Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Pingwin Software
Пингвин софтвер
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Публикаций - 42, упоминаний - 77
Pingwin Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Capital 75 2
|РЖД - Российские железные дороги 1083 1
|РВК - Российская венчурная компания 476 1
|Почта России ПАО 1580 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
|Da Vinci Capital 16 1
|Prostor Capital 28 1
|Комиссаров Дмитрий 157 24
|Рейман Леонид 425 13
|Медведев Дмитрий 1434 6
|Новодворский Алексей 95 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Яппаров Тагир 72 3
|Массух Илья 192 3
|Акопьян Артур 15 3
|Чемезов Сергей 121 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Чайка Юрий 21 2
|Гаттаров Руслан 117 2
|Куликов Александр 16 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Шмулевич Марк 79 2
|Тагиев Аркадий 1 1
|Мардер Наум 100 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Гуриев Марат 10 1
|Черников Алексей 22 1
|Путин Владимир 1831 1
|Дмитриев Николай 13 1
|Касимов Игорь 8 1
|Ведев Дмитрий 16 1
|Никитин Максим 21 1
|Воронин Алексей 15 1
|Голиков Александр 5 1
|Маслов Александр 28 1
|Шершульский Владислав 16 1
|Милашевский Игорь 16 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Соловьев Алексей 60 1
|Ершов Павел 28 1
|Макаров Валентин 112 1
|Жаров Александр 165 1
|Белоусов Сергей 217 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 2
|Ведомости 259 1
|ABI Research 184 1
|Forrester Research 388 1
|Академия АйТи 35 2
|Сириус - Образовательный центр 85 1
|ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770557, в очереди разбора - 674239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770557, в очереди разбора - 674239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru