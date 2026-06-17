Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Сириус ИНТЦ Университет Инновационный научно-технологический центр Образовательный центр

Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр

Инновационный научно-технологический центр «Сириус» объединяет научно-образовательные и технико-внедренческие компании для эффективного решения междисциплинарных задач по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации. Основные цели ИНТЦ «Сириус»-создание инновационной экосистемы мирового уровня, повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширение доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технологических проектах, интеграция образования и научно-технологической деятельности в единую систему генерации и внедрения перспективных знаний. Приоритетные направления исследовательской деятельности ИНТЦ «Сириус»: искусственный интеллект и информационные технологии; когнитивные исследования; генетика и наука о жизни. Уникальная творческая среда «Сириуса», создающая особые условия для резидентов ИНТЦ, объединяет партнеров, молодых ученых, технологических предпринимателей для совместных решений.  ИНТЦ «Сириус» создан 8 ноября 2019 года по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. Центр создан в соответствии с Федеральным законом N° 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 

СОБЫТИЯ


17.06.2026 Создать телеканал за две недели: «Триколор» открывает ТВ-школу в Сириусе

ками программы стали 20 студентов учреждений Сириуса: ученики старших классов Президентского лицея «Сириус» и многопрофильной гимназии «Сириус», студенты колледжа и программ специалитета
31.03.2026 «Конфидент» завершил НИР в области постквантовой криптографии по заказу Научно-технологического университета «Сириус»

вершил научно-исследовательскую работу, выполненную по заказу Научно-технологического университета «Сириус». Результатом проекта стал набор инструментов, обеспечивающих выполнение постквантовых
13.03.2026 Eltex обеспечил стабильный Wi-Fi для студентов федеральной территории «Сириус»

дования Eltex помог реализовать проект по модернизации беспроводной сети на федеральной территории «Сириус». Об этом CNews сообщили представители Eltex. Модернизация охватила два корпуса гостин
26.12.2025 Российские исследователи разработали инструменты для создания квантово-устойчивых национальных блокчейн-систем

Эксперты Центра информационной безопасности Университета Иннополис и научной группы «Квантовая информатика и информационная безопасность» Университета «Сириус» представили наборы инструментов для разработчиков ИТ-систем. Решения направлены на создание и защиту платформ от угроз, связанных с появлением квантовых компьютеров. Потен
28.11.2025 Компания «Триколор» стала стратегическим информационным партнером «Сириуса»

Национальный спутниковый оператор «Триколор» выступит стратегическим информационным партнером образовательного центра «Сириус». Об этом CNews сообщили представители «Триколора». По решению Президента Российской Федерации Владимира Путина на базе инфраструктуры XXII зимних Олимпийских игр была создана и развивае
13.11.2025 Сириус получил улучшенную LTE‑сеть к международным матчам

В преддверии футбольных товарищеских игры между национальными сборными России и Чили, а также Чили и Перу, «МегаФон» завершил тюнинг телекоммуникационной сети в Сириусе. Теперь жителям и гостям доступны мобильные интернет‑сервисы на скорости до 300 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Для того чтобы избежать перегрузок, оператор про
01.08.2025 Новая магистерская программа университета «Сириус» по ИИ и моделированию усилена экспертизой «Т1 Интеграция»

«Т1 Интеграция» поддержит запуск новой магистерской программы Научно-технологического университета «Сириус» «Искусственный интеллект и математическое моделирование в промышленности». Студенты м
23.07.2025 В Сириусе испытали систему автофиксации нарушений ПДД на электросамокатах

одится работа по развитию проекта интеллектуального видеомониторинга СИМ на федеральной территории «Сириус» с включением новых функций по определению нарушений ПДД и интеграции сервиса с осталь
02.07.2025 ДОМ.РФ: «цифровые двойники» лифтов разработают участники обучения в Сириусе

ДОМ.РФ стал индустриальным партнёром Х научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы» в Сириусе. В рамках обучения участники разработают прототип «цифрового двойника» лифта, который позволит повысить эффективность обслуживания и безопасность. Такую задачу подготовили Цифровая акад
05.06.2025 Ставка на инновации: Сбербанк и «Сириус» поддержат перспективные технологические компании

це-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и генеральный директор ИНТЦ «Сириус» Александр Комолов подписали соглашение о сотрудничестве. Оно призвано укрепить взаимо
30.04.2025 «Сириус» разместил ИТ-инфраструктуру в «Публичном облаке» от «РТК-ЦОД»

