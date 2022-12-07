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Сириус ИНТЦ Университет Инновационный научно-технологический центр Образовательный центр

Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр

Инновационный научно-технологический центр «Сириус» объединяет научно-образовательные и технико-внедренческие компании для эффективного решения междисциплинарных задач по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации. Основные цели ИНТЦ «Сириус»-создание инновационной экосистемы мирового уровня, повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширение доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технологических проектах, интеграция образования и научно-технологической деятельности в единую систему генерации и внедрения перспективных знаний. Приоритетные направления исследовательской деятельности ИНТЦ «Сириус»: искусственный интеллект и информационные технологии; когнитивные исследования; генетика и наука о жизни. Уникальная творческая среда «Сириуса», создающая особые условия для резидентов ИНТЦ, объединяет партнеров, молодых ученых, технологических предпринимателей для совместных решений.  ИНТЦ «Сириус» создан 8 ноября 2019 года по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. Центр создан в соответствии с Федеральным законом N° 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 


07.12.2022 Группа «Т1» – партнер «Сириуса»
03.08.2022 В «Сириусе» школьники под руководством команды «Росатома» разработали лучшее решение для цифровизации городов
01.07.2022 В «Сириусе» стартует проект по квантовому шифрованию при участии «Росатома»
30.06.2022 VK открывает образовательную программу по мобильной разработке в «Сириусе»
20.05.2022 «Роббо» стала резидентом ИНТЦ «Сириус»
01.04.2021 «Ростелеком» и фонд «Талант и успех» займутся развитием цифровизации федеральной территории «Сириус»
05.11.2020 «Ростелеком» построит в «Сириусе» киберполигон для тренировки молодых специалистов
09.09.2019 В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
25.01.2019 Школьники разработали 16 полезных мобильных приложений в «Сириусе»
25.05.2018 Ростех и «Сириус» открывают совместные программы по подготовке кадров
07.10.2016 Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению прошла в Ростове-на-Дону
11.02.2016 «1С-Рарус» внедрил систему «1С:CRM Проф» в «Сириусе»
03.06.2013 «Сириус» завершил проект по техническому оснащению здания Межрегионального центра управления в кризисных ситуациях СКФО
27.06.2012 «Сириус» и IBM подписали меморандум по развитию «разумных городов»
24.02.2012 В компании «Сириус» внедрен call-центр Oktell
12.09.2011 Концерн «Сириус» и Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения будут совместно разрабатывать и внедрять решения для медучреждений
29.04.2010 «Сириус» и «АльтЭль» договорились о сотрудничестве в области создания систем ИБ
01.09.2009 Российская оборонка получила свой ИТ-концерн
13.04.2007 "Сириус": российская платформа для встраиваемых приложений
04.04.2002 АРС вступила в ассоциацию "Сириус"
10.01.2002 Verysell вступила в "СИРИУС"
26.04.2000 Ассоциация "СИРИУС" провела заседание Совета директоров и приняла в свои ряды 6 новых членов
04.10.1999 В состав российской Ассоциации "СИРИУС" вошли еще пять компаний
04.08.1999 Ассоциация "Сириус" проводит конференцию по "Проблеме 2000"

Публикаций - 166, упоминаний - 211

Сириус ИНТЦ Университет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2783 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10073 26
Microsoft Corporation 23500 20
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 548 11
Крок - Croc 1707 9
Oracle Corporation 6305 9
Yandex - Яндекс 5675 8
АйТи 1283 8
IBM - International Business Machines Corp 9194 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6942 7
ALT Linux - Альт Линукс 163 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 7
Компьюлинк ГК - Compulink 418 6
SAP SE 4881 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4156 6
7004 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 936 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 6
Ситроникс - Sitronics 1058 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2505 6
1С-ИжТиСи 6320 6
NVision Group - Энвижн Груп 667 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6265 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 5
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 161 5
Ростех - Автоматика Концерн 1486 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 305 5
Softline - Софтлайн 2083 5
Pingwin Software - Пингвин софтвер 69 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9439 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 818 4
Совзонд - Sovzond 118 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2650 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8047 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 955 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 4
РЖД - Российские железные дороги 1621 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5814 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6195 7
ГПБ - Газпромбанк 941 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива 245 5
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 4
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 3
Альфа-Банк 1598 3
McDonald’s - Макдоналдс 193 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2385 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6632 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1185 3
Citi - Citibank - Ситибанк 302 3
Почта России ПАО 1991 3
ВТБ - ВТБ24 660 2
Торий НПП 45 2
Белый Ветер 353 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 2
Россети Ленэнерго 2349 2
РВК - Российская венчурная компания 536 2
Техносила - СервисТрейд 241 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 150 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 2
Новатэк Новафининвест 43 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 2
Газпром нефть 498 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 133 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 284 2
ПСБ - Промсвязьбанк 734 2
Евросеть Техмаркет 80 2
HeadHunter Group - HH Group 289 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 2
Яндекс.Такси 326 2
КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 2
AliExpress 380 2
Транснефть 272 2
Кастор 4 2
Восточный Банк - Юниаструм Банк 52 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17962 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9109 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10383 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1038 13
Президент Российской Федерации 3716 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2383 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3692 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 8
Федеральное казначейство России 1548 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1655 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 692 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 6
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 5
Администрация Президента РФ 977 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 199 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2853 5
Правительство Москвы 1991 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2398 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 4
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 48 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2338 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2509 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 4
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 117 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 522 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1394 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 3
Совет при президенте Российской Федерации 192 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1246 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 56 3
Талант и успех - Общественный фонд 16 13
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 7 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 3
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 2
Знание - Российское общество 7 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53279 102
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38977 47
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11370 35
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79211 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11828 32
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5873 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17212 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21955 22
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10157 21
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25055 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19830 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12994 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17516 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25972 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9503 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25660 16
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11645 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8748 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9113 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10842 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8130 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22192 12
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10926 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5103 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10042 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7777 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2295 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16057 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7973 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25023 8
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 837 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2492 7
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9052 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15079 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4119 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9773 7
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3390 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1074 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4065 6
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 50 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4109 18
Linux OS 8246 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2902 11
Microsoft Windows 2000 12677 7
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 404 7
Google Android 12553 6
Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон 24 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6525 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1051 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 344 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 521 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 4
Microsoft Windows 14446 4
Oracle Java - язык программирования 2767 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 95 3
Apple iPhone 6 6175 3
Ross Systems iRenaissance ERP 21 3
НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ 42 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 813 3
SAP Sybase 285 3
Apple iOS 6804 3
ВГТРК Смотрим 517 3
Microsoft SQL Server 1474 3
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 520 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 710 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 60 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 757 3
Microsoft Windows BitLocker 1275 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 157 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 195 2
Linux - Debian GNU 358 2
VMware vSphere 500 2
Superjob 281 2
Apple macOS X - Rhapsody 1508 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 198 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 122 2
Apache OpenOffice 457 2
Microsoft Windows 10 Enterprise 22 2
Ухлинов Леонид 59 40
Сапельников Сергей 109 12
Путин Владимир 2731 9
Массух Илья 218 8
Казак Максим 161 8
Бушуев Алексей 9 8
Ляпунов Игорь 82 8
Серова Елена 319 7
Попов Алексей 330 7
Чернышенко Дмитрий 428 7
Шмелева Елена 9 6
Симаков Олег 112 6
Чемезов Сергей 137 6
Смирнов Алексей 192 6
Медведев Дмитрий 1631 6
Чучелов Андрей 44 5
Ермолаев Артем 361 5
Казарин Станислав 132 5
Кесельбренер Леонид 52 4
Опенышева Светлана 64 4
Иванников Виктор 23 4
Комиссаров Дмитрий 203 4
Степанов Антон 57 4
Митрейкин Александр 18 4
Голованов Юрий 9 4
Носков Константин 230 4
Зверев Андрей 57 4
Брагинский Матвей 8 4
Новодворский Алексей 105 4
Калинин Александр 135 3
Чаркин Евгений 240 3
Гуральников Сергей 163 3
Абакумов Евгений 137 3
Бобровников Борис 102 3
Рейман Леонид 1031 3
Болсуновский Михаил 11 3
Огурцова Надежда 3 3
Щеголев Игорь 689 3
Осеевский Михаил 273 3
Мишустин Михаил 482 3
Россия - РФ - Российская федерация 122886 136
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39350 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14949 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1287 20
Россия - СФО - Новосибирск 3705 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50177 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2324 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13150 11
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17143 5
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Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 106 5
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Россия - ПФО - Кировская область - Киров 371 5
Россия - ПФО - Ульяновская область 547 5
Солнце - звезда Солнечной системы 4908 5
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1420 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 210 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 431 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1568 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1060 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 640 3
Россия - СЗФО - Псковская область 549 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 414 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 951 3
Казахстан - Республика 4844 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15079 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41685 81
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23991 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41988 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15067 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3133 21
Информационное общество - Государственная программа 1295 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8284 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10680 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7535 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4203 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10279 12
Энергетика - Energy - Energetically 4206 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3771 11
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Образование в России 1054 10
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4827 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4263 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3807 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2719 8
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1172 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3047 7
Экономический эффект 816 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3418 7
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4024 6
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 530 6
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 879 6
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2463 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11003 10
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 71 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1226 2
Вечерняя Москва - газета 5 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
Российская газета 241 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 161 1
Россия 24 - телеканал 102 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 62 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 60 1
CNews TV 747 1
Радио России - радиостанция 48 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 27 1
АиФ - Аргументы и факты 40 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 9 1
Советский спорт 11 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
Мобильные системы 113 1
Viasat Ukraine 4 1
9to5Mac 149 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 666 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
N+1 - Издание 137 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 794 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 105 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 129 1
9to5Google 85 1
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Рен ТВ - телеканал 61 1
Москва 24 - Телеканал 8 1
Известия ИД 467 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7460 19
500 Startups 14336 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2125 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 2
IDC - International Data Corporation 4849 1
Gartner - Гартнер 3475 1
S&P 500 551 1
Fortune Global 1000 50 1
РАН - Российская академия наук 1801 11
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 6
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 60 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 654 4
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 31 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 76 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 240 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 205 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 484 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 288 3
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 4 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 250 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 34 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 113 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 32 2
Академгородок Новосибирск 102 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 42 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 144 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 208 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 2
ОГУ - Оренбургский государственный университет 19 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 135 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 52 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 87 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 47 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 5 1
СамГУ - Самарский государственный университет 16 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 25 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 11 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 42 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11643 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1725 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 5
День молодёжи - 27 июня 691 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2068 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 2
МФТИ Олимпиадная школа 4 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 13 2
Infosecurity - выставка 63 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 218 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
Роснано Школьная лига 1 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 6 1
Capture the Flag - CTF 27 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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