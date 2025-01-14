Закоржевский Вячеслав
Закоржевский Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Масляный Константин 18 14
|Семенов Михаил 22 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Глухов Иван 27 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Урусов Виктор 127 13
|Анпилов Антон 17 13
|Суровец Дмитрий 76 12
|Глазков Александр 137 12
|Кубарев Алексей 52 12
|Мельникова Алиса 90 12
|Козырев Алексей 321 12
|Панченко Иван 138 10
|Пирогова Ирина 28 5
|Лазуков Станислав 29 5
|Галкин Николай 104 4
|Шустрова Наталья 14 4
|Богдашов Валерий 20 4
|Желтухин Вадим 31 3
|МакКензи Анна 1 1
|McKenzie Anna - МакКензи Анна 1 1
|Наместникова Мария 21 1
|Райю Кости 11 1
|Розенко Павел 1 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Немудрая Наталья 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Кибалко Кирилл 34 1
|Григорян Александр 12 1
|Евсеев Артем 14 1
|Граденко Михаил 5 1
|Кузнецов Никита 9 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Беляев Владислав 84 1
|РИА Новости 917 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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