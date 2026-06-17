Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр

Создать телеканал за две недели: «Триколор» открывает ТВ-школу в Сириусе ками программы стали 20 студентов учреждений Сириуса: ученики старших классов Президентского лицея «Сириус» и многопрофильной гимназии «Сириус», студенты колледжа и программ специалитета

«Конфидент» завершил НИР в области постквантовой криптографии по заказу Научно-технологического университета «Сириус» вершил научно-исследовательскую работу, выполненную по заказу Научно-технологического университета «Сириус». Результатом проекта стал набор инструментов, обеспечивающих выполнение постквантовых

Eltex обеспечил стабильный Wi-Fi для студентов федеральной территории «Сириус» дования Eltex помог реализовать проект по модернизации беспроводной сети на федеральной территории «Сириус». Об этом CNews сообщили представители Eltex. Модернизация охватила два корпуса гостин

Российские исследователи разработали инструменты для создания квантово-устойчивых национальных блокчейн-систем Эксперты Центра информационной безопасности Университета Иннополис и научной группы «Квантовая информатика и информационная безопасность» Университета «Сириус» представили наборы инструментов для разработчиков ИТ-систем. Решения направлены на создание и защиту платформ от угроз, связанных с появлением квантовых компьютеров. Потен

Компания «Триколор» стала стратегическим информационным партнером «Сириуса» Национальный спутниковый оператор «Триколор» выступит стратегическим информационным партнером образовательного центра «Сириус». Об этом CNews сообщили представители «Триколора». По решению Президента Российской Федерации Владимира Путина на базе инфраструктуры XXII зимних Олимпийских игр была создана и развивае

Сириус получил улучшенную LTE‑сеть к международным матчам В преддверии футбольных товарищеских игры между национальными сборными России и Чили, а также Чили и Перу, «МегаФон» завершил тюнинг телекоммуникационной сети в Сириусе. Теперь жителям и гостям доступны мобильные интернет‑сервисы на скорости до 300 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Для того чтобы избежать перегрузок, оператор про

Новая магистерская программа университета «Сириус» по ИИ и моделированию усилена экспертизой «Т1 Интеграция» «Т1 Интеграция» поддержит запуск новой магистерской программы Научно-технологического университета «Сириус» «Искусственный интеллект и математическое моделирование в промышленности». Студенты м

В Сириусе испытали систему автофиксации нарушений ПДД на электросамокатах одится работа по развитию проекта интеллектуального видеомониторинга СИМ на федеральной территории «Сириус» с включением новых функций по определению нарушений ПДД и интеграции сервиса с осталь

ДОМ.РФ: «цифровые двойники» лифтов разработают участники обучения в Сириусе ДОМ.РФ стал индустриальным партнёром Х научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы» в Сириусе. В рамках обучения участники разработают прототип «цифрового двойника» лифта, который позволит повысить эффективность обслуживания и безопасность. Такую задачу подготовили Цифровая акад

Ставка на инновации: Сбербанк и «Сириус» поддержат перспективные технологические компании це-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и генеральный директор ИНТЦ «Сириус» Александр Комолов подписали соглашение о сотрудничестве. Оно призвано укрепить взаимо

«Сириус» разместил ИТ-инфраструктуру в «Публичном облаке» от «РТК-ЦОД» «Цифра.ФТ» (муниципальное казенное учреждение, подведомственное администрации федеральной территории «Сириус») успешно разместило ИТ-инфраструктуру в «Публичном облаке» от компании «РТК-ЦОД», которая входит в ИТ-кластер «Ростелекома». Специалисты «РТК-ЦОД» оказали полную поддержку в развертыван

АО «МЦД» и университет «Сириус» начнут подготовку востребованных промышленных специалистов чно-исследовательских и производственных предприятий, стала технологическим партнером университета «Сириус» по программе магистратуры «Искусственный интеллект и математическое моделирование в п

В Сириусе усовершенствовали инфраструктуру связи идеосвязи с коллегами из других регионов и стран. Каждый год с туристическими или рабочими целями в Сириус приезжает порядка 2 млн гостей. Согласно исследованию оператора, только с 2025 г. сюда

«ТрансТелеКом» выполнил монтаж инженерных систем для Диджитал-центра «Сириус» в Сочи нженерных систем Диджитал-центра, открытого в 2024 г. на базе научно-технологического университета «Сириус» в Сочи по инициативе госкорпорации «Росатом» и Национального исследовательского ядерн

Полиция федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент» запустили патруль на электросамокатах В ближайшее время сотрудники полиции федеральной территории «Сириус» приступят к несению службы на современных электросамокатах. Это совместный проект ОМВД России по федеральной территории «Сириус» и кикшеринга «МТС Юрент». Для реализации проекта

Т-Банк запустил бесплатный модуль по искусственному интеллекту для школьников на платформе «Сириус.Курсы» Т-Банк совместно с онлайн-школой «Сириус.Курсы» запустил бесплатный образовательный модуль, состоящий из видеоуроков и практических заданий о применении больших языковых моделей (LLM) для решения реальных задач бизнеса. Он пред

СИБУР и университет «Сириус» заключили соглашение о сотрудничестве СИБУР и Научно-технологический университет «Сириус» подписали соглашение о партнерстве, направленном на реализацию совместных проектов и

Проект «Астра-лаборатория»: итоги работы за год в университете «Сириус» итоги работы своей ИТ-лаборатории, открытой в 2023 г. в Научно-технологическом университете (НТУ) «Сириус». Проект нацелен на вовлечение студентов в решение актуальных для экономики задач, обу

Замглавы Центра организации движения Москвы уволился из-за стресса и строит ИС для федеральной территории «Сириус» ейся федеральными дорожными проектами. Как стало известно CNews, одним из них стало внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением и светофорным хозяйством федеральной территории «Сириус». «Сириус» и другие Собственную компанию, разрабатывающую программное обеспечение для транспорта Александр Евсин создал 20 февраля 2024 г. «Трансинтел» больше делает упор не на ра

Ученые представили концепцию математического моделирования дорожной сети «Сириуса» в проект по математическому моделированию организации движения транспорта на федеральной территории Сириус. Целью проекта стало создание набора инструментов и рекомендаций для улучшения транспо

ИТ-компания «Ред Софт» открыла лабораторию по изучению отечественных разработок в Университете «Сириус» а состоялось торжественное открытие ИТ-лаборатории в Колледже Научно-технологического университета «Сириус». На открытии присутствовали Лилия Геннадьевна Кирьянова, директор университета, и Рус

«Сбер» и университет «Сириус» будут развивать совместные образовательные и научно-исследовательские программы «Сбер» и университет «Сириус» в Сочи заключили соглашение о совместной работе при реализации образовательных, научн

ВТБ и Сириус.Курсы познакомят школьников с искусственным интеллектом в финтехе Б в рамках курса «Знакомство с искусственным интеллектом» онлайн-школы дополнительного образования «Сириус.Курсы» расскажет о применении технологий ИИ в своих сервисах и банковской сфере в цело

«Яндекс», ВШЭ и «Сириус» запустили бесплатный курс по ИИ для школьников «Яндекс», факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ и «Сириус.курсы» запустили бесплатный курс по искусственному интеллекту для школьников «Глубокое

ГК «Астра» представила лабораторию инфраструктурного ПО в новом пространстве колледжа университета «Сириус» О в новом студенческом пространстве, которое открылось в колледже научно-технического университета «Сириус». Цель вендора – подготовить специалистов, отвечающих современным требованиям российск

В «Сириусе» школьники разработали приложение для создания интерактивных презентаций проектной образовательной программы «‎Большие вызовы»‎, которая проходила в образовательном центре «Сириус» и лабораториях университета «Сириус», под руководством экспертов VK ‎за три не

Группа «Т1» – партнер «Сириуса» и руководитель Образовательного фонда «Талант и успех», председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Соглашение предусматривает

В «Сириусе» школьники под руководством команды «Росатома» разработали лучшее решение для цифровизации городов В образовательном центре «Сириус» подвели итоги научно-технологической программы «Большие вызовы». Платформенное решение «Сканер «умного города», разработанное под управлением команды «Русатом инфраструктурные решения»

В «Сириусе» стартует проект по квантовому шифрованию при участии «Росатома» В образовательном центре «Сириус» стартует проект для талантливых школьников «Квантовые шумы света», организованный СП

VK открывает образовательную программу по мобильной разработке в «Сириусе» Компания VK 30 июня 2022 г. запускает летний буткемп по мобильной разработке на базе университета «Сириус», сообщили CNews представители VK. За две с половиной недели участники программы при п

«Роббо» стала резидентом ИНТЦ «Сириус» «Роббо» получила статус участника инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Сириус». На площадке ИНТЦ «Сириус» «Роббо» планирует открыть кружок детской робототехн

«Ростелеком» и фонд «Талант и успех» займутся развитием цифровизации федеральной территории «Сириус» «Ростелеком» и образовательный фонд «Талант и успех» создали совместное предприятие – общество с ограниченной ответственностью «Цифровой оператор Сириус» (СП) с целью создания и развития цифровой инфраструктуры федеральной территории «Сириус». Основные направления деятельности СП – оказание услуг связи и ИT, включая облачные серви

«Ростелеком» построит в «Сириусе» киберполигон для тренировки молодых специалистов «Талант и успех» Елена Шмелева. Опорный пункт киберполигона в Научно-технологическом университете «Сириус» будет включать специализированную инфраструктуру и образовательные программы. Это поз

В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности шие выпускники получат предложение о трудоустройстве и стажировках у наших партнеров, я уверена», — отметила руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Новая образовательная программа центра «Сириус» включает теоретические и практические занятия в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), защиты веб-приложений, исследо

Школьники разработали 16 полезных мобильных приложений в «Сириусе» получить передовое образование и как можно раньше найти свое призвание. Текущая программа в Центре «Сириус», как и Зимняя Олимпиадная школа МФТИ, которая проходила параллельно на кампусе Физтех

Ростех и «Сириус» открывают совместные программы по подготовке кадров на предприятиях ОПК для реализации проектов по диверсификации производства. Они создаются во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. о создании на территории центра «Сириус» лабораторий по приоритетным для стратегического развития России направлениям. Центр «Сириус» создан Образовательным Фондом «Талант и успех» по инициативе Президента Российской

Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению прошла в Ростове-на-Дону ормационных технологий и связи Ростовской области провело первую Всероссийскую конференцию по информационной безопасности и импортозамещению. Организационным партнером мероприятия выступила компания «Сириус».В конференции приняли участие более 200 руководителей и специалистов органов исполнительной власти из 18 субъектов Российской Федерации. Свои новые разработки представили ведущие компан

«1С-Рарус» внедрил систему «1С:CRM Проф» в «Сириусе» Торговая компания «Сириус» использует решение «1С:CRM Проф» для управления отношениями с клиентами и партнерами. Автоматизировав ключевые бизнес-процессы, специалисты «1С-Рарус» помогли оптимизировать систему про

«Сириус» завершил проект по техническому оснащению здания Межрегионального центра управления в кризисных ситуациях СКФО Компания «Сириус» завершила проект по комплексному техническому и телекоммуникационному оснащению здания Межрегионального центра управления в кризисных ситуациях Северокавказского регионального центра МЧ