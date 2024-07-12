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СЭД Архивное делопроизводство СХЭД Системы хранения электронных документов EIA Enterprise Information Archiving Корпоративное электронное архивирование информации электронный архив electronic archiving цифровое сохранение

СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение


12.07.2024 Лермонтов в цифре – в Пятигорске на «ЭларСкан» оцифруют большой архив документов

ный собирал сведения в архивах, которые в годы ВОВ погибли, и его рукописи остались единственным источником информации по многим краеведческим темам». Элар В Пятигорске на «ЭларСкан» оцифруют большой архив документов «ЭларСкан» позволяет оцифровать даже ветхие документы в бережном бесконтактном режиме и получить электронные копии высокого качества, которые планируется использовать для публи
22.05.2024 НГУЭУ реализовал академический подход к хранению и архивированию документов в Directum RX

ованные процессы. На примере шести выстроенных в системе регламентов согласования вуз в дальнейшем самостоятельно настроил более 90 собственных схем. На следующем этапе приступили к внедрению модуля «Долговременный архив». Итогом стали перевод в цифру и оптимизация процессов передачи документов на длительное хранение, поиска и управления архивными данными. Если раньше, чтобы воспользоваться
25.10.2023 В «Государственной транспортной лизинговой компании» внедрят долговременный архив на базе Directum RX

ружает оперативные архивы других систем и позволяет быстро найти необходимую информацию, например, делать выписки. «Решение работает с любыми классами информационных систем, будь то ERP, CRM или ECM. Долговременный архив собирает и аккумулирует в себе контуры по всем системам, — сказал Сергей Шорин, руководитель отдела продаж «Акелон». — Наша цель — запустить решение с определенным объемом

18.09.2023 Вводятся новые правила хранения кадровых электронных документов

вного агентства (Росархива) № 77. С этого момента российские компании смогут передать на хранение в электронные архивы только те документы, которые соответствуют новым требованиям. Это касается
18.08.2022 Анастасия Меницкая: Разработка новой версии «Архивного дела» стала революционной как в функциональном, так и в техническом плане

«Клиентов ждет практически новый продукт» CNews: На рынок вышла версия 6.1 системы «Архивное дело». Расскажите, что ожидает настоящих и будущих клиентов? Анастасия Меницкая: Раз
16.11.2021 Скажи-ка, дядя, ведь не RAR’ом… Почему архивирование данных не менее важно, чем бэкап

, необходимы лишь время от времени. Между обращениями к ним могут проходить недели и даже месяцы. И для того, чтобы сохранить ретроданные и одновременно высвободить вычислительные мощности, применяют архивирование. В этом и состоит принципиальное отличие бэкапа от архивирования: в назначении копий данных, которые создаются во время этих операций. И применение резервного копирования не замен
20.03.2019 «ЭСВО» перевела электронный архив документов на платформу «Этлас»

мфортной работы, минимизации затрат на эксплуатацию и безболезненным процессом внедрения. Были предъявлены следующие требования к системе электронного архива: надежное и защищённое от попыток взломов хранение документов, гибкий и быстрый поиск среди хранящихся документов, с возможность настраивания параметров поиска, поддержка работы с юридически значимыми электронными документами, автомати
21.08.2018 «Племенная птицефабрика Лебяжье» организовала хранение документов в архиве «Этлас»

ментов с возможностью в дальнейшем включить его в полноценную систему документооборота. При выборе отдавалось предпочтение системе с наличием следующих функциональных возможностей: удобное и надежное хранение документов с быстрым поиском как по атрибутам, так и по содержимому документов; возможность быстрой и легкой настройки и внедрения системы под внутренние задачи птицефабрики силами сво
17.04.2017 «Гагарин-Инжиниринг» внедрила электронный архив документов «Этлас»

ктуры хранения любых типов документов; быструю автоматизированную пофайловую регистрацию и надежное хранение документов на сервере; гибкий и настраиваемый поиск документов; надежность хранения

28.02.2017 «Ависофтика» внедрила электронный архив документов от «Этлас-софт»

нтов, архивы которых находятся в разных местах. При этом за счет сокращения времени администрирования папок, разбросанных по корпоративной сети, вырос охват документов, переводимых в электронный вид. Хранение документов осуществляется полным комплектом, а история изменений документа легко отслеживается. В дальнейших планах «Ависофтики» — перевод в электронный архив технической документации

14.09.2016 ВТБ24 запустил электронный архив документов РКО юрлиц и ИП с помощью решения Syntellect

ет более 15 функциональных блоков, в том числе электронный архив клиентских и продуктовых досье, блок управления архивом бумажных документов и логистикой документов из точек продаж в центры хранения, электронные архивы документов по валютным сделкам, запросов госорганов (ФССП и ФНС), архив скан-образов паспортов и доверенностей клиентов-физических лиц, архивы электронных документов по пробл
12.05.2016 НИИМА «Прогресс» создал электронный архив документов на платформе «Этлас»

рпорации «Ростехнологии». Летом 2015 г. руководство отдела информационных технологий, в ходе изучения вопроса по систематизации хранения документов, рассмотрело различные предложения участников рынка электронных архивов. Основными требованиями к системе были: возможность создания произвольной структуры хранения документов; поддержка любых типов документов; высокая надежность хранения данных
28.04.2016 ЦФТ МГУ имени М.В. Ломоносова реализовал мульти архив документов на платформе «Этлас»

сех пользователей, разбили на группы и установили для них права доступа к своим сегментам. В то же время администратор системы в одном месте может контролировать все архивы контрагентов и собственный архив документов. Таким образом данная реализация позволила компании ЦФТ МГУ имени М.В. Ломоносова реализовать мульти архив хранения документов и сильно сэкономить средства контрагентов на прио
24.09.2015 Электронное хранилище префектуры САО пополнится на 28 тыс. документов

го из систем документооборота и делопроизводства более 28 тыс. архивных документов за 2008-2012 гг. «Электронные хранилища территориальных органов исполнительной власти являются частью Единой системы электронных архивов (ЕСЭА) Москвы, в которую также входят подсистемы электронных архивов столичного правительства, Главархива, городских предприятий и служб, - рассказывает руководитель

22.09.2015 Docs&Box организовала внеофисное хранение документов

ор компании Docs&Box Эльдос Жакупов. — Уникальность применения системы в том, что “Саперион” используется не только для управления собственной документацией, но и для предоставления услуг клиентам. С электронным архивом мы повысили качество наших услуг и упростили процесс структуризации документов заказчиков». Система электронного архива «ЭЛАР Саперион» поддерживает полный жизненный цикл уп
17.09.2015 Как создать электронный архив документов

ее заданным сценариям». Нагрузка на максимальной скорости Ключевыми критериями выбора сканеров государственными ведомствами и организациями, которым необходима массовая оцифровка документов, создание электронных архивов, являются скорость сканирования и максимальная дневная нагрузка. Такие мощные высокоскоростные сканирующие решения должны быть совместимы с ИТ-инфраструктурой и внутренними

22.09.2013 Электронные архивы – нелигитимны, но удобны

учить льготы. Согласно закону 210-ФЗ, чиновники не могут требовать от граждан информацию, которая находится в ведении государственных органов, так что им самим придется обращаться в архив через СМЭВ. Электронные архивы в регионах Уже реализованы и развиваются проекты по созданию единых информационных систем архивов в Самарской, Тюменской, Воронежской, Псковской областях, республике Мордовия
23.07.2013 «Микрон-Холдинг» создал электронный архив документов на базе «Этлас»

в, таким образом, надежность и эффективность работы всего предприятия в целом. Благодаря созданию электронного архива был осуществлен переход от работы с бумажной документацией к работе с современным электронным архивом. Внедрение системы позволило организовать единое информационное пространство документов для одновременного осуществления ввода, обработки и анализа бумажных и электронных до
05.07.2013 «СаровГидроМонтаж» создал архив документов на базе решения «Этлас»

Компания «СаровГидроМонтаж» создала архив документов на базе решения «Этлас». Целью организации электронного архива было сохранение архива проектов, которые были созданы за многие годы работы компании, а также формирование реестр
15.04.2013 «Средневолжская газовая компания» построила электронный архив документов на базе решения Directum

мпании “ИнфоСервис” выполнят необходимый объем работ качественно и в срок, — сообщил начальник управления информационных технологий СВГК Сергей Блинов. — В результате внедрения наша компания получила электронное хранилище, позволяющее централизованно хранить и управлять всей документацией. В будущем мы планируем еще модернизировать систему и в качестве исполнителей пригласить специалистов к
22.03.2013 «Логика бизнеса 2.0» модернизировала электронный архив документов «Альфа-Банка»

навания документов на основе Abbyy FlexiCapture и Abbyy FormReader обеспечивает массовую загрузку в архив документов из внешних источников. Создавать интеграционные связи между электронным архи
06.12.2012 «Бизнес и право» создает электронный архив документов на базе «Этлас»

Компания «Этлас-Софт» сообщила о том, что иркутская компания «Бизнес и право», специализирующаяся на консультировании в сфере бухгалтерского учета, создает архив документов на базе системы электронного архива «Этлас». Как рассказали CNews в «Этлас-Софт», целью организации электронного архива было формирование электронного реестра клиентских догово
03.10.2012 Digital Design разработала решение «Архивное делопроизводство»

ики подобных систем. В основе создания приложения лежит накопленный ИТ-интегратором опыт в создании электронных архивов на базе платформы DocsVision в различных компаниях и государственных орга
28.09.2012 «Проект Менеджмент» внедрил электронный архив документов «Этлас»

Благодаря системе «Этлас» компания «Проект Менеджмент» осуществила переход от работы с бумажной документацией к работе с современным электронным архивом. Внедрение системы позволило организовать единое информационное пространство между проектной и внутренней документацией для одновременного осуществления ввода, обработки и а
17.09.2012 «Этлас-софт» разработала новую подсистему «Архивное Дело»

Компания «Этлас-софт» сообщила о разработке новой подсистемы «Архивное Дело», предназначенной для полной автоматизации процесса систематизации и хранения архива бумажных документов. По словам разработчиков, новая подсистема предназначена для: создания и у
27.12.2011 «Элар» завершила очередной этап развертывания АСУ архивным делом Республики Мордовия

Корпорация «Элар» завершила очередной этап оцифровки архивных фондов и работы по развертыванию автоматизированной системы управления архивным делом Республики Мордовия (АСУАД РМ). Работы проводились в рамках целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 г.». Для реализации це
30.11.2011 Банк «Веста» перешел на электронное хранение документов с помощью ЦФТ

решение отличается высокой производительностью, масштабируемостью, а также возможностями интеграции в любую существующую в банке ИТ-инфраструктуру. Как ожидается, переход банка «Веста» на электронное хранение документов, помимо экономии ресурсов и сокращения хозяйственных расходов, снизит трудозатраты на сбор и распечатку документов, что, в свою очередь, позволит Операционному управлению ба
06.06.2011 ЭЛАР внедряет систему управления архивным делом Самарской области

Корпорация ЭЛАР сообщила о том, что проект по созданию системы управления архивным делом Самарской области (СО) в 2011 г. получит дальнейшее развитие. Первый этап проекта, включающий в себя создание подсистемы «электронный читальный зал Центрального государственного

22.04.2011 Вышла новая версия системы «Архивное Дело» от ЭОС

Компания Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) объявила о выпуске нового релиза системы «Архивное Дело» 4.2. Система представляет собой комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию работы архива организации в полном соответствии с требованиями действующих стандартов формирован
25.01.2011 В архивном отделе Администрации Ставрополя внедрены СЭД «Дело» и система «Архивное Дело»

кументооборота «Дело» и система управления документами (обеспечивающая функции архива организации) «Архивное Дело». По словам Светланы Антоновой, руководителя архивного отдела Администрации г.

11.11.2010 «САБМиллер Рус» автоматизировал архивирование первичной финансовой документации на базе решений SAP

вирования первичной финансовой документации в компании «САБМиллер Рус», подразделении международной пивоваренной компании SABMiller plc. В настоящее время автоматизированная система по согласованию и архивированию первичной финансовой документации, построенная в «САБМиллер Рус» на базе продуктов SAP Document Access и SAP Workflow, запущена в эксплуатацию. Как отмечается, система, предложенн
01.10.2010 В Минприроды Беларуси внедряется «Архивное Дело»

