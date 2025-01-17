«ООО «СКТВ Плюс» начало использование электронной очереди «Этлас» Компания ООО «СКТВ Плюс», один из ведущих операторов в области телекоммуникаций и предоставляющий полный спектр услуг по подключению и обслуживанию абонентов, внедрила систему электронной очереди «Этлас». Это решение было адаптировано под конкретные запросы заказчика и позволило существенно улучшить качество обслуживания посетителей, повысив оперативность работы с клиентами. Об этом CNew

«Композит» внедрил систему электронного архива «Этлас» ООО «Композит», российский производитель инновационных материалов, завершил самостоятельную настройку и внедрение системы Электронный архив «Этлас» версии 7.1 для организации внутреннего документооборота и эффективного управления архивными данными. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-Софт». Компания «Композит

КГ «Маяк» завершила внедрение и адаптацию системы электронного архива «Этлас» КГ «Маяк», консалтинговая компания, внедрила и начала использовать систему электронного архива «Этлас» версии 7.0. Внедрение прошло в марте 2024 г., система обеспечила повышение эффективности обработки документов и ускорение доступа к архиву. КГ «Маяк» специализируется на предоставлении с

ООО «Техпроект-ПОСМ» расширяет возможности документооборота с системой электронного архива «Этлас» ООО «Техпроект-ПОСМ» внедрило электронный архив «Этлас» версии 7.1 в комплектации «Стандарт», став одним из предприятий, самостоятельно настро

«ГОСТ.Лаб» подключила дополнительные возможности электронного архива «Этлас» Компания «ГОСТ.Лаб» подключила дополнительные возможности системы электронного архива «Этлас» версии 7.0, получив доступ к новой функциональности. «ГОСТ.Лаб» — это лаборатория восстановления данных. Компания имеет представительства в 80 регионах России, ведет активную деятельност

Подтверждена совместимость СЭД «Этлас» с ОС «Атлант» «Этлас-софт», разработчик программных решений для эффективного управления документооборотом, и

Подтверждена совместимость СЭД «Этлас» и «Ред ОС» независимого цифрового рабочего места были проведены тесты, подтвердившие полную совместимость СЭД «Этлас» и «Ред ОС» («Ред Софт») и возможность их совместного использования. СЭД «Этлас»

Проведение успешных тестов совместимости СЭД «Этлас» и ОС «Альт» («Базальт СПО») табильным программным обеспечением выполнены тесты, подтвердившие отличную совместимость между СЭД «Этлас» и ОС «Альт» («Базальт СПО»). Их выполнение демонстрирует возможность совместного испол

Электронный архив в Орловском государственном институте культуры Специалисты Орловского государственного института культуры выполнили настройку и внедрение системы электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-Софт». «Орловский государственный институт культуры» — образовательное учреждение, осуществляющее подготовку специалистов в о

ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» начал работу с электронным архивом «Этлас» ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» внедрил и начал активное использование системы электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-Софт». «Красногорский завод им. С. А. Зверева» — российское предприятие России в области оптико-электронного и оптического пр

В экосистему совместимых продуктов ОС «Атлант» вошел новый софт– СЭД «Этлас» «Этлас-Софт», разработчик программных решений для эффективного управления документооборотом, и

Внедрение электронного архива «Этлас» в ООО «Многопрофильный медицинский центр» Компания ООО «Многопрофильный медицинский центр» внедрила и начала практическое использование электронного архива «Этлас» версии 7.0. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт». ООО «ММЦ» занимается предоставлением широкого перечня медицинских услуг. В процессе предоставления услуг, р

Обновление электронного архива «Этлас» в Управлении капитального строительства Свердловской области ГКУ СО «УКС Свердловской области» обновило электронный архив «Этлас» и перешло на использование последней версии системы 7.0. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт». Управление капитальным строительством Свердловской области вед

Внедрение и настройка электронного архива «Этлас» в Администрацию муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Администрация муниципального образования «Муринское городское поселение» начала использование электронного архива «Этлас». Внедрение системы позволило значительно сократить расходы на его ведение и обслуживание, а также упростить работу с документацией, сделав процесс максимально быстрым. Об этом CNews сооб

Нотариальная палата Санкт-Петербурга внедрила ЭДО «Этлас» Профессиональное некоммерческое объединение нотариусов «Нотариальная палата Санкт-Петербурга» внедрила и использует электронный документооборот «Этлас» версии 7.0. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт», разработчика ПО. Нотариальная палата Санкт-Петербурга функционирует с 1993 г. Она объединяет нотариусов, зан

Новгородская областная нотариальная палата внедрила электронный архив «Этлас» Новгородская областная нотариальная палата внедрила в свою работу электронный архив «Этлас». Использование современного программного обеспечения гарантирует, что нотариальные действия совершаются в кратчайшие сроки и в точном соответствии с действующим законодательством Российс

Fortis внедрила электронный архив «Этлас» Компания Fortis (Москва), предоставляющая услуги архивного хранения документов, использует для работы со складом бумажных оригиналов электронный архив «Этлас» версии 6.6 в комплектации «Про». Компания Fortis развивает одну из востребованных в Москве услуг – архивное хранение документов. Базой для обработки и хранения документов служит складско

Сеть магазинов Castorama внедрила электронный архив «Этлас» Сеть магазинов для дома, дачи и ремонта Castorama для работы с архивом бухгалтерской и финансовой документации внедрила и использует электронный архив «Этлас», что позволило оптимизировать расходы на архивное дело и повысило эффективность делопроизводства в компании. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт». В России ги

«Ферреро Руссия» внедрила электронный архив «Этлас» «Ферреро Руссия» внедрила и использует для работы со складом бухгалтерских документов электронный архив «Этлас». Такое решение позволило кардинально снизить расходы на содержание архива, при этом работать с документами стало удобнее. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт»

«Енисейский объединённый банк» внедрил электронный архив «Этлас» АИКБ «Енисейский объединённый банк» (Красноярск) внедрил и использует в работе электронный архив «Этлас», интегрированный с финансовыми и бухгалтерскими программами в единое информационное пространство. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт». «Енисейский объединённ

Филиал «Колымаэнерго» внедрил электронный архив «Этлас» Филиал «Колымаэнерго» — «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» — использует в работе электронный архив «Этлас». Его внедрение в компании — первый этап перехода на электронный документооборот. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт». «Колымаэнерго» – самый крупный в респуб

«Ооберон истейт» внедрила электронный архив «Этлас» Московская компания «Ооберон истейт» для работы с документацией использует электронный архив «Этлас». Нововведение позволило освободить сотрудников компании от рутины и оптимизировать бизнес процессы. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт». Деятельность «Ооберо

ЮУТПП внедрила электронный архив «Этлас» во-промышленная палата» совершенствует свою работу и внедряет современные методы ведения делопроизводства. Теперь вместо объёмного и громоздкого бумажного архива в Союзе используют электронный архив «Этлас». Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлал-софт». Совместно с органами исполнительными и законодательной власти Челябинской области ЮУТПП решает ключевые задачи социально-эконо

«Южное горно-строительное управление» расширяет использование электронного документооборота «Южное горно-строительное управление» масштабирует электронный документооборот и увеличивает количество рабочих мест для электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт». Строительство — сложный бизнес. Каждый объект, даже если это типовой многоэтажный дом, по-своему уникален. Если же гово

«Айртехно» внедрила электронный архив «Этлас» Специалисты «Этлас-софт» завершили настройку и внедрение электронного архива в компании «Айртехно», занимающейся оптовыми поставками машин и оборудования. Теперь благодаря оптимизации документооборота специ

Электронный архив внедрен в работу ЦНИИмаш АО «ЦНИИмаш» использует в работе электронный архив «Этлас» версии 6.6. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт». Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (АО «ЦНИИмаш») — многоплановая и широкопрофиль

«Инфорсер инжиниринг» перешла на ЭДО с использованием электронного архива «Этлас» «Инфорсер инжиниринг» перешла на электронный документооборот с использованием электронного архива «Этлас» версии 6.6. «Инфорсер» координирует работу группы компаний в сферах информационных технологий, строительства, сервисной и эксплуатационной поддержки. Это довольно большой объём ежедневно

