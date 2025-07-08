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Аэропорты регионов УК
УК «Аэропорты Регионов» - аэропортовая компания России, основана в 2012 году. Под управлением УК «Аэропорты Регионов» находятся 10 аэропортов: Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Оренбурга и Тобольска. В 3 из них – Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и Оренбурге - компания реализует проекты комплексной модернизации аэропортовой инфраструктуры. По итогам 2023 года услугами аэропортов под управлением УК «Аэропорты Регионов» воспользовались более 17 млн пассажиров. Общий объем частных инвестиций в проекты, которыми оперирует компания, превышает 100 млрд рублей.
УПОМИНАНИЯ
Аэропорты регионов УК и организации, системы, технологии, персоны:
|Болгарин Евгений 4 4
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Фролов Алексей 22 1
|Орловский Виктор 393 1
|Кучеров Дмитрий 12 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Вожегова Мария 28 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Савин Сергей 95 1
|Панев Константин 3 1
|Симиляк Ксения 1 1
|Пантелеев Олег 7 1
|Барвинский Владимир 31 1
|Ковширко Александр 3 1
|Чернякович Илья 2 1
|Путин Владимир 3259 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
|Известия ИД 667 1
|Ведомости 1097 1
|Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 374 1
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