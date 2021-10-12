Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Усманов Алишер


12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 2
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 4
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 1
23.08.2021 Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить 1
20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
09.08.2021 «Мегафон» избавился от доли в Aliexpress 1
21.07.2021 Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 2
14.05.2021 В «Мегафоне» будет новый гендиректор. Подробности 1
13.04.2021 Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании 2
12.04.2021 Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона» 1
22.03.2021 Компания экс-главы «Мегафона» получила десятки миллионов долларов от канадского фонда 1
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
05.03.2021 Основатель Yota вложился в стартап экс-замминистра связи 1
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов 2
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 3
02.02.2021 Экс-глава «Мегафона» покупает крупного разработчика, созданного россиянами 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг» 5
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
31.01.2020 Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой» 2
24.01.2020 Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой» 1
23.01.2020 Российский госфонд, «Мегафон» и Mail.ru создадут новую платежную систему специально для AliExpress 1
20.12.2019 «Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию 2
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 2
05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер 1
29.10.2019 Сбербанк хочет купить у Газпромбанка его пакет в Mail.ru 1
25.10.2019 Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой» 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group 1
07.08.2019 Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой» 1
29.07.2019 Данные клиентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться на АЭС 1
05.06.2019 «Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону» 1
28.05.2019 Брат владельца «Связного» покинул кресло гендиректора компании 1
26.04.2019 «Мегафон» заработал 910 миллионов, продав три ИТ-компании партнеру Усманова 5
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 1

Публикаций - 241, упоминаний - 404

Усманов Алишер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2482 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 58
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 45
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 41
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 16
Питерская группа связистов 113 13
Ростех - Ростехнологии 2230 13
Microsoft Corporation 11017 11
Ростелеком Связьинвест 692 10
Синтерра - Synterra 562 10
АФК Система ПАО 991 9
Yandex - Яндекс 4099 9
Google LLC 7128 8
Rambler Group - Рамблер ГК 484 7
ИКС холдинг - Форпост 35 7
КНС Групп - Yadro 124 7
Telegram Group 702 6
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 6
Kismet Acquisition One 9 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Кометрика 10 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 5
Талмер - Talmer 23 5
Nexters 9 5
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 5
Норси-Транс (НТ) 49 5
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 4
Yota - Скартел 623 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 85 4
Элвис-Плюс 69 4
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
Huawei 2726 4
Alibaba Group 298 4
Samsung Electronics 5633 4
Криптонит ГК - Kryptonite 30 3
Xiaomi 904 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 27
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
Газпромбанк - ГПБ 692 13
HeadHunter Group - HH Group 336 9
Garsdale Services 36 8
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 7
DST Global 165 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
ESforce 22 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 4
Альфа-Групп 318 4
Связной ГК 877 4
О2О Delivery club 153 4
Virtus.pro 12 4
AliExpress Russia - AER 16 3
Евросеть 883 3
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 3
AliExpress 275 3
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
Газпром ПАО 518 2
Uber 257 2
eBay Inc 528 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 2
Yota Arena - киберспортивная арена 6 2
Uber Technologies 258 2
Telconet Capital 24 2
Раунд 15 2
Qiwi 783 2
Альфа-Банк 1123 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Pandao 21 2
Рапида НКО - платежные система 70 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 4 1
Merrill Lynch 31 1
Appleby 3 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
Президент Российской Федерации 1439 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Правительство РФ 2200 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Рособоронэкспорт 34 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 9
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
3G - Стандарт мобильной связи 3709 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
Штриховой код - штрихкод 5 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
Безопасный город 347 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 76 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
DDR - Double data rate 1066 1
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
VK - Mail.ru Одноклассники 853 22
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 4
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 4
СПАРК-Интерфакс 104 4
Национальные Технологии - СХД Купол 31 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Nvidia GeForce GTX 2054 2
Яндекс.Маркет 439 2
WhatsApp Messenger 654 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 1
VK - Mail.Ru Icebox 25 1
VK - Mail.Ru Infra 22 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
VK - Mail.ru Календарь 6 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
Google Data Studio 6 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 1
Gameloft Tetris 12 1
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) - SPECint - спецификация для целочисленной вычислительной мощности процессора 5 1
Rambler Касса 13 1
Yota LTE-сеть 2 1
МегаФон Деловое облако 7 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Гонец-ВЭБ 4 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 8 1
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 2 1
Черепенников Антон 52 18
Таврин Иван 83 14
Путин Владимир 1820 9
Медведев Дмитрий 1433 6
Вермишян Геворк 61 6
Малис Олег 55 6
Никифоров Николай 1126 6
Волож Аркадий 181 6
Рейман Леонид 408 5
Стрешинский Иван 33 5
Чичваркин Евгений 82 5
Мильнер Юрий 116 4
Овчинников Сергей 24 4
Фадеев Андрей 11 4
Галицкий Александр 82 4
Добродеев Борис 83 4
Яровая Ирина 63 4
Скоч Андрей 7 3
Петров Дмитрий 33 3
Солдатенков Сергей 113 3
Мамут Александр 109 3
Малис Александр 110 3
Фридман Михаил 54 3
Потанин Владимир 19 3
Сергеев Дмитрий 52 3
Костин Андрей 45 3
Серебряникова Анна 47 3
Сурков Владислав 59 2
Золотов Виктор 7 2
Кузьмичев Алексей 9 2
Гришин Дмитрий 148 2
Рогозин Дмитрий 79 2
Щеголев Игорь 676 2
Абрамович Роман 23 2
Дерипаска Олег 19 2
Касперский Евгений 218 2
Жаров Александр 165 2
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 2
Патрушев Николай 15 2
Миллер Алексей 13 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 12
Украина 3347 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 10
Индия - Республика 2161 7
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Восточная Европа 1669 5
Беларусь - Белоруссия 2081 4
Европа 3730 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 3
Казахстан - Республика 2621 3
Бразилия - Федеративная Республика 1121 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Россия - Тверская область 246 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
США - Кремниевая долина 398 2
Россия - Удомля 41 2
Турция - Турецкая республика 950 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 2
Земля - планета Солнечной системы 857 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Армения - Республика 687 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 118 1
Россия - Рязанская область 313 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Россия - Калининград 659 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
Таджикистан - Республика 434 1
Россия - Вологда 192 1
США - Вашингтон 334 1
Португалия - Португальская Республика 316 1
Греция - Греческая Республика 316 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 9
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 9
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Космодром Куру - Гвианский космический центр 10 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 6
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 5
Bloomberg 785 4
Thomson Reuters - Рейтер 1711 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
NYT - The New York Times 505 3
Forbes - Форбс 441 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Ведомости 259 2
За Телеком - telegram-канал 37 1
All Things Digital 156 1
РБК Инновации 36 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Секрет фирмы 13 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
FT - Financial Times 246 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
The Bell - Издание 34 1
CNews Analytics 1988 5
Analysys Mason 26 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Superdata 9 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
comScore 224 1
eMarketer 77 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
Warface Open Cup 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756195, в очереди разбора - 659885.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще