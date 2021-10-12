Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Усманов Алишер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 241, упоминаний - 404
Усманов Алишер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Черепенников Антон 52 18
|Таврин Иван 83 14
|Путин Владимир 1820 9
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Вермишян Геворк 61 6
|Малис Олег 55 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Волож Аркадий 181 6
|Рейман Леонид 408 5
|Стрешинский Иван 33 5
|Чичваркин Евгений 82 5
|Мильнер Юрий 116 4
|Овчинников Сергей 24 4
|Фадеев Андрей 11 4
|Галицкий Александр 82 4
|Добродеев Борис 83 4
|Яровая Ирина 63 4
|Скоч Андрей 7 3
|Петров Дмитрий 33 3
|Солдатенков Сергей 113 3
|Мамут Александр 109 3
|Малис Александр 110 3
|Фридман Михаил 54 3
|Потанин Владимир 19 3
|Сергеев Дмитрий 52 3
|Костин Андрей 45 3
|Серебряникова Анна 47 3
|Сурков Владислав 59 2
|Золотов Виктор 7 2
|Кузьмичев Алексей 9 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Абрамович Роман 23 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Касперский Евгений 218 2
|Жаров Александр 165 2
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 2
|Патрушев Николай 15 2
|Миллер Алексей 13 2
|CNews Analytics 1988 5
|Analysys Mason 26 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|Superdata 9 1
|Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
|comScore 224 1
|eMarketer 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756195, в очереди разбора - 659885.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756195, в очереди разбора - 659885.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru