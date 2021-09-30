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Pingwin Software
Пингвин софтвер


30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 1
27.05.2015 Ликвидирован создатель легендарного Linux-дистрибутива. Разработка выведена в Россию 2
09.04.2014 Российский Linux-разработчик «Роса» решил обанкротиться 2
25.03.2014 СПО-интегратор Реймана и «АйТи» распался 7
24.09.2013 Разработчики ПО: Стратегия Минкомсвязи не отвечает целям отечественного рынка 1
17.05.2013 Минкомсвязи вспомнило про свободное ПО 1
06.12.2012 Сенатор Гаттаров – министру Никифорову-2: Внедрение СПО в госорганах сорвано 1
14.06.2012 Илья Массух подал заявление об увольнении из Минкомсвязи 1
16.02.2012 Рейман вложился в онлайн-видео и интернет-дневник 1
01.02.2012 Минкомсвязи засекретило «русскую Windows», так как она полностью американская 3
11.01.2012 Mandriva будут банкротить 1
11.11.2011 Минкомсвязи отправило на доработку материалы Pingwin Software по созданию прототипа "русской Windows" 2
11.10.2011 Депутат Госдумы: Под видом "русской Windows" России могут подсунуть французскую Mandriva 3
10.10.2011 Обстоятельствами конкурса на разработку «русской Windows» заинтересовались в Госдуме 3
19.05.2011 Россияне во главе с Рейманом возглавили Mandriva 2
11.04.2011 В PingWin Software внедрили «1С: Управление производственным предприятием 8» 2
07.04.2011 «АйТи» и Pingwin Software внедрили СПО в Счетной палате РФ 2
15.03.2011 Первая российская компания вступила в Linux Foundation 1
21.01.2011 Mandriva готовит ОС для планшетов и “электронных книг” для российских школ 1
17.01.2011 Гендиректор «АйТи» Тагир Яппаров покидает свой пост и ищет инвестора 1
24.12.2010 Формат ODF стал в России национальным стандартом 1
20.12.2010 Подведены итоги конкурса “Лучший свободный проект России” 1
06.12.2010 PingWin Software продолжит оказывать услуги техподдержки ПО для российских школ 4
22.11.2010 В Нижнем Новгороде состоялся круглый стол по свободному ПО 1
03.11.2010 Рейман официально занялся свободным ПО 2
08.10.2010 Рекомендации эксперта Red Hat не учитывают реалий стран БРИК 1
01.10.2010 Mandriva заменит французских разработчиков на российских 3
29.09.2010 Электронное правительство начинается с регионов 1
29.09.2010 Объявлен конкурс «Лучший свободный проект России — 2010» 2
21.09.2010 Mandriva разворачивается в сторону Бразилии и России 1
20.09.2010 Фонд, близкий к Рейману, скупает Linux-активы 3
16.09.2010 Пользователи опасаются, что Mandriva перестанет существовать 1
03.09.2010 Бизнес крупнейших поставщиков Linux – в точке бифуркации 1
02.09.2010 PingWin Software и Mandriva.ru объявляют о расширении сотрудничества 3
15.06.2010 Миграция на open source: очевидна ли выгода? 1
07.06.2010 Как тормозят Linux в школах: е-учебники можно читать только под Windows 1
28.04.2010 СПО в школах: система мониторинга дает сбои 1
27.10.2009 «АйТи» подвела итоги первых этапов школьных СПО-проектов 2
01.10.2009 Проект "Linux в школах": справится ли подрядчик? 2
30.09.2009 «АйТи» привлечет IBS к проекту СПО в школах 1

Публикаций - 42, упоминаний - 77

Pingwin Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Mandriva - Mandrake 105 18
АйТи 754 16
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 10
IBM 3575 10
Microsoft Corporation 11226 6
ALT Linux - Альт Линукс 138 5
Intel Corporation 4221 5
Red Hat 668 4
Oracle Corporation 3374 4
3799 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Компьюлинк ГК - Compulink 215 2
Parallels Holdings 472 2
SAP SE 3228 2
Синтерра - Synterra 573 2
VMware 1832 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
NVision Group - Энвижн Груп 547 1
NEC 435 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Novell 200 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Promt - Промт 101 1
Аскон - Ascon 177 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
Luxoft - Люксофт 233 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Прогноз 197 1
Google LLC 7198 1
Ланит Терком 22 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Армада 277 1
EnterpriseDB 15 1
Verysell - Верисел 95 1
Fujitsu 751 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
Intel Capital 75 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта России ПАО 1580 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Da Vinci Capital 16 1
Prostor Capital 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Счётная палата РФ 462 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Арбитражный суд города Москвы 340 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 258 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 3
Руссофт - Russoft 254 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
Linux Foundation 157 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Kubernetes 307 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 18 1
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 26 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 430 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
OpenStack 347 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
Linux OS 4288 19
Microsoft Windows 10 6691 6
Apache OpenOffice 267 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 435 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 2
Microsoft Windows 864 2
Microsoft Outlook 651 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 548 2
ГКС SiTex 4 1
Минцифры РФ НПП - Национальная программная платформа 2 1
Google Mobile Services - GMS 37 1
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 18 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Apple macOS X 909 1
Alfresco 114 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
Abbyy Lingvo 109 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Apple Macintosh 191 1
SUSE Linux 48 1
Ruby on Rails - фреймворк 17 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 376 1
Autodesk AutoCAD 180 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Microsoft PowerPoint 402 1
Microsoft Skype 1479 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Microsoft Edge - Браузер 996 1
PHP - Язык программирования 307 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
Apple Mac 1466 1
Microsoft Office 1954 1
Linux KDE Plasma 116 1
Apple macOS 935 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Комиссаров Дмитрий 157 24
Рейман Леонид 425 13
Медведев Дмитрий 1434 6
Новодворский Алексей 95 4
Никифоров Николай 1126 4
Яппаров Тагир 72 3
Массух Илья 192 3
Акопьян Артур 15 3
Чемезов Сергей 121 2
Щеголев Игорь 676 2
Чайка Юрий 21 2
Гаттаров Руслан 117 2
Куликов Александр 16 2
Рубанов Владимир 61 2
Шмулевич Марк 79 2
Тагиев Аркадий 1 1
Мардер Наум 100 1
Ухлинов Леонид 48 1
Гуриев Марат 10 1
Черников Алексей 22 1
Путин Владимир 1831 1
Дмитриев Николай 13 1
Касимов Игорь 8 1
Ведев Дмитрий 16 1
Никитин Максим 21 1
Воронин Алексей 15 1
Голиков Александр 5 1
Маслов Александр 28 1
Шершульский Владислав 16 1
Милашевский Игорь 16 1
Духовницкий Олег 91 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Соловьев Алексей 60 1
Ершов Павел 28 1
Макаров Валентин 112 1
Жаров Александр 165 1
Белоусов Сергей 217 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 22
Бразилия - Федеративная Республика 1132 6
Франция - Французская Республика 2150 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - Нижегородская область 747 1
Россия - Лыткарино 30 1
Украина 3417 1
Россия - Воронеж 694 1
Россия - Калининградская область 544 1
Германия - Мюнхен 170 1
Россия - Тверская область 250 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Кипр - Республика 249 1
Россия - Республика Карелия 308 1
Франция - Париж 376 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Венгрия 299 1
Россия - Красноярск 855 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Индия - Республика 2184 1
Польша - Республика 834 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Швеция - Королевство 767 1
Дания - Королевство 375 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 5
Информационное общество - Государственная программа 282 3
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 168 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 2
Ведомости 259 1
ABI Research 184 1
Forrester Research 388 1
Академия АйТи 35 2
Сириус - Образовательный центр 85 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
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