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Усманов Алишер
СОБЫТИЯ
|03.03.2022
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Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов
Уход Усманова из USM Группа USM миллиардера Алишера Усманова приняла окончательное решение продать ИТ-группу «ИКС холдинг». Полный контро
|15.02.2022
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Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний
Приобретение Усманова «Юэсэм телеком» (входит в холдинг USM ), принадлежащий бизнесмену Алишеру Усманову,
|09.02.2022
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Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном»
Борис Добродеев пришел в холдинг USM Алишера Усманова Бывший глава интернет-холдинга VK (ранее Mail.ru) Борис Добродеев возглавил
|08.10.2021
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Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг»
в «Мегафоне» как независимый директор, отметил Стрешинский. «Юэсэм телеком» и «ИКС холдинг» Холдинг Усманова создал компанию «Юэсэм телеком», которая объединила его ключевые активы в области те
|10.02.2021
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«Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке
р «Мегафон» и его единственный акционер — холдинг USM Telecom (является частью холдинга USM Алишера Усманова) — сообщили о выходе на рынок Узбекистана. Для этого стороны на паритетных началах с
|30.04.2020
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Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг»
безопасной монетизации» данных для операторов связи One Factor. Что общего и Антона Черепенникова и Алишера Усманова У Антона Черепенникова было много общих проектов с Алишером Усмановым и его
|26.04.2019
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«Мегафон» заработал 910 миллионов, продав три ИТ-компании партнеру Усманова
Мегафон» перепродал ее за 640 млн руб., заработав на перепродаже этой компании 110 млн руб. Партнер Усманова скупает ИТ-«дочки» «Мегафона» Покупателем выступили структуры предпринимателя Антона
|22.10.2018
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Усманов отказался от контроля над Mail.ru
merce в Европе, потеснив позиции таких ритейл-гигантов, как Amazon и Ebay», – говорится в заявлении Алишера Усманова, распространенном «Холдиноговой компанией ЮэСэМ». Напомним, в сентябре 2018
|05.02.2018
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Тайный партнер Усманова владел акциями американских интернет-компаний на $80 млн
есурс Headhunter, платежная система Qiwi и др. В 2008 г. крупнейшим акционером DST стал холдинг USM Алишера Усманова с партнерами Фархадом Мошири и Андреем Скотчем. В 2010 г. DST был переименов
|26.10.2017
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«Мегафон» покупает ИТ-компанию у партнера Усманова по компьютерным играм
лдинге «Форпост». Основной ее владелец — холдинг «Металлинвест», который входит в USM Group Алишера Усманова (основной акционер «Мегафона»). Совладельцем «Джи эс эй групп» в настоящее время так
|29.09.2017
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Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора
Усманов заходит в Узбекистан Как стало известно CNews, USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора C
|28.12.2016
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Усманов избавился от доли в интернет-гиганте Alibaba
Фонды Усманова продали акции AlibabaФонды, принадлежащие российскому миллиардеру Алишеру Усманову и
|07.11.2014
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Фонд Усманова и Мильнера вложит $1,5 млрд в «китайский Apple»
взятых, сообщает Financial Time со ссылкой на осведомленные источники. Главным фигурантом второй стороны переговоров выступает фонд DST Global, принадлежащий, главным образом, российскому бизнесмену Алишеру Усманову и руководимый Юрием Мильнером. Однако переговоры пока не завершены, отмечают источники. В Xiaomi газете FT отказались прокомментировать информацию. Согласно CB Insights, если X
|21.07.2014
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Усманов получил полный контроль над Mail.ru Group
Mail.ru Group сообщила о решении своих основных акционеров - USM Holdings Алишера Усманова и южно-африканского холдинга Naspers - о конвертации принадлежащих им пакето
|10.07.2014
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«Мегафон» приобрел у Усманова долю в «Евросети»
г. оператор «в лице своей «дочки» Megafon investments) приобрел часть своих акций у «Альфа-групп». Алишер Усманов продал принадлежащему ему «Мегафону» свою долю в «Евросети» В соответствии с р
|26.04.2014
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Усманову разрешили продать контроль над Mail.ru Group
родажи ее акций. Как говорится в сообщении Mail.ru Group, такое решение было поддержано структурами Алишера Усманова, (контролирующего акционера Mail.ru Group), южно-африканского Naspers и кита
|18.03.2014
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Алишер Усманов избавился от акций Apple и Facebook и вложился в Китай
лава компании USM Advisors, управляющей активами Усманова. О том, что фонды, инвестирующие средства Алишера Усманова, избавились от акций интернет-компаний Facebook, Groupon и Zynga, CNews писа
|28.02.2014
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Мильнер и Усманов бегут из Facebook, Groupon и Zynga
уппа фондов DST, находящаяся под управлением Юрия Мильнера и инвестирующая средства преимущественно Алишера Усманова, распродает доли в зарубежных интернет-проектах. Как свидетельствуют материа
|13.09.2013
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Алишер Усманов с друзьями заработает $1,7 млрд на продаже Yota «Мегафону»
