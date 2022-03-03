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Усманов Алишер

СОБЫТИЯ


03.03.2022 Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов

Уход Усманова из USM Группа USM миллиардера Алишера Усманова приняла окончательное решение продать ИТ-группу «ИКС холдинг». Полный контро
15.02.2022 Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний

Приобретение Усманова «Юэсэм телеком» (входит в холдинг USM ), принадлежащий бизнесмену Алишеру Усманову,

09.02.2022 Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном»

Борис Добродеев пришел в холдинг USM Алишера Усманова Бывший глава интернет-холдинга VK (ранее Mail.ru) Борис Добродеев возглавил

08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг»

в «Мегафоне» как независимый директор, отметил Стрешинский. «Юэсэм телеком» и «ИКС холдинг» Холдинг Усманова создал компанию «Юэсэм телеком», которая объединила его ключевые активы в области те
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке

р «Мегафон» и его единственный акционер — холдинг USM Telecom (является частью холдинга USM Алишера Усманова) — сообщили о выходе на рынок Узбекистана. Для этого стороны на паритетных началах с
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг»

безопасной монетизации» данных для операторов связи One Factor. Что общего и Антона Черепенникова и Алишера Усманова У Антона Черепенникова было много общих проектов с Алишером Усмановым и его

26.04.2019 «Мегафон» заработал 910 миллионов, продав три ИТ-компании партнеру Усманова

Мегафон» перепродал ее за 640 млн руб., заработав на перепродаже этой компании 110 млн руб. Партнер Усманова скупает ИТ-«дочки» «Мегафона» Покупателем выступили структуры предпринимателя Антона
22.10.2018 Усманов отказался от контроля над Mail.ru

merce в Европе, потеснив позиции таких ритейл-гигантов, как Amazon и Ebay», – говорится в заявлении Алишера Усманова, распространенном «Холдиноговой компанией ЮэСэМ». Напомним, в сентябре 2018

05.02.2018 Тайный партнер Усманова владел акциями американских интернет-компаний на $80 млн

есурс Headhunter, платежная система Qiwi и др. В 2008 г. крупнейшим акционером DST стал холдинг USM Алишера Усманова с партнерами Фархадом Мошири и Андреем Скотчем. В 2010 г. DST был переименов
26.10.2017 «Мегафон» покупает ИТ-компанию у партнера Усманова по компьютерным играм

лдинге «Форпост». Основной ее владелец — холдинг «Металлинвест», который входит в USM Group Алишера Усманова (основной акционер «Мегафона»). Совладельцем «Джи эс эй групп» в настоящее время так
29.09.2017 Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора

Усманов заходит в Узбекистан Как стало известно CNews, USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора C
28.12.2016 Усманов избавился от доли в интернет-гиганте Alibaba

Фонды Усманова продали акции AlibabaФонды, принадлежащие российскому миллиардеру Алишеру Усманову и
07.11.2014 Фонд Усманова и Мильнера вложит $1,5 млрд в «китайский Apple»

взятых, сообщает Financial Time со ссылкой на осведомленные источники. Главным фигурантом второй стороны переговоров выступает фонд DST Global, принадлежащий, главным образом, российскому бизнесмену Алишеру Усманову и руководимый Юрием Мильнером. Однако переговоры пока не завершены, отмечают источники. В Xiaomi газете FT отказались прокомментировать информацию. Согласно CB Insights, если X
21.07.2014 Усманов получил полный контроль над Mail.ru Group

Mail.ru Group сообщила о решении своих основных акционеров - USM Holdings Алишера Усманова и южно-африканского холдинга Naspers - о конвертации принадлежащих им пакето
10.07.2014 «Мегафон» приобрел у Усманова долю в «Евросети»

г. оператор «в лице своей «дочки» Megafon investments) приобрел часть своих акций у «Альфа-групп». Алишер Усманов продал принадлежащему ему «Мегафону» свою долю в «Евросети» В соответствии с р
26.04.2014 Усманову разрешили продать контроль над Mail.ru Group