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды было принято решение о создании электронного архива с использованием программного продукта «Архивное Дело» (разработка компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Проект ведет эксклюзивный партнер ЭОС в Республике Беларусь – РУП «Центр электронного документооборота» БГУ. Технологами
09.09.2010 «Архивное дело» внедряют в розничной сети «Мария-Ра»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в розничной сети «Мария-Ра» продолжается автоматизация архивной службы на базе системы «Архивное дело» от ЭОС. Розничная сеть «Мария-Ра» включает более 200 магазинов на территории Западной Сибири. Соответственно, в процессе работы появляется огромное количество различной документа
17.08.2010 Федеральные суды общей юрисдикции оснастят системой электронных архивов

Совет судей РФ опубликовал на своем сайте текст постановления президиума «О возможности формирования электронных архивов федеральных судов общей юрисдикции» от 5 августа 2010 г. № 233 г., в соответствии с которым Судебному департаменту при Верховном Суде РФ предстоит обеспечить поэтапное прове
24.05.2010 Генеральная прокуратура России внедрила «Архивное Дело»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации внедрила систему «Архивное Дело». Проект выполнили специалисты ЭОС. Внедрение системы автоматизации управления архивом было связано с желанием заказчика упорядочить и ускорить работу, связанную с подготовкой сво
08.10.2009 Петербургский НИИ «Вектор» внедряет систему «Архивное Дело»

Петербургский научно-исследовательский институт «Вектор» приобрел систему «Архивное Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) для автоматизации работы с архивными документами. Поставку системы выполняет компания «Офис-Док», региональный представитель ЭОС в Се
06.10.2009 «Пенсионный КапиталЪ» интегрировал СЭД «БОСС-Референт» с электронным архивом Saperion

до 75 лет. Поскольку процент документов, которые будут необходимы на практике, сравнительно мал, то хранение документов в компании – весьма актуальная проблема. Кроме того значительный объем до
09.06.2009 ЭОС обновила «Архивное Дело» до версии 4.0

Компания «Электронные Офисные Системы» сообщила о выходе новой версии системы автоматизации учета документов архивного фонда – «Архивное Дело 4.0». «Архивное Дело» – система автоматизации учета документов архивного фонда – комплексное решение, призванное обеспечить безопасное хранение, оперативный доступ и эффект
19.03.2009 «Урало-Сибирский региональный центр» внедрил СЭД «Дело»

радиовещательная сеть» (РТРС) «Урало-Сибирский региональный центр» внедрены и успешно используются рабочие места системы электронного документооборота «Дело» и системы управления архивом предприятия «Архивное Дело». Напомним, что проект по автоматизации документооборота в структурах РТРС продолжался с апреля 2008 г. Предпосылками к внедрению на предприятии программных продуктов ЭОС стали зн
12.05.2008 «Эконацбанк» закупил лицензии системы «Архивное дело» от ЭОС

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что ЗАО «Эконацбанк» приобрел систему «Архивное дело». Внедрение системы и обучение пользователей осуществляют специалисты ЭОС. Отме