своему контролирующему акционеру $1,28 млрд. С учетом же долга Garsdale и его акционеры получит всего $1,67 млрд. Холдинг Garsdale был создан в прошлом году после объединения «Мегафона» и Скартела». Алишер Усманов, внеся в Garsdale свыше 50% акций «Мегафона», получил 82% акций холдинга. Соответственно, Усманов получит от сделки не менее $1 млрд (без учета долга «Скартела»). Владельцы групп
|11.07.2013
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Опубликован рейтинг самых богатых связистов России
го старых знакомых – Андрей Скоч и Фархад Мошири. Кроме того, в рейтинг попали и два новых партнера Усманова – основатели компании «Скартел» Альберт Авдолян и Сергей Адоньев. Ранее эти лица не
|30.04.2013
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Алишер Усманов приобрел акции Apple на $100 млн
тавила $11,6 млрд. Алишер Усманов верит в Apple Высокотехнологичные компании - это традиционное для Усманова вложение средств. В частности, миллардеру принадлежит порядка 80% акций в холдинге G
|28.02.2013
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Усманов заработал на Mail.ru Group полмиллиарда долларов
евраля, но на 2% выше отметки, на которой торги закончились в четверг. За проданный пакет структура Усманова выручила $532 млн. После сделки голосующая доля Усманов в Mail.ru Group снизилась с
|28.02.2013
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Группа Алишера Усманова продала 7,4% Mail.ru
USM Group, контролируемая Алишером Усмановым, завершила размещение 7,4% акций Mail.ru Group (15 млн 538 тыс. GDR), цена продажи составила $34,25 за расписку, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Morgan Stanley,
|28.02.2013
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Алишер Усманов продает 7,4% акций Mail.ru Group
— 27,96%. По завершении сделки доля USM снизится до 17,9% капитала и 58,1% голосов. Кроме структур Алишера Усманова акциями Mail.ru Group владеют южноафриканский медиахолдинг Naspers через MIH
|12.09.2012
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«Мегафон» отоварился цифровым контентом у Усманова
elebior Holdings, являющегося единственным акционером компании «ВАС Медиа». Эта компания до недавнего времени входила в холдинг ЮТВ, совладельцами которого являются контролирующий акционер «Мегафона» Алишер Усманов и нынешний гендиректор оператора Иван Таврин. В «Мегафоне» утверждают, что ни Усманов, ни Таврин не выступали продавцами «ВАС Медиа». У кого и за сколько был приобретен данный ак
|05.05.2012
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Mail.ru и Усманов заработают на Facebook больше Цукерберга
нд Фролкина продаст еще 800 тыс акций за $24 млн — $30 млн. Фонд DST Global, инвестирующий средства Алишера Усманова, продаст 3,44 млн акций за $96 млн — $120 млн. В случае дополнительной прода
|24.04.2012
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«Мегафон» и Усманов откупились от «Альфа-групп» за $5,2 млрд
рез холдинг Altimo владеет 25,1 % «Мегафона», TeliaSonera напрямую владеет 35,6% акций. У структуры Алишера Усманова «АФ Телеком Холдинг» есть 8% акций «Мегафона» напрямую и 74% акций холдинга
|17.08.2011
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«Мегафон» купил убыточного интернет-провайдера Усманова
ст», являющийся владельцем 31,3% акций «Мегафона». Владельцем 73,9% акций «Телекоминвеста» является Алишер Усманов, которому через компанию «Олимп» принадлежат еще 8% акций «Мегафона». Таким об
|18.09.2008
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По пути на биржу «Яндекс» вышел на Усманова
ет социальной сетью Livejournal и интернет-изданием Gazeta.ru. К богатой коллекции интернет-активов Алишера Усманова добавилось 10% акций Яндекса Аналитики считают логичным столь сильный интере
|25.09.2007
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Алишер Усманов закрыл неугодные сайты в Британии
пришлось применить упомянутые санкции к нескольким интернет-ресурсам, сообщает РБК. В пресс-службе Алишера Усманова CNews заявили, что компания-провайдер Fasthosts согласилась с доводами юрист
|24.09.2007
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Британские политические сайты закрыли за клевету на Усманова
ических веб-сайтов были временно закрыты в связи с потенциальной клеветой на российского бизнесмена Алишера Усманова, содержащейся на их страницах, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.
|21.09.2007
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Алишер Усманов ведет переговоры об увеличении доли в "Телекоминвесте"
СЗТ намерен продать 15-процентный пакет акций "Телекоминвеста" за $410 млн., действует в интересах Алишера Усманова, говорится в сообщении, поступившем в Reuters по электронной почте. "Это пор
|23.11.2006
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Алишер Усманов купит "Газету.Ru"?
daily. Возможным покупателем издания является генеральный директор компании «Газпроминвестхолдинг» Алишер Усманов. Участники рынка, знакомые с ситуацией, говорят, что г-н Усманов готов заплати
Усманов Алишер и организации, системы, технологии, персоны:
|Мильнер Юрий 137 51
|Черепенников Антон 86 41
|Таврин Иван 120 39
|Путин Владимир 3454 30
|Стрешинский Иван 38 23
|Брюквин Юрий 300 23
|Адоньев Сергей 36 20
|Мамут Александр 133 19
|Солдатенков Сергей 162 19
|Дуров Павел 329 17
|Рейман Леонид 1065 15
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 14
|Гришин Дмитрий 210 13
|Фридман Михаил 146 13
|Щеголев Игорь 699 13
|Добродеев Борис 97 13
|Никифоров Николай 1138 13
|Авдолян Альберт 32 11
|Фингер Грегори 13 11
|Евтушенков Владимир 217 9
|Кочетков Владислав 248 9
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Свердлов Денис 201 9
|Вермишян Геворк 67 9
|Скоч Андрей 11 8
|Бухман Дмитрий 18 8
|Фингер Григорий 17 8
|Волож Аркадий 268 8
|Артемьев Тимур 34 7
|Фролкин Михаил 17 7
|Потанин Владимир 91 7
|Левиев Лев 31 7
|Рожецкин Леонид 48 7
|Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 7
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 7
|Кириенко Владимир 148 6
|Фадеев Андрей 31 6
|Малис Олег 86 6
|Авен Петр 67 6
|Носик Антон 106 6
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