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Россия СФО Омская область

Россия - СФО - Омская область

СОБЫТИЯ


30.04.2026 МТС обновила LTE-сеть на юге Омской области

МТС провела очередной этап масштабного обновления телеком-оборудования в Омской области. В результате рефарминга – перевода частот в диапазоне 900 МГц, выделенных под
28.04.2026 Для омской Элиты «МегаФон» улучшил мобильную связь и ускорил интернет

Более надежную связь и быстрый интернет получили жители села Элита Омской области. «МегаФон» впервые установил телеком-оборудование на территории населенного пу
19.03.2026 Омская сеть АЗС «Юнигаз» автоматизировала сервисные процессы с помощью 1С:Itilium

нтролем сроков исполнения задач, их автоматическим распределением и прозрачной аналитикой работы ИТ-службы. Фокус на прозрачность в процессах «Юнигаз» — региональная сеть АЗС, расположенных в Омске и Омской области. В инфраструктуру компании входят 26 автозаправочных станций, численность сотрудников составляет порядка 300 человек, при этом ИТ-служба компании состоит всего из четырех человек
19.03.2026 В Омской области тарифы на связь выбирают в четверг и пятницу

ы подтверждает ключевой тренд: современные пользователи экономят время. Маркетплейс избавил жителей Омской области от необходимости ручного мониторинга десятков ресурсов. «Параллельно с развити
12.03.2026 ИИ помог оценить кадровую потребность омской химотрасли для Минпромторга

Результаты анализа рынка труда в нефтехимическом секторе Омской области для Минпромторга России выполнили специалисты Института анализа больших данных
05.02.2026 «БФТ-Холдинг» завершил проект «Единый регистр населения Омской области»

В Омской области начал работу «Единый регистр населения Омской области» – информационный ресурс, который консолидирует данные о жителях региона из различных ведомств и используется при ока
28.01.2026 МТС установила отечественные базовые станции «Иртея» в Омской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске в эфир двух отечественных базовых станций «Иртея». Они находятся в селе Знаменском Омской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Базовые станции «Иртея» работают в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС. Теперь б
23.01.2026 Каждый четвертый купленный смартфон в Омской области был марки Xiaomi

МТС на основе данных собственной розничной сети проанализировала тренды на рынке смартфонов Омской области по итогам 2025 г. В число самых продаваемых брендов вошли сразу три китайских марки - Xiaomi, Huawei и Infinix, при этом больше всего денег омичи потратили на Apple. Об этом CNew
16.12.2025 МТС запустила сеть LTE еще в 18 населенных пунктах Омской области

МТС обеспечила связью и мобильным интернетом жителей 18 малых населенных пунктов Омской области. Сеть МТС появилась на этих территориях впервые в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Об этом CNews сообщили представители МТС. Наибольшее число станиц
06.10.2025 Два села Омской области впервые вошли в зону 4G

Современные услуги связи получили жители еще двух населенных пунктов Омской области. В деревнях Белоусовка и Чикишево «МегаФон» впервые запустил телеком-оборудова
25.09.2025 «Школа 21» открылась в Омске

В Омске открылся кампус «Школы 21». Проект реализует «Сбер» совместно с Правительством Омской области. Теперь у жителей региона появилось ещё больше возможностей, чтобы получить ци
09.09.2025 «МегаФон» запустил LTE-связь в малых селах Омской области

Для жителей еще 15 отдаленных поселений Омской области стала доступна мобильная связь «МегаФона». Теперь абоненты могут пользоваться

16.07.2025 Мобильная связь МТС пришла еще в 16 малых сел и деревень Омской области

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Омской области. Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи оператора получил
20.06.2025 Жители Омской области смогут обучаться цифровым навыкам в кампусе «Школы 21»

ение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

21.05.2025 Самые малочисленные деревни Омской области получили связь «МегаФона»

В Омской области 37 поселений получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной го
26.03.2025 МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Омской области

ь участие в онлайн-консультациях в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М» абитуриенты из Омской области смогут 14-15 апреля 2025 г. Проведет их старший преподаватель кафедры мастерст
18.03.2025 В Новобелозёровку и Садовое Омской области впервые пришла связь 4G «МегаФона»

Жители соседних поселений Новобелозёровка и Садовое в Омской области впервые получили устойчивую связь и высокоскоростной мобильный интернет «МегаФ
27.02.2025 Т2 инвестирует в Омскую область больше 1 млрд рублей

T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики. Док
14.02.2025 МТС присоединила к сети LTE еще пять населенных пунктов в Омской области

ПАО «МТС» обеспечила мобильной связью и быстрым интернетом жителей пяти населенных пунктов Омской области, общая численность населения которых составляет около 4000 человек. Об этом CN
06.02.2025 МТС улучшила покрытие LTE в селе Азово Омской области

LTE-покрытие на всей территории села. Годом ранее мы подключили к сети МТС почти 20 сел и деревень Омской области, в некоторых из них – поселке Максима Горького, деревнях Покрово-Иртышское и Н
31.01.2025 Организации Омской области стали в четыре раза чаще проводить деловые онлайн-встречи и вебинары

ний к российской платформе для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди организаций Омской области. В 2024 г. количество проведенных встреч и вебинаров на онлайн-платформе увели
13.12.2024 В двух районных центрах Омской области «МегаФон» модернизировал сеть

Жители города Исилькуль Омской области получили уверенный прием сигнала, расширенную емкость сети и увеличенную скоро
12.12.2024 Арестован глава Минцифры Омской области

новника В Омске 12 декабря 2024 г. задержан и отправлен в Москву министр цифрового развития и связи Омской области, зампредседателя облправительства Денис Цуканов, как выяснило местное издание

11.11.2024 «МегаФон» модернизировал сеть в селах Красная Горка и Ситниково Омской области

Жители сел Красная Горка и Ситниково Омской области получили связь более высокого качества за счет модернизации сети. Специалисты

29.08.2024 В двух омских селах «взлетели» скорости мобильного интернета

Жители села Великорусское и поселка Индейка в Калачинском районе Омской области впервые получили доступ к цифровым звонкам и быстрому мобильному интернету «Ме
19.06.2024 МТС запустила сеть LTE еще в 13 населенных пунктах Омской области

ПАО «МТС» объявляет об очередном расширении LTE-покрытия на территории Омской области. Голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители 13

20.03.2024 Правительство Омской области переводит инфраструктуру виртуализации на решения «Группы Астра»

Правительство Омской области продолжает планомерный переход на российские ИТ-продукты, выбрав в качестве ос
11.01.2024 МТС поддержит юных музыкальных талантов из Омской области

ю композицию с артистами – преподавателями курса. Победителей объявят в июне 2024 г. «Подростков из Омской области ежегодно можно увидеть в числе призеров проекта «Поколения М». Например, в про
12.12.2023 МТС запустила сеть LTE почти в 90 селах Омской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Омской области. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители поч
11.12.2023 Омская ИТ-компания оценит автомобилизацию Казани при помощи облака CloudMTS

для управления кластерами и облачные системы управления базами данных», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин. «Провайдер предоставил нам всю необходимую инфраструктуру в кр
23.11.2023 «БФТ-холдинг» автоматизировал процесс выявления правообладателей объектов недвижимости в Омской области

знеса, автоматизировал процесс по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в Омской области. Внедренная для этих целей система «БФТ.имущество» позволит региону обновить с
23.11.2023 БФТ-Холдинг автоматизировал процесс выявления правообладателей объектов недвижимости в Омской области

знеса, автоматизировал процесс по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в Омской области. Внедренная для этих целей система «БФТ.Имущество» позволит региону обновить с
08.11.2023 В Омской области «засветилось» новое село на цифровой карте 4G

Около 500 жителей села Ребровка Омской области получили доступ к высокоскоростному 4G-интернету. Это стало возможным благодар
23.08.2023 Около 100 тыс. жителей Омской области получили новое качество связи

В 18 селах Омской области увеличилась скорость мобильного интернета. «Мегафон» реализовал программу рефа
19.06.2023 «БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг

«БФТ-холдинг» развернул в Омской области региональную витрину данных и подсистему хранения электронных документов на ба
05.06.2023 «Мегафон» ускорил интернет в небольших поселениях Омской области

леком‑инфраструктуру и расширил ёмкость сети 4G для жителей из Седельниково, Украинки и Павлоградки Омской области. Скорость мобильного интернета на этих территориях выросла на треть. Модерниза
23.05.2023 МТС обеспечила интернетом старейшую здравницу Омской области

х вопросов онлайн. Сетью 4G МТС теперь покрыта и территория санатория «Колос» – старейшей здравницы Омской области, уникального термального и грязелечебного курорта. С помощью МТС гости санатор
30.03.2023 «Мегафон» улучшил связь в трёх поселениях Омской области

Инженеры «Мегафона» провели модернизацию сети в небольших населенных пунктах Омской области. Оператор запустил дополнительный «дальнобойный» слой LTE в Красном Яре, Омско
30.03.2023 ГК «Астра» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Омской области

мально эффективному и быстрому ИТ-импортозамещению в российских организациях. В рамках прошедшего в Омской области круглого стола, посвященного развитию информационных и коммуникационных технол
09.01.2023 Омская область продолжает переход на ОС Astra Linux

о оборудования и рабочих мест сотрудников регионального правительства и подведомственных учреждений Омской области уже переведены на Astra Linux Special Edition. Новые 10 тыс. лицензий ОС Astra

