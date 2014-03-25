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Pingwin Software Пингвин софтвер
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 22 дела, на cумму 384 086 420 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.03.2014
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СПО-интегратор Реймана и «АйТи» распался
Компания Pingwin Software, занимающаяся внедрением свободного программного обеспечения (СПО), закрылас
|26.06.2013
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«ПингВин Софтвер» создал решение для мониторинга ИТ-инфраструктуры
Компания «ПингВин Софтвер» сообщила о создании полнофункционального комплексного решения «PWS Мониторинг», предназначенного для контроля качества работы компонентов корпоративной сети. Решение построено
|20.11.2012
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Республика Мордовия внедрила Service Desk для ЦОД
Компания «ПингВин Софтвер» завершила проект по разработке интегрированного решения Service Desk, являющегося частью комплекса управления центром обработки данных Республики Мордовия. Решение, внедряемое
|02.11.2012
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Создана площадка для контроля исполнения федерального закона № 210-ФЗ
Компания «ПингВин Софтвер» разработала онлайн-ресурс «всемсправка.рф» для сбора обращений граждан по вопросам исполнения федерального закона № 210-ФЗ, запрещающего государственным органам требовать от гр
|21.08.2012
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«ПингВин Софтвер» разработает портал для обсуждения законопроектов
Компания «ПингВин Софтвер» выиграла конкурс Министерства экономического развития на создание интернет-портала для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти субъектов Р
|11.11.2011
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Минкомсвязи отправило на доработку материалы Pingwin Software по созданию прототипа "русской Windows"
зданию прототипа Национальной программной платформы (НПП), было принято решение отправить материалы Pingwin Software на доработку, заявили CNews в пресс-службе Минкомсвязи. "В рамках заседания
|27.09.2011
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Прототип «русской Windows» разработают за 5 млн рублей
Согласно опубликованным сегодня результатам, конкурс Минкомсвязи на создание прототипов базовых компонент национальной программной платформы (НПП) выиграла компания «Пингвин Софтвер», предложившая исполнить все требования государства за 16 дней и за 5 млн руб. Бюджет, выделенный на эти работы в рамках программы «Информационное общество» составлял 27 млн. ру
|05.07.2011
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«ПингВин Софтвер» представил концепцию автоматизации органов местного самоуправления «Электронный муниципалитет»
«ПингВин Софтвер» представил концепцию автоматизации органов местного самоуправления «Электронный муниципалитет». В документе продемонстрированы возможности использования свободного ПО для решен
|11.04.2011
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В PingWin Software внедрили «1С: Управление производственным предприятием 8»
Специалисты «1C:ВДГБ» завершили в компании «ПингВин Софтвер» внедрение программного продукта «1С: Управление производственным предприятие
|07.04.2011
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«АйТи» и Pingwin Software внедрили СПО в Счетной палате РФ
Компания PingWin Software объявила о переводе на СПО нескольких подсистем в рамках информационно-телек
|15.03.2011
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Первая российская компания вступила в Linux Foundation
Компания «Пингвин Софтвер» (PingWin Software) стала первой российской организацией, вступившей в Linux
|06.12.2010
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PingWin Software продолжит оказывать услуги техподдержки ПО для российских школ
Компания PingWin Software, поставщик услуг и решений в области свободного программного обеспечения, ст
|20.09.2010
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Фонд, близкий к Рейману, скупает Linux-активы
Фонд NGI в ближайшее время получит контроль над компанией Pingwin Software, рассказал CNews руководитель фонда Артур Акопьян. Сумма сделки не раскрывае
|02.09.2010
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PingWin Software и Mandriva.ru объявляют о расширении сотрудничества
Отечественные компании PingWin Software (группа компаний “АйТи”) и Mandriva.ru объявили о расширении сотрудничества.
|23.08.2010
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Гендиректор Pingwin Soft Дмитрий Комиссаров войдет в совет директоров Mandriva
По информации Mandriva, в состав совета директоров войдёт Дмитрий Комиссаров, генеральный директор Pingwin Soft, полномочия которого истекут в 2016 г., по завершении общего собрания акционеров
|13.05.2009
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«АйТи» выводит на российский рынок СПО новую «дочку»
Группа компаний «АйТи» сообщила о создании новой дочерней компании — PingWin Software (ООО «ПингВин Софтвер»), главной задачей которой будет оказание сервисных услуг по развертыванию, м
Pingwin Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Комиссаров Дмитрий 248 36
|Рейман Леонид 1065 21
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Новодворский Алексей 114 7
|Никифоров Николай 1138 6
|Нарышкин Сергей 51 5
|Массух Илья 239 5
|Ухлинов Леонид 61 5
|Карпицкий Олег 84 4
|Путин Владимир 3454 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Иванников Виктор 23 4
|Овчинникова Юлия 10 3
|Рубанов Владимир 76 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Куликов Александр 21 3
|Яппаров Тагир 110 3
|Шершульский Владислав 22 3
|Гаттаров Руслан 144 3
|Акопьян Артур 27 3
|Славин Борис 37 2
|Драгунов Алексей 25 2
|Габриэль Владимир 10 2
|Куприянов Александр 6 2
|Старых Владимир 4 2
|Laprévote Arnaud - Лапрэвот Арно 5 2
|Чемезов Сергей 147 2
|Бартунов Олег 54 2
|Фролов Павел 86 2
|Чайка Юрий 43 2
|Голиков Александр 17 2
|Касимов Игорь 21 2
|Шмулевич Марк 90 2
|Коротков Андрей 87 1
|Гребнев Егор 41 1
|Сахарова Валентина 1 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Поздняков Сергей 16 1
|Горбатов Игорь 25 1
|Рыбаков Михаил 16 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|Gartner - Гартнер 3658 1
|ABI Research 236 1
|Forrester Research 834 1
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