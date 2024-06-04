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Транспорт Средства индивидуальной мобильности Велосипед Самокат колёсное транспортное средство

Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство

 

«В СБЕРКАССЕ ДЕНЬГИ НАКОПИЛИ - ВЕЛОСИПЕДЫ МЫ КУПИЛИ!» М. Соловьев, 1956 год. «В СБЕРКАССЕ ДЕНЬГИ НАКОПИЛИ - ВЕЛОСИПЕДЫ МЫ КУПИЛИ!» М. Соловьев, 1956 год.
Юность. 1977 Трофимов Федор Егорович (1938 - 2009) Юность. 1977 Трофимов Федор Егорович (1938 - 2009)
Виктор Цветков "Велосипедная прогулка", 1965 ? Виктор Цветков "Велосипедная прогулка", 1965 ?
Главный конвейер Пермского велосипедного завода, СССР, 1973 год. Главный конвейер Пермского велосипедного завода, СССР, 1973 год.
Из ворот на самокате... Плакат, посвященный правилам дорожного движения и технике безопасной езды на самокате. Интересный главный герой и стихотворная форма приковывали всё детское внимание. Автор неизвестен, 1978г. Из ворот на самокате... Плакат, посвященный правилам дорожного движения и технике безопасной езды на самокате. Интересный главный герой и стихотворная форма приковывали всё детское внимание. Автор неизвестен, 1978г.
«В СБЕРКАССЕ ДЕНЬГИ НАКОПИЛИ - ВЕЛОСИПЕДЫ МЫ КУПИЛИ!» М. Соловьев, 1956 год.


04.06.2024 «Тинькофф» запустил сервис проката самокатов в мобильном приложении

с привычными фиолетовыми самокатами. Пользователю останется только совершить оплату и активировать самокат. Оплатить поездку можно прямо из приложения «Тинькофф» — деньги списываются напрямую

03.06.2024 «МТС Юрент» и другие операторы кикшеринга в Кирове и Кирово-Чепецке ужесточают ответственность за нарушение ПДД

за езду в состоянии алкогольного опьянения, ДТП по вине пользователя, езду более одного человека на самокате и неспешивание на пешеходном переходе. Ужесточение штрафов направлено на повышение б
30.05.2024 «МТС Юрент» вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД

за езду в состоянии алкогольного опьянения, ДТП по вине пользователя, езду более одного человека на самокате и неспешивание на пешеходном переходе. Ужесточение штрафов направлено на повышение б
23.05.2024 Функция мгновенного старта WKey заработала на самокатах Whoosh

я начала поездки пользователю необходимо открыть приложение, активировать камеру, навести на QR-код самоката, а затем — подтвердить выбор в приложении. Что изменится с новой функцией. С включен
14.05.2024 Спрос на арендные самокаты на майских праздниках в Санкт-Петербурге вырос в 2,3 раза

ань – в этих регионах сразу в три раза увеличился спрос. Эксперты отмечают, что в среднем по стране самокаты стали в 2,7 раза чаще арендовать, чем в 2023 г. Внутренний туризм — один из главных

08.05.2024 МТС: спрос на арендные самокаты в Нижнем Новгороде в майские праздники вырос в 3 раза

амокатов «МТС Юрент» в Нижнем Новгороде начинается от 6 руб. за минуту, плюс 30 руб. – за активацию самоката. При этом для пользователей «МТС Premium» предусмотрен бесплатный старт поездки и бе
08.05.2024 МТС: на майских праздниках казанцы и гости города в 3 раза чаще катались на арендных самокатах

итики зафиксировали трехкратный рост спроса. По данным сервиса кикшеринга «МТС Юрент», больше всего самокаты использовали в Москве (рост в 2,7 раза) и Санкт-Петербурге (рост в 2,3 раза). Увелич
06.05.2024 «МТС Юрент»: спрос на арендные самокаты за первые майские вырос в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом

мокаты в период первых длинных майских выходных и выяснил, какие города активнее всего использовали самокаты. Спрос на поездки на электросамокатах в этом сезоне на майских праздниках (с 28 апре
03.05.2024 Система резидента «Сколково» для акустического оповещения будет впервые применена на электросамокатах