«Цифра.ФТ» (муниципальное казенное учреждение, подведомственное администрации федеральной территории «Сириус») успешно разместило ИТ-инфраструктуру в «Публичном облаке» от компании «РТК-ЦОД», которая входит в ИТ-кластер «Ростелекома». Специалисты «РТК-ЦОД» оказали полную поддержку в развертыван
20.03.2025 АО «МЦД» и университет «Сириус» начнут подготовку востребованных промышленных специалистов

чно-исследовательских и производственных предприятий, стала технологическим партнером университета «Сириус» по программе магистратуры «Искусственный интеллект и математическое моделирование в п
12.03.2025 В Сириусе усовершенствовали инфраструктуру связи

идеосвязи с коллегами из других регионов и стран. Каждый год с туристическими или рабочими целями в Сириус приезжает порядка 2 млн гостей. Согласно исследованию оператора, только с 2025 г. сюда
03.02.2025 «ТрансТелеКом» выполнил монтаж инженерных систем для Диджитал-центра «Сириус» в Сочи

нженерных систем Диджитал-центра, открытого в 2024 г. на базе научно-технологического университета «Сириус» в Сочи по инициативе госкорпорации «Росатом» и Национального исследовательского ядерн
31.01.2025 Полиция федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент» запустили патруль на электросамокатах

В ближайшее время сотрудники полиции федеральной территории «Сириус» приступят к несению службы на современных электросамокатах. Это совместный проект ОМВД России по федеральной территории «Сириус» и кикшеринга «МТС Юрент». Для реализации проекта

23.01.2025 Т-Банк запустил бесплатный модуль по искусственному интеллекту для школьников на платформе «Сириус.Курсы»

Т-Банк совместно с онлайн-школой «Сириус.Курсы» запустил бесплатный образовательный модуль, состоящий из видеоуроков и практических заданий о применении больших языковых моделей (LLM) для решения реальных задач бизнеса. Он пред
29.11.2024 СИБУР и университет «Сириус» заключили соглашение о сотрудничестве

СИБУР и Научно-технологический университет «Сириус» подписали соглашение о партнерстве, направленном на реализацию совместных проектов и

12.11.2024 Проект «Астра-лаборатория»: итоги работы за год в университете «Сириус»

итоги работы своей ИТ-лаборатории, открытой в 2023 г. в Научно-технологическом университете (НТУ) «Сириус». Проект нацелен на вовлечение студентов в решение актуальных для экономики задач, обу
10.10.2024 Замглавы Центра организации движения Москвы уволился из-за стресса и строит ИС для федеральной территории «Сириус»

ейся федеральными дорожными проектами. Как стало известно CNews, одним из них стало внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением и светофорным хозяйством федеральной территории «Сириус». «Сириус» и другие Собственную компанию, разрабатывающую программное обеспечение для транспорта Александр Евсин создал 20 февраля 2024 г. «Трансинтел» больше делает упор не на ра
01.10.2024 Ученые представили концепцию математического моделирования дорожной сети «Сириуса» 

в проект по математическому моделированию организации движения транспорта на федеральной территории Сириус. Целью проекта стало создание набора инструментов и рекомендаций для улучшения транспо
02.09.2024 ИТ-компания «Ред Софт» открыла лабораторию по изучению отечественных разработок в Университете «Сириус»

а состоялось торжественное открытие ИТ-лаборатории в Колледже Научно-технологического университета «Сириус». На открытии присутствовали Лилия Геннадьевна Кирьянова, директор университета, и Рус
06.03.2024 «Сбер» и университет «Сириус» будут развивать совместные образовательные и научно-исследовательские программы

«Сбер» и университет «Сириус» в Сочи заключили соглашение о совместной работе при реализации образовательных, научн
21.12.2023 ВТБ и Сириус.Курсы познакомят школьников с искусственным интеллектом в финтехе

Б в рамках курса «Знакомство с искусственным интеллектом» онлайн-школы дополнительного образования «Сириус.Курсы» расскажет о применении технологий ИИ в своих сервисах и банковской сфере в цело
07.11.2023 «Яндекс», ВШЭ и «Сириус» запустили бесплатный курс по ИИ для школьников

«Яндекс», факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ и «Сириус.курсы» запустили бесплатный курс по искусственному интеллекту для школьников «Глубокое
09.10.2023 ГК «Астра» представила лабораторию инфраструктурного ПО в новом пространстве колледжа университета «Сириус»

