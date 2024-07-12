СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение

Лермонтов в цифре – в Пятигорске на «ЭларСкан» оцифруют большой архив документов ный собирал сведения в архивах, которые в годы ВОВ погибли, и его рукописи остались единственным источником информации по многим краеведческим темам». Элар В Пятигорске на «ЭларСкан» оцифруют большой архив документов «ЭларСкан» позволяет оцифровать даже ветхие документы в бережном бесконтактном режиме и получить электронные копии высокого качества, которые планируется использовать для публи

НГУЭУ реализовал академический подход к хранению и архивированию документов в Directum RX ованные процессы. На примере шести выстроенных в системе регламентов согласования вуз в дальнейшем самостоятельно настроил более 90 собственных схем. На следующем этапе приступили к внедрению модуля «Долговременный архив». Итогом стали перевод в цифру и оптимизация процессов передачи документов на длительное хранение, поиска и управления архивными данными. Если раньше, чтобы воспользоваться

В «Государственной транспортной лизинговой компании» внедрят долговременный архив на базе Directum RX ружает оперативные архивы других систем и позволяет быстро найти необходимую информацию, например, делать выписки. «Решение работает с любыми классами информационных систем, будь то ERP, CRM или ECM. Долговременный архив собирает и аккумулирует в себе контуры по всем системам, — сказал Сергей Шорин, руководитель отдела продаж «Акелон». — Наша цель — запустить решение с определенным объемом

Вводятся новые правила хранения кадровых электронных документов вного агентства (Росархива) № 77. С этого момента российские компании смогут передать на хранение в электронные архивы только те документы, которые соответствуют новым требованиям. Это касается

Анастасия Меницкая: Разработка новой версии «Архивного дела» стала революционной как в функциональном, так и в техническом плане «Клиентов ждет практически новый продукт» CNews: На рынок вышла версия 6.1 системы «Архивное дело». Расскажите, что ожидает настоящих и будущих клиентов? Анастасия Меницкая: Раз

Скажи-ка, дядя, ведь не RAR’ом… Почему архивирование данных не менее важно, чем бэкап , необходимы лишь время от времени. Между обращениями к ним могут проходить недели и даже месяцы. И для того, чтобы сохранить ретроданные и одновременно высвободить вычислительные мощности, применяют архивирование. В этом и состоит принципиальное отличие бэкапа от архивирования: в назначении копий данных, которые создаются во время этих операций. И применение резервного копирования не замен

«ЭСВО» перевела электронный архив документов на платформу «Этлас» мфортной работы, минимизации затрат на эксплуатацию и безболезненным процессом внедрения. Были предъявлены следующие требования к системе электронного архива: надежное и защищённое от попыток взломов хранение документов, гибкий и быстрый поиск среди хранящихся документов, с возможность настраивания параметров поиска, поддержка работы с юридически значимыми электронными документами, автомати

«Племенная птицефабрика Лебяжье» организовала хранение документов в архиве «Этлас» ментов с возможностью в дальнейшем включить его в полноценную систему документооборота. При выборе отдавалось предпочтение системе с наличием следующих функциональных возможностей: удобное и надежное хранение документов с быстрым поиском как по атрибутам, так и по содержимому документов; возможность быстрой и легкой настройки и внедрения системы под внутренние задачи птицефабрики силами сво

«Гагарин-Инжиниринг» внедрила электронный архив документов «Этлас» ктуры хранения любых типов документов; быструю автоматизированную пофайловую регистрацию и надежное хранение документов на сервере; гибкий и настраиваемый поиск документов; надежность хранения

«Ависофтика» внедрила электронный архив документов от «Этлас-софт» нтов, архивы которых находятся в разных местах. При этом за счет сокращения времени администрирования папок, разбросанных по корпоративной сети, вырос охват документов, переводимых в электронный вид. Хранение документов осуществляется полным комплектом, а история изменений документа легко отслеживается. В дальнейших планах «Ависофтики» — перевод в электронный архив технической документации

ВТБ24 запустил электронный архив документов РКО юрлиц и ИП с помощью решения Syntellect ет более 15 функциональных блоков, в том числе электронный архив клиентских и продуктовых досье, блок управления архивом бумажных документов и логистикой документов из точек продаж в центры хранения, электронные архивы документов по валютным сделкам, запросов госорганов (ФССП и ФНС), архив скан-образов паспортов и доверенностей клиентов-физических лиц, архивы электронных документов по пробл

НИИМА «Прогресс» создал электронный архив документов на платформе «Этлас» рпорации «Ростехнологии». Летом 2015 г. руководство отдела информационных технологий, в ходе изучения вопроса по систематизации хранения документов, рассмотрело различные предложения участников рынка электронных архивов. Основными требованиями к системе были: возможность создания произвольной структуры хранения документов; поддержка любых типов документов; высокая надежность хранения данных

