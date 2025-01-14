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Индексная книга (каталог) CNews*
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Закоржевский Вячеслав



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
10.12.2024 «МойОфис» и ГК «Солар» объявили о совместимости своих продуктов – Solar Dozor и Mailion 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
29.08.2024 В российском «убийце» Microsoft Office новый гендиректор. Предыдущий продержался всего два года 1
19.11.2019 «Лаборатория Касперского» и еще девять организаций объединись для борьбы со сталкерским ПО 1
17.11.2017 «Лаборатория Касперского» открыла R&D центр во Владивостоке 1
27.06.2017 Организации России и Украины парализованы вирусом-вымогателем для кадровиков 1
19.12.2016 Kaspersky Software Updater устранит уязвимости в программах 1
29.04.2014 Через «дыру» в Adobe Flash Player шпионили за пользователями Mac, Linux и Windows 1
18.12.2013 Россияне лидируют по числу срабатываний веб-антивируса 1
16.12.2013 В браузере Apple Safari найдена нелепая «катастрофическая дыра» 1
31.10.2013 Число атак с использованием Java-эксплойтов увеличилось на треть 1
21.10.2013 «Лаборатория Касперского» отмечает рост атак с использованием эксплойтов для Java 1
09.09.2013 «Лаборатория Касперского» изучила распространенный эксплойт-пак BlackHole 1
08.02.2013 На одного пользователя приходится в среднем 12 уязвимостей в ПО 1
08.11.2012 Сайты крупнейших российских СМИ подверглись заражению 1
07.12.2010 Зона .РФ обзавелась первым сайтом-вымогателем 1
03.11.2010 Вредоносные программы в октябре: новые способы распространения Zeus и троян-вымогатель на сайтах с «клубничкой» 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Закоржевский Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 16
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Ростелеком 9699 14
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
Diasoft - Диасофт 870 12
8213 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 12
R-Vision - Р-Вижн 153 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
Базальт СПО - BaseALT 654 12
SAP SE 5276 7
Microsoft Corporation 24623 6
Oracle Corporation 6687 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Telegram Group 1983 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Adobe Systems 1549 2
Apple Inc 12099 2
X Corp - Twitter 2845 2
МегаФон 8803 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
ИАС Диджитал 7 2
Coalition Against Stalkerware 9 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 62 1
Malwarebytes Labs 34 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Dropbox 498 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Broadcom - VMware 2359 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Cloud4Y 285 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 14
Кофемания 51 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 10
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 3
Альфа-Банк 1769 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Инвитро - Invitro 70 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 50 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 131 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Укрэнерго НЭК - Национальная энергетическая компания 5 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 7 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Главстрой 17 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 22 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Киевский метрополитен 7 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
WWP EN - European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 14
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 112 14
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 13
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 13
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 12
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 4
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 4
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 4
Новые облачные технологии - МойОфис 777 14
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 12
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 9
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 5
Linux OS 9936 4
Oracle Java Development Kit - JDK 152 4
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 329 4
Microsoft Windows 15656 4
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Kaspersky Security Network - KSN 91 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Microsoft Windows XP 2399 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Apple Safari - браузер 853 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Kaspersky Software Updater 2 1
SmartFTP 7 1
Total Commander - Файловый менеджер 36 1
FileZilla - FTP-клиент 23 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 396 1
Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace 46 1
Google Android 13994 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise Manager - PPEM 10 1
Шадаев Максут 1008 14
Геллерман Михаил 34 14
Ермаков Валерий 124 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Масляный Константин 18 14
Семенов Михаил 22 14
Кирьянова Александра 135 14
Глухов Иван 27 14
Давиденко Алексей 15 14
Урусов Виктор 127 13
Анпилов Антон 17 13
Суровец Дмитрий 76 12
Глазков Александр 137 12
Кубарев Алексей 52 12
Мельникова Алиса 90 12
Козырев Алексей 321 12
Панченко Иван 138 10
Пирогова Ирина 28 5
Лазуков Станислав 29 5
Галкин Николай 104 4
Шустрова Наталья 14 4
Богдашов Валерий 20 4
Желтухин Вадим 31 3
МакКензи Анна 1 1
McKenzie Anna - МакКензи Анна 1 1
Наместникова Мария 21 1
Райю Кости 11 1
Розенко Павел 1 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Мишустин Михаил 676 1
Апалькова Наталья 1 1
Немудрая Наталья 1 1
Путин Владимир 3171 1
Кибалко Кирилл 34 1
Григорян Александр 12 1
Евсеев Артем 14 1
Граденко Михаил 5 1
Кузнецов Никита 9 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Беляев Владислав 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Германия - Федеративная Республика 12681 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Канада 4881 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Польша - Республика 1959 1
Израиль 2730 1
Ирландия - Республика 1010 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Украина 7608 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 368 1
Украина - Киевская область - Борисполь 13 1
Индия - Bharat 5431 1
Индонезия - Республика 956 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Америка - Американский регион 2160 1
Нидерланды 3517 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 14
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 14
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 2
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