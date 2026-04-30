Россия - СФО - Омская область

МТС обновила LTE-сеть на юге Омской области МТС провела очередной этап масштабного обновления телеком-оборудования в Омской области. В результате рефарминга – перевода частот в диапазоне 900 МГц, выделенных под

Для омской Элиты «МегаФон» улучшил мобильную связь и ускорил интернет Более надежную связь и быстрый интернет получили жители села Элита Омской области. «МегаФон» впервые установил телеком-оборудование на территории населенного пу

Омская сеть АЗС «Юнигаз» автоматизировала сервисные процессы с помощью 1С:Itilium нтролем сроков исполнения задач, их автоматическим распределением и прозрачной аналитикой работы ИТ-службы. Фокус на прозрачность в процессах «Юнигаз» — региональная сеть АЗС, расположенных в Омске и Омской области. В инфраструктуру компании входят 26 автозаправочных станций, численность сотрудников составляет порядка 300 человек, при этом ИТ-служба компании состоит всего из четырех человек

В Омской области тарифы на связь выбирают в четверг и пятницу ы подтверждает ключевой тренд: современные пользователи экономят время. Маркетплейс избавил жителей Омской области от необходимости ручного мониторинга десятков ресурсов. «Параллельно с развити

ИИ помог оценить кадровую потребность омской химотрасли для Минпромторга Результаты анализа рынка труда в нефтехимическом секторе Омской области для Минпромторга России выполнили специалисты Института анализа больших данных

«БФТ-Холдинг» завершил проект «Единый регистр населения Омской области» В Омской области начал работу «Единый регистр населения Омской области» – информационный ресурс, который консолидирует данные о жителях региона из различных ведомств и используется при ока

МТС установила отечественные базовые станции «Иртея» в Омской области Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске в эфир двух отечественных базовых станций «Иртея». Они находятся в селе Знаменском Омской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Базовые станции «Иртея» работают в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС. Теперь б

Каждый четвертый купленный смартфон в Омской области был марки Xiaomi МТС на основе данных собственной розничной сети проанализировала тренды на рынке смартфонов Омской области по итогам 2025 г. В число самых продаваемых брендов вошли сразу три китайских марки - Xiaomi, Huawei и Infinix, при этом больше всего денег омичи потратили на Apple. Об этом CNew

МТС запустила сеть LTE еще в 18 населенных пунктах Омской области МТС обеспечила связью и мобильным интернетом жителей 18 малых населенных пунктов Омской области. Сеть МТС появилась на этих территориях впервые в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Об этом CNews сообщили представители МТС. Наибольшее число станиц

Два села Омской области впервые вошли в зону 4G Современные услуги связи получили жители еще двух населенных пунктов Омской области. В деревнях Белоусовка и Чикишево «МегаФон» впервые запустил телеком-оборудова

«Школа 21» открылась в Омске В Омске открылся кампус «Школы 21». Проект реализует «Сбер» совместно с Правительством Омской области. Теперь у жителей региона появилось ещё больше возможностей, чтобы получить ци

«МегаФон» запустил LTE-связь в малых селах Омской области Для жителей еще 15 отдаленных поселений Омской области стала доступна мобильная связь «МегаФона». Теперь абоненты могут пользоваться

Мобильная связь МТС пришла еще в 16 малых сел и деревень Омской области МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Омской области. Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи оператора получил

Жители Омской области смогут обучаться цифровым навыкам в кампусе «Школы 21» ение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

Самые малочисленные деревни Омской области получили связь «МегаФона» В Омской области 37 поселений получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной го

МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Омской области ь участие в онлайн-консультациях в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М» абитуриенты из Омской области смогут 14-15 апреля 2025 г. Проведет их старший преподаватель кафедры мастерст

В Новобелозёровку и Садовое Омской области впервые пришла связь 4G «МегаФона» Жители соседних поселений Новобелозёровка и Садовое в Омской области впервые получили устойчивую связь и высокоскоростной мобильный интернет «МегаФ

Т2 инвестирует в Омскую область больше 1 млрд рублей T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики. Док

МТС присоединила к сети LTE еще пять населенных пунктов в Омской области ПАО «МТС» обеспечила мобильной связью и быстрым интернетом жителей пяти населенных пунктов Омской области, общая численность населения которых составляет около 4000 человек. Об этом CN

МТС улучшила покрытие LTE в селе Азово Омской области LTE-покрытие на всей территории села. Годом ранее мы подключили к сети МТС почти 20 сел и деревень Омской области, в некоторых из них – поселке Максима Горького, деревнях Покрово-Иртышское и Н

Организации Омской области стали в четыре раза чаще проводить деловые онлайн-встречи и вебинары ний к российской платформе для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди организаций Омской области. В 2024 г. количество проведенных встреч и вебинаров на онлайн-платформе увели

В двух районных центрах Омской области «МегаФон» модернизировал сеть Жители города Исилькуль Омской области получили уверенный прием сигнала, расширенную емкость сети и увеличенную скоро

Арестован глава Минцифры Омской области новника В Омске 12 декабря 2024 г. задержан и отправлен в Москву министр цифрового развития и связи Омской области, зампредседателя облправительства Денис Цуканов, как выяснило местное издание

«МегаФон» модернизировал сеть в селах Красная Горка и Ситниково Омской области Жители сел Красная Горка и Ситниково Омской области получили связь более высокого качества за счет модернизации сети. Специалисты

В двух омских селах «взлетели» скорости мобильного интернета Жители села Великорусское и поселка Индейка в Калачинском районе Омской области впервые получили доступ к цифровым звонкам и быстрому мобильному интернету «Ме

МТС запустила сеть LTE еще в 13 населенных пунктах Омской области ПАО «МТС» объявляет об очередном расширении LTE-покрытия на территории Омской области. Голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители 13

Правительство Омской области переводит инфраструктуру виртуализации на решения «Группы Астра» Правительство Омской области продолжает планомерный переход на российские ИТ-продукты, выбрав в качестве ос

МТС поддержит юных музыкальных талантов из Омской области ю композицию с артистами – преподавателями курса. Победителей объявят в июне 2024 г. «Подростков из Омской области ежегодно можно увидеть в числе призеров проекта «Поколения М». Например, в про

МТС запустила сеть LTE почти в 90 селах Омской области ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Омской области. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители поч

Омская ИТ-компания оценит автомобилизацию Казани при помощи облака CloudMTS для управления кластерами и облачные системы управления базами данных», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин. «Провайдер предоставил нам всю необходимую инфраструктуру в кр

«БФТ-холдинг» автоматизировал процесс выявления правообладателей объектов недвижимости в Омской области знеса, автоматизировал процесс по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в Омской области. Внедренная для этих целей система «БФТ.имущество» позволит региону обновить с

БФТ-Холдинг автоматизировал процесс выявления правообладателей объектов недвижимости в Омской области знеса, автоматизировал процесс по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в Омской области. Внедренная для этих целей система «БФТ.Имущество» позволит региону обновить с

В Омской области «засветилось» новое село на цифровой карте 4G Около 500 жителей села Ребровка Омской области получили доступ к высокоскоростному 4G-интернету. Это стало возможным благодар

Около 100 тыс. жителей Омской области получили новое качество связи В 18 селах Омской области увеличилась скорость мобильного интернета. «Мегафон» реализовал программу рефа

«БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг «БФТ-холдинг» развернул в Омской области региональную витрину данных и подсистему хранения электронных документов на ба

«Мегафон» ускорил интернет в небольших поселениях Омской области леком‑инфраструктуру и расширил ёмкость сети 4G для жителей из Седельниково, Украинки и Павлоградки Омской области. Скорость мобильного интернета на этих территориях выросла на треть. Модерниза

МТС обеспечила интернетом старейшую здравницу Омской области х вопросов онлайн. Сетью 4G МТС теперь покрыта и территория санатория «Колос» – старейшей здравницы Омской области, уникального термального и грязелечебного курорта. С помощью МТС гости санатор

«Мегафон» улучшил связь в трёх поселениях Омской области Инженеры «Мегафона» провели модернизацию сети в небольших населенных пунктах Омской области. Оператор запустил дополнительный «дальнобойный» слой LTE в Красном Яре, Омско

ГК «Астра» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Омской области мально эффективному и быстрому ИТ-импортозамещению в российских организациях. В рамках прошедшего в Омской области круглого стола, посвященного развитию информационных и коммуникационных технол