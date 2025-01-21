VK RuStore - Рустор

Месячная аудитория RuStore выросла до 50 млн пользователей В декабре 2024 г. месячная аудитория магазина приложений RuStore составила 50 млн пользователей старше 12 лет по всей России, согласно исследованию Mediascope. При этом аудитория Xiaomi Mi Store составила 19 млн, Samsung Galaxy Store — 14 млн, Huawei

Приложение Wildberries для ОС «Аврора» вышло в RuStore erries & Russ) и компания «Открытая мобильная платформа» объявляют о выпуске приложения Wildberries под ОС «Аврора». Полноценное кроссплатформенное приложение Wildberries уже доступно для установки в RuStore и «Аврора Маркет». Об этом CNews сообщили представители Wildberries. ОС «Аврора» — это российская мобильная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами

Китайские разработчики в пять раз увеличили инвестиции в продвижение в RuStore Более 60 млн руб. потратили китайские разработчики игр на продвижение приложений из российского магазина приложений RuStore через платформу «VK Реклама» с января по ноябрь 2024 г. Рекламные расходы разработчиков из Китая в III квартале 2024 г. выросли в пять раз относительно I квартала 2024 г. Об этом CNews

Приложение «ББР Банк» — «ББР Бизнес 2.0» — появилось в RuStore Мобильное приложение «ББР Бизнес 2.0» стало доступно в RuStore — российском магазине приложений для Android. Новые клиенты ББР Банка могут легко скачать приложение, а действующие — обновить его до последней версии. Об этом CNews сообщили представит

RuStore и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве Пользователи «РОСА Мобайл» получат доступ к каталогу приложений с помощью RuStore. Они смогут скачивать, устанавливать и обновлять мобильные приложения. Благодаря встроенному эмулятору Android, работающему в защищенном и изолированном контейнере ОС «РОСА Мобайл», пол

Apple принудительно лишат монополии в России на магазины приложений и заставят установить RuStore на iPhone. Законопроект принят Сломать устои Apple Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об обязательной предустановке отечественного магазина приложений RuStore на смартфоны Apple iPhone. Документ был внесен на рассмотрение в конце июня 2024 г. группой депутатов и сенаторов – в числе его авторов Антон Горелкин, Артем Шейкин и Андрей Клишас. В с

RuStore: как школьнику начать карьеру в ИТ Ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева рассказала, как школьнику построить карьеру в ИТ. Тем, кто решил связать карьеру с ИТ, будет полезно как можно раньше получить базовые для этой сферы знания и навыки, от

ИИ соберет главное из отзывов о приложениях в RuStore VK внедрила генеративный искусственный интеллект в RuStore. ИИ анализирует отзывы пользователей о приложениях и играх, выделяя их плюсы и минусы в формате общей сводки. В карточке приложений появился раздел «Самое важное», где ИИ объединяет и о

«VK Реклама» упростила продвижение приложений из RuStore «VK Реклама» расширила инструменты для продвижения приложений из RuStore. Пользователям стала доступна функция оптимизации на целевые действия, а также бесшовной установки приложений напрямую с рекламного баннера. Обновления позволят качественно увеличить эф

RuStore: 47% родителей используют функции родительского контроля Официальный магазин приложений RuStore поделился результатами исследования, согласно которому 47% родителей активно используют функции родительского контроля. Чаще всего с помощью родительского контроля ограничивают доступ к

Правительство России заставляет Apple вставить RuStore в каждый iPhone и iPad страны. Законопроект уже одобрен RuStore в каждый iPhone Российское правительство частично (с замечаниями) поддержало законопроект по принудительной предустановке магазина приложений RuStore на iPhone и iPad, пишет ТАСС. Это отечественный каталог, работающий с мая 2022 г. и развиваемый холдингом VK при поддержке Минцифры. В своей экосистеме Apple развела монополию и запреща

В RuStore появилась витрина цифровых товаров аздел «Киоск», где можно пополнить баланс для внутриигровых покупок. Сейчас в разделе уже доступно пополнение мобильных и ПК-игр, среди которых Roblox и Fortnite. Об этом CNews сообщили представители RuStore. «В RuStore стремительно растет игровой сегмент. Мы видим увеличение новых игровых релизов в каталоге, а также рост пользовательских скачиваний. Запуск нового раздела позволит бе

В четыре раза увеличился приток иностранных приложений в RuStore Запрос иностранных разработчиков на публикацию приложений в RuStore в 2024 г. по сравнению с 2024 г. вырос в четыре раза. Ежемесячно паблишеры загружают более 400 новых приложений. Об этом сообщил Дмитрий Панкрушев, руководитель RuStore. «Наполне

Новое приложение MCN Telecom для звонков доступно в RuStore и Google Play Мобильный виртуальный и фиксированный оператор связи, разработчик программных решений, представил приложение «MCN Софтфон» в магазинах RuStore и Google Play. Теперь корпоративные и частные клиенты могут совершать звонки через интернет с использованием SIP-телефонии, путешествуя по миру или находясь в командировках, по своим до

RuStore разработал инструмент для платежей в любых магазинах приложений Официальный магазин приложений RuStore представил возможность оплаты покупок в приложениях, скачанных из любых источников. Разработчики из России и других стран смогут принимать оплату даже если выложили свое приложение в др

Россияне стали чаще знакомиться онлайн — «VK Знакомства» и RuStore поделились трендами дейтинга «VK Знакомства» и RuStore изучили тренды на рынке онлайн-дейтинга. Пользователи в 2024 г. стали в пять раз чаще скачивать приложения для знакомств в RuStore. Об этом CNews сообщили представители RuStor

Новая версия GitFlic интегрирована с RuStore: GitFlic запустил автоматическую публикацию приложений в RuStore ате самостоятельного серверного продукта (Self-hosted).Теперь пользователи платформы GitFlic могут автоматически размещать новую версию Android-приложений в официальном российском магазине приложений RuStore, разработанном VK. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В GitFlic 3.2.1 добавлены шаблоны конфигурационных файлов CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment,

RuStore назвал самое тратящее поколение в мобильном сегменте Официальный магазин приложений RuStore выяснил, что зумеры (люди в возрасте 18-27 лет) чаще других поколений тратят в мобильных играх и приложениях на Android. Их средний чек превышает чек миллениалов (28-43 года) на 18% и с

iPhone и смартфоны Samsung, Huawei на грани исчезновения в России, магазины электроники на пороге массового закрытия. Всему виной один новый закон дов – они могут полностью исчезнуть из ассортимента многих сетей. Как пишет «Коммерсант», готовится к принятию законопроект, запрещающий продавать смартфоны без предустановленного магазина приложений RuStore. Под действие документа попадают мобильник Apple, Samsung, Huawei, Honor и большинства других популярных в России брендов, даже тех, кто официально и неофициально покинул российский рын

RuStore запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев Зарубежные инди-разработчики теперь могут загрузить свои приложения в RuStore. Для этого нужно зарегистрироваться в консоли разработчика как физическое лицо. Нерезиденты могут воспользоваться основными возможностями консоли разработчика, инструментами для развити

RuStore перевел рекомендации и поиск на технологии ИИ В официальном магазине приложений RuStore появились технологии машинного обучения (ML). Теперь нейросети помогают пользователям искать нужные приложения, составляют рекомендации и подборки. Об этом CNews сообщили представители

В RuStore растет игровой сегмент За год количество игровых разработчиков в официальном магазине приложений RuStore увеличилось в 3 раза и составило треть от всех паблишеров. Больше всего мобильных разработчиков приходится на категории симуляторов, казуальных и экшен игр. Об этом CNews сообщил предст

Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore у внесен законопроект об обязательной предустановке единого магазина мобильных приложений Магазин был создан в 2022 г. холдингом VK по поручению премьер-министра Михаила Мишустин, он получил название RuStore. В том же году Правительство добавило RuStore в список ПО для обязательной предустановки, но только для платформы Android. Минцифры установило правила функционирования данного ма

Россияне стали больше тратить в мобильных играх За I квартал 2024 г. средний чек трат на игры в RuStore составил 650 руб. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился в 3,2 раза. Об этом рассказал Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore. Самыми популярными жанрами среди

Устройства на ОС «Аврора 5.1» с RuStore доступны к заказу Открытая мобильная платформа» объявила о том, что с 27 мая 2024 г. устройства от различных отечественных производителей на ОС «Аврора» пятого поколения с предустановленным на них магазином приложений RuStore выходят в продажу. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа». В ближайших планах компании «Открытая мобильная платформа» осуществить перевод всех свои

