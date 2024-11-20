ЭЛАР ЭларСкан

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Нотариальные документы Тамбовской области оцифруют на отечественном сканере В Тамбовскую областную нотариальную палату поставлен планетарный сканер «ЭларСкан А3». Об этом CNews сообщили представители «Элар». В настоящее время Тамбовская облас

Редкие книги и документы Томской области оцифруют на «ЭларСкан» ой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина начнут оцифровку на новом планетарном сканере «ЭларСкан А1-600КС». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар». Газетные архивы, ред

Редкие издания о жизни и творчестве Пушкина оцифруют на планетарном сканере «ЭларСкан А2-400Р» В Псковский государственный университет поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400Р» для создания электронных копий ценных книг из фондов библиотеки учреждения.

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В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3» В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3». Нотариальная палата Красноярского края объединяет 148 частнопрактикующих нотари

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Виртуальный гербарий уникальных растений Кавказа создадут на «ЭларСкан» ий Центрального Кавказа. Для оцифровки будет использоваться новый отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Федеральное государственное бю

Нотариальные документы Липецкой области оцифруют на «ЭларСкан» В Нотариальную палату Липецкой области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р», оснащенный отечественным ПО «СканИмидж» для управления процессами сканиров

Рукописные и старопечатные книги Великого Новгорода будут оцифрованы при помощи «Эларcкан» городский государственный объединенный музей-заповедник поставлен отечественный планетарный сканер «Эларcкан А2-600Р» для создания электронных копий редких изданий и старинных книг. Об этом CNe

На «Эларскан» оцифруют дворянские дела и ревизские сказки Пензенской губернии осударственный архив Пензенской области поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-450КС для оцифровки архивных дел толщиной более 600 страниц. Об этом CNews сообщ

На «Эларскан» оцифруют газеты Волоколамского края с 1943 года В Волоколамский библиотечный центр поставлен отечественный планетарный сканер «Эларскан» А2-400 для создания электронных копий различных краеведческих материалов. Волоколам

Одна из старейших библиотек России оцифрует старинные книги и газеты на «Эларскан» В Центральную универсальную научную библиотеку Ивановской области поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-600РА, с его помощью будут создавать базу электронного читального зала. Об этом CNews сообщили представители «Элар». Центральная универсальная научная библиотека Ивановской области

Нотариальные документы Калиниградской области оцифруют на «Эларскан» отариальную палату Калининградской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессами сканиров

Фронтовые письма, старинные фотографии и книги оцифруют на «Эларскан» В Зырянский краеведческий музей Томской области поставлен «Эларскан» А2-400Р для оцифровки особо ценных коллекций из основного и научно-вспомогательного

На «Эларскан» оцифруют уникальные книги XVI-XVIII веков В Курский областной краеведческий музей поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А1-600КС, с помощью которого планируется оцифровать десятки тысяч документов, в том числе, старинные и редкие издания. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар». ОБУК «Курс

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В Республике Тыва на «Эларскан» оцифруют документы на старомонгольском языке В Национальный архив республики Тыва поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-600Р. Об этом CNews сообщили представители «Элар». В Национальном архиве Республики Тыва хранятся редкие архивные документы, в том числе на старомонгольском языке, а также подшивки

В Брянске на «Эларскан» оцифруют документы Брянского штаба партизанского движения В 2023 г. в Государственный архив Брянской области был поставлен планетарный сканер «Эларскан» А2-600КС для создание электронных копий архивных документов. Об этом CNews сообщили

В Бурятии оцифруют нотариальные документы на «Эларскан» В Нотариальную палату Республики Бурятия поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессами сканиров

В Новосибирске на «Эларскан» оцифруют документы о Героях Советского Союза В «Государственный архив Новосибирской области» поставлен отечественный планетарный сканер «Эларскан А2-600Р». На профессиональном оборудовании будут оцифрованы наиболее ценные и востре

В Удмуртии ведут оцифровку нотариальных документов на «Эларскан» нотариальную палату Удмуртской республики поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессами сканиров

В Мурманске оцифруют нотариальные документы на «Эларскан» В Мурманскую областную нотариальную палату поставлен российский комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р, оснащенный передовым отечественным ПО «Сканимидж» для управления процессам

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