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 10948 83
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Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 23
Ростелеком - Связьинвест 1719 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 20
Microsoft Corporation 25775 14
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Samsung Electronics 11064 13
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9594 13
Yandex - Яндекс 9216 12
Huawei 4676 12
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Apple Inc 13154 10
Softline - Софтлайн 3743 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 10
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 8
Электросвязь 268 8
Telegram Group 2940 8
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Intel Corporation 12811 7
Sony 6739 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 6
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 6
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 42
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 34
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Почта России ПАО 2370 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 11
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 9
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 8
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 7
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 6
Ак Барс Банк 283 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Газпром ПАО 1493 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
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eBay Inc 1640 4
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СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
Visa International 1993 4
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Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 3
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 143
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 123
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 116
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 98
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 98
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 75
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 70
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 64
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 59
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 58
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 57
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 54
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 51
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 51
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 50
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 47
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 46
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 43
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 40
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 38
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 38
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 36
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 36
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 36
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 36
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 34
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 33
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 90
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 21
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 19
Linux OS 11533 16
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 12
Microsoft Windows 16882 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 12
Google Android 15243 11
Apple iOS 8583 11
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 8
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 7
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 7
Apple iPad 4011 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 5
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 5
МТС Big Data 324 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 5
Архивный фонд РФ 115 5
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 5
Microsoft Office 4170 5
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 5
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Синюгин Михаил 55 55
Орловский Виктор 408 49
Беззубкин Игорь 40 40
Попов Алексей 339 14
Сергиенко Андрей 14 14
Валяева Елизавета 72 13
Цуканов Денис 12 9
Соловенчук Александр 156 8
Хоценко Виталий 12 8
Путин Владимир 3454 8
Шадаев Максут 1210 8
Назаров Виктор 7 7
Кудрявцев Максим 43 6
Ивакин Роман 57 6
Диркс Яков 14 6
Лопаткин Герман 104 5
Стрельцов Андрей 62 5
Копосов Максим 74 5
Соловьев Александр 120 5
Рудычева Наталья 95 5
Игнатова Мария 143 5
Посаженников Андрей 5 5
Михайлова Анастасия 60 5
Макаленко Максим 5 5
Чернышенко Дмитрий 581 5
Ермолаев Артем 379 4
Вольфсон Игорь 16 4
Огуряев Дмитрий 85 4
Казарин Станислав 175 4
Контрабаев Артур 70 4
Громов Иван 102 4
Петров Аркадий 6 4
Дадыкин Иван 31 4
Южаков Александр 10 4
Полонский Алексей 6 4
Лысенко Эдуард 317 4
Матвеева Татьяна 110 4
Абызов Михаил 69 3
Солодовников Денис 108 3
Ципорин Павел 103 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 495
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 254
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 236
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 205
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 189
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 180
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 166
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 156
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 148
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 139
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 125
Россия - УФО - Тюменская область 1365 117
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 116
Россия - УФО - Свердловская область 1951 116
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 110
Россия - УФО - Челябинская область 1512 105
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 105
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 105
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 103
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 100
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 92
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 91
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 91
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 90
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 87
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 86
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 86
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 83
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 81
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 80
Россия - ПФО - Самарская область 1577 78
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 78
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 77
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 75
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 74
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 73
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 72
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 70
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 67
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 67
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 259
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 139
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 127
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 118
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 116
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 73
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 59
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 56
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 50
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 50
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 48
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 48
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 47
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 44
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 44
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 44
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 43
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 43
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 42
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 38
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 37
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 36
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 36
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 32
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 31
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 31
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 31
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 30
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 29
Паспорт - Паспортные данные 2848 28
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 24
Энергетика - Energy - Energetically 5855 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 23
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 22
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 21
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 20
Образование в России 2893 19
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 28
Forbes - Форбс 1002 4
Ведомости 1466 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Омск-информ РИА 2 2
Российская газета 290 2
АиФ - Аргументы и факты 52 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Известия ИД 770 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
Regnum - Регнум 114 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Intelligent Enterprise 27 1
Times 661 1
Первый Мытищинский телеканал - Мытищинское региональное телевидение 2 1
Башинформ ИА 7 1
АРТ - Агентство Рынок Телекоммуникаций 13 1
Код Дурова 17 1
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
NYT - The New York Times 1100 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 31
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
НМГ - Медиалогия 37 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 19 4
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 8 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 3
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 3
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 3
Минздрав РФ - ОмГМУ, ОГМУ - Омский ГМУ ФГБОУ ВО Минздрава России - Омский медуниверситет - Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина 5 2
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 15 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 27
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
День молодёжи - 27 июня 1087 5
Единый день голосования 143 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
Международный женский день - 8 марта 418 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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