«Авроид» и RuStore создадут совместное решение для устройств на базе ОС «Аврора» тегическое соглашение о сотрудничестве. Совместный проект позволит безопасно использовать Android-приложения на отечественных устройствах с ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители «Авроид». RuStore — официальный российский магазин приложений, разработанный компанией VK, который дает доступ к более чем 40 тыс. сервисам и мобильным играм для Android-устройств. На отечественных гадже

В RuStore растет количество скачиваний Более 140 млн раз пользователи скачали приложения и игры из RuStore с момента его создания. По сравнению с 2023 г. количество скачиваний выросло в три раза. Лидером среди приложений стал «Сбербанк Онлайн», а среди игр больше всего скачиваний набрал Tank

GitFlic создаст новую инфраструктуру для разработчиков RuStore Создатель платформы для работы с исходным кодом GitFlic компания «РеСолют» поможет оптимизировать разработку и публикацию новых мобильных приложений в магазине приложений RuStore. «РеСолют» разрабатывает механизм, который позволит разработчикам использовать репозиторий GitFlic для хранения, распространения кода и сборки бинарных пакетов. После сборки приложения

RuStore: у китайских разработчиков растет интерес к российской аудитории Более 70% компаний из Китая, зарегистрированных в официальном магазине приложений RuStore, зарабатывают на опубликованных приложениях. Иностранным издателям доступны все платежные инструменты RuStore, включая встроенные покупки и подписки, а также возможность публиков

Мобильное приложение Multifactor стало доступно в RuStore Мобильное приложение Multifactor появилось в российском цифровом магазине RuStore. Это отечественный маркетплейс, где можно выбрать различные приложения и игры для установки на устройства с операционной системой Android. Мобильное приложение Multifactor работает в св

Более тысячи компаний перешли на инструменты разработки от RuStore Более тысячи российских и международных компаний используют инфраструктуру RuStore для разработки и публикации приложений. Среди них Сбербанк, «Тинькофф», OZON, «2ГИС» и другие. Об рассказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев. В RuStore есть все

Более тысячи компаний перешли на инструменты разработки от RuStore Более тысячи российских и международных компаний используют инфраструктуру RuStore для разработки и публикации приложений. Среди них Сбербанк, «Тинькофф», Ozon, «2ГИС» и другие. Об этом CNews сообщили представители VK. В RuStore есть все необходимые инструменты

Создатели сервисов VK Mini Apps смогут опубликовать свои приложения в RuStore Платформа VK Mini Apps добавила возможность публиковать мини-приложения в официальном магазине приложений RuStore. Разработчики сервисов получили дополнительную точку входа в продукты и возможность привлечь новую аудиторию. Кроссплатформенные встраиваемые сервисы VK Mini Apps не нужно скачивать на

RuStore ускорил загрузку приложений кации Android App Bundle (AAB). С запуском нового формата уменьшился «вес» приложений, повысилась стабильность работы и ускорилась их загрузка, в среднем, на 25%. Об этом CNews сообщили представители RuStore. Android App Bundle позволяет загрузить в RuStore приложение в виде специального архива, в котором содержатся сборки приложения под конкретные параметры устройств: разрешение экр

Аудитория RuStore достигла 29 млн в месяц Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн, что составляет примерно треть от аудитории Рунета, по данным Mediascope в январе 2024 г*. Продукт стал лидером среди российских и зарубежных магазинов приложений, уступ

Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager теперь доступны в RuStore Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager для смартфонов на Android появились в RuStore — официальном российском магазине приложений. Kaspersky Who Calls защищает от телефонного спама и звонков с подозрением на мошенничество, в том числе в мессенджере. Благодаря Kaspersky

VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore магазине идет речь, однако в сохраненной в кэше Google версии есть QR-код со ссылкой на скачивание RuStore. Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика VK приобрел 70% в ООО «Много приложений», ра

Приложение «АльфаСтрахование Мобайл» теперь доступно в RuStore Мобильное приложение «АльфаСтрахование Мобайл» теперь доступно для скачивания в RuStore, российском маркетплейсе мобильных приложений для Android. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование». «АльфаСтрахование Мобайл» – хранитель знаний обо всех страхо

Приложение «СберБанк Онлайн» скачали более 10 млн раз в RuStore обильное приложение «СберБанк Онлайн» уже скачали более 10 млн раз в российском магазине приложений RuStore. Приложением пользуются более 82 млн человек ежемесячно, а более половины из них — ка