орости, поможет пешеходам и другим участникам движения на слух определить дальность приближающегося самоката, понять его действия – набирает ли он скорость, или снижает обороты, чтобы остановит
23.04.2024 В Москве появились самокаты «МТС Юрент» с укрупненными номерами

Юрент» выписал 10819 штрафов и выявил более 20000 нарушений. За езду двух и более человек на одном самокате штраф составляет 800 руб.; за парковку в неположенном месте — 500 руб.; за передачу

23.04.2024 Более 8 тыс. пользователей самокатов «МТС Юрент» в России ежедневно проходят тест на знание ПДД в приложении

общих вопросов про правильную и безопасную езду на электросамокатах. Например, можно ли кататься на самокате вдвоем, на какой скорости могут передвигаться самокатчики, как правильно парковать у
16.04.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» выписал более 10 тыс. штрафов с начала сезона в Москве

любителям езды вдвоем, за неправильную парковку. В частности, за езду двух и более человек на одном самокате штраф составляет 800 руб.; за парковку в неположенном месте — 500 руб.; за передачу

12.04.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» будет направлять один рубль с каждой поездки на самокатах на развитие инфраструктуры в городах

рент» уже начал штрафовать пользователей за них. В частности, за езду двух и более человек на одном самокате штраф составляет 800 руб.; за парковку в неположенном месте — 500 руб.; за передачу

12.04.2024 Технология «Антитандем», выявляющая поездки вдвоем, заработала на всех самокатах Whoosh в России, Белоруссии и Казахстане

оссии, Белоруссии и Казахстане, включая столицы – Москву, Минск и Астану. Для оценки числа людей на самокате технология анализирует более 50 параметров данных и использует алгоритм Machine Lear
12.04.2024 «МТС Юрент» представил собственный самокат

ругой информации. Это позволяет водителю не отвлекаться на экран и лучше контролировать поездку. На самокате также будет реализован бесшовный старт через NFC: открывать приложение больше не, пр
08.04.2024 Желающих ездить на работу на самокатах и велосипедах в Москве и Санкт-Петербурге меньше, чем в прошлом году

кт-Петербурге — 30%. 65% респондентов в Москве и 54% в Санкт-Петербурге не готовы пересаживаться на велосипед для поездки на работу. Самокаты для поездок на работу в Москве и Санкт-Петербурге и
05.04.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Казани

трации в приложении «МТС Юрент». В новом сезоне продолжится обучение пользователей правилам езды на самокате: ежедневно в популярных местах города будут работать наши консультанты, на протяжени
03.04.2024 6 из 10 россиян — за ограничения для вождения самокатов и электросамокатов

Сторонников законодательных ограничений для пользователей самокатов и электросамокатов становится все больше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJo
26.03.2024 Самокаты «Яндекс Go» вернулись в Москву после зимы

вершенствованные IoT-трекеры собственной разработки. Они быстрее и точнее определяют местоположение самоката и дают сигнал, если транспорт заехал в «медленную» зону. В запрещенных для катания м
22.03.2024 МТС и «Юрент» представили модель электросамоката в обновленном брендинге

ровень заряда самоката и статус поворотников; правый – информацию о скоростных зонах, например, что самокат въехал в участок со сниженной скоростью или в запрещенную для поездок зону, которую н
20.03.2024 Самокаты «Яндекс Go» вернулись в Санкт-Петербург после зимы

тановлены IoT-трекеры собственной разработки. «Умные» модули нужны, чтобы определять местоположение самоката и давать сигнал, если транспорт заехал в «медленную» или запрещенную для катания зон
20.02.2024 Новые модели электросамокатов Ninebot

. Корпус (IPX4) и аккумулятор (IPX6) защищены от грязи и влаги, что позволяет с удобством ездить на самокате в любую погоду. Электросамокат Ninebot Kickscooter E2 Pro оснащен бесщеточным двигат
07.02.2024 «Самокат» автоматизировал процесс рекрутинга в компании, увеличив продуктивность менеджеров

«Самокат», онлайн-ритейлер, доставляющий продукты и товары для дома, автоматизировал найм сотр
12.01.2024 Доставщик «Самокат» начнет выпускать бытовую технику под собственным брендом

Нужен новый сотрудник Сервис экспресс-доставки «Самокат» может начать выпуск бытовой техники. Компания ищет продакт-менеджера для создания и

