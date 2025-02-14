Стриго Кэпитал Strigo Capital
Стриго Кэпитал и организации, системы, технологии, персоны:
|Комиссаров Дмитрий 224 9
|Мельников Алексей 61 4
|Батанов Эдуард 15 3
|Корнев Владимир 12 2
|Абасмирзоев Заур 16 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Зотов Сергей 3 1
|Веселкин Кирилл 3 1
|Фролов Денис 54 1
|Рустамов Рустам 416 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Сивцев Илья 140 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Перов Евгений 59 1
|Мельников Александр 87 1
|Панченко Иван 141 1
|Винник Александр 5 1
|Столяров Алексей 2 1
|Зотеева Дарья 1 1
|Сизоненко Григорий 40 1
|Полищук Николай 3 1
|Нагорный Никита 2 1
|Ефремов Никита 4 1
|Закоржевский Вячеслав 33 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1885 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 2
|Ведомости 1017 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
|Forbes - Форбс 824 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340658, в очереди разбора - 768593.
Создано именных указателей - 168596.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.