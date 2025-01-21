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VK RuStore Рустор

VK RuStore - Рустор

RuStore — полноформатный магазин приложений. VK создает его в партнерстве с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России.  В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. 


21.01.2025 Месячная аудитория RuStore выросла до 50 млн пользователей

В декабре 2024 г. месячная аудитория магазина приложений RuStore составила 50 млн пользователей старше 12 лет по всей России, согласно исследованию Mediascope. При этом аудитория Xiaomi Mi Store составила 19 млн, Samsung Galaxy Store — 14 млн, Huawei
21.01.2025 Приложение Wildberries для ОС «Аврора» вышло в RuStore

erries & Russ) и компания «Открытая мобильная платформа» объявляют о выпуске приложения Wildberries под ОС «Аврора». Полноценное кроссплатформенное приложение Wildberries уже доступно для установки в RuStore и «Аврора Маркет». Об этом CNews сообщили представители Wildberries. ОС «Аврора» — это российская мобильная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами

10.12.2024 Китайские разработчики в пять раз увеличили инвестиции в продвижение в RuStore

Более 60 млн руб. потратили китайские разработчики игр на продвижение приложений из российского магазина приложений RuStore через платформу «VK Реклама» с января по ноябрь 2024 г. Рекламные расходы разработчиков из Китая в III квартале 2024 г. выросли в пять раз относительно I квартала 2024 г. Об этом CNews

03.12.2024 Приложение «ББР Банк» — «ББР Бизнес 2.0» — появилось в RuStore

Мобильное приложение «ББР Бизнес 2.0» стало доступно в RuStore — российском магазине приложений для Android. Новые клиенты ББР Банка могут легко скачать приложение, а действующие — обновить его до последней версии. Об этом CNews сообщили представит
25.11.2024 RuStore и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве

Пользователи «РОСА Мобайл» получат доступ к каталогу приложений с помощью RuStore. Они смогут скачивать, устанавливать и обновлять мобильные приложения. Благодаря встроенному эмулятору Android, работающему в защищенном и изолированном контейнере ОС «РОСА Мобайл», пол
14.11.2024 Apple принудительно лишат монополии в России на магазины приложений и заставят установить RuStore на iPhone. Законопроект принят

Сломать устои Apple Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об обязательной предустановке отечественного магазина приложений RuStore на смартфоны Apple iPhone. Документ был внесен на рассмотрение в конце июня 2024 г. группой депутатов и сенаторов – в числе его авторов Антон Горелкин, Артем Шейкин и Андрей Клишас. В с
08.11.2024 RuStore: как школьнику начать карьеру в ИТ

Ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева рассказала, как школьнику построить карьеру в ИТ. Тем, кто решил связать карьеру с ИТ, будет полезно как можно раньше получить базовые для этой сферы знания и навыки, от
02.11.2024 ИИ соберет главное из отзывов о приложениях в RuStore

VK внедрила генеративный искусственный интеллект в RuStore. ИИ анализирует отзывы пользователей о приложениях и играх, выделяя их плюсы и минусы в формате общей сводки. В карточке приложений появился раздел «Самое важное», где ИИ объединяет и о
30.10.2024 «VK Реклама» упростила продвижение приложений из RuStore

«VK Реклама» расширила инструменты для продвижения приложений из RuStore. Пользователям стала доступна функция оптимизации на целевые действия, а также бесшовной установки приложений напрямую с рекламного баннера. Обновления позволят качественно увеличить эф
25.09.2024 RuStore: 47% родителей используют функции родительского контроля

Официальный магазин приложений RuStore поделился результатами исследования, согласно которому 47% родителей активно используют функции родительского контроля. Чаще всего с помощью родительского контроля ограничивают доступ к
23.09.2024 Правительство России заставляет Apple вставить RuStore в каждый iPhone и iPad страны. Законопроект уже одобрен