родажи ее акций. Как говорится в сообщении Mail.ru Group, такое решение было поддержано структурами Алишера Усманова, (контролирующего акционера Mail.ru Group), южно-африканского Naspers и кита
18.03.2014 Алишер Усманов избавился от акций Apple и Facebook и вложился в Китай

лава компании USM Advisors, управляющей активами Усманова. О том, что фонды, инвестирующие средства Алишера Усманова, избавились от акций интернет-компаний Facebook, Groupon и Zynga, CNews писа
28.02.2014 Мильнер и Усманов бегут из Facebook, Groupon и Zynga

уппа фондов DST, находящаяся под управлением Юрия Мильнера и инвестирующая средства преимущественно Алишера Усманова, распродает доли в зарубежных интернет-проектах. Как свидетельствуют материа
13.09.2013 Алишер Усманов с друзьями заработает $1,7 млрд на продаже Yota «Мегафону»

своему контролирующему акционеру $1,28 млрд. С учетом же долга Garsdale и его акционеры получит всего $1,67 млрд. Холдинг Garsdale был создан в прошлом году после объединения «Мегафона» и Скартела». Алишер Усманов, внеся в Garsdale свыше 50% акций «Мегафона», получил 82% акций холдинга. Соответственно, Усманов получит от сделки не менее $1 млрд (без учета долга «Скартела»). Владельцы групп
11.07.2013 Опубликован рейтинг самых богатых связистов России

го старых знакомых – Андрей Скоч и Фархад Мошири. Кроме того, в рейтинг попали и два новых партнера Усманова – основатели компании «Скартел» Альберт Авдолян и Сергей Адоньев. Ранее эти лица не

30.04.2013 Алишер Усманов приобрел акции Apple на $100 млн

тавила $11,6 млрд. Алишер Усманов верит в Apple Высокотехнологичные компании - это традиционное для Усманова вложение средств. В частности, миллардеру принадлежит порядка 80% акций в холдинге G
28.02.2013 Усманов заработал на Mail.ru Group полмиллиарда долларов

евраля, но на 2% выше отметки, на которой торги закончились в четверг. За проданный пакет структура Усманова выручила $532 млн. После сделки голосующая доля Усманов в Mail.ru Group снизилась с

28.02.2013 Группа Алишера Усманова продала 7,4% Mail.ru

USM Group, контролируемая Алишером Усмановым, завершила размещение 7,4% акций Mail.ru Group (15 млн 538 тыс. GDR), цена продажи составила $34,25 за расписку, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Morgan Stanley,

28.02.2013 Алишер Усманов продает 7,4% акций Mail.ru Group

— 27,96%. По завершении сделки доля USM снизится до 17,9% капитала и 58,1% голосов. Кроме структур Алишера Усманова акциями Mail.ru Group владеют южноафриканский медиахолдинг Naspers через MIH
12.09.2012 «Мегафон» отоварился цифровым контентом у Усманова

elebior Holdings, являющегося единственным акционером компании «ВАС Медиа». Эта компания до недавнего времени входила в холдинг ЮТВ, совладельцами которого являются контролирующий акционер «Мегафона» Алишер Усманов и нынешний гендиректор оператора Иван Таврин. В «Мегафоне» утверждают, что ни Усманов, ни Таврин не выступали продавцами «ВАС Медиа». У кого и за сколько был приобретен данный ак
05.05.2012 Mail.ru и Усманов заработают на Facebook больше Цукерберга

нд Фролкина продаст еще 800 тыс акций за $24 млн — $30 млн. Фонд DST Global, инвестирующий средства Алишера Усманова, продаст 3,44 млн акций за $96 млн — $120 млн. В случае дополнительной прода
24.04.2012 «Мегафон» и Усманов откупились от «Альфа-групп» за $5,2 млрд

рез холдинг Altimo владеет 25,1 % «Мегафона», TeliaSonera напрямую владеет 35,6% акций. У структуры Алишера Усманова «АФ Телеком Холдинг» есть 8% акций «Мегафона» напрямую и 74% акций холдинга

17.08.2011 «Мегафон» купил убыточного интернет-провайдера Усманова

ст», являющийся владельцем 31,3% акций «Мегафона». Владельцем 73,9% акций «Телекоминвеста» является Алишер Усманов, которому через компанию «Олимп» принадлежат еще 8% акций «Мегафона». Таким об
18.09.2008 По пути на биржу «Яндекс» вышел на Усманова

ет социальной сетью Livejournal и интернет-изданием Gazeta.ru. К богатой коллекции интернет-активов Алишера Усманова добавилось 10% акций Яндекса Аналитики считают логичным столь сильный интере
25.09.2007 Алишер Усманов закрыл неугодные сайты в Британии

пришлось применить упомянутые санкции к нескольким интернет-ресурсам, сообщает РБК. В пресс-службе Алишера Усманова CNews заявили, что компания-провайдер Fasthosts согласилась с доводами юрист
24.09.2007 Британские политические сайты закрыли за клевету на Усманова

ических веб-сайтов были временно закрыты в связи с потенциальной клеветой на российского бизнесмена Алишера Усманова, содержащейся на их страницах, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

21.09.2007 Алишер Усманов ведет переговоры об увеличении доли в "Телекоминвесте"

СЗТ намерен продать 15-процентный пакет акций "Телекоминвеста" за $410 млн., действует в интересах Алишера Усманова, говорится в сообщении, поступившем в Reuters по электронной почте. "Это пор
23.11.2006 Алишер Усманов купит "Газету.Ru"?

daily. Возможным покупателем издания является генеральный директор компании «Газпроминвестхолдинг» Алишер Усманов. Участники рынка, знакомые с ситуацией, говорят, что г-н Усманов готов заплати

Публикаций - 311, упоминаний - 460

Усманов Алишер и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 193
VK - Mail.ru Group 3602 117
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 76
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 67
Ростелеком 10948 62
Meta Platforms - Facebook 4621 55
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 51
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 42
ИКС 538 41
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 41
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 40
Yandex - Яндекс 9216 33
Zynga Game Network 133 30
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 28
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 26
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 25
Alibaba Group 473 24
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 23
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 23
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 22
Питерская группа связистов 441 21
X Corp - Twitter 2938 19
ИКС - Форпост 78 19
Tencent 190 17
Google LLC 12690 16
Microsoft Corporation 25775 16
ИКС - Цитадель ГК 110 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 15
Ростелеком - Связьинвест 1719 15
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 14
Telconet 35 14
МФ технологии - МФТ 37 14
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 12
МегаФон - Талмер - Talmer 56 12
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 11
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 11
Telegram Group 2940 11
Киевстар - Kyivstar 569 11
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 89
DST Global - Digital Sky Technologies 229 58
Альфа-Групп 745 56
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
Garsdale Services 39 29
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 27
Naspers 85 25
ГПБ - Газпромбанк 1273 24
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 23
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 22
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 18
Telconet Capital 28 17
Газпром ПАО 1493 17
Евросеть 1421 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
NanduQ - Qiwi 1013 14
МегаФон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 19 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Связной ГК 1401 12
Cukurova 97 11
Альфа-Банк 1979 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 11
USM Holdings - Ardoe Finance 13 10
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 10
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 9
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 9
Tiger Global Management 44 9
Kismet Sponsor 17 9
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 9
ПромСвязьКапитал 85 8
USM Advisors 10 8
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 8
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 8
Everix Investments 15 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 7
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 6
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SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
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PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
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НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
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ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
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Единая Россия - Политическая партия 321 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 87
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Google Android 15244 9
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Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
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Microsoft Windows BitLocker 942 2
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