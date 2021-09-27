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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СФО - Омская область


27.09.2021 Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка 3
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 4
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
14.04.2021 «Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства 1
07.04.2021 «Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ 3
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
19.03.2021 «Ростелеком» запустил первую базовую станцию в рамках проекта устранения цифрового неравенства 3
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора» 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
05.03.2021 Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1» 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 2
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 8
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
28.09.2020 Органы власти Омской области переходят на ОС Astra Linux 3
20.08.2020 В RuSIEM назначен коммерческий директор 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 8
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
03.12.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 3
28.10.2019 CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
03.10.2019 В России пойман охранник вуза, который на рабочем месте воровал данные пользователей 2
30.09.2019 «Росэлектроника» автоматизирует систему управления энергосетями в Сибири и на Дальнем Востоке 1

Публикаций - 395, упоминаний - 735

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 51
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 33
Ростелеком Сибирьтелеком 337 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 15
Nokia Corporation 2546 10
Samsung Electronics 5878 9
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 8
Apple Inc - Эппл Рус 7861 8
Ростелеком Связьинвест 773 8
Microsoft Corporation 11628 7
Huawei 2750 7
NVision Group - Энвижн Груп 552 5
Sony 2588 5
Softline - Софтлайн 1507 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 4
Ericsson 899 4
Alcatel 239 4
HTC Corporation 1212 4
Ростелеком Дальсвязь 228 4
ВолгаТелеком 254 3
IBM 3677 3
Астерос - Asteros 531 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 3
Nokia Networks 54 3
VMware 1839 3
Yandex - Яндекс 4129 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
АйТи 771 3
Oracle Corporation 3466 3
Корус Консалтинг ГК 809 3
Золотая Корона 282 3
М2М телематика 165 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
Восход ФГБУ НИИ 368 2
Citrix Systems 580 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 21
Почта России ПАО 1586 10
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 5
Уралсиб Банк 391 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 4
Ак Барс Банк 174 4
Visa International 1358 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
Газпром ПАО 538 3
Россети ПАО 168 3
eBay Inc 565 3
Единая транспортная карта 12 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 3
Татнефть 116 2
Avon - Косметическая компания 22 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 2
ВТБ24 587 2
ВТБ Банк Москвы 379 2
Фаберлик - Faberlic 63 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
DHL Express 83 2
Евросеть 939 2
Русагро Группа Компаний 143 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 2
Мострансавто 59 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Башнефть ПАО АНК 90 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
МСУ-1 - Монолитное Строительное Управление-1 2 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 167 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 80 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Татэнерго 21 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 48
Правительство РФ 2226 40
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 34
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 22
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 13
Президент Российской Федерации 1447 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 12
Правительство Москвы 660 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 11
Правительство и губернатор Омской области 14 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 9
Федеральное казначейство России 766 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 7
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 7
Администрация Смоленской области 19 6
Правительство Саратовской области 17 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 6
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 54 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 5
Правительство Московской области 48 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 5
Правительство Республики Коми 19 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 5
Правительство Республики Башкортостан 17 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 269 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 43
3G - Стандарт мобильной связи 3835 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 31
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 18
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 16
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
LTE-смартфон 138 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 5
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 5
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Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
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ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 56 4
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Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 506 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 18
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 11
ЭОС Дело СЭД 649 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
Apple iOS 5744 6
Google Android 10752 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 5
Apple iPad 3263 5
Apple iPad mini 375 4
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 4
Apple iPhone 5 710 4
Linux OS 4386 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 4
МТС Мобильные сотрудники 40 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 4
Microsoft Windows 10 6810 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
Manhattan SCALE 30 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1219 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 323 2
Microsoft Office 2004 2
Apache OpenOffice 282 2
Корус Консалтинг SaaS WMS Manhattan SCALE 10 2
ЭОС Архивное дело 88 2
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 2
Nissan Murano 6 2
Орловский Виктор 229 35
Сергиенко Андрей 14 14
Попов Алексей 319 14
Валяева Елизавета 72 13
Соловенчук Александр 44 8
Ивакин Роман 49 6
Шадаев Максут 384 6
Соловьев Александр 62 5
Рудычева Наталья 81 5
Лопаткин Герман 102 5
Кудрявцев Максим 37 5
Ермолаев Артем 340 4
Лысенко Эдуард 209 4
Громов Иван 96 4
Контрабаев Артур 66 4
Медведев Дмитрий 1437 3
Фомичев Олег 107 3
Абызов Михаил 64 3
Козырев Алексей 270 3
Солодовников Денис 63 3
Евраев Михаил 222 3
Федулов Владислав 58 3
Стрельцов Андрей 53 3
Власов Сергей 76 3
Кесельбренер Леонид 49 3
Казарин Станислав 100 3
Гоков Дмитрий 31 3
Нестеренко Татьяна 36 3
Звягина Наталья 64 3
Разумовский Дмитрий 70 3
Матвеева Татьяна 83 3
Махонов Александр 29 3
Чучелов Андрей 44 3
Елистратов Николай 90 3
Путин Владимир 1840 3
Авербах Владимир 121 3
Никифоров Николай 1126 3
Гуральников Сергей 161 3
Опенышева Светлана 54 3
Четвернин Алексей 652 3
Россия - Российская федерация - РФ 58975 200
Россия - СФО - Новосибирская область 843 144
Россия - СФО - Кемеровская область 496 122
Россия - СФО - Республика Алтай 712 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 116
Россия - СФО - Томская область 436 99
Россия - СФО - Иркутская область 565 95
Россия - СФО - Красноярский край 691 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 74
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 73
Россия - УФО - Тюменская область 597 67
Россия - УФО - Свердловская область 822 66
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 64
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 63
Россия - ЦФО - Тульская область 760 62
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 61
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 57
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 57
Россия - СФО - Хакасия Республика 268 56
Россия - УФО - Челябинская область 674 56
Россия - Сибирь 899 56
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 54
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 53
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 53
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 52
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 51
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 51
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 50
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 48
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 46
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Россия - ЦФО - Владимирская область 377 44
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 44
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 44
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 44
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 43
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 11
Федеральное законодательство 254 9
Информационное общество - Государственная программа 282 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
Региональное законодательство 45 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 6
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 5
Великая Отечественная война 130 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 3
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Русский язык 1028 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 2
ЕСН - Единый социальный налог 70 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
Экономический эффект 20 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
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