RuStore в каждый iPhone Российское правительство частично (с замечаниями) поддержало законопроект по принудительной предустановке магазина приложений RuStore на iPhone и iPad, пишет ТАСС. Это отечественный каталог, работающий с мая 2022 г. и развиваемый холдингом VK при поддержке Минцифры. В своей экосистеме Apple развела монополию и запреща
17.09.2024 В RuStore появилась витрина цифровых товаров

аздел «Киоск», где можно пополнить баланс для внутриигровых покупок. Сейчас в разделе уже доступно пополнение мобильных и ПК-игр, среди которых Roblox и Fortnite. Об этом CNews сообщили представители RuStore. «В RuStore стремительно растет игровой сегмент. Мы видим увеличение новых игровых релизов в каталоге, а также рост пользовательских скачиваний. Запуск нового раздела позволит бе
11.09.2024 В четыре раза увеличился приток иностранных приложений в RuStore

Запрос иностранных разработчиков на публикацию приложений в RuStore в 2024 г. по сравнению с 2024 г. вырос в четыре раза. Ежемесячно паблишеры загружают более 400 новых приложений. Об этом сообщил Дмитрий Панкрушев, руководитель RuStore. «Наполне
02.09.2024 Новое приложение MCN Telecom для звонков доступно в RuStore и Google Play

Мобильный виртуальный и фиксированный оператор связи, разработчик программных решений, представил приложение «MCN Софтфон» в магазинах RuStore и Google Play. Теперь корпоративные и частные клиенты могут совершать звонки через интернет с использованием SIP-телефонии, путешествуя по миру или находясь в командировках, по своим до
30.08.2024 RuStore разработал инструмент для платежей в любых магазинах приложений

Официальный магазин приложений RuStore представил возможность оплаты покупок в приложениях, скачанных из любых источников. Разработчики из России и других стран смогут принимать оплату даже если выложили свое приложение в др
29.08.2024 Россияне стали чаще знакомиться онлайн — «VK Знакомства» и RuStore поделились трендами дейтинга

«VK Знакомства» и RuStore изучили тренды на рынке онлайн-дейтинга. Пользователи в 2024 г. стали в пять раз чаще скачивать приложения для знакомств в RuStore. Об этом CNews сообщили представители RuStor
20.08.2024 Новая версия GitFlic интегрирована с RuStore: GitFlic запустил автоматическую публикацию приложений в RuStore

ате самостоятельного серверного продукта (Self-hosted).Теперь пользователи платформы GitFlic могут автоматически размещать новую версию Android-приложений в официальном российском магазине приложений RuStore, разработанном VK. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В GitFlic 3.2.1 добавлены шаблоны конфигурационных файлов CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment,

16.08.2024 RuStore назвал самое тратящее поколение в мобильном сегменте

Официальный магазин приложений RuStore выяснил, что зумеры (люди в возрасте 18-27 лет) чаще других поколений тратят в мобильных играх и приложениях на Android. Их средний чек превышает чек миллениалов (28-43 года) на 18% и с
13.08.2024 iPhone и смартфоны Samsung, Huawei на грани исчезновения в России, магазины электроники на пороге массового закрытия. Всему виной один новый закон

дов – они могут полностью исчезнуть из ассортимента многих сетей. Как пишет «Коммерсант», готовится к принятию законопроект, запрещающий продавать смартфоны без предустановленного магазина приложений RuStore. Под действие документа попадают мобильник Apple, Samsung, Huawei, Honor и большинства других популярных в России брендов, даже тех, кто официально и неофициально покинул российский рын
29.07.2024 RuStore запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев

Зарубежные инди-разработчики теперь могут загрузить свои приложения в RuStore. Для этого нужно зарегистрироваться в консоли разработчика как физическое лицо. Нерезиденты могут воспользоваться основными возможностями консоли разработчика, инструментами для развити
25.07.2024 RuStore перевел рекомендации и поиск на технологии ИИ

