Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Омская область
Публикаций - 395, упоминаний - 735
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 35
|Сергиенко Андрей 14 14
|Попов Алексей 319 14
|Валяева Елизавета 72 13
|Соловенчук Александр 44 8
|Ивакин Роман 49 6
|Шадаев Максут 384 6
|Соловьев Александр 62 5
|Рудычева Наталья 81 5
|Лопаткин Герман 102 5
|Кудрявцев Максим 37 5
|Ермолаев Артем 340 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Громов Иван 96 4
|Контрабаев Артур 66 4
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Фомичев Олег 107 3
|Абызов Михаил 64 3
|Козырев Алексей 270 3
|Солодовников Денис 63 3
|Евраев Михаил 222 3
|Федулов Владислав 58 3
|Стрельцов Андрей 53 3
|Власов Сергей 76 3
|Кесельбренер Леонид 49 3
|Казарин Станислав 100 3
|Гоков Дмитрий 31 3
|Нестеренко Татьяна 36 3
|Звягина Наталья 64 3
|Разумовский Дмитрий 70 3
|Матвеева Татьяна 83 3
|Махонов Александр 29 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Елистратов Николай 90 3
|Путин Владимир 1840 3
|Авербах Владимир 121 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Гуральников Сергей 161 3
|Опенышева Светлана 54 3
|Четвернин Алексей 652 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786258, в очереди разбора - 689934.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786258, в очереди разбора - 689934.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru