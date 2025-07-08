Аэропорты регионов УК

УК «Аэропорты Регионов» - аэропортовая компания России, основана в 2012 году. Под управлением УК «Аэропорты Регионов» находятся 10 аэропортов: Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Оренбурга и Тобольска. В 3 из них – Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и Оренбурге - компания реализует проекты комплексной модернизации аэропортовой инфраструктуры. По итогам 2023 года услугами аэропортов под управлением УК «Аэропорты Регионов» воспользовались более 17 млн пассажиров. Общий объем частных инвестиций в проекты, которыми оперирует компания, превышает 100 млрд рублей.