О в новом студенческом пространстве, которое открылось в колледже научно-технического университета «Сириус». Цель вендора – подготовить специалистов, отвечающих современным требованиям российск
25.08.2023 В «Сириусе» школьники разработали приложение для создания интерактивных презентаций

проектной образовательной программы «‎Большие вызовы»‎, которая проходила в образовательном центре «Сириус» и лабораториях университета «Сириус», под руководством экспертов VK ‎за три не
07.12.2022 Группа «Т1» – партнер «Сириуса»

и руководитель Образовательного фонда «Талант и успех», председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Соглашение предусматривает

03.08.2022 В «Сириусе» школьники под руководством команды «Росатома» разработали лучшее решение для цифровизации городов

В образовательном центре «Сириус» подвели итоги научно-технологической программы «Большие вызовы». Платформенное решение «Сканер «умного города», разработанное под управлением команды «Русатом инфраструктурные решения»

01.07.2022 В «Сириусе» стартует проект по квантовому шифрованию при участии «Росатома»

В образовательном центре «Сириус» стартует проект для талантливых школьников «Квантовые шумы света», организованный СП

30.06.2022 VK открывает образовательную программу по мобильной разработке в «Сириусе»

Компания VK 30 июня 2022 г. запускает летний буткемп по мобильной разработке на базе университета «Сириус», сообщили CNews представители VK. За две с половиной недели участники программы при п
20.05.2022 «Роббо» стала резидентом ИНТЦ «Сириус»

«Роббо» получила статус участника инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Сириус». На площадке ИНТЦ «Сириус» «Роббо» планирует открыть кружок детской робототехн
01.04.2021 «Ростелеком» и фонд «Талант и успех» займутся развитием цифровизации федеральной территории «Сириус»

«Ростелеком» и образовательный фонд «Талант и успех» создали совместное предприятие – общество с ограниченной ответственностью «Цифровой оператор Сириус» (СП) с целью создания и развития цифровой инфраструктуры федеральной территории «Сириус». Основные направления деятельности СП – оказание услуг связи и ИT, включая облачные серви
05.11.2020 «Ростелеком» построит в «Сириусе» киберполигон для тренировки молодых специалистов

«Талант и успех» Елена Шмелева. Опорный пункт киберполигона в Научно-технологическом университете «Сириус» будет включать специализированную инфраструктуру и образовательные программы. Это поз
09.09.2019 В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности

шие выпускники получат предложение о трудоустройстве и стажировках у наших партнеров, я уверена», — отметила руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Новая образовательная программа центра «Сириус» включает теоретические и практические занятия в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), защиты веб-приложений, исследо
25.01.2019 Школьники разработали 16 полезных мобильных приложений в «Сириусе»

получить передовое образование и как можно раньше найти свое призвание. Текущая программа в Центре «Сириус», как и Зимняя Олимпиадная школа МФТИ, которая проходила параллельно на кампусе Физтех
25.05.2018 Ростех и «Сириус» открывают совместные программы по подготовке кадров

на предприятиях ОПК для реализации проектов по диверсификации производства. Они создаются во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. о создании на территории центра «Сириус» лабораторий по приоритетным для стратегического развития России направлениям.  Центр «Сириус» создан Образовательным Фондом «Талант и успех» по инициативе Президента Российской

07.10.2016 Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению прошла в Ростове-на-Дону

ормационных технологий и связи Ростовской области провело первую Всероссийскую конференцию по информационной безопасности и импортозамещению. Организационным партнером мероприятия выступила компания «Сириус».В конференции приняли участие более 200 руководителей и специалистов органов исполнительной власти из 18 субъектов Российской Федерации. Свои новые разработки представили ведущие компан
11.02.2016 «1С-Рарус» внедрил систему «1С:CRM Проф» в «Сириусе»

Торговая компания «Сириус» использует решение «1С:CRM Проф» для управления отношениями с клиентами и партнерами. Автоматизировав ключевые бизнес-процессы, специалисты «1С-Рарус» помогли оптимизировать систему про
03.06.2013 «Сириус» завершил проект по техническому оснащению здания Межрегионального центра управления в кризисных ситуациях СКФО

Компания «Сириус» завершила проект по комплексному техническому и телекоммуникационному оснащению здания Межрегионального центра управления в кризисных ситуациях Северокавказского регионального центра МЧ
27.06.2012 «Сириус» и IBM подписали меморандум по развитию «разумных городов»

Корпорация IBM и концерн «Сириус» ГК «Ростехнологии» объявили о подписании меморандума, предполагающего сотрудничество по созданию комплексных централизованных систем управления городской экосистемой в рамках инициативы

Публикаций - 280, упоминаний - 384

Сириус ИНТЦ Университет и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 47
Ростех - Сириус НПП концерн 30 30
Ростелеком 10948 30
Yandex - Яндекс 9216 22
Microsoft Corporation 25775 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
МегаФон 10742 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
9594 10
Oracle Corporation 7074 10
Крок - Croc 1964 10
Компьюлинк ГК - Compulink 456 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
АйТи 1519 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
SAP SE 5601 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
NVision Group - Энвижн Груп 699 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 5
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Цифра.ФТ 5 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
Google LLC 12688 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
Почта России ПАО 2370 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 4
Сочи Парк 15 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Альфа-Банк 1979 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 3
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Яндекс.Лавка 315 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
Becar Asset Management 12 2
Кастор 4 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Белый Ветер 365 2
Евросеть - Техмаркет 81 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 55
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Федеральное казначейство России 1949 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 6
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 4
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Талант и успех - Общественный фонд 21 16
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Национальная квантовая лаборатория 9 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Знание - Российское общество 10 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
Станкоинструмент 3 1
СГС НП - Столичная гильдия строителей 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 105
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 33
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 20
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Бронирование - Booking 983 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 11
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 23
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 20
Linux OS 11533 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 9
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 7
Google Android 15243 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft - Vizard-meteo 23 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows 16882 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 4
SAP Sybase 292 3
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 3
Ross Systems iRenaissance ERP 34 3
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 3
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 22 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
FreePik 1841 3
QAD MFG/Pro 29 3
Апартмент системс - RealtyCalendar 16 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 3
Ухлинов Леонид 61 41
Сапельников Сергей 109 12
Путин Владимир 3454 12
Чернышенко Дмитрий 581 10
Казак Максим 162 8
Бушуев Алексей 9 8
Массух Илья 239 8
Ляпунов Игорь 132 8
Шмелева Елена 11 7
Попов Алексей 339 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Серова Елена 320 7
Мишустин Михаил 787 6
Чемезов Сергей 147 6
Смирнов Алексей 269 6
Симаков Олег 113 6
Казарин Станислав 175 5
Чучелов Андрей 44 5
Брагинский Матвей 9 5
Холодов Андрей 55 5
Ермолаев Артем 379 5
Иванников Виктор 23 4
Кесельбренер Леонид 52 4
Яковлева Елена 20 4
Зверев Андрей 59 4
Степанов Антон 71 4
Митрейкин Александр 20 4
Голованов Юрий 9 4
Кирьянова Лилия 4 4
Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 4
Носков Константин 241 4
Комиссаров Дмитрий 248 4
Новодворский Алексей 114 4
Опенышева Светлана 64 4
Гуральников Сергей 164 3
Соловьев Игорь 53 3
Шойтов Александр 116 3
Болсуновский Михаил 13 3
Огурцова Надежда 3 3
Гончаренко Марина 35 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 220
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 90
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 47
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 31
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 23 23
Россия - СФО - Новосибирск 4876 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 15
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 13
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 12
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 11
Европа 24964 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 9
Россия - ПФО - Самарская область 1577 9
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 197 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 7
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 113
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 111
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 48
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 33
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 30
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 23
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 21
Образование в России 2893 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 14
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 10
Информатика - computer science - informatique 1195 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Forbes - Форбс 1002 2
Ведомости 1466 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Science Advances 35 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Мобильные системы 118 1
9to5Mac 70 1
CNews TV 747 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
Советский спорт 19 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
S&P 500 565 1
Fortune Global 1000 51 1
CountryMeters 3 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
Yandex Research 12 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
РАН - Российская академия наук 2122 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 8
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 2
ОГУ - Оренбургский государственный университет 30 2
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 2
SEI - Software Engineering Institute - Институт создания программного обеспечения 2 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 20
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 9
День молодёжи - 27 июня 1087 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 2
МФТИ Олимпиадная школа 6 2
Capture the Flag - CTF 56 2
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Роснано - Роснано Школьная лига 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 8 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Infosecurity - выставка 63 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
Kuban CSC - Kuban CyberSecurity Conference 3 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще