУ РА Нацархив - Национальный архив Республики Адыгея Государственное казенное учреждение Республики Адыгея 1 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 35 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 28 1
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 11 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правительство Брянской области - Брянская областная Дума - органы государственной власти 6 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
Оцифровка - Digitization 4540 126
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 82
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 37
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 23
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 3
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Электронная библиотека - Electronic Library 134 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Электронный документ - Electronic document 1454 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 40
ЭЛАР ПланСкан 116 16
ЭЛАР СканИмидж 15 15
Архивный фонд РФ 100 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 4
ЭЛАР Контекст 12 4
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 10 3
ЭЛАР Архив АИС 11 3
ЭЛАР Саперион 43 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
ЭЛАР ПауэрСкан 19 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 3
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
ЭЛАР ЭЛАРобот 7 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Linux OS 9936 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 2
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Московский каршеринг 3 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 28 1
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КриптоПро JCP СКЗИ 13 1
Администрация Президента РФ - Электронный архив Президента РФ 4 1
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Кузнецов Александр 123 7
Мокеев Евгений 21 6
Веригин Илья 33 4
Иванов Евгений 42 4
Андренюк Вадим 12 3
Журавлев Сергей 16 3
Буренков Виталий 3 3
Вартанян Артём 11 3
Коротков Виктор 5 2
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Гай Анастасия 2 2
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