Публикаций - 1137, упоминаний - 1269

СЭД и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 981 164
ЭОС - Электронные офисные системы 1171 155
Microsoft Corporation 24349 96
Docsvision - ДоксВижн 997 88
7923 88
IBM - International Business Machines Corp 9391 85
Directum - Директум 1050 70
Oracle Corporation 6603 66
SAP SE 5198 64
АйТи 1345 48
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1160 48
Dell EMC 5000 48
Системы документооборота 492 46
Этлас Софт - Atlas Soft 114 40
InterTrust - ИнтерТраст 328 33
Xerox 1135 30
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 29
Broadcom - VMware 2311 29
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 701 29
Google LLC 11557 27
Крок - Croc 1768 24
HP Inc. 5652 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2117 24
TerraLink - ТерраЛинк 278 23
Корус Консалтинг ГК 1187 23
Ростелеком 9421 22
Digital Design - Диджитал Дизайн 531 22
Softline - Софтлайн 2574 22
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1685 21
OpenText 206 21
Cisco Systems 5061 20
Commvault 170 19
Летограф - Letograf 80 18
Цифра ГК 2346 17
Alfresco Software 144 17
АйТи - Аплана Группа компаний 169 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11661 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1445 14
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 200 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1590 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6921 28
Газпром ПАО 1306 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2726 25
Лента - Сеть розничной торговли 2003 20
Альфа-Банк 1710 16
ГПБ - Газпромбанк 1053 15
Татнефть 222 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 464 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 625 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1569 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 12
Мосэнерго ПАО 126 12
Роснефть НК - нефтяная компания 508 11
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 231 10
РЖД - Российские железные дороги 1841 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 479 8
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 8
Россети Ленэнерго 1700 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 781 7
Транснефть 295 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 425 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 328 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 252 6
Сургутнефтегаз - СНГ 257 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 186 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 901 5
ВТБ - ВТБ24 664 5
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 148 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 163 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 4
Почта России ПАО 2075 4
Газпром нефть 593 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2172 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 315 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 210 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 423 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2756 56
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11040 55
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4838 52
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5694 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4514 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3224 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3741 28
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2377 24
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4320 23
Росархив - Федеральное архивное агентство 128 23
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 105 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1816 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 21
Федеральное казначейство России 1721 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2643 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1903 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1174 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3209 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1332 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3025 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1052 14
Судебная власть - Judicial power 2262 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 786 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2951 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 720 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5275 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1339 11
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 756 11
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 209 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1880 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 423 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 563 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 247 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 618 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 950 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1331 7
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 204 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 306 6
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 14
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1411 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 627 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6222 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 64 3
Метро Международная ассоциация 4 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 24 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2700 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 290 2
Единая Россия - Политическая партия 289 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 281 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 703 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 9 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 10 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 250 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12133 650
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29321 524
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62282 436
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47468 404
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9499 216
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11270 198
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28600 192
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23359 186
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17411 184
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9011 174
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10785 163
Электронный документ - Electronic document 1413 153
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12059 152
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3688 150
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15303 139
Оцифровка - Digitization 4352 138
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20223 132
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1229 124
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12441 123
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5478 114
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25471 109
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10650 106
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10385 102
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 868 101
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6367 100
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11457 99
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24399 92
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13717 86
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6441 82
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8264 79
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11614 77
Проверка контрагентов 1926 73
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9441 71
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 5818 70
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4944 67
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4027 66
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10541 62
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3818 61
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7037 59
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12329 58
Microsoft Windows 15333 62
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4865 60
Linux OS 9511 50
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 135 50
Microsoft SharePoint Products and Technologies 800 47
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1938 47
Microsoft SharePoint Server 702 45
Архивный фонд РФ 96 41
ЭОС Дело-web 206 38
Microsoft Office 3633 37
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1002 34
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 377 34
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 257 33
Microsoft SQL Server 1583 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1366 32
ЭОС eDocLib ECM-платформа 109 29
Microsoft Windows 2000 8661 28
Microsoft Exchange 1397 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 952 27
ЭОС Дело СЭД 204 25
Docsvision СЭД - ECM-система 236 25
Apple iOS 7522 23
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2221 23
Google Android 13682 23
Abbyy FlexiCapture 161 22
Microsoft Office Excel 1166 21
Microsoft Outlook 1362 21
Apple iPad 3826 20
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1106 20
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 249 19
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 19
Directum СЭД - ECM-система 288 18
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 297 17
Oracle Java - язык программирования 2969 17
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1245 17
Обращения граждан 224 16