ЦФТ МГУ имени М.В. Ломоносова реализовал мульти архив документов на платформе «Этлас» сех пользователей, разбили на группы и установили для них права доступа к своим сегментам. В то же время администратор системы в одном месте может контролировать все архивы контрагентов и собственный архив документов. Таким образом данная реализация позволила компании ЦФТ МГУ имени М.В. Ломоносова реализовать мульти архив хранения документов и сильно сэкономить средства контрагентов на прио

Электронное хранилище префектуры САО пополнится на 28 тыс. документов го из систем документооборота и делопроизводства более 28 тыс. архивных документов за 2008-2012 гг. «Электронные хранилища территориальных органов исполнительной власти являются частью Единой системы электронных архивов (ЕСЭА) Москвы, в которую также входят подсистемы электронных архивов столичного правительства, Главархива, городских предприятий и служб, - рассказывает руководитель

Docs&Box организовала внеофисное хранение документов ор компании Docs&Box Эльдос Жакупов. — Уникальность применения системы в том, что “Саперион” используется не только для управления собственной документацией, но и для предоставления услуг клиентам. С электронным архивом мы повысили качество наших услуг и упростили процесс структуризации документов заказчиков». Система электронного архива «ЭЛАР Саперион» поддерживает полный жизненный цикл уп

Как создать электронный архив документов ее заданным сценариям». Нагрузка на максимальной скорости Ключевыми критериями выбора сканеров государственными ведомствами и организациями, которым необходима массовая оцифровка документов, создание электронных архивов, являются скорость сканирования и максимальная дневная нагрузка. Такие мощные высокоскоростные сканирующие решения должны быть совместимы с ИТ-инфраструктурой и внутренними

Электронные архивы – нелигитимны, но удобны учить льготы. Согласно закону 210-ФЗ, чиновники не могут требовать от граждан информацию, которая находится в ведении государственных органов, так что им самим придется обращаться в архив через СМЭВ. Электронные архивы в регионах Уже реализованы и развиваются проекты по созданию единых информационных систем архивов в Самарской, Тюменской, Воронежской, Псковской областях, республике Мордовия

«Микрон-Холдинг» создал электронный архив документов на базе «Этлас» в, таким образом, надежность и эффективность работы всего предприятия в целом. Благодаря созданию электронного архива был осуществлен переход от работы с бумажной документацией к работе с современным электронным архивом. Внедрение системы позволило организовать единое информационное пространство документов для одновременного осуществления ввода, обработки и анализа бумажных и электронных до

«СаровГидроМонтаж» создал архив документов на базе решения «Этлас» Компания «СаровГидроМонтаж» создала архив документов на базе решения «Этлас». Целью организации электронного архива было сохранение архива проектов, которые были созданы за многие годы работы компании, а также формирование реестр

«Средневолжская газовая компания» построила электронный архив документов на базе решения Directum мпании “ИнфоСервис” выполнят необходимый объем работ качественно и в срок, — сообщил начальник управления информационных технологий СВГК Сергей Блинов. — В результате внедрения наша компания получила электронное хранилище, позволяющее централизованно хранить и управлять всей документацией. В будущем мы планируем еще модернизировать систему и в качестве исполнителей пригласить специалистов к

«Логика бизнеса 2.0» модернизировала электронный архив документов «Альфа-Банка» навания документов на основе Abbyy FlexiCapture и Abbyy FormReader обеспечивает массовую загрузку в архив документов из внешних источников. Создавать интеграционные связи между электронным архи

«Бизнес и право» создает электронный архив документов на базе «Этлас» Компания «Этлас-Софт» сообщила о том, что иркутская компания «Бизнес и право», специализирующаяся на консультировании в сфере бухгалтерского учета, создает архив документов на базе системы электронного архива «Этлас». Как рассказали CNews в «Этлас-Софт», целью организации электронного архива было формирование электронного реестра клиентских догово

Digital Design разработала решение «Архивное делопроизводство» ики подобных систем. В основе создания приложения лежит накопленный ИТ-интегратором опыт в создании электронных архивов на базе платформы DocsVision в различных компаниях и государственных орга

«Проект Менеджмент» внедрил электронный архив документов «Этлас» Благодаря системе «Этлас» компания «Проект Менеджмент» осуществила переход от работы с бумажной документацией к работе с современным электронным архивом. Внедрение системы позволило организовать единое информационное пространство между проектной и внутренней документацией для одновременного осуществления ввода, обработки и а

«Этлас-софт» разработала новую подсистему «Архивное Дело» Компания «Этлас-софт» сообщила о разработке новой подсистемы «Архивное Дело», предназначенной для полной автоматизации процесса систематизации и хранения архива бумажных документов. По словам разработчиков, новая подсистема предназначена для: создания и у

