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Стриго Кэпитал Strigo Capital



14.02.2025 VK купил четверть создателя офисного пакета «Р7-Офис» 1
17.09.2024 «Аквариус» купил контрольную долю в производителе игровых компьютеров 1
29.08.2024 В российском «убийце» Microsoft Office новый гендиректор. Предыдущий продержался всего два года 1
19.08.2024 Гигантский российский ИТ-холдинг втихую сменил владельца 1
13.08.2024 В России пишут новую замену Android и iOS. Кто за ней стоит 1
17.05.2024 Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений 1
09.04.2024 Фонд бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга купил у Fplus разработчиков ИТ-инфраструктуры и ПО для Android, «Авроры» и Linux 1
01.04.2024 Российский «убийца» Microsoft Office сдает позиции. Выручка обрушилась почти наполовину, вместо прибыли – крупнейший в истории убыток 1
01.04.2024 Программистов заставят писать софт под российские ОС. Без этого не пустят в реестр отечественного ПО 1
26.03.2024 Готовится массовая скупка разработчиков российских Linux. Они срочно понадобились государству и ИТ-гигантам 1
11.09.2023 У Android большие проблемы в России. Мгновенно появились сотни тысяч приложений для ОС «Аврора» 1
08.09.2023 RuStore «допилят», чтобы размещать приложения для ОС «Аврора» 1
13.06.2023 Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Стриго Кэпитал и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 5
Ростелеком 9738 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 4
Базальт СПО - BaseALT 662 4
Google LLC 11818 3
VK - Mail.ru Group 3458 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4906 3
Ред Софт - Red Soft 718 3
Telegram Group 2014 2
Huawei 3946 2
Xiaomi 1747 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 320 2
Новые облачные технологии (НОТ) 449 2
Microsoft Corporation 24661 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
АйТи 1371 1
Арсеналъ 43 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Гиперус - Hyperus 4 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 402 1
Yandex - Яндекс 7405 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12722 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
Apple Inc 12135 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 847 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 388 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Smart Technologies - Aquarius - Nemifist - Немифист 4 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 288 1
Ланит Интеграция 190 1
Unsplash 815 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 129 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
Балтинвестбанк - Балтийский Инвестиционный Банк - Балтонэксим Банк - БалтОНЭКСИМбанк 15 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 847 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4774 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 665 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25479 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19537 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4500 4
Application store - магазин приложений 1203 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6127 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1994 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7621 3
Google Android - приложения и разработчики 595 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 596 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 323 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7429 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12223 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7438 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7042 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1007 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 572 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 1
Data monetization - Монетизация данных 1635 1
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Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 178 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13230 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12079 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50847 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27672 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 8
Новые облачные технологии - МойОфис 788 7
Google Android 14047 6
VK RuStore - Рустор 340 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 944 4
Google Play - Google Store - Android Market 3301 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1065 3
Apple iOS 7835 3
Microsoft Windows 15716 2
Linux OS 10005 2
Google YouTube - Видеохостинг 2760 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 117 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 72 2
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 49 1
Google Cloud Services 220 1
Apple - App Store 2897 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 436 1
ОТВ Аврора Маркет 19 1
Google Gmail 947 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
Statista 230 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 37 1
Google Flutter 55 1
Microsoft Office 365 942 1
FreePik 1018 1
Kaspersky OS 125 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 32 1
Huawei AppGallery 281 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 13 1
Базальт СПО - BaseALT - AltPhone 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 348 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4494 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 1
Avito - Авито услуги 55 1
Avito - Авито Реклама 19 1
Комиссаров Дмитрий 224 9
Мельников Алексей 61 4
Батанов Эдуард 15 3
Корнев Владимир 12 2
Абасмирзоев Заур 16 1
Мишустин Михаил 683 1
Зотов Сергей 3 1
Веселкин Кирилл 3 1
Фролов Денис 54 1
Рустамов Рустам 416 1
Смирнов Алексей 243 1
Сивцев Илья 140 1
Меньшов Кирилл 118 1
Перов Евгений 59 1
Мельников Александр 87 1
Панченко Иван 141 1
Винник Александр 5 1
Столяров Алексей 2 1
Зотеева Дарья 1 1
Сизоненко Григорий 40 1
Полищук Николай 3 1
Нагорный Никита 2 1
Ефремов Никита 4 1
Закоржевский Вячеслав 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 145106 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1296 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52193 2
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Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 364 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 2
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TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
Forbes - Форбс 824 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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