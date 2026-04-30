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Россия СФО Омская область
СОБЫТИЯ
|30.04.2026
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МТС обновила LTE-сеть на юге Омской области
МТС провела очередной этап масштабного обновления телеком-оборудования в Омской области. В результате рефарминга – перевода частот в диапазоне 900 МГц, выделенных под
|28.04.2026
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Для омской Элиты «МегаФон» улучшил мобильную связь и ускорил интернет
Более надежную связь и быстрый интернет получили жители села Элита Омской области. «МегаФон» впервые установил телеком-оборудование на территории населенного пу
|19.03.2026
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Омская сеть АЗС «Юнигаз» автоматизировала сервисные процессы с помощью 1С:Itilium
нтролем сроков исполнения задач, их автоматическим распределением и прозрачной аналитикой работы ИТ-службы. Фокус на прозрачность в процессах «Юнигаз» — региональная сеть АЗС, расположенных в Омске и Омской области. В инфраструктуру компании входят 26 автозаправочных станций, численность сотрудников составляет порядка 300 человек, при этом ИТ-служба компании состоит всего из четырех человек
|19.03.2026
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В Омской области тарифы на связь выбирают в четверг и пятницу
ы подтверждает ключевой тренд: современные пользователи экономят время. Маркетплейс избавил жителей Омской области от необходимости ручного мониторинга десятков ресурсов. «Параллельно с развити
|12.03.2026
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ИИ помог оценить кадровую потребность омской химотрасли для Минпромторга
Результаты анализа рынка труда в нефтехимическом секторе Омской области для Минпромторга России выполнили специалисты Института анализа больших данных
|05.02.2026
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«БФТ-Холдинг» завершил проект «Единый регистр населения Омской области»
В Омской области начал работу «Единый регистр населения Омской области» – информационный ресурс, который консолидирует данные о жителях региона из различных ведомств и используется при ока
|28.01.2026
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МТС установила отечественные базовые станции «Иртея» в Омской области
Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске в эфир двух отечественных базовых станций «Иртея». Они находятся в селе Знаменском Омской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Базовые станции «Иртея» работают в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС. Теперь б
|23.01.2026
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Каждый четвертый купленный смартфон в Омской области был марки Xiaomi
МТС на основе данных собственной розничной сети проанализировала тренды на рынке смартфонов Омской области по итогам 2025 г. В число самых продаваемых брендов вошли сразу три китайских марки - Xiaomi, Huawei и Infinix, при этом больше всего денег омичи потратили на Apple. Об этом CNew
|16.12.2025
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МТС запустила сеть LTE еще в 18 населенных пунктах Омской области
МТС обеспечила связью и мобильным интернетом жителей 18 малых населенных пунктов Омской области. Сеть МТС появилась на этих территориях впервые в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Об этом CNews сообщили представители МТС. Наибольшее число станиц
|06.10.2025
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Два села Омской области впервые вошли в зону 4G
Современные услуги связи получили жители еще двух населенных пунктов Омской области. В деревнях Белоусовка и Чикишево «МегаФон» впервые запустил телеком-оборудова
|25.09.2025
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«Школа 21» открылась в Омске
В Омске открылся кампус «Школы 21». Проект реализует «Сбер» совместно с Правительством Омской области. Теперь у жителей региона появилось ещё больше возможностей, чтобы получить ци
|09.09.2025
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«МегаФон» запустил LTE-связь в малых селах Омской области
Для жителей еще 15 отдаленных поселений Омской области стала доступна мобильная связь «МегаФона». Теперь абоненты могут пользоваться
|16.07.2025
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Мобильная связь МТС пришла еще в 16 малых сел и деревень Омской области
МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Омской области. Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи оператора получил
|20.06.2025
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Жители Омской области смогут обучаться цифровым навыкам в кампусе «Школы 21»
ение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.
|21.05.2025
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Самые малочисленные деревни Омской области получили связь «МегаФона»
В Омской области 37 поселений получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной го
|26.03.2025
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МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Омской области
ь участие в онлайн-консультациях в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М» абитуриенты из Омской области смогут 14-15 апреля 2025 г. Проведет их старший преподаватель кафедры мастерст
|18.03.2025
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В Новобелозёровку и Садовое Омской области впервые пришла связь 4G «МегаФона»
Жители соседних поселений Новобелозёровка и Садовое в Омской области впервые получили устойчивую связь и высокоскоростной мобильный интернет «МегаФ
|27.02.2025
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Т2 инвестирует в Омскую область больше 1 млрд рублей
T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики. Док
|14.02.2025
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МТС присоединила к сети LTE еще пять населенных пунктов в Омской области
ПАО «МТС» обеспечила мобильной связью и быстрым интернетом жителей пяти населенных пунктов Омской области, общая численность населения которых составляет около 4000 человек. Об этом CN
|06.02.2025
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МТС улучшила покрытие LTE в селе Азово Омской области
LTE-покрытие на всей территории села. Годом ранее мы подключили к сети МТС почти 20 сел и деревень Омской области, в некоторых из них – поселке Максима Горького, деревнях Покрово-Иртышское и Н
|31.01.2025
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Организации Омской области стали в четыре раза чаще проводить деловые онлайн-встречи и вебинары
ний к российской платформе для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди организаций Омской области. В 2024 г. количество проведенных встреч и вебинаров на онлайн-платформе увели
|13.12.2024
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В двух районных центрах Омской области «МегаФон» модернизировал сеть
Жители города Исилькуль Омской области получили уверенный прием сигнала, расширенную емкость сети и увеличенную скоро
|12.12.2024
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Арестован глава Минцифры Омской области
новника В Омске 12 декабря 2024 г. задержан и отправлен в Москву министр цифрового развития и связи Омской области, зампредседателя облправительства Денис Цуканов, как выяснило местное издание
|11.11.2024
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«МегаФон» модернизировал сеть в селах Красная Горка и Ситниково Омской области
Жители сел Красная Горка и Ситниково Омской области получили связь более высокого качества за счет модернизации сети. Специалисты
|29.08.2024
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В двух омских селах «взлетели» скорости мобильного интернета
Жители села Великорусское и поселка Индейка в Калачинском районе Омской области впервые получили доступ к цифровым звонкам и быстрому мобильному интернету «Ме
|19.06.2024
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МТС запустила сеть LTE еще в 13 населенных пунктах Омской области
ПАО «МТС» объявляет об очередном расширении LTE-покрытия на территории Омской области. Голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители 13
|20.03.2024
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Правительство Омской области переводит инфраструктуру виртуализации на решения «Группы Астра»
Правительство Омской области продолжает планомерный переход на российские ИТ-продукты, выбрав в качестве ос
|11.01.2024
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МТС поддержит юных музыкальных талантов из Омской области
ю композицию с артистами – преподавателями курса. Победителей объявят в июне 2024 г. «Подростков из Омской области ежегодно можно увидеть в числе призеров проекта «Поколения М». Например, в про
|12.12.2023
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МТС запустила сеть LTE почти в 90 селах Омской области
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Омской области. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители поч
|11.12.2023
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Омская ИТ-компания оценит автомобилизацию Казани при помощи облака CloudMTS
для управления кластерами и облачные системы управления базами данных», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин. «Провайдер предоставил нам всю необходимую инфраструктуру в кр
|23.11.2023
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«БФТ-холдинг» автоматизировал процесс выявления правообладателей объектов недвижимости в Омской области
знеса, автоматизировал процесс по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в Омской области. Внедренная для этих целей система «БФТ.имущество» позволит региону обновить с
|23.11.2023
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БФТ-Холдинг автоматизировал процесс выявления правообладателей объектов недвижимости в Омской области
знеса, автоматизировал процесс по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в Омской области. Внедренная для этих целей система «БФТ.Имущество» позволит региону обновить с
|08.11.2023
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В Омской области «засветилось» новое село на цифровой карте 4G
Около 500 жителей села Ребровка Омской области получили доступ к высокоскоростному 4G-интернету. Это стало возможным благодар
|23.08.2023
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Около 100 тыс. жителей Омской области получили новое качество связи
В 18 селах Омской области увеличилась скорость мобильного интернета. «Мегафон» реализовал программу рефа
|19.06.2023
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«БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг
«БФТ-холдинг» развернул в Омской области региональную витрину данных и подсистему хранения электронных документов на ба
|05.06.2023
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«Мегафон» ускорил интернет в небольших поселениях Омской области
леком‑инфраструктуру и расширил ёмкость сети 4G для жителей из Седельниково, Украинки и Павлоградки Омской области. Скорость мобильного интернета на этих территориях выросла на треть. Модерниза
|23.05.2023
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МТС обеспечила интернетом старейшую здравницу Омской области
х вопросов онлайн. Сетью 4G МТС теперь покрыта и территория санатория «Колос» – старейшей здравницы Омской области, уникального термального и грязелечебного курорта. С помощью МТС гости санатор
|30.03.2023
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«Мегафон» улучшил связь в трёх поселениях Омской области
Инженеры «Мегафона» провели модернизацию сети в небольших населенных пунктах Омской области. Оператор запустил дополнительный «дальнобойный» слой LTE в Красном Яре, Омско
|30.03.2023
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ГК «Астра» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Омской области
мально эффективному и быстрому ИТ-импортозамещению в российских организациях. В рамках прошедшего в Омской области круглого стола, посвященного развитию информационных и коммуникационных технол
|09.01.2023
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Омская область продолжает переход на ОС Astra Linux
о оборудования и рабочих мест сотрудников регионального правительства и подведомственных учреждений Омской области уже переведены на Astra Linux Special Edition. Новые 10 тыс. лицензий ОС Astra
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Синюгин Михаил 55 55
|Орловский Виктор 408 49
|Беззубкин Игорь 40 40
|Попов Алексей 339 14
|Сергиенко Андрей 14 14
|Валяева Елизавета 72 13
|Цуканов Денис 12 9
|Соловенчук Александр 156 8
|Хоценко Виталий 12 8
|Путин Владимир 3454 8
|Шадаев Максут 1210 8
|Назаров Виктор 7 7
|Кудрявцев Максим 43 6
|Ивакин Роман 57 6
|Диркс Яков 14 6
|Лопаткин Герман 104 5
|Стрельцов Андрей 62 5
|Копосов Максим 74 5
|Соловьев Александр 120 5
|Рудычева Наталья 95 5
|Игнатова Мария 143 5
|Посаженников Андрей 5 5
|Михайлова Анастасия 60 5
|Макаленко Максим 5 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Ермолаев Артем 379 4
|Вольфсон Игорь 16 4
|Огуряев Дмитрий 85 4
|Казарин Станислав 175 4
|Контрабаев Артур 70 4
|Громов Иван 102 4
|Петров Аркадий 6 4
|Дадыкин Иван 31 4
|Южаков Александр 10 4
|Полонский Алексей 6 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Матвеева Татьяна 110 4
|Абызов Михаил 69 3
|Солодовников Денис 108 3
|Ципорин Павел 103 3
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