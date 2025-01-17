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Этлас Софт Этлас ЭДО Этлас СЭД


СЭД Этлас - система электронного документооборота и управления бизнес-процессами, которая позволяет полностью автоматизировать работу с документами в организации, существенно повысить производительность её сотрудников, оптимизировать их взаимодействие, упростить выполнение решаемых ими задач.


17.01.2025 «ООО «СКТВ Плюс» начало использование электронной очереди «Этлас»

Компания ООО «СКТВ Плюс», один из ведущих операторов в области телекоммуникаций и предоставляющий полный спектр услуг по подключению и обслуживанию абонентов, внедрила систему электронной очереди «Этлас». Это решение было адаптировано под конкретные запросы заказчика и позволило существенно улучшить качество обслуживания посетителей, повысив оперативность работы с клиентами. Об этом CNew
20.12.2024 «Композит» внедрил систему электронного архива «Этлас»

ООО «Композит», российский производитель инновационных материалов, завершил самостоятельную настройку и внедрение системы Электронный архив «Этлас» версии 7.1 для организации внутреннего документооборота и эффективного управления архивными данными. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-Софт». Компания «Композит
06.12.2024 КГ «Маяк» завершила внедрение и адаптацию системы электронного архива «Этлас»

КГ «Маяк», консалтинговая компания, внедрила и начала использовать систему электронного архива «Этлас» версии 7.0. Внедрение прошло в марте 2024 г., система обеспечила повышение эффективности обработки документов и ускорение доступа к архиву. КГ «Маяк» специализируется на предоставлении с
03.12.2024 ООО «Техпроект-ПОСМ» расширяет возможности документооборота с системой электронного архива «Этлас»

ООО «Техпроект-ПОСМ» внедрило электронный архив «Этлас» версии 7.1 в комплектации «Стандарт», став одним из предприятий, самостоятельно настро
09.08.2024 «ГОСТ.Лаб» подключила дополнительные возможности электронного архива «Этлас»

Компания «ГОСТ.Лаб» подключила дополнительные возможности системы электронного архива «Этлас» версии 7.0, получив доступ к новой функциональности. «ГОСТ.Лаб» — это лаборатория восстановления данных. Компания имеет представительства в 80 регионах России, ведет активную деятельност
12.07.2024 Подтверждена совместимость СЭД «Этлас» с ОС «Атлант»

«Этлас-софт», разработчик программных решений для эффективного управления документооборотом, и
21.06.2024 Подтверждена совместимость СЭД «Этлас» и «Ред ОС»

независимого цифрового рабочего места были проведены тесты, подтвердившие полную совместимость СЭД «Этлас» и «Ред ОС» («Ред Софт») и возможность их совместного использования. СЭД «Этлас»
14.06.2024 Проведение успешных тестов совместимости СЭД «Этлас» и ОС «Альт» («Базальт СПО»)

табильным программным обеспечением выполнены тесты, подтвердившие отличную совместимость между СЭД «Этлас» и ОС «Альт» («Базальт СПО»). Их выполнение демонстрирует возможность совместного испол
31.05.2024 Электронный архив в Орловском государственном институте культуры

Специалисты Орловского государственного института культуры выполнили настройку и внедрение системы электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-Софт». «Орловский государственный институт культуры» — образовательное учреждение, осуществляющее подготовку специалистов в о
27.05.2024 ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» начал работу с электронным архивом «Этлас»

ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» внедрил и начал активное использование системы электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-Софт». «Красногорский завод им. С. А. Зверева» — российское предприятие России в области оптико-электронного и оптического пр
23.01.2024 В экосистему совместимых продуктов ОС «Атлант» вошел новый софт– СЭД «Этлас»

«Этлас-Софт», разработчик программных решений для эффективного управления документооборотом, и
01.12.2023 Внедрение электронного архива «Этлас» в ООО «Многопрофильный медицинский центр»

Компания ООО «Многопрофильный медицинский центр» внедрила и начала практическое использование электронного архива «Этлас» версии 7.0. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт». ООО «ММЦ» занимается предоставлением широкого перечня медицинских услуг. В процессе предоставления услуг, р
20.10.2023 Обновление электронного архива «Этлас» в Управлении капитального строительства Свердловской области

ГКУ СО «УКС Свердловской области» обновило электронный архив «Этлас» и перешло на использование последней версии системы 7.0. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт». Управление капитальным строительством Свердловской области вед
13.10.2023 Внедрение и настройка электронного архива «Этлас» в Администрацию муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Администрация муниципального образования «Муринское городское поселение» начала использование электронного архива «Этлас». Внедрение системы позволило значительно сократить расходы на его ведение и обслуживание, а также упростить работу с документацией, сделав процесс максимально быстрым. Об этом CNews сооб
16.06.2023 Нотариальная палата Санкт-Петербурга внедрила ЭДО «Этлас»

Профессиональное некоммерческое объединение нотариусов «Нотариальная палата Санкт-Петербурга» внедрила и использует электронный документооборот «Этлас» версии 7.0. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт», разработчика ПО. Нотариальная палата Санкт-Петербурга функционирует с 1993 г. Она объединяет нотариусов, зан
09.06.2023 Новгородская областная нотариальная палата внедрила электронный архив «Этлас»

Новгородская областная нотариальная палата внедрила в свою работу электронный архив «Этлас». Использование современного программного обеспечения гарантирует, что нотариальные действия совершаются в кратчайшие сроки и в точном соответствии с действующим законодательством Российс
19.05.2023 Fortis внедрила электронный архив «Этлас»

Компания Fortis (Москва), предоставляющая услуги архивного хранения документов, использует для работы со складом бумажных оригиналов электронный архив «Этлас» версии 6.6 в комплектации «Про». Компания Fortis развивает одну из востребованных в Москве услуг – архивное хранение документов. Базой для обработки и хранения документов служит складско
31.03.2023 Сеть магазинов Castorama внедрила электронный архив «Этлас»

Сеть магазинов для дома, дачи и ремонта Castorama для работы с архивом бухгалтерской и финансовой документации внедрила и использует электронный архив «Этлас», что позволило оптимизировать расходы на архивное дело и повысило эффективность делопроизводства в компании. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт». В России ги
24.03.2023 «Ферреро Руссия» внедрила электронный архив «Этлас»

«Ферреро Руссия» внедрила и использует для работы со складом бухгалтерских документов электронный архив «Этлас». Такое решение позволило кардинально снизить расходы на содержание архива, при этом работать с документами стало удобнее. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт»
17.03.2023 «Енисейский объединённый банк» внедрил электронный архив «Этлас»

АИКБ «Енисейский объединённый банк» (Красноярск) внедрил и использует в работе электронный архив «Этлас», интегрированный с финансовыми и бухгалтерскими программами в единое информационное пространство. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт». «Енисейский объединённ
10.03.2023 Филиал «Колымаэнерго» внедрил электронный архив «Этлас»

Филиал «Колымаэнерго» — «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» — использует в работе электронный архив «Этлас». Его внедрение в компании — первый этап перехода на электронный документооборот. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт». «Колымаэнерго» – самый крупный в респуб
03.03.2023 «Ооберон истейт» внедрила электронный архив «Этлас»

Московская компания «Ооберон истейт» для работы с документацией использует электронный архив «Этлас». Нововведение позволило освободить сотрудников компании от рутины и оптимизировать бизнес процессы. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт». Деятельность «Ооберо
17.02.2023 ЮУТПП внедрила электронный архив «Этлас»

во-промышленная палата» совершенствует свою работу и внедряет современные методы ведения делопроизводства. Теперь вместо объёмного и громоздкого бумажного архива в Союзе используют электронный архив «Этлас». Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлал-софт». Совместно с органами исполнительными и законодательной власти Челябинской области ЮУТПП решает ключевые задачи социально-эконо
10.02.2023 «Южное горно-строительное управление» расширяет использование электронного документооборота

«Южное горно-строительное управление» масштабирует электронный документооборот и увеличивает количество рабочих мест для электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт». Строительство — сложный бизнес. Каждый объект, даже если это типовой многоэтажный дом, по-своему уникален. Если же гово
27.01.2023 «Айртехно» внедрила электронный архив «Этлас»