В официальном магазине приложений RuStore появились технологии машинного обучения (ML). Теперь нейросети помогают пользователям искать нужные приложения, составляют рекомендации и подборки. Об этом CNews сообщили представители

16.07.2024 В RuStore растет игровой сегмент

За год количество игровых разработчиков в официальном магазине приложений RuStore увеличилось в 3 раза и составило треть от всех паблишеров. Больше всего мобильных разработчиков приходится на категории симуляторов, казуальных и экшен игр. Об этом CNews сообщил предст
25.06.2024 Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore

у внесен законопроект об обязательной предустановке единого магазина мобильных приложений Магазин был создан в 2022 г. холдингом VK по поручению премьер-министра Михаила Мишустин, он получил название RuStore. В том же году Правительство добавило RuStore в список ПО для обязательной предустановки, но только для платформы Android. Минцифры установило правила функционирования данного ма
27.05.2024 Россияне стали больше тратить в мобильных играх

За I квартал 2024 г. средний чек трат на игры в RuStore составил 650 руб. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился в 3,2 раза. Об этом рассказал Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore. Самыми популярными жанрами среди

23.05.2024 Устройства на ОС «Аврора 5.1» с RuStore доступны к заказу

Открытая мобильная платформа» объявила о том, что с 27 мая 2024 г. устройства от различных отечественных производителей на ОС «Аврора» пятого поколения с предустановленным на них магазином приложений RuStore выходят в продажу. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа». В ближайших планах компании «Открытая мобильная платформа» осуществить перевод всех свои
22.05.2024 «Авроид» и RuStore создадут совместное решение для устройств на базе ОС «Аврора»

тегическое соглашение о сотрудничестве. Совместный проект позволит безопасно использовать Android-приложения на отечественных устройствах с ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители «Авроид». RuStore — официальный российский магазин приложений, разработанный компанией VK, который дает доступ к более чем 40 тыс. сервисам и мобильным играм для Android-устройств. На отечественных гадже
15.05.2024 В RuStore растет количество скачиваний

Более 140 млн раз пользователи скачали приложения и игры из RuStore с момента его создания. По сравнению с 2023 г. количество скачиваний выросло в три раза. Лидером среди приложений стал «Сбербанк Онлайн», а среди игр больше всего скачиваний набрал Tank
24.04.2024 GitFlic создаст новую инфраструктуру для разработчиков RuStore

Создатель платформы для работы с исходным кодом GitFlic компания «РеСолют» поможет оптимизировать разработку и публикацию новых мобильных приложений в магазине приложений RuStore. «РеСолют» разрабатывает механизм, который позволит разработчикам использовать репозиторий GitFlic для хранения, распространения кода и сборки бинарных пакетов. После сборки приложения

18.04.2024 RuStore: у китайских разработчиков растет интерес к российской аудитории

Более 70% компаний из Китая, зарегистрированных в официальном магазине приложений RuStore, зарабатывают на опубликованных приложениях. Иностранным издателям доступны все платежные инструменты RuStore, включая встроенные покупки и подписки, а также возможность публиков
27.03.2024 Мобильное приложение Multifactor стало доступно в RuStore

Мобильное приложение Multifactor появилось в российском цифровом магазине RuStore. Это отечественный маркетплейс, где можно выбрать различные приложения и игры для установки на устройства с операционной системой Android. Мобильное приложение Multifactor работает в св
12.03.2024 Более тысячи компаний перешли на инструменты разработки от RuStore

Более тысячи российских и международных компаний используют инфраструктуру RuStore для разработки и публикации приложений. Среди них Сбербанк, «Тинькофф», OZON, «2ГИС» и другие. Об рассказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев. В RuStore есть все
06.03.2024 Более тысячи компаний перешли на инструменты разработки от RuStore

Более тысячи российских и международных компаний используют инфраструктуру RuStore для разработки и публикации приложений. Среди них Сбербанк, «Тинькофф», Ozon, «2ГИС» и другие. Об этом CNews сообщили представители VK. В RuStore есть все необходимые инструменты
01.03.2024 Создатели сервисов VK Mini Apps смогут опубликовать свои приложения в RuStore

