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Индексная книга (каталог) CNews*
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VK Skillbox GeekBrains Гикбреинс

VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс


01.12.2023 Исследование GeekBrains: 43% ИТ-специалистов выбирают хобби для саморазвития и личностного роста

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование среди обучающихся на ИТ-специальностях, чтобы выяснить, как будущие айтишники предпочитают проводить досуг. По данным
24.10.2023 Исследование GeekBrains: почти половина россиян готовы отказаться от использования мобильного приложения из-за неудачного обновления дизайна

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование отношения пользователей мобильных приложений к их обновлениям. По данным опроса респондентов, почти половина россиян

18.10.2022 Минобрнауки России совместно c GeekBrains бесплатно обучат ИТ 20 тыс. студентов по всей стране

Образовательная программа, реализуемая Минобрнауки России и GeekBrains, стартует 18 октября 2022 г. и продлится до 1 декабря 2022 г. Бесплатно студенты смогут повысить общую ИТ-грамотность и приобрести практические навыки работы в качестве product- и pr
26.05.2022 Две трети выпускников школ хотят получить профессию в области ИТ

В преддверии последнего звонка образовательная платформа GeekBrains провела исследование и выяснила, почему сейчас выпускники школ выбирают онлайн-фор
11.03.2022 Каждая вторая женщина хочет работать в сфере ИТ и digital

Компания GeekBrains оценила спрос на дополнительное профессиональное образование в сфере ИТ и digital

10.08.2021 Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и Geekbrains

Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создают образовательный холдинг Skillbox Limited на базе платформ Skillbox и Geekbrains. В результате сделки контролирующим акционером холдинга остается Mail.ru Group с долей 50,06%. 22,72% будет у основателей Skillbox, 14,21% – у частного фонда Александра Галицкого. 13
10.06.2021 Git in Sky и Mail.ru Cloud Solutions помогают GeekBrains готовить DevOps-инженеров

Git in Sky проведет уникальный выпускной экзамен для факультета DevOps GeekBrains. Студенты проявят приобретенные компетенции при работе с реальной инфраструктурой для веб-ресурса и после сдачи экзаменов смогут претендовать на роль DevOps-инженеров в команде Git i
21.12.2020 GeekBrains запускает факультет облачной дата-инженерии
20.08.2020 GeekBrains запускает бесплатный онлайн-интенсив по продакт-менеджменту

Образовательный портал GeekBrains открывает набор на бесплатный двухдневный онлайн-интенсив по продакт-менеджменту. Эксперты ведущих ИТ-компаний расскажут, как создается продукт. Студентов ждет не только теория, но и
28.11.2018 GeekBrains будет готовить высококвалифицированных веб-разработчиков на Python

Образовательный портал GeekBrains объявил о запуске нового курса подготовки веб-разработчиков на Python (Django). Продвинутый курс с углубленным изучением фреймворка Django позволит выпускникам претендовать на должно
17.10.2018 Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования

Mail.Ru Group и образовательный портал GeekBrains объявили о запуске программы бизнес-образования «Digital MBA», посвященной цифровой трансформации бизнеса. За 9 месяцев участники пройдут ряд блоков по разработке и монетизации проду
07.02.2018 GeekBrains начинает готовить JavaScript-разработчиков полного цикла

Mail.ru Group объявила о том, что образовательная онлайн-платформа для программистов GeekBrains запустила новый курс обучения JavaScript-разработке полного цикла. Студенты смогут за девять месяцев освоить востребованную на рынке профессию.За время курса студенты получат все нео
20.04.2017 Mail.Ru Group и GeekBrains открыли онлайн-университет для разработчиков

Образовательный IT-портал GeekBrains и Mail.Ru Group объявили о запуске совместного проекта – первого в России онлайн-университета для тех, кто хочет стать веб-разработчиком, Android- или iOS-программистом. Студенты Gee

Публикаций - 100, упоминаний - 103

VK Skillbox и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 45
VK - Mail.ru Group 3455 42
Yandex - Яндекс 7339 10
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 10
Ростелеком 9700 9
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 5
МегаФон 8805 5
8213 5
VK - Учи.ру - Тетрика 12 4
Microsoft Corporation 24625 2
Intel Corporation 12197 2
VideoMost - ВидеоМост 274 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Spirit DSP - Спирит Корп 470 2
Код Безопасности 616 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
Deus Craft 7 2
Pixonic 21 2
МФ технологии - МФТ 34 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
Цифра ГК 2426 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
АйТи 1365 2
МЭО - Мобильное электронное образование 19 2
Alibaba Group 422 1
Apple Inc 12100 1
Accenture plc 682 1
HP Inc. 5685 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
KPMG 256 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 25
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 14
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
Ситимобил - Служба такси 158 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 6
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 5
Лента - Сеть розничной торговли 2080 5
Почта России ПАО 2112 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 4
Связной ГК 1369 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
Альфа-Банк 1769 3
ВкусВилл - Избёнка 156 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 2
О2О Холдинг 56 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Верный - торговая сеть 291 1
Быстроном 5 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 14
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Судебная власть - Judicial power 2309 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 42
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 41
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 18
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 26
VK - Mail.Ru Почта 349 18
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 15
My.Games 69 14
Python - высокоуровневый язык программирования 927 12
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 12
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 12
VK Combo 82 12
VK Mini Apps 58 11
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 9
Oracle Java - язык программирования 3075 8
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 8
Apple iOS 7809 6
Яндекс.Практикум 53 6
Google Android 13994 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 5
JavaScript - JS - язык программирования 1187 4
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 62 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 4
C/C++ - Язык программирования 755 4
VK - Mail.Ru myTarget 145 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 3
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 3
VK Connect 21 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
VK - Учи.ру - Учи.Дома 10 3
Linux OS 9936 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 2
Adobe Photoshop 764 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 64 2
VK - Mail.ru Maps.me 52 2
Добродеев Борис 95 14
Кириенко Владимир 139 7
Галицкий Александр 106 6
Крутов Дмитрий 18 6
Чернышенко Дмитрий 565 5
Волчек Александр 11 5
Шадаев Максут 1008 5
Гришин Дмитрий 208 4
Марданов Сергей 18 4
Кравцов Сергей 54 3
Трубникова Татьяна 13 3
Путин Владимир 3171 2
Исагулова Элина 31 2
Айвазов Александр 31 2
Анисимов Никита 15 2
Королюк Алексей 86 1
Летунов Илья 49 1
Чукарин Алексей 59 1
Гребенников Сергей 33 1
Черкасова Надия 23 1
Артамонова Анна 183 1
Ганеева Эльза 10 1
Голикова Татьяна 55 1
Попов Андрей 111 1
Лисовский Евгений 20 1
Горный Александр 41 1
Нарукавников Александр 10 1
Милевский Алексей 1 1
Лукашевич Андрей 9 1
Щербинин Павел 4 1
Якунина Наталия 2 1
Черникова Алевтина 40 1
Ерин Федор 1 1
Миногарова Мария 4 1
Акимов Максим 187 1
Жидковский Алексей 1 1
Волынский Александр 6 1
Никитин Александр 18 1
Печатников Анатолий 37 1
Григорьева Мария 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 4
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Америка Латинская 1812 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Япония 13282 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 2
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 246 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Канада 4881 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 77
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 32
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 18
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 17
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 17
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 7
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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