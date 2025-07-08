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Аэропорты регионов УК

Аэропорты регионов УК

УК «Аэропорты Регионов» - аэропортовая компания России, основана в 2012 году. Под управлением УК «Аэропорты Регионов» находятся 10 аэропортов: Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Оренбурга и Тобольска. В 3 из них – Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и Оренбурге - компания реализует проекты комплексной модернизации аэропортовой инфраструктуры. По итогам 2023 года услугами аэропортов под управлением УК «Аэропорты Регионов» воспользовались более 17 млн пассажиров. Общий объем частных инвестиций в проекты, которыми оперирует компания, превышает 100 млрд рублей.

 

УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 УК «Аэропорты Регионов» и «Сколтех» подписали соглашение о разработке газоанализатора взрывчатых веществ 4
05.12.2024 Аэропорт «Домодедово» избавляется от британского ПО и мигрирует на российское 1
14.11.2023 Россию отключают от международной доменной зоны .aero 1
14.07.2023 Авиакомпания «Россия» перешла на отечественный сервис розыска багажа 1
16.05.2023 Международный аэропорт Владивосток подключился к российской системе розыска багажа 1
12.12.2022 Apple не смогла зарегистрировать в России свой товарный знак. Все из-за Samsung 2
10.11.2021 «Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для аэропорта в Тобольске 1
22.08.2019 ТрансТелеКом стал основным оператором связи Международного аэропорта Саратова 1
12.08.2015 «Аэропорты регионов» перешли на электронный документооборот с генподрядчиком по строительству аэропорта в Ростове-на-Дону 3
24.12.2014 «Аэропорты Регионов» построили единый электронный архив строительной и проектной документации 2
08.04.2014 Евгений Болгарин - Мы хотим уйти от ручной регистрации пассажиров 2
25.06.2013 Модернизация ИТ-инфраструктуры: задачи и решения 1
25.06.2013 Крупнейшие инфраструктурные проекты реализуются благодаря госструктурам 1

Публикаций - 13, упоминаний - 21

Аэропорты регионов УК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10024 3
IBM - International Business Machines Corp 9484 2
SAP SE 5350 2
Oracle Corporation 6770 2
Корус Консалтинг ГК 1268 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 234 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1344 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1040 1
8552 1
Apple Inc 12323 1
Xiaomi 1838 1
Samsung Electronics 10401 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 1
Этлас Софт - Atlas Soft 129 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 1
УГМК АСК - УГМК Диджитал 2 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 125 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 456 1
Ростех - Азимут 75 1
2domains 4 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
WebKontrol - Веб Контроль 14 1
Северсталь Инфоком 80 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 88 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 27 4
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 10 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 2
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 453 2
РЖД - Российские железные дороги 1949 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Северсталь ПАО - Severstal 512 1
Ак Барс Банк 274 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Аэропорт Тобольск имени Семёна Ремезова 2 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 62 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Гагарин - международный аэропорт города Саратова - ИАТА: GSV, ИКАО: UWSG 3 1
Северсталь Российская сталь 23 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
Ростех - Вертолеты России 169 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 43 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 19 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 347 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 212 1
УГМК - ММСК - Медногорский медно-серный комбинат 2 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2765 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12200 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4658 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11507 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16533 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30832 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11979 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32324 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9750 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12667 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22070 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25034 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6964 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9486 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29552 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6009 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24873 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3872 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 582 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3019 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10974 2
Оповещение и уведомление - Notification 4985 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3770 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 528 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5518 2
FreePik 1189 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 638 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 1
Apple iPad 3889 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 42 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 180 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 152 1
Apple iPad Pro 299 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 358 1
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Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 46 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 4125 5
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 374 1
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