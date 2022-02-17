Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Samsung Galaxy S серия смартфонов

Samsung Galaxy S - серия смартфонов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.02.2022 Сверхдорогой флагманский смартфон Samsung оказался слабее древнего iPhone
12.01.2022 Samsung Galaxy S21 FE 5G поступил в продажу по всему миру
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM
20.05.2021 Клиенты «Билайн» теперь могут звонить через Wi-Fi со смартфонов Samsung в Москве и области
05.05.2021 Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений
16.04.2021 Лучшие смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM
23.03.2021 Tele2 подарит 1 ТБ интернета покупателям Samsung Galaxy S21
18.03.2021 Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов
15.01.2021 Первый взгляд на флагманскую линейку Samsung Galaxy S21
12.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны
19.10.2020 Samsung готовит к выходу флагманский смартфон S21 Ultra с камерой небывалых размеров. Видео
09.10.2020 Смартфон Galaxy S20 FE поступил в продажу в России. Цена
24.07.2020 Samsung представляет технологию электронного паспорта в Galaxy S20
02.07.2020 Samsung и МТС провели тестирование 5G на Galaxy S20 Ultra
15.06.2020 Samsung представила Galaxy S20+ и Galaxy Buds+ BTS Edition. Цены
07.05.2020 Лучшие смартфоны 2020 года: выбор ZOOM
04.05.2020 Новый суперфлагман Samsung получит процессор от смартфонов Xiaomi
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом
11.02.2020 Samsung начала российские продажи смартфонов Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Цены
27.11.2019 Главный флагман Samsung 2020 г. рассекречен до анонса. Видео
23.10.2019 «Связной» запустил «ностальгический Trade-in»
14.10.2019 Сверхдорогие смартфоны Samsung можно взломать с помощью аксессуара за 100 рублей
03.10.2019 МТС и Samsung протестировали работу сети 5G
18.03.2019 Сбоящий Samsung Galaxy S10 может потратить все деньги владельца
13.08.2018 Galaxy S9 не помог: Samsung закрывает фабрику флагманов из-за низкого спроса
20.07.2018 Samsung объединит легендарные линейки Galaxy S и Galaxy Note

Объединение линеек Руководство Samsung намерено объединить популярную флагманскую линейку смартфонов Galaxy S с не менее известным семейством устройств Galaxy Note. О том, что у вице-председателя компании Джея Ли (Jay Lee) есть такие планы, сообщает корейское издание The Bell. Источники The Be
15.06.2018 Рассекречены характеристики Meizu 16, «клона» Samsung Galaxy S9
27.04.2018 Samsung Electronics отчиталась о 15,64 трлн вон операционной прибыли по итогам квартала
02.04.2018 Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года
23.03.2018 Samsung признал проблему: Экраны новых смартфонов-флагманов не реагируют на нажатия
16.03.2018 «М.Видео» начал продажи Samsung Galaxy S9/S9+
16.03.2018 Samsung раздает россиянам свои новые флагманы в обмен на старые iPhone
22.02.2018 MWC 2018: самые ожидаемые анонсы
19.02.2018 Впервые опубликованы фото и характеристики флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9
19.12.2017 Samsung представила смартфоны Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018). Цены

Samsung Electronics представила новинки в серии смартфонов Galaxy A – модели Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018).Смартфоны Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) оснащены двойной фронтальной камерой, обладают «безграничным» экраном и отличаются эргономичным дизайном. «В новых моделях популярной среди российских по
24.11.2017 10 смартфонов с лучшим соотношением площади экрана и габаритов корпуса
03.10.2017 Samsung заработает на деталях для iPhone больше, чем на собственных Galaxy S8
26.07.2017 Samsung начинает российские продажи смартфона Galaxy S8+ с 128 ГБ памяти. Цена
02.06.2017 Samsung запускает в России программу Trade-In