Электронный документооборот в муниципалитете: меньше ошибок, выше эффективность работы Финансовый отдел Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области использует в работе систему электронного документооборота «Этлас» версии 6.6. Работа государственных и муниципальных учреждений строго регламентирована. Документы сопровождают каждый этап рассмотрения проблемы, выработки, согласования и принятия решени

Крымский медицинский колледж внедрил электронную очередь «Этлас» Крымский медицинский колледж внедрил электронную очередь «Этлас»: подавать документы на поступление в колледж и сдавать вступительные экзамены стало удобнее. У каждого абитуриента есть причины для беспокойства. Сначала надо подать документы в выбранно

«Биофорте-лаб» перешла на электронный архив в биотехнологических исследованиях «Биофорте-лаб», занимающаяся научными исследованиями и разработками в области биотехнологий, перешла на электронный документооборот с использованием электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас». Научные исследования — довольно специфическая область деятельности. Многие полагают, что ученые заняты исключительно постро

АО «Челябинский автомеханический завод» использует электронный архив «Этлас» Компания «Этлас-софт» выпустила очередное обновление для системы электронного архива. «Челябинский автомеханический завод» перешел на работу с новой версией. Об этом CNews сообщили представители «Этла

Электронный архив «Этлас» в ЗАО «Южное горно-строительное управление» Строительная компания «Южное горно-строительное управление» использует для хранения производственной, финансовой и проектной документации электронный архив «Этлас». ЗАО «Южное горно-строительное управление» расположено в г. Сочи в Краснодарском крае — проектирование и строительство в этой местности дополнительно осложняется горными условиями. Чтобы

«Контраст» совершенствует юридическое сопровождение объектов недвижимости Компания «Контраст» (г. Москва), оказывающая весь комплекс услуг по оценке экспертизе недвижимости и земельно-имущественным вопросам теперь использует в своей работе электронный архив «Этлас». Об этом CNews сообщили представители «Этлас-софт». Юридическое сопровождение объектов недвижимости — с точки зрения документооборота, один из наиболее трудоемких и сложных видов

Компания «ЭСВО» использует электронный архив «Этлас» Компания «ЭСВО», разработчик авиационных учебно-тренировочных средств приобрела и внедрила электронный архив «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт» «ЭСВО» занимается разработкой и созданием авиационных тренажеров уже более 30 лет. За это время специалисты компании ра

«Рус-телетот» внедрила электронный архив «Этлас» «Этлас-софт» сообщила о внедрении электронного архива «Этлас» в компании «Рус-телетот». Основной вид деятельности «Рус-телетот» — организация заключения пари, организация и проведение аза

Fortis внедрила электронный архив «Этлас» Компания Fortis (Москва), предоставляющая услуги архивного хранения документов, внедрила электронный архив «Этлас» версии 6.6 в комплектации «Про». Он используется для работы со складом бумажных оригиналов Компания Fortis развивает одну из востребованных в Москве услуг – архивное хранение документов.

Совет депутатов муниципального округа Якиманка (г. Москва) расширяет использование СЭД «Этлас». оматизировать прием обращений граждан, получаемых по электронной почте; • обеспечить удаленную работу с документами из любой точки страны. Внедрение и настройку системы электронного документооборота «Этлас» в комплектации «Стандарт» провели специалисты компании-разработчика. В ходе этой работы они сформировали группы пользователей с распределением прав доступа, произвели настройку карточек

Электронный документооборот и учебный процесс. Опыт школы №6 г. Надым льная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» использует электронный документооборот «Этлас» версии 6.6 в комплектации «Стандарт». Об этом CNews сообщили представители компании ко

«РТ-Техсервис» использует в своей работе систему электронного документооборота «Этлас». Компания ООО «РТ-Техсервис», входящая в госкорпорацию «Ростех» использует в своей работе систему электронного документооборота «Этлас». Об этом CNews сообщили представители «Этлас-софт». В силу специфики деятельности ООО «РТ-Техсервис» в компании используется большой объем различной документации — распорядительно