12.12.2023 «Самокат» и «Честный знак» расширяют сотрудничество в рамках борьбы с контрафактом

Онлайн-ритейлер «Самокат» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы ма
16.11.2023 Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду

нстве, а также анализировать реакции и поведение пользователей. Этот пилот — часть проекта создания самоката разработки и сборки Whoosh. Компания протестировала дашборд — новый крупный экран, в
16.11.2023 Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду

нстве, а также анализировать реакции и поведение пользователей. Этот пилот — часть проекта создания самоката разработки и сборки Whoosh. Компания протестировала дашборд — новый крупный экран, в
24.10.2023 Whoosh разработал собственные батареи с улучшенными характеристиками для СИМ и проводит их тестирование

но повлияет как на операционные показатели, так и на объем капитальных затрат, и может стать частью самоката собственной разработки Whoosh. Электроаккумуляторы собственной разработки имеют емко
13.10.2023 «Яндекс Go»: итоги сезона в «Самокатах»

качестве дополнения к привычному транспорту. Согласно данным «Яндекс Go», среднее время поездки на самокате летом 2023 г. составило 15 минут. Этого достаточно, чтобы, например, добраться от ме
04.10.2023 Электросамокаты Whoosh оснастили шлемами

мами. Такие самокаты доступны в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы. Шлемы предоставляются при аренде самоката бесплатно. Внедрение шлемов – инициатива Whoosh по повышению безопасности. Первые са
03.10.2023 Количество поездок в сервисе кикшеринга «Юрент» выросло на 134% — до 61 млн. В 9 из 10 поездок самокаты используются как транспорт

этом CNews сообщили представители «Юрент». В этом сезоне количество городов, в которых представлены самокаты «Юрент» и партнеров, выросло до 150. Самыми активными городами по количеству поездок
15.09.2023 «Юрент» расширил возможности аналитики данных с помощью сервисов Yandex Cloud

ых инструментов компания смогла эффективно оценивать supply hour — показатель того, сколько времени самокаты и велосипеды доступны для использования. «Юрент» следит за тем, чтобы как минимум 80
04.09.2023 Россияне создали «первый в мире» транспорт, управляемый с помощью мысли. Видео

ry. Эксперимент был поставлен двумя операторами – один надевал на голову трекер Headband и ездил на самокате, а второй удаленно контролировал процесс при помощи ноутбука. Разработка Neiry была

21.08.2023 В сервисе «МультиТранспорт» появились поездки на такси и самокатах

ться. С 21 августа пассажирам доступны не только городской транспорт и велосипеды, но также такси и самокаты. Теперь в «МультиТранспорт» входят 8 видов транспорта: метро, МЦК, МЦД, автобусы, тр
14.08.2023 «Билайн бизнес» оснастил более 70 тыс. самокатов «Яндекса» своими SIM-картами

тал партнером «Яндекса» по IoT-технологиям с момента запуска сервиса кик-шеринга в 2021 г. В каждом самокате «Яндекс Go» установлена специальная SIM-карта «Билайна» для интернета вещей. Это нео
05.07.2023 «Самокат» запустил веб-приложение

ом для каждого режиме. Некоторым покупателям удобнее делать заказы в браузере и на большом экране. «Самокат» стремится брать рутину на себя и освобождать время для важного. С веб-версией «Са
03.07.2023 В «Самокатах Яндекс Go» теперь можно округлять чеки в помощь благотворительным фондам

еков в личном меню приложения «Яндекс Go» в разделе «Помощь рядом». Округление стоимости поездок на самокате происходит автоматически до ближайшего числа, кратного 10, 50 или 100 — на выбор. На
28.06.2023 «Самокат» тестирует новый интерфейс приложения

Онлайн-ритейлер «Самокат» проводит тестирование обновленного мобильного приложения. Для того, чтобы пользовате
19.04.2023 Петербуржцы первыми в России поедут на самокатах разработки «Яндекса»

ороге, а мощный фонарик увеличит видимость в пути в темное время суток. Руль стал шире, что сделало самокат более устойчивым, а радиус поворота значительно уменьшился — так удобнее разворачиват
19.04.2023 Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

в состоянии самостоятельно перемещать устройство и поднимать его по лестнице. Во-вторых, чем легче самокат, тем меньше вероятность, что он, падая на ребенка, нанесет ему серьезную травму. Такж

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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