Платформа VK Mini Apps добавила возможность публиковать мини-приложения в официальном магазине приложений RuStore. Разработчики сервисов получили дополнительную точку входа в продукты и возможность привлечь новую аудиторию. Кроссплатформенные встраиваемые сервисы VK Mini Apps не нужно скачивать на

01.03.2024 RuStore ускорил загрузку приложений

кации Android App Bundle (AAB). С запуском нового формата уменьшился «вес» приложений, повысилась стабильность работы и ускорилась их загрузка, в среднем, на 25%. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Android App Bundle позволяет загрузить в RuStore приложение в виде специального архива, в котором содержатся сборки приложения под конкретные параметры устройств: разрешение экр
20.02.2024 Аудитория RuStore достигла 29 млн в месяц

Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн, что составляет примерно треть от аудитории Рунета, по данным Mediascope в январе 2024 г*. Продукт стал лидером среди российских и зарубежных магазинов приложений, уступ
12.02.2024 Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager теперь доступны в RuStore

Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager для смартфонов на Android появились в RuStore — официальном российском магазине приложений. Kaspersky Who Calls защищает от телефонного спама и звонков с подозрением на мошенничество, в том числе в мессенджере. Благодаря Kaspersky

12.02.2024 VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore

магазине идет речь, однако в сохраненной в кэше Google версии есть QR-код со ссылкой на скачивание RuStore. Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика VK приобрел 70% в ООО «Много приложений», ра
09.02.2024 Приложение «АльфаСтрахование Мобайл» теперь доступно в RuStore

Мобильное приложение «АльфаСтрахование Мобайл» теперь доступно для скачивания в RuStore, российском маркетплейсе мобильных приложений для Android. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование». «АльфаСтрахование Мобайл» – хранитель знаний обо всех страхо
01.02.2024 Приложение «СберБанк Онлайн» скачали более 10 млн раз в RuStore

обильное приложение «СберБанк Онлайн» уже скачали более 10 млн раз в российском магазине приложений RuStore. Приложением пользуются более 82 млн человек ежемесячно, а более половины из них — ка
26.01.2024 RuStore назвал самые популярные приложения и игры в 2023 году

Официальный магазин приложений RuStore поделился аналитикой по количеству скачиваний приложений и игр в 2023 г. Самыми скачиваемыми приложениями в разных категориях стали «Сбербанк Онлайн», Ozon и «2ГИС». Среди неигровых кат

Публикаций - 328, упоминаний - 339

VK RuStore и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 143
Google LLC 11775 81
Apple Inc 12103 47
VK - Mail.ru Group 3455 44
Huawei 3934 32
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 26
Xiaomi 1732 23
Yandex - Яндекс 7343 21
Samsung Electronics 10256 21
Ростелеком 9703 20
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 18
Telegram Group 1984 16
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 14
Ред Софт - Red Soft 701 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 11
ONYX International 143 9
МакЦентр - MacCentre 157 9
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 8
RuMarket 12 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 589 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 8
МегаФон 8807 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 7
Microsoft Corporation 24628 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 7
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 269 7
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 7
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 6
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 5
БайтЭрг 56 5
Dr.Web - Доктор Веб 1254 5
Google Russia - Гугл Россия 178 4
1С-Битрикс - Bitrix 579 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 4
Dropbox 498 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 49
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 16
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 14
Unsplash 765 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 9
Лента - Сеть розничной торговли 2080 8
Альфа-Банк 1770 7
Почта России ПАО 2112 7
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 4
РЖД - Российские железные дороги 1904 4
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Visa International 1949 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 3
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 3
НСПК - Национальная система платежных карт 813 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 9
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 163
Application store - магазин приложений 1195 143
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 128
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 114
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 60
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 55
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