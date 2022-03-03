Усманов Алишер

Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов Уход Усманова из USM Группа USM миллиардера Алишера Усманова приняла окончательное решение продать ИТ-группу «ИКС холдинг». Полный контро

Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний Приобретение Усманова «Юэсэм телеком» (входит в холдинг USM ), принадлежащий бизнесмену Алишеру Усманову,

Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном» Борис Добродеев пришел в холдинг USM Алишера Усманова Бывший глава интернет-холдинга VK (ранее Mail.ru) Борис Добродеев возглавил

Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» в «Мегафоне» как независимый директор, отметил Стрешинский. «Юэсэм телеком» и «ИКС холдинг» Холдинг Усманова создал компанию «Юэсэм телеком», которая объединила его ключевые активы в области те

«Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке р «Мегафон» и его единственный акционер — холдинг USM Telecom (является частью холдинга USM Алишера Усманова) — сообщили о выходе на рынок Узбекистана. Для этого стороны на паритетных началах с

Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг» безопасной монетизации» данных для операторов связи One Factor. Что общего и Антона Черепенникова и Алишера Усманова У Антона Черепенникова было много общих проектов с Алишером Усмановым и его

«Мегафон» заработал 910 миллионов, продав три ИТ-компании партнеру Усманова Мегафон» перепродал ее за 640 млн руб., заработав на перепродаже этой компании 110 млн руб. Партнер Усманова скупает ИТ-«дочки» «Мегафона» Покупателем выступили структуры предпринимателя Антона

Усманов отказался от контроля над Mail.ru merce в Европе, потеснив позиции таких ритейл-гигантов, как Amazon и Ebay», – говорится в заявлении Алишера Усманова, распространенном «Холдиноговой компанией ЮэСэМ». Напомним, в сентябре 2018

Тайный партнер Усманова владел акциями американских интернет-компаний на $80 млн есурс Headhunter, платежная система Qiwi и др. В 2008 г. крупнейшим акционером DST стал холдинг USM Алишера Усманова с партнерами Фархадом Мошири и Андреем Скотчем. В 2010 г. DST был переименов

«Мегафон» покупает ИТ-компанию у партнера Усманова по компьютерным играм лдинге «Форпост». Основной ее владелец — холдинг «Металлинвест», который входит в USM Group Алишера Усманова (основной акционер «Мегафона»). Совладельцем «Джи эс эй групп» в настоящее время так

Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора Усманов заходит в Узбекистан Как стало известно CNews, USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора C

Усманов избавился от доли в интернет-гиганте Alibaba Фонды Усманова продали акции AlibabaФонды, принадлежащие российскому миллиардеру Алишеру Усманову и

Фонд Усманова и Мильнера вложит $1,5 млрд в «китайский Apple» взятых, сообщает Financial Time со ссылкой на осведомленные источники. Главным фигурантом второй стороны переговоров выступает фонд DST Global, принадлежащий, главным образом, российскому бизнесмену Алишеру Усманову и руководимый Юрием Мильнером. Однако переговоры пока не завершены, отмечают источники. В Xiaomi газете FT отказались прокомментировать информацию. Согласно CB Insights, если X

Усманов получил полный контроль над Mail.ru Group Mail.ru Group сообщила о решении своих основных акционеров - USM Holdings Алишера Усманова и южно-африканского холдинга Naspers - о конвертации принадлежащих им пакето

«Мегафон» приобрел у Усманова долю в «Евросети» г. оператор «в лице своей «дочки» Megafon investments) приобрел часть своих акций у «Альфа-групп». Алишер Усманов продал принадлежащему ему «Мегафону» свою долю в «Евросети» В соответствии с р

Усманову разрешили продать контроль над Mail.ru Group родажи ее акций. Как говорится в сообщении Mail.ru Group, такое решение было поддержано структурами Алишера Усманова, (контролирующего акционера Mail.ru Group), южно-африканского Naspers и кита

Алишер Усманов избавился от акций Apple и Facebook и вложился в Китай лава компании USM Advisors, управляющей активами Усманова. О том, что фонды, инвестирующие средства Алишера Усманова, избавились от акций интернет-компаний Facebook, Groupon и Zynga, CNews писа

Мильнер и Усманов бегут из Facebook, Groupon и Zynga уппа фондов DST, находящаяся под управлением Юрия Мильнера и инвестирующая средства преимущественно Алишера Усманова, распродает доли в зарубежных интернет-проектах. Как свидетельствуют материа