IBM FileNet 119 16
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 292 16
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 183 16
InterTrust - CompanyMedia 157 16
Курьянов Сергей 162 25
Макаров Станислав 117 14
Андреев Владимир 93 12
Бейдер Александр 75 12
Ипатов Вадим 84 10
Романов Дмитрий 65 10
Баласанян Владимир 45 9
Мякишева Марина 84 8
Храмцовская Наталья 45 8
Путин Владимир 3064 7
Бейлезон Олег 32 7
Яппаров Тагир 99 7
Шушкин Дмитрий 95 7
Демидов Михаил 133 6
Пухов Евгений 12 6
Махлин Дмитрий 83 6
Сенкевич Виктор 30 6
Иванова Елена 79 6
Mancini John - Манчини Джон 13 6
Шелястина Елена 14 6
Вартанян Артём 11 5
Дергачева Светлана 35 5
Истомин Константин 56 5
Лосев Сергей 46 5
Круглов Максим 26 5
Бушмелев Сергей 44 5
Филимонов Сергей 46 5
Бабинцев Василий 24 5
Лукин Глеб 19 5
Житнюк Павел 33 5
Кастильо Игорь 24 4
Будин Алексей 22 4
Головин Дмитрий 28 4
Котов Виталий 40 4
Кирьянова Александра 111 4
Земской Николай 15 4
Потемин Павел 7 4
Суровцева Евгения 5 4
Рубанов Владимир 74 4
Подбуцкий Георгий 35 4
Россия - РФ - Российская федерация 138497 631
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41944 223
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13953 100
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51489 81
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16836 80
Европа 21569 66
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14049 53
Казахстан - Республика 5409 44
Украина 7513 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7129 34
Беларусь - Белоруссия 5483 33
Германия - Федеративная Республика 12536 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13206 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2735 23
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2142 23
Россия - СФО - Новосибирск 4152 22
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2795 22
Япония 13190 22
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1231 20
Земля - планета Солнечной системы 10264 19
Россия - УФО - Тюменская область 1088 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16502 19
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1509 18
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2348 16
Россия - ЮФО - Ростовская область 1454 16
Франция - Французская Республика 7750 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3792 15
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1475 14
Молдавия - Республика Молдова 703 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2556 13
Африка - Африканский регион 3416 13
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1166 13
Ближний Восток 2889 13
Италия - Итальянская Республика 4305 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2820 12
Украина - Киев 1118 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2962 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2624 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1210 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1852 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49179 371
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46544 278
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27769 139
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5793 112
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13336 112
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12744 111
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7320 93
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10597 82
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23133 81
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7297 71
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9382 70
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5631 69
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7658 68
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17606 67
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5457 63
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5230 58
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7686 57
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5840 56
Страхование - Страховое дело - Insurance 5606 54
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15855 52
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8232 51
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6716 49
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2997 47
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5829 46
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4008 44
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3283 42
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2631 42
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9641 42
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2814 40
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2125 40
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5081 35
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2083 32
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 386 31
Кредитование - Сrediting - Заём 6518 31
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10716 31
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4552 30
Аудит - аудиторский услуги 2507 30
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2247 29
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2035 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5522 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11158 16
Открытые системы ИД 173 10
Forbes - Форбс 745 5
Ведомости 887 4
PCweek 30 4
TAdviser - Центр выбора технологий 378 2
WikiLeaks 118 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1269 2
Из рук в руки - irr.ru 65 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 70 2
Известия ИД 590 2
CNews - ZOOM.CNews 1818 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 2
Nextgov 22 1
CNews TV 747 1
Ananova 250 1
Россия К - телеканал 28 1
ScienceDaily 400 1
HPC.ru 117 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Компьютерра 41 1
РБК Daily 91 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 240 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 15 1
ComputerWorld 144 1
Юность - радиостанция 39 1
Newsweek 38 1
Госрасходы - портал 68 1
Fortune 204 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 77 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 1
IDG - International Data Group 99 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 609 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 965 1
РИА Новости 877 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5868 1
The Register - The Register Hardware 1488 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7900 52
IDC - International Data Corporation 4893 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3023 32
Gartner - Гартнер 3529 28
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 305 7
Forrester Research 819 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 584 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 5
Markets&Markets Research 110 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 4
IDC Healthcare Enterprise Data Management White Paper - IDC Health Insights 6 3
IDC Russia - IDC Россия 157 3
Harvey Spencer Associates 16 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
Mordor Intelligence 26 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 211 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 122 2
CNews Инновация года - награда 110 2
In-Stat/MDR 70 1
Fortune Global 500 285 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 1
Standish Group International - Standish Group 10 1
TAdviser IT Prize 7 1
Coleman Parkes 11 1
R2G - Research2Guidance 6 1
CNews Рынок ИТ-услуг 162 1
BCG - Boston Consulting Group 106 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
BroadGroup 6 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 123 1
Fortune Global 100 140 1
Oxford Economics 12 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Forrester Consulting 26 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 48 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 513 10
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 780 9
РАН - Российская академия наук 1808 6
РГБ - Российская государственная библиотека 94 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 225 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 513 4
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 53 3
ТГУ - Томский государственный университет 164 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 3
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 96 3
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 20 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1457 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 936 3
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 13 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 52 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 171 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 21 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 851 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 23 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 199 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 559 2
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 147 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 151 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 2
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 14 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 349 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 119 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 224 2
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 4 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 128 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 49 1
МЭИ - Московский энергетический институт 128 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
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