Специалисты «Этлас-софт» завершили настройку и внедрение электронного архива в компании «Айртехно», занимающейся оптовыми поставками машин и оборудования. Теперь благодаря оптимизации документооборота специ
23.12.2022 Электронный архив внедрен в работу ЦНИИмаш

АО «ЦНИИмаш» использует в работе электронный архив «Этлас» версии 6.6. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт». Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (АО «ЦНИИмаш») — многоплановая и широкопрофиль
25.11.2022 «Инфорсер инжиниринг» перешла на ЭДО с использованием электронного архива «Этлас»

«Инфорсер инжиниринг» перешла на электронный документооборот с использованием электронного архива «Этлас» версии 6.6. «Инфорсер» координирует работу группы компаний в сферах информационных технологий, строительства, сервисной и эксплуатационной поддержки. Это довольно большой объём ежедневно
11.11.2022 Электронный документооборот в муниципалитете: меньше ошибок, выше эффективность работы

Финансовый отдел Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области использует в работе систему электронного документооборота «Этлас» версии 6.6. Работа государственных и муниципальных учреждений строго регламентирована. Документы сопровождают каждый этап рассмотрения проблемы, выработки, согласования и принятия решени
14.10.2022 Крымский медицинский колледж внедрил электронную очередь «Этлас»

Крымский медицинский колледж внедрил электронную очередь «Этлас»: подавать документы на поступление в колледж и сдавать вступительные экзамены стало удобнее. У каждого абитуриента есть причины для беспокойства. Сначала надо подать документы в выбранно
07.10.2022 «Биофорте-лаб» перешла на электронный архив в биотехнологических исследованиях

«Биофорте-лаб», занимающаяся научными исследованиями и разработками в области биотехнологий, перешла на электронный документооборот с использованием электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас». Научные исследования — довольно специфическая область деятельности. Многие полагают, что ученые заняты исключительно постро
11.08.2022 АО «Челябинский автомеханический завод» использует электронный архив «Этлас»

Компания «Этлас-софт» выпустила очередное обновление для системы электронного архива. «Челябинский автомеханический завод» перешел на работу с новой версией. Об этом CNews сообщили представители «Этла
15.07.2022 Электронный архив «Этлас» в ЗАО «Южное горно-строительное управление»

Строительная компания «Южное горно-строительное управление» использует для хранения производственной, финансовой и проектной документации электронный архив «Этлас». ЗАО «Южное горно-строительное управление» расположено в г. Сочи в Краснодарском крае — проектирование и строительство в этой местности дополнительно осложняется горными условиями. Чтобы
16.06.2022 «Контраст» совершенствует юридическое сопровождение объектов недвижимости

Компания «Контраст» (г. Москва), оказывающая весь комплекс услуг по оценке экспертизе недвижимости и земельно-имущественным вопросам теперь использует в своей работе электронный архив «Этлас». Об этом CNews сообщили представители «Этлас-софт». Юридическое сопровождение объектов недвижимости — с точки зрения документооборота, один из наиболее трудоемких и сложных видов

10.06.2022 Компания «ЭСВО» использует электронный архив «Этлас»

Компания «ЭСВО», разработчик авиационных учебно-тренировочных средств приобрела и внедрила электронный архив «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт» «ЭСВО» занимается разработкой и созданием авиационных тренажеров уже более 30 лет. За это время специалисты компании ра
05.04.2022 «Рус-телетот» внедрила электронный архив «Этлас»

«Этлас-софт» сообщила о внедрении электронного архива «Этлас» в компании «Рус-телетот». Основной вид деятельности «Рус-телетот» — организация заключения пари, организация и проведение аза
11.03.2022 Fortis внедрила электронный архив «Этлас»

Компания Fortis (Москва), предоставляющая услуги архивного хранения документов, внедрила электронный архив «Этлас» версии 6.6 в комплектации «Про». Он используется для работы со складом бумажных оригиналов Компания Fortis развивает одну из востребованных в Москве услуг – архивное хранение документов.
04.03.2022 Совет депутатов муниципального округа Якиманка (г. Москва) расширяет использование СЭД «Этлас».

оматизировать прием обращений граждан, получаемых по электронной почте; • обеспечить удаленную работу с документами из любой точки страны. Внедрение и настройку системы электронного документооборота «Этлас» в комплектации «Стандарт» провели специалисты компании-разработчика. В ходе этой работы они сформировали группы пользователей с распределением прав доступа, произвели настройку карточек

14.02.2022 Электронный документооборот и учебный процесс. Опыт школы №6 г. Надым

льная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» использует электронный документооборот «Этлас» версии 6.6 в комплектации «Стандарт». Об этом CNews сообщили представители компании ко
23.12.2021 «РТ-Техсервис» использует в своей работе систему электронного документооборота «Этлас».

Компания ООО «РТ-Техсервис», входящая в госкорпорацию «Ростех» использует в своей работе систему электронного документооборота «Этлас». Об этом CNews сообщили представители «Этлас-софт». В силу специфики деятельности ООО «РТ-Техсервис» в компании используется большой объем различной документации — распорядительно
26.11.2021 Компания «ГЭХ Благоустройство» применяет электронный архив «Этлас»

ООО «ГЭХ Благоустройство» (Москва), выполняющее общестроительные и специальные строительные работы, в своей деятельности теперь применяет электронный архив «Этлас» версии 6.6 с поддержкой юридически значимой ЭЦП. Для удобной и эффективной работы с документами компания «ГЭХ Благоустройство» внедрила в свою работу электронный архив «Этлас». Фу

Публикаций - 141, упоминаний - 168

Этлас Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Этлас Софт - Atlas Soft 119 114
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 72
Google LLC 11775 4
Системы документооборота 498 4
Oracle Corporation 6687 3
АйТи 1365 2
8213 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Базальт СПО - BaseALT 654 2
Компас 20 2
Fortis - Фортис 29 2
Applite - Атлант ГК 20 2
ITfabrica - Ай Ти Фабрика 1 1
Ростелеком 9699 1
Apple Inc 12099 1
X Corp - Twitter 2845 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
БАРС Груп 545 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Inforser - Инфорсер Инжиниринг - Инфорсер Север - Инфорсер Сервер 27 1
Ависофтика - Avisoftica 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Хабаровские домовые сети 3 1
Stimulsoft - Стимулсофт 17 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 41 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Совинтех - Современные информационные технологии 38 1
ЭСВО 2 2
Татнефть 226 2
ЧАМЗ - Челябинский автомеханический завод 2 2
Южное горно-строительное управление 2 2
Биотехимпэкс 2 2
Татнефть АЗС - сеть автозаправочных станций 8 2
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
УВЗ - УралВагонЗавод УБТ - Уральская большегрузная техника 1 1
Дом фармации НПО 1 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 12 1
Петербургская недвижимость 5 1
Александро-Невская мануфактура 1 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Газпром нефть 618 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Инвестгеосервис ГК 4 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Апрель Проект - Апрель-Девелопмент 1 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 25 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 10 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 38 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 1
СВЭМ - Северовостокэлектромонтаж 1 1
Гагарин-Инжиниринг 1 1
Саулит-Инжиниринг НПК 1 1
Рускобанк - Русский Торгово-промышленный Банк 3 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Алроса - Ленское ПТЭС - Ленское предприятие тепловых и электрических сетей 1 1
Аэропорты регионов УК 12 1
СГА УК - СтройГруппАвтоматика - Конструкторско-технологический центр 1 1
Газпром ПАО 1342 1
СевЗапТехника 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Енисейский Объединенный банк АИКБ 3 1
Castorama - Касторама 31 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 2
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 7 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Администрация Салехарда 3 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Центр ВНИИ ФГУП - ФЦК ГК РФ - Федерального центра каталогизации 3 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 83
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 53
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 38
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 18
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 15
Оцифровка - Digitization 4539 15
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 13
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 13
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 9
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 8
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Контроль исполнения - Execution control 875 5
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 4
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 4
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 151 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 4
Оповещение и уведомление - Notification 4605 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Google Tesseract 13 4
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Этлас Софт - Этлас Архивное дело - электронный архив 3 3
Linux OS 9936 2
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