«Элар» завершила очередной этап развертывания АСУ архивным делом Республики Мордовия Корпорация «Элар» завершила очередной этап оцифровки архивных фондов и работы по развертыванию автоматизированной системы управления архивным делом Республики Мордовия (АСУАД РМ). Работы проводились в рамках целевой программы «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 г.». Для реализации це

Банк «Веста» перешел на электронное хранение документов с помощью ЦФТ решение отличается высокой производительностью, масштабируемостью, а также возможностями интеграции в любую существующую в банке ИТ-инфраструктуру. Как ожидается, переход банка «Веста» на электронное хранение документов, помимо экономии ресурсов и сокращения хозяйственных расходов, снизит трудозатраты на сбор и распечатку документов, что, в свою очередь, позволит Операционному управлению ба

ЭЛАР внедряет систему управления архивным делом Самарской области Корпорация ЭЛАР сообщила о том, что проект по созданию системы управления архивным делом Самарской области (СО) в 2011 г. получит дальнейшее развитие. Первый этап проекта, включающий в себя создание подсистемы «электронный читальный зал Центрального государственного

Вышла новая версия системы «Архивное Дело» от ЭОС Компания Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) объявила о выпуске нового релиза системы «Архивное Дело» 4.2. Система представляет собой комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию работы архива организации в полном соответствии с требованиями действующих стандартов формирован

В архивном отделе Администрации Ставрополя внедрены СЭД «Дело» и система «Архивное Дело» кументооборота «Дело» и система управления документами (обеспечивающая функции архива организации) «Архивное Дело». По словам Светланы Антоновой, руководителя архивного отдела Администрации г.

«САБМиллер Рус» автоматизировал архивирование первичной финансовой документации на базе решений SAP вирования первичной финансовой документации в компании «САБМиллер Рус», подразделении международной пивоваренной компании SABMiller plc. В настоящее время автоматизированная система по согласованию и архивированию первичной финансовой документации, построенная в «САБМиллер Рус» на базе продуктов SAP Document Access и SAP Workflow, запущена в эксплуатацию. Как отмечается, система, предложенн

В Минприроды Беларуси внедряется «Архивное Дело» В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды было принято решение о создании электронного архива с использованием программного продукта «Архивное Дело» (разработка компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Проект ведет эксклюзивный партнер ЭОС в Республике Беларусь – РУП «Центр электронного документооборота» БГУ. Технологами

«Архивное дело» внедряют в розничной сети «Мария-Ра» Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в розничной сети «Мария-Ра» продолжается автоматизация архивной службы на базе системы «Архивное дело» от ЭОС. Розничная сеть «Мария-Ра» включает более 200 магазинов на территории Западной Сибири. Соответственно, в процессе работы появляется огромное количество различной документа

Федеральные суды общей юрисдикции оснастят системой электронных архивов Совет судей РФ опубликовал на своем сайте текст постановления президиума «О возможности формирования электронных архивов федеральных судов общей юрисдикции» от 5 августа 2010 г. № 233 г., в соответствии с которым Судебному департаменту при Верховном Суде РФ предстоит обеспечить поэтапное прове

Генеральная прокуратура России внедрила «Архивное Дело» Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации внедрила систему «Архивное Дело». Проект выполнили специалисты ЭОС. Внедрение системы автоматизации управления архивом было связано с желанием заказчика упорядочить и ускорить работу, связанную с подготовкой сво

Петербургский НИИ «Вектор» внедряет систему «Архивное Дело» Петербургский научно-исследовательский институт «Вектор» приобрел систему «Архивное Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) для автоматизации работы с архивными документами. Поставку системы выполняет компания «Офис-Док», региональный представитель ЭОС в Се

«Пенсионный КапиталЪ» интегрировал СЭД «БОСС-Референт» с электронным архивом Saperion до 75 лет. Поскольку процент документов, которые будут необходимы на практике, сравнительно мал, то хранение документов в компании – весьма актуальная проблема. Кроме того значительный объем до

ЭОС обновила «Архивное Дело» до версии 4.0 Компания «Электронные Офисные Системы» сообщила о выходе новой версии системы автоматизации учета документов архивного фонда – «Архивное Дело 4.0». «Архивное Дело» – система автоматизации учета документов архивного фонда – комплексное решение, призванное обеспечить безопасное хранение, оперативный доступ и эффект

«Урало-Сибирский региональный центр» внедрил СЭД «Дело» радиовещательная сеть» (РТРС) «Урало-Сибирский региональный центр» внедрены и успешно используются рабочие места системы электронного документооборота «Дело» и системы управления архивом предприятия «Архивное Дело». Напомним, что проект по автоматизации документооборота в структурах РТРС продолжался с апреля 2008 г. Предпосылками к внедрению на предприятии программных продуктов ЭОС стали зн