Алишер Усманов с друзьями заработает $1,7 млрд на продаже Yota «Мегафону» своему контролирующему акционеру $1,28 млрд. С учетом же долга Garsdale и его акционеры получит всего $1,67 млрд. Холдинг Garsdale был создан в прошлом году после объединения «Мегафона» и Скартела». Алишер Усманов, внеся в Garsdale свыше 50% акций «Мегафона», получил 82% акций холдинга. Соответственно, Усманов получит от сделки не менее $1 млрд (без учета долга «Скартела»). Владельцы групп

Опубликован рейтинг самых богатых связистов России го старых знакомых – Андрей Скоч и Фархад Мошири. Кроме того, в рейтинг попали и два новых партнера Усманова – основатели компании «Скартел» Альберт Авдолян и Сергей Адоньев. Ранее эти лица не

Алишер Усманов приобрел акции Apple на $100 млн тавила $11,6 млрд. Алишер Усманов верит в Apple Высокотехнологичные компании - это традиционное для Усманова вложение средств. В частности, миллардеру принадлежит порядка 80% акций в холдинге G

Усманов заработал на Mail.ru Group полмиллиарда долларов евраля, но на 2% выше отметки, на которой торги закончились в четверг. За проданный пакет структура Усманова выручила $532 млн. После сделки голосующая доля Усманов в Mail.ru Group снизилась с

Группа Алишера Усманова продала 7,4% Mail.ru USM Group, контролируемая Алишером Усмановым, завершила размещение 7,4% акций Mail.ru Group (15 млн 538 тыс. GDR), цена продажи составила $34,25 за расписку, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Morgan Stanley,

Алишер Усманов продает 7,4% акций Mail.ru Group — 27,96%. По завершении сделки доля USM снизится до 17,9% капитала и 58,1% голосов. Кроме структур Алишера Усманова акциями Mail.ru Group владеют южноафриканский медиахолдинг Naspers через MIH

«Мегафон» отоварился цифровым контентом у Усманова elebior Holdings, являющегося единственным акционером компании «ВАС Медиа». Эта компания до недавнего времени входила в холдинг ЮТВ, совладельцами которого являются контролирующий акционер «Мегафона» Алишер Усманов и нынешний гендиректор оператора Иван Таврин. В «Мегафоне» утверждают, что ни Усманов, ни Таврин не выступали продавцами «ВАС Медиа». У кого и за сколько был приобретен данный ак

Mail.ru и Усманов заработают на Facebook больше Цукерберга нд Фролкина продаст еще 800 тыс акций за $24 млн — $30 млн. Фонд DST Global, инвестирующий средства Алишера Усманова, продаст 3,44 млн акций за $96 млн — $120 млн. В случае дополнительной прода

«Мегафон» и Усманов откупились от «Альфа-групп» за $5,2 млрд рез холдинг Altimo владеет 25,1 % «Мегафона», TeliaSonera напрямую владеет 35,6% акций. У структуры Алишера Усманова «АФ Телеком Холдинг» есть 8% акций «Мегафона» напрямую и 74% акций холдинга

«Мегафон» купил убыточного интернет-провайдера Усманова ст», являющийся владельцем 31,3% акций «Мегафона». Владельцем 73,9% акций «Телекоминвеста» является Алишер Усманов, которому через компанию «Олимп» принадлежат еще 8% акций «Мегафона». Таким об

По пути на биржу «Яндекс» вышел на Усманова ет социальной сетью Livejournal и интернет-изданием Gazeta.ru. К богатой коллекции интернет-активов Алишера Усманова добавилось 10% акций Яндекса Аналитики считают логичным столь сильный интере

Алишер Усманов закрыл неугодные сайты в Британии пришлось применить упомянутые санкции к нескольким интернет-ресурсам, сообщает РБК. В пресс-службе Алишера Усманова CNews заявили, что компания-провайдер Fasthosts согласилась с доводами юрист

Британские политические сайты закрыли за клевету на Усманова ических веб-сайтов были временно закрыты в связи с потенциальной клеветой на российского бизнесмена Алишера Усманова, содержащейся на их страницах, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Алишер Усманов ведет переговоры об увеличении доли в "Телекоминвесте" СЗТ намерен продать 15-процентный пакет акций "Телекоминвеста" за $410 млн., действует в интересах Алишера Усманова, говорится в сообщении, поступившем в Reuters по электронной почте. "Это пор