Публикаций - 374, упоминаний - 506

Samsung Galaxy S и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 326
Apple Inc 13154 134
Google LLC 12688 65
HTC Corporation 1512 49
LG Electronics 3735 48
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 38
Qualcomm Technologies 1974 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Xiaomi - Сяоми 2231 23
Sony 6739 22
Microsoft Corporation 25775 22
Huawei 4676 21
Meta Platforms - Facebook 4621 19
X Corp - Twitter 2938 18
Nvidia Corp 4002 16
Lenovo Motorola 3566 15
BBK OnePlus 298 15
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
MediaTek - Ralink 595 12
AT&T Inc 1725 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 12
Acer Group - Acer Inc 2776 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 11
МегаФон 10742 11
BBK OPPO Electronics 484 10
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 10
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 10
Intel Corporation 12811 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
ZTE Corporation 800 8
Dell EMC 5180 8
Lenovo Group 2446 8
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 6
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
AKG 66 5
Yandex - Яндекс 9216 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Связной ГК 1401 11
Евросеть 1421 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Visa International 1993 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
Carl Zeiss AG 307 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 3
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 3
Carphone Warehouse 43 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Hyundai Motor Company 436 2
Renault Groupe 166 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 2
Россети Ленэнерго 1699 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Белый Ветер 365 2
Prada 58 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Volvo Cars 262 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Альфа-Групп 745 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
EPIC Telecom Invest 212 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
KATS - Korean Agency for Technology and Standards - Корейское агентство по технологиям и стандартам 2 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 5
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 348
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 173
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 144
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 134
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 131
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 115
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 111
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 103
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 100
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 89
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 84
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 80
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 80
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 69
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 67
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 65
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 64
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 57
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 55
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 52
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 51
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 49
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 48
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 48
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 47
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 46
Наушники - Headphones 4478 44
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 43
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 41
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 41
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 38
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 37
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 33
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 33
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 31
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 30
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 30
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 28
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 28
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 28
Google Android 15243 206
Samsung Galaxy 1035 171
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 117
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 82
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 81
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 81
Samsung Galaxy Note 702 78
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 69
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 65
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 59
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 57
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 55
Samsung Electronics TouchWiz 202 54
Apple iPhone 4 800 49
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 45
Apple iPad 4011 42
Apple iPhone 5 783 37
Apple iOS 8583 36
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 33
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 30
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 29
HTC Desire - серия смартфонов 153 29
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 28
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 144 27
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 23
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 23
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 21
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 20
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 20
Nokia Symbian OS 1411 19
LG Optimus 170 19
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 19
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 17
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 17
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Samsung Galaxy Z Flip - серия смартфонов 136 17
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 16
Microsoft Windows 16882 15
Apple iPhone 6 4861 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
Губанов Андрей 117 8
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 4
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Гостев Дмитрий 23 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 2
Тенишев Андрей 16 2
Дорофеев Алексей 11 2
Хазов Михаил 8 2
Граф Аркадий 25 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Lee Minhyouk - Ли Минхеук 2 2
Munster Gene - Манстер Джин 60 2
Борзилов Давид 77 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Щеголев Игорь 699 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Никифоров Николай 1138 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Никифорова Светлана 34 1
Усманов Алишер 311 1
Гуцериев Михаил 114 1
Баланова Светлана 37 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Орлик Сергей 83 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Фролов Павел 86 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Суханов Дмитрий 12 1
Сухоруков Сергей 24 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 8 1
Клячин Александр 16 1
Лысенко Алексей 7 1
Краснов Михаил 87 1
Догадин Михаил 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 151
Южная Корея - Республика 7052 110
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 83
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 60
Европа 24964 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 28
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Испания - Каталония - Барселона 752 14
Япония 13807 14
Финляндия - Финляндская Республика 3697 13
Индия - Bharat 5869 12
Канада 5081 10
Китай - Тайвань 4245 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Швеция - Королевство 3782 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
США - Нью-Йорк 3180 6
Великобритания - Лондон 2432 6
США - Калифорния 4829 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Нидерланды 3746 5
США - Калифорния - Купертино 281 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Польша - Республика 2031 5
Израиль 2856 4
Германия - Берлин 732 4
Европа Восточная 3138 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Венгрия 855 3
Испания - Королевство 3840 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Эстония - Эстонская Республика 764 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 45
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 27
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 24
Видеокамера - Видеосъёмка 720 14
Ergonomics - Эргономика 1755 12
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 11
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 9
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 7
Английский язык 7030 7
"китайфон" 26 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 7
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 7
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 6
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Трейд-ин - Trade-in 233 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 93 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 23
SamMobile 57 10
The Verge - Издание 619 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
SlashGear 134 7
Bloomberg 1627 6
Engadget - Блог о технологиях 429 5
GSM Arena 78 5
Pocket-Lint 71 5
Korea Times 132 5
PhoneArena 75 4
TechRadar 97 4
AppleInsider 400 4
GizmoChina 171 4
Samsung Tomorrow 10 4
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 4
Reddit 398 3
WCCFTech - Издание 110 3
Korea Herald 47 3
Android Authority 62 3
Yonhap News Agency 43 3
Electronista 166 3
Unwired View 39 3
Electronic Times 20 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Wikipedia - Википедия 650 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
NYT - The New York Times 1100 2
The Bell - Издание 42 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
DigiTimes - Издание 1331 2
Chicago Tribune 13 2
AndroidCentral 3 2
Neowin 217 2
OnLeaks 20 2
9to5Mac 70 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
FOSS Patents 10 2
IDC - International Data Corporation 4975 13
Gartner - Гартнер 3658 7
Strategy Analytics 285 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Consumer Reports 40 2
ABI Research 236 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
TrendForce 187 1
CCS Insight 22 1
Counterpoint Research 110 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 32
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
Samsung Unpacked 41 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CeBIT 614 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
iF Design Awards 26 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
Samsung Forum 14 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще