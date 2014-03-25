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Pingwin Software Пингвин софтвер

Pingwin Software - Пингвин софтвер

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 22 дела, на cумму 384 086 420 ₽*

Судебные дела (22) на сумму 384 086 420 ₽*
в качестве истца (10) на сумму 13 886 611 ₽*
в качестве ответчика (8) на сумму 157 305 829 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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25.03.2014 СПО-интегратор Реймана и «АйТи» распался

Компания Pingwin Software, занимающаяся внедрением свободного программного обеспечения (СПО), закрылас
26.06.2013 «ПингВин Софтвер» создал решение для мониторинга ИТ-инфраструктуры

Компания «ПингВин Софтвер» сообщила о создании полнофункционального комплексного решения «PWS Мониторинг», предназначенного для контроля качества работы компонентов корпоративной сети. Решение построено

20.11.2012 Республика Мордовия внедрила Service Desk для ЦОД

Компания «ПингВин Софтвер» завершила проект по разработке интегрированного решения Service Desk, являющегося частью комплекса управления центром обработки данных Республики Мордовия. Решение, внедряемое

02.11.2012 Создана площадка для контроля исполнения федерального закона № 210-ФЗ

Компания «ПингВин Софтвер» разработала онлайн-ресурс «всемсправка.рф» для сбора обращений граждан по вопросам исполнения федерального закона № 210-ФЗ, запрещающего государственным органам требовать от гр
21.08.2012 «ПингВин Софтвер» разработает портал для обсуждения законопроектов

Компания «ПингВин Софтвер» выиграла конкурс Министерства экономического развития на создание интернет-портала для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти субъектов Р
11.11.2011 Минкомсвязи отправило на доработку материалы Pingwin Software по созданию прототипа "русской Windows"

зданию прототипа Национальной программной платформы (НПП), было принято решение отправить материалы Pingwin Software на доработку, заявили CNews в пресс-службе Минкомсвязи. "В рамках заседания

27.09.2011 Прототип «русской Windows» разработают за 5 млн рублей

Согласно опубликованным сегодня результатам, конкурс Минкомсвязи на создание прототипов базовых компонент национальной программной платформы (НПП) выиграла компания «Пингвин Софтвер», предложившая исполнить все требования государства за 16 дней и за 5 млн руб. Бюджет, выделенный на эти работы в рамках программы «Информационное общество» составлял 27 млн. ру
05.07.2011 «ПингВин Софтвер» представил концепцию автоматизации органов местного самоуправления «Электронный муниципалитет»

«ПингВин Софтвер» представил концепцию автоматизации органов местного самоуправления «Электронный муниципалитет». В документе продемонстрированы возможности использования свободного ПО для решен
11.04.2011 В PingWin Software внедрили «1С: Управление производственным предприятием 8»

Специалисты «1C:ВДГБ» завершили в компании «ПингВин Софтвер» внедрение программного продукта «1С: Управление производственным предприятие
07.04.2011 «АйТи» и Pingwin Software внедрили СПО в Счетной палате РФ

Компания PingWin Software объявила о переводе на СПО нескольких подсистем в рамках информационно-телек
15.03.2011 Первая российская компания вступила в Linux Foundation

Компания «Пингвин Софтвер» (PingWin Software) стала первой российской организацией, вступившей в Linux

06.12.2010 PingWin Software продолжит оказывать услуги техподдержки ПО для российских школ

Компания PingWin Software, поставщик услуг и решений в области свободного программного обеспечения, ст
20.09.2010 Фонд, близкий к Рейману, скупает Linux-активы

Фонд NGI в ближайшее время получит контроль над компанией Pingwin Software, рассказал CNews руководитель фонда Артур Акопьян. Сумма сделки не раскрывае
02.09.2010 PingWin Software и Mandriva.ru объявляют о расширении сотрудничества

Отечественные компании PingWin Software (группа компаний “АйТи”) и Mandriva.ru объявили о расширении сотрудничества.
23.08.2010 Гендиректор Pingwin Soft Дмитрий Комиссаров войдет в совет директоров Mandriva

По информации Mandriva, в состав совета директоров войдёт Дмитрий Комиссаров, генеральный директор Pingwin Soft, полномочия которого истекут в 2016 г., по завершении общего собрания акционеров
13.05.2009 «АйТи» выводит на российский рынок СПО новую «дочку»

Группа компаний «АйТи» сообщила о создании новой дочерней компании — PingWin Software (ООО «ПингВин Софтвер»), главной задачей которой будет оказание сервисных услуг по развертыванию, м

Публикаций - 75, упоминаний - 106

Pingwin Software и организации, системы, технологии, персоны:

Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 28
АйТи 1519 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 13
Microsoft Corporation 25775 11
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 9
9594 9
Red Hat 1378 9
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 8
Oracle Corporation 7074 7
Intel Corporation 12811 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Ростелеком 10948 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 3
Армада - Союзинформ 34 3
SAP SE 5601 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Ростех - Сириус НПП концерн 30 2
Linagora Groupe - Линагора рус 6 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
АйТи - Аплана Группа компаний 183 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
NGI Fund 36 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Bryan Garnier - Occam 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Альтернатива Капитал 19 2
Intel Capital 148 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Eliott Associates - Eliott Investment Management 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Транснефть 335 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
ПромСвязьКапитал 85 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
КонсультантПлюс 161 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 52
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
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Web Interface - Веб-интерфейс 2042 3
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 174 3
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 2
Электронный документ - Electronic document 1579 2
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Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 2
Linux OS 11533 35
Mandriva Linux 87 15
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 14
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 8
Microsoft Windows 16882 8
Apache OpenOffice 490 7
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Google Android 15244 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 2
Mandriva Directory Server - MDS 9 2
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 44 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Microsoft Office 4170 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Outlook 1506 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 2
Apple iPhone 6 4861 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 2
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 1
IBM developerWorks 24 1
Cognitive CuneiForm 29 1
Nokia Nseries 538 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 1
Комиссаров Дмитрий 248 36
Рейман Леонид 1065 21
Медведев Дмитрий 1665 8
Новодворский Алексей 114 7
Никифоров Николай 1138 6
Нарышкин Сергей 51 5
Массух Илья 239 5
Ухлинов Леонид 61 5
Карпицкий Олег 84 4
Путин Владимир 3454 4
Щеголев Игорь 699 4
Иванников Виктор 23 4
Овчинникова Юлия 10 3
Рубанов Владимир 76 3
Смирнов Алексей 269 3
Куликов Александр 21 3
Яппаров Тагир 110 3
Шершульский Владислав 22 3
Гаттаров Руслан 144 3
Акопьян Артур 27 3
Славин Борис 37 2
Драгунов Алексей 25 2
Габриэль Владимир 10 2
Куприянов Александр 6 2
Старых Владимир 4 2
Laprévote Arnaud - Лапрэвот Арно 5 2
Чемезов Сергей 147 2
Бартунов Олег 54 2
Фролов Павел 86 2
Чайка Юрий 43 2
Голиков Александр 17 2
Касимов Игорь 21 2
Шмулевич Марк 90 2
Коротков Андрей 87 1
Гребнев Егор 41 1
Сахарова Валентина 1 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Поздняков Сергей 16 1
Горбатов Игорь 25 1
Рыбаков Михаил 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
Франция - Французская Республика 8177 25
Бразилия - Федеративная Республика 2520 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Европа 24964 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Индия - Bharat 5870 3
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Украина 7928 2
Россия - СЗФО - Псковская область 697 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Дания - Королевство 1337 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Польша - Республика 2031 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Венгрия 855 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Испания - Королевство 3840 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 1
Нидерланды 3746 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 18
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 76 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
Образование в России 2893 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 3
Информатика - computer science - informatique 1195 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Английский язык 7030 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
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Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
Ведомости 1466 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Мобильные системы 118 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
GigaOM 71 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner - Гартнер 3658 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
РАН - Российская академия наук 2122 6
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 3
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Infosecurity - выставка 63 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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