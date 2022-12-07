Сириус ИНТЦ Университет Инновационный научно-технологический центр Образовательный центр
Инновационный научно-технологический центр «Сириус» объединяет научно-образовательные и технико-внедренческие компании для эффективного решения междисциплинарных задач по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации. Основные цели ИНТЦ «Сириус»-создание инновационной экосистемы мирового уровня, повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширение доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технологических проектах, интеграция образования и научно-технологической деятельности в единую систему генерации и внедрения перспективных знаний. Приоритетные направления исследовательской деятельности ИНТЦ «Сириус»: искусственный интеллект и информационные технологии; когнитивные исследования; генетика и наука о жизни. Уникальная творческая среда «Сириуса», создающая особые условия для резидентов ИНТЦ, объединяет партнеров, молодых ученых, технологических предпринимателей для совместных решений. ИНТЦ «Сириус» создан 8 ноября 2019 года по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. Центр создан в соответствии с Федеральным законом N° 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Сириус ИНТЦ Университет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ухлинов Леонид 59 40
|Сапельников Сергей 109 12
|Путин Владимир 2731 9
|Массух Илья 218 8
|Казак Максим 161 8
|Бушуев Алексей 9 8
|Ляпунов Игорь 82 8
|Серова Елена 319 7
|Попов Алексей 330 7
|Чернышенко Дмитрий 428 7
|Шмелева Елена 9 6
|Симаков Олег 112 6
|Чемезов Сергей 137 6
|Смирнов Алексей 192 6
|Медведев Дмитрий 1631 6
|Чучелов Андрей 44 5
|Ермолаев Артем 361 5
|Казарин Станислав 132 5
|Кесельбренер Леонид 52 4
|Опенышева Светлана 64 4
|Иванников Виктор 23 4
|Комиссаров Дмитрий 203 4
|Степанов Антон 57 4
|Митрейкин Александр 18 4
|Голованов Юрий 9 4
|Носков Константин 230 4
|Зверев Андрей 57 4
|Брагинский Матвей 8 4
|Новодворский Алексей 105 4
|Калинин Александр 135 3
|Чаркин Евгений 240 3
|Гуральников Сергей 163 3
|Абакумов Евгений 137 3
|Бобровников Борис 102 3
|Рейман Леонид 1031 3
|Болсуновский Михаил 11 3
|Огурцова Надежда 3 3
|Щеголев Игорь 689 3
|Осеевский Михаил 273 3
|Мишустин Михаил 482 3
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